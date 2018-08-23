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СМИ: Путин на днях выступит за смягчение пенсионной реформы. Комментарий Пескова

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Сегодня с утра в отдельных СМИ со ссылкой на издание «Проект», в свою очередь ссылающееся на собственные источники, «близкие к администрации президента», сообщали о том, что на следующей неделе российский президент якобы выступит с заявлением по поводу пенсионной реформы.

СМИ: Путин на днях выступит за смягчение пенсионной реформы. Комментарий Пескова


«Проект» утверждает, что Владимир Путин объявит о смягчении того варианта реформы, который на данный момент предложен правительством и поддержан большинством депутатов Госдумы в первом чтении.


О каких конкретно смягчениях идёт речь, «близкие к администрации» источники не знают, но при этом окунаются в предположения. Вот некоторые из них: Путин задаст верхнюю планку возраста выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет (правительство предлагает 63), а также повысит продолжительность так называемого переходного периода.

Журналисты попросили прокомментировать эти публикации главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова. Песков ничего внятного по этому поводу не сказал, отметив лишь, что президент выступит, если «посчитает это нужным».

Из заявления Пескова:
Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать.


Ранее сообщалось, что Владимир Путин может высказаться о смягчении пенсионной реформы в ходе одной из своих поездок в регионы. И состояться это может, опять-таки по заявлениям «близких к администрации» источников СМИ, до 1 сентября. Если смягчение действительно состоится, то надо полагать, что "самостоятельное" большинство в Думе снова поддержит. А с экранов станут объяснять, что именно этот вариант оптимален для пенсионеров и всей экономики.
Использованы фотографии:
www.globallookpress.com
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212 комментариев
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  1. spektr9 Офлайн
    spektr9 Вчера, 18:07
    +44
    Путин задаст верхнюю планку возраста выхода на пенсию для женщина на уровне 60 лет (правительство предлагает 63), а также повысит продолжительность так называемого переходного периода.
    Вот же благодей ... Как теперь то заживем wassat
    1. maxim947 Онлайн
      maxim947 Вчера, 18:30
      +34
      Простой метод сделать человека счастливым, без каких либо затрат - забрать что-то и потом отдать))) здесь схожий случай, только зарабатывается рейтинг)) это в принципе было очень предсказуемо, сильно круто его задумали поднять
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Вчера, 18:37
        +40
        Цитата: maxim947
        , только зарабатывается рейтинг))

        Увы для меня ЕР потерялась на всегда..., request Как и доверие президенту в частности... Постарались на славу, только им как то на мое доверие плевать...
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Вчера, 18:41
          -29
          Не теряйте свое доверие, времена просто непростые и многое не понимаем в силу ограниченности объема информации и это нормально.
          1. Karabin Офлайн
            Karabin Вчера, 19:08
            +53
            Цитата: maxim947
            и многое не понимаем в силу ограниченности объема информации

            И пенсионную "реформу" нам обсуждать нельзя ибо непрофессионалы(С). За нас ее обсудят и примут суперпрофи из фракции ЕР ГД. Актеры, спортсмены, светские бльвицы и прочие интеллектуалы.
            1. maxim947 Онлайн
              maxim947 Вчера, 19:12
              -18
              Обсуждать никто не запрещает, этим собственно вся страна и занимается. Только революционеры пугают..
              1. Svarog Онлайн
                Svarog Вчера, 19:27
                +28
                Цитата: maxim947
                Обсуждать никто не запрещает, этим собственно вся страна и занимается. Только революционеры пугают..

                Просто народу начинает надоедать пустые обсуждения и никчемная болтовня по всем каналам, люди видят, что обсуждай не обсуждай, жизнь при нынешней власти становится только хуже .. Так что не удивлюсь очередной революции.. в России "элита" не видит берегов..
                1. maxim947 Онлайн
                  maxim947 Вчера, 19:50
                  -8
                  Так не смотрите телевизор, или уже не оторвать?)
                  1. Татьяна Онлайн
                    Татьяна Вчера, 23:13
                    +11
                    Народ ждёт от Путина не смягчения неолиберальной пенсионной реформы команды Медведева-Кудрина в духе продолжения в стране "гайдаровщины" 1990-х, а полный отказ от неё!
              2. Меченосец Онлайн
                Меченосец Вчера, 23:11
                +11
                Максим Топилин ("Мы остались единственной страной, которая до сих пор не приняла решения о повышении пенсионного возраста. Эти решения необходимо принимать!"), председатель Счётной палаты Алексей Кудрин ("Мы подошли к черте. Изменения необходимы. Эти решения продиктованы экономическими реалиями"), председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ("Наша задача рассмотреть все поправки, чтобы минимизировать риски"), профсоюзный босс №1, председатель ФНПР Михаил Шмаков ("Это сложнейшая тема, и некоторые предлагают решать это на референдуме. Нельзя это решать на референдуме. Это всё нужно рассматривать в целом. Надо понимать, что повышение пенсионного возраста — это, по сути, новый общественный договор"), ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов ("Главная претензия в том, что мы не начали это раньше"), глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев ("Предложение о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет — это перебор"), президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ("Мы дошли до той черты, которая требует радикальных мер. Без реформы не обойтись"), ректор РАНХиГС Владимир Мау ("Это решение не просто назрело, оно перезрело"), председатель Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Тот законопроект, который мы рассматриваем, это развилка, но развилка, которую предстоит пройти"), председатель Комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов ("Законопроект может быть поддержан только при условии доработки ко второму чтению"), лидеры парламентских фракций (Геннадий Зюганов: "Этот закон — самый жестокий и циничный из всех, которые здесь обсуждались за последние 25 лет"; Сергей Миронов: "Законопроект антинародный. Принимать его ни в коем случае нельзя") и др.
                http://zavtra.ru/events/poklonskuyu_ne_dopustili_k_slushaniyam_po_pensionnoj_reforme
                Всего два трезвых взгляда.
                А вот те кто повыше...о..90 еще не закончились,раз вся эта публика пытается продолжить ельцинское ограблениеи народа.
                Вы слуга этих господ?
          2. Svarog Онлайн
            Svarog Вчера, 19:30
            +14
            Цитата: maxim947
            Не теряйте свое доверие, времена просто непростые и многое не понимаем в силу ограниченности объема информации и это нормально.

            То что вы многое не понимаете - это очевидно, но когда вы говорите за всех или за многих, то это по меньшей мере не скромно.. wassat
            1. maxim947 Онлайн
              maxim947 Вчера, 19:52
              -11
              Извиняюсь если обидел) но не тешьте себя мыслью, что все понимаете. Кстати это тоже не скромно.
              1. СтВахмистр Офлайн
                СтВахмистр Вчера, 22:33
                +14
                но не тешьте себя мыслью, что все понимаете
                Вы до сих пор ходите в розовых очках? Вы по моему единственный на сайте, кто вообще ничего не понимает....
                1. Меченосец Онлайн
                  Меченосец Вчера, 23:15
                  +10
                  «Революция происходит, когда элита, которая находится у управления, становится неспособна выполнять функцию управления и поддержания государственной власти. Потом наступает хаос. А на этом хаосе поднимается тот, кого мы еще не знаем, – пояснил он. – Ведь вспомним саму историю. Многие считают, что большевиков никто не знал в 1917 году. На фоне беспорядка появились люди, которые организовали советы, управление, получили контроль над этими советами и произошел тот самый процесс, который у нас принято называть Великой Октябрьской революцией».
                  Народные республики ЛНР и ДНР, по его оценке, продемонстрировали, что лидеры приходят в нужный момент. «Они, как чертик из табакерки высунутся, когда появится в них запрос», – убежден Неживой.
                  По мнению эксперта, российское правительство идет опасным путем. «Все это приводит к тому, что на определенном этапе достигается критическая масса, и государство пропадает», – предупредил он.
                  https://newdaynews.ru/policy/643352.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
          3. Я русский Офлайн
            Я русский Вчера, 21:53
            +7
            времена просто непростые и многое не понимаем в силу ограниченности объема информации и это нормально.

            типичная позиция холопа.
            1. Опер Офлайн
              Опер Вчера, 22:29
              +2
              Вот, какже все просто-оскорбил человека просто за отдичное от своего мнения еще и два плюсика получил! А если три раза оскорбить то больше будет?
              1. Я русский Офлайн
                Я русский Сегодня, 05:08
                +1
                Вот, какже все просто-оскорбил человека просто за отдичное от своего мнения еще и два плюсика получил! А если три раза оскорбить то больше будет?

                как вы квалифицировали, что это было оскорбление?
                1. Ванёк Офлайн
                  Ванёк Сегодня, 05:45
                  0
                  Цитата: Я русский
                  как вы квалифицировали, что это было оскорбление?


                  Да тут и опером быть не нужно.

                  Цитата: Я русский
                  типичная позиция холопа


                  Всё предельно ясно.
                  1. Я русский Офлайн
                    Я русский Сегодня, 06:39
                    0
                    Да тут и опером быть не нужно.

                    вам то да, не нужно, вам и так все сразу ясно wassat
                    Я помню как вы оппонента на форуме статьями из УК РФ к месту и не к месту пугали.
                    Только сами не знаете о чём говорите.
                    опера знают 2-3 статьи из УК по которым работают или с чем сталкивались и не более. fool
                    опера с юридическим образованием вообще редко встречаются или вообще с высшим любым образованием.
                    1. Опер Офлайн
                      Опер Сегодня, 06:57
                      0
                      Очередная реинкорнация меченосца!
                      1. Я русский Офлайн
                        Я русский Сегодня, 07:13
                        +1
                        по сути вопроса - как вы "квалифицировали, что это оскорбление" пояснить не можете?
                    2. проходящий Офлайн
                      проходящий Сегодня, 07:34
                      +2
                      опера с юридическим образованием вообще редко встречаются или вообще с высшим любым образованием.

                      Вот это чушь. Вы не образованны или просто глупы?
                      1. Меченосец Онлайн
                        Меченосец Сегодня, 08:10
                        +1
                        Цитата: Опер
                        Очередная реинкорнация меченосца!

                        Вот демонстрация необразованности и глупости.
                      2. Я русский Офлайн
                        Я русский Сегодня, 08:26
                        +1
                        Вот это чушь. Вы не образованны или просто глупы?

                        а вы хотите с умничать, что в отделе опера все минимум с лейтенантскими погонами и выше? все с высшим образованием ?
                        иногда лучше молчать чем говорить - это про вас.
                      3. Опер Офлайн
                        Опер Сегодня, 08:51
                        0
                        Андрей (проходящий),ну это ведь главное сказать и все! И не за, что не отвечать! Меченосец №2 вероятно исследование проводил по поводу профильного образования оперсостава силовых ведомств после чего нервничает сильно! Порекомендуем ему еще в Университет МВД зайти с этим вопросом ... laughing
            2. BecmepH Офлайн
              BecmepH Сегодня, 05:44
              +2
              Цитата: Я русский
              времена просто непростые и многое не понимаем в силу ограниченности объема информации и это нормально.

              типичная позиция холопа.

              Это его личная позиция. Я не совсем согласен с этой позицией, но рассуждения верны и не стоит за это клеймом жечь.
              1. Меченосец Онлайн
                Меченосец Сегодня, 08:11
                +2
                Цитата: BecmepH
                Это его личная позиция.

                Такая как тут?
                https://www.youtube.com/watch?v=hH_STqvUDT8
          4. СтВахмистр Офлайн
            СтВахмистр Вчера, 22:28
            +7
            и многое не понимаем в силу ограниченности объема информации и это нормально.
            Зная, что из себя представляют наши СМИ, это не нормально. А не доверяю я ещё с 2004 года и с каждым годом всё больше убеждаюсь, что я прав. sad
        2. Black Sniper Офлайн
          Black Sniper Вчера, 18:55
          -13
          ЧМ и прочие дела, сейчас ВВП немного посвободнее вот и решил пенсию в порядок привести. Интересно а какова будет планка для мужчин? Может 63? hi
        3. проходящий Офлайн
          проходящий Сегодня, 07:26
          +2
          Увы для меня ЕР потерялась на всегда..., request Как и доверие президенту в частности..

          Если бы. Наш народ, слишком доверчив . Сейчас со всех утюгов будут рассказывать, что это хпп и к зиме,ну максимум к лету путин поменяет правительство и заживем. А на самом деле спасает рейтинг едим россию,перед выборами.
      2. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Вчера, 18:41
        +18
        Максим- good Добавить нечего,но я постараюсь...Так о чём я,собственно?Ах да,о пенсионной реформе-бояре с Царём изначально знали,как это мы воспримем,думают,что мы котята слепые-подвину миску с молоком,отодвину,а они там и не поймут,убогие сограждане наши-мы же им промыли мозг в зомбоящике о старых,которые поддерживают всё это вот ..... laughing Не котята мы! am
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Вчера, 18:45
          -8
          Ну и что?))) Посмотрели реакцию и т.п. выдержали паузу и примут изначально запланированное решение. Зачем злиться?) Тем более если вы изначально догадывались.
        2. Ванёк Офлайн
          Ванёк Сегодня, 05:50
          -3
          Цитата: Jolly oldster sailor
          мы котята слепые


          Почему, там где запятая, вы пишите без пробела?

          .... бездумно такаете по клавишам. Тьфу. Такой текст даже читать противно.

          Скажи кто твой друг и я скажу кто ты*

          Напиши текст и ...
          1. Меченосец Онлайн
            Меченосец Сегодня, 08:29
            -1
            Цитата: Ванёк
            Напиши текст и .

            Лучший показатель качества жизни пенсионеров в разных странах — их социальная и потребительская активность. Пенсионеры Германии, США, Японии, Израиля постоянно путешествуют по разным странам мира, покупают автомобили и хорошую одежду, посещают культурные мероприятия и салоны красоты.

            А российским пенсионерам о такой жизни остаётся только мечтать — к сожалению, для них актуальны проблемы обеспечения базовых потребностей. Проще говоря, они концы с концами едва-едва сводят. Да и то не все.

            Изучайте. http://maxpark.com/community/6399/content/6454771
      3. Опер Офлайн
        Опер Вчера, 18:48
        -18
        А разве у вас уже, что то забрали?!))) Если завтра Путин смягчит реформу или найдет вариант социальной помощи не вышедшим на пенсию по установленному сейчас возрасту здесь так большинство и будет писать-ой, ой благодетель!!!! Если Путин решит повременить с реформой большинство на ВО будет размахивать флагами на броневиках трубя о своей феерической перемоге над "режимом воров!" Если Путин вдруг даст слабину (сомневаюсь конечно) и скажет не хотите ну и живите, как хотите то здесь начнется сбор подписей и создания инициативной группы за понижения возраста выхода на пенсию!!!!! Реальная ситуация необходимости реформы, нормальная конструктивная оппозиция с одной стороны и критиканство, горлопанство, попытки расшатать ситуацию в стране вещи совершенно разного порядка! От заботы о гражданах, людей уже вышедших на пенсию, будущих пенсионерах , о рынке труда и ситуации с миграционными процессами это вообще дальше далекого!
        1. Revival Офлайн
          Revival Вчера, 18:54
          +12
          Реальная необходимость повышения пенсионного возраста!?
          Вы это сами просчитали? Или вдруг со всей ясностью осознали когда кто надо об этом сказал?
          1. Опер Офлайн
            Опер Вчера, 19:18
            -15
            Нет конечно. Я не занимаюсь пенсионной реформой. Проблема эта объективная и осознанная в том числе в таком социальном государстве, которое многие даже здесь социалистическим считают, как Белоруссия! Или там тоже "алигархический режим воров, товарищи?!
            Просто для справки. В Израиле выход на пенсию для мужчин 67 лет для женщин 62 года! В некоторых организациях для всех 67! Евреи не глупее белорусов?)
            1. Revival Офлайн
              Revival Вчера, 19:26
              +14
              Какой яркий пример: Белоруссия!
              Даже в этом Граде на Холме, примере для всего мира по мощи экономики и благосостояния народа были вынуждены повысить пенсионный возраст!
              Интересно кем осознанная проблема, что-то затрудняюсь найти в ваших ранних комментариях постоянное упоминание о необходимости поднять пенсионный возраст!?
              Я так понимаю что осознанной данная проблема для вас стала ровно с того момента как тот кто надо сказал что осознанная проблема есть и вот она?
              И вы сразу прониклись, осознали со всей остротой?
              Так может дело не в осознанности проблемы а лишь в том чтобы кто надо озвучил и сразу приходит осознанность, даже не важно чем?
              1. Опер Офлайн
                Опер Вчера, 19:45
                -14
                Вы, товарищ, вообще посмотрите значения пенсионного возраста в большинстве развитых и не развитых или среднеразвитых странах? В некоей коммунистической стране пенсионный возраст для подавляющего большинства стариков не предусмотрен вообще! Русский язык для вас не родной? Вам не ясно сказано, что пенсионная реформа не входит в компитенцию моей профессиональной деятельности! Вы меня в чем пытаетесь упрекнуть говоря о моих ранних комментариях?! Вероятно 5, 5 лет назад? В том, что я не писал статей на эту тему?! laughing Я их вообще не пишу! И не просите даже!
                1. Revival Офлайн
                  Revival Вчера, 19:54
                  +6
                  Следовательно, данная проблема стала осознанная для вас только когда голословное об этом сказали. Доказательств не приведено
                2. СтВахмистр Офлайн
                  СтВахмистр Вчера, 22:50
                  +4
                  В некоей коммунистической стране пенсионный возраст для подавляющего большинства стариков не предусмотрен вообще!
                  А может вам добровольно отказаться от своей пенсии вообще, так сказать реформа на личном примере? laughing
            2. edasko Офлайн
              edasko Вчера, 19:47
              +19
              Ага, и в Германии тоже, и в США. Только Вы бы сначала поинтересовались как именно там проходила (проходит) реформа.После выборов и во время открытия ЧМ? По-скотски, да? И куда делись деньги из 240 исчезнувших ПФ? А все предыдущие пенс. реформы наши увенчались успехом? Почему эта вдруг внезапно назрела? У нас вообще, хоть одна реформа была успешной? А пять лет назад этой проблемы не было?
              1. Опер Офлайн
                Опер Вчера, 19:55
                -13
                Пенсионная реформа в России до сих пор не проведена! lol Идет обсуждение! Успокойтесь, товарищ! Президент вам обязательно скоро сообщит подробности! Не помирайте заранее!
                1. Ванёк Офлайн
                  Ванёк Сегодня, 05:56
                  -2
                  Цитата: Опер
                  Не помирайте заранее!


                  Игорь. Они уже померли.

                  Ещё ни кто ни чего не решил, а они уже. ЗА-БЛА-ГО-ВРЕ-МЕ-ННО так сказать. На всякий случай.

                  Игорь hi
                  1. Опер Офлайн
                    Опер Сегодня, 06:58
                    -3
                    Да я знаю! Просто думаю не заразно ли это для других?!
              2. stalkerwalker Офлайн
                stalkerwalker Вчера, 20:08
                +2
                Цитата: edasko
                Ага, и в Германии тоже, и в США. Только Вы бы сначала поинтересовались как именно там проходила (проходит) реформа.

                Так просветите нас, лапотных...
                Желательно с цифрами и ссылками, а не рассказами о Щастливом Рабочем Классе буржуазии.
                Цитата: edasko
                И куда делись деньги из 240 исчезнувших ПФ?

                "Где деньги, Зин?"...
                lol
                1. edasko Офлайн
                  edasko Вчера, 20:45
                  -4
                  Учитесь сами работать с информацией, "Щастливый Рабочий Класс буржуазии" Вам для этого всё дал, например компьютер и интернет.
                  1. stalkerwalker Офлайн
                    stalkerwalker Вчера, 20:54
                    +6
                    "...не учи отца..."
                    laughing
                    Всё, "...что в жизни есть у меня...", мне дала страна, в которой родился, вырос, учился, работаю и продолжаю учиться одновременно, в мои 57 лет.
                    С рабочим классом меня связывает только совместное пребывание в одной стране в тот период, когда от имени этого класса страной руководила клика перерожденцев, маскирующихся под коммунистов.
                    1. Меченосец Онлайн
                      Меченосец Вчера, 21:03
                      +4
                      Цитата: stalkerwalker
                      руководила клика перерожденцев, маскирующихся под коммунистов.

                      Сейчас эти перевертыши скопом в ЕР.
                      А это ответ народа одной депутатше от ЕР.про пенсии.
                      https://www.youtube.com/watch?v=mZ86YpS1bYQ
                      А тут в комментариях к видео...о.не передать словами.как любят ЕР.
                      https://www.youtube.com/watch?v=U2FfRIYyPtM
                      1. stalkerwalker Офлайн
                        stalkerwalker Вчера, 21:22
                        +3
                        Цитата: Меченосец
                        Сейчас эти перевертыши скопом в ЕР.

                        Знаете.... recourse
                        В точности повторяется история с "попутчиками" в ВКП(б) и КПСС, когда туда валом валили любители халявы за казённый кошт....
                        Однозначно нельзя сравнивать авторитет ИВС и ВВП, но то, что происходит, в определённой степени напоминает "подставу" Эйхе в 1937-м, когда Политбюро, скрепя сердце было вынуждено согласится на террор против собственного народа.
                      2. Меченосец Онлайн
                        Меченосец Вчера, 21:28
                        +5
                        Цитата: stalkerwalker
                        Знаете....
                        В точности повторяется история с "попутчиками" в ВКП(б) и КПСС, когда туда валом валили любители халявы за казённый кошт....
                        Однозначно нельзя сравнивать авторитет ИВС и ВВП, но то, что происходит, в определённой степени напоминает "подставу" Эйхе в 1937-м, когда Политбюро, скрепя сердце было вынуждено согласится на террор против собственного народа.

                        Возможно и так.Тем хуже для тех,кто сейчас с пеной у рта оправдывает самые чернушные реформы,реакция на них будет и будет им.совсем не по нраву.
                        Я тут посмотрел как мадам Баталину от ЕР в Марксе встретили...за малым не побили...
                    2. edasko Офлайн
                      edasko Вчера, 21:20
                      +1
                      Вы вообще о чём? Я предложил Вам самому поискать то, что Вы не знаете, тем более что это не сложно. Начальные данные я предоставил. У меня просто времени нет на компиляцию данных по разным странам. А Вы пишете о своих человеческих заслугах (уважаю) и физиологических навыках?!
                      1. stalkerwalker Офлайн
                        stalkerwalker Вчера, 21:47
                        +2
                        Цитата: edasko
                        А Вы пишете о своих человеческих заслугах (уважаю) и физиологических навыках?!

                        Спасибо за уважение. hi
                        Напоминаю - НИКОГО и НИКОГДА не минусую.
                        Засим - откланиваюсь.
            3. Telur Офлайн
              Telur Вчера, 20:20
              +19
              Цитата: Опер
              В Израиле выход на пенсию для мужчин 67 лет для женщин 62 года!

              Вы задолбали уже тупыми примерами, зищитничек режима.
              Я запомнил ваше заявление что готовы стрелять в народ.
              У нас в РФ что, медицина тоже как в Израиле? зарплаты как в Израиле? уровень жизни как в Израиле?
              Пусть хотя бы медицину сделают как в Израиле, для начала... а потом уже о повышении пенсионного возраста говорят.
              1. sabakina Онлайн
                sabakina Вчера, 21:03
                +10
                Этот Опер не только в народ готов стрелять. Был у нас такой. гаишник, Антонов, своих родственников штрафовал, падла!
                1. Ванёк Офлайн
                  Ванёк Сегодня, 06:01
                  0
                  Цитата: sabakina
                  гаишник, Антонов, своих родственников штрафовал, падла!


                  Дома она жена. На дороге - водитель.

                  Разные вещи.

                  Я свою когда увидел на путях трамвайных. Из своей машины в её МАТОМ КРИЧАЛ.

                  - Выехала туда. Вот и едь там!

                  Не пропустил.
              2. Меченосец Онлайн
                Меченосец Вчера, 21:15
                +4
                Цитата: Telur
                Вы задолбали уже тупыми примерами, зищитничек режима.
                Я запомнил ваше заявление что готовы стрелять в народ.

                Подскажите где этот деятель заявил подобное.
                Если еще не стер свое заявление,то ему прямая дорога в суд-за попытку госпереворота минимум-он же в народ.носитель власти согласно Конституции.стрелять собрался.
                а боятся все эти оперы вот этого.
                https://www.youtube.com/watch?v=0FAJaAzLH80
                1. Опер Офлайн
                  Опер Вчера, 21:58
                  -1
                  Я подскажу где вы нагло врали о вашей СОРОКАЛЕТНЕЙ ВЫСЛУГЕ в ВС СССР и России, дедушка Меченосец - в теме о Покушении на Ленина. Причем делали это пытаясь подавить оппонента своей мнимой значимостью! Вот это любой может легко увидеть в ваших комментариях!))))) Ну а вот такой наглой уже просто клеветы в мой адрес подтверждений вы не найдете никогда т.к.их просто нет. Сабакину я тоже попрошу постараться и привести подтверждение своим словам! Я подожду ребятки. В уголовном законодательстве у нас есть такая статья - клевета называется! На данном ресурсе все обезличены, что и дает вам возможность клеветать наглым образом. Однако не стоит считать, что здесь собрались одни подобные вам люди. Обвинение серьезное. Попрошу вас еще раз приведите пример где я якобы говорил о том, что готов стрелять в народ! И так на всякий случай вам меченосцам сообшаю-пытаться давить на меня бесполезно! Замучаетест-хлопотное дело!
                  1. Меченосец Онлайн
                    Меченосец Вчера, 22:32
                    0
                    Цитата: Опер
                    Я подскажу где вы нагло врали о вашей СОРОКАЛЕТНЕЙ ВЫСЛУГЕ в ВС СССР и России, дедушка Меченосец - в теме о Покушении на Ленина.

                    Статейку УК Рф вам припаять.г-н трололо?
                    Цитата: Опер
                    В уголовном законодательстве у нас есть такая статья - клевета называется! На данном ресурсе все обезличены, что и дает вам возможность клеветать наглым образом. Однако не стоит считать, что здесь собрались одни подобные вам люди. Обвинение серьезное.

                    К вам применимо на раз.
                    Цитата: Опер
                    И так на всякий случай вам меченосцам сообшаю-пытаться давить на меня бесполезно! Замучаетест-хлопотное дело!

                    Всяким там Меченосцам не хлопотно враля на чистую воду выводить,а минусы которыми вас,щедро одаривает достопочтенное сообщество ВО ,явно показывает,болтуны от ЕР народу,осточертели .скоро не просто обезличенно минус ставить будут,но возможно и физию чистить...так что поаккуратнее в высказываниях,болтун.https://pikabu.ru/story/chlena_edinoy_rossii_uvolili_za_fotografii_chlena_na_fone_pasporta_i_diploma_5234826
                    1. Опер Офлайн
                      Опер Вчера, 22:46
                      -4
                      Мне долго ждать еще от вас липовый ветеран, собакиной и телура подтверждений того, что я говорил о готовности стрелять в народ?! Ну, мерзавцы?Еще, что нибудь можете или только людям на спину плевать?
                      1. Меченосец Онлайн
                        Меченосец Вчера, 23:00
                        +4
                        Цитата: Опер
                        Ну, мерзавцы?

                        О..куда делась вежливость и чувство такта у лжеполковника МВД(руины),чудом встрявшего в МВД РФ-и то,изрядно есть сомнения.в том,что какой то "опер" вообще имеет хотя бы малейшее отношение к МВД..скорее уж ко всем известной кучке,пачками пишущих комментарии во славу ЕР..
                        А на счет плевать..ну так не мы начали,не вам и укорять всех в этом,помните-стреляя в прошлое ииз пистолета,рискуете получить ответ из пушки.
                        Да..на счет ветерана,к вашему ужасу,да Ветеран ВС РФ и Ветеран БД.
                        Вам трололо,есть что сказать по своему "участию" там,где стреляют,а не по клаве стучат?
              3. Опер Офлайн
                Опер Вчера, 21:28
                -3
                У меня было утверждение о готовности в народ стрелять?! Приведите ка его пожалуйста?!?! Я жду!
                1. dsk Офлайн
                  dsk Вчера, 22:18
                  0
                  Рост продолжительности жизни очень медленный и повышать пенсионный возраст, как в Германии, на 1 -2 месяца в год.
                2. Опер Офлайн
                  Опер Сегодня, 00:14
                  -3
                  Во славу партии Единой России тоже попрошу вас представить хоть один мой коментарий. К этой партии, как и к другим я отношения не имею! По поводу где стреляют я же вас попросил огласить список где служили, в чем участвовали, возраст ваш просил назвать?! Я же вас во лжи обвинил и тем более настаиваю - вы гнусный лгун! Расскажите, каким образом "товарищ маршал" вы такую выслугу имеете при этом успев послужить и в СССР и в РФ?! Отвечу вам тем же! В том числе и про боевые действия! Обещаю разговор получится для всех интересный. Вы не бойтесь. Вы же кичитесь такой выслугой! А начните прям с чего вы решили, что я офицер МВД Украины?! Вот прям так смело - вы Опер сами писали об этом там то и там то... Не можете?! Ну так я вам еще раз скажу-мерзавец вы редкостный равно, как и те, которых я упомянул с вами выше! Попросите их вам помочь покопаться в истории моих комментариев и передайте им от меня, а то вдруг не прочтут, что я их назвал мерзавцами и гнусными лжецами!
                  1. Меченосец Онлайн
                    Меченосец Сегодня, 01:01
                    0
                    Цитата: Опер
                    Во славу партии Единой России тоже попрошу вас представить хоть один мой коментарий.

                    В этой ветке обсуждения,ваших омментариев,полностью совпадающих с болтовней ЕР,более чем достаточно.
                    Цитата: Опер
                    По поводу где стреляют я же вас попросил огласить список где служили, в чем участвовали, возраст ваш просил назвать?!

                    А вам это знать не положено.
                    Цитата: Опер
                    Расскажите, каким образом "товарищ маршал" вы такую выслугу имеете при этом успев послужить и в СССР и в РФ?!

                    не военному трололо.тяжело уяснить .что такое выслуга и почему такая.Военный поймет.у вас ума не хватает.Подсказываю для болтуна еще раз-ветеран ВС РФ и ветеран БД.теперь вклбчите наконец свои мыслительные способности.если они у вас окончательно не деградировали и уясните что это такое и как считается в таком случае выслуга лет.


                    Цитата: Опер
                    Обещаю разговор получится для всех интересный.

                    наслушался уже ваших сплетней и отказов от самое себя,теперь вы уже и не полковник и уже не с крыма и вообще черте кто...Две недели назад вы с пеной у рта доказывали что достойны называться офицером-где оно ,ваше достоинство...нет его и в помине.одна ложь и крик,е подобающий лицу носившему хотя бы когда то погоны.
                    Цитата: Опер
                    Ну так я вам еще раз скажу-мерзавец вы редкостный равно, как и те, которых я упомянул с вами выше!

                    А это уже есть неприкрытое хамство и оскорбление не меня,но многих,который вам тут так наминусили,что в реальности все для вас закончилось бы по иному.

                    Цитата: Опер
                    что я их назвал мерзавцами и гнусными лжецами!

                    Когда нет аргументов.когда приперли к стенке,используется последний довод-схема геббельса,мажьте грязи по гуще,не важно, что это не правда,важно что осадочек то и пятнышко у кого нибудь да останется.
                    1. Опер Офлайн
                      Опер Сегодня, 06:52
                      -3
                      Конечно я не с Крыма и даже не из Крыма. Я москвич. Родился в Москве и вырос. С самого начала 90-х работал в МУРе пройдя все должности от мл. О/У УР до начальника отдела, УСБ в должности ст.О/У по ОВД (особо важным делам) с начала первой чеченской войны линия работы СКР антитеррор, в УСБ противодействие религиозному экстремизму и попыткам внедрения в ОВД данной категории лиц линия работы так же СКР. Далее работал в другой организации. С 2010 года находился в Крыму где вел праздный образ жизни(так вам липовый ветеран и врун будет понятнее) плавал, загорал, много разговаривал с крымчанами, ездил на экскурсии во Львов, Сумы, Одессу, Харьков, Донецк ... Вернулся в Москву сразу после возвращения Крыма в Россию. Продолжаю делать то, что умею делать хорошо! Ну, что желаете поговорить про боевые действия или как вы это называете там где стреляют?! С вами, секретный генерал армии, сделаю это с удовольствием. Ну? Начнем? Мне 50 лет, а вам сколько? wink Ну смелее, врунишка-через монитор я же до вас не дотянусь!)))))
            4. андрей юрьевич Онлайн
              андрей юрьевич Вчера, 20:29
              +18
              Цитата: Опер
              Просто для справки.

              легко рассуждать об этом,работая в силовых структурах...(вас же не касается реформа ! ) пойдите на стройку каменщиком,и поработайте до смерти...слабо ?
              1. Telur Офлайн
                Telur Вчера, 20:34
                +14
                Цитата: андрей юрьевич
                пойдите на стройку каменщиком,и поработайте до смерти...слабо ?

                такие как он не работают, они инструмент подавления народа, им за это все преференции от правительства, в том числе и пенсионные.
              2. Опер Офлайн
                Опер Вчера, 21:32
                -2
                Я уважаю труд любой и любого честного человека. Вам перед тем, как про слабо говорить рекомендую посмотреть статистику о погибших сотрудниках силовых аедомств при исполнение своих служебных обязанностей! Вот прям по годам и посмотрите. Если потом про слабо совесть позволит конечно языком трепать...
                1. Меченосец Онлайн
                  Меченосец Вчера, 22:33
                  +2
                  Цитата: Опер
                  рекомендую посмотреть статистику о погибших сотрудниках силовых аедомств при исполнение своих служебных обязанностей!

                  не примазывайтесь к этим достойным людям.вы не способны на самопожертвование,сильны лишь в болтовне и вранье.
                  Ваше вранье в мой адрес вам икнется не раз.
            5. sabakina Онлайн
              sabakina Вчера, 20:59
              +8
              Цитата: Опер
              Просто для справки. В Израиле выход на пенсию для мужчин 67 лет для женщин 62 года! В некоторых организациях для всех 67!

              Так пешеходь в Израиль! Там даже оружие работникам МВД оставляют! Настреяисся!!!
              1. Опер Офлайн
                Опер Вчера, 21:08
                -8
                Куда мне идти не тебе мне указывать! О себе заботься.
              2. Меченосец Онлайн
                Меченосец Вчера, 21:16
                +2
                Цитата: sabakina
                Так пешеходь в Израиль! Т

                Вместе с этой дамой.
                Народ проклял «Единую Россию» из-за пенсионной реформы
                https://www.youtube.com/watch?v=0FAJaAzLH80
            6. Опер Офлайн
              Опер Вчера, 21:07
              -10
              Столько минусов это за пенсионный возраст в Израиле в 67 лет?! Ребята большевики и коммунисты, я тут совершенно не причем! Честное слово! В повышении пенсионного возраста для белорусов я тоже не участвовал! Не виноват я! На злодея укажу и готов дать показания-это Лукашенко! Он сейчас в Сочи у Путина деньги выпрашивает! Хватайте скорее!
              1. Меченосец Онлайн
                Меченосец Вчера, 21:31
                +1
                Цитата: Опер
                На злодея укажу и готов дать показания-это Лукашенко!

                Смотрите как бы вас,за цугундер не взяли,за клевету в адрес президента Союзной нам страны.И вторую статью не прилепили.госизмену,коль вы ,нагло пытаетесь поставить под сомнение действия Президента России .
                1. Опер Офлайн
                  Опер Вчера, 22:04
                  0
                  Ха, ха, ха!!!!! Товарищ соврамши-это Путин что ли поднял пенсионный возраст белорусам?!?! Товарищ "ветеран" всего на свете может вам сегодня уже отдохнуть?! Хотя бы сегодня а? Или вы думаете подобная активность позволит вам говорить уже не о сорокалетней, а пятидесятилетней выслуге в ВС СССР и России?!?! laughing
                  1. Меченосец Онлайн
                    Меченосец Вчера, 22:34
                    -1
                    Цитата: Опер
                    Ха, ха, ха!!!!!

                    Палец показать.недоросль?
                    Военные знают что такое выслуга.вам,знать это видимо по недостатку ума не положено.
                    1. Опер Офлайн
                      Опер Вчера, 22:50
                      -1
                      Ну вот возьмите и спокойно расскажите уважаемому сообществу ВО, как вы изволили выражаться, каким образом вы столько отслужили в СССР и России в ВС напомню. Сообщите сколько вам лет и когда закончили службу! Если посмеете я обязательно поясню тем, кто не в курсе почему вы наглый лжец!
                      1. Опер Офлайн
                        Опер Вчера, 22:56
                        +1
                        Конечно не забудьте указать ваше звание! Вы вероятно маршал или генерал армии?
                      2. Меченосец Онлайн
                        Меченосец Вчера, 23:01
                        -1
                        Цитата: Опер
                        напомню

                        напоминаю-сколько раз присяге изменили?Где ответ,пятый раз спрашиваю.
              2. мордвин 3 Онлайн
                мордвин 3 Вчера, 22:50
                +6
                Цитата: Опер
                Столько минусов это за пенсионный возраст в Израиле в 67 лет?! Ребята большевики и коммунисты, я тут совершенно не причем! Честное слово!

                Конечно нет. Только Вы забыли добавить, что продолжительность жизни в Израиле по статистике опережает нашу на 12 лет.
              3. atalef Офлайн
                atalef Сегодня, 07:56
                +1
                Цитата: Опер
                Столько минусов это за пенсионный возраст в Израиле в 67 лет?!

                ну скажем 67 леи - это не совсем однозначно.
                Женщины в 62 ( но имеют право работать до 64-х , если не захотят уходить сами - то уволить не имеют права )
                Тк же во многих случаях если работник относится к гос.сектору есть возможность выйти на преждевременную пенсию ( как правило с 55-ти ) лет , но иногда и раньше.
                Пенсия ( как правило составляет 70% от последнего голого оклада ( т.е без различных надбавок ).
                ну в общем порядка 40-50-% от чистого последнего оклада.
                При условии выроботки стажа порядка 32 лет.
                К этому конечно добавляется ( кроме пенсии ) выплатат компенсации в размере 120-150% умноженные на количество лет стажа и последняя зарплаты.
                т.е как правило порядка 200т.баксов или больше + компенсация за не использованные больничные дни ( 30 дней в году помноженные на года стажа ) кто не болел, ну итд итп.
                В общем ( я говорю конечно про бюджетников и предприятия относящиеся к гос.сектору ) - как правило пенсионер имеет порядка 3-4 тыс. баксов пенсии и больше + пенсия от службы нац. страхования ( это получают все не зависимо бюджетная у тебя пенсия или накопительная ) -- 700 баксов.
                На частных предприятиях - накопительная пенсия и она может быть да же больше госудаственных ( или меньше ) всё в зависимости от того сколько зарабатывал и отчислял.
                Пенсионеры имеют право на 50% оплату эдектричества ( 200 квт в месяц ) , скидку на муниципальный налог ( 90% ) , не платят налог на здравоохранение , в службу нац. страхования , по моему 50% на проезд в общественном транспорте.
                Пенсионный возраст у нас повысили лет 15 назад. Мужчинам с 65- до 67.
                Женщинам с 60-ти до 62 ( 64 ).
                Ну в общем примерно так.
            7. СтВахмистр Офлайн
              СтВахмистр Вчера, 22:47
              +7
              Просто для справки. В Израиле выход на пенсию для мужчин 67 лет для женщин 62 года! В некоторых организациях для всех 67! Евреи не глупее белорусов?
              Это личное дело Израиля или ещё какой нибудь африки. В Союзе медики просчитали, что оптимальный выход на пенсию 55-60. Те же медики посчитали, что оптимальный вариант работы вахтой 15х15, без ущерба для здоровья. А щас месяц отработал, две недели можешь отдохнуть. Я к тому, что верхи берут что то от запада только для своей выгоды! А вот западные зарплаты почему то вводить для нас не хотят. Вот приравняли зарплату к прожиточному минимуму, а после 13% на руках у тебя меньше прожиточного. А слабо сделать так, что бы я на руки получал прожиточный после всех вычетов? Не смотри за чужой забор, смотри в свой огород. am
        2. Shahno Офлайн
          Shahno Вчера, 19:01
          +6
          В этом проблема, одна команда не должна безоговорочно и безконтрольно решать ключевые проблемы(неважно какого государства, ведь оно имеет желание быть уважаемым в мире)
        3. Karabin Офлайн
          Karabin Вчера, 19:21
          +8
          Цитата: Опер
          то здесь начнется сбор подписей и создания инициативной группы за понижения возраста выхода на пенсию!!!!!

          Что курим?
          Цитата: Опер
          Реальная ситуация необходимости реформы, нормальная конструктивная оппозиция с одной стороны и критиканство, горлопанство, попытки расшатать ситуацию в стране вещи совершенно разного порядка!

          Вас грабят на улице. Вы по отношению к грабителю явно в оппозиции. Какие ваши конструктивные предложения? Если они все же есть, вам стоит подумать, не будут ли расшатывать сложившуюся ситуацию в данном темном переулке?
          1. Опер Офлайн
            Опер Вчера, 19:29
            -16
            В переулке я , Карабин, разберусь с ситуацией! Это ведь не с хамлом в интернете общаться!
            1. sabakina Онлайн
              sabakina Вчера, 21:06
              +6
              Ты эт, опер, главное в себя не выстрели! laughing
              1. Меченосец Онлайн
                Меченосец Вчера, 21:32
                -1
                Цитата: sabakina
                Ты эт, опер, главное в себя не выстрели!

                Знал бы он с какого конца,за ПМ взяться....
            2. rruvim Онлайн
              rruvim Вчера, 21:11
              +11
              Опер. Но кто Вы? На 100% скажу - чиновник. Зачем вы "для справки" приводите пример Израиля?
              Зачем Вы вообще обвиняете участников форума в "критиканстве, горлопанстве, попытки расшатать ситуацию в стране " Либо вы тролль от Единой России, либо уважайте всех.
              1. Опер Офлайн
                Опер Вчера, 22:15
                -5
                Нет не угадали! Я практически всю свою трудовую деятельность занимаюсь безопасностью если обобщить.И разве я всех участников обвиняю? Конечно нет. Здесь достаточно порядочных людей пусть и с разными взглядами. Люди могут аргументированно спорить. Искать выход из какой то ситуации ведь в идеале в споре должна родиться истина. К сожалению есть гнусные провокаторы и лгуны, как меченосец и его поддерживающие, которых даже за руку поймай на наглой лжи будут делать вид, что ничего не случилось! Такая категория людей использует известный способ-главное облить грязью, а там пусть отмываются... Но в данном конкретном случае им не повезло.
                1. rruvim Онлайн
                  rruvim Вчера, 22:33
                  +1
                  Успокоили...
                  1. Опер Офлайн
                    Опер Сегодня, 00:24
                    0
                    Я на стороне крепкого и сильного государства Российского и уж тем более не склонен психовать и бежать впереди паровоза! Считаю, что пенсионная реформа необходима, а вот как она будет проводиться другой вопрос. Посмотрим. И уж абсолютно точно могу вам сообщить, что любого рода беспорядки и тем более революции я не поддержу. Это ответ на вопрос поставленный вами ниже. А сейчас извините, я что то сегодня заболтался с вами. Пойду спать-подъем в 5.00. request
                2. rruvim Онлайн
                  rruvim Вчера, 22:42
                  +1
                  То есть стрелять в нас не будете. Уверен, что Вы воевали и знаете цену жизни. Уверен, что безопасность Вы обеспечиваете достойным людям. Но сможете ли Вы обеспечить безопасность обычному охлосу? Если эта безопасность уже под угрозой. Невыплата пенсионного вознаграждения людям больше 60-ти, уже угроза национальной безопасности. На какой Вы стороне?
                3. tatra Офлайн
                  tatra Вчера, 22:49
                  0
                  Опер ,а какие у Вас убеждения ? Если Вы против Советской власти ,социализма ,Вам не по нраву советская идеология ,то какая власть ,Система ,идеология у Вас для России и российского народа лучше -дореволюционная или постсоветская ?
                  1. Опер Офлайн
                    Опер Сегодня, 00:17
                    0
                    Я монархист если вам это интересно. Однако прекрасно понимаю, что в скором времени это не возможно.
                    1. Меченосец Онлайн
                      Меченосец Сегодня, 01:03
                      0
                      Цитата: Опер
                      Я монархист если вам это интересно. Однако прекрасно понимаю, что в скором времени это не возможно.

                      Тщета,суета и глупость.Не будет никогда ваших романовогогенцоллернов в России.Все.
                    2. tatra Офлайн
                      tatra Сегодня, 06:28
                      +2
                      То есть Вы желали бы России и российскому народу ХУДШЕГО ,чем СССР ,социализм и Советская власть ,потому что это аксиома ,что СССР -это вершина развития многовековой России ,после уничтожения которого Россия стала просто умирать ,а российский /русский народ вымирать ,а Советская власть -это лучшая власть и по эффективности для страны ,и по пользе народу ,чем монархия Романовых и российская антисоветская власть после 1991 года .
                      1. Опер Офлайн
                        Опер Сегодня, 09:13
                        -1
                        Я не буду спорить с вами по этому вопросу. Мне не интересно про вершины и аксиомы... Просто хотя бы потому, что я смотрю на эту проблему в целом. В отличие от вас я могу сказать о СССР не только плохое, но и много хорошего. У меня не может быть ненависти к стране в которой я родился! Я неоднократно говорил, что надо было просто убрать нежизнеспособную идеологию и конечно направляющую и всем руководящую роль КПСС - все моментально встало бы на круги своя! Вы же ненавидите всю историю России за исключением 70-летнего периода! Мало того этой ненавистью вы пытаетесь возвысить Союз отрицая достижения русского народ и мудрость царей досоветского периода! В современности ничего хорошего вы тоже видеть не желаете! Всю свою историю князья, цари, русский народ создавал русское государство, которое только прибывало. В результате миру явилась Великая Русская Империя! Что от нее осталось после 1917 года? Слава Богу, что осталось! С 1917 года территория России только сокращалась и сокращалась, а русский народ оказался самым большим разделенным в мире! Вы считаете я должен радоваться этому?! Советская власть самая лучшая и эффективная для русского народа?!?! Вы с грузинами русский народ не перепутали случайно?! Может с армянами и прибалтами? Вот поэтому спорить с человеком говорящим лозунгами и знающую историю России из советских учебников бесполезно! Не обижайтесь, просто читайте больше. Всегда к вашим услугам, Опер. love
            3. Меченосец Онлайн
              Меченосец Вчера, 21:17
              0
              Цитата: Опер
              Это ведь не с хамлом в интернете общаться!

              Это вы о себе, родимец?
              это о вас и про вас.
              Это ведь не с хамлом в интернете общаться!
            4. Karabin Офлайн
              Karabin Вчера, 21:31
              +9
              Цитата: Опер
              разберусь с ситуацией!

              То есть за собой вы оставляете право "на разберусь", а другим пеняете на горлопанство и расшатывание условий.
              Цитата: Опер
              Это ведь не с хамлом в интернете общаться!

              И кто же вам нахамил? Что то в ветке я этого не наблюдаю. Или для вас, по умолчанию ,носитель отличного вашему мнения - хам?
              1. Опер Офлайн
                Опер Вчера, 22:18
                -4
                Свой первый комментарий в мой адрес читайте. Я и за вами оставляю право на разберусь. Если вас будут грабить в переулке. Выше почитайте комментарии товарищей в том числе не только с хамством но и с совершенно наглой клеветой в мой адрес! Прям толпой и со всех сторон!!!)))) Я же разбераюсь и ничего!
                Того же и вам желаю в подобных случаях! Аналогия в теме вот только ваша по меньшей мере некорректна!
      4. Комментарий был удален.
      5. stasimar Офлайн
        stasimar Вчера, 20:17
        0
        Неее. Забрать все, потом отдать часть, процентов десять☺️
    2. красноярск Офлайн
      красноярск Вчера, 18:49
      +12
      Цитата: spektr9
      Путин задаст верхнюю планку возраста выхода на пенсию для женщина на уровне 60 лет (правительство предлагает 63), а также повысит продолжительность так называемого переходного периода.
      Вот же благодей ... Как теперь то заживем wassat

      Театр абсурдов. Правительство предложило - 63-65, Дума - да! И очень "аргументировано" выступая утверждают, что это единственно правильное решение. Президент, чтобы поднять свой пошатнувшийся рейтинг, скажет, к примеру, - 60-63 и Дума дружно скаже - да! И будут так же "аргументировано" доказывать, что это самое правильное решение! Боже, почему мы на выборах выбираем вроде бы людей, а когда смотрим как и какие они принимают решения, начинаем сомневаться, а этих ли мы выбирали?
      1. Revival Офлайн
        Revival Вчера, 18:57
        0
        Совершенно верно: мол 2+2=4 и никак по другому, остальное фиаско и ТД
        Но вдруг, 2+2=3 ооо верно и уже только так иначе фиаско и ТД))
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Вчера, 19:14
        +5
        Боже, почему мы на выборах выбираем вроде бы людей, а когда смотрим как и какие они принимают решения, начинаем сомневаться, а этих ли мы выбирали?[/quote]
        Я лично не голосовал за этих бездарей.. и не только я, 70% , а то и больше голосовали за КПРФ, итоги вы знаете.. по этой причине выбры - это такой же цирк у нас в стране, как и "прорывы" и прочее..
    3. Симаргл Офлайн
      Симаргл Вчера, 21:00
      +6
      Цитата: spektr9
      Вот же благодей
      Ага! "Царь" у нас добрый.
      Цитата: spektr9
      Как теперь то заживем
      Так же и даже хуже!
      Пенсионную реформу надо было начинать с создания рабочих мест (где платят по-человечески, а не чуть больше прожиточного минимума), которые обеспечивали бы пенсионеров (не этими ли вложениями должен заниматься ПФР?!), а потом поплакаться, сказать, что рабочих рук не хватает...
    4. zapfen Офлайн
      zapfen Вчера, 21:44
      +3
      поднимут всего на 3-5 лет. Еще и благодарить будем, и в 2024 еще раз проголосуем. Радеет же за народ!
  2. Гаргантюа Офлайн
    Гаргантюа Вчера, 18:08
    +17
    Многие скажут, что так было задумано с самого начала и я с ними соглашусь. Но расслабляться не советую, список непопулярных решений будет продолжаться и дальше. Никакого реального повышения уровня жизни простых граждан при этой власти ждать уже не приходится.
    1. helmi8 Офлайн
      helmi8 Вчера, 18:11
      +11
      Цитата: Гаргантюа
      Это было задумано раньше

      Ну да... Кто бы сомневался. И снова - бояре плохие, царь хороший.
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Вчера, 18:23
      +10
      Цитата: Гаргантюа
      Многие скажут, что так было задумано с самого начала и я с ними соглашусь. Но расслабляться не советую, список непопулярных решений будет продолжаться и дальше. Никакого реального повышения уровня жизни простых граждан при этой власти ждать уже не приходится.

      Согласен с Вами именно так и произойдет и так и было задумано.. Вместо того, чтобы заниматься строительством заводов, эти выводят деньги за границу, которые сейчас еще и арестуют.. Проще всего, обобрать собственных граждан, метод проверенный, эффективный и не требует умственных напряжений..
      1. maxim947 Онлайн
        maxim947 Вчера, 18:34
        -11
        эти выводят деньги за границу, которые сейчас еще и арестуют..

        Всюду заговорррр))) патологическая одержимость, вам бы отдохнуть и лучше без средств коммуникации и вещанияlaughing
        1. Revival Офлайн
          Revival Вчера, 19:00
          +5
          Ну к чему же "заговор", просто неумение и нежелание проводить действительно эффективные и сложные меры в экономике помноженное на прибыль любой ценой. Сечин прямо сказал не скрываясь..
        2. rruvim Онлайн
          rruvim Вчера, 21:51
          -1
          Конечно заговор! Учите историю. Читайте Тору, зубрите Талмуд. Конечно Заговор. Это настолько очевидно, насколько очевиден в руках смартфон у молодой девушки, идущей по железнодорожной платформе, и смотрящей в этот планшет.
      2. GELEZNII_KAPUT Офлайн
        GELEZNII_KAPUT Вчера, 19:20
        +7
        Цитата: Svarog
        Согласен с Вами именно так и произойдет и так и было задумано.. Вместо того, чтобы заниматься строительством заводов, эти выводят деньги за границу, которые сейчас еще и арестуют.. Проще всего, обобрать собственных граждан, метод проверенный, эффективный и не требует умственных напряжений..

        Сегодня был на одном из заводов Дерипаски, в хлам убитый, самое свежее оборудование 1991 г., прям тоску нагоняет сия картина...
        1. maxim947 Онлайн
          maxim947 Вчера, 21:20
          0
          где были то конкретно?
          1. rruvim Онлайн
            rruvim Вчера, 21:34
            +7
            Вот я Вам конкретно отвечаю. Сходите на ЭЗТМ! Бывший "монстр" производства прокатных станов. Сходите теперь и посмотрите во что превратились цеха. Официальный сайт одно, а за забором другое. Даже на официальном сайте последняя поставка в Монголию была в 2014-м году. А теперь на всех цехах висит "реклама" Аренда. А цеха ведь "опелевские", наши деды вывозили из Германии.
            1. maxim947 Онлайн
              maxim947 Вчера, 21:39
              0
              Транспортное машиностроение в Энгельсе или тяжелое в Электростали
              1. rruvim Онлайн
                rruvim Вчера, 21:52
                +3
                Электросталь.
                1. rruvim Онлайн
                  rruvim Вчера, 21:54
                  0
                  А в Энгельсе у "руководства" был мой дед. Из "поволжских".
                2. maxim947 Онлайн
                  maxim947 Вчера, 21:55
                  -4
                  С 2007 года сменился владелец и по сути поднял предприятие. Там все нормально, прибыль за 2 млрд за первое полугодие, и дайте ссылку на Дерипаску.
                  Он кстати ГАЗ поднял из руин и РУСАЛ - лучшая компания в своем сегменте
                  1. rruvim Онлайн
                    rruvim Вчера, 22:16
                    +4
                    Да весь город знает этого владельца. И чего он там поднял на ЭЗТМе - вопрос спорный. Но не спорный то, как выглядят цеха. И не спорный то, что не могут набрать даже специалистов, 17000 - 20 000 в месяц (грязными) смешно. Само предприятие выглядит, как фикция. Да, что-то там работает, но уровень производства не выглядит, как стабильное и ритмичное.
                    1. maxim947 Онлайн
                      maxim947 Вчера, 22:58
                      -2
                      Почитайте сами, проведите анализ с тем что было при прежнем владельце. Или можете в принципе дальше сплетни собирать, дело ваше.
                      1. rruvim Онлайн
                        rruvim Вчера, 23:15
                        +4
                        Хорошо. Я сам за ЭЗТМ, у меня там отец работал в "обрубке". Я люблю этот завод. Но люди, которые там работают, не доживают даже до 60-ти (я имею обычных рабочих, мастеров и начальников цехов) Похоронили их много. А дамы (крановщицы) до 65-ти не доживают. Хотя при бывшем законодадельстве выходили на пенсию раньше. Это касается и Химпрома, где был всегда "горячий стаж", и 12-го завода, где все имели "горячий стаж" в связи с радиацией. И сам завод "Электросталь" где сталевары и "валкеры" мрут как... не хочется говорить. Но и инвалидов много, а получить инвалидность проблема.
                      2. rruvim Онлайн
                        rruvim Вчера, 23:24
                        +3
                        Причём народ готов идти на любые "горячие производства" что-бы хотя-бы получить копейку от владельцев, что-бы заплатить за ЖКХ и дать денег, хотя-бы детям, что-бы учились в Вузе. И им говорят: "Господа! У Вас нет горячего стажа. Вы все свободны! Государство Вам ничего не должно до 65-лет!". Те люди, которые ездят на иномарках в рабочее время, ни есть трудовой народ. Трудовой народ на заводах а не в офисах. И мы своими руками им не даём право на заслуженный отдых. Голосуя за Единую Россию.
  • kefan Офлайн
    kefan Вчера, 18:09
    +5
    Ну очень существенное "смягчение", да и то не факт.
  • Shahno Офлайн
    Shahno Вчера, 18:09
    +11
    Ну вот, цирковое представление подходит к логическому завершению.
    Не хочу обидеть. У нас бы тут такой бардак демократический был,а у вас так все организовано, даже завидую.
    1. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Вчера, 18:15
      +6
      Цитата: Shahno
      Ну вот, цирковое представление подходит к логическому завершению.

      Никой логики тут не может быть априори. Когда начинает дымить зад, сто'ит задуматься и о голове. Этот вариант про "доброго царя" станет не только христоматийным, но и историческим эпизодом.
      Кроме того перед днём голосования надо бросить народу костяшку. Пусть носится, как угорелый от работы на олигархов к урне, куда надо бросить бюллетень за их покровителей...
    2. Гаргантюа Офлайн
      Гаргантюа Вчера, 18:16
      +9
      Цитата: Shahno
      Ну вот, цирковое представление подходит к логическому завершению

      С чего вы взяли? Все последние годы правления ВВП - это одно сплошное представление. Поэтому, как минимум до 2024 года цирк нам обеспечен, можно смело запастись попкорном
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Вчера, 18:26
        +13
        Цитата: Гаргантюа
        Цитата: Shahno
        Ну вот, цирковое представление подходит к логическому завершению

        С чего вы взяли? Все последние годы правления ВВП - это одно сплошное представление. Поэтому, как минимум до 2024 года цирк нам обеспечен, можно смело запастись попкорном

        Не знаю как попкорном.. подножным кормом скоро запасаться будем..
      2. Фил77 Офлайн
        Фил77 Вчера, 18:41
        +3
        Попкорном!?Да мы с Вами -активные участники!можно сказать солисты,и весь Народ тоже.Не до попкорна! am
      3. Я русский Офлайн
        Я русский Вчера, 22:03
        +2
        С чего вы взяли? Все последние годы правления ВВП - это одно сплошное представление. Поэтому, как минимум до 2024 года цирк нам обеспечен, можно смело запастись попкорном

        этот цирк питерских политических уродцев уже достал.
    3. Svarog Онлайн
      Svarog Вчера, 18:24
      +3
      Цитата: Shahno
      Ну вот, цирковое представление подходит к логическому завершению.
      Не хочу обидеть. У нас бы тут такой бардак демократический был,а у вас так все организовано, даже завидую.

      Да цирк организован, во главе организованное опг
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Вчера, 18:37
        +8
        Володя, вы забыли написать "питерское"! Ибо только про Санкт-Петербург есть сериал "Бандитский Санкт-Петербург"! Чё то про Кострому, Самару, Ярославль, Иваново такого на снимали... wink
        1. Фил77 Офлайн
          Фил77 Вчера, 18:43
          0
          Слава,но пассаран!кстати и о Москве бандитской нет фильма.
        2. rruvim Онлайн
          rruvim Сегодня, 00:19
          0
          Кстати сериал "Бандитский Санкт-Петербург" очень грамотный. Один из удачных сериалов. Смотрел и пересматриваю...
          1. мордвин 3 Онлайн
            мордвин 3 Сегодня, 00:40
            +1
            Цитата: rruvim
            Кстати сериал "Бандитский Санкт-Петербург" очень грамотный. Один из удачных сериалов.

            Константинов хорошее произведение написал. Читал ещё до выхода фильма. А так то можно про любой город снять.
    4. ДЕДПИХТО Онлайн
      ДЕДПИХТО Вчера, 19:11
      +4
      Цитата: Shahno
      Ну вот, цирковое представление подходит к логическому завершению.
      Не хочу обидеть. У нас бы тут такой бардак демократический был,а у вас так все организовано, даже завидую.

      Не танцуйте! Гармошка еще не играет ,,семь-сорок,,! stop
      Еще левые силы не сказали своего слова, да и далеко не весь народ собирается как мышь под веником сидеть, радуясь такой ,,щедрой,, царской милости. Требования к гаранту будут жесткими и массовыми-выгнать правительство и возможно разгон Госдумы. По другому(мягче) уже нельзя-эти ,,наши,,(ваши) в покое наш народ не оставят. am
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Вчера, 19:34
        +9
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Требования к гаранту будут жесткими и массовыми-выгнать правительство и возможно разгон Госдумы. По другому(мягче) уже нельзя-эти ,,наши,,(ваши) в покое наш народ не оставят.

        Да "гаранта" самого гнать надо.. Он уже совсем не гарант.. Конституцию под себя переделал, да и не гарантирует, того, что там написано.. Там сказано, что мы социальное государство..
        1. ДЕДПИХТО Онлайн
          ДЕДПИХТО Вчера, 19:40
          +3
          Согласен! hi Требования об импичменте ему будут на десерт,ежели не разгонит правительство..Что будет дальше-время покажет.. winked
          1. Shahno Офлайн
            Shahno Вчера, 19:53
            +3
            Ну до ситуации с Трампом далеко... Тот хотя бы чувствует, что под прессингом(кстати не только он один, и иногда даже на БВ)
            1. ДЕДПИХТО Онлайн
              ДЕДПИХТО Вчера, 20:02
              +2
              Вы плохо знаете Русский народ,хотя и жили в СССР(правильно? или уже в современной России?) Мгновенный взрыв и сметающая все на своем пути лавина- когда это произойдет,завтра или через месяц или через год...трудно сказать. С матрасами нас не стоит сравнивать,характер не тот...
              1. Shahno Офлайн
                Shahno Вчера, 20:13
                +2
                Прекрасно я знаю русский характер.... Вам все революции подавай? Раззудись рука. А так чтобы планомерно, ну никак, да....
                1. ДЕДПИХТО Онлайн
                  ДЕДПИХТО Вчера, 21:07
                  +1
                  Планомерно что? Раком стоять? А об проблемах в нормальном развитии страны я вам ответил в самом начале-одним словом в скобочках.А это вам вдогонку колыбельная на ночь,в исполнении одного ,,законотворца,,..
                  1. Shahno Офлайн
                    Shahno Вчера, 21:19
                    +5
                    Ну спасибо, не знал, что все так серъезно... Алаверды.
                  2. rruvim Онлайн
                    rruvim Сегодня, 00:21
                    0
                    Кстати у него, у Кобзона, хороший иврит... Молодец! А вот хор "подкачал"...
                    1. ДЕДПИХТО Онлайн
                      ДЕДПИХТО Сегодня, 05:28
                      0
                      У них в Госдуме с правительством только русский неважный..,,Больше двух не собираться,,(с)-как нельзя лучше подходит к товаищам в нашей стране, тем более что их менее 1%. А если посмотреть на Назарова, автора пенсионного геноцида, то все становится понятно кто кого гнобит и кто это протаскивает..конечно и не без наших продажных уродов.
      2. kakvastam Офлайн
        kakvastam Сегодня, 11:09
        0
        Кухни и интернеты, даст бог, выдержат.
        А других массовых протестов не будет, и не надейтесь.
  • sabakina Онлайн
    sabakina Вчера, 18:15
    +8
    Интересно. А В.В. Путин сможет заставить Медведева меня жить до 80-ти лет? тьфу. забыл, Голикова Сказала, что мы можем жить до 120-ти лет....
    1. spektr9 Офлайн
      spektr9 Вчера, 18:17
      +4
      Конечно может, вот к примеру если не доживешь, то расстрел - за нежелание сотрудничать wassat
    2. Гаргантюа Офлайн
      Гаргантюа Вчера, 18:21
      +1
      Цитата: sabakina
      Интересно. А В.В. Путин сможет заставить Медведева меня жить до 80-ти лет?

      Вячеслав, лично вас, при наличии воли - сможет. Например, сделает своим помощником или замминистра каким нибудь, и бед знать не будете, а доктора будут вылизывать вас ежедневно, будете выглядеть вечно молодым и красивым. Только всех граждан так невозможно сделать, ибо количество таких мест ограничено
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Вчера, 19:50
        +4
        Панкрат, ага, щас! Я родился в простой семье в СССР! Меня брюликами. как Раису не сманешь! женщинами, кстати то же!
        1. Svarog51 Онлайн
          Svarog51 Сегодня, 03:30
          0
          женщинами, кстати то же!

          Слав, да кто ж возьмётся то? Тебя вон Акатава (та, которая грезит) оберегает. wink
    3. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Вчера, 18:22
      -8
      Займитесь своим здоровием,и все будет хорошо. Правильно питайтесь,не пейте,не курите.
      1. Yak28 Офлайн
        Yak28 Вчера, 18:31
        +15
        В здоровом теле здоровый дух,на самом деле одно из двух.
        В поезде в одном купе едут священник и бизнесмен. Бизнесмен сразу открыл ноутбук, начал работать с документами. Священник посмотрел на него, подумал, потом говорит:
        — Сын мой, а не прогуляться ли нам до вагона-ресторана, посмотреть, что в меню?
        — Нет, батюшка, не голоден я.
        Священник идёт в ресторан один. Через час возвращается довольный и улыбающийся, в руке несёт бутылку дорогого коньяка.
        — Сын мой, а не отведать ли нам этого пятизвёздочного напитка?
        — Нет, батюшка, простите, не пью.
        Священник наливает себе полстакана коньяку, смакуя, медленно выпивает. Вытирает губы, выходит в коридор. Через пятнадцать минут заходит обратно.
        — Сын мой, через одно купе от нас две молодые миряночки едут. Может быть, заглянем к ним в гости, побеседуем о высоком?
        — Нет, батюшка, я женат, да и с документами мне работать надо.
        Священник берёт со стола бутылку коньяка, выходит. Возвращается уже под утро, довольный, как мартовский кот. Бизнесмен, который всё это время работал, поднимает на него глаза.
        — Скажите, святой отец, как же так? Я вот не пью, не курю, блюду свой моральный облик. Работаю как вол. Неужели я неправильно живу?
        Священник вздыхает.
        — Правильно, сын мой. Но Зря…
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Вчера, 18:32
          -3
          Каждому свое)))
      2. udincev Офлайн
        udincev Вчера, 18:36
        +10
        Цитата: cariperpaint
        Займитесь своим здоровием,и все будет хорошо. Правильно питайтесь,не пейте,не курите.

        У Вас фамилия не "Голикова" случайно?
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Вчера, 18:39
          -5
          При чем тут она? Вас смущает здоровый образ жизни?)
          1. udincev Офлайн
            udincev Вчера, 23:56
            +2
            Цитата: cariperpaint
            При чем тут она? Вас смущает здоровый образ жизни?)
            Меня смущает желание власти решать любые проблемы обязательно за счёт народа, вешая ему, народу, лапшу по всем фронтам: тут и старички-бодрячки, и ЗОЖ, и финансово-налоговые маневры и манипуляции, и пример "цивилизованных стран", и помощь "пострадавшим от санкций" (а не от своей ли хитропопости?) олигархам - всё в ходу.
      3. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Вчера, 18:53
        -7
        Класс))) одни минусы,тооько за предложение быть нормальным))) ну бухать,курить,жрать,все что не приколочено,так видимо всем удобнее))) слава Богу, не для меня))))
        1. Yak28 Офлайн
          Yak28 Вчера, 19:05
          +15
          Что бы заниматься своим здоровьем ,не курить и не пить,есть полезные и натуральные продукты,высыпаться, нужна спокойная ,не тяжёлая ,не нервная,не напряжная работа с хорошей зарплатой,плюс деньги на нормальных врачей,которые могут и выслушать и помочь .А это есть далеко не у всех ,отсюда стрессы,напряжения,мысли о несправедливости и минусы в комментариях.
          1. Revival Офлайн
            Revival Вчера, 19:16
            +7
            Вот именно, заглянуть в магазины где декларируется что еда натуральная, посмотреть цены и... Все, выйти и идти домой.. ну или накупить всего на один день на всю зарплату
        2. Теренин Офлайн
          Теренин Вчера, 19:48
          +2
          Цитата: cariperpaint
          Класс))) одни минусы,тооько за предложение быть нормальным))) ну бухать,курить,жрать,все что не приколочено,так видимо всем удобнее))) слава Богу, не для меня))))

          Не огорчайтесь. Это политика, мать её... winked а Вы, лишь слегка в неё окунулись...
          1. Fan-Fan Офлайн
            Fan-Fan Вчера, 22:26
            +6
            Так минусы ему ставят не за ЗОЖ, а за демагогию, которую он тут развёл. Минусы ему ставят за то, что он пытается сбить тему разговора в другую сторону, так как аргументов по обсуждаемой теме у него нет. Сейчас взбросил ЗОЖ, немного погодя ещё что-нибудь придумает, лишь бы заболтать проблему.
        3. stalkerwalker Офлайн
          stalkerwalker Вчера, 20:24
          -12
          Цитата: cariperpaint
          Класс))) одни минусы,тооько за предложение быть нормальным))) ну бухать,курить,жрать,все что не приколочено,так видимо всем удобнее))) слава Богу, не для меня))))

          Пред вами, любезный, типичный образчик диванных революционеров, ведущих родство (духовное, конечно), от тех революционно настроенных масс, требовавших век назад "предания рабоче-крестьянскому суду с последующим расстрелом!"... wassat
          Площадка ВО тем и хороша, что здесь весьма удобно "кричать антиправительственные лозунги, в толпе подобных смешавшись", т.к. никакой ответственности не понесут. Но смогут сойти за умного...
          Как тот герой в комедии "Гараж", сыгранный актёром Невинным, кричавший "Я - за большинство!"

          ЗОЖ - это не по-нашему, не по рабоче-крестьянски. lol Вспомним Вишневского, и его "Оптимистичекую трагедию ", где главным рефреном "р-р-р-революцинных матгосиков" проходит песня "Была бы водка, а к водке - глотка, всё остальное - трын-трава"...
      4. Revival Офлайн
        Revival Вчера, 19:04
        +7
        Пробовали правильно питаться на среднюю зарплату по уголкам России, а это и есть народ
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Вчера, 19:06
          -7
          Овсянку купить дороже колбасы?) или огурцы дороже пива?))) не смешиие мои ботинки
          1. Revival Офлайн
            Revival Вчера, 19:14
            +8
            На овсянке и огурцах далеко не уедешь, да и огурцы подороже пива иногда.
            Или крупы менять для полноты рациона
            1. cariperpaint Офлайн
              cariperpaint Вчера, 19:24
              0
              Это смотря к чему стремиться)
      5. Karabin Офлайн
        Karabin Вчера, 19:31
        +14
        Цитата: cariperpaint
        Правильно питайтесь,не пейте,не курите.

        Поддерживайте отмену пенсий, радуйтесь новым тарифам ЖКХ, ценам на бензин и санкциям. Будьте оптимистом и не нойте. И обязательно голосуйте за Путина(Медведев и либерасты в комплекте) и ЕР.
      6. sabakina Онлайн
        sabakina Вчера, 19:47
        +8
        Цитата: cariperpaint
        Займитесь своим здоровием,и все будет хорошо. Правильно питайтесь,не пейте,не курите.

        этот анекдот придумали такие, как Вы!
        Мужика принимают в Комунистическую партию и спрашивают:
        - Если Партия прикажет курить бросите?
        - Брошу, ответил мужик.
        - А если Партия прикажет пить бросите?
        - Брошу, задумавшись ответил мужик.
        - А если Партия прикажет с женщинами бросите гулять?
        - Брошу, дольше задумавшись ответил мужик.
        - Ну и последний вопрос, если Партия прикажет жизнь отдадите?
        - Отдам, не задумавшись ответил мужик.
        - Даже не задумываясь ответили, а почему?
        - А нафиг такая жизнь нужна
    4. Svarog Онлайн
      Svarog Вчера, 18:26
      +4
      Цитата: sabakina
      Интересно. А В.В. Путин сможет заставить Медведева меня жить до 80-ти лет? тьфу. забыл, Голикова Сказала, что мы можем жить до 120-ти лет....

      Конечно сможет, вы что сомневаетесь в солнцеликом?
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Вчера, 19:54
        +1
        Svarog 51 с Вами не согласен.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Вчера, 20:53
          -1
          Цитата: sabakina
          Svarog 51 с Вами не согласен.

          Согласен laughing
          1. Svarog51 Онлайн
            Svarog51 Сегодня, 03:41
            0
            Нет. negative Я и сам ответить могу, вроде не запретили. request
  • Yak28 Офлайн
    Yak28 Вчера, 18:29
    +9
    Одни дома за миллионы долларов покупают,другие носки штопают нитками из под чайных пакетиков,Путин расскажет про пропасть в зарплатах lol ?Путин расскажет о том,что говорили про капитализм в СССР оказалось правдой?
    1. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Вчера, 18:40
      +9
      Вероятнее всего Путин расскажет, "что другого пути у России нет".
      1. красноярск Офлайн
        красноярск Вчера, 20:24
        +9
        Цитата: ИванИванов
        Вероятнее всего Путин расскажет, "что другого пути у России нет".

        Немножко не так.
        Вероятнее всего Путин расскажет, "что другого пути, как ему сказали в правительстве, у России нет"
  • Комментарий был удален.
  • alex80 Офлайн
    alex80 Вчера, 18:38
    +2
    Начинается вторая часть Марлезонского балета wassat
  • cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Вчера, 19:10
    -11
    Иногда слышу от девушек,что мужчины исчезли у нас в стране)))) читая коменты- я ее понимаю)))))
    1. Revival Офлайн
      Revival Вчера, 19:33
      +7
      Вот это уже серьезно!
      Но отчаиваться не надо, не принимайте близко к сердцу их заявления. Девушки тоже бывают неадекватными
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Вчера, 20:40
        +7
        Цитата: cariperpaint
        Иногда слышу от девушек,что мужчины исчезли у нас в стране)))) читая коменты- я ее понимаю)))

        общайся с мужиками...поймёшь что баб нормальных нет... winked
  • nuguma20051980 Офлайн
    nuguma20051980 Вчера, 19:40
    -2
    Путин снова молодец, больше ничего не скажешь
    1. rruvim Онлайн
      rruvim Вчера, 23:00
      0
      Ну да! Есть такая конспирологическая теория, что он выждет паузу, а потом всё правительство в "расход" (мол не выполнили "майские указы") и согласует это, типо, с Трампом . Бред полный! Не Бригадир, не Трамп сейчас не в состоянии вырваться от либеральной глобалистической системы. Просто не в состоянии. Но если они прорвут её... Это будет что-то fellow
      1. DigitalError Офлайн
        DigitalError Вчера, 23:25
        +3
        Не прорвут. Появление на федеральном канале соцрекламы в поддержку повышения пенсионного возраста 15 июня (следующий день после заявления премьера о предстоящей реформе) говорит о заблаговременной подготовке к реформе за много месяцев. Гарант не мог не знать об этом, назначая премьера (бывших КГБшников не бывает). Значит, он в системе и прорывать будет народные карманы, чтобы не кошмарить закошмаренный "неэффективными" санкциями бизнес.
  • Неандерталец Онлайн
    Неандерталец Вчера, 19:59
    +10
    Сперва народ довел до инфарктов (те кто в предпенсионном возрасте ) ..А потом этакий "барин " отменит.
    Ну Путин , если тебе доверие оказали , это не значит ,что так издеваться над народом можно..
    Своих тряси олигархов . там денег на пару бюджетов России хватит ..Ворье сидит и трясется куда деньги деть .!
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Вчера, 20:42
      +7
      Цитата: Неандерталец
      Сперва народ довел до инфарктов (те кто в предпенсионном возрасте ) ..А потом этакий "барин " отменит.

      такой ход предполагали изначально...(плохой полицейский V/S хороший полицейский...) медведев- громоотвод.
  • acetophenon Офлайн
    acetophenon Вчера, 20:14
    +7
    Один дрессировщик обезьян, придя к своим подопечным, объявил им: — Что касается ваших бананов: вы будете получать по три штуки утром, и по четыре вечером. Услышав это, все обезьяны рассердились. Тогда дрессировщик предложил: — Ладно, тогда оставим по-прежнему: по четыре банана утром, и по три вечером. Таким вариантом животные остались довольны. (с)
  • rruvim Онлайн
    rruvim Вчера, 21:18
    +3
    Что действительно предпримет Бригадир, никто не знает. Ибо чекисты действуют, но до этого действия не говорят о своих действиях. Но если Единая Россия приняла закон в первом чтении, то его при всех "маштабных" поправок уже не повернёшь назад. Даже гарант это не сможет. С новой реальностью Вас Господа и Товарищи!
  • naidas Офлайн
    naidas Вчера, 21:22
    +5
    В России до пенсии доживают только те, кому она не нужна.
  • GRIGORIY76 Офлайн
    GRIGORIY76 Вчера, 21:45
    +2
    Пускай. Но мы то здесь все равно уже про лидера все знаем.
  • stalkerwalker Офлайн
    stalkerwalker Вчера, 21:46
    -8
    Меченосец,
    Цитата: Меченосец
    Возможно и так.Тем хуже для тех,кто сейчас с пеной у рта оправдывает самые чернушные реформы,реакция на них будет и будет им.совсем не по нраву.

    Идрит-мадрид! recourse Как наш народ быстро поумнел, стал грамотным как в экономических вопросах, так и в юридических....
    "...Помню я....." (И.Сукачёв) lol как наш народ буквально требовал демократических свобод, включая пресловутую "свободу слова" (но не молчания, если по совести). А крик "Рынок - наше фсё!!!", до сих пор не стихает.... wassat
    Инкорпорирование экономики в международную систему требует действий по международным рецептам.
    Смотрим на Грецию, Португалию, Испанию - как они выбирались из экономического кризиса. В основном за счёт миллиардных кредитов из средств банков ЕС, и серьёзных реструктурных преобразованиях собственных экономик.
    Есессно, денег нам сегодня никто не даст. Более того - дожимают санкциями на всех финансово-экономических направлениях.
    Вывод.
    Казнокрадов и воров в правительстве отнюдь не защищаю. Но то, что средства на увеличения ПФ должны быть изысканы, понимают все.
    1. udincev Офлайн
      udincev Вчера, 23:44
      +1
      Цитата: stalkerwalker
      Есессно, денег нам сегодня никто не даст. Более того - дожимают санкциями на всех финансово-экономических направлениях.
      Если про санкции, то хорошим асимметричным ответом на них было бы показать (вернее доказать), что Россия - социальное государство. Поскольку слово "социализм", и связанное с ним, до дрожи пугает санкционеров. Пока существовал СССР, речи не заводили ни о повышении у себя пенсионного возраста, ни об удлинение рабочего дня. Тормоза сорвались после исчезновения СССР.
      Цитата: stalkerwalker
      Но то, что средства на увеличения ПФ должны быть изысканы, понимают все.
      Я не понимаю почему средства на увеличение ПФ (если в этом действительно есть необходимость, что весьма сомнительно) должны изыскиваться обязательно за счёт ухудшения материального и социального положения народа. Если правительство не может иначе и, например, ставит вопрос о повышение ПВ - оно должно уйти, как минимум в отставку.
      1. stalkerwalker Офлайн
        stalkerwalker Сегодня, 00:19
        -2
        Цитата: udincev
        Пока существовал СССР, речи не заводили ни о повышении у себя пенсионного возраста, ни об удлинение рабочего дня. Тормоза сорвались после исчезновения СССР.

        Интересно так.... Сами же и ответили на вопрос "Почему?"
        Цитата: udincev
        Если правительство не может иначе и, например, ставит вопрос о повышение ПВ - оно должно уйти, как минимум в отставку.

        Откуда такая СВЯТАЯ уверенность, что НОВОЕ правительство не придёт к таким же выводам?

        Я так вАще рассматриваю как эту истерику, поднятую на эту достаточно деликатную тему, вовсю раскручивается, в первую очередь псевдо-защитниками трудового народа. Как итог - массовые манифестации с требованиями "Правительство - в отставку!", а на волне возмущений и к майдану подойдём. Там так же всё начиналось с требованиями в одночасье сменить как президента, так и евонные и администрацию и правительство. "Белоленточников" поменяли на рассерженные трудовые массы. Финал подсказать?

        Когда снесут Президента вместе с "плохим правительством", вначале накормят "печеньками" в виде обещаний снять санкции, а затем начнётся демонтаж всей системы, с приведением на места как местных коллаборационистов, так и иностранных специалистов. И первым делом "сольём Донбасс", затем покаемся за Крым, и новое руководство, которое НЕ СТАНЕТ ПОДНИМАТЬ, пенсионный возраст, объявит, что казна пуста, дескать надо брать транш у МВФ.
        Ну а после сдачи Крыма бандеровцам начнётся натуральная гражданская война, когда "демократов" сменят местные националисты. И так, пока страна не исчезнет с карты.
        1. udincev Офлайн
          udincev Сегодня, 09:42
          +1
          Цитата: stalkerwalker
          .... Сами же и ответили на вопрос "Почему?"
          Разве не так? Основная причина. А все эти пакости, исходящие от правительства, ничто иное, как те же поспешные и наглые чубайсовские гвозди в гроб коммунизма.
          Цитата: stalkerwalker
          Откуда такая СВЯТАЯ уверенность, что НОВОЕ правительство не придёт к таким же выводам?
          Никакой уверенности (тем более святой), скорее наоборот. Но, если произойдёт отставка правительства по причине его антинародной и антисоциальной (антиконституционной) политики, то "НОВОЕ правительство", хоть и на коротком поводке у "Запада", поостережётся так наглеть по отношению к народу РФ. И будет знать, что интересы народа тоже что то значат.
          Цитата: stalkerwalker
          Финал подсказать?
          На какой стадии финал? Вообще-то он непредсказуем. Только то несомненно, что в конечном счёте будет строй, основанный на общественной собственности.
          1. stalkerwalker Офлайн
            stalkerwalker Сегодня, 11:00
            0
            Цитата: udincev
            "НОВОЕ правительство", хоть и на коротком поводке у "Запада", поостережётся так наглеть по отношению к народу РФ.

            Посмотрите на Украину. Не уж-то ни о чём не говорит?
            Цитата: udincev
            Только то несомненно, что в конечном счёте будет строй, основанный на общественной собственности.

            Вы в точности повторяете слова, сказанные большевиками в 1917-1918 г.г., о неизбежности "мировой революции" и общем социальном равенстве. laughing
  • rruvim Онлайн
    rruvim Вчера, 21:46
    +3
    Вообще не понятно. У нас не страна а Мадридский Двор. Правительство не аргументированно вещает о своей пенсионной реформе (пятой по счёту). Бригадир в "отказке". Говорящая голова Песков о "смягчении". Они когда-нибудь разберуться между собой? Или мы это Шоу будем смотреть, пока сами в могилу не отправимся?
    1. udincev Офлайн
      udincev Вчера, 23:48
      +4
      Цитата: rruvim
      Они когда-нибудь разберутся между собой?
      У меня такое впечатление, что меж собой они прекрасно разбираются. И делают всё для того чтобы разобраться с нами.
  • Я русский Офлайн
    Я русский Вчера, 21:52
    +2
    вот клоун..
  • mitchhunter Офлайн
    mitchhunter Вчера, 22:05
    +5
    Сама святость. Несколько месяцев молчит, пока воры-депутаты и чиновники-жополизы продвигают антинародный закон. Видать не считает нужным. Народ недостоин его мнения, недорос.
  • Steen Офлайн
    Steen Вчера, 22:22
    +3
    Проект "царь хороший - бояре плохие" в завершающей стадии.
  • olimpiada15 Офлайн
    olimpiada15 Вчера, 23:57
    +1
    Не понимаю, что может сказать Путин. Он не просто президент, но ещё человек незаурядных умственных способностей.
    "Пенсионная реформа" -это клинический диагноз действующей власти :реально нигде не прозвучало ни одного обоснованного аргумента за повышение пенсионного возраста, 100% лажа .
    Несостоятельны абсолютно все доводы. Мы ж не из лукошка разбрасываем зерно в пашню, у нас кое-какая техника есть и при чем тут соотношение работающих и пенсионеров, если государство выделяет десятки млрд. на технический прогресс. В ПФР поступает достаточно денег для выплаты пенсий, а поскольку другие выплаты осуществляет также ПФР( материнский капитал) , то государство обязано на эти цели перечислять деньги из бюджета: почему пенсионеры из своих пенсий должны выплачивать материнский капитал, они воспитали своих детей без материнского капитала. В стране млн. работающих бедных, а еще млн. " самозанятых", из которых лишь часть скрывает доходы и уходит от налогов, а большинство выживают как могут- жизнь в нужде и постоянных стрессах, приводит к болезням , эти десятки млн. человек не будут долгожителями и пенсии у них будут мизерными, точнее никаких пенсий у них не будет. И страны тоже не будет, нельзя так издеваться над народом.
    1. rruvim Онлайн
      rruvim Сегодня, 00:38
      +3
      В том то и дело, что нет "системы"
      Вся нынешняя "система" есть безсистемность или управляемый хаос, о котором с "Тель-Явизора" нам говорят "заштатные" политологи.
      Никто не знает, что происходит? Одни верят в конспирологическую теорию, другие в драматическую, третьи в патриотически-оптимистическую. А обычный народ выживает, как может.
      Но системы нет.
      Её не может сформулировать правительство, ибо оно в "доле" от МВФ.
      Её не может сформулировать "гарант", который не знает или не хочет донести нам истину.
      Её не может сформулировать элита, которая запуталась в вопросе, а что хочет "гарант"?
      Её не может сформулировать общество, которое запуталось, что хочет гарант и элита, и просто выживает.
      Но это тупик товарищи и господа!
      1. rruvim Онлайн
        rruvim Сегодня, 00:50
        +3
        И если кто-то тут напишет, что я пораженец? Не верьте этому. Русский народ всегда "прорвётся". Только я хочу знать, что хочет власть, которую "некоторые" выбирали. Я вот не понимаю. Выступления депутатов от Единой России в Госдуме по поводу пенсионной реформы это прямой геноцид! Это просто всем понятно. От Гаранта я не услышал не единого внятного слова. Танец с Австрийской главы МИД не в счёт. Было правда красиво. Но в это время его партия конкретно уничтожала русский народ. Всякими глупостями и несуразностями...
  • jonht Офлайн
    jonht Сегодня, 00:40
    -2
    Какой срачь развели, совсем заговнякали сайт.
    Хотите переходить на личности ВАЛИТЕ в личку.
    Меня тянет от той и что разводится в почти в каждой теме.
    Не уважаете других, не ждите уважения к себе.
  • pariarg Офлайн
    pariarg Сегодня, 04:09
    +3
    Изначально было понятно что пенсионная реформа лишь маскировка абсолютно вредительских:
    1.поднятия ндс, что сделает еще менее рентабельным работу производящего сектора,
    2. так называемого "налогового маневра" - отмены экспортной пошлины на полезные ископаемые и введения налога на добычу полезных ископаемых,
    что приведет к повышению цен сырья на внутреннем рынке(окончательно убьет переработку) и еще большей привлекательности тупого вывоза необработанного сырья за границу.
    То есть окончательное закрепление за рф статуса сырьевой колонии.
    ---
    Проведя их компрадорские власти рф , могут уже поиграться с "пенсионной реформой" чисто по капризу :
    будет одно настроение - отменим(безальтернативный на белом коне спасает народ от злых либеральных бояр),
    будет другое - смягчим , имитируя "вдумчивый "подход,
    будет третье - сохраним ПР в первозданном виде - типа не ведёмся на протесты черни
  • гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 06:29
    0
    Ну дак! А нафига мы тогда собирались, болтали, рассуждали? Общественная дискуссия,понимаешь. Так и должно быть. Ещё бы меньше мудрили в знаменитой формыле тысяча-двенадцать тысяч, так быстрее бы уложились.
  • проходящий Офлайн
    проходящий Сегодня, 09:00
    +1
    Я русский,
    а вы хотите с умничать, что в отделе опера все минимум с лейтенантскими погонами и выше? все с высшим образованием ?

    В первую очередь они имеют квалификацию-юрист,как минимум, после окончания специальной школы милиции.
    получить лейтенантские погоны можно и не при юр. образование ,но оно должно быть обязательно высшим.
    конечно существуют такие задницы.... и дыры в стране , где не возможно найти сотрудника. Вот там, возможно кадровики выкручиваются
  • tatra Офлайн
    tatra Сегодня, 09:46
    +2
    Опер, Вся эта пафосная , клеветническая ,злобная ,иррациональная "портянка "-только подтверждение моих слов ,что Вы ,как и ВСЕ враги коммунистов на территории СССР ,против лучшего для своей страны и народа ,что вы не способны честно ,объективно ,адекватно сравнивать дореволюционный ,советский ,постсоветские периоды - и делать выводы -что и кто лучше для страны и народа .
  • HIW Офлайн
    HIW Сегодня, 10:17
    0
    нуу, тогда конечно - когда будет решаться вопрос о том дать ли путину расстрел, то мы выскажемся за смягчение на пожизненное в одиночной камере , так уж и быть
  • vatov Онлайн
    vatov Сегодня, 10:19
    +2
    Все как и планировалось,окатят ледяной водой ,а потом немного подогреют!
  • kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 11:02
    +1
    Путин задаст верхнюю планку возраста выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет

    А для мужчин - 68. Не пропадать же снятым с женщин трём годам. Заодно ещё одна линия "разделения и властвования" появится.
  • Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:18
    0
    Цитата: maxim947
    Обсуждать никто не запрещает, этим собственно вся страна и занимается. Только революционеры пугают..

    ---------------------
    Чего? Какие революционеры? А кто народное добро прихватизировал, они не революционеры? Чубайс-не революционер? Кудрин-не революционер? Да это троцкисты глобального масштаба! Им на русский народ с высокой колокольни и растереть. Революции вы боитесь. Я боюсь, что мы с вами от голода властями устроенного подохнем. И даже не мы, а дети наши. Пугают вас. Меня телевизор в розовых соплях, пропагандирующий геноцид для "нашей с вами пользы" пугает.