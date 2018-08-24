История

Как советские моряки Гвинею защищали

36
В самом начале семидесятых годов ХХ века Советский Союз активно наращивал свое присутствие и влияние в самых разных частях света, в том числе на Африканском континенте. В сентябре 1971 года у африканского побережья появился крупный отряд советских военных кораблей. Он следовал в порт Конакри – столицу Гвинеи.



В состав отряда входили эсминец «Находчивый», большой десантный корабль «Донецкий шахтер» с батальоном морской пехоты численностью в 350 человек на борту (с морпехами следовала техника – 20 танков Т-54 и 18 БТР-60П), судно обеспечения с Балтийского флота и танкер с Черноморского флота. Командовал отрядом командир 71-й бригады десантных кораблей Балтийского флота капитан 2 ранга Алексей Панков. Появление советских кораблей у берегов далекой Гвинеи не было случайностью или разовым визитом – нашим морякам предстояло начать регулярное боевое дежурство у побережья этого далекого африканского государства. Об этом просили сами гвинейские власти, встревоженные недавним португальским вооруженным вторжением с попыткой свержения президента страны Ахмеда Секу Туре.


Бывшая французская колония Гвинея, с начала ХХ века входившая в большую федерацию Французской Западной Африки, получила политическую независимость 2 октября 1958 года. В поддержку независимости высказалось на референдуме большинство гвинейцев, отвергнувших Конституцию V Республики, после чего метрополия и решила предоставить своей колонии самостоятельность. Как и большинство других французских колоний, Гвинея была отсталой аграрной страной с архаичным сельским хозяйством. Лишь после Первой мировой войны в Гвинее стали появляться первые банановые и кофейные плантации, продукция которых шла на экспорт. Впрочем, от ряда других западноафриканских колоний Франции, таких как Мали, Чад, Нигер или Верхняя Вольта, Гвинею отличало наличие выхода к морю, что все же давало определенный шанс на экономическое развитие страны.

Первым президентом Гвинеи был избран Ахмед Секу Туре – 36-летний местный политический деятель, выходец из крестьянской семьи народа малинке. Секу Туре родился в 1922 году в городке Фарана. Несмотря на простое происхождение, ему было чем гордиться – родной прадед Ахмеда Самори Туре в 1884-1898 гг. был лидером антифранцузского сопротивления гвинейцев под знаменами ислама. Ахмед пошел по стопам прадеда. Проучившись два года в педагогическом лицее, в 15-летнем возрасте он вылетел из него за участие в протестных акциях и был вынужден устроиться работать почтальоном.

Кто знал тогда, что уже спустя двадцать лет этот романтично настроенный паренек станет президентом независимого государства. Секу Туре занялся профсоюзной деятельностью и в 1946 году, в 24 года, был уже вице-президентом Африканского демократического объединения, а в 1948 году стал генеральным секретарем Гвинейской секции Всеобщей конфедерации труда Франции. В 1950 г. он возглавил Координационный комитет профсоюзов ВТФ во Французской Западной Африке, а в 1956 г. – Всеобщую конфедерацию труда Черной Африки. В том же 1956 году Секу Туре был избран мэром города Конакри. Когда в 1958 году Гвинея стала независимой республикой, он стал ее первым президентом.

По своим политическим убеждениям Секу Туре был типичным африканским националистом, только левого толка. Это и предопределило курс Гвинеи на период его президентства. Поскольку Гвинея отказалась поддержать Конституцию V Республики и стала первой французской колонией в Африке, получившей независимость, она вызвала крайне негативное отношение со стороны французского руководства. Париж инициировал экономическую блокаду молодого государства, рассчитывая таким способом надавить на непокорных гвинейцев. Однако Секу Туре не растерялся и сделал очень правильный в той ситуации выбор – он сразу стал ориентироваться на сотрудничество с Советским Союзом и приступил к социалистическим преобразованиям в республике. В Москве такому повороту дел обрадовались и стали оказывать Гвинее всестороннюю помощь в индустриализации и подготовке специалистов для экономики, науки и обороны.

В 1960 г. СССР начал помощь Гвинейской Республике в строительстве современного аэродрома в Конакри, который был рассчитан на прием тяжелых самолетов. Кроме того, с 1961 г. в военно-морских учебных заведениях Советского Союза началась подготовка офицерских кадров для ВМС Гвинейской Республики. Однако уже в том же 1961 г. в отношениях между СССР и Гвинеей пробежала «черная полоса» и гвинейские власти даже выслали из страны советского посла. Но советская помощь продолжала поступать в Гвинею, пусть и в меньших количествах. Секу Туре, руководствовавшийся интересами Гвинеи, старался лавировать между СССР и США, выгадывая максимальную пользу и получая бонусы сразу от двух держав. В 1962 году, во время Карибского кризиса, Секу Туре запретил Советскому Союзу использовать тот самый аэродром в Конакри. Но, как известно, доверять Западу – себя не уважать.

В 1965 году спецслужбы Гвинеи раскрыли антиправительственный заговор, за которым стояла Франция. Как выяснилось, в Кот д’Ивуаре – западноафриканской стране, тесно связанной с Францией, был даже создан Фронт национального освобождения Гвинеи для свержения Секу Туре. После этих известий гвинейские власти резко поменяли свое отношение к Франции и ее западноафриканским сателлитам - Кот д’Ивуару и Сенегалу. Секу Туре вновь повернулся в сторону Москвы и советская власть не отказала ему в помощи. Тем более, что СССР был заинтересован в развитии рыбной ловли у берегов Западной Африки. Для защиты позиций советского рыболовного флота в регион и стали направлять корабли ВМФ СССР.

Другой причиной растущего интереса к Гвинее была ее близость к Португальской Гвинее (будущая Гвинея-Бисау), где в начале 1960-х годов развернулась партизанская война против колониальной администрации. Советский Союз всеми силами поддерживал повстанческие движения в португальских колониях – Гвинее-Бисау, Анголе, Мозамбике. Лидер Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) Амилкар Кабрал (на фото) пользовался поддержкой Секу Туре. Базы и штабы ПАИГК находились на территории Гвинеи, что очень не нравилось португальским властям, стремившимся подавить повстанческое движение. В конечном итоге, португальское командование пришло к выводу о необходимости устранения Секу Туре как главного покровителя повстанцев из ПАИГК. Было решено организовать специальную экспедицию в Гвинею с целью свержения и уничтожения Секу Туре, а также уничтожения баз и лидеров ПАИГК. В состав экспедиционного отряда вошли 220 военнослужащих португальских Военно-морских сил – группы специального назначения морской пехоты и ударных отрядов ВМС, и около 200 гвинейских оппозиционеров, подготовленных португальскими инструкторами.

Командиром экспедиционного отряда был назначен 33-летний капитан Гильерме Алмор ди Алпоин Калван (1937-2014) – командир морского спецназа DF8 ВМС Португалии, готовивший португальских морпехов по британской методике и проведший множество спецопераций в Португальской Гвинее. Не было ничего удивительного в том, что именно этому человеку – профессионалу, да еще и убежденному салазаристу – командование доверило руководить операцией.

В операции участвовал и Марселину да Мата (род.1940) – выходец из африканской народности пепел, проживающей в Португальской Гвинее. С 1960 года да Мата служил в португальской армии, где сделал довольно быструю карьеру, перейдя из сухопутных войск в подразделение коммандос и вскоре став командиром группы Comandos Africanos – «африканского спецназа» португальской армии. Марселину да Мата (на фото), несмотря на свое африканское происхождение, считал себя патриотом Португалии и выступал за единство всех португалоязычных наций.

В ночь с 21 на 22 ноября 1970 года экспедиционный отряд Калвана и да Маты высадился на берег Гвинеи в районе столицы страны Конакри. Высадка проходила с четырех кораблей, включая один большой десантный корабль. Спецназовцы уничтожили несколько кораблей, принадлежавших ПАИГК, и сожгли летнюю резиденцию президента Секу Туре. Но в этой резиденции глава государства отсутствовал. Не повезло португальцам и во время захвата штаб-квартиры ПАИГК – Амилкара Кабрала, которого мечтали схватить коммандос, тоже не было на месте. Зато спецназовцы освободили 26 португальских военнослужащих, находившихся в плену у ПАИГК. Не сумев найти Секу Туре и Кабрала, португальские коммандос отступили на корабли и покинули Гвинею. 8 декабря 1970 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осудившую Португалию за вторжение в Гвинею.

Сам президент Секу Туре использовал вторжение португальских коммандос для ужесточения политического режима в стране и преследования политических противников. В армии, полиции, правительстве произошли масштабные чистки. Например, был повешен министр финансов страны Осман Балде, которого обвинили в шпионаже в пользу Португалии. Казнили по приговору суда 29 правительственных и армейских чиновников, затем количество казненных выросло еще больше.

Испугавшись возможного повторения подобных вторжений, Секу Туре и обратился за помощью к Советскому Союзу. С 1971 года советские корабли начали дежурить у гвинейских берегов. Дежурный советский отряд состоял из эсминца или большого противолодочного корабля, десантного корабля и танкера. Советские специалисты приступили к оснащению порта Конакри навигационным оборудованием. Секу Туре, хотя и отказал Москве в создании постоянной военно-морской базы в районе Конакри, разрешил использовать аэродром гвинейской столицы, что позволило совершать регулярные рейсы между Гвинеей и Кубой. Для нужд ПАИГК СССР поставил три боевых катера проекта 199.

Однако португальские власти не оставляли идею расправы над лидером ПАИГК Амилкаром Кабралом. С помощью предателей в его окружении они организовали 20 января 1973 года похищение лидера партии, возвращавшегося вместе с супругой с торжественного приема в посольстве Польши в Конакри. Кабрала убили, а затем схватили и попытались вывезти в Португальскую Гвинею ряд других лидеров ПАИГК, в том числе и Аристидеша Перейру.

Как советские моряки Гвинею защищали


Однако власти Гвинеи сумели оперативно отреагировать на происходящее и ввели в Конакри чрезвычайное положение. Заговорщики во главе с Иносенсиу Кани попытались выйти в море на тех самых катерах, которые в свое время СССР подарил ПАИГК, попросив помощи у португальского флота. Генерал-губернатор Португальской Гвинеи Антониу ди Спинола отдал приказ кораблям ВМС Португалии выйти навстречу катерам. В ответ президент Гвинеи Секу Туре запросил помощь у советского посла в Конакри А. Ратанова, который сразу направил в море эсминец «Бывалый» под командованием капитана 2-го ранга Юрия Ильиных.

Выйти в море без разрешения командования ВМФ СССР советский эсминец не мог, но его командир Юрий Ильиных взял на себя огромную ответственность и в 0 ч 50 мин корабль вышел в море, взяв на борт взвод гвинейских солдат. Около 2 часов ночи радиолокационной системой корабля были обнаружены два катера, а в 5 утра на катера высадились солдаты гвинейского взвода. Заговорщики были схвачены и перемещены на эсминец «Бывалый», а катера на буксире проследовали за эсминцем в порт Конакри.



После этой истории Гвинея стала особое внимание уделять развитию собственного флота, катера и корабли для нужд которого были переданы СССР и Китаем. Тем не менее, на протяжении всей первой половины 1970-х гг. советские корабли, меняясь, продолжали дежурство у побережья Гвинеи. Неизменно присутствовал на дежурствах и батальон морской пехоты, усиленный ротой плавающих танков и зенитным взводом. С 1970 по 1977 годы советские корабли заходили в гвинейские порты 98 раз. Помимо этого, Советский Союз продолжал помогать Гвинее в подготовке специалистов для ВМС страны. Так, в Потийском учебном центре ВМФ СССР с 1961 по 1977 годы было подготовлено 122 специалиста для торпедных и патрульных катеров и 6 специалистов по ремонту вооружений. Офицерский состав ВМС Гвинеи готовили в Бакинском высшем военно-морском училище.

Гвинее был передан и «СКР-91» пр.264А, ставший флагманским кораблем гвинейских военно-морских сил под новым именем «Lamine Saoji Kaba». Для подготовки гвинейских военных моряков, которым предстояло служить на флагмане, на некоторое время на корабле оставили советских офицеров и мичманов – командира корабля, его помощника, штурмана, механика, командира БЧ-2-3, электриков, моториста, старшину РТС и боцмана. Они готовили гвинейских специалистов до 1980 года.

В 1984 году скончался Секу Туре, а вскоре в стране произошел военный переворот и к власти пришел полковник Лансана Конте. Несмотря на то, что в прошлом он целый год проучился в СССР по ускоренной программе подготовки офицерских кадров, Конте переориентировался на Запад. Советско-гвинейское сотрудничество сбавило обороты, хотя до конца 1980-х гг. наши корабли продолжали заходить в гвинейские порты.
Автор:
Илья Полонский
Использованы фотографии:
https://mikle1.livejournal.com
Мы в Яндекс Дзен
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф против Patriot
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

36 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 05:45
    +2
    Вот с этих самых пор у нас с Португалией нет доверительных отношений... И главное было бы из за чего...
  2. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 05:54
    +5
    В СССР многие люди жили в коммуналках, а советское правительство тратило деньги и ресурсы на помощь любому людоеду, объявившему социалистический путь развития своего племени. Причём в большинстве случаев, все заканчивалось так же, как в Гвинее - новый царёк перекупался Западом и говорил СССРу до свидания. Так же получилось с Египтом, которому нахаляву построили Асуанскую плотину и не только.
    1. ilyaros Офлайн
      ilyaros Сегодня, 06:47
      +7
      Все державы и даже "кандидаты в державы" пытаются распространять свое влияние в других странах, в том числе и вкладывая деньги. В США многие люди живут в палатках и афроамериканских "гетто", а американская администрация тратит деньги и ресурсы на помощь любому людоеду, объявившему о строительстве демократии. На самом деле, даже Иран финансирует йеменских хуситов и ливанских шиитов, Саудия вкладывается в большинство исламских стран Африки и Азии. Что надо было делать Советскому Союзу? Отдать Африку полностью американцам, британцам и французам? Ну а насчет царька - в конечном итоге, царёк поменялся в самом СССР и бросил без помощи всех сателлитов Союза в третьем мире и разрушил собственное государство.
      1. Serg65 Офлайн
        Serg65 Сегодня, 09:33
        +4
        С 1970 по 1977 годы советские корабли заходили в гвинейские порты 98 раз.

        Илья, спасибо вам конечно за освещение тех давних событий, но написали вы как то поверхностно, вот допустим для чего советские корабли 98 раз заходили в Конакри?
        В 1960 г. СССР начал помощь Гвинейской Республике в строительстве современного аэродрома в Конакри, который был рассчитан на прием тяжелых самолетов

        Зачем СССР тратил народные деньги на строительство этого аэродрома? Илья, я ведь не зря задаю эти вопросы, детальное освещение этих эпизодов не дало бы возможность некоторым "Маяхатаскрайщикам" говорить провокационную ерунду...
        Цитата: Krasnodar
        В СССР многие люди жили в коммуналках, а советское правительство тратило деньги и ресурсы на помощь любому людоеду

        Теперь о Юрии Григорьевиче Ильиных....вы как то обошли то, что Ильиных за свой геройский поступок был со строгим выговором снят с должности командира эсминца и только заступничество посла и второго секретаря посольства (КГБ) спасло карьеру капитана 2-го ранга!
        ......и вообще в той истории было много чего интересного!
        hi
        1. Alexey RA Онлайн
          Alexey RA Сегодня, 10:46
          +2
          Цитата: Serg65
          Теперь о Юрии Григорьевиче Ильиных....вы как то обошли то, что Ильиных за свой геройский поступок был со строгим выговором снят с должности командира эсминца и только заступничество посла и второго секретаря посольства (КГБ) спасло карьеру капитана 2-го ранга!

          В той истории командование ВМФ вообще показало себя не с лучшей стороны. Ильиных неоднократно посылал донесения в Москву - но получил единственный ответ:
          Командиру эсминца "Бывалый". Использование оружия только с разрешения Главнокомандующего ВМФ.

          Зато, когда всё закончилось, Ильиных по возвращению ЭМ в Конакри был тут же снят с должности, после чего начальник Главного штаба ВМФ двое суток требовал уточнить действия ЭМ чуть ли не поминутно.
          Спасло Ильиных лишь вмешательство армейцев и МИД:
          Выполнение поставленной задачи капитаном 2 ранга Ильиных Ю.Г. оцениваются президентом Секу Туре как большая победа над наемниками империализма. Секу Туре через советское правительство возбуждает ходатайство о поощрении тов. Ильиных Ю.Г. Капитан 2 ранга Ильиных Ю.Г. выполнил задачу блестяще, с большим политическим эффектом и тактом. Волевые и решительные качества тов. Ильиных Ю.Г. и его экипажа высоко оцениваются советским послом А.П.Ратановым и аппаратом советников, за что они достойны заслуженного поощрения.
          © главный военный советник генерал- майор Ф.В. Чичерин
          После чего командующий КСФ даже объявил благодарность "восстановленному в правах" командиру ЭМ.
          1. Serg65 Офлайн
            Serg65 Сегодня, 12:10
            +1
            Цитата: Alexey RA
            В той истории командование ВМФ вообще показало себя не с лучшей стороны

            Во времена Союза это традиционные действия командования ВМФ СССР, никто не хотел брать тяжкий груз на свои плечи, да и зачем если уже есть готовый отпущения!
            Приветствуем Алексей hi
            1. Alexey RA Онлайн
              Alexey RA Сегодня, 14:05
              0
              Приветствую! hi
              Цитата: Serg65
              Во времена Союза это традиционные действия командования ВМФ СССР, никто не хотел брать тяжкий груз на свои плечи, да и зачем если уже есть готовый отпущения!

              Это да... но в данном случае командование флота явно поторопилось - мало того, что сняло с должности командира после относительно удачного завершения операции, так ещё и сделало это до окончательного выяснения позиции "верхов" - пойдя таким образом наперекор "сапогам" и МИД. Нет бы выждать пару дней... smile
              Кстати, при эвакуации из Сомали отряд кораблей 8 ОПЭСК тоже вышел за рамки имеющихся полномочий без разрешения Центра. И ничего - обошлось.
      2. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 10:09
        +1
        Все державы и даже "кандидаты в державы" пытаются распространять свое влияние в других странах, в том числе и вкладывая деньги. В США многие люди живут в палатках и афроамериканских "гетто", а американская администрация тратит деньги и ресурсы на помощь любому людоеду, объявившему о строительстве демократии. На самом деле, даже Иран финансирует йеменских хуситов и ливанских шиитов, Саудия вкладывается в большинство исламских стран Африки и Азии. Что надо было делать Советскому Союзу? Отдать Африку полностью американцам, британцам и французам? Ну а насчет царька - в конечном итоге, царёк поменялся в самом СССР и бросил без помощи всех сателлитов Союза в третьем мире и разрушил собственное государство.[i][/i]
        В США пенсия в районе 2000 долларов и средняя зарплата свыше 4 тысяч в месяц. Они себе это могут позволить. Но, в отличие от Союза, долги они особо не прощают, а их "халява" всегда имеет отдачу.
        А СССР больше на свой народ надо было тратиться, тогда Союз не развалился бы.Скорее всего.
        1. Serg65 Офлайн
          Serg65 Сегодня, 10:26
          -1
          Цитата: Krasnodar
          СССР больше на свой народ надо было тратиться, тогда Союз не развалился бы.Скорее всего.

          Союз все равно развалился бы, не завися от трат на народ!
          1. Krasnodar Офлайн
            Krasnodar Сегодня, 10:39
            +3
            Не уверен, хотя...Ошибки в чем были? Среди прочего - во лжи. Постоянной. Про загнивающий Запад, куда выехать можно было только партийному, и то, без семьи. Почему? Да потому что видно было на самом деле, кто кипятит пеленки и стоит в очереди за мясной жвачкой "сервелат" и туалетной бумагой - жесткой, как наждачка, а кто спокойно меняет памперсы и берет все, что душе угодно хорошего качества и без очередей. Так вот, если бы поднимали благосостояние своих граждан, сохраняя соц.гарантии на уровне существующих в СССР, то никто ничего не хотел бы менять или куда-нибудь валить со страны. Особенно после свободных посещений того же Запада.
            Вместо этого тратили кучу бабла на арабов, африканцев и чертзнаеткого с обязательной "антиимпериалистической" ориентацией. И результат на лицо - СССР развалился.
            1. Serg65 Офлайн
              Serg65 Сегодня, 12:33
              -1
              Цитата: Krasnodar
              Так вот, если бы поднимали благосостояние своих граждан, сохраняя соц.гарантии на уровне существующих в СССР, то никто ничего не хотел бы менять или куда-нибудь валить со страны

              Друг мой к сожалению вы так и не поняли причину развала СССР request
              Цитата: Krasnodar
              Ошибки в чем были?

              Сталин создал административно-экономическую систему и она работала имея только один единственный минус, для такой системы нужен толковый администратор в одном лице! Сталин умер (или убили), верные сталинцы устроили грызню за власть, при этом именно Берия заложил основу либеральных идей. Победил Хрущев, но идеи Лавреньтия пришлись по вкусу Никите, первый эксперимент будущих Косыгинских реформ провели в Венгрии, эксперимент закончился волнениями, второй был в Чехословакии и в Польше, если в Польше ситуацию изначально удалось удержать под контролем, то в ЧССР нововведения так же потерпели фиаско, причем как в Венгрии, ЧССР, так и в Польше была заметна роль т. Андропова-главного реформатора социалистического строя! Реформаторов не смутили их ошибки и они продолжили продвигать свою идею уже в СССР, но опять не учли что, Рынок и Социализм в советской трактовке-вещи не совместимые, да еще и ребятки с Уолл стрит свое плечо подставили!
              1. vladcub Офлайн
                vladcub Сегодня, 13:59
                0
                Сергей, мне так проще обращаться, , я полностью согласен с Вами в оценке Сталина: при Сталине система работала идеально, а его приемники не смогли продолжить и даже начали разрушать. Для примера: прекрасное растение при соответствующем уходе может расти и расти, а садовник вместо полива начинает трамбовать землю и ломать растение.
                По поводу Л. А. Берия: читал Кремлева, на мой взгляд- умный и правдивый историк, дневники Берия и пришел к выводу. Берия далеко не тот монстр каким его представил Н. С. Хрущев и его последователи- был умный и трудолюбивый человек, а это уже много значит. Если посмотреть , сколько обязанностей на него возлагал Сталин в войну и подумать, что Сталин хотел как хуже или как лучше возлагаю всё на Берия?
                1. Serg65 Офлайн
                  Serg65 Сегодня, 14:14
                  0
                  Цитата: vladcub
                  Берия далеко не тот монстр каким его представил Н. С. Хрущев

                  what У Хрущева самого руки в крови по локти и ему надо было за кого то спрятаться, вот он и выбрал Берию, тем более сразу 2-х зайцев убил, конкурента убрал и компромат на себя уничтожил. Ну а Сталину Никита за расстрелянного сына отомстил!
                  Цитата: vladcub
                  Если посмотреть , сколько обязанностей на него возлагал Стали

                  У Сталина было две рабочих лошади, Берия и Серов, причем относились они друг к другу сугубо отрицательно!
      3. Ратник2015 Офлайн
        Ратник2015 Сегодня, 10:42
        +4
        Уважаемый Илья, очень рад, что Вы вступили в дискуссию ! Позвольте задать несколько вопросов по материалу ?

        Цитата: ilyaros
        В США многие люди живут в палатках и афроамериканских "гетто"
        И какова же доля этих "немногих" ? и вопрос - Вы лично знаете размеры пособия для бедных неработающих в США ?

        Цитата: ilyaros
        На самом деле, даже Иран финансирует йеменских хуситов и ливанских шиитов,
        Вопрос - и что это ему даёт ? Удовлетворение геополитических амбиций аятоллам ? а - главное - что это даёт иранскому народу, который живёт ой как не сладко !? Вы думаете что периодически вскипающая волна народных протестов там - только провокации Вашингтона и Эр-Рияда ?

        Цитата: ilyaros
        Что надо было делать Советскому Союзу?
        Вести более рационально социо-экономическую политику и соизмерять цели и ресурсы, глядишь - небыло бы всеобщего экономического коллапса страны в 80е и небыло бы логического краха 1991 года, а мы бы могли жить в советском варианте Китая.
        1. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 10:55
          0
          Мы могли бы жить в советском варианте Сингапура. С обилием полезных ископаемых, научно-исследовательской базой, прекрасной системой образования по фундаментальным предметам, а также интеллектуальным потенциалом страны и энтузиазмом масс.
        2. армеец2 Офлайн
          армеец2 Сегодня, 11:49
          +2
          Цитата: Ратник2015
          ...а мы бы могли жить в советском варианте Китая.

          Китай, кстати, последнее десятилетие проводит агрессивную экспансию в Африке. Но, он приходит с инвестициями и зарабатывает. А СССР - тратил. Итог - триллионы полновесных советских рублей были потрачены впустую, а долги списаны. А в союзниках как были армия и флот, так и остались.
          Наверное, можно сделать вывод, что политика в отношении Африки была ущербной и не соответствовала интересам советского народа.
          1. Serg65 Офлайн
            Serg65 Сегодня, 13:01
            +2
            Цитата: армеец2
            А в союзниках как были армия и флот, так и остались.

            Ну если бы союзников не кинули через колено, то может быть и кроме армии и флота союзники были!
        3. Serg65 Офлайн
          Serg65 Сегодня, 12:59
          +1
          Цитата: Ратник2015
          Вести более рационально социо-экономическую политику и соизмерять цели и ресурсы

          Михаил, конкретно по Конакри (Гвинея), СССР больше получил, чем вложил! Не далеко от Гвинеи находятся Острова Зеленого Мыса, а это отличный рыбопромысловый район с богатой рыбной фауной! На Конакрию базировались не только военные корабли охраны промыслового района но и советские рыбаки занимавшиеся промышленным ловом в этом районе. Кроме охраны рыбного промысла, советские корабли контролировали атлантический отрезок линии Буэнос-Айрес-Новороссийск, по которой поставлялось столь необходимая для Союза пшеница! Аэродром в Конакре был построен не столько для рейсов Москва-Гавана, сколько для базирования ТУ-95РЦ, обладая авиабазами в Хосе Марти (Куба) и в Конакри морская авиация ВМФ СССР смогла держать под контролем огромную площадь центральной Атлантики!
          1. Deck Офлайн
            Deck Сегодня, 13:50
            0
            Без ТУ-95РЦ рыболовный промысел невозможен? Бедные японцы, австралийцы, канадцы и чилийцы. Тревожусь за них - как выживают бедные? Ах да, они же не империя!
            1. Serg65 Офлайн
              Serg65 Сегодня, 14:35
              +2
              Цитата: Deck
              Без ТУ-95РЦ рыболовный промысел невозможен?

              Дорогой мой Партти, разведчик-целеуказатель обслуживает совсем другие "пароходы", которых не у японцев, не у австралийцев, не у канадцев, не у чилийцев, а тем более у немцев НИКОГДА не было, да и в ближайшем времени не будет!
            2. Alexey RA Онлайн
              Alexey RA Сегодня, 15:34
              0
              Цитата: Deck
              Без ТУ-95РЦ рыболовный промысел невозможен?

              Не скажу про Ту-95РЦ, но в водах Африки без кораблей флота промысел крайне затруднялся. То наши рыбаки в погоне за косяком вылезут из района разрешённого лова, то очередное молодое африканское государство решит самоутвердиться за чужой счёт.
              Впрочем, не мы одни такие - достаточно вспомнить тресковые войны Исландии и Британии.
              Исландия (задумчиво). У меня семь кораблей. У Британии около сотни. (потирая руки) Это будет великая победа, достойная наших предков-викингов!
          2. Ратник2015 Офлайн
            Ратник2015 Сегодня, 14:31
            0
            Цитата: Serg65
            Не далеко от Гвинеи находятся Острова Зеленого Мыса, а это отличный рыбопромысловый район с богатой рыбной фауной! На Конакрию базировались не только военные корабли охраны промыслового района но и советские рыбаки занимавшиеся промышленным ловом в этом районе. Кроме охраны рыбного промысла, советские корабли контролировали атлантический отрезок линии Буэнос-Айрес-Новороссийск, по которой поставлялось столь необходимая для Союза пшеница! Аэродром в Конакре был построен не столько для рейсов Москва-Гавана, сколько для базирования ТУ-95РЦ, обладая авиабазами в Хосе Марти (Куба) и в Конакри морская авиация ВМФ СССР смогла держать под контролем огромную площадь центральной Атлантики!

            Спасибо, Сергей, интересная информация, не знал. Хотя касательно Кубы - вроде как соглашеними по итогам Карибского кризиса там было запрещено базирование наших "стратегов", нет ?

            Но и всё же - исключения лишь подтверждают правила... и РФ к сожалению продолжает политику СССР по отношению к Африке - вот недавно списали опять кучу долгов... Хотя, надо сказать, некоторые наши концерны на Чёрном континенет вполне так прагматично продолжают начавшуюся в 90е годы политику взаимного сотрудничества в плане бизнеса (но при этом они стоят именно в ряду иных - тех же западных концернов).
          3. Reptiloid Офлайн
            Reptiloid Сегодня, 15:13
            +1
            Цитата: Serg65
            ...... советские корабли контролировали атлантический отрезок линии Буэнос-Айрес-Новороссийск, по которой поставлялось столь необходимая для Союза пшеница! Аэродром в Конакре был построен не столько для рейсов Москва-Гавана, сколько для базирования ТУ-95РЦ, обладая авиабазами в Хосе Марти (Куба) и в Конакри морская авиация ВМФ СССР смогла держать под контролем огромную площадь центральной Атлантики!
            Замечательная информация! Ничего этого не знал. Приветствую, Сергей! Спасибо огромное!
      4. Reptiloid Офлайн
        Reptiloid Сегодня, 15:03
        0
        Да, разве дело только в Африке, Илья? У Сталина были грандиозные долговременные программы, полностью разрушенные.Таким образом, обнулились все средства и труд , затраченный на них. Позже появились другие долговременные программы, которые опять были разрушены руководством, теми новыми царьками.
    2. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 07:22
      -1
      рыбак рыбака видит издалека.
      а людоед людоеда видит?

      все интригуют против всех, всегда
    3. ultra Офлайн
      ultra Сегодня, 11:50
      -1
      Цитата: Krasnodar
      В СССР многие люди жили в коммуналках,

      В СССР,который вы так не любите люди БЕСПЛАТНО получали квартиры,было бесплатное качественное образование.Люди получали путёвки в санатории и дома отдыха за сущие копейки,а то и вообще бесплатно.СССР был социальным государством в полном смысле этого слова.А какой он там запад загнивающий или нет мне лично всё равно.Меня более волнует как будет развиваться Россия.
  3. Кошница Онлайн
    Кошница Сегодня, 12:48
    +1
    Цитата: Serg65
    Зачем СССР тратил народные деньги на строительство этого аэродрома?

    Если бы эта территория принадлежала СССР, тогда , да это работало бы. Как Гуантанамо Америке. А так, увы, это были выброшенные на ветер деньги и труд, конечно. Если дипломатия подчинена утопическому лжеучению, то подобные проколы-это норма.
    1. Serg65 Офлайн
      Serg65 Сегодня, 14:40
      +1
      Цитата: Кошница
      Если бы эта территория принадлежала СССР

      Как вы думаете, СССР нужен был океанский флот?
      1. Кошница Онлайн
        Кошница Сегодня, 15:34
        -1
        Не тянул СССР океанский флот. Это реалии.
  4. Кошница Онлайн
    Кошница Сегодня, 13:06
    0
    Цитата: Serg65
    роме охраны рыбного промысла, советские корабли контролировали атлантический отрезок линии Буэнос-Айрес-Новороссийск, по которой поставлялось столь необходимая для Союза пшеница!

    В этом была какая-то необходимость?
    1. Serg65 Офлайн
      Serg65 Сегодня, 14:41
      -1
      Цитата: Кошница
      В этом была какая-то необходимость?

      А вы знаете, была и даже очень острая! Это щас Россия продает пшеницу, а в те времена часто покупала!
      1. Кошница Онлайн
        Кошница Сегодня, 15:07
        -1
        Из 18 лет правления Брежнева 15 лет покупала.
        Кто-то мешал в те годы плаванию коммерческих судов с зерном? Поконкретней, плз.
    2. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: Кошница
      В этом была какая-то необходимость?

      Видимо, после блокады Кубы и серии инцидентов в районе Тайваня советское руководство считало необходимым страховать международное законодательство на море вооружённой силой.
      1. Кошница Онлайн
        Кошница Сегодня, 15:33
        -1
        Короче, лишняя трата ресурсов , сопровождать в мирное время торговые суда военным конвоем.Уже и разрядка во всю прёт,а ресурсы СССР выбрасывались впустую.А они,как оказались не безграничны.
  5. vladcub Офлайн
    vladcub Сегодня, 13:14
    0
    Цитата: Serg65
    Цитата: Krasnodar
    СССР больше на свой народ надо было тратиться, тогда Союз не развалился бы.Скорее всего.

    Союз все равно развалился бы, не завися от трат на народ!

    По большому счету Вы правы,но психологически трудно смириться, что были обречены
    1. Serg65 Офлайн
      Serg65 Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: vladcub
      психологически трудно смириться, что были обречены

      Очень даже понимаю, но из песни слов не выкинешь!