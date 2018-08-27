Почему о танке «Ятаган» вспомнили спустя почти 20 лет

На Украине новый повод гордиться своими достижениями, «Укроборонпром» заявил о создании танка Т-84-120 «Ятаган», который должен быть показан на параде в Киеве 24 августа. Представители ведомства заявили, что танк «Ятаган» является «эффективным решением по интеграции стандартов НАТО с украинской бронетехникой», а также «использование натовской танковой пушки значительно расширяет номенклатуру боеприпасов, которые могут использоваться Т-84-120, поскольку это будут… и боеприпасы производства стран-членов НАТО».Новый танк рекламируется не только как новое достижение украинского оборонпрома, а и стремление и готовность Украины интегрироваться в блок НАТО. К тому же это приурочено к разворачивающейся на Украине президентской предвыборной кампанией и стремлению Порошенко показать свою значимость как лидера укронации.Относительно этого танка первое, что бросается в глаза, это экзотическое название «Ятаган». Согласно википедии, ятаган – это клинок с двойным изгибом, известный как специфическое оружие турецких янычар. Встает естественный вопрос, причем здесь турецкие янычары и украинский оборонпром?Оказывается, украинский танк носит турецкое имя неспроста. Если вспомнить давнюю уже историю, то окажется, что танк «Ятаган» это не новая украинская разработка и никакого отношения она не имеет к интеграции Украины в НАТО. Разработка и изготовление единственного образца этого танка было осуществлено, страшно подумать, в далеком 1999 году.Об этом танке молчали почти двадцать лет и вдруг неожиданно вспомнили, с чем это связано? Нетрудно выяснить, что танк «Ятаган» разрабатывался не с целью интеграции Украины в НАТО, а весьма в меркантильных целях, заработать побольше денег. Начнем с того, что это никакой не новый танк, а последний советский танк Т-80УД, производившийся в Харькове и принятый на вооружение в 1986 году. На Украине его быстро переименовали в Т-84 и начали искать за рубежом для него покупателя.Такой нашелся в лице Пакистана, в 1996-1998 годах был успешно выполнен контракт на поставку в Пакистан 320 танков Т-80УД. Как говорится, аппетит приходит во время еды, и Украина решила поучаствовать еще в одном тендере на поставку танков в Турцию.В этом тендере были совершенно другие условия, поскольку Турция является страной НАТО, танк должен был отвечать НАТОвским стандартам. Согласно этих стандартов танковая пушка должна быть калибра 120 мм и использовать боеприпасы производства стран-членов НАТО.Для участия в тендере взяли серийный танк Т-80УД, в башне пушку заменили на новую 120 мм, выбросили серийный автомат заряжания и к корме башни пристроили длинный короб, куда разместили новый автомат заряжания для унитарных НАТОвских боеприпасов. Учитывая, что на Украине такой собственной пушки не было, у швейцарской фирмы Swiss Ordnace Enterprice Corp купили 120 мм ствол и на базе казенной части советской 125 мм пушки разработали и изготовили один образец теперь уже «украинской» пушки.Для пущей важности танку дали турецкое имя «Ятаган» и выставили его на тендер. Но Турция не Пакистан, она член НАТО и допускать конкурентов на этот рынок никто не собирался. В итоге турецкий тендер выиграл немецкий «Леопард» и танк «Ятаган» оказался никому не нужен.Проект этого танка вряд ли когда будет серьезно востребован, поскольку он создавался в спешке при подготовке к тендеру и принятые технические решения, например, по автомату заряжания, желают лучшего.Учитывая, что в советских танках никогда не было автоматов заряжания под унитарный боеприпас, пришлось делать очень длинный короб на корме башни для его размещения. Танков с такой «удлиненной» башней, по-моему, еще не было. Танк стреляет не только «по курсу», но и под любым другим ракурсом. В этом случае будет вынос кормы башни метра на полтора за габарит корпуса и любой столб или дерево будет серьезным препятствием для этого танка. Поэтому все эти годы о нем никто и не вспоминал. На приведенных фотографиях 1999 и 2018 годов хорошо видно, что это один и тот же танк.Танк "Ятаган" 1999 годВот такая интересная история появления «украинского» танка «Ятаган». Оказывается, он не имеет никакого отношения к интеграции Украины в НАТО и о его существовании все уже практически забыли, если бы, по всей видимости, не напомнили «спасителю укронации» Порошенко. Он решил в этом году устроить грандиозный парад военной техники в Киеве и сейчас туда стягивается все, что хотя бы может двигаться. Стреляет оно или нет, никого не интересует.Так, спустя почти 20 лет вспомнили о давно забытом проекте «Ятаган» и решили выдать его за новую украинскую разработку танка, интегрированного под стандарты НАТО. Этим действом, несмотря на комизм ситуации, решили еще раз подчеркнуть, как Украину ждут в блоке НАТО, который давно уже заявил о невозможности интегрировать ее в свои ряды.Танк «Ятаган» разыскали, по всей видимости, он хранился под открытым небом на полигоне ХКБМ, других площадок там нет. Прямо из поля, наверное без проведения регламентных работ, он сразу же был доставлен в Киев и его начали готовить к параду. Дальше произошел известный казус, на репетиции парада танк заглох в центре Киева, как рассказывали очевидцы он «долго дымил», в итоге приехал эвакуатор и увез его в неизвестном направлении.Своими действиями украинское руководство еще раз продемонстрировало смехотворность своих стремлений выглядеть мощной державой, производящей современную бронетехнику. Убогость и позор с демонстрацией «старого-нового» танка «Ятаган», который наверное на параде теперь и не покажут, вряд ли остановит киевские власти от очередных демонстраций мифических достижений украинского оборонпрома.