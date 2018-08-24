История

Пакт Риббентропа-Молотова: карт-бланш агрессору или победа советской дипломатии?

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К сожалению, в ходе видеомоста, прошедшего в день годовщины пакта Риббентропа-Молотова 23 августа в МИА «Россия сегодня», организаторам не удалось привлечь к обсуждению его наиболее яростных критиков. И вообще, 79-летие подписания Советско-германского договора о ненападении отметили, пожалуй, лишь специалисты.

Между тем, западная пропаганда давно характеризует тогдашние российско-германские договорённости не иначе, как четвёртый раздел Польши. А политики из Эстонии и Латвии – два министра юстиции со всей очевидностью приурочили к годовщине своё сомнительное требование компенсаций от России за годы оккупации.

Споры о том, способствовал ли сам Пакт развязыванию Второй мировой войны, или же отсрочил если не её начало, то хотя бы удар Германии по Советскому Союзу, идут до сих пор.


Однако именно из Эстонии в этот раз удалось услышать реально альтернативную точку зрения на этот Договор о ненападении. И отнюдь не критическую, поскольку эстонец по паспорту и наполовину эстонец по национальности, известный в прошлом журналист-международник, политолог Владимир Илляшевич вообще считает, что пакт стал одним из первых камней, которые советскому руководству удалось заложить в фундамент будущей победы.

Более того, есть немало экспертов, которые считают, что в истоках нынешнего государственного суверенитета многих стран, в том числе прибалтийских, лежит, среди прочего, и позиция, занятая СССР на переговорах с Германией. К тому же, совершенно забыты те условия, на которых спустя несколько месяцев после подписания самого пакта, входили в состав Советского Союза прибалтийские республики.

В 1938 году Латвия, Литва и Эстония были фактически брошены своим главным антисоветским союзником - Великобританией, которая даже вывела из прибалтийских портов свой флот. Перспектива поглощения Германией становилась для них настолько реальной, что иной альтернативы у едва ли беднейших на тот момент стран Европы, кроме присоединения к СССР, похоже не оставалось.

Неплохо было почаще напоминать нашим соседям, что в прибалтийских странах установились к тому времени политические режимы, весьма схожие с гитлеровским. Благосостояние населения было весьма и весьма сомнительным, безработица достигала 70 процентов, о каком-либо соблюдении прав человека или свободе слова не было и речи ни в Литве, ни в Латвии, и особенно в Эстонии. В каком-то смысле дорогу местным коммунистам к власти вымостили их предшественники, а отнюдь не советские войска.

Военный историк Александр Бондаренко напомнил, что при этом и сам Советский Союз на тот момент тоже вряд ли имел реальную альтернативу договорённостям с Германией. Российский посол в Эстонии Александр Петров напомнил, в связи с этим, что ещё в 90-е годы немецкий политик, многолетний председатель ХСС Тео Вайгель решительно отмёл все спекуляции на эту тему, считая, что история расставила по своим местам агрессора и того, кому тогда пришлось обороняться.

Сегодня столь смелых политиков на Западе найти непросто, тем более, что тема «вины России» там снова очень популярна. Однако, по мнению доцента РГГУ Вадима Трухачёва надо обязательно помнить, что тема Пакта Риббентропа-Молотова, как чуть ли не источника всех бед, случившихся тогда, была раскручена с подачи британских политиков так же, как это делается сегодня по Крыму, Донбассу и тому же делу Скрипалей.

Но и сам по себе Договор о ненападении, и даже его печально знаменитые секретные протоколы вполне соответствовали довоенной политической практике. Такие же договоры и пакты, кстати, успели заключить и Германия с Польшей, а Польша с прибалтийскими странами. В Эстонии нынешние власти предпочитают вообще не вспоминать пакт Сельтера-Риббентропа, а в Латвии – пакт Мунтерса-Риббентропа.
Пакт Риббентропа-Молотова: карт-бланш агрессору или победа советской дипломатии?

Эстония и Латвия успели подписать пакты о ненападении с Германией на полтора месяца раньше Советского Союза

Оба пакта, подписанных прибалтийскими дипломатами с министром нацистской Германией – тоже о ненападении, хотя немцам, чтобы напасть на Эстонию с Латвией сначала пришлось бы что-то делать с Литвой. Но и в Прибалтике даже сегодня ещё есть люди, прекрасно понимающие, что без этих пактов могло и не быть никакого Пакта Риббентроп-Молотов.

Однако их голоса в Риге и Таллине предпочитают не слышать, о чём в ходе видеомоста напомнил гражданин Эстонии Владимир Илляшенко. Провалы же в памяти у власть имущих там явно связаны с тем, что прибалтийским странам Гитлер мог наобещать всё что угодно, но в реальности не собирался делать ровным счётом ничего.

К тому же, не в современной России, а ещё в СССР на Съезде народных депутатов была дана правовая оценка как основным положениям, так и тем самым секретным протоколам к Пакту Риббентроп-Молотов. Съезд признал юридическую несостоятельность последних, и осудил сам факт подписания протоколов.

И это несмотря на то, что формально договор ни по форме, ни по содержанию, не выбивался из целого ряда тогдашних аналогичных договорённостей между теми или иными странами. Нельзя охарактеризовать его и как выдачу некоего карт-бланш Гитлеру на начало военных действий против Польши. В то время, как небезызвестный Мюнхенский сговор иначе, как именно такой карт-бланш не расценивается даже западными политиками и историками.

Да, войну с Польшей гитлеровская Германия начала буквально через несколько дней после подписания Молотовым и Риббентропом договора о ненападении. Однако отнюдь не положения секретных протоколов стали основанием для ввода советских войск в Западную Украину и Белоруссию – легендарного «Освободительного похода».


Таким основанием стал сам по себе крах тогдашней Польши, как суверенного государства. И сколько бы не твердили западные СМИ про «четвёртый раздел», ни одному сколько-нибудь серьёзному политику даже в самой Польше и в голову не придёт говорить о возвращении утраченных в 1939 году территорий.

Посол Александр Петров вспомнил, в связи с этим свою беседу с выдающимся дипломатом, ныне покойным Юрием Квицинским. Тот прямо охарактеризовал Договор о ненападении как победу советской дипломатии, напомнив при этом о крайне сложном положении, в котором тогда оказался СССР. В разгаре были бои на Халхин-Голе, а на северо-западной границе всё уже явно шло к войне с Финляндией.

Владимир Илляшенко отметил, что вопрос ответственности СССР за договорённости с Германией носит откровенно раздутый характер, для чего немалые усилия приложила Великобритания. Сделано всё было последовательно с использованием мощного пласта фальсификаций, как это теперь называют – фейковых новостей, сделано целенаправленно, когда Пакт Риббентропа-Молотова превращали в долгосрочный пропагандистский инструмент.

Однако, как отметил Александр Петров, сам по себе пакт ничем не отличался от десятков аналогичных документов той эпохи. Даже пресловутые секретные протоколы, вся шумиха вокруг которых связана именно с их секретностью, носят в большей мере технический характер. И засекречены они были лишь для того, чтобы не ставить в известность страны, которые ими могут быть затронуты. Это обычная дипломатическая практика.

По свидетельству Александра Бондаренко, в то же время существовал, к примеру, секретный протокол к договору той же Великобритании с Польшей, который давал англичанам право на вторжение в случае нападения на Польшу Германии. Как известно, в ходе «странной войны» Великобритания как-то не торопилась этим правом воспользоваться.

Многолетние нападки на советско-германский договор со всей очевидностью рассчитаны на эрозию политических настроений в Европе. Тем более, что на фоне тех многочисленных политических комбинаций, которые в те годы Великобритания проворачивала на севере старого континента, пакт вообще можно рассматривать как незначительную частность, убеждён Александр Бондаренко.

Вадим Трухачёв, поддерживая такую оценку, вообще настаивает на том, что как предпосылку к мировой войне Советско-германский договор оценивать было бы просто наивно. К тому времени, и германская, и польская армия уже изготовились к схватке, англичане и французы также были фактически готовы к войне. Причины войны вызрели намного раньше, и отнюдь не случайно Вторую мировую войну большинство серьёзных историков рассматривают как продолжение Первой.

Прямое же скатывание к войне, по оценке Трухачёва, началось ещё на переговорах в Локарно в 1925 году, когда Англия и Франция заставили Германию дать гарантии относительно её западных границ, и не поставили никаких условий относительно восточных. В дальнейшем Советскому Союзу не оставили иных альтернатив, кроме как идти на договорённости с Германией.



Но и тогда СССР пошёл на переговоры с Германией фактически последним, хотя руководство страны неплохо понимало, что избежать глобального конфликта с фашистами вряд ли удастся. Пакт в итоге, скорее всего помог оттянуть время начала большой войны.

Ну а связанный с ним напрямую ввод Красной армии в Западную Украину, Белоруссию, а затем и в Прибалтику отодвинул границу на десятки километров к западу. Как бы не оценивать трагические события уже 1941 года, эти километры немецким захватчикам ещё пришлось преодолевать. И преодолевать с боями.
Автор:
Алексей Подымов
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43 комментария
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  1. З.О.В. Офлайн
    З.О.В. Сегодня, 04:33
    +13
    А политики из Эстонии и Латвии – два министра юстиции со всей очевидностью приурочили к годовщине своё сомнительное требование компенсаций от России за годы оккупации.

    Взять хотя бы мифические оккупации Прибалтики и Польши. Утверждают, что советская оккупация была страшней немецкой. Смотрим статистические данные. При немецкой оккупации численность падало, при советской росло. Сколько СССР построил на территории этих стран концлагерей уничтожения. Ни одного!!! Да скажут, но ведь был ГУЛАГ. Во первых разница между концлагерем и лагерем в том, что в концлагерь попадают без решения суда и бессрочно, а лагерь по решению суда и на определенный судом срок. Во вторых количество заключенных сильно преувеличено, в самые тяжелые годы войны количество заключенных не превышало 2,5 млн. Сейчас в США сидит около 5,5 млн.(каждый пятый в мире). http://trudoros.narod.ru/teor/repress_sousa.htm Но старшее поколение ещё не умерло, оно помнит как жилось в СССР, поэтому в прибалтийских странах ввели уголовный закон об отрицание советской оккупации и теперь монопольно лгут о "страшной Совдепии". Вот такая "демократия", заткнуть оппонентам рты, а самим лгать о "ужасах оккупации". Поэтому и развелось так много кастрюлеголовых. Если Америка и её шавки говорят о России только в негативном свете у людей особенно молодежи складывается о ней неверное мнение, а это нужно для воспитания манкуртов и войны с Россией. Только на это работают все её фонды. Воспитать ненависть к ней у соседей России и стравить их в войне. Американцы, по большому счету, всегда воевали чужими руками. И живут они хорошо за счет грабежа остального мира. Производят 20% а потребляют 40% продукции. А сказки о защите демократии - это для дурачков. Вот тебе типичный пример западной страшилки. Коварные русские коммунисты устроили Голодомор, чтобы убить голодом свободолюбивых украинцев. Умерло аж 6 или 7 млн. Вопрос, если начали морить голодом, что же совсем не уморили??? Идиотам этот вопрос в голову не приходит. Потому что приходить некуда. На самом деле Голодомор был спровоцирован западными демократиями, которые отказались поставлять оборудование для заново строящейся советской промышленности за золото, нефть и лес. А согласились принимать оплату только зерном. Советское государство рисковало, в добавок случилась засуха и голод прошелся не только по Украине, но и по Южным районам РСФСР и Казахстана. Причем усугубился вредительскими действиями троцкистов, которые скрыли масштабы голода и за эти преступления были расстреляны или понесли наказания. Но сейчас их числят как "невинных" жертв Сталина. Советское правительство закупило зерно в Персии, но время было упущено.
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 05:41
      0
      Прибалты явно предпочитали нацисткую оккупацию советской, т.к. сами являются такими же нациками, как гитлеровцы.
      «Голодомор» случался ещё при царях-батюшках - Россия являлась ведущим поставщиком пшеницы, а большой урожай или нет и останется ли что-то крестьянам, помещиков особо не волновало.
      Про Штаты с Вами не согласен - если за 20% выпускаемой тобой продукции ты способен купить 40% - значит твоя продукция качественная, дорогая и пользуется спросом.
      1. З.О.В. Офлайн
        З.О.В. Сегодня, 07:06
        +4
        Про Штаты с Вами не согласен - если за 20% выпускаемой тобой продукции ты способен купить 40% - значит твоя продукция качественная, дорогая и пользуется спросом.


        Живут, за счет печатания, ни чем не обеспеченных, долларов. Напечатать 100 $ банкноту стоит 3 цента. А товар приобретается на полных 100 $. Американская валюта подкреплена мощью американской армии. И если кто то не согласен, то тот объявляется "кровавым диктатором" и туда на крыльях демократии прилетают самолеты и крылатые ракеты.
        1. З.О.В. Офлайн
          З.О.В. Сегодня, 07:25
          +6
          Про Штаты с Вами не согласен

          1. РУСС Офлайн
            РУСС Сегодня, 08:50
            +1
            Это фото города Детройт, кстати при Трампе этот город начали восстанавливать.
            1. Alexey RA Офлайн
              Alexey RA Сегодня, 10:58
              +4
              Цитата: РУСС
              Это фото города Детройт

              Угу... центральный вокзал Детройта узнаётся сразу.
              Кстати, из Детройта были ещё неплохие фотографии:

              1967 год. Нет, это не братская помощь США народу Южного Вьетнама, изнемогающему в войне с Вьетконгом. И это не кровавый режим ввёл танки в город для подавления восстания борцов за свободу. Это Нацгвардия США восстанавливает в Детройте конституционный порядок в ходе бунта самизнаетекаких граждан США.
            2. Alexey RA Офлайн
              Alexey RA Сегодня, 11:19
              +4

              И это не Сайгон во время новогоднего наступления - а тот же самый Детройт.
              События в Новочеркасске, говорите...
        2. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 08:05
          0
          Доллар на сегодняшний день обеспечен 68 рублями.
          1. BAI Онлайн
            BAI Сегодня, 09:28
            +2
            Курс "рубль - доллар" никогда не был реальным. Либо административным, либо спекулятивным.
            1. Krasnodar Офлайн
              Krasnodar Сегодня, 09:30
              0
              Да какая разница? Хоть инферально-валотильным. Факт остаётся фактом - доллар равен 68 рублей на момент написания этого коммента.
        3. andrewkor Офлайн
          andrewkor Сегодня, 10:14
          +1
          Доллар подкреплен ещё и экономиками тех стран,что используют его ,как основное платежное средство,для гарантирования этого процесса и существует армия США!
      2. alstr Офлайн
        alstr Сегодня, 09:49
        +1
        Про предпочтения населения Прибалтики - это достаточно сложный вопрос.
        Было примерно половина на половину. Правящая элита была под влиянием немцев (чисто исторически), а вот беднота смотрела в сторону СССР. При этом не забываем, что значительная часть активного населения Прибалтики, которая симпатизировала СССР эмигрировала (точнее осталась) в СССР - это привет Латышским стрелкам.
      3. Проксима Онлайн
        Проксима Сегодня, 10:08
        +2
        Но и сам по себе Договор о ненападении, и даже его печально знаменитые секретные протоколы вполне соответствовали довоенной политической практике. (из текста)

        Чем же это он так печально известен? - тем, что так называемый "секретный протокол" - это грубо состряпанная фальшивка? Сей "документ" был ВПЕРВЫЕ опубликован в американском сборнике "Нацистско-Советские отношения 1939-1941 годы" Вашингтон 1948 год. Самое интересное, что "документ" был опубликован БЕЗ ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИК. belay Правда, уже значительно позже, появился и сам "оригинал" документа, с подписью Молотова, которую школьник даже лучше подделает, но это уже другая "детективная" история.
        Идём дальше, ход польской компании наглядно показывает, что не только "секретного протокола", но и устной договорённости по линии разграничения не было. Примеров можно привести множество, когда немцы берут город, а потом его нам отдают (Львов например). Это говорит о том, что "линия разграничения" формировалась по ходу самой компании, то есть, в "онлайн" режиме и никак иначе. hi
        1. Alexey RA Офлайн
          Alexey RA Сегодня, 11:32
          +1
          Цитата: Проксима
          Идём дальше, ход польской компании наглядно показывает, что не только "секретного протокола", но и устной договорённости по линии разграничения не было. Примеров можно привести множество, когда немцы берут город, а потом его нам отдают (Львов например). Это говорит о том, что "линия разграничения" формировалась по ходу самой компании, то есть, в "онлайн" режиме и никак иначе.

          Данный аргумент не совсем корректен.
          Во-первых, линия разграничения из "секретных протоколов" могла быть не доведена в точности до непосредственных исполнителей.
          Во-вторых, продолжение наступления "за линию" могло быть вызвано оперативными и тактическими соображениями - добить разгромленного противника, не дав ему переформироваться на "чужой" территории, или разгромить группировку противника на этой территории, устранив угрозу удара во фланг.
          И наконец, если линии разграничения изначально не было, и она формировалась по ходу кампании - то почему немцам пришлось отдать Львов и Брест, за которые они долго и упорно воевали?
          1. Проксима Онлайн
            Проксима Сегодня, 12:20
            +1
            Цитата: Alexey RA
            ..линия разграничения из "секретных протоколов" могла быть не доведена в точности до непосредственных исполнителей.

            Немного наивно, а хотя бы генералитету Вермахта могли, не вдаваясь в подробности, эту линию обозначить?
            По поводу "оперативных и тактических" соображений - я с вами соглашусь.
            А вот по поводу:
            Цитата: Alexey RA
            ... почему немцам пришлось отдать Львов и Брест, за которые они долго и упорно воевали?

            "Долго и упорно" - это да! lol Почти, как оборона Севастополя! Из Львова и Бреста немцы вывели свои части под давлением СССР путём долгих переговоров. Главным аргументом давления явно не была мифическая "линия", а было то, что это исконные земли Западной Украины и Западной Белоруссии которые к Польше и тем более к Германии отношения не имеют. request
            И наконец главная точка давления правительства Советского Союза - это угроза денонсации Договора Молотов-Риббентроп. Германия, которая, пусть и номинально, вела войну с тремя государствами (Британия, Польша, Франция) вынуждена была пойти на уступки. hi
            1. Alexey RA Офлайн
              Alexey RA Сегодня, 14:17
              0
              Цитата: Проксима
              Немного наивно, а хотя бы генералитету Вермахта могли, не вдаваясь в подробности, эту линию обозначить?

              Судя по немецким приказам, этой линии у командующих группами армий не было.
              15 сентября Бок приказал командующему 4-й армией организовать наступление к востоку с ближайшей задачей выйти на линию Волковыск — Гродно (150 км от советской границы). 19-му моторизованному корпусу ставилась задача «одной моторизованной и одной танковой дивизиями продвигаться на Влодава, Ковель. Одна моторизованная дивизия, усиленная танковым подразделением, подчинялась 4-й армии с целью достичь через Кобрин, Пружаны линии Барановичи — Слоним» (50 км от советской границы). Соответственно, 2-я моторизованная дивизия двинулась к Кобрину, а 3-я танковая — на Влодаву, которую заняла 16 сентября. Передовые отряды достигли Любомля. Сюда же с юга подошли части 22-го моторизованного корпуса.

              А вот у руководства Вермахтом она была:
              Однако в 2.00 17 сентября германское командование было информировано о вступлении на территорию Польши Красной армии и в 7.00 приказало своим войскам «остановиться на линии Сколе — Львов — Владимир-Волынский — Брест — Белосток»

              Цитата: Проксима
              "Долго и упорно" - это да! lol Почти, как оборона Севастополя!

              По сравнению с общей продолжительностью Польской кампании, эти бои могут считаться долгими и упорными. smile
    2. РУСС Офлайн
      РУСС Сегодня, 08:52
      -7
      Оккупация была и это факт, итоги ее не однозначны , каждая сторона воспринимает её по разному .
      1. Проксима Онлайн
        Проксима Сегодня, 10:59
        +4
        Цитата: РУСС
        Оккупация была и это факт, итоги ее не однозначны , каждая сторона воспринимает её по разному .

        Давайте разбираться, что представляла из себя эта "оккупация" и какой это был "раздел" с советской стороны.Для начала восстановим хронологию событий. 17 сентября Красная армия ступила на земли Западной Украины и Западной Белоруссии. 14 сентября Варшава была полностью окружена. С сего момента "оборона" столицы уже не имела ни стратегического значения, ни политического. Более того 15 сентября (за два дня до вступления!) немцы были уже во Львове! Дальше - больше, немецкие клещи сомкнулись в г. Хелм (в нескольких километрах от теперешнего украинского города Старовойтово. В окружение попали все остатки польских дивизий, расположенные между Вислой и Бугом! ЧТО НАМ ОСТАВАЛОСЬ ДЕЛАТЬ!?? Ещё бы немного и следующие "клещи" сомкнулись бы уже возле старой границы, ЭТО В СЧИТАННЫХ КИЛОМЕТРАХ ОТ МИНСКА например. На момент вступления Красной армии на "польскую" землю уже фактически не было ни польского правительства, ни польских вооружённых сил. hi
  2. З.О.В. Офлайн
    З.О.В. Сегодня, 05:08
    +14
    Таким основанием стал сам по себе крах тогдашней Польши, как суверенного государства. И сколько бы не твердили западные СМИ про «четвёртый раздел», ни одному сколько-нибудь серьёзному политику даже в самой Польше и в голову не придёт говорить о возвращении утраченных в 1939 году территорий.

    Государство, подвергающееся агрессии, объявляет себя в состоянии войны с агрессором. Если на 17 сентября 1939 г. правительство Польши находилось еще на территории Польши. Тогда покажите мне ноту, подписанную президентом Польши Мосцицким и министром иностранных дел Польши Беком, о том, что они объявляют Польшу в состоянии войны с СССР.
    Главнокомандующий армии любого государства при вторжении на территорию этого государства войск агрессора дает команду своим войскам отразить агрессию. Но Главнокомандующий польской армии маршал Рыдз-Смиглы, дал такую команду от 17 сентября: «Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы и [Модлина], которые должны защищаться от немцев, без изменений. [Части], к расположению которых подошли Советы, должны вести с ними переговоры с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию. Верховный Главнокомандующий маршал Польши Э. Рыдз-Смиглы».
    Я уже не говорю о том, что этот свои обязанности переложил на командиров рот и батальонов — это они должны были по его приказу ехать в Москву и договариваться с Ворошиловым о пропуске их в Румынию, поскольку, само собой, никакие другие советские командиры вести подобные переговоры не имели права и не стали бы. Покажите мне в этом приказе, где Рыдз-Смиглы дает команду на отражение «советской агрессии»? Про немцев сказано — вы там в Варшаве и Модлине деритесь, а я побежал в Румынию прятаться, — но где что-либо подобное сказано про Красную Армию?
    Далее. Румыния была в военном союзе с Польшей именно против СССР. Покажите мне ноту, в которой Румыния объявляет войну СССР.
    Далее. Франция и Англия, союзники Польши, после нападения на Польшу Германии предъявили последней ультиматум, в котором требовали вывести из Польши немецкие войска, и только после этого (3 сентября) объявили Германии войну. Покажите нам ультиматум Франции и Англии, в которых они требуют от Советского Союза вывести свои войска с территории Польши. Более того, даже Лига наций не объявила СССР страной агрессором.
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 05:43
      +4
      Польши уже не было в качестве государства, какая агрессия? laughing
  3. Dart2027 Офлайн
    Dart2027 Сегодня, 05:35
    +1
    Если они вообще были эти протоколы.
    1. Иван Тартугай Офлайн
      Иван Тартугай Сегодня, 12:35
      +4
      Цитата: Dart2027
      Если они вообще были эти протоколы.

      Секретных протоколов к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом (Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt) нет.
      В начале перестройки при Горбачеве появилась фотокопия с машинописной копии якобы «секретных протоколов» от немецкого МИДа. Демократы уверяли, что это достоверная копия. Об этом якобы говорило то, что машинописная копия, с которой делали фотокопию, была отпечатана на машинке, которая по некоторым сведениям использовалась в каком-то отделе МИД Рейха.
      Позже Яковлев, наш "прораб перестройки", якобы «нашел» в архивах ЦК КПСС ещё одну, но уже машинописную копию «секретного протокола» и на русском языке.
      Оригиналов же "секретных протоколов" ни немецких, ни русских нет и ни кто их не видел, ни ветераны МИДа СССР, ни ветераны МИДа Рейха, даже Молотов с Рибентропом тоже не видели.
      Было несколько статей, где анализировали тест этих "секретных протоколов". В них указана масса ошибок, включая ошибки по географии линии разделения, которые просто невозможны в настоящих международных документах такого уровня.
  4. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 06:13
    +7
    Все упускают один момент... состояние СССР на момент подписания... война с Японией, получить еще проблемы на западных границах было легко, но этого удалось избежать. Упускают еще один фактор, итоги первой мировой, тогда были сделаны разграничения и СССР только подтвердил свои права на территории отторгнутые у него в годы в гражданской войны... полякам и прибалтам ни кто, в отличии от финнов ни кто самоопределение не разрешал.
    1. andrewkor Офлайн
      andrewkor Сегодня, 10:22
      +1
      Дополню Ваши рассуждения.Вы "упускаете" такой "момент",что умные историки Ваши доводы не упускают.А занимаются упущениями,допущениями,домыслами и прочей лабудой именно профессиональные фальсификаторы Истории по заказу настоящих поджигателей всяких войн.Это я не в укор Вам,поймите правильно!
  5. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 06:23
    +10
    Пакт Молотова-Риббентропа - основа победы над Осью. Он заключен в тот самый момент, когда СССР нагибала в позу пьющей лошади Японию. и в Токио пакт вызвал шок - они его расценили как предательство. ТОЛЬКО ПОЭТОМУ Япония в свою очередь не атаковала Дальний Восток в декабре 41-го, что однозначно бы угробило Союз, а наоборот - уперлась в противоположном направлении, подписав в свою очередь пакт о ненападении, дав перебросить дивизии с ДВ и Сибири под Москву. Профит! Единственный выход, как могла уцелеть Советская Россия - развалить ОСЬ. Ибо тогда против СССР был как Антикоминтерновский блок, так и его креатуры - третий рейх и Япония, которую США четко выдавливали санкциями wink на ДВ СССР, мол там для вас все ресурсы, мы вам ничего не продадим.
    И да - Гитлера победил СССР. Уже одного этого хватит, чтоб всю эту сволочь послать найух
    1. igordok Офлайн
      igordok Сегодня, 11:10
      +1
      Поправлю.
      Цитата: Jerk
      Пакт Договор Молотова-Риббентропа - основа победы над Осью.
  6. М.Михельсон Офлайн
    М.Михельсон Сегодня, 06:30
    -9
    Промывание мозгов за послевоенные десятилетия не позволяет понять всю нелепость этих построений в защиту пресловутого Пакта.
    1. Пакт был "величайшей победой советской дипломатии". Т.е. как бы Правительство СССР ловко предложило Германии дружбу? Да нет, это Гитлер предложил ее СССР! А в Кремле, занятом халхин-гольскими событиями, с радостью схватились за это предложение, как за соломинку. И в чем здесь мудрость?
    2. "СССР получил передышку". От чего? От немедленной войны? Т.е. Гитлер ультиматум нам предложил, получается: или вы, падлы, со мной дружите, или я вас... Нет-с, он прилетел голубем с веточкой в клюве. И никаких планов воевать тогда с Советами не было, и никогда не пошел бы он на такое, имея за спиной "друзей" по Версалю. всё это нелепые и жалкие выдумки.
    3. Опять же "СССР получил передышку". Что, Пакт подписывался до июня 41-го? Нет, он подписывался на 5 лет! На 5 лет, Карл!! И Гитлер, когда захотел его подписал, а когда захотел, разорвал. Это для него была передышка, для него!
    Принятие германских предложений в полном объеме (в самой нормализации отношений ничего плохого не было) было величайшей глупостью, наверное во всей истории внешней политики СССР. Хуже, чем Мюнхенская конференция, где европейские гаранты решили поиграть с Гитлером в джентльменов. И надо из этого провала извлекать горькие уроки, а не раздувать жалкий лепет оправданья.
    1. Котище Офлайн
      Котище Сегодня, 08:01
      +7
      Причем тут "жалкий лепет"?
      Управление страной, особенно на внешнеполитической арене имеет немного иные моральные и нравственные ценности. Так что думаю в политическом плане пакт особо ничего и не менял. Он банально давал надежду советскому руководству на невмешательство Германии, при решении своих задач.
      Или Вы думаете наличие или отсутствие пакта как-то поменяло на решение об освобождении земель западной Украины и Белоруссии? Или началу Советско-Финнской войны? Думаю нет!
      Самое интересное практически все страны Европы успели о чем-то сговорится с гитлеровской Германией, в том числе Великобритания, Франция (Мюнхеский сговор), Польша, Латвия, Литва, но огульно винят только Россию!
      С уважением, Котище!
    2. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 08:39
      +4
      Цитата: М.Михельсон
      Промывание мозгов за послевоенные десятилетия не позволяет понять всю нелепость этих построений в защиту пресловутого Пакта.
      1. Пакт был "величайшей победой советской дипломатии". Т.е. как бы Правительство СССР ловко предложило Германии дружбу? Да нет, это Гитлер предложил ее СССР! А в Кремле, занятом халхин-гольскими событиями, с радостью схватились за это предложение, как за соломинку. И в чем здесь мудрость?
      2. "СССР получил передышку". От чего? От немедленной войны? Т.е. Гитлер ультиматум нам предложил, получается: или вы, падлы, со мной дружите, или я вас... Нет-с, он прилетел голубем с веточкой в клюве. И никаких планов воевать тогда с Советами не было, и никогда не пошел бы он на такое, имея за спиной "друзей" по Версалю. всё это нелепые и жалкие выдумки.
      3. Опять же "СССР получил передышку". Что, Пакт подписывался до июня 41-го? Нет, он подписывался на 5 лет! На 5 лет, Карл!! И Гитлер, когда захотел его подписал, а когда захотел, разорвал. Это для него была передышка, для него!
      Принятие германских предложений в полном объеме (в самой нормализации отношений ничего плохого не было) было величайшей глупостью, наверное во всей истории внешней политики СССР. Хуже, чем Мюнхенская конференция, где европейские гаранты решили поиграть с Гитлером в джентльменов. И надо из этого провала извлекать горькие уроки, а не раздувать жалкий лепет оправданья.

      СССР получил от этого пакта прибавку территории? Получил. Территория была важна в 1941? Ещё как! Так чем это не победа советской дипломатии?
    3. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 11:56
      +4
      Цитата: М.Михельсон
      3. Опять же "СССР получил передышку". Что, Пакт подписывался до июня 41-го? Нет, он подписывался на 5 лет! На 5 лет, Карл!! И Гитлер, когда захотел его подписал, а когда захотел, разорвал. Это для него была передышка, для него!

      С учётом реального состояния РККА на 1939 год, передышка была нужна именно для СССР. Фактически, на сентябрь 1939 армии у СССР не было - потому как с августа в РККА началась самая масштабная из реформ, в ходе которой нужно было полностью перестроить систему развёртывания армии для большой войны.
      созданная по решению Главного Военного Совета Комиссия по организационным мероприятиям при НКО под председательством заместителя наркома обороны командарма 1 ранга Г.И. Кулика 27 июля 1939 г. приняла решение развернуть на базе стрелковых дивизий тройного развертывания ординарные стрелковые дивизии со штатом 4 100 человек. Комиссия сделала вывод, что все военные округа могут разместить новые дивизии, материальных запасов также хватало, поэтому к 1 ноября 1939 г. следовало перейти на новую организацию стрелковых войск и к 1 мая 1940 г. подготовить новые мобилизационные планы.
      В соответствии с принятым решением, 15 августа 1939 г. нарком обороны маршал К.Е. Ворошилов отдал директивы №№ 4/2/48601—4/2/48611 Военным советам Ленинградского (ЛВО), Московского (МВО), Калининского (КалВО), Белорусского (БОВО) и Киевского особых (КОВО), Харьковского (ХВО), Орловского (ОрВО), Приволжского ПриВО), Северо-Кавказского (СКВО), Уральского (УрВО) и Сибирского (СибВО) военных округов, согласно которым им следовало с 25 августа по 1 декабря 1939 г. сформировать 18 управлений стрелковых корпусов, перевести кадровые дивизии на новый штат 8 900 человек и развернуть 36 дивизий тройного развертывания в 92 дивизии по б 000 человек.
      © Мельтюхов
      Фактически РККА в одночасье лишилась всего резерва - до декабря 1939 г. "тройчаток" уже нет, а кадрированных дивизий ещё нет. Плюс к тому ещё и кадровые дивизии переводятся на новые штаты. Мобпланов тоже нет - будут только в середине 1940 г. Техникой и вооружениями реформа традиционно не обеспечена:
      По самозарядным винтовкам, 45-мм противотанковым пушкам, 122-мм гаубицам и 76-мм зенитным пушкам покрытие некомплекта ожидалось в течение 1939 г. на основании получения их от промышленности, а потребность по противотанковым ружьям, 12,7-мм станковым пулеметам, 50-мм, 107-мм и 120-мм минометам, 152-мм гаубицам, 37-мм и 45-мм зенитным пушкам и автомобилям удовлетворялась поступлением от промышленности в 1939—1940 гг.

      И это было только начало. Дальше была советско-финская война и её итог - читающийся как приговор Ворошилову и компании "Акт о приёме наркомата обороны CССР Тимошенко С. К. от Ворошилова К. Е.", вскрывающий всю глубину бардака в армии.
    4. brn521 Офлайн
      brn521 Сегодня, 12:14
      +2
      Цитата: М.Михельсон
      Правительство СССР ловко предложило Германии дружбу? Да нет, это Гитлер предложил ее СССР!

      И это победа советской дипломатии. Поскольку изначально ни Германия, ни Британия с нами договариваться не собирались. Все шло к тому, что немцы все же двинутся на восток, а Франция и Британия будут сидеть в сторонке и следить за тем, чтобы стороны нанесли друг другу как можно больше урона. Т.е. ВОВ началась бы раньше, в старых границах и без ленд-лиза. При любом раскладе мы бы несли потери, не получая взамен ничего. Но наши дипломаты упорно пытались заключить этот договор с союзниками. В результате для Германии постоянно существовала угроза образования полноценного военного союза против нее. И Гитлер был вынужден поступиться своими интересами ради ликвидации этой проблемы. Немцы, которые до этого слали нас нах чуть ли не напрямую, внезапно сами преподнесли нам договор и разграничение сфер влияния. Это действительно очень серьезное достижение советской дипломатии.
      Цитата: М.Михельсон
      "СССР получил передышку". От чего? От немедленной войны?

      Верно подмечено, подобные формулировки - косяк многих подобных статей и учебников. Скажем так, СССР пытались выставить терпилой, прокатив по-полной и слив в отстой. А вместо этого обманули сами себя, потеряв половину Европы и оказавшись вынужденными оказывать нам военную помощь и вести переговоры как с полноценным союзником.
      Цитата: М.Михельсон
      Это для него была передышка, для него!

      Это уже нас не касается. Союзники принципиально не хотели пускать на территорию Европы советские танки и советские дивизии. Нападать мы не могли, т.к. были стратегическим соперником и для немцев, и для британцев с компанией. Зато мы могли укреплять оборону. И пресловутый договор очень серьезно эту оборону укрепил. Но получить его было непросто, а изначально даже невозможно.
      Цитата: М.Михельсон
      Хуже, чем Мюнхенская конференция, где европейские гаранты решили поиграть с Гитлером в джентльменов.

      Наоборот, гораздо лучше. Мы во времена Мюнхена действовали согласно договору и отмобилизовали необходимое количество дивизий. Но нас послали, сказали, что без нас разберутся и уже практически уговорили Чехословакию лечь под Германию с Польшей. В той ситуации мы не могли поделать практически ничего. Германия и ее интересы оказались под защитой Британии&Co.
      Включите мозги что ли. Мюнхен усилил Гитлера на халяву. Пакт Молотова-Риббентропа наоборот, заставил его поступиться своими интересами.
    5. нафанаил Офлайн
      нафанаил Сегодня, 13:02
      +2
      Воля ваша ..Но Вы батенька зарапортовались.Какая соломинка? Условия ставил СССР.а основным условием подписания пакта о ненападении было подписание торгового договора..И гитлер как миленький выполнил все требования Сталина. Я ознакомился с содержанием этого торгового договора.Большего унижения германия испытала только при подписании акта о капитуляции..Пункты договора были составлены в откровенно издевательском тоне..Ознакомтесь с номенклатурой поставок в СССР из Германии.Всё что они поставили -это оружие или средства для его производства.А когда будете знакомиться со списком поставок из СССР в Германию..-не уписайтесь от смеха..Все требования Сталина выполнялись безоговорочно..Даже часть территории продали Сталину населённой литовцами.кою он включил в состав Литвы.И вильнюс им передал..Но об этом чухонцы предпочитают не вспоминать.Вот это -высший пилотаж в дипломатии.Прекрасно Сталин понимал что с германией придётся воевать.И в ситуации войны без союзников использовал это на все100%
    6. Проксима Онлайн
      Проксима Сегодня, 14:49
      +1
      Цитата: М.Михельсон
      Что, Пакт подписывался до июня 41-го? Нет, он подписывался на 5 лет! На 5 лет, Карл!! И Гитлер, когда захотел его подписал, а когда захотел, разорвал.

      Уважаемый Михельсон! На первый взгляд ваши аргументы можно назвать красивыми, в чём-то остроумными, но если хоть немного копнуть - они напрочь гнилые.
      Мог ли Сталин предположить в 39-м году, что Пакт продержится до июня 41-го? - конечно же нет! Виной тому Британия и Франция, которые в 40-м году обделались по полной! Такой прыти от Вермахта не ожидал никто! Мало того, падение Франции и ликвидация континентального контингента Великобритании удивила даже большую часть генералитета Германии. Кажется, что после невозможности проведения операции "Морской лев" Пакт превратился просто в бумажку - ан нет! Эта бумажка стала предтечей другой "бумажки", а именно, подписанию пакта о нейтралитете между СССР и Японией (13 апреля 1941 года). Вот это был бесспорный успех! good drinks Были взбешены все! - Германия, Италия, Великобритания, США. Сталин опять не стал лить воду на мельницы потенциальных соперников! Он даже нарушил мыслимый и немыслимый дипломатический этикет. Сам лично провожал японского посла до вагона поезда! belay
      А если опять вернуться к вашей фразе:
      Цитата: М.Михельсон
      Гитлер, когда захотел его подписал, а когда захотел, разорвал

      Что значит "хотел"? Вы имеете понятие, что такое "хотел" и что такое "имел возможность"? - тогда посмотрите "Кавказскую пленницу".
      Так вот, Гитлер в июне 41-го имел возможность аннулировать Пакт. А кто эту возможность ему предоставил? - правильно - Франция и Британия. hi
    7. atos_kin Офлайн
      atos_kin Сегодня, 15:12
      +1
      Цитата: М.Михельсон
      Промывание мозгов за послевоенные десятилетия не позволяет понять всю нелепость этих построений в защиту пресловутого Пакта.

      Забыли ещё одну "нелепость". Дедушка Сталин вместе с Пактом взял у Гитлера кредит на 200 млн. "рейховских рублей", чтобы потратить их не на строительство стадионов и мемориалов, а на закупку в Германии станков и оборудования для заводов по выпуску вооружений и техники, на которой пришлось потом в Берлин смотаться, хотя отдавать кредит уже было некому.
  7. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 06:33
    +5
    Англии и Франции предлагали союз они крутили динамо не желая обременять себя союзом с СССР , Польша оборонительного союза против Германии с СССР не хотела ,хотела через неделю взять Берлин , Сталин выбрал тот путь который был возможен ,развязал себе руки в Прибалтике и на Дальнем Востоке ,начал перевооружение.
  8. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:25
    +3
    Военный историк Александр Бондаренко напомнил, что при этом и сам Советский Союз на тот момент тоже вряд ли имел реальную альтернативу договорённостям с Германией.

    СССР вел в этот момент переговоры с Англией и Францией. Но те просто тянули время. На переговоры с их стороны были выставлены лица, не имеющие никаких полномочий, а со стороны СССР - высшие должностные лица, в частности - Ворошилов.
    Причем основной пункт про­ти­во­ре­чий на пе­ре­го­во­рах: во­прос о га­ран­ти­ро­ва­нии безо­пас­но­сти Лат­вии, Эс­то­нии и Фин­лян­дии тре­мя дер­жа­ва­ми.
    1. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 11:38
      0
      Цитата: BAI
      СССР вел в этот момент переговоры с Англией и Францией. Но те просто тянули время. На переговоры с их стороны были выставлены лица, не имеющие никаких полномочий, а со стороны СССР - высшие должностные лица, в частности - Ворошилов.

      Все еще надеясь достичь договоренности с Германией, английское правительство не желало в результате переговоров с СССР «быть втянутым в какое бы то ни было определенное обязательство, которое могло бы связать нам руки при любых обстоятельствах. Поэтому в отношении военного соглашения следует стремиться к тому, чтобы ограничиваться сколь возможно более общими формулировками». Неслучайно французская делегация имела полномочия только на ведение переговоров, а английская делегация вообще не имела письменных полномочий.
      © Мельтюхов
      Более того,
      в конце июля Англии довела до сведения Германии, что переговоры с другими странами «являются лишь резервным средством для подлинного примирения с Германией и что эти связи отпадут, как только будет действительно достигнута единственно важная и достойная усилий цель—соглашение с Германией»
  9. Хозяин Трилобита Офлайн
    Хозяин Трилобита Сегодня, 10:51
    +7
    Пакт Молотова - Риббентропа - нормальный договор двух мощных игроков на политической карте того времени. И, конечно, это победа советской дипломатии, поскольку договор этот принес СССР значительные территории. "Интеллигентские сопли" по поводу его "аморальности" и т.п. значения не имеют - любая политика во все времена аморальна по своей природе. Можешь значит должен. Есть возможность кого-то нагнуть - преступление ей не воспользоваться. Есть возможность забрать что плохо лежит - забирай. Если какое-то государство (в случае с Прибалтикой я предпочитаю термин "недогосударство") не в состоянии отстоять свою независимость, значит этой независимости оно не достойно. Что бы там не верещали современные прибалтийские шавки, за свободу всегда нужно платить - потом и кровью, другой валюты не существует. Та же Финляндия сумела дать СССР отпор, заставила себя уважать, заплатила свою цену. А свобода, которая получена на халяву, за которую не плачено, тут же будет продана, причем задешево, что и происходит сплошь и рядом. За примерами далеко ходить не надо.
    Так что "никого не жалко" (с) Шнур.
    Пакт Молотова-Риббентропа был выгоден СССР, поскольку позволил отодвинуть границы на запад, благодаря ему территория и население страны увеличились, а Ленинград стал недосягаем для финских орудий. Накануне неизбежной войны СССР стал сильнее. Остальное - лирика и двойные стандарты.
    1. Fedor Egoist Онлайн
      Fedor Egoist Сегодня, 12:11
      +3
      Все по делу написано. Политика - вообще штука прагматичная.
      Жаль только, что СССР не смог в полной мере реализовать преимущество появившегося благодаря усилиям дипломатов "предполья". Как раз на этих пограничных территориях было сосредоточено значительное количество войск и техники. Хотя, на мой взгляд, стоило наоборот, основную линию обороны и войсковые соединения сосредоточить вдоль старых границ 1939г. Довести до ума "линию Сталина". Оставить в Восточной Польше лишь пограничников и ДРГ, которые в начале конфликта бы минировали ЖД пути, мосты, выводили из строя ВПП аэродромов, замедляли бы темп продвижения врага. В любом случае фактор внезапности был бы утерян, использование тактической авиации - затруднено ввиду отсутствия пригодных аэродромов, "блицкриг" - сорван. С учетом низкого уровня опыта офицерского состава нижнего и среднего звена в РККА единственный способ избежать катастрофических потерь в территориях и в людях - это навязывание противнику старых методов ведения войны, перевод ее в позиционные бои. Если бы это сработало, то полем битвы стала бы Западная и Центральная Украина, Восточная Польша и Прибалтика.
      1. Хозяин Трилобита Офлайн
        Хозяин Трилобита Сегодня, 12:37
        +4
        Цитата: Fedor Egoist
        Жаль только, что СССР не смог в полной мере реализовать преимущество появившегося благодаря усилиям дипломатов "предполья".

        Нам сейчас легко рассуждать. В то время только немцы имели смутное представление о том как будет вестись предстоящая война - остальные жили представлениями двадцатилетней давности. Вермахт был, безусловно, лучшей армией на планете, далеко опережая всех остальных и в плане военно-теоретической мысли, и в плане организации и управления, и в плане технического оснащения и подготовки личного состава. Мощь его ударов неизменно оказывалась полнейшим сюрпризом абсолютно для всех и Сталин, к сожалению, не стал исключением.
        Да и план отдать предполье, чтобы потом его назад отвоевывать - за такое в то время и голову можно было потерять.
        1. Fedor Egoist Онлайн
          Fedor Egoist Сегодня, 12:45
          +1
          Цитата: Хозяин Трилобита
          Мощь его ударов неизменно оказывалась полнейшим сюрпризом абсолютно для всех и Сталин, к сожалению, не стал исключением.

          К сожалению, выводы не были сделаны ни после польской кампании 1939г, ни после французской кампании 1940г. Ведь понятно же, что если метод работает, то его будут применять снова и снова. И тактика "блицкрига" в 1941г, после двух успешных кампаний, стала "полнейшим сюрпризом" только для тех, кто проспал все предыдущие годы и для тех, кто собирался "закидать шапками" врага "на его территории и малой кровью".
          Лучший способ повернуть обстановку в свою пользу - заставить противника играть по твоим же правилам, а не пытаться играть по его. И возможность была, и время (почти два года). Но:
          Цитата: Хозяин Трилобита
          за такое в то время и голову можно было потерять

          Но вот этот фактор пожалуй перевесил все остальные, увы.
          1. Alexey RA Офлайн
            Alexey RA Сегодня, 14:57
            +1
            Цитата: Fedor Egoist
            К сожалению, выводы не были сделаны ни после польской кампании 1939г, ни после французской кампании 1940г. Ведь понятно же, что если метод работает, то его будут применять снова и снова.

            Как раз выводы были сделаны. Например, по опыту Польской кампании, считалось, что началу боевых действий будет предшествовать дипломатическая "прелюдия" - "угрожаемый период". За время которого можно будет провести мобилизацию и сосредоточение.
            А изучение непосредственного оперативного и тактического опыта французской кампании крайне осложнялось отсутствием достоверной информации о ней. Руководство Наркомата обороны было вынуждено перестраивать РККА, исходя не из реального опыта боёв во Франции, а из тех данных о них, которые приносила разведка. А разведка сообщала о прорыве Линии Мажино с помощью тяжёлых немецких танков со 105-мм пушками, о тяжёлых танковых дивизиях панцерваффе, о многотысячных парашютных десантах в тыл французской армии, о таких же многотысячных отрядах немецких мотоциклистов и т.д, и т.п.
            Если знать всю эту информацию, то история создания тех же мехкорпусов становится намного боле понятной.
  10. milton Офлайн
    milton Сегодня, 12:47
    +2
    Польша вообще молчать должна, ибо кто как не доблесные поляки подсобили немцам раздербанить Чехословакию, присоеденив к себе пару областей? У нас чехами был договор о взаимопомощи, но поляки так боялись СССР что запретили провоз войск по своей территории. Кто знает может чехи тогда с нашей помощью остановили Гитлера? Какими же надо быть упоротыми, если вас постоянно кидают одни и те же, а вы с визгом и воплями обвиняете русских.