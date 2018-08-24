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Мяса нет, бери картофель – в финской армии вводятся вегетарианские дни

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Мяса нет, бери картофель – в финской армии вводятся вегетарианские дни


В Финляндии будут питаться по-новому. Из дневного рациона солдат частично исчезнут мясные блюда. Россиянам такое пока не грозит.

Уже осенью финским рядовым не удастся выловить в супе мясо. С сентября столовые в армейских частях переходят на полувегетарианский режим. Два раза в день повара исключат из меню солдат говядину, свинину, курицу и даже рыбу. Вместо этого они будут подавать военнослужащим картофель, соевые бобы, кукурузу и макароны. Инициаторы новшества уверены, что такой частичный отказ от мяса положительно скажется на здоровье солдат, а также улучшит экологическую обстановку – сокращение доли потребления позволит снизить и вредные выбросы от производства. Меню с «растительным» уклоном в армейских частях Финляндии существовало и раньше. Повара составляли отдельный список для вегетарианцев. Кроме того, при поступлении в армию «травоядным» солдатам достаточно было уведомить начальство об особых вкусовых предпочтениях и повара тут же включали в меню вегетарианские блюда.


В отличие от финской армии, в наших столовых вегетарианских блюд не подают. Да и приверженцев соевых котлет и овощных запеканок может вовсе не найтись. Питание в военных частях строится по системе «шведский стол». Русские бойцы приходят в столовую на правах гостей и сами выбирают, какие блюда и напитки окажутся у них на подносе.



Завтрак солдат, как правило, состоит из одного или двух блюд с отварным куском мяса, котлетой или сосисками. Для бодрости повара наливают солдатам кофе с сахаром и сгущенкой. Кроме того, в утреннем рационе обязательно присутствуют молочные продукты. Обед солдат и вовсе напоминает бизнес-ланч в одном из городских кафе – выбирают солдаты из двух салатов, двух супов и целых трех горячих блюд. На линии раздачи отварная говядина, свиная отбивная, куриное филе, печень с подливой. Совместить все эти мясные деликатесы можно с гречневой кашей, рисом, пюре или макаронами. Вечером рядовые лакомятся вареной, жареной или тушеной рыбой. Во всем своем разнообразии представлены и напитки – на линии раздачи чай, компот, сок, кисель. Кроме того, каждую неделю солдаты получают съедобный бонус – вареные яйца и булочки. «Несколько лет назад шведские столы и салат-бары в наших столовых диковинкой казались. А сейчас к ним все привыкли. Мы уже не сажаем военнослужащих на жесткое меню: вот тебе 320 граммов гречневой каши и кусок трески. Ешь и будь доволен. Выбор теперь всегда есть», – делится заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

Раньше за версту от обеденных зон разило перловкой и тушеной капустой, которые подавались на завтрак, обед и ужин. Кухонными делами заведовали сами бойцы – они почти сутки дежурили «у плиты», в их обязанности входила доставка продуктов со склада, приготовление пищи, уборка грязной посуды, чистка овощей, в том числе картошки. «Наряд по кухне» считался хуже караула, за работой у рядовых не оставалось времени даже на сон.

Сегодня заботы о прокорме товарищей по воинской части срочников обходят стороной. В рамках модернизации российской армии в столовых теперь готовят гражданские повара. Меню составляется с учетом географических особенностей места службы и сезонности. В зимнее время в рационе солдат присутствуют более калорийные продукты, такие как мед и сало, а в летнее – витамины: свежие фрукты и овощи. Среди блюд солдаты особенно выделяют солянку, биточки с макаронами, курицу с гречкой, а сладкоежкам в погонах пришлись по вкусу сдобные творения поваров.

Преобразования в армейских столовых пошли на пользу, прежде всего, солдатам. Время, свободное от дежурств, теперь занято боевой и строевой подготовкой. Таким бойцам никакой враг не страшен.
Автор:
kornev
Использованы фотографии:
https://warsonline.info
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18 комментариев
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  1. BNVSurgut Офлайн
    BNVSurgut Сегодня, 05:24
    +3
    Ну, в в/ч, находящихся в городах, так и есть, а в посёлках и уж тем более на полигонах всё мясо тупо разворовывается. Каждое утро через кпп2 проходят повара с баулами того, что должны были съесть солдаты. Мясо было только в пельменях, да и не факт мясо ли это было. Хотя может это мне так не повезло.
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 08:43
      +1
      положительно скажется на здоровье солдат, а также улучшит экологическую обстановку – сокращение доли потребления позволит снизить и вредные выбросы от производства
      В смысле какать перестают солдаты что ли? belay
    2. AwaZ Офлайн
      AwaZ Сегодня, 12:41
      +1
      вы , мягко говоря, врете. Я хотя и не буду упорствовать, так как сам не видел, но что б выносить баулами за пределы ВЧ , надо очень иочень сильных иметь покровителей среди офицеров этой ВЧ. А вот будут ли они связываться ради пары кг мяса - вопрос очень спорный.
      я служил в СА и полтора года занимался получением продуктов со склада на катер. Какие бы хитрые не были укромичмана на складе, но коррупционные схемы проходили только с моего согласия , причем с не плохой обоюдной выгодой. Но и члены экипажа совсем не страдали от того что я делал, даже наоборот, это позволяло нам некоторую выгоду и дополнительное питание )))
      1. BNVSurgut Офлайн
        BNVSurgut Сегодня, 13:02
        0
        Читайте внимательнее прежде чем переходить на личности. Кпп2 - это такое кпп между казармами и офицерским городком. Я не писал, что баулы выносили за пределы части, просто перераспределялось в пользу офицеров, так что они были не против, а срочнику никто ничего объяснять не станет.
  2. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 05:38
    +3
    Как вспомню хек со шрапнелью,так слюнки текут.
    Служба моя в рядах СА мирно протекала на гарнизонной АТС.
    За один звонок по межгороду - тарелка с горкой жареного хека от повара- срочника!
  3. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 05:53
    +4
    Для меня образец массового питания остаётся пример столовой в ГЛЦКЧ на ЗиЛе.Четыре комплексных обеда на выбор,включая молочный.Подносы с металлическими вставками под тарелки для первого и второго,ждут на стеллажах с подогревом.Хлеб отдельно белый и чёрный,бери сколько хочешь.Четверг- рыбный день куда без него в 80-е.Официально у рабочих ,кроме обслуги ,перерыв на обед всего 20 минут.
  4. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 06:22
    +3
    Все зависти от двух людей повара и командира части... если они толковые, то солдаты будут сыты. Как любит вспоминать отец прошедший службу 4 года на Камчатке в 50-е... кормили хорошо... особенно когда к ним в бригаду сослали повара командующего Тихоокеанского флота.
  5. Alex66 Офлайн
    Alex66 Сегодня, 06:32
    +2
    А что мясо "белого медведя" больше не подают? Нам его регулярно втюхивали и готовили самым противным способом, варили, из роты только один человек ел. Рад за ребят.
  6. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 07:42
    +1
    Цитата: Alex66
    А что мясо "белого медведя" больше не подают? Нам его регулярно втюхивали и готовили самым противным способом, варили

    Нелюдь вы, ел-палы, утро, на работу пора, теперь кусок в горло не лезет wassat
  7. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:29
    +1
    У каждого есть что вспомнить. У кого бурячёкс и бульбу, у кого на капусту, на дробь №16 у всех .... а у кого то ананасы и акульи плавники, сахарный тростник, финики, и прочая, прочая ....
  8. abrakadabre Офлайн
    abrakadabre Сегодня, 09:57
    +1
    Хотелось бы узнать, как это будет работать во время войны?
    Как в военное время работает система с нарядами по кухне, я представляю. А такая?
    1. Jerk Офлайн
      Jerk Сегодня, 10:08
      +1
      Вот как раз в военное время любая армия на вегетарианскую систему временами переходит. Кормежка в виде блюда "хрен на рыло"
  9. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 09:58
    +1
    В Финляндии будут питаться по-новому. Из дневного рациона солдат частично исчезнут мясные блюда.
    .....Избавляются от "колониального" прошлого... smile
  10. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:33
    0
    Да они офигели. Без мяса ноги протянешь. Мясо нужно, чтобы справляться с физическими нагрузками. Они там со своим ЗОЖ вообще с ума сошли чтоли? Хотя бы курятинку давали или рыбное меню, ну грибы и орехи как высокобелковую пищу. Картоха - это крахмал, от нее толку нету. Углеводы только.
  11. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 12:48
    +1
    Питание в военных частях строится по системе «шведский стол». Русские бойцы приходят в столовую на правах гостей и сами выбирают, какие блюда и напитки окажутся у них на подносе.

    Неужели все так изменилось? В мое время даже подумать о таком не могли.
    1. andrewkor Офлайн
      andrewkor Сегодня, 13:35
      0
      Такая сегодня вкусная тема,что хочется сделать добавку!
      1979г.,Подольск,учебка стройбата,принятие присяги, а оружия то у них нету.Отдыхающую смену в гарнизонном карауле от нашей бригады связи в количестве двух солдат и сержанта с автоматами без патронов командировали на это мероприятие ,как бы сдали оружие в аренду на время.Теперь об ихней столовой,где нас накормили от пуза.Представьте столики на 4-х, все блюда уже на столе ,никаких бачков,вилки ,салфетки и к празднику цветы,все как у людей,вот это было очень удивительно!
  12. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:22
    0

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    Вот вам для размышления натюрморт. Нашел только что в Твиттере.
  13. Рыбачок Офлайн
    Рыбачок Сегодня, 14:30
    0
    Я бы посоветовал финским воякам как коровкам, выходить на поле и щипать свежую травку ))))). Так ещё дешевле обойдётся финская армия Финляндии. Дёшево и сердито )))))))))))).