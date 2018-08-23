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"Искандеры" покажут себя в деле

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Учение подразделений ракетной бригады, имеющих на вооружении комплексы «Искандер-М», началось под Оренбургом в рамках внезапной проверки войск ЦВО, сообщает пресс-служба округа.



Тактические маневры проходят на Тоцком полигоне.


Сообщается, что в ходе учения расчеты отработают комплекс боевых задач с многократной сменой стартовых позиций. Военнослужащим предстоит в нормативные сроки совершить погрузку боеприпасов, выполнить электронные пуски по объектам условного противника.

После каждого пуска расчетами будет отработана скрытая передислокация в целях ухода от ответного удара.

С целью прикрытия позиций ОТРК «Искандер-М» от ударов крылатых ракет и авиации условного противника расчеты комплекса РЭБ «Красуха» осуществят подавление каналов связи и управления летательных аппаратов.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что свыше четырех тысяч военнослужащих в составе мотострелковых, танковых, артиллерийских и ракетных подразделений, дислоцированных в Оренбургской области, подняты по тревоге и совершили марши в указанные районы сосредоточения.

Внезапная проверка войск началась в преддверии масштабного учения «Восток-2018». В ней задействованы силы Восточного и Центрального округов, ВДВ, Военно-транспортной и Дальней авиации.

Проверочные мероприятия продлятся до 25 августа.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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10 комментариев
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  1. LSA57 Онлайн
    LSA57 Вчера, 17:23
    +2
    Внезапная проверка войск началась в преддверии масштабного учения «Восток-2018». В ней задействованы силы Восточного и Центрального округов, ВДВ, Военно-транспортной и Дальней авиации.

    в нато меняют памперсы laughing
    1. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Вчера, 20:20
      0
      Цитата: LSA57
      в нато меняют памперсы

      Там Казахстан и прочии "бывшие" рядом и эти учения в последнее время часто проводят .."Искандеры " подогнали уже давненько ..Готовится Армия , там у них все очень мутно (Назарбаев стар уже )
      Вот такие дела идут на границах.. soldier
  2. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Вчера, 17:42
    +1
    Надо комплекс "Точка -У" модернизировать. Скоро война с НАТО, а в Европе много рек..
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Вчера, 17:43
      +1
      Цитата: Dzafdet
      Скоро война с НАТО, а в Европе много рек

      научат... если уже не научили
    2. красноярск Офлайн
      красноярск Вчера, 19:16
      +1
      Цитата: Dzafdet
      Надо комплекс "Точка -У" модернизировать. Скоро война с НАТО, а в Европе много рек..

      Какая связь между "Точка-У" и европейскими реками?
      1. Paranoid50 Офлайн
        Paranoid50 Вчера, 20:43
        0
        Цитата: красноярск
        связь между "Точка-У" и европейскими реками?

        Видимо, имелось ввиду то, что "Точка" водоплавающая, стало быть, при завоевании европы может снадобиться. yes laughing
    3. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Вчера, 19:22
      +5
      Цитата: Dzafdet
      Надо комплекс "Точка -У" модернизировать.

      Так их практически не осталось - тихой сапой все ракетные бригады, кроме одной, уже перевооружили на "Искандеры".
      На ноябрь 2017 г. в Вооруженных силах России осталась только одна ракетная бригада, сохраняющая на вооружении старый ОТРК "Точка-У" - 448-я ракетная бригада Западного военного округа, дислоцированная в Курске. В этом году она получает бригадный комплект "Искандеров".
      Зато "Точки-У" засветились в Сирии, которая официально их вроде бы не имела. smile
  3. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Вчера, 19:06
    +3
    Для наших западных и ближневосточных партнёров никаких "Искандеров" не жалко
  4. ultra Офлайн
    ultra Сегодня, 09:47
    0
    Чего по мишеням палить,разве в Идлибе целей нет?
    1. игорка357 Офлайн
      игорка357 Сегодня, 13:06
      0
      Вы читайте и думайте что прочли "осуществят ЭЛЕКТРОННЫЕ пуски"..!!!Никакой стрельбы не будет, просто по нажимают кнопочки и все!