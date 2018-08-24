Мяса нет, бери картофель – в финской армии вводятся вегетарианские дни
В Финляндии будут питаться по-новому. Из дневного рациона солдат частично исчезнут мясные блюда. Россиянам такое пока не грозит.
Уже осенью финским рядовым не удастся выловить в супе мясо. С сентября столовые в армейских частях переходят на полувегетарианский режим. Два раза в день повара исключат из меню солдат говядину, свинину, курицу и даже рыбу. Вместо этого они будут подавать военнослужащим картофель, соевые бобы, кукурузу и макароны. Инициаторы новшества уверены, что такой частичный отказ от мяса положительно скажется на здоровье солдат, а также улучшит экологическую обстановку – сокращение доли потребления позволит снизить и вредные выбросы от производства. Меню с «растительным» уклоном в армейских частях Финляндии существовало и раньше. Повара составляли отдельный список для вегетарианцев. Кроме того, при поступлении в армию «травоядным» солдатам достаточно было уведомить начальство об особых вкусовых предпочтениях и повара тут же включали в меню вегетарианские блюда.
В отличие от финской армии, в наших столовых вегетарианских блюд не подают. Да и приверженцев соевых котлет и овощных запеканок может вовсе не найтись. Питание в военных частях строится по системе «шведский стол». Русские бойцы приходят в столовую на правах гостей и сами выбирают, какие блюда и напитки окажутся у них на подносе.
Завтрак солдат, как правило, состоит из одного или двух блюд с отварным куском мяса, котлетой или сосисками. Для бодрости повара наливают солдатам кофе с сахаром и сгущенкой. Кроме того, в утреннем рационе обязательно присутствуют молочные продукты. Обед солдат и вовсе напоминает бизнес-ланч в одном из городских кафе – выбирают солдаты из двух салатов, двух супов и целых трех горячих блюд. На линии раздачи отварная говядина, свиная отбивная, куриное филе, печень с подливой. Совместить все эти мясные деликатесы можно с гречневой кашей, рисом, пюре или макаронами. Вечером рядовые лакомятся вареной, жареной или тушеной рыбой. Во всем своем разнообразии представлены и напитки – на линии раздачи чай, компот, сок, кисель. Кроме того, каждую неделю солдаты получают съедобный бонус – вареные яйца и булочки. «Несколько лет назад шведские столы и салат-бары в наших столовых диковинкой казались. А сейчас к ним все привыкли. Мы уже не сажаем военнослужащих на жесткое меню: вот тебе 320 граммов гречневой каши и кусок трески. Ешь и будь доволен. Выбор теперь всегда есть», – делится заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.
Раньше за версту от обеденных зон разило перловкой и тушеной капустой, которые подавались на завтрак, обед и ужин. Кухонными делами заведовали сами бойцы – они почти сутки дежурили «у плиты», в их обязанности входила доставка продуктов со склада, приготовление пищи, уборка грязной посуды, чистка овощей, в том числе картошки. «Наряд по кухне» считался хуже караула, за работой у рядовых не оставалось времени даже на сон.
Сегодня заботы о прокорме товарищей по воинской части срочников обходят стороной. В рамках модернизации российской армии в столовых теперь готовят гражданские повара. Меню составляется с учетом географических особенностей места службы и сезонности. В зимнее время в рационе солдат присутствуют более калорийные продукты, такие как мед и сало, а в летнее – витамины: свежие фрукты и овощи. Среди блюд солдаты особенно выделяют солянку, биточки с макаронами, курицу с гречкой, а сладкоежкам в погонах пришлись по вкусу сдобные творения поваров.
Преобразования в армейских столовых пошли на пользу, прежде всего, солдатам. Время, свободное от дежурств, теперь занято боевой и строевой подготовкой. Таким бойцам никакой враг не страшен.
- Автор:
- kornev
- Использованы фотографии:
- https://warsonline.info
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