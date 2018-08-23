"Искандеры" покажут себя в деле
Учение подразделений ракетной бригады, имеющих на вооружении комплексы «Искандер-М», началось под Оренбургом в рамках внезапной проверки войск ЦВО, сообщает пресс-служба округа.
Тактические маневры проходят на Тоцком полигоне.
Сообщается, что в ходе учения расчеты отработают комплекс боевых задач с многократной сменой стартовых позиций. Военнослужащим предстоит в нормативные сроки совершить погрузку боеприпасов, выполнить электронные пуски по объектам условного противника.
После каждого пуска расчетами будет отработана скрытая передислокация в целях ухода от ответного удара.
С целью прикрытия позиций ОТРК «Искандер-М» от ударов крылатых ракет и авиации условного противника расчеты комплекса РЭБ «Красуха» осуществят подавление каналов связи и управления летательных аппаратов.
Ранее российское военное ведомство сообщило, что свыше четырех тысяч военнослужащих в составе мотострелковых, танковых, артиллерийских и ракетных подразделений, дислоцированных в Оренбургской области, подняты по тревоге и совершили марши в указанные районы сосредоточения.
Внезапная проверка войск началась в преддверии масштабного учения «Восток-2018». В ней задействованы силы Восточного и Центрального округов, ВДВ, Военно-транспортной и Дальней авиации.
Проверочные мероприятия продлятся до 25 августа.
Тактические маневры проходят на Тоцком полигоне.
Сообщается, что в ходе учения расчеты отработают комплекс боевых задач с многократной сменой стартовых позиций. Военнослужащим предстоит в нормативные сроки совершить погрузку боеприпасов, выполнить электронные пуски по объектам условного противника.
После каждого пуска расчетами будет отработана скрытая передислокация в целях ухода от ответного удара.
С целью прикрытия позиций ОТРК «Искандер-М» от ударов крылатых ракет и авиации условного противника расчеты комплекса РЭБ «Красуха» осуществят подавление каналов связи и управления летательных аппаратов.
Ранее российское военное ведомство сообщило, что свыше четырех тысяч военнослужащих в составе мотострелковых, танковых, артиллерийских и ракетных подразделений, дислоцированных в Оренбургской области, подняты по тревоге и совершили марши в указанные районы сосредоточения.
Внезапная проверка войск началась в преддверии масштабного учения «Восток-2018». В ней задействованы силы Восточного и Центрального округов, ВДВ, Военно-транспортной и Дальней авиации.
Проверочные мероприятия продлятся до 25 августа.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
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