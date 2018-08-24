Как советские моряки Гвинею защищали

В самом начале семидесятых годов ХХ века Советский Союз активно наращивал свое присутствие и влияние в самых разных частях света, в том числе на Африканском континенте. В сентябре 1971 года у африканского побережья появился крупный отряд советских военных кораблей. Он следовал в порт Конакри – столицу Гвинеи.В состав отряда входили эсминец «Находчивый», большой десантный корабль «Донецкий шахтер» с батальоном морской пехоты численностью в 350 человек на борту (с морпехами следовала техника – 20 танков Т-54 и 18 БТР-60П), судно обеспечения с Балтийского флота и танкер с Черноморского флота. Командовал отрядом командир 71-й бригады десантных кораблей Балтийского флота капитан 2 ранга Алексей Панков. Появление советских кораблей у берегов далекой Гвинеи не было случайностью или разовым визитом – нашим морякам предстояло начать регулярное боевое дежурство у побережья этого далекого африканского государства. Об этом просили сами гвинейские власти, встревоженные недавним португальским вооруженным вторжением с попыткой свержения президента страны Ахмеда Секу Туре.Бывшая французская колония Гвинея, с начала ХХ века входившая в большую федерацию Французской Западной Африки, получила политическую независимость 2 октября 1958 года. В поддержку независимости высказалось на референдуме большинство гвинейцев, отвергнувших Конституцию V Республики, после чего метрополия и решила предоставить своей колонии самостоятельность. Как и большинство других французских колоний, Гвинея была отсталой аграрной страной с архаичным сельским хозяйством. Лишь после Первой мировой войны в Гвинее стали появляться первые банановые и кофейные плантации, продукция которых шла на экспорт. Впрочем, от ряда других западноафриканских колоний Франции, таких как Мали, Чад, Нигер или Верхняя Вольта, Гвинею отличало наличие выхода к морю, что все же давало определенный шанс на экономическое развитие страны.Первым президентом Гвинеи был избран Ахмед Секу Туре – 36-летний местный политический деятель, выходец из крестьянской семьи народа малинке. Секу Туре родился в 1922 году в городке Фарана. Несмотря на простое происхождение, ему было чем гордиться – родной прадед Ахмеда Самори Туре в 1884-1898 гг. был лидером антифранцузского сопротивления гвинейцев под знаменами ислама. Ахмед пошел по стопам прадеда. Проучившись два года в педагогическом лицее, в 15-летнем возрасте он вылетел из него за участие в протестных акциях и был вынужден устроиться работать почтальоном.Кто знал тогда, что уже спустя двадцать лет этот романтично настроенный паренек станет президентом независимого государства. Секу Туре занялся профсоюзной деятельностью и в 1946 году, в 24 года, был уже вице-президентом Африканского демократического объединения, а в 1948 году стал генеральным секретарем Гвинейской секции Всеобщей конфедерации труда Франции. В 1950 г. он возглавил Координационный комитет профсоюзов ВТФ во Французской Западной Африке, а в 1956 г. – Всеобщую конфедерацию труда Черной Африки. В том же 1956 году Секу Туре был избран мэром города Конакри. Когда в 1958 году Гвинея стала независимой республикой, он стал ее первым президентом.По своим политическим убеждениям Секу Туре был типичным африканским националистом, только левого толка. Это и предопределило курс Гвинеи на период его президентства. Поскольку Гвинея отказалась поддержать Конституцию V Республики и стала первой французской колонией в Африке, получившей независимость, она вызвала крайне негативное отношение со стороны французского руководства. Париж инициировал экономическую блокаду молодого государства, рассчитывая таким способом надавить на непокорных гвинейцев. Однако Секу Туре не растерялся и сделал очень правильный в той ситуации выбор – он сразу стал ориентироваться на сотрудничество с Советским Союзом и приступил к социалистическим преобразованиям в республике. В Москве такому повороту дел обрадовались и стали оказывать Гвинее всестороннюю помощь в индустриализации и подготовке специалистов для экономики, науки и обороны.В 1960 г. СССР начал помощь Гвинейской Республике в строительстве современного аэродрома в Конакри, который был рассчитан на прием тяжелых самолетов. Кроме того, с 1961 г. в военно-морских учебных заведениях Советского Союза началась подготовка офицерских кадров для ВМС Гвинейской Республики. Однако уже в том же 1961 г. в отношениях между СССР и Гвинеей пробежала «черная полоса» и гвинейские власти даже выслали из страны советского посла. Но советская помощь продолжала поступать в Гвинею, пусть и в меньших количествах. Секу Туре, руководствовавшийся интересами Гвинеи, старался лавировать между СССР и США, выгадывая максимальную пользу и получая бонусы сразу от двух держав. В 1962 году, во время Карибского кризиса, Секу Туре запретил Советскому Союзу использовать тот самый аэродром в Конакри. Но, как известно, доверять Западу – себя не уважать.В 1965 году спецслужбы Гвинеи раскрыли антиправительственный заговор, за которым стояла Франция. Как выяснилось, в Кот д’Ивуаре – западноафриканской стране, тесно связанной с Францией, был даже создан Фронт национального освобождения Гвинеи для свержения Секу Туре. После этих известий гвинейские власти резко поменяли свое отношение к Франции и ее западноафриканским сателлитам - Кот д’Ивуару и Сенегалу. Секу Туре вновь повернулся в сторону Москвы и советская власть не отказала ему в помощи. Тем более, что СССР был заинтересован в развитии рыбной ловли у берегов Западной Африки. Для защиты позиций советского рыболовного флота в регион и стали направлять корабли ВМФ СССР.Другой причиной растущего интереса к Гвинее была ее близость к Португальской Гвинее (будущая Гвинея-Бисау), где в начале 1960-х годов развернулась партизанская война против колониальной администрации. Советский Союз всеми силами поддерживал повстанческие движения в португальских колониях – Гвинее-Бисау, Анголе, Мозамбике. Лидер Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК) Амилкар Кабрал (на фото) пользовался поддержкой Секу Туре. Базы и штабы ПАИГК находились на территории Гвинеи, что очень не нравилось португальским властям, стремившимся подавить повстанческое движение. В конечном итоге, португальское командование пришло к выводу о необходимости устранения Секу Туре как главного покровителя повстанцев из ПАИГК. Было решено организовать специальную экспедицию в Гвинею с целью свержения и уничтожения Секу Туре, а также уничтожения баз и лидеров ПАИГК. В состав экспедиционного отряда вошли 220 военнослужащих португальских Военно-морских сил – группы специального назначения морской пехоты и ударных отрядов ВМС, и около 200 гвинейских оппозиционеров, подготовленных португальскими инструкторами.Командиром экспедиционного отряда был назначен 33-летний капитан Гильерме Алмор ди Алпоин Калван (1937-2014) – командир морского спецназа DF8 ВМС Португалии, готовивший португальских морпехов по британской методике и проведший множество спецопераций в Португальской Гвинее. Не было ничего удивительного в том, что именно этому человеку – профессионалу, да еще и убежденному салазаристу – командование доверило руководить операцией.В операции участвовал и Марселину да Мата (род.1940) – выходец из африканской народности пепел, проживающей в Португальской Гвинее. С 1960 года да Мата служил в португальской армии, где сделал довольно быструю карьеру, перейдя из сухопутных войск в подразделение коммандос и вскоре став командиром группы Comandos Africanos – «африканского спецназа» португальской армии. Марселину да Мата (на фото), несмотря на свое африканское происхождение, считал себя патриотом Португалии и выступал за единство всех португалоязычных наций.В ночь с 21 на 22 ноября 1970 года экспедиционный отряд Калвана и да Маты высадился на берег Гвинеи в районе столицы страны Конакри. Высадка проходила с четырех кораблей, включая один большой десантный корабль. Спецназовцы уничтожили несколько кораблей, принадлежавших ПАИГК, и сожгли летнюю резиденцию президента Секу Туре. Но в этой резиденции глава государства отсутствовал. Не повезло португальцам и во время захвата штаб-квартиры ПАИГК – Амилкара Кабрала, которого мечтали схватить коммандос, тоже не было на месте. Зато спецназовцы освободили 26 португальских военнослужащих, находившихся в плену у ПАИГК. Не сумев найти Секу Туре и Кабрала, португальские коммандос отступили на корабли и покинули Гвинею. 8 декабря 1970 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осудившую Португалию за вторжение в Гвинею.Сам президент Секу Туре использовал вторжение португальских коммандос для ужесточения политического режима в стране и преследования политических противников. В армии, полиции, правительстве произошли масштабные чистки. Например, был повешен министр финансов страны Осман Балде, которого обвинили в шпионаже в пользу Португалии. Казнили по приговору суда 29 правительственных и армейских чиновников, затем количество казненных выросло еще больше.Испугавшись возможного повторения подобных вторжений, Секу Туре и обратился за помощью к Советскому Союзу. С 1971 года советские корабли начали дежурить у гвинейских берегов. Дежурный советский отряд состоял из эсминца или большого противолодочного корабля, десантного корабля и танкера. Советские специалисты приступили к оснащению порта Конакри навигационным оборудованием. Секу Туре, хотя и отказал Москве в создании постоянной военно-морской базы в районе Конакри, разрешил использовать аэродром гвинейской столицы, что позволило совершать регулярные рейсы между Гвинеей и Кубой. Для нужд ПАИГК СССР поставил три боевых катера проекта 199.Однако португальские власти не оставляли идею расправы над лидером ПАИГК Амилкаром Кабралом. С помощью предателей в его окружении они организовали 20 января 1973 года похищение лидера партии, возвращавшегося вместе с супругой с торжественного приема в посольстве Польши в Конакри. Кабрала убили, а затем схватили и попытались вывезти в Португальскую Гвинею ряд других лидеров ПАИГК, в том числе и Аристидеша Перейру.Однако власти Гвинеи сумели оперативно отреагировать на происходящее и ввели в Конакри чрезвычайное положение. Заговорщики во главе с Иносенсиу Кани попытались выйти в море на тех самых катерах, которые в свое время СССР подарил ПАИГК, попросив помощи у португальского флота. Генерал-губернатор Португальской Гвинеи Антониу ди Спинола отдал приказ кораблям ВМС Португалии выйти навстречу катерам. В ответ президент Гвинеи Секу Туре запросил помощь у советского посла в Конакри А. Ратанова, который сразу направил в море эсминец «Бывалый» под командованием капитана 2-го ранга Юрия Ильиных.Выйти в море без разрешения командования ВМФ СССР советский эсминец не мог, но его командир Юрий Ильиных взял на себя огромную ответственность и в 0 ч 50 мин корабль вышел в море, взяв на борт взвод гвинейских солдат. Около 2 часов ночи радиолокационной системой корабля были обнаружены два катера, а в 5 утра на катера высадились солдаты гвинейского взвода. Заговорщики были схвачены и перемещены на эсминец «Бывалый», а катера на буксире проследовали за эсминцем в порт Конакри.После этой истории Гвинея стала особое внимание уделять развитию собственного флота, катера и корабли для нужд которого были переданы СССР и Китаем. Тем не менее, на протяжении всей первой половины 1970-х гг. советские корабли, меняясь, продолжали дежурство у побережья Гвинеи. Неизменно присутствовал на дежурствах и батальон морской пехоты, усиленный ротой плавающих танков и зенитным взводом. С 1970 по 1977 годы советские корабли заходили в гвинейские порты 98 раз. Помимо этого, Советский Союз продолжал помогать Гвинее в подготовке специалистов для ВМС страны. Так, в Потийском учебном центре ВМФ СССР с 1961 по 1977 годы было подготовлено 122 специалиста для торпедных и патрульных катеров и 6 специалистов по ремонту вооружений. Офицерский состав ВМС Гвинеи готовили в Бакинском высшем военно-морском училище.Гвинее был передан и «СКР-91» пр.264А, ставший флагманским кораблем гвинейских военно-морских сил под новым именем «Lamine Saoji Kaba». Для подготовки гвинейских военных моряков, которым предстояло служить на флагмане, на некоторое время на корабле оставили советских офицеров и мичманов – командира корабля, его помощника, штурмана, механика, командира БЧ-2-3, электриков, моториста, старшину РТС и боцмана. Они готовили гвинейских специалистов до 1980 года.В 1984 году скончался Секу Туре, а вскоре в стране произошел военный переворот и к власти пришел полковник Лансана Конте. Несмотря на то, что в прошлом он целый год проучился в СССР по ускоренной программе подготовки офицерских кадров, Конте переориентировался на Запад. Советско-гвинейское сотрудничество сбавило обороты, хотя до конца 1980-х гг. наши корабли продолжали заходить в гвинейские порты.