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Минобороны заказало очередную партию танков Т-90М

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Минобороны России заключило с АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" контракт на поставку второй партии танков Т-90М, сообщает bmpd.


Один из опытных образцов Т-90М на полигоне Алабино, 2018 год.

Договор подписан в ходе международного форума «Армия-2018». Передача машин заказчику запланирована на 2019 год.


Ресурс напоминает, что первый заказ на поставку Т-90М был размещен на «Уралвагонзаводе» в 2017 году. По условиям контракта, заключенном на форуме «Армия-2017», предприятие должно поставить в войска 30 танков в 2018-2019 годах. При этом только 10 единиц должны быть машинами новой постройки. Остальные 20 будут доведены до уровня Т-90М в ходе капитального ремонта и модернизации. Предполагается, что заказ на столь малое количество доработанных танков преследовал цель оценить уровень затрат на возможную модернизацию всего наличного парка Т-90, находящегося в распоряжении Минобороны.

Кроме того, в договор от 2017 года вошла поставка 12 БМПТ и модернизированных танков Т-72Б3, Т-80БВМ. Стоимость сделки составила более 24 млрд. рублей.

Согласно неофициальной информации, второй контракт, заключенный на форуме «Армия-2018», предполагает строительство батальонного комплекта Т-90М (видимо, около 30 единиц). Сумма этого контракта не раскрывается.
Использованы фотографии:
https://bmpd.livejournal.com, Владимир Перминов
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38 комментариев
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  1. APASUS Офлайн
    APASUS Вчера, 18:05
    -23
    А что с закупками Арматы ? А когда пойдут на этой платформе БМПТ,Терминаторы и Коалиции .По ходу пилить деньги нынче стало все моднее и даже наше МО ,не смотря на заслуги в Сирии,новинки не жалует.Двоякое ощущение ,вроде есть уже следующий уровень,но мы закупаем все что дешевле
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Вчера, 18:10
      +17
      Опять началось...132 в заказе машины... БМПТ 12 штук в этом году.
      1. Например Онлайн
        Например Вчера, 19:56
        +5
        По условиям контракта, заключенном на форуме «Армия-2017», предприятие должно поставить в войска 30 танков в 2018-2019 годах. При этом только 10 ... новой постройки. ... 20 будут доведены до уровня Т-90М в ходе ... модернизации. ....
        Кроме того, в договор от 2017 года вошла поставка 12 БМПТ и модернизированных танков Т-72Б3, Т-80БВМ. Стоимость сделки составила более 24 млрд. рублей.

        Судя по информации в статье 42 машины из которых лишь 10 новых обошлись в 24 лярда.
        Похоже откровенное враньё.
    2. Wedmak Онлайн
      Wedmak Вчера, 18:11
      +15
      Сегодня только была новость, что закупили 135 единиц - это Т-14, Т-15, Т-16. Логично, хотят протестировать в войсках минимальный комплект бронетехники - Танк, ТБМП, БРЭМ.
      1. APASUS Офлайн
        APASUS Вчера, 18:57
        +3
        Цитата: Wedmak
        Сегодня только была новость, что закупили 135 единиц - это Т-14, Т-15, Т-16. Логично, хотят протестировать в войсках минимальный комплект бронетехники - Танк, ТБМП, БРЭМ.

        Открываешь Коммерсант и там действительно со ссылкой на ТАСС
        «Сегодня подписано 32 государственных контракта с 20 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 130 млрд руб.»,— цитирует господина Криворучко ТАСС. Согласно контрактам, Минобороны получит более 600 единиц техники и отдаст на ремонт еще более 1,5 тыс. В частности, были закуплены 132 боевые машины Т-14 и Т-15 на платформе «Армата».

        переходишь по указанной ссылке http://tass.ru/armiya-i-opk/5480423,а там ни слова
        Вот и кому верить ?
        1. sabakina Онлайн
          sabakina Вчера, 20:05
          +6
          Попробуйте Мюллеру...
          1. Меченосец Онлайн
            Меченосец Вчера, 20:08
            +1
            Цитата: sabakina
            Попробуйте Мюллеру...

            Ха..
            Но все круче.
            Два дня назад в Восточном военном округе начались специальные учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО). На мероприятиях присутствовали заместитель Министра обороны России Дмитрий Булгаков и Глава Бурятии Алексей Цыденов.

            Учения на полигоне примечательны тем, что в практических занятиях принимала участие техника, которая, по сути, была «законсервирована». Речь идёт о танках Т-72 и Т-62, которые сняли с длительного хранения и погрузили на железнодорожный транспорт для доставки на место тренировок.

            В целом можно говорить о том, что в России «расконсервировали» танки Т-62. Об этом говорит их участие в довольно масштабных учениях – 36 тыс. человек личного состава и до 3,4 тыс. единиц техники.https://warfiles.ru/186751-zachem-rossiya-raskonservirovala-t-62.html?utm_campaign=auction
    3. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Вчера, 18:20
      +20
      90 единиц Т-14 "Армата", остальное 42 единицы - Т-15 "Бумеранг" и Т-16. При этом в войсках опытную эксплуатацию проходят 30 единиц Т-12 "Армата".
      1. Гаргантюа Офлайн
        Гаргантюа Вчера, 18:32
        +1
        Вы всегда даете точную информацию, а мне вот интересно, откуда вы ее находите?
        1. Orkraider Онлайн
          Orkraider Вчера, 18:46
          +5
          С какой целью интересуетесь? Будем считать, что
          Цитата: Гаргантюа
          Вы всегда даете точную информацию, а мне вот интересно, откуда вы ее находите?
          благодаря дару предсказания и талантам, которыми его не обделил всевышний.
        2. Alexey RA Онлайн
          Alexey RA Вчера, 19:02
          +16
          Пишите уж прямо:
          — Пал Андреич, вы шпион?
          — Видишь ли, Юра…
          © smile
          1. Владыка Ситх Офлайн
            Владыка Ситх Вчера, 19:24
            +4
            Привет Алексей, цитатой порадовал. hi
            1. sabakina Онлайн
              sabakina Вчера, 20:11
              +3
              Цитата: Владыка Ситх
              Привет Алексей, цитатой порадовал. hi

              Сергей, прЮветствую! Слова хорошо,, а видео лучше, тем более, там играл Великий Соломин!
        3. Владыка Ситх Офлайн
          Владыка Ситх Вчера, 19:23
          +3
          Дополню, что касается прошлого контракта в 2017 году на Т-72Б3, Т-80БМ и Т-90С. Было заказано модернизация 150 единиц Т-72Б3, модернизация 20 единиц Т-80БМ, модернизация 20 единиц Т-90С и производство 10 единиц Т-90С.
  2. san4es Онлайн
    san4es Вчера, 18:21
    +5
    Поставки модернизированных танков Т-90м российским вооруженным силам могут начаться в 2018 году, сообщил ТАСС Глава корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов. Контракт на поставку танков Т-90М был подписан в ходе выставки Army 2017.
    Основной боевой танк Т-90М может действовать круглосуточно и в различных климатических условиях. Модернизированный Т-90 будет включать в себя многие технологии, разработанные для российского основного боевого танка Т-14 Армата.
    Танк имеет основное вооружение 125мм 2А46М-5, способное вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами. Кроме того, Т-90м имеет 7,62-мм пулеметы ПКТМ.
    U.S. Defense System / 1 окт. 2017 г.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Вчера, 20:33
      0
      Саня, ты что, из-за бугра вещаешь?
  3. tTшка Офлайн
    tTшка Вчера, 18:41
    +6
    Армата и другие новинки ВПК - это круто, спору нет ... Но Т-90М, машина проверенная и отлично себя зарекомендовавшая ... а значит, отличная новость !!!
  4. Fil743 Офлайн
    Fil743 Вчера, 19:22
    -1
    Ничё,копеечка к копеечке: глядишь и рубль набежит! Жаль без распила не обойдется, задолбали уже эти "многостаночники"..
  5. К-50 Офлайн
    К-50 Вчера, 19:37
    +1
    Интересно, висюльку под башней, кстати как и на Меркаве, реально погон защищают или это так, для самоуспокоения? what
    1. dvina71 Офлайн
      dvina71 Вчера, 21:23
      0
      Это же показывают иностранцам.. не факт что в таком виде МО заказывает..,а на востоке всякие висюльки любят..
  6. sabakina Онлайн
    sabakina Вчера, 20:02
    +1
    Предполагается, что заказ на столь малое количество доработанных танков преследовал цель оценить уровень затрат на возможную модернизацию всего наличного парка Т-90, находящегося в распоряжении Минобороны.
    Я фигею !!! У нас что, аналитики с бухгалтерским образованием перевелись? А ещё Союз, с его плановой экономикой ругают! дожили, не могут посчитать модернизацию N-ое количество танков!!!
    1. Меченосец Онлайн
      Меченосец Вчера, 20:06
      +2
      Цитата: sabakina
      У нас что, аналитики с бухгалтерским образованием перевелись? А ещё Союз, с его плановой экономикой ругают! дожили, не могут посчитать модернизацию N-ое количество танков!!!

      перевелись...чай в Союзе учили,а нынче ...понаберут по знакомству и на те вам... то аналитег выдаст нечто,то финансист 2+2 =3..в общем рынок...сам черт запутается в их кривых расчетах.
      1. Плохиш Офлайн
        Плохиш Сегодня, 13:36
        0
        А как тут посчитать, то налоги повысят, то энергоносители для внутреннего потребителя. Больше чем на полгода и не считает никто.
    2. Настоящий россиянин Офлайн
      Настоящий россиянин Вчера, 21:22
      0
      Цитата: sabakina
      Предполагается, что заказ на столь малое количество доработанных танков преследовал цель оценить уровень затрат на возможную модернизацию всего наличного парка Т-90, находящегося в распоряжении Минобороны.
      Я фигею !!! У нас что, аналитики с бухгалтерским образованием перевелись? А ещё Союз, с его плановой экономикой ругают! дожили, не могут посчитать модернизацию N-ое количество танков!!!
      - не нравится жить в России - никто не держит. Достали эти критиканы - это им не то, то им не это.
  7. сталевар Офлайн
    сталевар Вчера, 20:36
    +2
    Всё правильно. Если можно модернизировать то надо делать, всё дешевле чем новые строить. А новые делать надо Т-14.
    1. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 13:00
      0
      ну вы не вполне правы. модернизация конечно дешевле, но она сопоставима с ценой половины нового танка.
      Так что мне представляется, что выигрыш в цене небольшой, а между тем, новые танки имеют ряд качественных преимуществ даже в сравнении с модернизированными.
      1. Плохиш Офлайн
        Плохиш Сегодня, 13:40
        0
        Цитата: yehat
        модернизация конечно дешевле, но она сопоставима с ценой половины нового танка.
        Сергей, так как модернизация проводится в комплексе с капиталкой, то как правило не менее 2/3 стоимости нового образца.
  8. Неандерталец Онлайн
    Неандерталец Вчера, 21:02
    0
    Танковый кулак нужен России иначе никак ..Во времена СССР он был в ГДР и не только
    Т-90 самый вариант..А Арматы это второй эшелон в принципе должен быть .!
    Ладно помечтал и хватит . soldier
    1. raw174 Офлайн
      raw174 Вчера, 22:00
      0
      Цитата: Неандерталец
      Танковый кулак нужен России иначе никак ..

      Готовимся к прошлым войнам? В век ракет, танки ушли на второй план, операции США доказывают это. Роль танков сводится к поддержке пехоты.
      1. Авиатор_ Офлайн
        Авиатор_ Вчера, 22:35
        +4
        И где США в своих операциях что-нибудь доказали? Разве что на Гренаде в 1983 году.
        1. Slinqshot Офлайн
          Slinqshot Сегодня, 01:22
          +2
          Да у них там тоже эпичный об ер был
        2. raw174 Офлайн
          raw174 Сегодня, 06:05
          +1
          Вроде как армия Саддама была в своё время одной из сильнейших, Саддам не смог противопоставить янки совершенно ничего...
          1. Авиатор_ Офлайн
            Авиатор_ Сегодня, 08:41
            +1
            У амеров оказалось гораздо больше денег для саддамовских генералов, чем у самого Саддама, вот и весь секрет амеровской победы.
            1. raw174 Офлайн
              raw174 Сегодня, 08:46
              0
              Цитата: Авиатор_
              У амеров оказалось гораздо больше денег для саддамовских генералов, чем у самого Саддама, вот и весь секрет амеровской победы.

              На войне все средства хороши, важен итог. Америкосы все опасные участки зачищают ракетами и это разумно, их танки служат поддержкой наступающей пехоты, дочищающей местность - грамотные действия без "стальных кулаков". Итог той войны был бы таким же, если бы генералов не подкупили, хотя я не думаю что это имело массовый характер.
          2. yehat Офлайн
            yehat Сегодня, 13:04
            +2
            армию саддама просто подавили с воздуха, имея 15 кратный перевес в силах, а она была ориентирована все-таки на сражения с наземными силами. (пример конфликта с Ираном)
            плюс колоссальная разница в разведывательных средствах и возможностях координации.
            Если бы американцы не задействовали авиацию, то Ирак был бы им не по зубам.
            1. ioan-e Онлайн
              ioan-e Сегодня, 13:53
              +2
              Цитата: yehat
              Если бы американцы не задействовали авиацию, то Ирак был бы им не по зубам.

              Осел, груженый золотом, открывает ворота любой крепости! Если бы американцы не купили генералов Саддама, Ирак существовал бы до сих пор!
      2. Alexey-74 Офлайн
        Alexey-74 Сегодня, 14:08
        +1
        Ракеты очень быстро закончатся, большая часть будет сбита, изготавливать их долго и дорого. Расстреляв весь свой "супертехнологический" запас" и не достигнув цели...войны пойдут как и раньше, и там у кого мощнее танковый кулак и другие виды техники, тот и победит. Это без применения ЯО
  9. Противный Офлайн
    Противный Сегодня, 13:59
    +1
    Как в зоопарке- зверей много, но поштучно.