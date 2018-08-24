Кинозал. Феминизм на войне со здравым смыслом

Скоро на нашем телевидении стартует «долгожданная сенсационная» премьера во всех рекламных красках сериала «Рассказ служанки», который собрал мешок различных западных премий, включая «Золотой глобус». Надеюсь не стоит лишний раз пояснять, что современный кинематографический западный процесс вещь весьма серьёзная, и, как писал Маяковский, если звёзды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно. И речь идёт не о каких-то там художественных взглядах, мало ли кто там что разглядит.Во-первых, сериал «Рассказ служанки» снят по дико бородатому роману писательницы, разведёнки и, ясен день, феминистки Маргарет Этвуд. Во-вторых, эту бородатую псевдофантастику уже экранизировали в… 1989 году. И в том же году картина провалилась как в прокате, так и в среде критиков. Это при том, что у картины был весьма недурной актёрский состав – Фэй Данауэй, Роберт Дювалл, Наташа Ричардсон и т.д. А сам роман мадам Этвуд, как и сама мадам, уже давно были раскручены как некое «открытие» и присыпаны изрядным количеством премий. Так с какой стати воскрешать забальзамированный труп, который к тому же не принёс ни копейки денег? Видимо, интересы одних потребовалось пролоббировать в кино, при этом в течение достаточно длительного времени, так сказать, с перспективой, отсюда и формат сериала.И так, «Рассказ служанки» декламируется как антиутопия. Перед зрителем мир будущего. США треснули по швам, а на их территории возникло новое государство Гилеад. Естественно, Гилеад дико тоталитарное государство, в котором к власти пришли военные. Гей-парадов не проводят, все ходят хмурые, лесбиянок разлучают, все начинают ходить ещё более печальными. Но главное местное народонаселение перестало плодиться. Бесплодие накрыло огромное количество людей, то ли экология подвела, то ли нетолерантная природа, нахально напоминающая физиологическим устройством человека его истинный пол, была окончательно повержена розово-голубыми «прогрессивными» активистами. Факт остаётся фактом – сколько гилеадцы не потеют по ночам – всё не в коня корм.Военные находят решение, фантастическое по своей кривизне. Они отлавливают несознательных гражданок, способных к деторождению, превращая их в так называемых служанок. Служанок, в свою очередь, после должной обработки, распределяют среди элиты нового общества – офицеров, называемых командорами. Служанки не только ходят за покупками и суетятся по дому, но отныне должны потеть по ночам на пару с офицерами. Как только происходит акт деторождения, самку отправляют далее по этапу, а плод усилий трудных вручают семье командора. И, да, у офицеров уже есть жёны, которые также имеют приличный вес в обществе.В центре сюжета мужиковатая барышня непонятного возраста с железобетонным подбородком и носом-открывалкой, которую как раз поймали и отправили отрабатывать свой гражданский долг служанкой, по имени Джун. Именно вокруг этой дамы будут наворачиваться розово-голубые сопли, при этом наворачиваться весьма профессионально.Операторская работа, музыкальное сопровождение, или, как сейчас говорят, саундтрек, на весьма высоком уровне, как всегда. И это понятно, ведь как только человек отвлечётся от этой блестящей упаковки, направленной исключительно на нужную авторам эмоциональную реакцию с минимальной мозговой активностью, возникнут вопросы. А собачкам Павлова вопросы задавать не рекомендуется. Картина насыщена необоснованным и бессмысленным применением насилия над «служанками», натуралистичность съёмки соседствует с рвотными позывами, а слезоточивость кадров начинает утомлять. Но, если разгрести эту мишуру, фильм начинает хромать с ходу.Краеугольным камнем драматического мотива ленты является рабский статус служанок. Эдакое возвращение к пещерному состоянию без просвещения, наук и медицины. Но люди Гилеада живут не в пещерах у кромки чадящей радиацией воронки от атомной бомбы. Они пользуются смартфонами, живут в небоскрёбах и милых «американских» домиках, ездят на автомобилях, утрамбовывают в желудки фрукты и овощи, а потом лечатся от несварения не корешками дикорастущих растений, а в нормальной больничке. Т.е. куда делось искусственное оплодотворение и суррогатное материнство, когда даже певец ртом Киркоров может именоваться «папой», что в естественной природе вызывает сомнение.В самом деле, зачем рисковать автоматически конфликтной ситуацией? Вдруг в приступе справедливости очередная самка прирежет командора или погнёт офицерскую «честь». И неужели никому не пришло в голову, что жёны командоров также могут несколько резко отнестись к такому расширению обязанностей супруга. И в какой-то момент в утреннем супружеском кофе окажется цианид или же глубокой ночью офицерскую «честь» вообще благоверная выдернет с корнем. Однако, если подойти к процессу с точки зрения человека с этой сторон реальности, то утрамбовать в картину чаяния такого количества адептов специфических групп – от ЛГБТ до феминисток – станет сложно.Также родовой травмой практически всего современного кинематографа является полнейшая импотенция в плане изображения тоталитарных злодеев. Ну, не способно богемное поколение, выращенное как ананасы в оранжерее в тепличных условиях, достойно представить какую бы то ни было циничную тоталитарную, но логически выверенную, тем она порой и пугает, систему.Так, к примеру, «Собибор» Хабенского в лице его нацистского контингента предстают не лагерем систематичной утилизации людей, что как раз и повергает в ужас, а стационарным цирком маньяков без дисциплины, мозгов и каких-либо навыков управления даже кухонной плитой. Или же в приснопамятной «Форме воды», которую буквально похоронили под золотыми статуэтками, главным негодяем является службист из ЦРУ, лупящий током уродца в аквариуме. Ни зачем он лупит морского гада током, ни как он дошёл до жизни такой, никому не объясняют. Просто плохой дядька и всё тут.Такая же родовая инвалидность присуща и «Рассказу служанки». Все военные-антагонисты в сериале показаны клиническими идиотами с замашками Чикатило, через что и реализуется вся их злодейская тоталитарная сущность. Спецслужбы при этом не способны раскрыть ни один заговор «демократов», служанки сбегают из страшного закрытого царства тьмы чаще, чем наши туристы летают в Турцию, а про следственно-оперативные действия в Гилеаде не слышали в принципе. Как такой непроходимо тупой класс поработителей мог поработить кого-либо, чей интеллект чуть выше интеллекта хомячка? Логика подсказывает только один ответ – порабощённые ещё более непроходимо тупы. А после этого сопереживать им становится крайне сложно.Чрезвычайно резко до зубного скрежета вся жизнь вечно угнетаемых служанок обставлена раздражающей ритуальностью и церемониальностью. От откровенно рвотных сцен зачатия до каждого жеста в Красном Центре (своеобразный центр перековки будущих суррогатных барышень) и самой одежды служанок, нарочито бросающейся в глаза, подчинено цензуре определённого ритуала. При этом, когда эти самые церемонии успели сложиться в относительно молодом государстве Гилеад, не понятно в принципе.Колоритно смотрится на этом фоне тот факт, что Гилеад настолько тоталитарен, что верхушка не ведёт никакую идеологическую обработку граждан. Толпа круглосуточных порабощённых болванов просто околачиваются под дулами других болванов. Нет, некое подобие идеологической концепции в виде религии рикошетом упоминается, но барышням Библию читать запрещено. Почему выбрана такая неубедительная основа для государственной машины? Потому что выбрана она была не исходя из здравого смысла. Её выбрали авторы сего сюжета, дабы добиться нужного накала идиосинкразии к вере. Ведь, как известно, феминисткам чужда религия. Не то чтобы им не нравилась сама концепция, просто наличие бородатого мужика в центре будит праведный гнев.Но «Рассказ служанки» всё же заявлен как антиутопия. Что же по факту? А её нет. Всё от начала и до конца вращается вокруг несчастных служанок и шовинистических мужчин военных. Промышленность нового общества, рабочий класс, сельскохозяйственная отрасль, что в простонародье сводится к весьма важному вопросу «что вы вообще жрёте» - не показана в принципе. Что и понятно. Во-первых, видно, что такие «тонкости» авторам абсолютно безразличны. А, во-вторых, в голову современной прогрессивной рафинированной интеллигенции любая технология сложнее сколачивания табурета в голову не помещается. Вот блокировать митингами завод, который, по мнению митингующих, убивает своей работой редкий вид северо-западных сусликов, это дело. Причём, где будут трудиться рабочие, их совершенно не волнует – рука рынка, понимаешь.В итоге просмотр сериала превращается в путешествие в розовом Кадиллаке на заднем приводе в «антитрамповской» шапочке в виде женских гениталий. Чем дальше «развивается» сюжет, тем всё более навязчиво и нарочито нам декламируют все припадочные тезисы прогрессивных сил – от феминизма до различных групп сексуальных девиаций. Накал развивающихся флагов ЛГБТ, с которым «боевые» содомиты противостоят режиму, трагическое повешенье гея, что дикая глупость при дефиците народонаселения, разлучение лесбиянок и постоянное постулирование догмы, что «каждая женщины должна воспитать феминистку», выходит за любые художественные рамки…При этом все «положительные» герои картины сплошь наркоманы, геи, лесбиянки, феминистки и разной степени пробития головы трансгендеры. Все остальные граждане и гражданки, ну, те, которые сеют «доброе вечное» в школе, спасают людей от упырей из подворотни, возводят мосты и строят электростанции, воспитывают детей и т.д. и т.п., вычищены наглухо.Любая антиутопия всё же связана с реальностью и обладает своей внутренней логикой. В данном же «шедевре» сначала Этвуд напустила на людей бесплодие без всяких причин, т.к. ничего более её черепная коробка изрыгнуть не смогла, а затем, лишь чтобы стать в авангарде «прогрессивных» либералов, сколотила на коленке действительность, которая в реальном мире не могла существовать в принципе. Для чего же надо было экранизировать этот потрёпанный временем трэш?Во-первых, феминизму, которому удалось сплотить недюжинную компанию по половым отклонениям вокруг себя, как вырождающейся секте с тоталитарными замашками для продолжения жизнедеятельности требуется враг. Хотя бы выдуманный, в лице, естественно, военных мужиков. Во-вторых, «прогрессивные» силы геев и лесбиянок желают покорить ещё одну вершину деградации в виде узаконивания педофилии. А перед этим им необходим знатный кинематографический манифест. В-третьих, картина, учитывая политическую конъюнктуру, насаждаемые медиа тренды и активную эксплуатацию сектантски настроенных толп, хоть против Трампа, хоть против Путина, автоматически получает целую армию агрессивных поклонников и, разумеется, свою долю золотых статуэток.Вот такая премьера ждёт нашу страну. И держите детей подальше от телевизора, чтобы сынок не начал воровать помаду у жены…