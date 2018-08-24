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Танки НАТО будут уничтожены: Россия приступила к разработке новых ракет

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Холдинг «Высокоточные комплексы», разработавший ранее противотанковый ракетный комплекс «Корнет», приступил к реализации нового проекта. Специалисты начали работу над созданием новой ракеты для поражения танков. Об этом стало известно в ходе военно-технического форума «Армия-2018».

На сегодняшний день танк является ведущей ударной боевой единицей в наземных боях. На протяжении не одного года многие страны модифицировали броню своих боевых машин, оснащая танки дополнительными средствами обороны. Помимо основной брони, сюда входит и динамическая защита, рассчитанная против кумулятивных боеприпасов, и комплексы, способные сбивать летящий в танк снаряд. Такой «бутерброд» очень сложно пробить при помощи устаревших ракет.




Безусловно, немногие армии мира имеют возможность оснастить свою танковую дивизию современной «многослойной» системой брони, так как подобная «экипировка» стоит немалых денег. Тем не менее, в будущем подобные разработки станут общедоступными и удешевятся, соответственно, необходимо шагать в ногу со временем и развивать новые технологии дальше.

Именно поэтому Россия приступила к разработке новых противотанковых ракет, которые будут способны уничтожить вражеские танки, в частности, даже самые передовые боевые машины НАТО, оснащенные современными средствами защиты и броней, с единственного выстрела. В условиях боевых действий такое преимущество может сыграть решающую роль. Подобный паритет позволит сохранить ведущую роль России в военной сфере.

«Высокоточные комплексы» пока не раскрыли будущее название проектируемого боеприпаса и его характеристики. Больше деталей будет известно ближе к срокам построения первых испытательных образцов. В любом случае, это новость является весьма значимой для нашей армии, поэтому будем следить за ходом работ по данному направлению.
Автор:
Олег Орлов
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30 комментариев
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  1. bulvas Онлайн
    bulvas Сегодня, 09:07
    +1

    Бесконечное противостояние щита и меча


    1. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 09:55
      0
      Цитата: bulvas
      Бесконечное противостояние щита и меча

      Верно.Добавил бы,что надо и современные комплексы улучшать.Тот же тяжёлый ПТРК "Корнет"которому нет равных в мире по дальности поражения и мощи, доводить до принципа; -Выстрелил-забыл!Была новость что доводили,но на этом и всё?
    2. инженер74 Офлайн
      инженер74 Сегодня, 11:46
      0
      Цитата: bulvas
      Бесконечное противостояние щита и меча


      "Дэви Крокет" - идеальное противотанковое средство всех времён и народов. Такое бы на базе "Корнета". И "Джевелин" тихо курит в сторонке. fellow
  2. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:07
    +3
    В любом случае, это новость является весьма значимой для нашей армии, поэтому будем следить за ходом работ по данному направлению.
    Будем.Во первых это очень и очень нужное дело для обороны страны.А во вторых, это просто интересно. hi
  3. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:09
    +1
    оставьте нато хоть один танчик!на память
    1. abrakadabre Офлайн
      abrakadabre Сегодня, 09:15
      +12
      оставьте нато хоть один танчик!на память
      Свой поставим. На постаменте. На память.
  4. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 09:15
    +3
    Глупый вопрос. Почему именно ракеты, а не беспилотника? Летит себе не спеша, увидел танк, спикировал. И почему БЧ должна иметь именно ВВ? А если горючую смесь. Пробить не пробьет, зато зажарит. Также и ручной гранатомет, почему не может иметь вместо ВВ горючую смесь? Кто знает?
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 09:37
      +4
      Цитата: Мистер Кредо
      Глупый вопрос. Почему именно ракеты, а не беспилотника?

      Вопрос не глупый, а скорее всего просто слегка наивный. Ну во первых, средства поражения танков не ограничиваются лишь одними ПТУРАми, существуют и другие средства. Во вторых вас по чему то потянуло на "коктейли Молотова" ..., системы обороны танка намного превзошли Ваши угрозы, что бы "поджарить" танк надо много горючей смеси (в гранату РПГ не поместится. Разработчики уже дано проветили все доступные средства поражения и выбрали оптимальные, хотя хочу заметить на этом не останавливаются и ищут новые.
      Что касается новых разработок (статья) ,думается ракеты станут много умнее (по типу противокорабельных систем), включат в себя и станцию РЭБ против КАЗ и с направлением атаки (управление с применением других принципов) будут работать, возможно пара, тройка ракет будет атаковать "стаей" , конечно удовольствие будет много дороже, но если цели достигнет оправдает... ну это так фантазии приятные... yes
    2. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 09:50
      +1
      Возьмите шмель)))
    3. ashnajder Онлайн
      ashnajder Сегодня, 15:41
      0
      так есть Шмель))) тоже ручной
  5. Товарищ Берия Офлайн
    Товарищ Берия Сегодня, 09:22
    +2
    Как в свое время пулемет вытеснил с поля боя кавалерию, так рано или поздно противотанковые средства вытеснят с поля боя танк в классическом его понимании.

    Достаточно сравнить стоимость средства поражения и стоимость современного танка.
  6. zan_parti Онлайн
    zan_parti Сегодня, 09:34
    +5
    Что-то мне подсказывает, что эта разработка имеет отношение к новой пушке для Т-14 и будет работать в паре с его "птеродактилем".
  7. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:42
    +2
    Россия приступила к разработке новых ракет


    Читай правильно, эти ракеты уже есть и проходят испытания))
  8. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 09:53
    0
    Наконец то наши стали уделять должное внимание режиму секретности... Супостат пусть получает сюрпризы НЕОЖИДАННО. Жаль только, что достоверной информации в открытом доступе становится меньше... Обсуждать особо нечего... laughing
  9. Грац Офлайн
    Грац Сегодня, 09:53
    0
    нужна ракета со скоростью не менее 500 м\с и с пробиванием лучше в районе 2000 мм гомогенной брони
  10. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 09:53
    0
    Я не вьехал. Не комплекс? Просто ракеты?
    1. Чича сквад Онлайн
      Чича сквад Сегодня, 10:42
      0
      Просто для Корнета будет новая ракета.
  11. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 09:54
    0
    В настоящее время, если на технике установлен КАЗ и его работе ничего не мешает, то количество ракет потребных для её поражения увеличивается с одной до двух.
    Это я про пассаж " Такой «бутерброд» очень сложно пробить при помощи устаревших ракет."
    Ничего сложного, на самом деле.
  12. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 09:57
    +1
    Имхо вот ПТУРы однозначно надо разрабатывать в "мультикалиберном" варианте. А то глаза на лоб лезут, когда смотришь, как в Сирии ПТУРом, который стоит как квартира в Москве, гоняют укуреного бабуина с самопалом. Вот и надо - легкий управляемый снаряд с примитивным лазерным наведением от оператора, или с проводами - для таких случаев. Стрелять все равно будут, но это явно дешевле. И там не надо 100500 кг ВВ, тандем и система "выстрелил-забыл", на бармалеев "Штору" пока не ставят wink И вот супергипернакрученый комплекс для танков. В теории, пусковую можно совместить...
    1. синоби Офлайн
      синоби Сегодня, 10:28
      0
      Совершенно верно.
    2. AID.S Офлайн
      AID.S Сегодня, 11:13
      0
      laughing Ващета , в статье речь о преодолении современной защиты танка, а про сафари на террориста-одиночку в Сирии. Для этого есть своя ниша.
    3. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 13:05
      0
      Маленькие ПТУРы еще дороже больших. Потому что электронику приходится в ставлять в ГСН еще более компактную, а значит - более дорогую. У нас разработаны ракеты специально для малых ударных дронов. Ракета - игрушка на пол-кило, а стОит, как автомобиль. Но если враждебный дядя - генерал или вождь боевиков, то игрушка окупает себя.
  13. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 10:27
    0
    Нужен унифицированный боеприпас.Что бы можно было и с плеча запускать и со станка.
  14. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 11:13
    0
    Пушки делаем как можем, нам бы за масло не забыть!
  15. alta Офлайн
    alta Сегодня, 11:19
    0
    Цитата: Мар.Тира
    [.Тот же тяжёлый ПТРК "Корнет"которому нет равных в мире по дальности поражения и мощи, доводить до принципа; -Выстрелил-забыл!Была новость что доводили,но на этом и всё?

    В мире уже существуют ПТРК третьего поколения, главной характеристикой которого является как раз реализация принципа «выстрелил — забыл»: американский комплекс FGM-148 Javelin и семейство израильских ПТРК Spike, в котором использованы различные способы наведения на цель: по проводам, радиокомандный, по лазерному лучу и с использованием ИК ГСН.
    У России комплекса третьего поколения нет, только сейчас приступают к разработке...
    С дальностью стрельбы до 8 км «Спайк» опережает американские «Javelin» и российские «Корнеты»
    http://cyclowiki.org/wiki/Спайк_(ПТРК)
    Видимо, поэтому Азербайджан закупает израильские комплексы третьего поколения Спайк, после их появления, а не устаревшие российские Корнет.
  16. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 11:29
    -1
    Для наших западных и ближневосточных партнёров никаких ракет не жалко
  17. skomfit Офлайн
    skomfit Сегодня, 12:18
    -1
    Только сегодня читал эту новость к Корнету делают новую ракету с возможность поражения танка в верхнюю полусферу.
  18. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:47
    0
    Это очень хорошая новость. В России лучшие в мире ПТРК, но останавливаться на достигнутом не стоит...
  19. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 12:56
    0
    Неужели поставят ГНС на ПТУР ?
    1. Товарищ Берия Офлайн
      Товарищ Берия Сегодня, 13:00
      +1
      Может ГНС, а может ГСН. wink