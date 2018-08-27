Тяжелая бронетехника. Реальность и ожидания. Часть 1

Термин «бронированные машины» является достаточно широким. Он может охватывать как машины, которые просто имеют броню для защиты сидящих внутри людей, так и комплексные боевые системы, которые могут быть такими же сложными как истребитель или боевой корабль. В настоящее время прослеживается всё больше параллелей между боевыми системами, используемыми на земле, на воде и в воздухе.Этот большое количество разнообразных «бронированных» машин делает любую дискуссию нелегким делом. Сама попытка классифицировать их, по своей сути, довольно сложна. Использование терминов «легкий», «средний» и «тяжелый» было когда-то логичным. Это указывало на массу системы, которая в свою очередь была тесно связана с уровнем защиты, поскольку защита в основном являлась прямым следствием количества и толщины брони. Чем больше брони, тем лучше защита и тем больше масса машины.Подобная же корреляция возникала также между массой и вооружением, поскольку масса более тяжелой машины, как правило, определяла установку пушки более крупного калибра. Таким образом, более легкие машины чаще всего были вооружены пушками меньшего калибра, тогда как тяжелые машины - более крупными дальнобойными пушками. Впрочем, прогресс в технологиях размыл эти различия и сделал категории «легкая», «средняя» и «тяжелая» по большей части бессмысленными.Даже терминология, используемая для описания качеств бронированных машин, требует изменения, поскольку должна точно отражать специфические характеристики и то, как они получены. Например, «защиту» было бы более правильным рассматривать внутри понятия «живучесть». Оно дает возможность лучше описать набор факторов, которые в комплексе содействуют безопасности экипажа и позволяют продолжить выполнение задачи. Аналогичным образом изменилось наше понимание «мобильности». Когда-то считалось, что гусеничная ходовая часть является необходимым условием для установки тяжелого вооружения и обеспечивает самую высокую внедорожную проходимость, но при ограничении скорости. Однако сегодня основные боевые танки (ОБТ) массой 70 тонн запросто могут разогнаться до 70 км/ч, в то время как некоторые колесные боевые системы имеют такое же вооружение, что и основные боевые танки.Разделение бронированных машин по выполняемым задачам имеет больший смысл и значение. Впрочем, даже здесь дифференциация может быть комплексной - частично как результат технологических изменений. Пушки более крупного калибра в настоящее время могут устанавливаться на машины меньшей массы, например. Во многих случаях это новое вооружение в рамках программ модернизации может устанавливаться даже на существующие машины. Подобным же образом прогресс в области движительных систем, включая легкие более компактные силовые блоки и высокоэффективную гидропневматическую подвеску, позволяет увеличивать полезную грузоподъемность машины без ухудшения подвижности, сиречь мобильности. Как следствие, это способствует повышению уровня защиты и могущества вооружения. Значительный прогресс в сенсорных технологиях, обработке данных, средствах связи (включая передачу данных) и автоматизации (включая дистанционную работу) также открывает новые возможности для разработчиков боевых машин.Программы совершенствования и модернизации позволяют повысить возможности существующих машин при относительно скромных затратах, зачастую повышая гибкость их боевого применения. Подобная тенденция направлена на уменьшение различий между машинами, которые могли бы выполнять разные задачи. Растет понимание того, что развертывание универсальных платформ (там, где это уместно) дает преимущества касательно обслуживания, логистики и стоимости их жизненного цикла. Новые решения, подходы к проектированию, методы производства и технологии материально-технического обеспечения комбинируются с целью достижения «приспособленности одной платформы к выполнению нескольких задач».В статье рассматриваются те бронированные машины, которые напрямую используются в боевых действиях. Это машины передовой линии, которые являются Schwerpunkt (нем. основной акцент, сущность, центр тяжести) танковой войны. Боевая эффективность этих систем по-прежнему основывается на триаде ключевых характеристик традиционных боевых бронированных машин (ББМ) - огневой мощи, подвижности и защите. Прогресс в средствах ситуационной осведомленности и оперативного управления все больше дополняет эти традиционные составляющие ББМ и способствует расширению и развитию многих программ повышения возможностей бронетехники.В этой статье боевые машины в соответствии с основным назначением разделены на две категории. В первую категорию входят ББМ, основная задача которых - ведение огня; таким образом, их можно рассматривать как системы для ведения огня прямой наводкой. Эта категория включает основные боевые танки, самоходные противотанковые установки, легкие танки. самоходные артиллерийские установки и другие системы. Все эти мобильные платформы оптимизированы для ведения высокоточного огня прямой наводкой, имеют подготовленные экипажи, а их уровни защиты соответствуют определенному набору угроз.Во вторую категорию входят боевые платформы, которые предназначены для доставки пехоты на поле боя, после чего та спешивается и ведет бой (зачастую под прикрытием своей машины). Нередко подобные машины могут иметь общие черты с платформами из первой группы, но при этом внутри них способно разместиться отделение пехоты.Доля каждой составляющей триады ключевых характеристик может варьироваться, некоторые машины имеют такие же продвинутые системы управления огнем как ОБТ, но пушку меньшего калибра, другие же платформы имеют более слабое бронирование.Включение систем огневого воздействия и машин для перевозки пехоты в одну статью имеет свой смысл. Обе категории машины зачастую работают в одних боевых порядках. Они способны поддерживать и дополнять друг друга, способствуя достижению успеха на поле боя.Разработчик: General Dynamics Land SystemsСтрана происхождения: Соединенные Штаты АмерикиВооружение: 120-мм гладкоствольная пушка М256Оригинальный танк М1 с 105-мм нарезной пушкой М68 с длиной ствола 52 калибра был принят на вооружение в 1980 году. Вариант под обозначением М1А2 был выпущен в 1990 году. Как и предыдущий вариант М1А1 он вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой М256, разработанной немецкой компанией Rheinmetall AG для танка Leopard 2; кроме того, была интегрирована улучшенная система управления огнем (СУО) и реализованы другие доработки. Вариант А2 прошел ряд усовершенствований, получивших обозначение SEP (System Enhancement Package - комплекты для улучшения системы). Новейшим комплектом Abrams SEP является М1А2 SEPV3, первые серийные машины в варианте V3 были поставлены в октябре 2017 года. Проблемы с финансированием ограничили развертывание новых вариантов танка в американских вооруженных силах, как следствие, в войсках остается большое количество машин в варианте М1А2. Это означает, что хотя имеются варианты Abrams, способные соответствовать самым продвинутым потенциальным угрозам, этих машин может и не быть в подразделениях, у которых есть шанс столкнуться с этими угрозами. На первом показе нового варианта руководитель программы по боевым наземным машинам сказал, что «Abrams M1A2 SEPV3 - это большой шаг вперед в надежности, боевой устойчивости, защите и бортовом энергоснабжении, что делает Abrams и наши бронетанковые бригады актуальными на годы вперед. Даже в условиях финансовых ограничений, которые препятствуют созданию совершенно новых машин, Abrams M1A2 SEPV3 демонстрирует то, что мы до сих пор можем проводить существенные и востребованные с эксплуатационной точки зрения усовершенствования». Американская армия уже инициировала разработку конфигурации V4.Разработчик: Kraus-Maffei-Wegmann (KMW) RheinmetallСтрана происхождения: ГерманияВооружение: 120-мм гладкоствольная Rheinmetall L/55Leopard 2 - это один из самых распространенных ОБТ в мире. Принятый на вооружение в 80-х годах, он непрерывно модернизировался и улучшался в ответ на вызовы поля боя за счет внедрения новых технологий и инновационных решений. Широкому признанию танка в мире способствовали не только эти ключевые улучшения, но также активное продвижение модификаций и модернизаций, которые позволили «настроить» его возможности для разных эксплуатантов и географических регионов. Некоторые заказчики в последние годы не упустили для себя выгодную возможность приобрести танки Leopard из наличия армий стран НАТО. Было разработано и предложено множество вариантов модернизации танка Leopard 2, в том числе не только компанией Rheinmetall, но и промышленностью стран-заказчиков этих машин. Немецкий Бундесвер полностью оснащен танками стандарта Leopard 2A7V. Недавно он также решил начать реализацию программы «Улучшение боевых возможностей IV» (Kampfwertsleigerung IV, KWS IV). Это позволит немецкой армии обновить часть своего парка ОБТ до нового стандарта Leopard 2A8 в качестве промежуточного решения до завершения разработки нового танка (Main Ground Combat System или Leopard 3). Варианты Leopard 2 стоят на вооружении 18 стран, еще порядка шести стран проявили интерес к покупке новых или избыточных танков из разных источников.Разработчик: Nexter (ранее GIAT)Страна происхождения: ФранцияВооружение: 120-мм гладкоствольная CN 120-26Развернутый в 1991 году танк Leсlerc принес с собой много инновационных элементов, например, бортовую информационно-управляющую систему, которые в настоящее время встречаются чуть ли не в каждой боевой машине. Основная пушка длиной 52 калибра (в то время стандартом считались стволы длиной 44 калибра) обеспечивает более высокую начальную скорость и более настильную траекторию. В нем также установлен автомат заряжания и интегрированная система управления огнем, которая может поразить шесть целей за 60 секунд с точностью 95%. Спаренный пулемет имеет калибр 12,7 мм. Этот танк первым среди ОБТ был оснащен гидродинамической подвеской. Leсlerc в настоящее время проходит модернизацию, которая включает установку дистанционно управляемого модуля вооружения, дополнительное бронирование корпуса и башни, новые радиостанции и ИУС SCORPION. Пушка этого танка позволяет вести огонь программируемыми боеприпасами воздушного подрыва. Leсlerc также стоит на вооружении армии ОАЭ, которая задействовала его в боевых действиях в йеменском конфликте.Разработчик: Vickers Defence Systems (в настоящее время BAE Systems)Страна происхождения: ВеликобританияВооружение: 120-мм нарезная L30A1Британский ОБТ FV 4034 Challenger 2 является приемником Challenger 1, он был принят на вооружение в 1994 году. Танк стоит на вооружении Великобритании и Омана. Вдобавок к основной 120-мм нарезной пушке установлен спаренный с ней 7,62-мм пулемет с цепным приводом L94A1 (ЕХ-34); обе эти системы являются уникальными для ОБТ стран НАТО. Использование нарезного ствола для основной пушки не имеет аналогов среди современных ОБТ. Он был выбран в связи с тем, что британская армия делает акцент на применении бронебойно-фугасных снарядов со сминаемой головной частью HESH (High-Explosive Squash Head) наряду с бронебойными оперенными подкалиберными снарядами. Еще одна уникальная особенность состоит в том, что основное орудие ведет огонь снарядами и метательными зарядами, которые подаются в камору по отдельности. Защита обеспечивается броней Chobham второго поколения (известна под обозначением Dorchester) с динамической защитой и решетчатыми экранами, устанавливаемыми при необходимости. Стальное днище усилено броней в рамках проекта модернизации «Streetfighter».В настоящее время британское министерство обороны реализует проект продления срока службы Life Extension Project. В конце 2016 года оно выдало контракты группе под руководством Rheinmetall Landsystems и группе, возглавляемой компанией BAE Systems, на предоставление решения для оценочного этапа. После принятия положительного решения победителю может быть выдан контракт на серийное производство. Предложения включают новые тепловизионный и командирский прицелы, модернизированную систему управления огнем, новые дисплеи, системы с открытой архитектурой, системы предупреждения об угрозе и ситуационной осведомленности. Министерство обороны заключило контракт с компанией QinetiQ на оценку систем активной защиты для танка Challenger в рамках своего проекта MEDUSA.Разработчик: УралвагонзаводСтрана происхождения: РоссияВооружение: 125-мм гладкоствольная 2А46МТанк Т-90 стоит на вооружении российской армии; его экспортная модификация Т-90С также широко присутствует в армиях других стран, включая Сирию и Индию. Например, индийские танки Т-90 «Bhishma» производятся по лицензии на заводе в штате Тамилнаду. Т-90 (оригинальное обозначение Т-72БУ) является дальнейшим развитием моделей Т-72Б и Т-80У, получивших значительные модернизации и усовершенствования. 125-мм пушка, стабилизированная по двум осям, ведет огонь традиционными снарядами и управляемыми ракетами. Выстрелы подаются из автомата заряжания карусельного типа. Ракета с дальностью действия 4000-5000 метров имеет систему наведения по лазерному лучу и кумулятивную боевую часть. Система управления огнем и дневные/ночные прицелы позволяют эффективно захватывать цели и идентифицировать их на дистанции до 1500 метров даже в условиях ограниченной видимости. Защита обеспечивается за счет комбинации традиционной брони и блоков динамической защиты, а также комплексом оптико-электронного подавления Штора-1/1М. В комплекс входят инфракрасный глушитель, датчики предупреждения о лазерном облучении и пусковые установки гранат постановки дымовой завесы.Разработчик: УралвагонзаводСтрана происхождения: РоссияВооружение: 125-мм гладкоствольная 2А82-1МТанк Т-14 проекта «Армата» после первого показа в 2015 году вызвал переполох на Западе. Он включает ряд инновационных элементов, в том числе универсальную гусеничную платформу, необитаемую башню, бронированную капсулу экипажа, он оснащен усовершенствованной основной пушкой и дополнительными защитными подсистемами. Пушка может вести огонь боеприпасами и управляемыми ракетами новой разработки. Например, бронебойный подкалиберный снаряд «Вакуум-1» имеет сердечник из обедненного урана длиной 900 мм, который может пробить с расстояния 2000 метров 1000 мм катаной однородной брони. Основная пушка 2А82-1М также может вести огонь осколочно-шрапнельным снарядом с дистанционным подрывом на траектории «Тельник», кроме того, она совместима с управляемой ракетой 9М119М1 «Инвар-М» комплекса «Рефлекс-М», имеющей дальность 5000 метров. Защита экипажа усилена за счет размещения его по центру корпуса, а также комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит», одним из компонентов которого является РЛС миллиметрового диапазона для обнаружения и сопровождения целей. В состав танка Т-14 входят РЛС с активной фазированной антенной решеткой, мультиспектральные прицелы командира и оператора-наводчика, объединенные в сеть сенсоры, и система автоматического обнаружения целей. Разработчик танка заявляет, что его тепловизионные прицелы могут обнаружить цель на расстоянии 5000 метров, хотя стоит заметить, что предыдущие тепловизоры были французского происхождения.Дальнейшая судьба танка Т-14, судя по сообщениям официальных лиц и других источников, довольно неопределенна и весьма вероятно, что количество серийных машин будет сокращено. Впрочем, в этом проекте использован ряд концепций, которые были реализованы на других боевых бронированных машинах.Разработчик: Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. А.А. МорозоваСтрана происхождения: УкраинаВооружение: 125-мм гладкоствольная КБА-3Танк «Оплот» является плодом огромной работы, проделанной специалистами харьковского предприятия по совершенствованию ОБТ Т-80. Первым появился вариант Т-84У, у которого были добавлены бортовые экраны, динамическая защита «Контакт-С» на башню, вспомогательная силовая установка, тепловизионные прицелы, лазерный дальномер командира, система совмещения оси пушки с оптической осью прицела, а также навигационная система. Позднее последовал Т-84 «Оплот», а совсем недавно Т-84М или БМ. Этот вариант оснащен совершенно новой сварной башней (сохранившей пушку 125 мм) с автоматом заряжания в кормовой нише башни (вместо карусельного типа), организована изолированная боеукладка и установлена обновленная система управления огнем, включая поисково-ударный режим. Также установлены пассивная и активная броня и подсистема радиоэлектронного противодействия. Основной акцент был сделан на заключении экспортных контрактов, для чего был проведен ряд презентаций, которые были не очень успешны. В рамках контракта, заключенного с Таиландом, происходили постоянные задержки поставок танков, хотя недавно он всё-таки был выполнен.Разработчик: MANTAKСтрана происхождения: IsraelВооружение: 120-мм гладкоствольная МС253 (М68)Танк Merkava (иврит, колесница), разработанный с целью удовлетворения потребностей израильских вооруженных сил, был принят на вооружение в 1978 году. Установленный впереди двигатель позволяет использовать заднее отделение для перевозки боекомплекта, десанта или раненых. Новейший вариант Merkava IV включает множество новых технологий, включая модернизированную оптико-электронную систему управления огнем Knight Mark 4 с автоматическим сопровождением целей и улучшенными тепловизионными возможностями, а также расширенными возможностями борьбы с вертолетами. На танке был реализован ряд мер по снижению тепловой сигнатуры. Танк Merkava IV также отличается композитной броней местной разработки с дополнительной модульной защитой. Помимо спаренного и установленного на крыше 7,62-мм пулеметов танк также вооружен 12,7-мм пулеметом, установленным на маске основной пушки, кроме того, в комплекс вооружения танка входит легкий 60-мм миномет для постановки дымовой завесы. Merkava Mk4M оснащен КАЗ Trophy израильской разработки с системой предупреждения о лазерном и радиолокационном облучении, который способен перехватывать любой приближающийся снаряд/ракету и указывать на позицию, с которой предположительно был сделан выстрел. БИУС Tzayad может передавать эту информацию другим машинам с целью совершения маневра уклонения или обстрела цели.Разработчик: Hyundai RotemСтрана происхождения: Республика КореяВооружение: 120-мм гладкоствольная Rheinmetall L/55Танк К-2 Black Panther был разработан в Южной Корее, его конструкция оптимизирована для действий в гористой местности этой страны. Танк поступил на вооружение ограниченной партией в 2014 году, причем на этих танках был установлен двигатель местного производства. Официально же К2 поступил на вооружение в 2016 году, только теперь на танки был установлен силовой блок, состоящий из производимых по лицензии двигателя MTU 883 и трансмиссии RENK. Существовали планы по производству второй партии танков К-2 с силовым блоком мощностью 1500 л.с. Doosan и автоматической трансмиссией местной же компании S&T Dynamics, но оказалось, что трансмиссия не соответствует требуемым стандартам надежности, что задержало дальнейшее производство до 2019 года. Танки второй партии будут иметь «гибридный» силовой блок, состоящий из местного двигателя и немецкой трансмиссии RENK. Танк К-2 также включает ряд уникальных элементов, в том числе боеприпас увеличенной дальности для поражения сверху KSTAM, отстреливаемый из основной пушки (120-мм пушка длиной 55 калибров базируется на пушке Rheinmetall L55), гидропневматическую подвеску, которая позволяет танку «приседать» при ведении огня, миллиметровую РЛС, соединенную с системой управления огнем, и специальную многослойную композитную и реактивную броню. Что не смогли разработать местные предприятия, было изготовлено по лицензии или получено методом обратного проектирования. Корея с большим желанием экспортирует свои оборонительные системы и, как следствие, подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Otokar по использованию технологий танка К-2 при разработке турецкого ОБТ Altay.