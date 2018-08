Motor Trends: Каков «Хамви» в сравнении с новым Oshkosh JLTV

Статья «How the Humvee Compares to the New Oshkosh JLTV»:

https://motortrend.com/news/humvee-compares-to-new-oshkosh-jltv/

Не так давно промышленность США начала серийное производство новых многоцелевых армейских автомобилей Oshkosh JLTV. Такая техника предназначается для замены существующих машин HMMWV и создана с учетом опыта их эксплуатации. Ожидается, что новые автомобили станут полноценной заменой существующих, но за счет ряда характерных отличий смогут эффективнее решать те же задачи. Естественно, планы по замене одного автомобиля другим не могли не вызвать вопрос: что лучше, HMMWV или JLTV.В мае прошлого года свой вариант сравнения двух армейских автомобилей предложило американское издание Motor Trends. Хотя статью «How the Humvee Compares to the New Oshkosh JLTV» («Каков «Хамви» в сравнении с новым Oshkosh JLTV») за авторством Кристиана Сибо нельзя назвать новой, она до сих пор не потеряла своей актуальности и представляет определенный интерес.Свою статью автор начинает с напоминания о текущих событиях. После трех десятилетий верной службы многоцелевой автомобиль HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) от компании AM General переходит на вторые роли, уступая свое место новой машине JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) от Oshkosh. «Хамви» будут оставаться в эксплуатации до середины века, но теперь им предстоит решать только вспомогательные задачи. Новая машина JLTV, которой предстоит взять на себя главную роль, отличается от предшественника так же сильно, как HMMWV в свое время отличался от автомобиля M151 MUTT. Помня об этом, автор предлагает сравнить «на бумаге» два современных образца.Изначально, на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов, автомобиль HMMWV от AM General оснащался турбированным дизельным двигателем типа V8 объемом 6,2 л и мощностью 150 л.с. двигатель соединялся с автоматической трехскоростной коробкой передач. Его предшественник M151 имел 71-сильный мотор типа I4 объемом 2,3 л, соединенный с четырехступенчатой ручной коробкой. Таким образом, на фоне существующей машины «Хамви» выглядел настоящим прорывом.Поступив на снабжение в армии, HMMWV прошел модернизацию и получил новый дизель объемом 6,5 л мощностью 190 л.с. Также теперь использовалась четырехступенчатая коробка-автомат. Впрочем, и после такого обновления мощности двигателя едва хватало для обеспечения достаточной подвижности машины весом 6000 фунтов (порядка 2725 кг). После установки бронирования «Хамви» потяжелел до 13 тыс. фунтов (5,9 т), что привело к известным проблемам.В новом проекте JLTV были использованы современные идеи и решения, появившиеся в последние десятилетия. Стремясь получить оптимальное соотношение мощности и стоимости, компания Oshkosh выбрала двигатель General Motors L5P Duramax схемы V8 объемом 6,6 л. Подобные изделия используются на автомобилях Chevrolet Silverado HD и GMC Sierra HD. Однако перед установкой на армейскую машину двигатель был форсирован до 400 л.с. Для доработки двигателя к проекту привлекли компанию Gale Banks Engineering.Трансмиссия для JLTV так же выбиралась с учетом доступности на рынке. Машина оснащается коммерческими агрегатами фирмы Alisson, включающими шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Подобные устройства используются на тяжелых пикапах от General Motors.И «Хамви», и JLTV построены вокруг ходовой части повышенной проходимости. В свое время от будущего HMMWV требовалось подниматься на склон в 60% и двигаться с поперечным креном 40%. Броды глубиной до 2,5 фута (750 мм) машина должна была преодолевать без подготовки, а с воздухопитающей трубой пересекать водоемы вдвое большей глубины. Эти требования привели к формированию ряда характерных особенностей облика HMMWV.Машина от AM General получила независимую подвеску на основе двух портальных мостов. За счет этого клиренс удалось довести до 16 дюймов (406 мм). Все агрегаты трансмиссии, а также тормоза были буквально втянуты внутрь кузова автомобиля. С одной стороны, это ухудшило эргономику обитаемого отсека, но с другой, позволило получить высокие характеристики, отвечающие требованиям заказчика. Ходовая часть и трансмиссия включали четыре колеса с собственными редукторами, блокирующиеся межколесные дифференциалы и централизованную систему подкачки колес.К. Сибо напоминает, что значительная часть технических требований к машине JLTV до сих пор остается секретной. При этом известно, что заказчик желал получить машину массой 14 тыс. фунтов (6350 кг) с подвижностью на уровне «Хамви». При этом она должна преодолевать те же трассы и препятствия быстрее и с большим грузом. Для решения такой задачи компания Oshkosh использовала независимую подвеску типа TAK-4i. Каждое колесо устанавливается при помощи пары поперечных рычагов и пневматического амортизатора с электронным управлением.Подвеска JLTV обеспечивает ход колеса на уровне 20 дюймов (508 мм), а управляемые амортизаторы позволяют изменять дорожный просвет. Как следствие, автомобиль более не нуждается в портальных мостах. Без дополнительной воздухопитающей трубы и с максимальным подъемом подвески машина может пересечь брод глубиной 5 футов. Подобно своему предшественнику, JLTV также оснащается блокируемыми межколесными дифференциалами и системой подкачки.Изначально «Хамви» были весьма надежными машинами и справлялись со своими задачами. Однако позже машины, и без того имевшие немалый возраст и выработавшие часть ресурса, получили дополнительное бронирование, отличавшееся большим весом. Рост нагрузки приводил к повышенному износу. Вследствие этого многие автомобили перешли в категорию Garage Queen – большую часть времени они простаивали в гаражах и редко участвовали в тех или иных операциях.В рамках программы JLTV специалисты армии и Корпуса морской пехоты США провели сравнительные испытания нескольких новых и существующих машин. В них участвовали HMMWV с дополнительной броней, а также опытные образцы от Oshkosh, Lockheed Martin и AM General. На трассы вышло по 22 машины каждого типа. Испытания продолжались почти три года, и за это время самую лучшую надежность показали прототипы от Oshkosh JLTV.Согласно опубликованным данным, с точки зрения надежности автомобили от Oshkosh с большим отрывов опережали всех конкурентов. Между серьезными поломками, не позволяющими продолжать выполнение задания, такие машины в среднем успевали пройти 7051 милю – почти 11350 км. Весьма удивительно, но вторыми по надежности оказались перетяжеленные бронированные «Хамви», они ломались через 2996 миль (4820 км) пути. JLTV от «Локхид-Мартин» между отказами в среднем проходили 1271 милю (2045 км), а для машины от AM General этот показатель составлял всего 526 миль (846 км).Старые джипы, на смену которым пришел автомобиль HMMWV, не имели никакой защиты; их экипаж и пассажиры находились буквально под открытым небом. Новый «Хамви» получил полноразмерные борта и крышу, что обеспечило защиту, как минимум, от непогоды. Похожие изменения можно наблюдать и при замене HMMWV на более новые JLTV. В конструкции новой машины изначально используются некоторые меры, направленные на защиту экипажа и внутренних агрегатов от тех или иных угроз.Компания Oshkosh использовала свой опыт, полученный при участии в программе M-ATV MRAP, и соответствующим образом построила новый многоцелевой автомобиль. JLTV оснащается бронированным отсеком-капсулой для экипажа и пассажиров. Все остекление машины выполняется пуленепробиваемым. Днище корпуса-капсулы имеет V-образное поперечное сечение, позволяющее отводить ударную волну взрыва в стороны.Oshkosh JLTV в базовой комплектации с точки зрения защиты на голову превосходит «Хамви» с навесным бронированием. При этом его создатели предусмотрели возможность использования дополнительной защиты. Набор навесных панелей под названием B-Kit выводит уровень защиты машины на уровень современных образцов класса MRAP.На момент появления статьи в издании Motor Trends компания Oshkosh вела малосерийную сборку новых автомобилей, предшествующую полномасштабному производству. Военно-воздушные и военно-морские силы, а также береговая охрана, имеющие на снабжении автомобили HMMWV, пока не собирались заменять их новыми JLTV. В то же время, армия и КМП уже разместили крупные заказы на новую технику. Согласно планам прошлого года, эксплуатация Oshkosh JLTV в подразделениях «первой линии» должна была начаться осенью 2018 года.Статья «How the Humvee Compares to the New Oshkosh JLTV» была опубликована больше года назад, но до сих пор сохраняет свою актуальность. Она посвящена преимущественно техническим вопросам, а данные по производству и эксплуатации, уже успевшие некоторым образом устареть, не занимают в ней существенного места.В целом, результаты сравнения двух многоцелевых автомобилей, созданных по заказу армии США с разницей в несколько десятилетий, можно было без труда предугадать. Очевидно, что машины HMMWV и JLTV разделяют не только многие годы производства и эксплуатации, но и опыт, технологии и т.д. На основе опыта, полученного при эксплуатации «Хамви» в мирное время и в условиях локальных конфликтов, заказчик смог составить новое техническое задание. В нем учитывались как сильные, так и слабые стороны имеющейся техники, а также новые пожелания военных.Выполнение такого технического задания было связано с определенными трудностями. Среди прочего, это подтверждают результаты сравнительных испытаний, в ходе которых большинство вариантов JLTV показали недостаточную надежность. При этом проект от компании Oshkosh оказался удачным и смог дойти до серийного производства.По всем основным параметрам новый многоцелевой автомобиль JLTV превосходит своего предшественника. Это неудивительно, поскольку такой результат предусматривался изначально, уже при старте программы. Очевидно, что эксплуатация большого числа новых машин положительно скажется на возможностях армии.В настоящее время компания Oshkosh продолжает этап Low Rate Initial Production, предусматривающий производство техники небольшой серией. В обозримом будущем серийный выпуск машин наберет темпы, необходимые для выполнения имеющихся контрактов. При этом уже будущей осенью, как и планировалось ранее, серийные JLTV отправятся служить в горячие точки, где им предстоит заменить бронированные «Хамви», не в полной мере отвечающие требованиям времени.Выполняемый в настоящее время контракт предусматривает поставку 16901 машины JLTV в разных версиях и конфигурациях. Также имеются предварительные договоренности о дальнейшем производстве техники. Армия США желает получить более 49 тыс. новых машин. Свыше 9 тысяч поступят в части морской пехоты. Не так давно первый контракт подписали ВВС, которые желают получить почти 3300 JLTV.Многоцелевой автомобиль Oshkosh JLTV уже заинтересовал потенциальных покупателей из третьих стран. В настоящее время ведутся переговоры по поводу возможной поставки техники армиям Великобритании и Литвы. Несколько других государств проявляли интерес к американской машине, но пока не ведут переговоры.За несколько десятилетий службы многоцелевые автомобили HMMWV успели устареть морально и физически, вследствие чего больше не соответствуют актуальным требованиям к технике, используемой на переднем крае. Для их замены в этой роли был создан новый образец, имеющий очевидные преимущества. В обозримом будущем Oshkosh JLTV должны будут занять место «Хамви», которые теперь будут использоваться на вторых ролях. Очевидно, что это должно было произойти рано или поздно, и, похоже, замена для устаревшей техники вышла весьма удачной.