Как создавался последний советский танк «Боксер»/«Молот» (объект 477) Часть 3 Сетецентричный танк

Танк Боксер отличался еще одним необычным элементом – принципиально новым подходом в создании комплекса управления танком не как отдельной единицы, а части боевых средств на поле боя, связанных между собой в единое целое. В этом танке впервые закладывались идеи, реализующие то, что сейчас называется сетецентричным танком.Вместо создания отдельных систем и приборов на этапе разработки концепции танка было заложено создание единого комплекса управления с разделением его на системы, обеспечивающие решение стоящих перед экипажем танка задач. После проведенного анализа было выделено четыре задачи – управление огнем, движением, защитой и взаимодействием танков с другими танками, приданными подразделениями и средствами.Под эти задачи закладывались четыре танковых информационно-управляющих системы (ТИУС), работающих автономно и по цифровым каналам связи обменивающихся между собой необходимой информацией. Все приборы и системы танка были объединены в единую интегрированную систему и на этапе разработки в каждый прибор закладывался стандартный цифровой канал обмена информацией, позволяющий на любом этапе встроить его в общую систему управления.Такой подход позволял наращивать системы, изменяя только программное обеспечение вычислительных средств. Основными элементами ТИУС были бортовые вычислительные машины, которые на то время не существовали и их надо было разрабатывать.Наиболее революционной была система управления взаимодействием, которая сейчас называется системой управления тактическим звеном. Военные ее не задавали, мы сами предложили реализовывать ее в танке. Для этого надо было создавать танковую навигационную систему на основе сигналов ГЛОНАСС, специальные защищенные радиоканалы связи, засекречивающую аппаратуру, средства разведки на основе тогда еще не существующих БПЛА, средства взаимодействия с вертолетами огневой поддержки и разведки, оснащать танки системой госопознавания по аналогии с авиационной.Эта система позволяла создать единую скрытую информационную сеть подразделения, определять и отображать местоположение своего и подчиненных танков, обмениваться в автоматическом режиме информацией о состоянии танков, осуществлять целеуказание и целераспределение, получать разведданные извне, в том числе с помощью БПЛА, управлять огнем и маневром подразделения в реальном времени.В системе был заложены все элементы для дистанционного управления и ведения огня из танка с использованием телевизионной системы и создания на его базе роботизированного танка.В начале работ мне долго пришлось доказывать необходимость создания такой системы, вводить понятие ТИУС, теоретически обосновывать в своей диссертации структуру системы и создавать сложнейшую кооперацию организаций, обеспечивающую реализацию этой задачи. После поддержки военных комплекс начал разрабатываться практически на пустом месте, при этом возникло масса технических и организационных проблем, часть из которых так и не удалось решить.Когда начали появляться первые макетные образцы отдельных подсистем военные на всех уровнях были поражены, что такие задачи возможно реализовывать в танке. Естественно не все получалось, поскольку таких комплексов ранее никто не разрабатывал и отсутствовала база для их создания.При разработке комплекса возникало много проблем, например, разработчики приемника сигнала от спутниковой системы ГЛОНАСС никак не могли сделать его объемом меньше 5л, а сейчас это микрочип в мобильном телефоне. Для отображения карты местоположения танка необходимы были световые панели, разработка которых еще не завершилась. На первом этапе пришлось использовать панели, которые устанавливались тогда только на космической станции.Разработка этого комплекса на много лет опережала свое время, не было технических средств, технологий и специализированных организаций по бортовым вычислительным системам, в связи с этим работа продвигалась с трудом и реализовать его в полном объеме на этом танке не удалось.Принятая компоновка танка и заложенные технические характеристики позволили создать танк нового поколения. В процессе проведения работ, несмотря на постоянный срыв сроков, ни у руководства военно-промышленного комплекса, ни у военных не возникало сомнений о возможности реализации данного проекта.Следует отметить, что принимаемые технические решения не всегда были оправданы. В попытке обеспечить высокие характеристики часто шли на поводу требований военных, что приводило к необоснованному усложнению конструкции танка. При этом повышение одних характеристик приводило к снижению других. Так, использование пушки калибра 152 мм привело к увеличению массы танка и как следствие к снижению его подвижности и проходимости.Размещение большого количества боеприпасов такого калибра в автоматизированной боеукладке привело к усложнению автомата заряжания и снижению его надежности. В связи с этим использование 152 мм пушки на массовом танке требует серьезного анализа, возможно целесообразны модификации танка с разными калибрами пушки.Принятая компоновка с полувынесенной пушкой на первом этапе без бронированного кожуха была красивым техническим решением, но до конца не доведенным. Вместо поиска конструкции обеспечивающей надежную работу вне забронированного пространства приняли простое решение и забронировали пушку, что привело к увеличению высоты и массы танка.Разработка силовой установки на базе только одного типа двухтактного двигателя было не совсем оправданной, целесообразно было закладывать и резервную силовую установку. Принципиально новый четырехтактный двигатель разрабатывался, но работы по нему был свернуты.В процессе разработки возникали сложные технические проблемы по отдельным узлам танка и они постепенно решались. Больше всего проблем было с автоматом заряжания из-за ограниченного объема выделенного под него в танке и большого количества боеприпасов. Первые две конструкции были неудачные, принятая потом конструкция барабанного типа была отработана на стенде и уже никаких вопросов не вызывала.Создаваемая для танка пушка была слишком большой по массе и возникали проблемы с ее автоматикой. При первых выстрелах от сильной нагрузки на погон башни деформировались даже шары в погоне. После ряда мероприятий по снижению массы и доработок конструкции все было устранено и на последующих стрельбах из танка особых нареканий уже не было.Серьезное внимание было уделено снижению износа канала ствола. в Волгограде отрабатывали технологию хромирования, позволяющую существенно повысить износостойкость ствола. Разработка боеприпасов повышенного могущества особых проблем не вызывала, тем более когда перешли на унитарный боеприпас.Двигатель на первом образце периодически перегревался, попытки решить эту проблему доработкой эжекционной системы охлаждения к успеху не привели, в итоге бала внедрена вентиляторная система охлаждения двигателя и испытания подтвердили ее эффективность.Прицельный комплекс для танка был многофункциональным и сложным. В его конструкцию были заложены технические решения, отработанные или применявшиеся ранее в других комплексах. Поэтому проблем с технической реализацией не могло быть, кроме разработки лазера на СО2, которая требовала дополнительных серьезных исследований. Принципы создания управляемого вооружения также были отработаны и проверены при создании других комплексов. Прицельный комплекс в заданные сроки не был изготовлен по причине полной дезорганизации работ у разработчика комплекса.По комплексу управления и ТИУС были серьезные проблемы технического и организационного характера. В отрасли не существовало технологий и технических средств для проведения таких работ, а также отсутствовали организации с опытом создания систем такого уровня. Попытки поручить эту работу не профильным организациям Миноборонпрома и Мирадиопрома к успеху не привели.Такие технологии и технические средства были только у организаций ракетно-космического комплекса. После нескольких неудач, на которые ушли годы, наконец, было принято решение подключить к этим работам организации этого ведомства.В 1990 году работу по созданию комплекса управления и ТИУС поручили ведущей организации по ракетно-космическим системам - НИИАП (Москва). После ознакомления с комплексом они подтвердили правильность выбранного направления и выразили готовность реализовать его, но слишком много времени было потеряно. Они приступили к разработке комплекса слишком поздно, Союз развалился и на этом все закончилось.Таким образом, принципиальных проблем, которые могли привести к невозможности создания танка, не было. Мне пришлось участвовать при рассмотрении вопросов по танку на Советах главных конструкторов, совещаниях и коллегиях в Миноборонпроме, Минобороны, Минрадиопроме, неоднократно бывать в кремлевских кабинетах ВПК у Кузьмина и Костенко.Там всегда стоял один вопрос, когда сделаете танк и почему срываются сроки его разработки. Вопросы о неудачной концепции танка или прекращении работ никогда не поднимались. Все только требовали выполнения заданных сроков, при этом ничего не предпринимали для организации работ.Казалось бы, при такой заинтересованности и отсутствии технических проблем танк должен был быть разработан. Встает естественный вопрос – почему это не произошло? На него наиболее точно и красочно дал ответ мой постоянный оппонент Мураховский. Лет десять назад при обсуждении в интернете судьбы этого танка он написал, что «закончились времена сталинских наркомов». Точнее и не скажешь, по существу так оно и есть, это было время полной деградации и развала в стране, коснулось это и военно-промышленного комплекса. Полнейшая безответственность и безнаказанность, годами можно было ничего не делать и все сходило с рук.Руководители всех уровней от министров до директоров организаций и главных конструкторов не предпринимали никаких мер по организации работ, срывали сроки, им назначали новые, они срывали и эти сроки, пока Союз не развалился. Последний раз сроки проведения госиспытаний танка перенесли на 1992 год, но это была уже другая историческая эпоха.Работу по танку никто не прекращал, она сама умерла уже на Украине. В этом убогом государстве смешно было говорить о проведении такого масштаба работ. Мне приходилось докладывать первому украинскому министру промышленности Лобову и он задал мне вопрос, почему я не согласовал разработку комплекса с Ельциным?! Более глупого вопроса трудно было себе представить. Убогие и жалкие укроруководители добивают и ХКБМ, где еще сохранились остатки советской школы танкостроения.Идеи, закладываемые в танк Боксер, частично нашли воплощение в последующих разработках танков. Вынесенная и полувынесенная из башни пушка позволяет реализовывать концепции танков не традиционной компоновки и искать варианты существенного повышения их огневой мощи.Концепция создания сетецентричного танка только сейчас начинает воплощаться в жизнь, наконец, пришло это время и танки получают принципиально новое качество, позволяющее эффективно управлять подразделением на поле боя. Отдельные элементы этого комплекса внедрены и в танке Армата. Настораживают только те же самые исполнители, которые не совсем удачно работали по танку Боксер, но прошло уже больше тридцати лет, возможно, что-то они уже и освоили.История создания танка Боксер весьма поучительна своим финалом, когда бездеятельность и безнаказанность руководителей и чиновников разного уровня может похоронить прорывные технические решения при создании военной техники.