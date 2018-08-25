You are in army now… Армия вероятного противника «изнутри». Часть первая

Речь рекрутёра была такой сладкой –

Отдыхай, живи и песни пой !

Но … теперь ты, парень, в армии !

Да, ох-ох, теперь ты в армию попал !

(вариант перевода фрагмента известной композиции группы Status Quo)



Продолжение материала будет во второй части.

Да-да, конечно, вы не ошиблись, речь пойдёт о наших «заокеанских партнёрах», об армии США. В связи с очередным витком «возрастающего дружелюбия» в мире считаем возможным и актуальным представить анализ ситуации в войсках одного из главных геостратегических противников России.Сразу предупреждаем, что представленный материал базируется на американских данных, в нём будут отражены реалии современной американской армии, представленные непосредственно американским источником, и поэтому некоторые моменты могут не понравиться части аудитории нашего портала. Однако если бы мы убрали все неприятные «шероховатости», то тогда была бы утрачена объективность предлагаемой информации, а значит была бы утрачена и цель изложения (поверьте, мы и так сгладили многое, особенно во второй части).Начнём, пожалуй, с главного, с системы комплектования. В армию США идут служить люди разных возрастов, на разные позиции, соответственно получающие разные погоны, однако мы расскажем про обычный путь рядового солдата.Одна из основных категорий комплектования US Army – это обычные молодые парни после 18 лет из бедных семей, преимущественно из провинциальных городов (как белые, так и афроамериканцы, а также выходцы из стран Латинской Америки, причём доля последних постоянно возрастает).Если родители не могут ему оплатить обучение в колледже, то простой молодой американец ищет работу, а если таковой не находится, или она его не устраивает, или у него есть какие-то иные мотивы (например, «чувство патриотического долга»), то он идёт служить в армию.В основном, туда идут солдатами люди, достаточно посредственно учившиеся в школе, имеющие определённые проблемы с поведением и с полицией уже в юности, и преимущественно не склонные к интеллектуальной деятельности.Правда откровенные «дебилы, блин» (@С.Лавров) туда всё же не попадают, равно как и наркоманы, а также как и лица, успевшие стать профессиональными преступниками. Но всё же человек с судимостью вполне может стать военнослужащим армии США (конечно не офицером, по крайней мере в начале службы), особенно если он был осуждён по лёгким статьям (кражи без крупного ущерба и без применения физического насилия, угоны автомобилей, мелкое мошенничество, драки без смертоубийства и т.п.).Иногда, как ни странно, но даже прямо на суде осуждённому сразу предлагается вместо «отсидки» отправиться на военную службу (если до этого результаты психологического тестирования показали профпригодность личности для армейской службы).Особой, весьма большой, категорией комплектования армии США в последние годы являются иностранцы, которые, после тщательного отбора, подписывают долгосрочный контракт ради получения американского гражданства для себя и для своей семьи.Чтобы попасть в армию США обычному американцу, ему надо обратиться в рекрутский пункт, нередко мобильный (как известно, подобные недавно появились и в российской армии). Можно сказать, что в чём-то его функции сходны с российскими «военкоматами».Правда в американских рекрутских пунктах не служат офицеры, сержанты и солдаты на действительной службе, а почти исключительно – комиссованные ветераны и инвалиды. Так государство проявляет свою заботу о них, понимая, что выжить «на гражданке» им сложно, а так они остаются полезными для общества и получают нормальную зарплату (при этом её размер возрастает пропорционально количеству завербованных рекрутов).Прямо в рекрутском пункте кандидат проходит медицинское и психологическое освидетельствование, бесплатно сдаёт все анализы, а его досье проходит предварительную online-проверку в спецслужбах. После всего этого идёт «тестирование профиля», т.е. анализируется общая эрудиция призывника, уровень его владения английским и иными языками, проверяются базовые знания по ряду наук, от истории до математики. Также прямо в рекрутёрском пункте сдаются физические нормативы (бег, подтягивание и т.д.).По результатам всех проверок предлагается выбор доступных специальностей (он может быть весьма большим, от простого пехотинца до оператора спутниковой связи). По итогу кандидат подписывает контракт (длительность которого можно выбирать, она также зависит и от армейской специализации, обычно это от 2 до 6 лет). После этого молодой рекрут отправляется домой, где и ожидает вызова; получив уведомление о времени и дате, свежеиспечённый американский солдат вновь является с вещами на рекрутский пункт, откуда уже на государственном транспорте доставляется в «учебку».Да-да, именно так, в американской армии тоже есть «учебки», и там действительно происходит то, что показывают в голливудских фильмах. Офицеров там крайне мало, общение прибывших рекрутов с ними сведено к минимуму, и «царями и богами» молодых «кандидатов в рядовые» становятся профессиональные сержанты с опытом.По прибытии в «учебку» у всех рекрутов производят досмотр личных вещей, и сержанты придирчиво и со знанием дела обыскивают «призывников», дабы они не пронесли в расположение чего лишнего (обычно это алкоголь и наркотики).Затем следует новая медкомиссия и призывники получают армейское обмундирование. После этого сержанты вызывают по спискам закреплённых за ними будущих солдат US Army, называя имя, фамилию и штат\город (это необходимо по причине того, что в США, как в прочем и в России, много однофамильцев, а то и полных тёзок, отсюда появление Джон Мастерс Огайо и Джон Мастерс Оклахома).После этого все «кандидаты в рядовые» идут в казармы для проживания. Обычно это достаточно комфортное помещение, рассчитанное на примерно 30 человек (американский взвод), где имеются двухярусные кровати, шкафчики для личных вещей и все минимально необходимые для жизни удобства.С этого момента у рекрутов начинается «курс молодого бойца» (в зависимости от военной специализации он может продолжаться от 2 до 8 и более месяцев). В ходе обучения будущие yankee soldiers тренируются в беге, в прохождении полос препятствий, их будут подвергать психо-эмоциональным унижениям сержанты, и т.п. В общем, цель всего этого – не только приучить рекрута к физическим нагрузкам, но и выявить физически и морально слабых солдат, дабы они не тратили в дальнейшем деньги американского военного бюджета.Кроме того, призывниками вновь будут сдаваться различные тесты, а сержанты будут писать различные отзывы о «кандидатах в рядовые», насколько тот или иной рекрут годиться для выбранной специализации, или ему стоит поучиться на другую.Кстати, именно в ходе этого рядовые бойцы обучаются основным видам штыкового боя, и с этим связан достаточно характерный момент, показывающий геостратегических противников США. Основную массу чучел, представляющих солдат противника, называют «Абдул», и соответственно экипируют в стиле «моджахед». Однако часть чучел иногда представляет собой «Иванов» (преимущественно экипированных ещё в советскую униформу в несколько фантазийном стиле Red Army), а часть - «чинов» или «джапсов», именуемых так ещё по традиции периода Второй Мировой войны, т.е. китайцев и японцев (которые одеты в униформу стран Азии 10-20 летней давности).После прохождения в течение 2 месяцев базового «курса молодого бойца» и сдачи очередных тестов новобранцев перевозят в другую часть их базы, или вообще они меняют место базирования для дальнейшего, более углублённого обучения по выбранной военной специальности.Этот курс обычно занимает намного более длительный период времени: обучение в качестве простого пехотинца занимает 2-4 месяца; в качестве снайпера, сапёра-подрывника, радиста-оператора связи – от 3 до 5 месяцев; в качестве танкиста, артиллериста, корректировщика артогня, наземного авианаводчика – 5-8 месяцев и больше. И только после этого осуществляется торжественный выпуск и назначение молодых солдат в боевые части.P.S. (мелким шрифтом внизу контракта) Да, чуть не забыл, маленький бонус, - поскольку в США всеобщее равноправие полов и свобода нравов, то в американской армии на общих основаниях могут спокойно служить геи и лесбиянки, пока некоторые сложности только у трансгендеров (Д.Трамп пытался запретить служить данной категории лиц, однако ряд федеральных судов отменили его решение и с 1 января 2018 года трансгендеры могут проходить службу в армии США).