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ОКР «Тара»: Ростех испытывает новую парашютную систему

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Компания «Технодинамика» (входит в Ростех) приступила к летным испытаниям новой парашютно-грузовой системы ПГС-1500, разработанной в рамках ОКР «Тара», сообщает пресс-служба предприятия.

ОКР «Тара»: Ростех испытывает новую парашютную систему


По словам гендиректора компании Игоря Насенкова, система предназначена для массового десантирования специальных грузов весом от 500 до 1500 килограммов с транспортных самолетов Ил-76 и его модификаций.


В настоящее время разработка конструкторской документации завершена, изготовлены опытные образцы ПГС-1500.

Ожидается, что серийные поставки системы в войска начнутся в 2019 году. Как рассказал Насенков, ПГС-1500 позволит обеспечивать безопасную доставку спецгрузов в любых климатических зонах. Для особо важных грузов может применяться автоматическое отцепное устройство, гарантирующее сохранность «посылки» после приземления.

В пресс-службе отметили, что наземные статические испытания системы завершились успешно, сегодня проводится летная часть испытаний. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденной контрактом программой.

В компании подчеркнули, что особенностью производства и эксплуатации новой ПГС является ее низкая стоимость. Это позволит широко применять систему как в интересах силовых структур, так и коммерческих предприятий, в том числе за пределами Российской Федерации.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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2 комментария
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  1. LSA57 Онлайн
    LSA57 Вчера, 19:18
    0
    В компании подчеркнули, что особенностью производства и эксплуатации новой ПГС является ее низкая стоимость. Это позволит широко применять систему как в интересах силовых структур,

    и это радует. судя по всему соблюдено "цена - качество"
  2. Керенский Офлайн
    Керенский Вчера, 23:14
    +2
    ПГС-1500 позволит обеспечивать безопасную доставку спецгрузов в любых климатических зонах. Для особо важных грузов может применяться автоматическое отцепное устройство, гарантирующее сохранность «посылки» после приземления.

    Что-то опять Севером потянуло. Ну не дают мне покоя арктические разработки, которые сплошным потоком презентуются.... На интуитивном уровне.