Танки НАТО будут уничтожены: Россия приступила к разработке новых ракет
Холдинг «Высокоточные комплексы», разработавший ранее противотанковый ракетный комплекс «Корнет», приступил к реализации нового проекта. Специалисты начали работу над созданием новой ракеты для поражения танков. Об этом стало известно в ходе военно-технического форума «Армия-2018».
На сегодняшний день танк является ведущей ударной боевой единицей в наземных боях. На протяжении не одного года многие страны модифицировали броню своих боевых машин, оснащая танки дополнительными средствами обороны. Помимо основной брони, сюда входит и динамическая защита, рассчитанная против кумулятивных боеприпасов, и комплексы, способные сбивать летящий в танк снаряд. Такой «бутерброд» очень сложно пробить при помощи устаревших ракет.
Безусловно, немногие армии мира имеют возможность оснастить свою танковую дивизию современной «многослойной» системой брони, так как подобная «экипировка» стоит немалых денег. Тем не менее, в будущем подобные разработки станут общедоступными и удешевятся, соответственно, необходимо шагать в ногу со временем и развивать новые технологии дальше.
Именно поэтому Россия приступила к разработке новых противотанковых ракет, которые будут способны уничтожить вражеские танки, в частности, даже самые передовые боевые машины НАТО, оснащенные современными средствами защиты и броней, с единственного выстрела. В условиях боевых действий такое преимущество может сыграть решающую роль. Подобный паритет позволит сохранить ведущую роль России в военной сфере.
«Высокоточные комплексы» пока не раскрыли будущее название проектируемого боеприпаса и его характеристики. Больше деталей будет известно ближе к срокам построения первых испытательных образцов. В любом случае, это новость является весьма значимой для нашей армии, поэтому будем следить за ходом работ по данному направлению.
На сегодняшний день танк является ведущей ударной боевой единицей в наземных боях. На протяжении не одного года многие страны модифицировали броню своих боевых машин, оснащая танки дополнительными средствами обороны. Помимо основной брони, сюда входит и динамическая защита, рассчитанная против кумулятивных боеприпасов, и комплексы, способные сбивать летящий в танк снаряд. Такой «бутерброд» очень сложно пробить при помощи устаревших ракет.
Безусловно, немногие армии мира имеют возможность оснастить свою танковую дивизию современной «многослойной» системой брони, так как подобная «экипировка» стоит немалых денег. Тем не менее, в будущем подобные разработки станут общедоступными и удешевятся, соответственно, необходимо шагать в ногу со временем и развивать новые технологии дальше.
Именно поэтому Россия приступила к разработке новых противотанковых ракет, которые будут способны уничтожить вражеские танки, в частности, даже самые передовые боевые машины НАТО, оснащенные современными средствами защиты и броней, с единственного выстрела. В условиях боевых действий такое преимущество может сыграть решающую роль. Подобный паритет позволит сохранить ведущую роль России в военной сфере.
«Высокоточные комплексы» пока не раскрыли будущее название проектируемого боеприпаса и его характеристики. Больше деталей будет известно ближе к срокам построения первых испытательных образцов. В любом случае, это новость является весьма значимой для нашей армии, поэтому будем следить за ходом работ по данному направлению.
- Автор:
- Олег Орлов
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