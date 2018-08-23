Минобороны заказало очередную партию танков Т-90М
Минобороны России заключило с АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" контракт на поставку второй партии танков Т-90М, сообщает bmpd.
Один из опытных образцов Т-90М на полигоне Алабино, 2018 год.
Договор подписан в ходе международного форума «Армия-2018». Передача машин заказчику запланирована на 2019 год.
Ресурс напоминает, что первый заказ на поставку Т-90М был размещен на «Уралвагонзаводе» в 2017 году. По условиям контракта, заключенном на форуме «Армия-2017», предприятие должно поставить в войска 30 танков в 2018-2019 годах. При этом только 10 единиц должны быть машинами новой постройки. Остальные 20 будут доведены до уровня Т-90М в ходе капитального ремонта и модернизации. Предполагается, что заказ на столь малое количество доработанных танков преследовал цель оценить уровень затрат на возможную модернизацию всего наличного парка Т-90, находящегося в распоряжении Минобороны.
Кроме того, в договор от 2017 года вошла поставка 12 БМПТ и модернизированных танков Т-72Б3, Т-80БВМ. Стоимость сделки составила более 24 млрд. рублей.
Согласно неофициальной информации, второй контракт, заключенный на форуме «Армия-2018», предполагает строительство батальонного комплекта Т-90М (видимо, около 30 единиц). Сумма этого контракта не раскрывается.
Один из опытных образцов Т-90М на полигоне Алабино, 2018 год.
Договор подписан в ходе международного форума «Армия-2018». Передача машин заказчику запланирована на 2019 год.
Ресурс напоминает, что первый заказ на поставку Т-90М был размещен на «Уралвагонзаводе» в 2017 году. По условиям контракта, заключенном на форуме «Армия-2017», предприятие должно поставить в войска 30 танков в 2018-2019 годах. При этом только 10 единиц должны быть машинами новой постройки. Остальные 20 будут доведены до уровня Т-90М в ходе капитального ремонта и модернизации. Предполагается, что заказ на столь малое количество доработанных танков преследовал цель оценить уровень затрат на возможную модернизацию всего наличного парка Т-90, находящегося в распоряжении Минобороны.
Кроме того, в договор от 2017 года вошла поставка 12 БМПТ и модернизированных танков Т-72Б3, Т-80БВМ. Стоимость сделки составила более 24 млрд. рублей.
Согласно неофициальной информации, второй контракт, заключенный на форуме «Армия-2018», предполагает строительство батальонного комплекта Т-90М (видимо, около 30 единиц). Сумма этого контракта не раскрывается.
- Использованы фотографии:
- https://bmpd.livejournal.com, Владимир Перминов
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