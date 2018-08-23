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Восемь человек и 2 тонны груза. Миасс представил новый "Урал-53099"

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На проходящем в подмосковной Кубинке международном форуме "Армия-2018" среди представленных новинок был показан новый автомобиль, созданный в Миассе. Продемонстрированный публике Урал-53099" представляет собой защищенный рамный автомобиль с бронированным однообъемным кузовом.

Восемь человек и 2 тонны груза. Миасс представил новый "Урал-53099"


По заявленным разработчиками автомобиля характеристикам, новый "Урал-53099" представляет собой двухосный полноприводной автомобиль, который может быть использован для решения различных задач как на поле боя, так и в тылу. На машину возможна установка различного вооружения.




Корпус автомобиля цельносварной и состоит из двух отделений: отделения управления, рассчитанного на размещение двух бойцов в полной экипировке и десантного отсека для размещения шести бойцов. Отсек управления оборудован двумя боковыми дверями, десантный отсек - тремя: две боковые распашные и одна, расположенная сзади. В автомобиле установлен отопитель салона и кондиционер. Кабина и салон герметичны, для действий на зараженной местности применяется фильтровентиляционная установка. Установлена гидравлическая лебедка с тяговым усилием в 8000 кг. Топливные баки общей емкостью в 320 литров имеют противопульное полиуретановое покрытие.

Масса нового "Урала" составляет 14500 кг, вес перевозимого груза - 2000 кг, кроме этого может одновременно буксировать пятитонный прицеп. Установлен четырехтактный дизельный двигатель с газотурбинным наддувом мощностью 312 л.с. Максимальная скорость по шоссе 100 км/ч. Запас хода - 1000 км.
Использованы фотографии:
"РГ"
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16 комментариев
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  1. Dzafdet Офлайн
    Dzafdet Вчера, 17:40
    0
    Интересно, какие мосты стоят, раздатка и коробка передач ? Штатные только 7,5 тонн тянут..Китай ?
    1. dvina71 Офлайн
      dvina71 Вчера, 18:48
      +6
      Видно же..мосты ураловские. Характерная крышка полоуоси и подкачка.Какие у вас "штатные" тянут 7.5 тонн? 7.5 тонн нагрузка на одну ось. Две оси - 15т.. А штатная ураловская КПП (камаз) и штатная раздатка рассчитаны на перевозку 5т груза и транспортировку артиллерийского орудия..
  2. Чича сквад Офлайн
    Чича сквад Вчера, 17:56
    +1
    Что там с Тайфун-У 4х4?
  3. lucul Офлайн
    lucul Вчера, 18:03
    +1
    Это всё не то , нужна машина способная перевозить отделение , т.е 10 человек .
    3 таких машины - взвод и т.д .
    1. Whitesnow Офлайн
      Whitesnow Вчера, 18:29
      +1
      Отделение как раз и влазит. Наводчика то нет.
  4. LSA57 Онлайн
    LSA57 Вчера, 18:05
    0
    кроме этого может одновременно буксировать пятитонный прицеп.

    при случае и огород вспахать можно... feel
  5. иван помидоров Офлайн
    иван помидоров Вчера, 18:06
    -1
    и сюда добралось безграмотное "поколение пепси". однообъёмный кузов- сдурели совсем
  6. APASUS Офлайн
    APASUS Вчера, 18:17
    +3
    Производственники из Миасса конечно молодцы,только я не верю что наши в МО будут его закупать.Все просто ,в Сирии где такие машины просто должны быть у всех подразделений на 100% обязательно,их не так много.А для кого тогда внутри страны будут закупать ,если в Сирии на старье передвигаются ? Для Росгвардии 2 шт и для спецов 3 ,да это просто смешной уровень .
    1. maykl8 Офлайн
      maykl8 Вчера, 18:59
      +5
      Все просто ,в Сирии где такие машины просто должны быть у всех подразделений на 100% обязательно,их не так много.

      Зачем подразделениям такая машина? У мотострелкового подразделения есть БТР или БМП. У танкистов есть танк. У артиллеристов САУ или тягач на котором можно возить 1/4 БК. У связистов машина связи. А это типа штабного автобуса.
  7. JD1979 Офлайн
    JD1979 Вчера, 18:35
    +3
    Какие у машины красивые открытые баки вписанные в наружный контур кузова.
    1. Lycan Офлайн
      Lycan Вчера, 20:32
      0
      Это, видимо, некие "грабли", призванные послужить уроком в некой огнестрельной ситуации. smile
  8. Неандерталец Офлайн
    Неандерталец Вчера, 20:12
    0
    Урал как всегда умеет удивить..(по крайней мере внешне..) У нас край суровый резко-континетальный и жестянки мы не делаем ..Хорошая машинка вроде !
  9. ВольдемарЪ Офлайн
    ВольдемарЪ Вчера, 21:47
    0
    защита от мин присутствует?
  10. Командировочный Офлайн
    Командировочный Вчера, 22:17
    +1
    Цитата: Неандерталец
    Урал как всегда умеет удивить..(по крайней мере внешне..) У нас край суровый резко-континетальный и жестянки мы не делаем ..Хорошая машинка вроде !

    КамАЗ тоже удивил. Приятный сюрприз из Камы, встречайте КАМАЗ-7850. Проект "Платформа-О"
  11. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Вчера, 22:26
    0
    Брутальненько так. Внушает.
  12. PROXOR Офлайн
    PROXOR Сегодня, 09:40
    0
    Как то бензобаки снаружи помоему не АЙС.