ОСВ-96 выходит на гражданский рынок. Работы ведет Тульское КБП

Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО), входящее в тульское Конструкторское бюро приборостроения, приступило к разработке гражданской версии российской снайперской винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ЦКИБ СОО Алексея Сорокина.Директор ЦКИБ СОО в рамках форума "Армия-2018" заявил, что в настоящее время в бюро уже ведется работа по "превращению" военной винтовки в гражданский образец. Планируется, что уже в этом году новое оружие выйдет на этап конструкторских испытаний. При этом в бюро добавили, что гражданский патрон калибра 12,7-мм для новой винтовки уже создан.В пресс-службе НПО "Высокоточные комплексы" подтвердили создание гражданской версии снайперской винтовки ОСВ-96 и отметили, что спрос на этот калибр на гражданском рынке значительный и с каждым годом растет. Винтовку под мощный патрон планируется использовать в промысловых целях, при охоте на крупных животных, а также для защиты от хищников при ведении работ в отдаленных районах и т.д.ОСВ-96 "Взломщик" - российская полуавтоматическая крупнокалиберная снайперская винтовка под патрон 12,7Х108 мм. Прицельная дальность - 1800 м. Объем магазина ОСВ-96 - пять патронов. Винтовка стоит на вооружении Минобороны, МВД и ФСБ России.