СМИ: Путин на днях выступит за смягчение пенсионной реформы. Комментарий Пескова

Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать.

Сегодня с утра в отдельных СМИ со ссылкой на издание «Проект», в свою очередь ссылающееся на собственные источники, «близкие к администрации президента», сообщали о том, что на следующей неделе российский президент якобы выступит с заявлением по поводу пенсионной реформы.«Проект» утверждает, что Владимир Путин объявит о смягчении того варианта реформы, который на данный момент предложен правительством и поддержан большинством депутатов Госдумы в первом чтении.О каких конкретно смягчениях идёт речь, «близкие к администрации» источники не знают, но при этом окунаются в предположения. Вот некоторые из них: Путин задаст верхнюю планку возраста выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет (правительство предлагает 63), а также повысит продолжительность так называемого переходного периода.Журналисты попросили прокомментировать эти публикации главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова. Песков ничего внятного по этому поводу не сказал, отметив лишь, что президент выступит, если «посчитает это нужным».Из заявления Пескова:Ранее сообщалось, что Владимир Путин может высказаться о смягчении пенсионной реформы в ходе одной из своих поездок в регионы. И состояться это может, опять-таки по заявлениям «близких к администрации» источников СМИ, до 1 сентября. Если смягчение действительно состоится, то надо полагать, что "самостоятельное" большинство в Думе снова поддержит. А с экранов станут объяснять, что именно этот вариант оптимален для пенсионеров и всей экономики.