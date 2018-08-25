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You are in army now… Армия вероятного противника «изнутри». Часть первая

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Речь рекрутёра была такой сладкой –
Отдыхай, живи и песни пой !
Но … теперь ты, парень, в армии !
Да, ох-ох, теперь ты в армию попал !
(вариант перевода фрагмента известной композиции группы Status Quo)



Да-да, конечно, вы не ошиблись, речь пойдёт о наших «заокеанских партнёрах», об армии США. В связи с очередным витком «возрастающего дружелюбия» в мире считаем возможным и актуальным представить анализ ситуации в войсках одного из главных геостратегических противников России.

Сразу предупреждаем, что представленный материал базируется на американских данных, в нём будут отражены реалии современной американской армии, представленные непосредственно американским источником, и поэтому некоторые моменты могут не понравиться части аудитории нашего портала. Однако если бы мы убрали все неприятные «шероховатости», то тогда была бы утрачена объективность предлагаемой информации, а значит была бы утрачена и цель изложения (поверьте, мы и так сгладили многое, особенно во второй части).

Начнём, пожалуй, с главного, с системы комплектования. В армию США идут служить люди разных возрастов, на разные позиции, соответственно получающие разные погоны, однако мы расскажем про обычный путь рядового солдата.

Одна из основных категорий комплектования US Army – это обычные молодые парни после 18 лет из бедных семей, преимущественно из провинциальных городов (как белые, так и афроамериканцы, а также выходцы из стран Латинской Америки, причём доля последних постоянно возрастает).



Если родители не могут ему оплатить обучение в колледже, то простой молодой американец ищет работу, а если таковой не находится, или она его не устраивает, или у него есть какие-то иные мотивы (например, «чувство патриотического долга»), то он идёт служить в армию.

В основном, туда идут солдатами люди, достаточно посредственно учившиеся в школе, имеющие определённые проблемы с поведением и с полицией уже в юности, и преимущественно не склонные к интеллектуальной деятельности.

Правда откровенные «дебилы, блин» (@С.Лавров) туда всё же не попадают, равно как и наркоманы, а также как и лица, успевшие стать профессиональными преступниками. Но всё же человек с судимостью вполне может стать военнослужащим армии США (конечно не офицером, по крайней мере в начале службы), особенно если он был осуждён по лёгким статьям (кражи без крупного ущерба и без применения физического насилия, угоны автомобилей, мелкое мошенничество, драки без смертоубийства и т.п.).

Иногда, как ни странно, но даже прямо на суде осуждённому сразу предлагается вместо «отсидки» отправиться на военную службу (если до этого результаты психологического тестирования показали профпригодность личности для армейской службы).



Особой, весьма большой, категорией комплектования армии США в последние годы являются иностранцы, которые, после тщательного отбора, подписывают долгосрочный контракт ради получения американского гражданства для себя и для своей семьи.

Чтобы попасть в армию США обычному американцу, ему надо обратиться в рекрутский пункт, нередко мобильный (как известно, подобные недавно появились и в российской армии). Можно сказать, что в чём-то его функции сходны с российскими «военкоматами».

Правда в американских рекрутских пунктах не служат офицеры, сержанты и солдаты на действительной службе, а почти исключительно – комиссованные ветераны и инвалиды. Так государство проявляет свою заботу о них, понимая, что выжить «на гражданке» им сложно, а так они остаются полезными для общества и получают нормальную зарплату (при этом её размер возрастает пропорционально количеству завербованных рекрутов).

Прямо в рекрутском пункте кандидат проходит медицинское и психологическое освидетельствование, бесплатно сдаёт все анализы, а его досье проходит предварительную online-проверку в спецслужбах. После всего этого идёт «тестирование профиля», т.е. анализируется общая эрудиция призывника, уровень его владения английским и иными языками, проверяются базовые знания по ряду наук, от истории до математики. Также прямо в рекрутёрском пункте сдаются физические нормативы (бег, подтягивание и т.д.).



По результатам всех проверок предлагается выбор доступных специальностей (он может быть весьма большим, от простого пехотинца до оператора спутниковой связи). По итогу кандидат подписывает контракт (длительность которого можно выбирать, она также зависит и от армейской специализации, обычно это от 2 до 6 лет). После этого молодой рекрут отправляется домой, где и ожидает вызова; получив уведомление о времени и дате, свежеиспечённый американский солдат вновь является с вещами на рекрутский пункт, откуда уже на государственном транспорте доставляется в «учебку».

Да-да, именно так, в американской армии тоже есть «учебки», и там действительно происходит то, что показывают в голливудских фильмах. Офицеров там крайне мало, общение прибывших рекрутов с ними сведено к минимуму, и «царями и богами» молодых «кандидатов в рядовые» становятся профессиональные сержанты с опытом.

По прибытии в «учебку» у всех рекрутов производят досмотр личных вещей, и сержанты придирчиво и со знанием дела обыскивают «призывников», дабы они не пронесли в расположение чего лишнего (обычно это алкоголь и наркотики).



Затем следует новая медкомиссия и призывники получают армейское обмундирование. После этого сержанты вызывают по спискам закреплённых за ними будущих солдат US Army, называя имя, фамилию и штат\город (это необходимо по причине того, что в США, как в прочем и в России, много однофамильцев, а то и полных тёзок, отсюда появление Джон Мастерс Огайо и Джон Мастерс Оклахома).

После этого все «кандидаты в рядовые» идут в казармы для проживания. Обычно это достаточно комфортное помещение, рассчитанное на примерно 30 человек (американский взвод), где имеются двухярусные кровати, шкафчики для личных вещей и все минимально необходимые для жизни удобства.

С этого момента у рекрутов начинается «курс молодого бойца» (в зависимости от военной специализации он может продолжаться от 2 до 8 и более месяцев). В ходе обучения будущие yankee soldiers тренируются в беге, в прохождении полос препятствий, их будут подвергать психо-эмоциональным унижениям сержанты, и т.п. В общем, цель всего этого – не только приучить рекрута к физическим нагрузкам, но и выявить физически и морально слабых солдат, дабы они не тратили в дальнейшем деньги американского военного бюджета.

Кроме того, призывниками вновь будут сдаваться различные тесты, а сержанты будут писать различные отзывы о «кандидатах в рядовые», насколько тот или иной рекрут годиться для выбранной специализации, или ему стоит поучиться на другую.



Кстати, именно в ходе этого рядовые бойцы обучаются основным видам штыкового боя, и с этим связан достаточно характерный момент, показывающий геостратегических противников США. Основную массу чучел, представляющих солдат противника, называют «Абдул», и соответственно экипируют в стиле «моджахед». Однако часть чучел иногда представляет собой «Иванов» (преимущественно экипированных ещё в советскую униформу в несколько фантазийном стиле Red Army), а часть - «чинов» или «джапсов», именуемых так ещё по традиции периода Второй Мировой войны, т.е. китайцев и японцев (которые одеты в униформу стран Азии 10-20 летней давности).

После прохождения в течение 2 месяцев базового «курса молодого бойца» и сдачи очередных тестов новобранцев перевозят в другую часть их базы, или вообще они меняют место базирования для дальнейшего, более углублённого обучения по выбранной военной специальности.

Этот курс обычно занимает намного более длительный период времени: обучение в качестве простого пехотинца занимает 2-4 месяца; в качестве снайпера, сапёра-подрывника, радиста-оператора связи – от 3 до 5 месяцев; в качестве танкиста, артиллериста, корректировщика артогня, наземного авианаводчика – 5-8 месяцев и больше. И только после этого осуществляется торжественный выпуск и назначение молодых солдат в боевые части.

Продолжение материала будет во второй части.


P.S. (мелким шрифтом внизу контракта) Да, чуть не забыл, маленький бонус, - поскольку в США всеобщее равноправие полов и свобода нравов, то в американской армии на общих основаниях могут спокойно служить геи и лесбиянки, пока некоторые сложности только у трансгендеров (Д.Трамп пытался запретить служить данной категории лиц, однако ряд федеральных судов отменили его решение и с 1 января 2018 года трансгендеры могут проходить службу в армии США).

You are in army now… Армия вероятного противника «изнутри». Часть первая
Автор:
Михаил Сириец
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Военное обозрениев Яндекс Новостях
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39 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 06:15
    +3
    Обычная практика комплектования контрактной армии... к сожалению у нас те же проблемы...
    1. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 06:40
      +2
      Да, всё то же что и у нас, в основном... И военкомате наши тоже огражданили, лет десять назад...
  2. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 07:02
    +3
    Разница с советской учебкой небольшая
    1. Jolly oldster sailor Офлайн
      Jolly oldster sailor Сегодня, 07:15
      +1
      Учебка вообще не нужна.Нас сразу после Присяги по коробкам раскидали-там,на месте,и учили.Так оно правильнее,думаю...
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 07:22
        +5
        Как не нужна? А базовые навыки, а физ.подготовка, а стрельба и т.п?
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 07:31
          +3
          Всё на месте-нас сразу в оборот "годки" и офицеры с мичманами взяли-зарядка бег,борт БДК "гуськом",борт вприпрыжку,прибежали к своему пароходу-отжимания и путешествия по рукоходу,затем на борт,гусиным шагом,пушки и бч-3 вооружение изучать.Постоянно играли тревоги всяческие разные,так что через пару месяцев летали уже по трапам и взаимозаменяемость БЧ-2,3 была на уровне...Готовы были НАТОвцев встретить и без учебки...А!Вру!Коки после учебки были,остальные- сразу на борт!!! hi
          1. Krasnodar Офлайн
            Krasnodar Сегодня, 07:40
            +5
            Ну флот это отдельная тема..
          2. ivakor Офлайн
            ivakor Сегодня, 13:23
            0
            Всё верно изложено - через три месяца молодой призывник либо становился матросом, либо "ломался" и списывался на берег...а через три года флотской службы на боевых кораблях ВМФ СССР на дембель уходили уже мужчины...
        2. андрей юрьевич Офлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 07:31
          +4
          рекомендую фильм С.Кубрика...
      2. 3x3zsave Офлайн
        3x3zsave Сегодня, 08:12
        +2
        То же самое. Месяц карантина, присяга, месяц обучения специальности, и под землю, на боевое дежурство. ПВО 91-93.
  3. bandabas Офлайн
    bandabas Сегодня, 07:31
    -5
    Небольшой вопрос к автору статьи- А, Вы, там были? Или, по тем же фильмам(книгам, журналам) написали этот опус?
    1. lis-ik Офлайн
      lis-ik Сегодня, 07:51
      +6
      Цитата: bandabas
      Небольшой вопрос к автору статьи- А, Вы, там были? Или, по тем же фильмам(книгам, журналам) написали этот опус?

      Автор ясно написал, что взято из американских источников, внимательно читать надо.
      1. bandabas Офлайн
        bandabas Сегодня, 08:00
        -2
        Спасибо. Перечитал еще раз. Наверное я невнимательный. I' m sorry, I'm late.May I sitting down? Какая печаль...
      2. Curious Офлайн
        Curious Сегодня, 09:43
        +2
        "Автор ясно написал, что взято из американских источников,"
        Только автор по скромности или по забывчивости не назвал эти источники. Наверное, очень секретные.
        1. Комментарий был удален.
        2. Вишневая девятка Офлайн
          Вишневая девятка Сегодня, 11:16
          +1
          Цитата: Curious
          по забывчивости не назвал эти источники. Наверное, очень секретные.

          Один назвал, Status Quo ‎– In The Army Now

          Другие, кажется, примерно такие же. Кубрик, вон, упоминался.
  4. Boris55 Онлайн
    Boris55 Сегодня, 07:42
    +5
    Цитата: М.Сириец
    в американской армии на общих основаниях могут спокойно служить геи и лесбиянки, пока некоторые сложности только у трансгендеров...

    Не дай Бог попасть к таким в плен...
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 09:30
      +3
      Да. Наденут кляп, чёрную кожаную маску, посадят на цепь и заставят сутками слушать I will survive Глории Гейнер laughing
      1. Вишневая девятка Офлайн
        Вишневая девятка Сегодня, 11:19
        +1
        Цитата: Krasnodar
        Не дай Бог попасть к таким в плен...

  5. гагрид Офлайн
    гагрид Сегодня, 08:00
    +2
    в огоньке лет 25 назад была примерно такая же статья. не сильно дела у них изменились
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 08:27
      +1
      Цитата: гагрид
      не сильно дела у них изменились

      Изменилось. В 80-е шли из-за романтики, сейчас идут из-за бедности. И, да. Нигде не могу найти их нормативы по подтягиванию. crying
      1. slavaseven Онлайн
        slavaseven Сегодня, 08:57
        +2
        не думаю, что будет отличаться от наших
      2. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 09:34
        +2
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: гагрид
        не сильно дела у них изменились

        Изменилось. В 80-е шли из-за романтики, сейчас идут из-за бедности. И, да. Нигде не могу найти их нормативы по подтягиванию. crying

        В израильской армии на пятёрку 20. У амеров наверное также. Бег (2000м) на пятерку 6:50, ЕМНИП, и в мое время в идеале должен был сделать 72, по моему, пресса за минуту.
      3. Василенко Владимир Офлайн
        Василенко Владимир Сегодня, 09:42
        +1
        https://valeoptima.wordpress.com/2010/07/06/нормативы-физподготовки-в-армии-сша/
        хотя какие-то хилые нормативы, это я про отжимания и подтягивание
      4. raw174 Офлайн
        raw174 Сегодня, 10:23
        +2
        Цитата: мордвин 3
        Нигде не могу найти их нормативы по подтягиванию.

        Нормативы связаны с физиологией и схожи в большинстве стран, разница в 3-5 раз... Так что думаю так же как и у нас, как и в нормах ГТО...
      5. Андрей из Челябинска Офлайн
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:32
        +2
        Цитата: мордвин 3
        И, да. Нигде не могу найти их нормативы по подтягиванию

        Так их нет:))) У них в зачет идут отжимания, бег на 2 мили и подъём верхней части туловища из лежачего положения
  6. dokusib Офлайн
    dokusib Сегодня, 08:01
    +3
    Интересная статья. Немного поверхностная. Хотелось бы более подробно.
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 10:31
      +2
      Цитата: dokusib
      Интересная статья. Немного поверхностная. Хотелось бы более подробно.

      Дык этож только начало.
  7. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 08:45
    +1
    в американской армии на общих основаниях могут спокойно служить геи, лесбиянки и трансгендеры

    Экий бедлам, Содом и Гоморра отдыхают. lol negative
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 09:40
      +2
      Да их (кроме трансгендернов) в любом обществе в процентном отношении одинаковое количество, просто где-то лучше об этом помалкивать (в Маринс и всяких рейнджерах думаю тоже), а где-то можно не скрывать своего заднеприводства laughing
    2. Андрей из Челябинска Офлайн
      Андрей из Челябинска Сегодня, 10:32
      +3
      Цитата: К-50
      Экий бедлам, Содом и Гоморра отдыхают

      А что, у нас не могут?:)))))))) Разница лишь в том, что у них - разрешено, у нас - не запрещено
      1. Вишневая девятка Офлайн
        Вишневая девятка Сегодня, 11:26
        0
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Разница лишь в том, что у них - разрешено, у нас - не запрещено

        Видите ли, по российской армии есть истории, когда в отсутствие пассивных геев в части таковые назначались принудительно (очевидно, в интересах политики diversity). По американской не слышал, может быть, плохо слежу.
    3. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 10:34
      +3
      Цитата: К-50
      Экий бедлам, Содом и Гоморра отдыхают.

      В древние времена это было само собой разумеющимся делом, армия "Искандера двурогого" пол мира завоевала, хотя там таких было с избытком на всех уровнях.
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 10:41
        +1
        Цитата: Дырокол
        Цитата: К-50
        Экий бедлам, Содом и Гоморра отдыхают.

        В древние времена это было само собой разумеющимся делом, армия "Искандера двурогого" пол мира завоевала, хотя там таких было с избытком на всех уровнях.

        А у спартанцев была инструкция - любовников в фаланге ставить рядом, т.к. они лучше друг друга защищают laughing
  8. Curious Офлайн
    Curious Сегодня, 10:02
    +5
    Странно, но по материалам не из американских источников, а из российских, можно узнать намного больше, чем автор изложил в статье.
    Достаточно воспользоваться журналом "Зарубежное военное обозрение" (NN 1,2 за 2009 год, статья СПОСОБЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ и N7 за 2015, статья Основные направления боевой подготовки сухопутных войск США). Можно воспользоваться и статьей Боевая подготовка сухопутных войск армии США (http://www.warstar.info/page2.htm).
    Правда там нет дешевого ерничанья, очевидно характерного для американских источников, зато много информации по делу.
    1. Дырокол Офлайн
      Дырокол Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: Curious
      Достаточно воспользоваться журналом "Зарубежное военное обозрение"

      Он разве есть в свободном доступе?
      1. strannik1985 Офлайн
        strannik1985 Сегодня, 12:00
        0
        ЗВО 2/2009 есть на милитариархив.
        1. Дырокол Офлайн
          Дырокол Сегодня, 12:06
          0
          Спасибо, почитаю.
  9. Дырокол Офлайн
    Дырокол Сегодня, 10:29
    +2
    в американской армии на общих основаниях могут спокойно служить геи и лесбиянки

    На сколько мне известно в Российской армии аналогично.
  10. sxfRipper Офлайн
    sxfRipper Сегодня, 12:24
    +1
    Господин автор, песня в оригинале называется In The Army Now и написана братьями Робом и Ферди Болландами ака Bolland & Bolland. Status Quo её просто перепели (кавер сварганили).