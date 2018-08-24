Видео

Не надо искать «след США». Мы сами сдали право на управление страной?

25
Сегодня проблемы, которые существуют в российском обществе, многие объясняют вмешательством американских сил. Экономист Дмитрий Потапенко придерживается совершенно другой точки зрения, о которой он рассказал Youtube-каналу «Спец».

Он убеждён, что мы (народ) сами отдали право управлять страной. По мнению Потапенко, после распада Советского Союза, в то время как народ радовался образованию демократического государства, к власти абсолютно спокойно пришли «люди в погонах», решившие по-своему выстраивать вертикаль власти в «новой», «свободной» стране.

Именно поэтому эти люди распоряжаются бюджетом страны по своему усмотрению, принимают удобные для себя законы, обычные же граждане России «просто здесь родились», от них ничего не зависит, - считает Потапенко. Поэтому претензии по поводу накопившихся в государстве проблем надо предъявлять, прежде всего, самим себе, а не американским властям.


Ставит под большое сомнение Потапенко и существование американских санкций, которые якобы являются главной причиной плохого экономического развития страны. Россия попросту является расходной монетой в борьбе демократов с республиканцами. Поэтому Трамп, которого демократы обвинили в связях с Россией, будет постоянно доказывать обратное и подписывать антироссийские «бумажки» с целью дальнейшего своего переизбрания.

Использованы фотографии:
depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
К власти в России может прийти военная хунта. Мнение Дмитрия Потапенко
1 июня - День памяти великого князя Дмитрия Донского
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

25 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Sega66 Онлайн
    Sega66 Сегодня, 04:19
    0
    Без комментариев...
    https://cargomax.livejournal.com/2982.html
    1. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 05:39
      +1
      Цитата: Sega66
      0
      Без комментариев..

      1. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 06:18
        -5
        Зайдите на НН сайт и посмотните вакансии. При соотвествующем образовании,опыте вы спокойно найдете работу с подобными зарплатами. Залезать надо не в чужой карман,а наполнять свой.
        1. ROSS 42 Офлайн
          ROSS 42 Сегодня, 07:10
          +12
          Цитата: cariperpaint
          Зайдите на НН сайт и посмоните вакансии. При соотвествующем образовании,опыте вы спокойно найдете работу с подобными зарплатами.

          stop Можно смотнеть на этот сайт до тех пор, пока дырку глазами не протрёшь и найти миллион работ с подобными зарплатами. fellow Одна беда - вакансий для таких, как большинство, из простых (не породистых) не существует. И не пойте песни про то, что все эти "профессиональные министры" имеют должное образование и предварительную наработку с показательными результатами. no Они появились ниоткуда, по взмаху палочки кремлёвского волшебника - повелителя времени...да мало ли как пролезли: через зятьёв, кумовьёв, золовкиных знакомых...Факт остаётся фактом. Нет никакого повода, нет никаких заслуг перед страной, для того, чтобы эти "позвоночники" находились в должностях.
          Цитата: cariperpaint
          Залезать надо не в чужой карман,а наполнять свой.

          Вы эту фразу повесьте, как девиз для этих "работников". А народ, представляющий собой источник власти вправе поинтересоваться и узнать доходы тех негодяев, которые трясут перед ним ведомостями с зарплатой министра, получают дивиденды от акций (полученных при дележе госсобственности) и советуют держаться на 11 163 рубля и работать от забора и до самой смерти... belay
          1. cariperpaint Офлайн
            cariperpaint Сегодня, 07:32
            -8
            Какой бред))) вам кто то мешает получить хорошее образование?) и получать достойную зп?) или поступить в академию государственной службы и строить карьеру в этой области? Наверное это весело поглощая по вечерам пивко,пересчитывать чужие зарплаты?))) я не защищаю власть или министров. Мне на них глубоко плевать. Меня лично раздражает сам факт того,что люди вместо того что бы чем то серьезным заниматься,только и делают что власть хаят. Я не могу это понять,как не пытаюсь. Я вот простыл сильно,лежу с температурой несколько дней уже,так меня выворачивает от безделья.
            1. Мар.Тира Офлайн
              Мар.Тира Сегодня, 08:41
              +9
              Цитата: cariperpaint
              Я вот простыл сильно,лежу с температурой несколько дней уже,так меня выворачивает от безделья.

              Сочувствую.А мне сон приснился из прошлой жизни.Как работали предприятия ,стояли корабли у пирса и на берегу в ремонте,и было их великое множество,и я что то там тоже делал?А проснулся и понял где я нахожусь.Нет всего того что было,поросло бурьяном и ушло во мрак,причём в прямом смысле.Вот и настроение у меня с утра соответствующее,тоже выворачивает.Работать мне не надо,служить тоже ,я на пенсии дай бог каждому,которую мне дала Советская власть,и два образование у меня и сейчас высоко оплачиваемое .Но с тех пор не люблю карьеристов,лизоблюдов чиновников которые только так и могут подниматься по карьерной лестнице как подсиживанием и вылизыванием зада у начальства, и капиталистов.Нет у них ни стыда ни совести,да и не было ни когда.Ни ценится это нынче .
            2. rocket757 Онлайн
              rocket757 Сегодня, 08:56
              +2
              Просто капитализм. со всеми вытекающими.
              Это не общество социальной справедливости и равных возможностей, но принцип "побеждает сильнейший" можно продлить " умнейший, упорный", это как бы из достоинств, из пороков тоже можно такую же цепочку, для подъёма вверх, слепить!
              Кстати, понятие "социальная справедливость" иногда кажется химерой, но в такое верить не хочется!
        2. DenZ Офлайн
          DenZ Сегодня, 09:01
          +1
          Цитата: cariperpaint
          Залезать надо не в чужой карман,а наполнять свой.

          Абсолютно точно. Мень тот- же заработал 443 тыс. Я в прошлом году заработал примерно столько же. И че? Здесь в приведенной таблице нет дохода банкиров и олигархата. А там куда более круглые суммы по сравнению с которыми зарплаты чиновников-сущие копейки. И как Вы думаете чиновники не прислушиваются к потребностям олигархов в своей работе? Помните как подрядчика для Крымского моста тоже нашли не сразу, а потому- что в серьезных делах с очень большими деньгами владельцы компаний выжимают из государства все что можно всякими способами. вот где большие деньги. А (повторюсь) зарплаты чиновников это ерунда. Не такие уж большие это суммы (если не сравнивать их с пенсиями конечно)
  2. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 04:29
    +2
    Насчёт Трампа все верно.
  3. Противный Офлайн
    Противный Сегодня, 05:04
    +2
    Что-то я не припомню, как СМИ во всех экономических бедах винят матрасников.
  4. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 05:08
    +2
    По мнению Потапенко, после распада Советского Союза, в то время как народ радовался образованию демократического государства, к власти абсолютно спокойно пришли «люди в погонах»

    Это у ЕБН погоны были? В каком месте.

    И ещё. Нынешний главарь пришёл после ЕБН. И там, да - погоны.

    Это называется конфликт интересов.

    Тонировку заднего стекла на авто ни кто не запрещал, но и знак "Ш" быть обязан.

    Наклейка?

    Наклейка это в кухне на холодильнике.
    1. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 06:07
      +10
      Цитата: Ванёк
      И ещё. Нынешний главарь пришёл после ЕБН. И там, да - погоны.

      После ГКЧП он отказался служить Родине в знак протеста против сохранения СССР.20 августа 1991 года, во время выступления А. А. Собчака против ГКЧП, Путин написал рапорт об увольнении из КГБ. Так сказать попал в струю новые веяния,на деле оказавшиеся махровым диким капитализмом.Так что он пришёл во власть уже без погонов.Хорошо сказал про нашу соременную власть Меньшов.
    2. avt Офлайн
      avt Сегодня, 08:27
      +1
      Цитата: Ванёк
      По мнению Потапенко,

      Ну как то прочитал до
      Экономист Дмитрий Потапенко
      и дальше не стал . Уж если по мнению автора у нас любой риэлтор -торгаш удачливый экономист масштаба советского Госплана.... request bully Всем млеющим в оргазме от слов этого раскручиваемого бизнюсюка - Соскучились по Черкизону и ларькам с пивом и водярой , да сигаретами на каждом углу ? Ну так вам никто не мешает затариться и нажраться у себя дома.
  5. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 05:24
    +1
    Меня этот недобизнесмен умиляет) все знает,во всем разбирается) ставит под сомнение существование санкций? Это как?) что за фраза такая?)))
  6. Naval Офлайн
    Naval Сегодня, 05:24
    +5
    Какие погоны были у Гайдара, Чубайса, Смоленском, Гусинского итд, по моему из , так называемой, "семьи" , ни у кого погон не было.
    Скорее наоборот, с появлением людей в погонах, начался ренессанс
    1. plotnikov561956 Офлайн
      plotnikov561956 Сегодня, 08:44
      +4
      генералы..Громов..Лебедь..Грачев..непосредственные участники ельцинского переворота..убитая промышленность в стране...это не ренессанс..О предателях в погонах вопрос просто не поднимался...их затмили предатели от КПСС
  7. М.Михельсон Офлайн
    М.Михельсон Сегодня, 06:34
    +1
    Ну если этот народ после 1993-го до самого конца ельцинщины не посмел и пикнуть, значит, и он участник уничтожения страны. negative
    1. plotnikov561956 Офлайн
      plotnikov561956 Сегодня, 07:11
      +2
      Народ и сейчас рабски молчит...дружно шагает за крысоловом...Выборы показали...
      1. Ром Офлайн
        Ром Сегодня, 10:29
        -2
        судя по вашему комментарию выходит так- вы раб ? На крысолова вы не похожи wink
  8. 30 вис Офлайн
    30 вис Сегодня, 06:51
    +1
    А ещё говорят ,что история это так ,ерунда ! История это оружие в руках манипуляторов .Наверное память человеческая на самом деле коротка ,если нам пытаются через двадцать девять лет рассказать нашу историю по другому . Врут без всякого стыда и совести ..
  9. Ныробский Офлайн
    Ныробский Сегодня, 08:14
    +1
    К вопросу вещающего "гения" по поводу распроданных трежерис - "Где деньги Зин и кто их видел?" есть сведения о том, что Россия в июле месяце пополнила свои запасы на 26 тонн золота.
  10. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 09:38
    -1
    Он убеждён, что мы (народ) сами отдали право управлять страной.

    Опять свою Хуцпу начали разводить.
    Не надо ставить телегу впереди лошади или путать следствие с причиной.
    Как сказал Ротшильд - дайте мне право печатать деньги - и мне абсолютно всё равно , кто будет править страной ( власти он иметь не будет ).
  11. Пленник Офлайн
    Пленник Сегодня, 09:55
    0
    И кто там был в погонах? Чубайс? Немцов? Касьянов? Кто ручонки нагрел? "Генерал" Березовский, "адмирал" Абрамович или "полковник" Ходорковский? Бла-бла-бла! Сдается, не получплось вдарить по руководству в лоб, решили с флангов зайти и наклепали подобных ютубных аналитиков на место сливаемого Лёшеньки- бэбимена. Было. Запудрив мозги народа "райкомовскими пайками и спец распределителями", завалили Союз, теперь пытаются и РФ взбулгачить.
  12. Ром Офлайн
    Ром Сегодня, 10:26
    -2
    Цитата: Ванёк
    И ещё. Нынешний главарь пришёл после ЕБН. И там, да - погоны.

    А ты как был Ваньком,таким и помрешь )))
    1. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 12:57
      0
      А что за обиды? Ты же сам себя называешь -Ваньком? Вообще-то нормальные и дружащие люди с головой -даже и не подумают называть так себя.... Это слово-имеет в русском языке разный смысл...Я в хорошем смысле писал )