Специальный боевой арбалет Big John 5 (США)
Сразу после своего основания Управление стратегических служб США занялось тематикой специального оружия, предназначенного для использования разведчиками и диверсантами. В первую очередь, им требовались бесшумные системы летального действия. Наиболее успешной разработкой в этой области оказались пистолет HDM и пистолет-пулемет M3 с интегральными глушителями. Кроме того, приобретались некоторые зарубежные образцы. Однако параллельно разрабатывались и иные бесшумные системы на основе достаточно старых идей. Одним из результатов таких проектов стал специальный арбалет под названием Big John 5.
При проведении разведки или диверсии бойцы спецподразделения из состава Office of Strategic Services могли столкнуться с необходимостью тихой и быстрой ликвидации противника – часового на посту или сторожевого пса. Пистолеты с глушителями не всегда могли быть достаточно тихими, и потому разработка специального оружия продолжалась. Не позднее конца 1942 года специалисты OSS предложили вспомнить давно устаревший класс оружия – арбалеты. Предполагалось, что такое вооружение, отличающееся минимальной шумностью, будет иметь некоторые преимущества перед огнестрельным оружием.
Арбалет Big Joe 5 во взведенном состоянии. Фото Thetruthaboutknives.com
Вскоре сотрудники OSS при содействии нескольких научных и коммерческих организаций, привлеченных к программе, предложили целый ряд вариантов боевых арбалетов. Необходимо отметить, что новые разработки спецслужб являлись арбалетами только по названию и, частично, по внешнему виду. Дело в том, что в новых проектах предлагалось метать стрелы за счет энергии, запасенной в резиновых жгутах, тогда как традиционная конструкция арбалета для этих целей использует гибкие плечи. Таким образом, разработки Управления стратегических служб по принципу действия, скорее, являлись рогатками. Тем не менее, для них использовался термин «crossbow», а не логичный «slingshot».
Все новые проекты «арбалетов» основывались на общих идеях, однако реализовывались они по-разному и с использованием отличающихся компонентов. В частности, разрабатывались несколько изделий с разными размерами и, как следствие, различными тактико-техническими характеристиками. Наиболее крупное оружие новой линейки получило незамысловатое название Big Joe 5 – «Большой Джо №5». Нетрудно заметить, что такое обозначение могло намекнуть разве что на размеры оружия.
Проект «Большой Джо» предусматривал изготовление арбалета в классическом форм-факторе с некоторыми нововведениями, обусловленными наличием современных технологий и материалов, а также необходимостью сокращения габаритов изделия в транспортном состоянии. В частности, оружие получило несколько складных элементов, при помощи которых обеспечивалось удобство переноски и быстрое переведение в боевое положение. Наиболее сложные этапы работы с оружием были механизированы при помощи простых устройств с ручным управлением.
Основным элементом арбалета-рогатки являлась несложная деревянная или фанерная ложа, также выполнявшая функции основы рамки. Деревянное устройство представляло собой сравнительно длинную планку достаточной высоты и ширины, на нижней части которой имелась пара рукояток. Задняя использовалась для управления стрельбой, передняя облегчала удержание и наведение оружия. Держать арбалет за саму планку не следовало, поскольку подвижные детали оружия не были закрыты, и при выстреле можно было получить серьезную травму.
На боках деревянной детали помещались металлические направляющие для подвижных устройств. За ними, сзади, находился металлический П-образный кожух с устройствами для взведения оружия. Там же располагались шарнир для установки приклада и крепление для его фиксации в боевом положении. На правом борту заднего кожуха находился вращающийся рычаг с рукояткой взведения. Спереди на кожухе предусмотрели пару трубок для монтажа рамы со жгутами.
Вместо традиционных для арбалетов дуг-плечей, способных изгибаться для натяжения тетивы, конструкторы из OSS использовали жесткую раму из металлических труб. При помощи вертикальных осей на заднем кожухе закреплялись четыре длинные трубки, по две вверху и внизу, под углом направленные вперед. Передние концы этих трубок соединялись с парой поперечных трубок и скреплялись при помощи двух вертикальных шпилек с гайками-барашками. В боевом положении арбалета трубки образовывали жесткую конструкцию трапециевидной в плане формы. Дополнительная жесткость такой рамы обеспечивалась натянутыми жгутами и соединением нижней передней трубки с ложей.
На передних вертикальных элементах получившейся рамы, между ограничителями, закреплялось большое количество резиновых колец. Для правильного распределения нагрузки и натяжения использовался второй металлический стержень, так же входивший в кольца. При помощи проволоки он соединялся с подвижными частями оружия, отвечавшими за разгон метаемой стрелы.
По некоторым данным, рама с резиновыми жгутами, являвшаяся самым крупным и громоздким элементом арбалета Big Joe 5, была выполнена разборной. При необходимости стрелок мог снять переднюю ее часть вместе резиновыми жгутами и уложить ее вдоль оружия. Кроме того, имелась возможность раскрыть только одно соединение и уложить все три части рамы, уменьшив поперечник оружия. В конструкции арбалета использовались простейшие детали, и потому сборка и разборка не представляли особой сложности.
Проволока от пары жгутов фиксировалась на массивном металлическом блоке, двигавшемся по направляющим ложи. Его основная часть имела зацепы для контакта с направляющими. Спереди имелось седло для взаимодействия со стрелой. Сзади к этому блоку присоединялась длинная зубчатая рейка, необходимая для взведения оружия и управления огнем.
Хвостовик рейки входил в задний П-образный кожух, внутри которого находился несложный механизм взведения и спуска. Для подготовки к стрельбе боец должен был вращать боковую рукоятку взведения. Через пару промежуточных зубчатых колес усилие передавалось на привод рейки, отводивший ее назад. Во избежание преждевременного выстрела использовался храповик, объединенный со спусковым механизмом. После отведения рейки и блока с седлом в крайнее заднее положение оружие оказывалось взведено. При нажатии на спусковой крючок традиционного вида рейка освобождалась, и блок в сборе под действием резиновых жгутов отправлялся вперед, разгоняя боеприпас.
Для стрельбы из «Большого Джо №5» была разработана специальная стрела-болт. Конструкторы OSS предложили использовать стальную стрелу длиной 14 дюймов (355 мм). Стрела имела металлическое древко большого удлинения и могла оснащаться наконечниками разных форм, от заостренного конического до треугольного пластинчатого. Оперение выполнили в виде двух треугольных плоскостей минимального размаха, соответствующего размерам ложи. Предлагалось создать несколько вариантов болта. Одни предназначались для поражения живой силы противника, а другие должны были нести пиротехнические составы разного назначения. В частности, известно о создании осветительной стрелы.
Согласно предварительным расчетам, металлическую стрелу можно было отправить на дальность до 200-250 ярдов. Приемлемые боевые качества и достаточное убойное действие при стрельбе по живой силе сохранялись на расстояниях до 80-100 ярдов.
Стрелы для арбалетов OSS. Вверху - болт для "Большого Джо". Фото Usmilitariaforum.com
Арбалет-рогатка получил несложные прицельные приспособления. В качестве мушки использовалось кольцо на передней верхней трубке рамы со жгутами. Роль целика играла тонкая длинная металлическая пластина, установленная вертикально на заднем кожухе. Такой прицел не мог подстраиваться по дальности.
В задней части оружия предлагалось монтировать простейший приклад, согнутый из толстой проволоки. В отверстия на боках ложи помещались концы проволоки, выполнявшие функции оси. Гнутые участки проволоки образовывали пару симметричных плечевых упоров, соединенных дополнительной перемычкой. В составе приклада также присутствовала верхняя рамка, при помощи которой его можно было зафиксировать в разложенном положении.
Эргономика изделия Big Joe 5 не отличалась особыми изысками. Для удержания при стрельбе использовалась пара вертикальных рукояток. Прицельный огонь можно было вести при помощи приклада. Возможно, в дальнейшем арбалет мог получить антабки для установки ремня или даже специальную кобуру либо сумку для удобной переноски.
По известным данным, в 1942-43 годах специалисты Управления стратегических служб и привлеченных к проекту коммерческих предприятий изготовили и испытали целый ряд оригинальных арбалетов разных типов. Вместе с другими образцами, отличавшимися друг от друга размерами и возможностями, на стрельбище отправили «Большого Джо». Вскоре были проведены различные испытания, позволившие сделать необходимые выводы и определить дальнейшую судьбу всего направления.
Согласно разным источникам, изделие Big Joe 5 неплохо показало себя на стрельбище и продемонстрировало достаточно высокие характеристики. На практике удалось подтвердить, что арбалет необычной конструкции действительно способен отправить стрелу на расстояние в несколько десятков метров. На определенных дистанциях летящий боеприпас сохранял достаточную энергию и мог представлять опасность для человека или животного. Однако с дальнейшим ростом дальности убойное действие ожидаемо снижалось. Стоит отметить, что схожие результаты показали и другие разработки OSS, однако в их случае речь изначально шла о меньших эффективных дальностях стрельбы.
Главной задачей новых проектов являлось уменьшение шума, производимого при выстреле. По этой причине во время испытаний состоялись замеры производимых звуков. Резиновые жгуты и подвижный металлический блок при стрельбе перемещались не бесшумно, но все же значительно уступали по громкости выстрелу огнестрельного оружия. В случае с «Большим Джо №5» громкость не превышала 80 дБ. К сожалению, точные сведения о методике замера не сохранились, что не позволяет полноценно сравнить специальный арбалет с оружием иных классов.
Другие стрелы для арбалетов, боеприпас Big Joe 5 - внизу. Фото Invaluable.co.uk
Не позднее первых месяцев 1943 года руководство Управления стратегических служб сделало выводы и определило дальнейшие пути развития бесшумного оружия для специальных операций. Директор OSS Уильям Джозеф Донован и его коллеги посчитали, что оригинальные арбалеты – при всех их плюсах и сильных сторонах – не слишком удобны для использования в условиях реальных операций в тылу противника. Куда более удобным инструментом для спецподразделений могли стать самозарядные пистолеты и другое стрелковое оружие с приборами бесшумной стрельбы.
Вскоре такое мнение было закреплено принципиальным решением и соответствующим приказом руководства спецслужбы. Работы по всем арбалетам были остановлены в пользу огнестрельных систем. С 1943 года в подразделения из состава OSS поставлялись самозарядные пистолеты HDM, и за несколько следующих лет они получили в общей сложности 2600 таких изделий. Также было приобретено несколько сотен пистолетов-пулеметов M3 с глушителями, не считая оружия зарубежного производства. Арбалеты, в том числе Big Joe 5 так и остались в количестве нескольких опытных образцов.
Дальнейшая судьба этих изделий неизвестна. Вероятно, они могли храниться в течение некоторого времени, но позже их утилизировали за ненадобностью. Впрочем, в отдельных источниках упоминается, что несколько «Больших Джо» попали в спецподразделения и использовались в немногочисленных операциях. Если такие события и имели место, то в них, вероятнее всего, участвовали опытные образцы.
Насколько известно, несколько образцов арбалетов для OSS пережили войну и попали в музеи, но среди них отсутствовал «Большой Джо». Таким образом, теперь этот вариант боевого арбалета можно увидеть только на немногочисленных фотографиях.
По известным данным, командование решило отказаться от арбалетов в пользу пистолетов с глушителями по нескольким основным причинам. Главная – как минимум, неоднозначные эксплуатационные характеристики. Арбалет на основе резиновых жгутов при стрельбе был заметно тише пистолета HDM, но на этом его преимущества фактически заканчивались. Все прочие особенности такого оружия можно было считать недостатками.
Арбалет Big Joe 5 имел достаточно большие размеры и вес, что затрудняло его переноску и стрельбу, и в этом отношении он уступал любому специальному пистолету. Складная конструкция не приводила к кардинальному улучшению удобства. Разборка и сборка арбалета-рогатки занимали слишком много времени, а для их ускорения требовалась самая серьезная переработка конструкции, которая в сложившейся ситуации попросту не имела смысла.
Современная реконструкция облика Big Joe 5. Рисунок Weaponsman.com
Отдельной проблемой была возможность производства только одного выстрела, после чего требовалась сложная и длительная перезарядка. Можно представить, к каким проблемам это могло бы привести в условиях реальной операции. В частности, для гарантированного поражения цели – на случай промаха – требовалась одновременная работа нескольких стрелков. В противном случае существовал риск демаскировки с понятными последствиями.
По совокупности технических, эксплуатационных и боевых характеристик арбалет Big Joe 5 выглядел не самым удачным образцом особого оружия для специальных подразделений. При этом он почти по всем статьям заметно уступал уже существующему бесшумному пистолету. В такой ситуации решение руководства Управления стратегических служб не выглядело удивительным. Начальство ожидаемо отказалось от не самого удачного оружия и всего направления в целом.
OSS отказалось от боевых арбалетов уже по результатам испытаний. Такое оружие не принималось на вооружение, не производилось серией и не использовалось на практике. Для бесшумной ликвидации часовых спецподразделения применяли менее оригинальное, зато простое и надежное стрелковое оружие.
Проект боевого арбалета Big Joe 5 был частью большой и интересной попытки решить актуальную задачу при помощи нестандартных идей. С точки зрения техники, задача была решена, хотя и с существенными недочетами. Однако характерные проблемы этого и других проектов серьезно ударили по перспективам всей концепции. Боевые арбалеты, использующие резиновые жгуты, не оправдали себя, и от них отказались.
По материалам сайтов:
http://weaponsman.com/
http://thetruthaboutknives.com/
https://popmech.ru/
http://peashooter85.tumblr.com/
http://usmilitariaforum.com/
При проведении разведки или диверсии бойцы спецподразделения из состава Office of Strategic Services могли столкнуться с необходимостью тихой и быстрой ликвидации противника – часового на посту или сторожевого пса. Пистолеты с глушителями не всегда могли быть достаточно тихими, и потому разработка специального оружия продолжалась. Не позднее конца 1942 года специалисты OSS предложили вспомнить давно устаревший класс оружия – арбалеты. Предполагалось, что такое вооружение, отличающееся минимальной шумностью, будет иметь некоторые преимущества перед огнестрельным оружием.
Арбалет Big Joe 5 во взведенном состоянии. Фото Thetruthaboutknives.com
Вскоре сотрудники OSS при содействии нескольких научных и коммерческих организаций, привлеченных к программе, предложили целый ряд вариантов боевых арбалетов. Необходимо отметить, что новые разработки спецслужб являлись арбалетами только по названию и, частично, по внешнему виду. Дело в том, что в новых проектах предлагалось метать стрелы за счет энергии, запасенной в резиновых жгутах, тогда как традиционная конструкция арбалета для этих целей использует гибкие плечи. Таким образом, разработки Управления стратегических служб по принципу действия, скорее, являлись рогатками. Тем не менее, для них использовался термин «crossbow», а не логичный «slingshot».
Все новые проекты «арбалетов» основывались на общих идеях, однако реализовывались они по-разному и с использованием отличающихся компонентов. В частности, разрабатывались несколько изделий с разными размерами и, как следствие, различными тактико-техническими характеристиками. Наиболее крупное оружие новой линейки получило незамысловатое название Big Joe 5 – «Большой Джо №5». Нетрудно заметить, что такое обозначение могло намекнуть разве что на размеры оружия.
Проект «Большой Джо» предусматривал изготовление арбалета в классическом форм-факторе с некоторыми нововведениями, обусловленными наличием современных технологий и материалов, а также необходимостью сокращения габаритов изделия в транспортном состоянии. В частности, оружие получило несколько складных элементов, при помощи которых обеспечивалось удобство переноски и быстрое переведение в боевое положение. Наиболее сложные этапы работы с оружием были механизированы при помощи простых устройств с ручным управлением.
Основным элементом арбалета-рогатки являлась несложная деревянная или фанерная ложа, также выполнявшая функции основы рамки. Деревянное устройство представляло собой сравнительно длинную планку достаточной высоты и ширины, на нижней части которой имелась пара рукояток. Задняя использовалась для управления стрельбой, передняя облегчала удержание и наведение оружия. Держать арбалет за саму планку не следовало, поскольку подвижные детали оружия не были закрыты, и при выстреле можно было получить серьезную травму.
На боках деревянной детали помещались металлические направляющие для подвижных устройств. За ними, сзади, находился металлический П-образный кожух с устройствами для взведения оружия. Там же располагались шарнир для установки приклада и крепление для его фиксации в боевом положении. На правом борту заднего кожуха находился вращающийся рычаг с рукояткой взведения. Спереди на кожухе предусмотрели пару трубок для монтажа рамы со жгутами.
Вместо традиционных для арбалетов дуг-плечей, способных изгибаться для натяжения тетивы, конструкторы из OSS использовали жесткую раму из металлических труб. При помощи вертикальных осей на заднем кожухе закреплялись четыре длинные трубки, по две вверху и внизу, под углом направленные вперед. Передние концы этих трубок соединялись с парой поперечных трубок и скреплялись при помощи двух вертикальных шпилек с гайками-барашками. В боевом положении арбалета трубки образовывали жесткую конструкцию трапециевидной в плане формы. Дополнительная жесткость такой рамы обеспечивалась натянутыми жгутами и соединением нижней передней трубки с ложей.
На передних вертикальных элементах получившейся рамы, между ограничителями, закреплялось большое количество резиновых колец. Для правильного распределения нагрузки и натяжения использовался второй металлический стержень, так же входивший в кольца. При помощи проволоки он соединялся с подвижными частями оружия, отвечавшими за разгон метаемой стрелы.
По некоторым данным, рама с резиновыми жгутами, являвшаяся самым крупным и громоздким элементом арбалета Big Joe 5, была выполнена разборной. При необходимости стрелок мог снять переднюю ее часть вместе резиновыми жгутами и уложить ее вдоль оружия. Кроме того, имелась возможность раскрыть только одно соединение и уложить все три части рамы, уменьшив поперечник оружия. В конструкции арбалета использовались простейшие детали, и потому сборка и разборка не представляли особой сложности.
Проволока от пары жгутов фиксировалась на массивном металлическом блоке, двигавшемся по направляющим ложи. Его основная часть имела зацепы для контакта с направляющими. Спереди имелось седло для взаимодействия со стрелой. Сзади к этому блоку присоединялась длинная зубчатая рейка, необходимая для взведения оружия и управления огнем.
Хвостовик рейки входил в задний П-образный кожух, внутри которого находился несложный механизм взведения и спуска. Для подготовки к стрельбе боец должен был вращать боковую рукоятку взведения. Через пару промежуточных зубчатых колес усилие передавалось на привод рейки, отводивший ее назад. Во избежание преждевременного выстрела использовался храповик, объединенный со спусковым механизмом. После отведения рейки и блока с седлом в крайнее заднее положение оружие оказывалось взведено. При нажатии на спусковой крючок традиционного вида рейка освобождалась, и блок в сборе под действием резиновых жгутов отправлялся вперед, разгоняя боеприпас.
Для стрельбы из «Большого Джо №5» была разработана специальная стрела-болт. Конструкторы OSS предложили использовать стальную стрелу длиной 14 дюймов (355 мм). Стрела имела металлическое древко большого удлинения и могла оснащаться наконечниками разных форм, от заостренного конического до треугольного пластинчатого. Оперение выполнили в виде двух треугольных плоскостей минимального размаха, соответствующего размерам ложи. Предлагалось создать несколько вариантов болта. Одни предназначались для поражения живой силы противника, а другие должны были нести пиротехнические составы разного назначения. В частности, известно о создании осветительной стрелы.
Согласно предварительным расчетам, металлическую стрелу можно было отправить на дальность до 200-250 ярдов. Приемлемые боевые качества и достаточное убойное действие при стрельбе по живой силе сохранялись на расстояниях до 80-100 ярдов.
Стрелы для арбалетов OSS. Вверху - болт для "Большого Джо". Фото Usmilitariaforum.com
Арбалет-рогатка получил несложные прицельные приспособления. В качестве мушки использовалось кольцо на передней верхней трубке рамы со жгутами. Роль целика играла тонкая длинная металлическая пластина, установленная вертикально на заднем кожухе. Такой прицел не мог подстраиваться по дальности.
В задней части оружия предлагалось монтировать простейший приклад, согнутый из толстой проволоки. В отверстия на боках ложи помещались концы проволоки, выполнявшие функции оси. Гнутые участки проволоки образовывали пару симметричных плечевых упоров, соединенных дополнительной перемычкой. В составе приклада также присутствовала верхняя рамка, при помощи которой его можно было зафиксировать в разложенном положении.
Эргономика изделия Big Joe 5 не отличалась особыми изысками. Для удержания при стрельбе использовалась пара вертикальных рукояток. Прицельный огонь можно было вести при помощи приклада. Возможно, в дальнейшем арбалет мог получить антабки для установки ремня или даже специальную кобуру либо сумку для удобной переноски.
По известным данным, в 1942-43 годах специалисты Управления стратегических служб и привлеченных к проекту коммерческих предприятий изготовили и испытали целый ряд оригинальных арбалетов разных типов. Вместе с другими образцами, отличавшимися друг от друга размерами и возможностями, на стрельбище отправили «Большого Джо». Вскоре были проведены различные испытания, позволившие сделать необходимые выводы и определить дальнейшую судьбу всего направления.
Согласно разным источникам, изделие Big Joe 5 неплохо показало себя на стрельбище и продемонстрировало достаточно высокие характеристики. На практике удалось подтвердить, что арбалет необычной конструкции действительно способен отправить стрелу на расстояние в несколько десятков метров. На определенных дистанциях летящий боеприпас сохранял достаточную энергию и мог представлять опасность для человека или животного. Однако с дальнейшим ростом дальности убойное действие ожидаемо снижалось. Стоит отметить, что схожие результаты показали и другие разработки OSS, однако в их случае речь изначально шла о меньших эффективных дальностях стрельбы.
Главной задачей новых проектов являлось уменьшение шума, производимого при выстреле. По этой причине во время испытаний состоялись замеры производимых звуков. Резиновые жгуты и подвижный металлический блок при стрельбе перемещались не бесшумно, но все же значительно уступали по громкости выстрелу огнестрельного оружия. В случае с «Большим Джо №5» громкость не превышала 80 дБ. К сожалению, точные сведения о методике замера не сохранились, что не позволяет полноценно сравнить специальный арбалет с оружием иных классов.
Другие стрелы для арбалетов, боеприпас Big Joe 5 - внизу. Фото Invaluable.co.uk
Не позднее первых месяцев 1943 года руководство Управления стратегических служб сделало выводы и определило дальнейшие пути развития бесшумного оружия для специальных операций. Директор OSS Уильям Джозеф Донован и его коллеги посчитали, что оригинальные арбалеты – при всех их плюсах и сильных сторонах – не слишком удобны для использования в условиях реальных операций в тылу противника. Куда более удобным инструментом для спецподразделений могли стать самозарядные пистолеты и другое стрелковое оружие с приборами бесшумной стрельбы.
Вскоре такое мнение было закреплено принципиальным решением и соответствующим приказом руководства спецслужбы. Работы по всем арбалетам были остановлены в пользу огнестрельных систем. С 1943 года в подразделения из состава OSS поставлялись самозарядные пистолеты HDM, и за несколько следующих лет они получили в общей сложности 2600 таких изделий. Также было приобретено несколько сотен пистолетов-пулеметов M3 с глушителями, не считая оружия зарубежного производства. Арбалеты, в том числе Big Joe 5 так и остались в количестве нескольких опытных образцов.
Дальнейшая судьба этих изделий неизвестна. Вероятно, они могли храниться в течение некоторого времени, но позже их утилизировали за ненадобностью. Впрочем, в отдельных источниках упоминается, что несколько «Больших Джо» попали в спецподразделения и использовались в немногочисленных операциях. Если такие события и имели место, то в них, вероятнее всего, участвовали опытные образцы.
Насколько известно, несколько образцов арбалетов для OSS пережили войну и попали в музеи, но среди них отсутствовал «Большой Джо». Таким образом, теперь этот вариант боевого арбалета можно увидеть только на немногочисленных фотографиях.
По известным данным, командование решило отказаться от арбалетов в пользу пистолетов с глушителями по нескольким основным причинам. Главная – как минимум, неоднозначные эксплуатационные характеристики. Арбалет на основе резиновых жгутов при стрельбе был заметно тише пистолета HDM, но на этом его преимущества фактически заканчивались. Все прочие особенности такого оружия можно было считать недостатками.
Арбалет Big Joe 5 имел достаточно большие размеры и вес, что затрудняло его переноску и стрельбу, и в этом отношении он уступал любому специальному пистолету. Складная конструкция не приводила к кардинальному улучшению удобства. Разборка и сборка арбалета-рогатки занимали слишком много времени, а для их ускорения требовалась самая серьезная переработка конструкции, которая в сложившейся ситуации попросту не имела смысла.
Современная реконструкция облика Big Joe 5. Рисунок Weaponsman.com
Отдельной проблемой была возможность производства только одного выстрела, после чего требовалась сложная и длительная перезарядка. Можно представить, к каким проблемам это могло бы привести в условиях реальной операции. В частности, для гарантированного поражения цели – на случай промаха – требовалась одновременная работа нескольких стрелков. В противном случае существовал риск демаскировки с понятными последствиями.
По совокупности технических, эксплуатационных и боевых характеристик арбалет Big Joe 5 выглядел не самым удачным образцом особого оружия для специальных подразделений. При этом он почти по всем статьям заметно уступал уже существующему бесшумному пистолету. В такой ситуации решение руководства Управления стратегических служб не выглядело удивительным. Начальство ожидаемо отказалось от не самого удачного оружия и всего направления в целом.
OSS отказалось от боевых арбалетов уже по результатам испытаний. Такое оружие не принималось на вооружение, не производилось серией и не использовалось на практике. Для бесшумной ликвидации часовых спецподразделения применяли менее оригинальное, зато простое и надежное стрелковое оружие.
Проект боевого арбалета Big Joe 5 был частью большой и интересной попытки решить актуальную задачу при помощи нестандартных идей. С точки зрения техники, задача была решена, хотя и с существенными недочетами. Однако характерные проблемы этого и других проектов серьезно ударили по перспективам всей концепции. Боевые арбалеты, использующие резиновые жгуты, не оправдали себя, и от них отказались.
По материалам сайтов:
http://weaponsman.com/
http://thetruthaboutknives.com/
https://popmech.ru/
http://peashooter85.tumblr.com/
http://usmilitariaforum.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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