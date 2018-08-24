В шаге от катастрофы: кабульский режим и НАТО окончательно теряют контроль над Афганистаном

Нынешний кризис, охвативший Афганистан, со всей отчетливостью показывает неспособность Кабульского режима и оккупационных сил контролировать ситуацию в стране. Происходящее говорит о полной утрате инициативы властью и контингентом НАТО, которые в настоящий момент способны только реагировать, причем не всегда эффективно, на нанесенные удары, и находятся в пассивной обороне.Неоднократно «уничтоженное» движение Талибан (экстремистская организация, запрещенная в РФ), несмотря на абсолютное техническое превосходство противника, перешло от сугубо партизанских действий к операциям по захвату и удержанию не только кишлаков и отдаленных уездов, но и крупных населенных пунктов.Отряды талибов продемонстрировали способность действовать необыкновенно слаженно и скоординировано, атакуя сразу в разных частях страны.И один из самых скверных знаков для Кабула – отмечены факты массовой сдачи в плен и перехода на сторону неприятеля целых подразделений правительственных сил. Бегство к талибам отдельных солдат и полицейских, а так же их стрельба по НАТОвским «собратьям по оружию», случались и раньше. Но это были всегда одиночки. Теперь же речь идет о целых подразделениях.Так, было заявлено о «пропаже без вести» более сотни бойцов правительственных сил - гарнизона баз в уезде Балчираг в провинции Фарьяб, на севере Афганистана. Причем, некоторые источники из МО Афганистана сообщали, разумеется неофициально, о переходе подразделения на сторону талибов.Все стало ясно, после того, как боевики в день вступления в силу перемирия, объявленного в одностороннем порядке афганским правительством, отпустили по домам 40 бойцов Балчирагского гарнизона. Оказавшийся среди них начальник полиции уезда Мохаммад Шах после освобождения дал импровизированную пресс-конференцию, в ходе которой обвинил кабульские власти, что они, игнорируя многочисленные призывы о помощи, бросили бальчирагцев на произвол судьбы, вынудив сдаться превосходящим силам неприятеля.«Бойцов противника было от 2,5 до 3 тысяч, у них были автомобили «Хамви» и тяжёлая артиллерия», – приводятся слова начальника полиции «Афганистан ру.».Произошедшее походило на хорошо поставленный спектакль, причем о судьбе остальных военнослужащих – более 60 человек, никто даже не заикался, а афганские СМИ обошли данный вопрос молчанием. Из чего несложно понять, что они предпочли остаться у талибов.Напомним, что и в 1992 году накануне падения режим Наджибуллы, бойцы подразделений афганской армии и сил безопасности вдруг начали «пропадать без вести» целыми подразделениями. А спустя некоторое время «находились» в вооруженных группировках оппозиции.В любом случае такие факты говорят о крайней деморализации правительственных сил и утрате ими веру в победу. Впрочем, о какой вере в победу может идти речь, когда за семнадцать лет оккупации самые мощные страны Запада не смогли сломить сопротивление талибов и обеспечить контроль над всей территорией страны.Они не только не сумели дать мир народу Афганистана и предложить ему приемлемую форму развития, но и обеспечить устойчивость власти, которая шатается даже на НАТОвских штыках.Вашингтон пытался реализовать в Афганистане Иракский сценарий, но и в этом не преуспел. Напомним, что оккупанты практически парализовали силы Сопротивления этой страны, стравив между собой три крупнейшие общины – суннитов, шиитов и курдов. Чтобы спровоцировать межрелигиозную резню, «оперативные группы» американских агентов, действуя под флагами «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), или шиитских радикалов, устраивали взрывы в мечетях, убивали племенных вождей и авторитетных религиозных деятелей.Пытаясь достичь подобных результатов (а также, чтобы осуществить давление на «побрюшье» СНГ), США осуществили «инвазию» ИГ («Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистан. Но желаемого «успеха» американцам это не принесло.Более того, «халифатчиков» на афганской земле оказалось не так-то просто контролировать, о чем, в частности, свидетельствует обстрел президентского дворца в Кабуле.О катастрофичности положения кабульского режима говорит и перемирие, объявленное властями в одностороннем порядке. Обычно подобным акциям должна предшествовать победа правительственных сил, хотя бы символическая. В противном случае призыв к перемирию однозначно интерпретируется не как проявление великодушия, а как признак слабости. Стоит ли удивляться, что предложение властей о трехмесячном прекращении огня было отвергнуто Талибаном, как сообщают Западные СМИ.Строго говоря, ни афганские власти, ни оккупанты не в состоянии переломить ситуацию. Даже в 2010 году, когда иностранный контингент насчитывал 140 000 штыков, они не смогли подавить сопротивление. Теперь же оставшихся войск хватает разве что для проводки логистических колонн, охраны периметров баз и обучения афганских военных и полицейских. Для проведения сухопутных операций у них нет ни сил, ни соответствующего боевого настроя.Максимум, на какую помощь могут рассчитывать правительственные силы, это авиационная или артиллерийская поддержка НАТО, но этого совершенно недостаточно, для того чтобы перехватить инициативу у неприятеля.К этому можно прибавить, что добиться увеличения контингентов даже американских войск, не говоря уж об европейских союзниках, будет крайне сложно. Как и обосновать общественности необходимость такого шага в «замиренном» Афганистане.Собственно это и объясняет появление в СМИ более чем странного сообщения о готовности Трампа рассмотреть возможность замены воинского контингента США в ИРА операторами ЧВК.По данным телеканала «NBC», Трамп недоволен отсутствием заметных успехов американской армии в ИРА и намерен рассмотреть предложение основателя компании «Blackwater» Эрика Принса об отправке в Афганистан сотрудников частных военных компаний.Ресурс также сообщил, что команда по национальной безопасности США выступает против данной инициативы. Советники президента обеспокоены тем, что импульсивность и нетерпимость Трампа из-за конфликта в Афганистане заставит его принять предложение Принса или внезапно вывести контингент США из страны.Впрочем, оба этих решения в действительности равнозначны. Сколько бы не были операторы ЧВК опытны и мотивированы, но назначение этих структур – обеспечение и охрана перевозок, баз и миссий. Ну, и еще проведение спецопераций и обучение «туземных» формирований. В крайнем случае ЧВКшников можно использовать в качестве легкой пехоты. В настоящий момент, в сегодняшнем своем виде, ни одна из Западных военных компаний не в состоянии взять на себя в полном объеме функции регулярной армии (прежде всего, потому, что подобные задачи перед ними не ставились).Конечно, ничего невозможного нет, но для того, чтобы превратить «Academi» (нынешнее название «Blackwater») в подобие армии, способной осуществлять войсковые операции, необходимо провести огромную организационную работу, которая потребует немало времени. А Талибан, как мы понимаем, ждать не будет.Так что, скорее всего, максимум, чем может помочь Эрик Принс Трампу, это прикрыть своими сотрудниками эвакуацию Западного контингента из Афганистана, что, вероятно, и имеют в виду советники Трампа.Вывод войск НАТО из ИРА практически равнозначен поражению США, с непредсказуемыми геополитическими последствиями, и потому даже намек на такую перспективу вызвал ужас команды по национальной безопасности США. Скорее всего, американцы попытаются удержать ситуацию в стране под контролем, «переформатировав» существующую власть, сделав ныне действующего президента Гани «козлом отпущения». В пользу этого говорит начавшаяся в афганских и Западных СМИ информационная кампания против главы государства.Другим вполне определенным признаком готовящейся «ротации» является состоявшееся недавно возвращение в страну после года пребывания в Турции первого вице-президента Афганистана генерала Абдула Рашида Дустума.Хотя, согласно официальной версии, Дустум – лидер этнических узбеков и самый авторитетный политик Севера Афганистана лечился за границей, хотя мало кто сомневался что это вынужденная ссылка влиятельного оппозиционера (его ближайший сподвижник и телохранители были обвинены в военных преступлениях).Есть мнение, что согласие на возвращение Дустума, который не оставляет намерение объединить значительную часть оппозиционных Ашрафу Гани сил, было получено от Кабула под жестким давлением Запада.Особый мрачный символизм возвращению генерала на афганскую политическую арену добавляет тот факт, что именно его предательство сыграло роковую роль в свержении Наджибуллы.Впрочем, политическая и военно-политическая обстановка в Афганистане столь сложна и многофакторна, что удержать ее под контролем с помощью столь незатейливых манипуляций едва ли удастся.И это прекрасно понимают все соседи Афганистана, которые вынуждены учитывать растущую вероятность радикальных изменений в этой стране и принимать меры, чтобы не только обезопасить cвои границы, но и помочь афганцам избежать самых нежелательных сценариев.Собственно этим вопросам и будет посвящена конференция, которая начнется в Москве 4 сентября, и в которой собираются принять участие Индия, Китай, Иран, Пакистан и страны Средней Азии, а также представители движения Талибан. США от участия в форуме отказались. А 22 августа под нажимом Вашингтона аналогичное решение принял и Кабул, который ранее готовился к участию во встрече.Таким образом, нынешние афганские власти, намертво привязывая себя к безнадежно провалившим свою миссию оккупантам, лишаются не только возможности политического маневра, но и будущего.