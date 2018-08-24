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«Убийца танков» JAGM в серии: вопрос повышения защищённости СВ России встал ещё острее

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На протяжении последних полугода новостные разделы десятков отечественных и зарубежных военно-аналитических ресурсов не перестают пестрить заголовками и короткими публикациями о продвижении многообещающего проекта американской перспективной многоцелевой тактической ракеты воздушного базирования JAGM («Join Air-to-Ground Missile»), являющейся достойным развитием семейства противотанковых AGM-114 «Hellfire». Вариант ракеты JAGM, разрабатываемый компанией «Локхид Мартин» c 2012 года в соответствии с 1-м этапом («Increment 1») (ранее рассматривался вариант ещё и от консорциума «Боинг - Рэйтеон»), в феврале 2018 успешно прошёл очередной этап натурных испытаний на полигоне Юма, после чего в штаб-квартире разработчика приняли решение приступить к мелкосерийному производству прямого потомка отлично зарекомендовавших себя версий «Адского пламени», выпущенных в количестве 75 тыс. ракет. Не заставил себя долго ждать и первый заказ со стороны ВС США на партию «свежих» JAGM стоимостью почти в 27 млн. долларов, анонсированный оборонным ведомством США 16 августа. Виду таких обстоятельств было бы крайне актуально оценить степень угрозы для подразделений СВ России на Европейском ТВД от данного типа многоцелевых ракет.

Для выполнения подобного анализа необходимо отталкиваться от трёх критериев, - типа воздушного носителя для JAGM, а также лётно-технических качеств и детальных характеристик системы наведения ракеты. Модификация ракеты JAGM в рамках фазы «Increment 1» представляет собой своеобразный концептуальный и конструктивный улучшенный гибрид противотанковых ракет AGM-114K «Hellfire II» и AGM-114R «Longbow Hellfire», которые стали для JAGM донорами двухдиапазонной системы наведения. У первой был позаимствован полуактивный лазерный канал наведения, представленный фотоприёмником, «захватывающим» точку от луча лазерного целеуказателя, размещённого либо на борту носителя, либо на сторонней боевой единице. От второй был взят миллиметровый активный радиолокационный канал самонаведения Ka-диапазона (с частотой 94000 МГц), обеспечивающий высочайшую точность наведения даже в сложных метеорологических условиях. Как следствие, в зависимости от атмосферных условий, рельефа местности и применяемых противником помех, экипаж носителя (к примеру, ударного вертолёта AH-64D «Apache Longbow») может варьировать режимы работы системы наведения JAGM в тактически верной конфигурации. Вывод: дезориентировать двухдиапазонную ГСН ракеты JAGM будет не так уж и просто как с помощью радиоэлектронного противодействия, так и с помощью дымовой завесы. Имеется и ряд других способов, но и здесь не всё так гладко.


В-первую очередь, это применение комплексов активной защиты типа «Арена» и «Арена-М» (в случае с Т-72Б3М и Т-90С/АМ), а также «Афганит» (в случае с Т-14 «Армата»), которые способны легко расправиться с приближающимися на скорости 1,3М ракетами JAGM, ведь расчётная скорость поражаемой цели для КАЗ «Арена/-М» достигает 700 м/с, а для «Афганита» - 1500 - 2000 м/с. Но, к сожалению, ни о каком масштабном обновлении танкового парка России даже простыми «Аренами» сегодня и речи не ведётся. Чего только стоит ситуация с Т-72Б3М, на лобовых бронеплитах башен которых по-прежнему «красуются» устаревшие клиновидные модули 4С22 динамической защиты «Контакт-5».

Во-вторых, это использование таких «экзотических» средств, как высокочастотные боевые ЭМИ-генераторы типа «Ранец-Е» или более совершенные варианты, способные легко выводить из строя бортовую радиоэлектронную «начинку» тактических ракет любого типа на удалении пары-тройки десятков километров. Известно, что работы по проекту «Ранец-Е» проводились специалистами Московского радиотехнического института РАН начиная с середины или конца 90-х гг., но позднее, в начале 2000-х гг., все наработки и прогресс по данной программе изначально были отложены в долгий ящик, а позднее и вовсе забыты по аналогии с проектом дальнобойной ракеты воздушного боя «Изделие 180-ПД» с интегральным ракетно-прямоточным двигателем. Такая печальная участь постигла уже далеко не один стратегически важный для обороноспособности нашей страны проект; и, к сожалению, данная традиция сохраняется.

В качестве третьего варианта противодействия двухканальной ГСН ракет JAGM может рассматриваться применение лазерных комплексов типа «Пересвет» и различных типов самоходных лазерных установок, которые могли бы повреждать лазерный фотоприёмник ракеты собственным лучом высокой мощности, после чего ракета JAGM, лишившись полуактивного лазерного канала наведения, могла бы использовать исключительно активный радиолокационный датчик, для «обмана» которого достаточно было бы разработать специализированные ложные цели, излучающие ответные и уводящие помехи в W-диапазоне на частоте 94 ГГц. Но всё это присутствует лишь в нашей теории, в то время как количество различных лазерных установок, находящихся в распоряжении ВКС и/или войсковой ПВО не превышает нескольких единиц. Да и о возможностях работы этих лазерных комплексов по целеуказанию от радаров войсковых средств ПВО нет абсолютно никакой информации. Вывод: наиболее проверенным способом парирования угрозы от многоцелевых ракет JAGM является модернизация самоходных войсковых средств ПВО как таковых.

Учитывая тот факт, что при использовании с подвески «Апача» эффективная дальность JAGM достигает 16 км, полностью «перекрывая» не только радиус действия ЗРК «Тор-М1» (12 км с использованием стандартной ЗУР 9М331), но и радиусы действия новых «Тор-М2У/КМ» (15 и 16 км с применением ЗУР 9М331Д и 9М338 соответственно), операторы любой версии этого самоходного ЗРК не имеют возможности перехватить вертолёты-носители в тот момент, когда производится пуск ракет. И даже с более близких дистанций (при сложном рельефе местности) такой перехват «Апачей» посредством комплексов «Тор-М2У» не гарантирован, ведь скрывшийся в низменности вертолёт не может быть поражён ракетами с радиокомандным наведением, поскольку прямая видимость между ЗРК и винтокрылой машиной противника теряется. Для такой «охоты» необходимы ракеты либо с активной радиолокационной ГСН (по типу британской CAAM комплекса «Land Ceptor»), либо с ИКГСН (по типу «IRIS-T»). Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-С1» в процессе отражения удара «Апачей» будет выглядеть в гораздо лучшем свете, поскольку сможет открыть огонь по ударным вертолётам противника ещё до пуска ракет JAGM (на удалении 17 - 19 км), что может лишить расчёт «головной боли», связанной с необходимостью перехвата десятков уже запущенных JAGM. Но такой расклад возможен лишь на идеальном равнинном рельефе, в то время как на сложной местности будет наблюдаться та же проблема, что и у «Торов», потому что зенитные управляемые ракеты 57Э6Е также имеют радиокомандный метод наведения.


Пуск многоцелевой ракеты JAGM


На основе вышесказанного можно констатировать, что на сегодняшний день (в дуэльных ситуациях, когда дружественные истребительные авиационные эскадрильи отвлечены на воздушные бои с истребителями противника) защищённость мотострелковых полков и танковых бригад российской армии от ударов с воздуха посредством ракет JAGM имеет весьма сомнительный вид, где вместо заблаговременного уничтожения вертолётов-носителей, операторам войсковых ЗРСК «Тор-М2У» и «Панцирей-С1» придётся перехватывать уже запущенные ракеты, количество которых может достигать десятков единиц.

Один только «Апач» может взять на узлы подвески 16 ракет данного типа. Потенциал для таких перехватов у наших «Торов» и «Панцирей», естественно, имеется, особенно учитывая низкую скорость полёта JAGM и высокую канальность ЗРК. Но для чего рисковать жизнями военнослужащих (в случае пропуска нескольких ракет во время массированного удара), когда можно просто разработать более дальнобойную ракету-перехватчик с активным радиолокационным самонаведением и уничтожить ударные вертолёты или низковысотные БПЛА ещё до момента атаки с их стороны. Да и об установке на танки и БМП систем активной защиты бронетехники стоило бы подумать уже сегодня.

Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21616
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=19606
http://bastion-opk.ru/arena-mod/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/jagm/jagm.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/tor-m2/tor-m2.shtml
Автор:
Евгений Даманцев
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25 комментариев
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  1. Nikolaevich I Офлайн
    Nikolaevich I Сегодня, 07:06
    +11
    Сразу вопрос к Автору(!):кудыть он "заныкал" с JAGM ИК-ГСН ? Ведь,если упоминать "диапазоны";то ракетка-то-"3-диапазонная" !
    Опять же....почему-то,у Автора "преобладают" статьи,которые можно объединить рубрикой :"
    Всёпропало...". Да...JAGM-серьёзное оружие.Но надо учесть,что результаты полигонных испытаний-это одно ,а боевые действия-другое.Можно,конечно же,красочно описывать ,как вертолётные "стаи" расстреливают танковые дивизии,как в тире...Но поле боя-не писчий лист. Пересечённая местность,плохие погодные условия,искусственные помехи(в т.ч. и задымление...),засады ПВО, противодействие авиации противника(в т.ч. и боевых вертолётов с РВВ...) нарушение связи, в следствии работы РЭБ; маскировка ,рассредоточение сил противника...могут снизить эффективность ракет JAGM . Так же , может сказаться и фактор стоимости ракет...(JAGM не может стоить дёшево!),а значит не факт ,что все вертолёты будут вылетать загруженные ПТ-ракетами JAGM "под завязку" ! Но нельзя не согласиться с Автором ,что необходимо оперативно реагировать на новые угрозы; и потому нужно постоянно модернизировать своё вооружение ! Я неоднократно сетовал в комментах,что в ЗРК "Панцирь" , "ТОР" отсутствуют ЗУРы с ГСН !Ракеты с Р/К наведением -пусть будут...,но пора уже "иметь" зуры с ГСН. Что же касается "старых" ракет с Р/К наведением,то и их можно модернизировать для поражения вертолётов "за бугром" ...Многие ЗРК имеют опцию поражения наземных целей (через "горку",например...) ,плюс оптико-электронная станция(ОЭС) с ИК-диапазоном ...добавить микрокомпьютер с соответствующим ПО...цель:придать ЗРК функцию поражения зависшего за "бугром" вертолёта "радиокомандной" ракетой после обнаружения вертолёта ОЭС по тепловому излучению двигателя(возможен дополнительный лазерный сканер...) . Что же касается "Пересвета",то Автор зря уповает на него . Во первых,техника новая,не проверенная ,неизвестно насколько эффективная и целесообразная, дорогая... Во вторых....эксплуатация английских ракет "Бримстоун" показала,что ПЛ-ГСН этих ракет использовалась крайне редко ! Да и в "наставлении" JAGM указывается,что ПЛ-ГСН будет применяться для поражения лишь одиночных целей и для обеспечения высокой избирательности действия ! Т.е. это -не основной режим ! Конечно же ,в данный момент ЗРК ближнего действия не лишены недостатков ;но на то и "щука в реке,чтобы карась не дремал!"...т.е. необходима постоянная "перманентная" модернизация.Для ЗРК "Панцирь" должны производиться ,так называемые,"зенитные гвозди" (дешёвые "малокалиберные" зуры малой дальности...),специально для поражения беспилотников,эрэсов... Почему бы туда не добавить "малую" зур с пассивной радиолокационной ГСН ? А ещё лучше ,с комбинированной(ИК + ПР ГСН...) ? На "базе" "Вербы" ? Кроме того,ещё в конце 20 века разрабатывалась концепция прикрытия наземных войск ( и танков тоже...) от ударных вертолётов противника с помощью своих боевых вертолётов ,вооружённых и ракетами "воздух-воздух".Так что...если бы кто-нибудь из "форумчан" зашёл ко мне в гости через магазин; то можно было бы ещё шикарнее развить тему... hi
    1. Плохиш Офлайн
      Плохиш Сегодня, 09:32
      +7
      В одном Даманцев прав, выгоднее уничтожать носители до подхода к рубежам пуска , чем потом "ловить" каждую единицу АСП по отдельности. Но при существующей, в настоящее время, структуре ПВО СВ ни полковое (бригадное) звено, ни дивизия таких средств не имеет, остается надеяться на средства старшего начальника, а их не так много и выполняют свои задачи.
      Если взять "сферического коня" то можно сказать все пропало. А можно уничтожить часть армейской авиации (или их запасы АСП и керосина) на площадках базирования, организовать охоту за ПАНами на переднем крае, поставить помехи в сетях управления АА ит.д.
      Цитата: Nikolaevich I
      концепция прикрытия наземных войск ( и танков тоже...) от ударных вертолётов противника с помощью своих боевых вертолётов ,вооружённых и ракетами "воздух-воздух".
      Николаевич, в виду того, что вертушки как правило работают без выхода за передний край, а дальности применения ПТУР приблизились к дальностям УР "В-В"
      1. Плохиш Офлайн
        Плохиш Сегодня, 13:16
        0
        Цитата: Плохиш
        Николаевич, в виду того, что вертушки как правило работают без выхода за передний край, а дальности применения ПТУР приблизились к дальностям УР "В-В"
        ,извини отвлекли, продолжу мысль. Применение вертолетов для борьбы с АА противника будет не эффективным. Ни "Игла", ни "Верба" далеко не полетят, а Р-60 и Р-73 на рабочих высотах АА тоже дальностью не блещут.
      2. Nikolaevich I Офлайн
        Nikolaevich I Сегодня, 13:45
        -1
        Цитата: Плохиш
        вертушки как правило работают без выхода за передний край, а дальности применения ПТУР приблизились к дальностям УР "В-В"

        Вертушки работают "без выхода за передний край"- чьи ? wink Не получится ли ситуация: "что было раньше:яйцо или курица?" Настала пора вспомнить историю "истребителя-перехватчика" вертолётов Ми-24.10 "Синий дракон" и ракету Р-90...
        Управляемая ракета средней дальности класса «воздух-воздух» Р-90 (РВВ-ВК) (натовский индекс AA-17 ARCAIM) была разработана в 1998 году специально для вооружения перспективного вертолёта- перехватчика Ми-24.10 “Синий дракон” и предназначается для борьбы с самолётами противника на дальности до 55км, летящими со скоростью до М=3. Необходимость в вертолёте-перехватчике оформилась как идея по итогам операции «Буря в пустыне» ...

        P.S. РВВ Р-90-очень интересная "штучка",на мой взгляд ! О ней стоит почитать отдельно. Ну,а о том,что врага лучше "бить в его логове",говорили наши предки...но не всегда и у них получалось....
        Цитата: Плохиш
        выгоднее уничтожать носители до подхода к рубежам пуска ,
        1. Плохиш Офлайн
          Плохиш Сегодня, 14:00
          0
          Спасибо, почитал. Но на вооружении пока их нет. А воевать надо уметь той армией которая есть, а не той которую хотелось бы иметь (с) Дж. Буш младший(из выступления перед командованием контингента в Афганистане 2002 год)
          1. Nikolaevich I Офлайн
            Nikolaevich I Сегодня, 14:32
            -1
            Цитата: Плохиш
            Спасибо, почитал. Но на вооружении пока их нет.

            Дык,и "цитируемый" вами Даманцев говорит ,что нема "нужных" ЗРК; но надо срочно делать...пока не поздно! Нет на вооружении ракеты ? Но документация,надеюсь,осталась ....и я не утверждаю,что надо делать именно эту ракету...но есть концепция ! Над которой уже работали ! В мире частенько бывает,что в каком-то временном периоде одна из противоборствующих сторон получает временное преимущество...Задача заключается в том,чтобы это преимущество сделать как можно "временней"! А пока срочно принимать меры организационно-технического характера,чтобы ,как можно больше ,нивелировать преимущество противника.
        2. Мимопроходил Офлайн
          Мимопроходил Сегодня, 14:44
          0
          Ужас какой. Зачем вы притащили древнюю писанину некого "писателя" Шитякова? Это все полный вымысел
        3. venik Офлайн
          venik Сегодня, 14:59
          0
          Цитата: Nikolaevich I
          РВВ Р-90-очень интересная "штучка",на мой взгляд !

          =======
          Еще одна интересная штучка была - ЗУР на базе ракеты "воздух-воздух" РВВ-АЕ (она же Р-77)... Между прочим с АКТИВНОЙ радиолокационной ГСН:

          (третья сверху)

          Здесь макет гораздо больше похож на "авиационный прототип")
          Судя по всему "тема" почему то "заглохла", хотя вроде как предварительные расчеты и испытания дали обнадеживающие результаты.......
    2. venik Офлайн
      venik Сегодня, 12:32
      +2
      Цитата: Nikolaevich I
      Сразу вопрос к Автору(!):кудыть он "заныкал" с JAGM ИК-ГСН ? Ведь,если упоминать "диапазоны";то ракетка-то-"3-диапазонная" !

      ============
      Это не совсем так:
      "...В соответствии с опубликованной информацией программа JAGM в связи с сокращением бюджетных ассигнований в начале 2012г. была реструктурирована с выделением следующих этапов:
      1 этап (increment 1): создание двухканальной головки самонаведения (ГСН), объединяющей лазерный полуактивный и радиолокационный контур самонаведения миллиметрового диапазона и интеграция новой ГСН с ракетной частью УР Hellfire-II и многоцелевой боевой частью УР AGM-114R. На этом этапе речь, по существу, идет о разработке модернизированной ракеты, получившей условное обозначение Hellfire-III.
      2 этап (increment 2): оснащение ракеты JAGM новой трехканальной ГСН, объединяющей радиолокационный, лазерный полуактивный и тепловизионный каналы самонаведения. Увеличение дальности полета до 12км.
      3 этап (increment 3): разработка нового двигателя, обеспечивающего дальность стрельбы до 16км и пуск УР JAGM с вертолетов и многоцелевых реактивных самолетов. ...." (http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/jagm/jagm.shtml).
      Так что по крайней мере на ПЕРВОМ этапе предполагается именно ДВУХКАНАЛЬНАЯ ГСН!!!! Правда на КАКОМ этапе разработки сейчас???? request
      ----------
      Цитата: Nikolaevich I
      Опять же....почему-то,у Автора "преобладают" статьи,которые можно объединить рубрикой :"
      Всёпропало...".

      ==========
      Может мы с Вами РАЗНЫЕ статьи прочитали??? request Там у Евгения в конце вообще-то сделано заключение о том, что уже сегодня не мешало бы озаботиться вопросом защиты БТТ от подобного оружия, дабы в дальнейшем оно не стало "неприятным сюрпризом" (тем более заказать их пентагон планирует в кол-ве 100 тыс.штук!).... По моему - ЗДРАВАЯ мысль!!!
      1. Nikolaevich I Офлайн
        Nikolaevich I Сегодня, 13:20
        0
        Цитата: venik
        Может мы с Вами РАЗНЫЕ статьи прочитали?

        Ну,может я тут и "по-горячился"...но я и другие некоторые статьи "вспомнил"...Хотя признаю: могу ошибаться ,могу быть необъективным...ведь,"ничто человеческое мне не чуждо" !
        Цитата: venik
        программа JAGM в связи с сокращением бюджетных ассигнований в начале 2012г. была реструктурирована с выделением следующих этапов

        Ну,если рассуждать о "гибриде AGM-114K u AGM-114R",то да...прав Автор. Но "встретиться",скорее всего, российской армии придётся с "полноценным" вариантом JAGM ! Ракета "установочного этапа" "по идее" должна быть выпущена в относительно скромном кол-ве...Эта ракета нужна в первую очередь не столько для боя,сколько для отработки вопросов тех.обслуживания,тех.регламентов,логистического обслуживания,чтобы "персонал" запомнил,что эта ракета у них есть и их ручонки,глазки могли отличить от "банального" "Hellfire"-а ! Ну и вопросы тактического применения надо отрабатывать... Но,по логике вещей, упор должен быть сделан на выпуск "полноценной" JAGM ! Я так думаю ! (как говорил Мимино...)
        P.S. Благодарю Вас,что Вы не стали "с ходу хаять" мой коммент ( как это,увы,стало "популярно" на сайте...); а высказали свои сомнения,обоснованное несогласие...
  2. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 07:23
    -7
    Г-н Даманцев. Понты колотить, не мешки ворочать, хватит уже нас пугать. А то с перепугу Америку сплющим. hi
  3. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 08:57
    +2
    ...улучшенный гибрид противотанковых ракет AGM-114K «Hellfire II» и AGM-114R «Longbow Hellfire».

    hi ...Ракета AGM-114L-8А Longbow Hellfire представляет собой доработанный для вертикального пуска вариант авиационной противотанковой ракеты AGM-114L и производится совместным предприятием корпораций Lockheed Martin и Northrop Grumman. Ракета оснащена радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона и использует принцип «выстрелил и забыл», целеуказание в корабельном варианте осуществляется общекорабельными средствами через АСБУ. Ракета Longbow Hellfire имеет длину 1,76 м, массу 49 кг и вес кумулятивной боевой части 9 кг. Максимальная дальность стрельбы при вертикальном пуске достигает 9 км. Модульная вертикальная пусковая установка Surface to Surface Missile Module (SSMM) состоит из модулей, каждый из которых вмещает по две шестизарядные пусковые установки ракеты AGM-114L-8А. На корабле LCS планируется иметь по два модуля SSMM (суммарно на 24 ракеты).

    Видео ВМС США об испытаниях Longbow Hellfire 28.02.2017 с LCS 7 Detroit :
  4. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:32
    0
    Простая истина как бы .... самая лучшая защита это нападение! Гасить ВСЕ носители и стационарное, шо имеет что то против! Собственная защита объекта, это последний рубеж и надежда.
    1. gregor6549 Офлайн
      gregor6549 Сегодня, 10:12
      -3
      Именно эту истину и проповедовали все вожди марксизьма ленинизьма и военные стратеги СССР с его начала до окончания. Но вышла она, увы, боком
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:26
        -4
        "Дядя, ты что д...... ?" - знаменитая фраза, если РУССКИЙ поймёшь смысл, а если нет, иди ...лесом в уту степь.
  5. gregor6549 Офлайн
    gregor6549 Сегодня, 10:05
    0
    Вопрос поставленный ребром может простоять в этом положении сколь угодно долго. Кого наверху в СССР а сейчас в России когда нибудь серьезно интересовал вопрос сохранения жизни отдельного военнослужащего? Чай не Израиль, где на этот вопрос верхи смотрят совсем по другому и считают каждого бойца поштучно, а не с ипользованием теории больших чисел. И делают эти верхи все возможное, чтобы этот штучный продукт жил как можно дольше. Именно отсюда проистекает желание наших верхов заморозить танк Т14 и ему подобные высокозащищенные образцы вооружения и военной техники и обойтись т.н. модернизацией того, что уже давно заслужило репутацию "братских могил пехоты", сиречь БМП. Толку с того, что на эту БМП навешают нопвые игрушки (дистанционно управляемые модули вооружения, жутко калиберные пушки скорострелки, очень даже инфракрасные прицелы и т д ), подключат БМП к информационной сети (которую, кстати, строят еще с начала 70х да так построить и не могут), если мало мальская переехатая им мина отправит и БМП, и всех, кто в нем сидел к праотцам. Аналогичная, если не более страшная картина и с ПВО СВ. Тоже строится уже не один десяток лет и никак толком построиться не может.
  6. Siberia 9444 Офлайн
    Siberia 9444 Сегодня, 10:28
    +6
    Чего только стоит ситуация с Т-72Б3М, на лобовых бронеплитах башен которых по-прежнему «красуются» устаревшие клиновидные модули 4С22 динамической защиты «Контакт-5».

    Он прав ещё и в этом request
  7. GUKTU76 Офлайн
    GUKTU76 Сегодня, 10:30
    -2
    Цитата: gregor6549
    Аналогичная, если не более страшная картина и с ПВО СВ.

    Все пропало! А если завтра война?! Надо срочно перебираться в Новую Зеландию и оттуда, как Чапаев, руководить "оборонкой".
  8. Pacifist Офлайн
    Pacifist Сегодня, 10:32
    0
    и вовсе забыты по аналогии с проектом дальнобойной ракеты воздушного боя «Изделие 180-ПД» с интегральным ракетно-прямоточным двигателем

    Не считаю себя умнее стратегов от МО, но по моему дилетантскому мнению, это реальный прокол, если учитывать преимущества такого подхода.
    И, ксати, тема по ракете с комбинированной мультиспектральной АГСН для комплексов ТОР/Панцирь уже поднималась. Вопрос в этой, чтоб она была здорова, мультиспектральной АГСН, для ракет комплексов средней и малой дальности. Нет ее, а без нее все упирается в вопросы взаимодействия ДРЛО и тактиков ПВО.Мелькало предложение по работе БПЛА с комплексами подсвета, но тоже пока нет информации.
  9. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 11:16
    -1
    Похоже автор сомневается в прозорливости российских специалистов.
    1. spektr9 Офлайн
      spektr9 Сегодня, 11:39
      +3
      На костер еретика, как он посмел усомница !!! wassat
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 12:13
        0
        А шо про прозорливость больше-звёздных заказчиков скажете?
        Шоб шо-то сделать, надо знать шо нужно! То есть чёткое ТЕХ ЗАДАНИЕ!
  10. iouris Офлайн
    iouris Сегодня, 12:56
    0
    А чего вы хотели? Вечное соревнование брони и снаряда, о котором писал ещё Ф.Энгельс в "Анти-Дюринге". Так будет всегда. Разрешение противоречия есть скачок в развитии технологий.
  11. Летун_64 Офлайн
    Летун_64 Сегодня, 13:33
    0
    К Автору. «Панцирь-С1»пока не является войсковым средством ПВО. Он в ходит в состав сил ПВО ВКС и РВСН. Войсковые средства ПВО это Тунгуска, Стрела -10М и так далее, Оса-АКМ,Тор-м1 и так далее Буки.
    История JAGM похожа на историю с джавелинами, много страсти.
  12. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 14:17
    0
    А кто сказал, что Апачам дозволено подлетать на дальность выстрела этой хваленной ракетой, не на полигоне ж... Даманцев в своем репертуаре, новое вооружение всегда будет появляться у любого технологического государства, так что главное оперативно реагировать на него...