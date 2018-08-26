Бронеавтомобиль Woźniak-Walerus / Powstaniec (Польша)

По материалам сайтов:

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http://en.valka.cz/

https://dobroni.pl/

http://weu1918-1939.pl/

https://bronpancernafb.wordpress.com/

В начале мая 1921 года противостояние между польским и немецким населением Верхней Силезии переросло в открытый вооруженный конфликт. Желая получить решающие преимущества перед противником, польские вооруженные формирования начали строительство собственной бронетехники. Используя доступные ресурсы, несколько команд энтузиастов построили ряд импровизированных бронеавтомобилей. Один из них остался в истории под именами Woźniak-Walerus и Powstaniec.Первым польским броневиком, предназначавшимся для поддержки польских отрядов, была машина под названием Korfanty. Ее построили всего за несколько дней, и не позднее 8-10 мая этот образец отправился на войну. Вскоре из разных мастерских вышли несколько других бронеавтомобилей кустарного производства. Совместными усилиями эта техника смогла оказать определенное влияние на ход последующих боев. В конфликте, основными участниками которого были плохо вооруженные пехотные отряды, любая бронемашина с пулеметом могла стать решающим фактором.По имеющимся данным, инициатором нового проекта был инженер по фамилии Возняк. Он провел часть проектных работ. Вскоре к созданию броневика присоединился Кароль Валерус. Впоследствии по их фамилиям проект назвали Woźniak-Walerus . При этом в ходе проектирования, строительства и эксплуатации бронеавтомобиль носил иное название – Powstaniec («Повстанец»). Именно такое имя было написано на борту машины, тогда как фамилии конструкторов на корпусе отсутствовали. Следует отметить, что в тот же период у поляков появился броневик под названием Zabrski Powstaniec. Несмотря на определенное сходство именно, это были разные машины и их не следует путать.Не располагая желаемыми производственными мощностями и ресурсами, Возняк и Валерус были вынуждены использовать только доступные материалы и компоненты. Таким образом, основой для броневика должен был стать один из имеющихся грузовых автомобилей, а защищенный корпус следовало сделать самостоятельно, что называется, из подручных материалов. Такой подход уже использовался при строительстве броневика «Корфанты», однако в его случае привел к специфическим результатам.Готовый броневик «Повстанец» имел характерный внешний вид и в некоторой мере напоминал немецкий танк A7V времен Первой мировой войны. По всей видимости, сходство было исключительно внешним и не имело никакой технической или технологической подоплеки. Тем не менее, это не помешало появлению любопытной версии. В середине двадцатых годов в Германии вышла книга Фрица Хейгля Taschenbuch der Tanks, в которой утверждалось, что броневик Powstaniec был построен с использованием незаконченного бронекорпуса танка A7V. Очевидно, что такие сведения вряд ли могли соответствовать действительности, но версия о применении танковой брони получила распространение и до сих пор упоминается в разных источниках.Какое именно шасси использовалось в проекте Powstaniec – неизвестно. Имеются сведения о применении шасси двухосного коммерческого грузовика неназванной марки. Характеристики этой машины так же не уточняются. При этом ясно, что шасси имело традиционную для того времени рамную конструкцию и строилось по капотной компоновке с передним расположением бензинового двигателя. Параметры силовой установки можно оценить, приняв во внимание особенности автомобильной техники этого периода. Вероятно, двигатель имел мощность не более 35-40 л.с. и при помощи механической трансмиссии передавал крутящий момент на заднюю ведущую ось. В составе ходовой части должны были использоваться листовые рессоры.Авторы импровизированного броневика разработали оригинальную конструкцию броневого корпуса. Отдельные броневые детали незначительной толщины должны были закрепляться на металлическом или деревянном каркасе при помощи заклепок или болтов. Характерной особенностью корпуса «Повстанца» была специфическая форма, действительно чем-то напоминавшая немецкие танки Первой мировой. Как можно судить, меньшая передняя часть корпуса выполняла функции капота, тогда как все прочие объемы предназначались для экипажа и вооружения.Возняк и Валерус предложили достаточно сложную конструкцию корпуса. Двигатель прикрывался вертикальным лобовым листом, в верхней части которого имелось окно с жалюзи для подвода воздуха к радиатору. Борта капота состояли из трех треугольных деталей, образовывавших изгибающийся агрегат. Сверху двигатель закрыли горизонтальной крышкой. С нижней частью лобового листа соединялись прямоугольные листы, размещенные под углом к продольной оси. Они образовывали переднюю часть «броневого пояса», охватывавшего шасси.Центральная часть корпуса, вмещавшая рабочие места нескольких членов экипажа, имела сравнительно простую форму, но дополнялась набором дополнительных агрегатов. Использовались наклоненные внутрь борта, сверху соединенные горизонтальной крышей. При этом в передней и кормовой части на бортах располагались крупные цилиндрические спонсоны. Пара спонсонов соединялась между собой общей крышей. Крыша передних спонсонов была наклонена вперед, кормовых – назад. Лобовые части передних спонсонов также соединялись с невысоким вертикальным лобовым листом. Промежуток между кормовыми цилиндрическими поверхностями соединялся вертикальным листом.Предусматривалась установка защиты по всему периметру шасси. Под бортами капота и основной части корпуса располагались прямоугольные щитки одинаковой высоты. Они полностью охватывали машину, защищая раму и элементы ходовой части. Без защиты оставалась только небольшая часть колес, оказывавшаяся ниже среза подобного «броневого пояса».Важнейшей особенностью проекта Возняка-Валеруса было наличие полноценной поворотной башни. В центре крыши корпуса помещалась башня конической формы с горизонтальной крышей. Лобовой участок броневого конуса имел амбразуру для монтажа пулемета. Оснащалась ли башня люком в крыше – неизвестно.Броневик оснастили сразу пятью пулеметами MG 08, доставшимися польским формированиям от немцев. Оригинальный проект, предусматривавший использование башни, обеспечил возможность обстрела целей на любых направлениях. При этом присутствовала возможность быстрого переноса огня всех пулеметов на достаточно большие углы.В четырех бортовых спонсонах предусмотрели крупные горизонтальные проемы, по которым двигались броневые заслонки с амбразурами для монтажа пулеметов. Такая конструкция корпуса обеспечивала стрельбу в широком секторе: стрелок мог атаковать цель, находящуюся перед машиной, а затем перенести огонь на объект сбоку-сзади. Два передних пулемета обеспечивали стрельбу по целям в передней и боковых полусферах, а пара кормовых позволяла контролировать боковые и кормовой сектора. Свободно вращающаяся башня позволяла стрелять в любом направлении. При необходимости башенный MG 08 мог дополнить любой пулемет корпуса и усилить огонь в заданном секторе.Экипаж броневика должен был состоять, как минимум, из шести или семи человек. Машина Powstaniec нуждалась в механике-водителе и пяти стрелках. Кроме того, требовалось участие одного или двух помощников пулеметчиков, которые могли бы взять на себя операции с патронными лентами и т.д.Экипаж должен был вести наблюдение при помощи набора лючков и щелей в разных частях корпуса. Так, в лобовой части обитаемого отсека, между передними спонсонами, имелась невысокая широкая щель, предназначенная для наблюдения за дорогой. Пара смотровых люков, которые также можно было использовать в качестве дополнительных амбразур, находилась в бортах корпуса. Пулеметчикам предлагалось смотреть на цели через проемы своих оружейных установок. Доступ в бронеавтомобиль обеспечивался бортовыми люками.Учитывая тип использованного шасси и облик предложенного бронекорпуса, можно предположить, что общая длина «Повстанца» достигала 6,5-7 м. Ширина машины – не менее 2 м, высота – более 2,5 м. При использовании противопульного бронирования боевая масса могла достигать 7-7,5 т. Стоит отметить, что версия об использовании брони, взятой у немецкого танка, подразумевает более высокую массу конструкции. Но при таком весе броневик попросту не смог бы сдвинуться с места на имеющемся шасси.Есть основания полагать, что бронеавтомобиль Woźniak-Walerus не отличался высокими характеристиками подвижности. На шоссе он мог бы разгоняться до 35-40 км/ч. На пересеченной местности максимальная скорость должна была резко сокращаться. Тяговые и габаритные аспекты проходимости тоже оставляли желать лучшего.По некоторым данным, броневик Powstaniec отправился воевать в самом начале мая. Уже 3 мая боевая машина под командованием К. Валеруса приняла участие в боях за г. Хожув. Через несколько дней машина прибыла в район г. Кедзеджин, который собирались штурмовать польские отряды. В последовавшей операции «Повстанец» работал вместе с боевой машиной «Корфанты». Бронеавтомобили оказывали огневую поддержку наступающей пехоте и показали неплохие результаты. В том конфликте любая защищенная машина с пулеметом могла кардинальным образом изменить ход сражения. Поляки пользовались такими возможностями на всем протяжении конфликта.22 мая экипаж броневика Powstaniус понес первую потерю. Во время боев в районе населенного пункта Зебовице немецкие пули пробили корпус машины и нанесли смертельные раны одному из членов экипажа. Впрочем, подобная «победа» дорого обошлась противнику. Гибель одного из польских бойцов почти не сказалась на боеспособности бронемашины, и она продолжила выполнять боевую задачу с понятными последствиями для вражеских отрядов.Во время своей службы броневик Возняка-Валеруса неоднократно менял свою принадлежность. Всего за несколько недель он успел послужить в ряде подразделений и обеспечить боевую работу разных формирований пехоты. Последние бои в районе Зебовице, в которых участвовал «Повстанец», прошли в первых числах июня. Не позднее 7-8 июня несколько броневиков были отозваны на другой участок фронта.14 июня командование польских вооруженных формирований издало приказ о демобилизации имеющейся бронетехники. Несколько боевых машин кустарного производства отправили в тыл. Затем некоторые из них были выведены с территории Верхней Силезии в Польшу. Подразделение, к которому на тот момент был приписан «Повстанец», было расформировано в конце июня.Дальнейшая судьба бронемашины Powstaniec, равно как и нескольких других силезских импровизированных броневиков, неизвестна. По всей видимости, этот броневик в течение некоторого времени мог оставаться в строю или на хранении, после чего был списан и разобран. В начале двадцатых годов Польша построила собственные бронетанковые войска приемлемой численности, и потому более не нуждалась в технике кустарного происхождения.Следует отметить, что в некоторых источниках упоминается иная судьба бронемашины. По этим данным, «Повстанца» перевели в категорию учебной техники и использовали для подготовки экипажей современных бронеавтомобилей. В таком качестве машина продолжала службу до самого конца двадцатых годов. За это время она выработала весь имевшийся ресурс, и только после этого была списана. Более не нужный образец сняли с вооружения и разобрали.Находясь в тяжелых условиях, польские вооруженные формирования попытались получить преимущество перед противником в лице нескольких немецких структур и формирований. Удачным решением этой проблемы стали импровизированные бронеавтомобили с пулеметным вооружением. Машина Powstaniec или Woźniak-Walerus оправдала возложенные на нее надежды и помогла провести несколько удачных операций. Тем не менее, вне исходного конфликта она не имела никаких реальных перспектив.