«Убийца танков» JAGM в серии: вопрос повышения защищённости СВ России встал ещё острее

Пуск многоцелевой ракеты JAGM

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21616

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=19606

http://bastion-opk.ru/arena-mod/

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/jagm/jagm.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/tor-m2/tor-m2.shtml

На протяжении последних полугода новостные разделы десятков отечественных и зарубежных военно-аналитических ресурсов не перестают пестрить заголовками и короткими публикациями о продвижении многообещающего проекта американской перспективной многоцелевой тактической ракеты воздушного базирования JAGM («Join Air-to-Ground Missile»), являющейся достойным развитием семейства противотанковых AGM-114 «Hellfire». Вариант ракеты JAGM, разрабатываемый компанией «Локхид Мартин» c 2012 года в соответствии с 1-м этапом («Increment 1») (ранее рассматривался вариант ещё и от консорциума «Боинг - Рэйтеон»), в феврале 2018 успешно прошёл очередной этап натурных испытаний на полигоне Юма, после чего в штаб-квартире разработчика приняли решение приступить к мелкосерийному производству прямого потомка отлично зарекомендовавших себя версий «Адского пламени», выпущенных в количестве 75 тыс. ракет. Не заставил себя долго ждать и первый заказ со стороны ВС США на партию «свежих» JAGM стоимостью почти в 27 млн. долларов, анонсированный оборонным ведомством США 16 августа. Виду таких обстоятельств было бы крайне актуально оценить степень угрозы для подразделений СВ России на Европейском ТВД от данного типа многоцелевых ракет.Для выполнения подобного анализа необходимо отталкиваться от трёх критериев, - типа воздушного носителя для JAGM, а также лётно-технических качеств и детальных характеристик системы наведения ракеты. Модификация ракеты JAGM в рамках фазы «Increment 1» представляет собой своеобразный концептуальный и конструктивный улучшенный гибрид противотанковых ракет AGM-114K «Hellfire II» и AGM-114R «Longbow Hellfire», которые стали для JAGM донорами двухдиапазонной системы наведения. У первой был позаимствован полуактивный лазерный канал наведения, представленный фотоприёмником, «захватывающим» точку от луча лазерного целеуказателя, размещённого либо на борту носителя, либо на сторонней боевой единице. От второй был взят миллиметровый активный радиолокационный канал самонаведения Ka-диапазона (с частотой 94000 МГц), обеспечивающий высочайшую точность наведения даже в сложных метеорологических условиях. Как следствие, в зависимости от атмосферных условий, рельефа местности и применяемых противником помех, экипаж носителя (к примеру, ударного вертолёта AH-64D «Apache Longbow») может варьировать режимы работы системы наведения JAGM в тактически верной конфигурации. Вывод: дезориентировать двухдиапазонную ГСН ракеты JAGM будет не так уж и просто как с помощью радиоэлектронного противодействия, так и с помощью дымовой завесы. Имеется и ряд других способов, но и здесь не всё так гладко.В-первую очередь, это применение комплексов активной защиты типа «Арена» и «Арена-М» (в случае с Т-72Б3М и Т-90С/АМ), а также «Афганит» (в случае с Т-14 «Армата»), которые способны легко расправиться с приближающимися на скорости 1,3М ракетами JAGM, ведь расчётная скорость поражаемой цели для КАЗ «Арена/-М» достигает 700 м/с, а для «Афганита» - 1500 - 2000 м/с. Но, к сожалению, ни о каком масштабном обновлении танкового парка России даже простыми «Аренами» сегодня и речи не ведётся. Чего только стоит ситуация с Т-72Б3М, на лобовых бронеплитах башен которых по-прежнему «красуются» устаревшие клиновидные модули 4С22 динамической защиты «Контакт-5».Во-вторых, это использование таких «экзотических» средств, как высокочастотные боевые ЭМИ-генераторы типа «Ранец-Е» или более совершенные варианты, способные легко выводить из строя бортовую радиоэлектронную «начинку» тактических ракет любого типа на удалении пары-тройки десятков километров. Известно, что работы по проекту «Ранец-Е» проводились специалистами Московского радиотехнического института РАН начиная с середины или конца 90-х гг., но позднее, в начале 2000-х гг., все наработки и прогресс по данной программе изначально были отложены в долгий ящик, а позднее и вовсе забыты по аналогии с проектом дальнобойной ракеты воздушного боя «Изделие 180-ПД» с интегральным ракетно-прямоточным двигателем. Такая печальная участь постигла уже далеко не один стратегически важный для обороноспособности нашей страны проект; и, к сожалению, данная традиция сохраняется.В качестве третьего варианта противодействия двухканальной ГСН ракет JAGM может рассматриваться применение лазерных комплексов типа «Пересвет» и различных типов самоходных лазерных установок, которые могли бы повреждать лазерный фотоприёмник ракеты собственным лучом высокой мощности, после чего ракета JAGM, лишившись полуактивного лазерного канала наведения, могла бы использовать исключительно активный радиолокационный датчик, для «обмана» которого достаточно было бы разработать специализированные ложные цели, излучающие ответные и уводящие помехи в W-диапазоне на частоте 94 ГГц. Но всё это присутствует лишь в нашей теории, в то время как количество различных лазерных установок, находящихся в распоряжении ВКС и/или войсковой ПВО не превышает нескольких единиц. Да и о возможностях работы этих лазерных комплексов по целеуказанию от радаров войсковых средств ПВО нет абсолютно никакой информации. Вывод: наиболее проверенным способом парирования угрозы от многоцелевых ракет JAGM является модернизация самоходных войсковых средств ПВО как таковых.Учитывая тот факт, что при использовании с подвески «Апача» эффективная дальность JAGM достигает 16 км, полностью «перекрывая» не только радиус действия ЗРК «Тор-М1» (12 км с использованием стандартной ЗУР 9М331), но и радиусы действия новых «Тор-М2У/КМ» (15 и 16 км с применением ЗУР 9М331Д и 9М338 соответственно), операторы любой версии этого самоходного ЗРК не имеют возможности перехватить вертолёты-носители в тот момент, когда производится пуск ракет. И даже с более близких дистанций (при сложном рельефе местности) такой перехват «Апачей» посредством комплексов «Тор-М2У» не гарантирован, ведь скрывшийся в низменности вертолёт не может быть поражён ракетами с радиокомандным наведением, поскольку прямая видимость между ЗРК и винтокрылой машиной противника теряется. Для такой «охоты» необходимы ракеты либо с активной радиолокационной ГСН (по типу британской CAAM комплекса «Land Ceptor»), либо с ИКГСН (по типу «IRIS-T»). Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-С1» в процессе отражения удара «Апачей» будет выглядеть в гораздо лучшем свете, поскольку сможет открыть огонь по ударным вертолётам противника ещё до пуска ракет JAGM (на удалении 17 - 19 км), что может лишить расчёт «головной боли», связанной с необходимостью перехвата десятков уже запущенных JAGM. Но такой расклад возможен лишь на идеальном равнинном рельефе, в то время как на сложной местности будет наблюдаться та же проблема, что и у «Торов», потому что зенитные управляемые ракеты 57Э6Е также имеют радиокомандный метод наведения.На основе вышесказанного можно констатировать, что на сегодняшний день (в дуэльных ситуациях, когда дружественные истребительные авиационные эскадрильи отвлечены на воздушные бои с истребителями противника) защищённость мотострелковых полков и танковых бригад российской армии от ударов с воздуха посредством ракет JAGM имеет весьма сомнительный вид, где вместо заблаговременного уничтожения вертолётов-носителей, операторам войсковых ЗРСК «Тор-М2У» и «Панцирей-С1» придётся перехватывать уже запущенные ракеты, количество которых может достигать десятков единиц.Один только «Апач» может взять на узлы подвески 16 ракет данного типа. Потенциал для таких перехватов у наших «Торов» и «Панцирей», естественно, имеется, особенно учитывая низкую скорость полёта JAGM и высокую канальность ЗРК. Но для чего рисковать жизнями военнослужащих (в случае пропуска нескольких ракет во время массированного удара), когда можно просто разработать более дальнобойную ракету-перехватчик с активным радиолокационным самонаведением и уничтожить ударные вертолёты или низковысотные БПЛА ещё до момента атаки с их стороны. Да и об установке на танки и БМП систем активной защиты бронетехники стоило бы подумать уже сегодня.