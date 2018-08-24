Аналитика

В шаге от катастрофы: кабульский режим и НАТО окончательно теряют контроль над Афганистаном

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Нынешний кризис, охвативший Афганистан, со всей отчетливостью показывает неспособность Кабульского режима и оккупационных сил контролировать ситуацию в стране. Происходящее говорит о полной утрате инициативы властью и контингентом НАТО, которые в настоящий момент способны только реагировать, причем не всегда эффективно, на нанесенные удары, и находятся в пассивной обороне.

В шаге от катастрофы: кабульский режим и НАТО окончательно теряют контроль над Афганистаном


Неоднократно «уничтоженное» движение Талибан (экстремистская организация, запрещенная в РФ), несмотря на абсолютное техническое превосходство противника, перешло от сугубо партизанских действий к операциям по захвату и удержанию не только кишлаков и отдаленных уездов, но и крупных населенных пунктов.




Отряды талибов продемонстрировали способность действовать необыкновенно слаженно и скоординировано, атакуя сразу в разных частях страны.

И один из самых скверных знаков для Кабула – отмечены факты массовой сдачи в плен и перехода на сторону неприятеля целых подразделений правительственных сил. Бегство к талибам отдельных солдат и полицейских, а так же их стрельба по НАТОвским «собратьям по оружию», случались и раньше. Но это были всегда одиночки. Теперь же речь идет о целых подразделениях.



Так, было заявлено о «пропаже без вести» более сотни бойцов правительственных сил - гарнизона баз в уезде Балчираг в провинции Фарьяб, на севере Афганистана. Причем, некоторые источники из МО Афганистана сообщали, разумеется неофициально, о переходе подразделения на сторону талибов.

Все стало ясно, после того, как боевики в день вступления в силу перемирия, объявленного в одностороннем порядке афганским правительством, отпустили по домам 40 бойцов Балчирагского гарнизона. Оказавшийся среди них начальник полиции уезда Мохаммад Шах после освобождения дал импровизированную пресс-конференцию, в ходе которой обвинил кабульские власти, что они, игнорируя многочисленные призывы о помощи, бросили бальчирагцев на произвол судьбы, вынудив сдаться превосходящим силам неприятеля.

«Бойцов противника было от 2,5 до 3 тысяч, у них были автомобили «Хамви» и тяжёлая артиллерия», – приводятся слова начальника полиции «Афганистан ру.».

Произошедшее походило на хорошо поставленный спектакль, причем о судьбе остальных военнослужащих – более 60 человек, никто даже не заикался, а афганские СМИ обошли данный вопрос молчанием. Из чего несложно понять, что они предпочли остаться у талибов.

Напомним, что и в 1992 году накануне падения режим Наджибуллы, бойцы подразделений афганской армии и сил безопасности вдруг начали «пропадать без вести» целыми подразделениями. А спустя некоторое время «находились» в вооруженных группировках оппозиции.

В любом случае такие факты говорят о крайней деморализации правительственных сил и утрате ими веру в победу. Впрочем, о какой вере в победу может идти речь, когда за семнадцать лет оккупации самые мощные страны Запада не смогли сломить сопротивление талибов и обеспечить контроль над всей территорией страны.



Они не только не сумели дать мир народу Афганистана и предложить ему приемлемую форму развития, но и обеспечить устойчивость власти, которая шатается даже на НАТОвских штыках.

Вашингтон пытался реализовать в Афганистане Иракский сценарий, но и в этом не преуспел. Напомним, что оккупанты практически парализовали силы Сопротивления этой страны, стравив между собой три крупнейшие общины – суннитов, шиитов и курдов. Чтобы спровоцировать межрелигиозную резню, «оперативные группы» американских агентов, действуя под флагами «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), или шиитских радикалов, устраивали взрывы в мечетях, убивали племенных вождей и авторитетных религиозных деятелей.

Пытаясь достичь подобных результатов (а также, чтобы осуществить давление на «побрюшье» СНГ), США осуществили «инвазию» ИГ («Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная в России) в Афганистан. Но желаемого «успеха» американцам это не принесло.

Более того, «халифатчиков» на афганской земле оказалось не так-то просто контролировать, о чем, в частности, свидетельствует обстрел президентского дворца в Кабуле.



О катастрофичности положения кабульского режима говорит и перемирие, объявленное властями в одностороннем порядке. Обычно подобным акциям должна предшествовать победа правительственных сил, хотя бы символическая. В противном случае призыв к перемирию однозначно интерпретируется не как проявление великодушия, а как признак слабости. Стоит ли удивляться, что предложение властей о трехмесячном прекращении огня было отвергнуто Талибаном, как сообщают Западные СМИ.



Строго говоря, ни афганские власти, ни оккупанты не в состоянии переломить ситуацию. Даже в 2010 году, когда иностранный контингент насчитывал 140 000 штыков, они не смогли подавить сопротивление. Теперь же оставшихся войск хватает разве что для проводки логистических колонн, охраны периметров баз и обучения афганских военных и полицейских. Для проведения сухопутных операций у них нет ни сил, ни соответствующего боевого настроя.



Максимум, на какую помощь могут рассчитывать правительственные силы, это авиационная или артиллерийская поддержка НАТО, но этого совершенно недостаточно, для того чтобы перехватить инициативу у неприятеля.

К этому можно прибавить, что добиться увеличения контингентов даже американских войск, не говоря уж об европейских союзниках, будет крайне сложно. Как и обосновать общественности необходимость такого шага в «замиренном» Афганистане.



Собственно это и объясняет появление в СМИ более чем странного сообщения о готовности Трампа рассмотреть возможность замены воинского контингента США в ИРА операторами ЧВК.

По данным телеканала «NBC», Трамп недоволен отсутствием заметных успехов американской армии в ИРА и намерен рассмотреть предложение основателя компании «Blackwater» Эрика Принса об отправке в Афганистан сотрудников частных военных компаний.


Ресурс также сообщил, что команда по национальной безопасности США выступает против данной инициативы. Советники президента обеспокоены тем, что импульсивность и нетерпимость Трампа из-за конфликта в Афганистане заставит его принять предложение Принса или внезапно вывести контингент США из страны.

Впрочем, оба этих решения в действительности равнозначны. Сколько бы не были операторы ЧВК опытны и мотивированы, но назначение этих структур – обеспечение и охрана перевозок, баз и миссий. Ну, и еще проведение спецопераций и обучение «туземных» формирований. В крайнем случае ЧВКшников можно использовать в качестве легкой пехоты. В настоящий момент, в сегодняшнем своем виде, ни одна из Западных военных компаний не в состоянии взять на себя в полном объеме функции регулярной армии (прежде всего, потому, что подобные задачи перед ними не ставились).



Конечно, ничего невозможного нет, но для того, чтобы превратить «Academi» (нынешнее название «Blackwater») в подобие армии, способной осуществлять войсковые операции, необходимо провести огромную организационную работу, которая потребует немало времени. А Талибан, как мы понимаем, ждать не будет.

Так что, скорее всего, максимум, чем может помочь Эрик Принс Трампу, это прикрыть своими сотрудниками эвакуацию Западного контингента из Афганистана, что, вероятно, и имеют в виду советники Трампа.



Вывод войск НАТО из ИРА практически равнозначен поражению США, с непредсказуемыми геополитическими последствиями, и потому даже намек на такую перспективу вызвал ужас команды по национальной безопасности США. Скорее всего, американцы попытаются удержать ситуацию в стране под контролем, «переформатировав» существующую власть, сделав ныне действующего президента Гани «козлом отпущения». В пользу этого говорит начавшаяся в афганских и Западных СМИ информационная кампания против главы государства.



Другим вполне определенным признаком готовящейся «ротации» является состоявшееся недавно возвращение в страну после года пребывания в Турции первого вице-президента Афганистана генерала Абдула Рашида Дустума.

Хотя, согласно официальной версии, Дустум – лидер этнических узбеков и самый авторитетный политик Севера Афганистана лечился за границей, хотя мало кто сомневался что это вынужденная ссылка влиятельного оппозиционера (его ближайший сподвижник и телохранители были обвинены в военных преступлениях).



Есть мнение, что согласие на возвращение Дустума, который не оставляет намерение объединить значительную часть оппозиционных Ашрафу Гани сил, было получено от Кабула под жестким давлением Запада.

Особый мрачный символизм возвращению генерала на афганскую политическую арену добавляет тот факт, что именно его предательство сыграло роковую роль в свержении Наджибуллы.

Впрочем, политическая и военно-политическая обстановка в Афганистане столь сложна и многофакторна, что удержать ее под контролем с помощью столь незатейливых манипуляций едва ли удастся.



И это прекрасно понимают все соседи Афганистана, которые вынуждены учитывать растущую вероятность радикальных изменений в этой стране и принимать меры, чтобы не только обезопасить cвои границы, но и помочь афганцам избежать самых нежелательных сценариев.



Собственно этим вопросам и будет посвящена конференция, которая начнется в Москве 4 сентября, и в которой собираются принять участие Индия, Китай, Иран, Пакистан и страны Средней Азии, а также представители движения Талибан. США от участия в форуме отказались. А 22 августа под нажимом Вашингтона аналогичное решение принял и Кабул, который ранее готовился к участию во встрече.

Таким образом, нынешние афганские власти, намертво привязывая себя к безнадежно провалившим свою миссию оккупантам, лишаются не только возможности политического маневра, но и будущего.
Автор:
Борис Джерелиевский
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21 комментарий
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  1. gsev Офлайн
    gsev Сегодня, 04:18
    0
    Дустум сейчас опирается на поддержку Турции. В Турции он скрывался, пока над ним висела угроза наказания за изнасилование политика Афганистана. Получив турецкую поддержку он вернулся в Афганистан.
    1. Окорок Офлайн
      Окорок Сегодня, 05:44
      +3
      Дустом - этнический узбек,у него никогда не будет шанса стать во главе государства...а если это и произойдет то пуштунское большинство никогда не будет ему подчиняться! национальный фактор играет в Афгане очень большую роль...можно вспомнить как после падения Наджибуллы Альянс Севера (в основном населенным нацменьшинствами) во главе с Дустомом и Ахмат Шахом пытался взять власть в стране - всё это вылилось в гражданскую войну между пуштунами (талибы) и меньшинствами (Альянс Севера) и вызвало фактический раскол страны
      1. andrewkor Офлайн
        andrewkor Сегодня, 10:02
        0
        В былые времена "этнический узбек" Бабур создал государство Великих Моголов ,включающее как раз Афганистан и север Индии со столицей в Дели! Его очень почитают в современной Индии.
      2. gsev Офлайн
        gsev Сегодня, 11:10
        0
        До прихода американцев афганцы перед инородцами выступали как единый н народ. Сейчас все там выпячивают свою национальность. Все это может привести к расколу страны или межнациональной войне. В СССР во главе государства стояли русские, но миллионы русских в Средней Азии, на Украине, в Молдавии, Прибалтике, на Кавказе все равно испытали и испытывают жесткие национальные притеснения.И не только русские. Даже татар в Башкирии принуждают изучать башкирский язык. Причем непонятно это целенаправленная политика США или издержки новостного вещания на национальных языках Афганистана. .Американцы сделали ставку на пуштунов вначале и сейчас поддерживают вроде пуштунов.Но страна катится как Украина с расколу. Вообще пуштуны не подчиняются и своему правительству. Поэтому политика заигрывания с вооруженными формированиями в Афганистане-опасная вещь. Я например не представляю, как выпускник МГИМО сможет на переговорах с талибами отстоять экономические интересы своей страны без ущерба или просто не оказаться застреленым без поддержки спецназа.СССР вел успешную торговлю с Афганистаном взаимодействуя с традиционным государством. Попытка СССР опереться на коммунистов, а Запад на моджахедов привела и тех и других к людским и крупным финансовым потерям. Кроме того не поддержав сейчас восстановление афганской государственности Россия может испортить отношение с Афганистаном и Индией. Нужно ли это России? Нужен ли КНР, Ирану и Пакистану очаг напряженности на их границах? Может быть спецслужбы некоторых стран и греют руки на пожаре в Афганистане, но они могут сжечь и свои родные страны.
  2. gsev Офлайн
    gsev Сегодня, 04:27
    0
    Нынешний президент Афганистана недавно озвучил желание использовать водные ресурсы Афганистана внутри своей страны. Причем это касалось стока в сторону Пакистана и Ирана. Так что возможно всплеск активности талибов организован спецслужбами этих государств. В своих высказываниях Гани вроде не сообщал о намерении ограничивать водный сток в сторону республик бывшего СССР.
  3. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 05:13
    0
    Кабульского режима и оккупационных сил

    А-а-а это случаем ни-и одно и то-же? Нет?
  4. Ванёк Офлайн
    Ванёк Сегодня, 05:24
    +2
    США, от участия в форуме отказались. А 22 августа под нажимом Вашингтона аналогичное решение принял и Кабул, который ранее готовился к участию во встрече.

    сша там по определению делать нечо. А вот Кабул, да. Зря отказался.
    1. мыслитель Онлайн
      мыслитель Сегодня, 13:25
      0
      По последним сообщениям, не отказался, а выдвинул условие
      МИД Исламской Республики Афганистан выступил с заявлением о том, что примет участие в заседании московского формата консультаций по Афганистану, намеченном на 4 сентября с. г., только в случае согласия Движения талибов (ДТ) на прямые переговоры с представителями афганского правительства на полях данного мероприятия
  5. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 06:09
    +6
    В самом начале развития движения Талибан оно преподносилось как протест студентов (талибов) местных религиозных заведений против псевдо марксистского правительства Афганистана.Удивительно как быстро движение набрало силу и авторитет и буквально смело режим.
    Помню кадры ликующих талибов толпой оседлавших раздербаненный Т-54 и гоняющих по улицам Кабула!
    А их предчети в Таджикистане подняли бучу ещё при Союзе, а Горбатый назвал их:"Исламские демократы!"Тьфу на него!
    1. gsev Офлайн
      gsev Сегодня, 11:14
      0
      Предполагаю, что процент умеющих читать среди талибов-студентов был много ниже среднего по Афганистану.
      1. Ратник2015 Офлайн
        Ратник2015 Сегодня, 14:36
        0
        Цитата: gsev
        Предполагаю, что процент умеющих читать среди талибов-студентов был много ниже среднего по Афганистану.

        К сожалению, нет, особенно в начале, это были действительно во многом настроенные радикально исламские студенты. Они более чем умели читать... (да и сейчас умеют, скоро кстати, надеюсь, выйдет мой новый материал про талибов как раз в Пакистане и Афганистане, так сказать - "вести с полей" по событиям в минувшем августе).
  6. ТермиНахТер Офлайн
    ТермиНахТер Сегодня, 07:37
    +1
    И при Союзе "зеленые" перебегали к духам, а под конец, то же переходили уже подразделениями.
  7. Ныробский Онлайн
    Ныробский Сегодня, 07:56
    +1
    Картинка впечатляющая, но не полная. В Афганистане сейчас ещё и игиловцы окапываются, которые по некоторым данным уже отгрызли под свой контроль до 10% территории и продолжают расширяться. Судя по тому, какие новости приходят из Афганистана в плане проведения военных операций, то США и Кабул по большей части "отрабатывают" талибанцев и при этом практически не трогают игиловцев. Не этих ли "скаутов" матрасы хотят сделать опорой для работы своих ЧВК?
    1. майор147 Офлайн
      майор147 Сегодня, 10:04
      0
      Цитата: Ныробский
      Картинка впечатляющая, но не полная. В Афганистане сейчас ещё и игиловцы окапываются, которые по некоторым данным уже отгрызли под свой контроль до 10% территории и продолжают расширяться. Судя по тому, какие новости приходят из Афганистана в плане проведения военных операций, то США и Кабул по большей части "отрабатывают" талибанцев и при этом практически не трогают игиловцев. Не этих ли "скаутов" матрасы хотят сделать опорой для работы своих ЧВК?

      Если там произойдёт смычка ИГИЛ (запрещён в РФ) и Талибан (запрещён в РФ) с выводом войск НАТО, это будет крайне неприятная вещь (мягко выражаясь). А лечить её придётся России. И лучше при помощи ВКС.
  8. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:02
    0
    Какие старые грабли .... там может "помочь" только ДУСТ, в необъятных количествах.
    1. макс702 Офлайн
      макс702 Сегодня, 09:52
      +1
      Цитата: rocket757
      Какие старые грабли .... там может "помочь" только ДУСТ, в необъятных количествах.

      По уму да только ЯО...
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:11
        +1
        Я не про людей, какие б они не были. Это их земля, пусть сами её строят.
        А маковые поля травить ХОТЬ ЧЕМ, это смерть и для наших детей\людей.
        Не ДУСТ так АГЕНТ ОРАНЖ, ГЕРБИЦИДЫ!
        Землю жалко, кормилица она, но так не надо делать из неё отравительницу!
  9. танк66 Офлайн
    танк66 Сегодня, 09:50
    0
    Уборочная ,видать,кончилась. Опий отправили на переработку.Чарзу нового урожая наколотили.Харча много.Еще не холодно.Можно и пострелушки устроить ,особенно если оплачено... laughing
  10. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 10:39
    0
    Джина выпустили из бутылки и крайне сложно, будет загнать его обратно..Да еще и с политикой "разделяй и властвуй"..США разделили народ Афганистана, а вот с последним как-то не получается..
  11. Ратник2015 Офлайн
    Ратник2015 Сегодня, 11:30
    0
    Хочу сказать спасибо уважаемому Борису за хороший материал ! Да, ситуация примерно обстоит именно так, хотя пока массовых переходов на сторону талибов нет.

    Касательно Фарьябской базы - тут дело проще. Оборонявший её гарнизон стойко отражал атаки талибов на протяжении недели. Однако кабульское правительство, получив просьбу о помощи, было отвлечено шедшей одновременно операцией в Газни, и плюс к этому дороги на пути к Фарьябу были перекрыты засадами боевиков. В результате ДВЕ попытки правительственных афганских пробиться на помощь к базе были отражены, и гарнизон было предоставлен своей судьбе, в результате чего ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ боёв только и сдался.

    Более интересно поведение американского командования ВВС в стране - т.к. сначала афганское правительство "постеснялось" звать ВВС США на помощь базе, а потом, когда наступил критический период, уже американское командование "постенслось" оказать помощь гарнизону, в результате чего - капитуляция целой базы, чего небыло очень долго.

    Но про массовый переход на сторону талибов правительственных сил пока говорить рано...
  12. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 12:11
    0
    Бегущие американцы могут сильно поменять ориентацию региональных правителей.