ОКР «Тара»: Ростех испытывает новую парашютную систему
Компания «Технодинамика» (входит в Ростех) приступила к летным испытаниям новой парашютно-грузовой системы ПГС-1500, разработанной в рамках ОКР «Тара», сообщает пресс-служба предприятия.
По словам гендиректора компании Игоря Насенкова, система предназначена для массового десантирования специальных грузов весом от 500 до 1500 килограммов с транспортных самолетов Ил-76 и его модификаций.
В настоящее время разработка конструкторской документации завершена, изготовлены опытные образцы ПГС-1500.
Ожидается, что серийные поставки системы в войска начнутся в 2019 году. Как рассказал Насенков, ПГС-1500 позволит обеспечивать безопасную доставку спецгрузов в любых климатических зонах. Для особо важных грузов может применяться автоматическое отцепное устройство, гарантирующее сохранность «посылки» после приземления.
В пресс-службе отметили, что наземные статические испытания системы завершились успешно, сегодня проводится летная часть испытаний. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной контрактом программой.
В компании подчеркнули, что особенностью производства и эксплуатации новой ПГС является ее низкая стоимость. Это позволит широко применять систему как в интересах силовых структур, так и коммерческих предприятий, в том числе за пределами Российской Федерации.
По словам гендиректора компании Игоря Насенкова, система предназначена для массового десантирования специальных грузов весом от 500 до 1500 килограммов с транспортных самолетов Ил-76 и его модификаций.
В настоящее время разработка конструкторской документации завершена, изготовлены опытные образцы ПГС-1500.
Ожидается, что серийные поставки системы в войска начнутся в 2019 году. Как рассказал Насенков, ПГС-1500 позволит обеспечивать безопасную доставку спецгрузов в любых климатических зонах. Для особо важных грузов может применяться автоматическое отцепное устройство, гарантирующее сохранность «посылки» после приземления.
В пресс-службе отметили, что наземные статические испытания системы завершились успешно, сегодня проводится летная часть испытаний. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной контрактом программой.
В компании подчеркнули, что особенностью производства и эксплуатации новой ПГС является ее низкая стоимость. Это позволит широко применять систему как в интересах силовых структур, так и коммерческих предприятий, в том числе за пределами Российской Федерации.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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