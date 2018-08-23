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ОСВ-96 выходит на гражданский рынок. Работы ведет Тульское КБП

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Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), входящее в тульское Конструкторское бюро приборостроения, приступило к разработке гражданской версии российской снайперской винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ЦКИБ СОО Алексея Сорокина.

ОСВ-96 выходит на гражданский рынок. Работы ведет Тульское КБП


Директор ЦКИБ СОО в рамках форума "Армия-2018" заявил, что в настоящее время в бюро уже ведется работа по "превращению" военной винтовки в гражданский образец. Планируется, что уже в этом году новое оружие выйдет на этап конструкторских испытаний. При этом в бюро добавили, что гражданский патрон калибра 12,7-мм для новой винтовки уже создан.


В пресс-службе НПО "Высокоточные комплексы" подтвердили создание гражданской версии снайперской винтовки ОСВ-96 и отметили, что спрос на этот калибр на гражданском рынке значительный и с каждым годом растет. Винтовку под мощный патрон планируется использовать в промысловых целях, при охоте на крупных животных, а также для защиты от хищников при ведении работ в отдаленных районах и т.д.

ОСВ-96 "Взломщик" - российская полуавтоматическая крупнокалиберная снайперская винтовка под патрон 12,7Х108 мм. Прицельная дальность - 1800 м. Объем магазина ОСВ-96 - пять патронов. Винтовка стоит на вооружении Минобороны, МВД и ФСБ России.

Использованы фотографии:
https://armyman.info/
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55 комментариев
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  1. dvina71 Офлайн
    dvina71 Вчера, 18:51
    +19
    12.7 мм для охоты? Что бы сразу и разделывать тушу?
    1. Глядя Петрович Офлайн
      Глядя Петрович Вчера, 18:53
      +12
      Цитата: dvina71
      12,7-мм

      На слонов хорошо подойдет - ведь их так много в русских лесах.
    2. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Вчера, 18:55
      +5
      Цитата: dvina71
      12.7 мм для охоты? Что бы сразу и разделывать тушу?

      Бронебойно-зажигательным... wink
      1. Дормидонт Онлайн
        Дормидонт Вчера, 19:10
        +4
        С таким калибром можно даже осколочно-фугасными
        1. фигвам Офлайн
          фигвам Вчера, 19:44
          +3
          Такая уже продаётся...
      2. Starover_Z Офлайн
        Starover_Z Вчера, 20:07
        +3
        Цитата: Николай Николаевич
        Цитата: dvina71
        12.7 мм для охоты? Что бы сразу и разделывать тушу?

        Бронебойно-зажигательным... wink

        Тогда уж лучше сразу разрывным - наверняка разделает тушку !
      3. Paranoid50 Офлайн
        Paranoid50 Вчера, 20:16
        +6
        Цитата: Николай Николаевич
        Бронебойно-зажигательным...

        На выходе получаем антрекот средней прожарки, немного с кровью. yes Да, мечта охотника: боеприпас зверя и валит, и готовит, причём одновременно. laughing
    3. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Вчера, 19:02
      +3
      Гражданская версия это только охота?)))))
      1. Starover_Z Офлайн
        Starover_Z Вчера, 20:09
        +4
        Цитата: cariperpaint
        Гражданская версия это только охота?)))))

        А киллеры разве не на "охоту" выходят ? У них не война - "гражданские" заказы !
    4. Маки Авелльевич Офлайн
      Маки Авелльевич Вчера, 20:03
      +1
      Цитата: dvina71
      12.7 мм для охоты? Что бы сразу и разделывать тушу?


      на кабанов в самый раз будет
      1. Симаргл Офлайн
        Симаргл Вчера, 20:12
        +9
        Цитата: Маки Авелльевич
        на кабанов в самый раз будет
        Это как? Сразу кучей валить: в одного попал - остальных ошмётками прибило?
    5. Симаргл Офлайн
      Симаргл Вчера, 20:10
      +1
      Цитата: dvina71
      Что бы сразу и разделывать тушу?
      Тут скорее фарш через входное отверстие (выходного не будет - ведь гражданские-экспансивные пули) из шкуры выдавить.
      1. dvina71 Офлайн
        dvina71 Вчера, 20:26
        +6
        Короче..из всех постов понял..спрос на ствол будет..,дело за пулей.. Так чтоб и попала и приговила и налила и спать уложила..
        1. spech Офлайн
          spech Сегодня, 05:06
          0
          Цитата: dvina71
          Короче..из всех постов понял..спрос на ствол будет..,дело за пулей.. Так чтоб и попала и приговила и налила и спать уложила..

          Почему самую главную опцию не предусмотрели? За пивом мне что-ли самому ходить придётся negative
    6. Incvizitor Офлайн
      Incvizitor Вчера, 20:40
      +1
      И шкуру попортить...
    7. raw174 Офлайн
      raw174 Вчера, 21:24
      +2
      Это ладно, а сейф под неё подберем?..
    8. iouris Офлайн
      iouris Вчера, 21:31
      +2
      Для суровых гражданских охотников.
      1. Котище Офлайн
        Котище Сегодня, 04:02
        +1
        Все хана белочкам! fool
    9. Borets Офлайн
      Borets Сегодня, 07:03
      +1
      Китобоям даже маловат будет, им больше ПТР подходит с 14,5мм.
  2. красноярск Офлайн
    красноярск Вчера, 18:58
    +6
    Интересно на какого зверя расчитана эта винтовка? На мамонта? Так их наши предки дубинами всех выбили. На слона? Так их в России отродясь не водилось.
    Наверное таки на бекаса. А что? С полутора километров и прямо птичке в глаз.
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Вчера, 19:21
      +2
      Цитата: красноярск
      Наверное таки на бекаса. А что? С полутора километров и прямо птичке в глаз.

      а бекас размером с птеродактиля
    2. Starover_Z Офлайн
      Starover_Z Вчера, 20:10
      +2
      Цитата: красноярск
      Наверное таки на бекаса. А что? С полутора километров и прямо птичке в глаз.

      Ищи потом, после попадания ту птичку ...
      1. poquello Офлайн
        poquello Вчера, 21:01
        +1
        Цитата: Starover_Z
        Цитата: красноярск
        Наверное таки на бекаса. А что? С полутора километров и прямо птичке в глаз.

        Ищи потом, после попадания ту птичку ...

        индюкам головы отстреливать, интересно взлетят потом?
      2. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Вчера, 21:12
        +4
        Я против таких пушек в гражданку. Полуавтомат калибр12,7, дальность 2 км, соответствующая оптика!?!? Не гоните!! Псих с таким стволом, новый террлр!!! am
        1. NordOst16 Офлайн
          NordOst16 Сегодня, 00:23
          +1
          Да нормально, точность порежут менее качественной нарезкой ствола и менее технологичными патронами. Да и оружие в руках населения всегда плюс ибо власть имущие должны всегда переживать за свою безопасность и думать головой)))
          1. _Сергей_ Офлайн
            _Сергей_ Сегодня, 03:26
            +1
            Уберут нарезку, плюс гражданский патрон и будет стрелять метров на 100. Получаться одни понты и никакого нормального ружья.
  3. Сергей уи Офлайн
    Сергей уи Вчера, 19:01
    +4
    Белку бить само то
    1. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Вчера, 19:23
      +5
      Цитата: Сергей уи
      Белку бить само то

      Ага, я белку бил УС 7,62 - только хвост на кисточки оставался laughing
    2. Starover_Z Офлайн
      Starover_Z Вчера, 20:12
      +1
      Цитата: Сергей уи
      Белку бить само то

      Точно ! Сразу будет блюдо - "Белка, фаршированная "пулькой" !"
  4. san4es Офлайн
    san4es Вчера, 19:06
    +5
    Винтовка способна поражать пехоту на расстоянии до 1800 метров и способна поражать материальные цели на дальностях до 2500 метров. В качестве эффективного анти-снайперского оружия, OSV-96 держит стрелок вне эффективного диапазона обычных калибров, обеспечивая явное преимущество над винтовками более низкого калибра. Специализированные высокоточные снайперские патроны 12.7×108мм. Крупнокалиберные пулеметные патроны также можно использовать для стрельбы, но с ограниченной точностью. Винтовка имеет свободно плавающий ствол в сочетании с большим дульным тормозом, что значительно снижает ее отдачу и повышает точность
  5. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Вчера, 19:08
    +10
    Если данный образец выйдет на гражданский рынок, сразу поубавится численность сторонников пенсионной реформы
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Вчера, 19:22
      0
      Цитата: Дормидонт
      сразу поубавится численность сторонников пенсионной реформы

      и бродячих собак в посёлках laughing
  6. LSA57 Онлайн
    LSA57 Вчера, 19:24
    +5
    такими темпами скоро для "гражданских нужд" Т-80 приспособят.
    1. Симаргл Офлайн
      Симаргл Вчера, 20:15
      +1
      Цитата: LSA57
      скоро для "гражданских нужд" Т-80 приспособят.
      Т-72 хоть сейчас купить можно. Т-80, думаю, тоже. Но из-за двигателя - не советую.
  7. Jerk Офлайн
    Jerk Вчера, 19:37
    +1
    Зато на рыжих можно эффективно будет поохотиться... На Чубайсов, например wassat
    - Как слетал на сафари? Подстрелил хоть что нибудь?
    - Да пару носеров...
    - А это кто?
    - А хрен его знает. Я их спрашивал сперва - "Ты носорог?" А они мне - "No, sir!"
  8. Ascold1901 Офлайн
    Ascold1901 Вчера, 19:38
    +4
    У нас как-то резервная застава проводила стрельбы из БТРа. На стрельбище случайно забрела корова.... Попали (с 900 метров приблизительно)... Меньше половины коровы осталось...
    1. Starover_Z Офлайн
      Starover_Z Вчера, 20:21
      +1
      Цитата: Ascold1901
      У нас как-то резервная застава проводила стрельбы из БТРа. На стрельбище случайно забрела корова.... Попали (с 900 метров приблизительно)... Меньше половины коровы осталось...

      Так на БТР вообще то был КПВ, а у него "всего навсего" 14,5 "миллилитров". Да ещё очередью !
      Не долго мучилась коровка ... hi
    2. Симаргл Офлайн
      Симаргл Вчера, 20:38
      +1
      Цитата: Ascold1901
      На стрельбище случайно забрела корова....
      Видел, что осталось от быка после нескольких пулек КПВ... первое впечатление - изнутри взорвался.
      Племенного быка на бойню хотели везти, так он кольцо (в носу которое) вырвал, трактор на бок уложил, мужиков погонял и в поле убежал. Председатель военных попросил уложить.
      Те на БТРе подкатили, попробовали из ПКТ - не падает. Бахнули из КПВ - лопнул.
  9. Revival Офлайн
    Revival Вчера, 19:41
    +1
    Что-то я упустил про гражданский рынок таких систем в России...
  10. военный пенсионер Офлайн
    военный пенсионер Вчера, 19:47
    +9
    А где вставать на очередь на гражданскую версию АГС с термобарическим боеприпасом. А то кроты и кролики весь участок изгрызли. laughing
  11. алекс-сп Офлайн
    алекс-сп Вчера, 19:57
    +7
    Странно, никогда не слышал об одичавших бронетранспортерах... feel брошенные, те бывает, встречаются...
  12. танк66 Офлайн
    танк66 Вчера, 20:04
    +1
    Да,чё непонятного. wink Такие правила.С военных стволов /друг дружку/стреляют военные.С гражданских - гражданские. И короткостволисты молчат laughing
    1. Симаргл Офлайн
      Симаргл Вчера, 20:45
      +1
      Цитата: танк66
      И короткостволисты молчат
      Конечно! В лифте самое даме от негодяя отбиваться.
  13. Jerk Офлайн
    Jerk Вчера, 20:18
    0
    Кстати, а что у нас с законодательством на этот счет? А то у нас так закон составлен, что "три гуся" каждому второму пришить можно, чую я, за такую винтовку любой мент на уши встанет просто рефлекторно
  14. Vadim851 Онлайн
    Vadim851 Вчера, 20:23
    0
    И на какое животное такой патрон? Раненого медведя в упор? Да простоте успеешь воспользоваться, да и стрелять без специальной подготовки не получится нормально . Бреннеке хватает для всех охотничьих задач в наших условиях.
    1. алекс-сп Офлайн
      алекс-сп Сегодня, 04:28
      0
      Тут уж за что купил, за то и продаю... Очень давно мне рассказывали, что на Дальнем востоке ПТР выдавали местным народностям для охоты на мелких китов. Так вот брал"чукча" такую приблуду, трубку и много табака и шел на сопку... А у оленей есть опасная привычка вылазить на сопки и оглядывать окрестности, дальше все ясно...
  15. hiller Офлайн
    hiller Вчера, 21:07
    +1
    Да чего уж там....велосипед изобретать.??? ПТРД или ПТРС и калибр 14,5 посерьёзнее. Самое то охотится в тайге. Или "Утёс" без возможности стрельбы очередями. Бред какой-то... Даёшь по "сапогу"(СПГ-9) каждому нефтянику в ЯНАО.!!!
  16. РУСС Офлайн
    РУСС Вчера, 21:25
    +1
    У живности и так с каждым годом всё меньше и меньше шансов , теперь ещё один девайс.
  17. Curious Онлайн
    Curious Вчера, 22:01
    +4
    Как то все через не то. Вместо того, чтобы развивать рынок нормального охотничьего оружия, в оборот вываливается оружие армейского образца. Ну а о калибре 12,7 мм - тут и сказать нечего. Конечно, покупатели найдутся, сейчас "озабоченных" хватает, купят и пушку. Но кто то ведь должен и головой думать - где и на кого можно охотиться в таком калибре и зачем он в гражданском обороте.
  18. Ratmir_Ryazan Офлайн
    Ratmir_Ryazan Вчера, 22:46
    +3
    Да речь не про наш рынок, скорее про американский, там такие винтовки у каждого фермера...
  19. zusima1905 Офлайн
    zusima1905 Вчера, 23:42
    +4
    Что за чушь, о возросших потребностях охотников на оружие под калибр 12.7мм×108мм???????
  20. некромонгер Офлайн
    некромонгер Сегодня, 01:11
    +2
    Тогда уж сразу и 14.5 сделать,кому 12.7 малым покажется,имхо какой-то бред.
    1. Мещеряк Онлайн
      Мещеряк Сегодня, 12:36
      0
      Цитата: некромонгер
      Тогда уж сразу и 14.5 сделать,кому 12.7 малым покажется,имхо какой-то бред.

      А что? laughing ПТРД-41 обещают огражданить! Я вот давно жду и патриков припас! yes
  21. Tank Hard Офлайн
    Tank Hard Сегодня, 07:48
    +1
    Жду ствол со сверловкой "ланкастер" в этом калибре, за 50000 рублей готов забрать. Это будет хит! wassat
  22. win9090 Офлайн
    win9090 Сегодня, 10:16
    -1
    Не понимаю охоту в 21 веке.
    И так уже ничего от планеты скоро не останется.

    Люди хуже саранчи.