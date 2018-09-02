Специальный боевой арбалет Big John 5 (США)

Арбалет Big Joe 5 во взведенном состоянии. Фото Thetruthaboutknives.com

Изделие перед подготовкой к стрельбе. Фото Forum.guns.ru

Стрелы для арбалетов OSS. Вверху - болт для "Большого Джо". Фото Usmilitariaforum.com

Другие стрелы для арбалетов, боеприпас Big Joe 5 - внизу. Фото Invaluable.co.uk