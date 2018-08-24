Не надо искать «след США». Мы сами сдали право на управление страной?

Сегодня проблемы, которые существуют в российском обществе, многие объясняют вмешательством американских сил. Экономист Дмитрий Потапенко придерживается совершенно другой точки зрения, о которой он рассказал Youtube-каналу «Спец».Он убеждён, что мы (народ) сами отдали право управлять страной. По мнению Потапенко, после распада Советского Союза, в то время как народ радовался образованию демократического государства, к власти абсолютно спокойно пришли «люди в погонах», решившие по-своему выстраивать вертикаль власти в «новой», «свободной» стране.Именно поэтому эти люди распоряжаются бюджетом страны по своему усмотрению, принимают удобные для себя законы, обычные же граждане России «просто здесь родились», от них ничего не зависит, - считает Потапенко. Поэтому претензии по поводу накопившихся в государстве проблем надо предъявлять, прежде всего, самим себе, а не американским властям.Ставит под большое сомнение Потапенко и существование американских санкций, которые якобы являются главной причиной плохого экономического развития страны. Россия попросту является расходной монетой в борьбе демократов с республиканцами. Поэтому Трамп, которого демократы обвинили в связях с Россией, будет постоянно доказывать обратное и подписывать антироссийские «бумажки» с целью дальнейшего своего переизбрания.