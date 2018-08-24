Танк на двоих Kampfpanzer Versuchsträger 2000 (VT-2000)

Источники информации:

http://naukatehnika.com/leopard-2-dlya-bundesvera.html

http://www.dogswar.ru/oryjeinaia-ekzotika/bronetehnika/8182-opytnyi-tank-vt-2000.html

https://strangernn.livejournal.com

Материалы из открытых источников

В конце 1980-х годов немецкие заводы занимались тем, что достраивали заказанные Бундесвером основные боевые танки Leopard 2 А4, но практичные немцы уже думали над дальнейшим путем развития танковой техники, потребности в танках в будущем и их предполагаемом облике. Рассматривалось несколько возможных вариантов как революционных, так и эволюционных по своей сути. Один из проектов немецких конструкторов предусматривал разработку совершенно новой на тот момент времени боевой машины, а другие – модернизацию уже существующих танков Leopard 2 за счет совершенствования их конструкции и использования более современных узлов и систем.Зеленый свет был дан работам в разных направлениях развития основного боевого танка, но наибольший интерес представлял именно революционный проект, который предполагал создание новой боевой машины с экипажем всего из двух человек. В каком-то смысле конструкторы пытались перенести идею с ударными самолетами на наземную технику. Очень часто экипажи боевых самолетов состоят именно из двух человек – летчика и оператора вооружений. В танке немецкие конструкторы рассчитывали сохранить такое же распределение ролей – механик-водитель и «оператор вооружений». При этом оба члена экипажа должны были получить достаточный набор приборов для наблюдения за местностью и органов управления, чтобы при необходимости легко дублировать функции друг друга.Сокращение экипажа танка с четырех до двух человек должно было значительно уменьшить забронированный объем, а значит габариты и массу боевой машины. Еще одной задумкой было использование двух сменяющих друг друга экипажей из двух человек. По замыслу конструкторов, это привело бы к увеличению времени непосредственного использования танка, так как один экипаж мог отдыхать, пока другой занимался бы эксплуатацией боевой техники. Наконец, потеря машины в бою означала бы потерю не четырех подготовленных танкистов, а только двух человек.Для создания новой боевой машины, экипаж которой состоял бы всего из двух человек, нужно было создать новые способы управления различными функциями. Заряжающего в танке можно было сравнительно легко заменить на автоматическую систему заряжания. Но вот объединить между собой функции командира танка, механика-водителя и наводчика – было уже достаточно сложной задачей. По факту экипаж танка должен был состоять из двух командиров, которые сами должны были определить, кто какие функции будет выполнять в конкретный момент времени.Проект нового танка с экипажем из двух человек получил наименование VT-2000 (Versuchstrager — экспериментальное шасси, Kampfpanzer Versuchsträger 2000). В качестве платформы для нового танка решено было использовать шасси и корпус от ОБТ Leopard 2. А на месте башни немецкие конструкторы установили экспериментальное боевое отделение – контейнер KSC (Kampf system container). В новом боевом отделении были расположены места для двух человек, установлены различные прицелы и приборы наблюдения за местностью. Оба члена экипажа экспериментального танка имели одинаковые органы управления как для управления боевой машиной, так и для управления приборами наблюдения и прицелами. Так как танк был экспериментальным, вооружение на него не устанавливалось. При этом в корпусе было сохранено рабочее место мехвода, но лишь для его использования инженером, наблюдающим за ходом реализации всего эксперимента. Все органы управления на месте механика-водителя в корпусе танка были заблокированы.На каждом рабочем месте членов экипажа экспериментального танка Kampfpanzer Versuchsträger 2000 были размещены мониторы для отображения информации с дневных и ночных приборов наблюдения, а также штурвалы, рычаги, рукоятки и педали для управления танком и джойстики для управления прицелами. Для движения танка задним ходом одно из рабочих мест получило также дополнительные приводы управления, а член экипажа боевой машины для движения назад должен был развернуть свое сиденье на 180 градусов. Это делось из соображений безопасности – танк всегда должен был двигаться в том направлении, куда смотрел мехвод. В кормовой части боевого отделения-контейнера расположили большую мачту с многочисленными датчиками различных приборов. Именно на ней были установлены независимые (для членов экипажа танка) прицельные комплексы, каждый из них имел свой лазерный дальномер и дневной и ночной каналы. Прицелы для каждого из двух членов экипажа экспериментального танка могли вращаться по вертикали и горизонтали независимо друг от друга. Три камеры наблюдения за местностью, которыми пользовался бы мехвод, были установлены между прицельными комплексами. Для своего времени данный танк отличался наличием совершеннейшего и самого современного навигационного оборудования и различных систем оповещения экипажа о тактической обстановке.При этом вся система в целом была достаточно «сырой». Немцы проводили испытания не прототипа, а лишь обкатку идеи, концепции будущего танка. Это был самый настоящий эксперимент. Неслучайно даже для приведения в движение установленных на танке оптикоэлектронных модулей использовалась пневматика. Два баллона, наполненных сжатым воздухом, располагались за экспериментальным боевым отделением и обеспечивали запас, достаточный для проведения различных испытаний машины.После проведения ряда испытаний работы по созданию немецкого экспериментального танка VT-2000 были остановлены. Проведенный эксперимент наглядно показывал, что концепция подобного танка может быть использована в будущем и в принципе экипаж, состоящий всего из двух человек, может управлять танком и выполнять поставленные перед ними боевые задачи. Однако в текущих реалиях добиться этого было крайне сложно. Объединение ряда функций и их делегирование каждому из членов экипажа экспериментальной боевой машины не дало необходимого результата. Достаточно сложно было, опираясь на имеющийся технический уровень, управлять перемещениями танка и одновременно с этим вести наблюдение за полем боя, выполнять боевые задачи. На практике выходило так, что практически всегда один член экипажа был сосредоточен на управлении танком, а второй наблюдал за полем боя, искал цели. В этой связи просто не оставалось времени для командования танком, а также налаживания взаимодействия с другими боевыми машинами подразделения, смежными частями и вышестоящим командованием.Чтобы решить все эти задачи и сделать концепцию танка с экипажем из двух человек осуществимой на практике, необходимо было максимальным образом автоматизировать процессы разведки, идентификации и сопровождения обнаруженных целей, а также управления вождением танка. Но таких технологий в те годы еще просто не существовало. Все это в совокупности с развалом Советского Союза и прекращением холодной войны «обнулило» многие военные проекты тех лет, в том числе стало причиной отказа от дальнейшей работы над проектом экспериментального танка Kampfpanzer Versuchsträger 2000. Несмотря на это ряд систем, к которым, к примеру, относились системы наблюдения, были использованы военными для других разработок боевой техники.Сами же немцы выбрали в итоге эволюционный путь развития, который привел к появлению танков модификаций Leopard 2 А5 и Leopard 2 А6. Данные проекты были менее амбициозными, но не требовали существенных денежных и временных затрат. В рамках повышения боевой эффективности основного боевого танка Leopard 2 было разработано два проекта: KWS I, который предусматривал повышение огневой мощи без увеличения калибра орудия и KWS II, который предусматривал повышение защищенности ОБТ. Работы по первому проекту подразумевали создание модернизированной 120-мм танковой пушки с длиной ствола 55 калибров (Rh 120 L/55) и нового бронебойно-подкалиберного 120-мм танкового снаряда. Реализация данного проекта привела к созданию экспериментального танка SVT. Полученные испытания позднее легли в основу танка модификации Leopard 2 А6. В рамках реализации второго проекта были созданы элементы дополнительного бронирования, они применялись на экспериментальном танке «для испытания компонентов» KVT. Результаты данного эксперимента легли в основу модификации танка Leopard 2 А5.Стоит отметить, что свой проект создания танка с экипажем из двух человек существовал и в Советском Союзе. В начале 1980-х годов в Харьковском конструкторском бюро машиностроения велись работы над проектом основного боевого танка с экипажем, состоящим из двух человек, размещать их планировалось в башне. Для управления танком планировалось использовать достаточно сложную стереоскопическую телевизионную систему, которая располагалась в носовой части корпуса боевой машины. Работы по созданию данного танка возглавлял Е. А. Морозов, а сам танк получил обозначение «Объект 490». Но из-за существенных технических трудностей до выпуска танка «в металле» дело тогда так и не дошло. Проект не был реализован.