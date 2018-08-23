Восемь человек и 2 тонны груза. Миасс представил новый "Урал-53099"

На проходящем в подмосковной Кубинке международном форуме "Армия-2018" среди представленных новинок был показан новый автомобиль, созданный в Миассе. Продемонстрированный публике Урал-53099" представляет собой защищенный рамный автомобиль с бронированным однообъемным кузовом.По заявленным разработчиками автомобиля характеристикам, новый "Урал-53099" представляет собой двухосный полноприводной автомобиль, который может быть использован для решения различных задач как на поле боя, так и в тылу. На машину возможна установка различного вооружения.Корпус автомобиля цельносварной и состоит из двух отделений: отделения управления, рассчитанного на размещение двух бойцов в полной экипировке и десантного отсека для размещения шести бойцов. Отсек управления оборудован двумя боковыми дверями, десантный отсек - тремя: две боковые распашные и одна, расположенная сзади. В автомобиле установлен отопитель салона и кондиционер. Кабина и салон герметичны, для действий на зараженной местности применяется фильтровентиляционная установка. Установлена гидравлическая лебедка с тяговым усилием в 8000 кг. Топливные баки общей емкостью в 320 литров имеют противопульное полиуретановое покрытие.Масса нового "Урала" составляет 14500 кг, вес перевозимого груза - 2000 кг, кроме этого может одновременно буксировать пятитонный прицеп. Установлен четырехтактный дизельный двигатель с газотурбинным наддувом мощностью 312 л.с. Максимальная скорость по шоссе 100 км/ч. Запас хода - 1000 км.