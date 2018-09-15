50 патронов в рукоятке. Самозарядный пистолет Х. Суннгорда
Характерной проблемой современных пистолетов является ограниченный боекомплект, обусловленный допустимыми размерами магазина. Отъемный магазин в рукоятке может вместить не более пары десятков патронов, а дальнейшее увеличение его емкости невозможно или связано с трудностями. В начале прошлого века норвежский конструктор Харальд Суннгорд предложил оригинальный пистолетный комплекс, включавший собственно пистолет и специальный патрон для него. За счет особых идей и решений в оружии удалось разместить сразу два магазина с 25 патронами в каждом.
Магазины самозарядных пистолетов начала XX века не отличались большой емкостью и в основном вмещали не более десятка патронов. Однако в условиях боя такой боекомплект мог быть недостаточным, а замена магазина отнимала время и приводила к рискам. Интересное решение такой проблемы предложил норвежский инженер Х. Суннгорд, однако для этого ему пришлось создать с нуля не только пистолет и магазин для него, но и специализированный патрон.
Один из ранних прототипов пистолета Х. Суннгорда. От более поздних изделий он отличается отсутствием затворной задержки
По известным данным, новый проект оружия был разработан к 1909 году, и тогда же его автор изготовил несколько опытных образцов и партию новых патронов. В следующем 1910 году Х. Суннгорд занялся защитой своих прав на изобретение и получил необходимые патенты от ведомств разных стран. В частности, новая конструкция оружия была зарегистрирована в США.
Подобно другим образцам стрелкового оружия, новый пистолет с увеличенным боекомплектом был назван по фамилии конструктора – Sunngård pistol. Вскоре после своего появления проект получил развитие: появилась новая версия под иной патрон. В некоторых зарубежных источников два варианта пистолета под разный боеприпас обозначают как Model 1909 и Model 1910. Впрочем, насколько известно, изначально такие названия не применялись.
В основе проекта Х. Суннгорда лежало несколько основных идей. Во-первых, конструктор решил использовать наиболее выгодное сочетание большого и емкого магазина с компактным, но достаточно мощным патроном. Также он предложил разместить запасной магазин не в кобуре или подсумке, а прямо в оружии. Более того, второй магазин должен был находиться рядом с используемым, а его перевод в рабочее положение мог занимать минимальное время. В итоге стрелок мог иметь максимально возможный боекомплект, готовый к применению, а пауза между «сменой» магазина оказывалась минимальной.
Специально для своего пистолета Х. Суннгорд создал особый патрон. Изделие типа 6,5х19 мм имело общую длину 23 мм. Пуля весом 28,5 грана (1,85 г) могла разгоняться до 600 м/с. Позже, вероятно, по результатам испытаний первого пистолета, конструктор создал второй специальный патрон – 8х19 мм. Его пуля весила 29 гран (1,88 г) и развивала скорость на уровне предыдущего образца. За счет нового патрона планировалось получить некоторый прирост боевых качеств, но за них пришлось расплачиваться сокращением боекомплекта.
То же изделие, вид сверху
Пистолет, предназначенный для использования нового патрона, отличался простотой конструкции. Х. Суннгорд использовал отработанные решения в виде автоматики со свободным затвором и без запирания ствола. Одновременно с этим оружие должно было иметь характерный внешний вид, в том числе обусловленный наличием шахты сразу под два магазина. Был разработан тонкий и легкий кожух затвора, а рамка отличалась крупной и широкой рукоятью. Некоторые интересные идеи были реализованы в спусковом механизме.
Компоновка пистолета Sunngård была традиционной. Все основные детали помещались на сравнительно компактной рамке. Ее верхняя часть представляла собой направляющую для подвижного кожуха и занимала около половины общей длины пистолета. Под направляющей спереди помещалась защитная скоба спускового крючка, за ней – особая рукоятка. Последняя имела прямоугольную форму и размещалась почти вертикально. Нижний срез рукоятки выполнили в виде ломаной линии. Стенки рукоятки имели перфорацию, поверх них можно было устанавливать накладки небольшой толщины.
Кожух затвора конструкции Х. Суннгорда получил цилиндрическую переднюю часть с гайкой-крышкой, через которую проходила дульная часть ствола. Цилиндр занимал около половины его длины. За цилиндром на кожухе имелось утолщение с почти прямоугольным сечением, в полости которого должен был перемещаться патрон. В задней части утолщения помещался затвор без средств запирания. Детали ударно-спускового механизма помещались под задней частью кожуха, имевшей уменьшенное сечение.
Пистолет первой версии оснащался нарезным стволом калибра 6,5 мм и длиной 158 мм. Ствол жестко закреплялся на рамке и не должен был перемещаться при стрельбе. На ствол при сборке надевалась возвратная пружина, после чего поверх нее устанавливался кожух затвора. Одним торцом пружина контактировала с передней стенкой кожуха, другим – с упором на стволе и рамке.
Пистолет получил ударно-спусковой механизм куркового типа. В задней части кожуха помещался ударник с боевой пружиной, способный перемещаться назад и вперед. Ударник имел П-образную форму: один его элемент находился на оси затвора и имел боек, другой поместили у левого борта, он предназначался для взаимодействия с шепталом. Боевая пружина находилась в кожухе сзади. Во взведенном положении П-образный ударник затормаживался шепталом, помещенным за спусковой скобой. При нажатии на крючок оно поднималось и толкало соответствующую часть ударника.
Вид снизу
После модернизации изделие оснащалось затворной задержкой, позволявшей остановить кожух в заднем положении. Соответствующий рычажок находился слева, над спусковым крючком. За счет особой формы внутренней оси задержка также отвечала за блокировку ударника до момента полного наката затвора и предотвращала преждевременный выстрел. Также имелся неавтоматический предохранитель, управлявшийся рычажком на левой стороне рукоятки.
Наибольший интерес в проекте Х. Суннгорда представляла система боепитания, ради которой изобретатель, собственно, и создал весь комплекс. Патроны должны были помещаться в отъемные коробчатые магазины. Первым появился магазин под патрон 6,5х19 мм. Внутри него боеприпасы размещались в два вертикальных ряда по 12 штук в каждом. Еще один патрон находился в губках магазина и был готов к отправке в патронник. Магазин имел традиционный пружинный подаватель.
С одним пистолетом предлагалось использовать три штатных магазина. Два имели коробчатый корпус с гладкой задней стенкой, тогда как на третьем помещалась скоба с проволочным крючком. Магазины следовало использовать в определенном порядке, и изделие с крючком являлось вторым в очереди.
В крупную и широкую шахту рукоятки пистолета могли войти сразу два магазина. Сверху между магазинами имелся упор, придерживавший передний в рабочем положении. Снизу он фиксировался защелкой с рычажком. Непосредственно позади первого магазина находился второй. Он опирался на верхний упор и о заднюю стенку шахты. Снизу его поддерживал жесткий упор. Проволочный крючок зацеплялся за специальную ось наверху шахты. Нижняя грань рукоятки имела ломаную форму, из-за чего задний магазин находился чуть ниже переднего и не мешал работе автоматики. Третий магазин следовало держать в кобуре.
Конструктор оснастил свое оружие простейшими прицельными приспособлениями. В передней части кожуха находилась мушка с небольшой боковой защитой. Сзади на кожухе располагался целик, так же прикрытый сбоку.
Изделие Sunngård pistol имело общую длину 203 мм при высоте 135 мм. Собственная масса оружия составляла 760 г. Магазин с 25 патронами 6,5х19 мм весил порядка 100 г. Таким образом, пистолет с полным боекомплектом тянул без малого на килограмм. Была заявлена возможность получения сравнительно высокой технической скорострельности. Расчетная дальность эффективной стрельбы не превышала нескольких десятков метров.
К пистолету прилагалась кобура особой конструкции. Внутри нее предусматривался отдельный карман для переноски одного из магазинов («третьего»). Таким образом, общий боекомплект пистолета мог состоять из 75 патронов, из которых 50 находились в оружии.
Эксплуатация пистолета Х. Суннгорда была достаточно интересной и необычной. Снарядив два магазина, следовало поместить их в рукоять. Первым вставлялся «второй», оснащенный крючком. Он помещался в задней части шахты, его крючок цеплялся за верхнюю ось, а дно упиралось в нижний упор рукоятки. Только после этого следовало устанавливать магазин №1, который становился «активным» – ему предстояло подавать патроны в оружие. Он располагался чуть выше запасного и фиксировался пружинной защелкой.
Сделав 25 выстрелов и опустошив первый магазин, следовало выполнить несложную «перезарядку». Для этого стрелок должен был отжать защелку переднего магазина и извлечь его. Затем задний магазин вручную перемещался вперед, немного поднимался и фиксировался в рабочем положении. Проволочный крючок облегчал этот процесс, контролируя траекторию перемещения магазина. Далее можно было взвести оружие (либо снять затвор с задержки) и продолжать стрельбу.
После следующих 25 выстрелов следовало вернуть «второй» магазин в исходное положение. На его место можно было поместить третий магазин, пока остававшийся в кобуре.
Таким образом, пистолет Sunngård pistol первой версии мог сделать три серии по 25 выстрелов с минимальным перерывом между ними. В одном пистолете средних размеров удалось разместить рекордный боекомплект. Причем, в отличие от ряда более поздних пистолетов и магазинов, на этот раз речь шла о штатном оснащении оружия.
Первый вариант пистолета Х. Суннгорда появился в 1909 году и тогда же прошел необходимые проверки. По всей видимости, результат не в полной мере устроил изобретателя, и потому проект получил продолжение. Патрон 6,5х19 мм вряд ли мог показывать высокие характеристики и боевые качества, из-за чего ему требовалась замена. Вскоре конструктор предложил новый боеприпас.
Патрон нового типа был разработан с учетом особенностей имеющегося и перспективного оружия. Удлинение гильзы не представлялось возможным из-за соображений эргономики, и потому характеристики нарастили, увеличив калибр. При этом увеличился объем гильзы и допустимая навеска пороха. Впрочем, масса и скорость новой 8-мм пули мало отличались от параметров существующей.
Для использования нового патрона 8х19 мм пистолет Х. Суннгорда претерпел существенные изменения. Был использован новый ствол большего калибра длиной лишь 135 мм. Изменилась форма отдельных деталей и агрегатов, хотя общий экстерьер изделия, в целом сохранился. Наконец, уменьшился боекомплект. Каждый из магазинов вмещал только 18 патронов – в сумме 36. Габариты оружия почти не изменились, а собственная масса выросла всего на 40 г.
Ориентировочно в 1910 году были изготовлены новые опытные образцы пистолета Sunngård под патрон большего калибра. Они должны были пройти испытания, в ходе которых вряд ли сумели показать заметный прирост технических характеристик и боевых качеств. Впрочем, на этот раз оружейник не стал создавать новый патрон и переделывать оружие под него.
По разным данным, Харальд Суннгорд на рубеже десятилетий попытался предложить свое оружие нескольким европейским армиям, в первую очередь норвежской. Нетрудно заметить, что потенциальные заказчики не проявили интереса к этой разработке. Ни одного контракта на поставку так и не появилось.
В 1914 году армия Норвегии проводила конкурс на закупку современных пистолетов. В нем приняли участие несколько зарубежных компаний. Отечественную промышленность представляло изделие Sunngård pistol. Несколько образцов оружия прошли сравнительные испытания, и военные вынесли свое решение. Наиболее удачным посчитали американский пистолет M1911 конструкции Джона Мозеса Браунинга. Армия приняла его на вооружение под обозначением 11,25 mm Automatisk pistol M/1914. Вскоре одна из норвежских фабрик запустила лицензионное производство.
Приняв во внимание такие результаты конкурса, можно представить, чем именно пистолет Х. Суннгорда не устроил норвежскую армию. Американский M1911 самым серьезным образом превосходил норвежский Sunngård pistol по огневой мощи. Останавливающее и убойное действие патрона .45 ACP было гораздо выше, чем у малогабаритного 6,5х19 мм. Также зарубежный пистолет выгодно отличался большей дальностью эффективного огня. При этом M1911 имел «обычную» рукоятку и был гораздо удобнее в обращении.
Единственным преимуществом отечественной разработки был уникально большой боекомплект. Однако потенциальный заказчик мог засомневаться в целесообразности этого. Самозарядный пистолет рассматривался в качестве оружия самообороны офицера, и в этой роли ему не требовался боекомплект в виде нескольких десятков патронов, тем более маломощных. Кроме того, пара магазинов увеличила размеры рукоятки и сказалась на удобстве.
По результатам сравнения норвежские военные выбрали образец, не отличавшийся смелостью конструкции. Изделие, фактически построенное вокруг одной интересной, но не вполне однозначной идеи, их не заинтересовало. Известно, что в тот же период Х. Суннгорд попытался предложить свой пистолет зарубежным армиям, но и они не пожелали закупать такое оружие.
По некоторым данным, сохранилось лишь несколько пистолетов Sunngård pistol. Один из них имеет калибр 6,5 мм, второй – 8 мм. Согласно некоторым версиям, это были единственные изготовленные опытные образцы, и иные пистолеты изначально отсутствовали. 6,5-мм пистолет Суннгорда сейчас хранится в одном из музеев Норвегии. Второй образец теми или иными путями попал в музей Wehrtechnische Studiensammlung в немецком Кобленце.
Проект Харальда Суннгорда преследовал вполне конкретную цель – максимально возможное увеличение готового к применению боекомплекта. Для решения такой задачи оружейнику пришлось создать специальный патрон и использовать необычную конструкцию самого пистолета. Основная задача проекта была выполнена, но слишком дорогой ценой. Пистолет показывал недостаточные огневые характеристики, и потому не смог заинтересовать военных. Не самое удачное сочетание боекомплекта и огневой мощи не позволило пистолету поступить на вооружение, но зато обеспечило ему место в списке интересных, хотя и бесполезных разработок.
По материалам:
http://forgottenweapons.com/
http://norskevaapen.no/
http://modernfirearms.net/
https://strangernn.livejournal.com/
https://patents.google.com/patent/US972087
Магазины самозарядных пистолетов начала XX века не отличались большой емкостью и в основном вмещали не более десятка патронов. Однако в условиях боя такой боекомплект мог быть недостаточным, а замена магазина отнимала время и приводила к рискам. Интересное решение такой проблемы предложил норвежский инженер Х. Суннгорд, однако для этого ему пришлось создать с нуля не только пистолет и магазин для него, но и специализированный патрон.
Один из ранних прототипов пистолета Х. Суннгорда. От более поздних изделий он отличается отсутствием затворной задержки
По известным данным, новый проект оружия был разработан к 1909 году, и тогда же его автор изготовил несколько опытных образцов и партию новых патронов. В следующем 1910 году Х. Суннгорд занялся защитой своих прав на изобретение и получил необходимые патенты от ведомств разных стран. В частности, новая конструкция оружия была зарегистрирована в США.
Подобно другим образцам стрелкового оружия, новый пистолет с увеличенным боекомплектом был назван по фамилии конструктора – Sunngård pistol. Вскоре после своего появления проект получил развитие: появилась новая версия под иной патрон. В некоторых зарубежных источников два варианта пистолета под разный боеприпас обозначают как Model 1909 и Model 1910. Впрочем, насколько известно, изначально такие названия не применялись.
В основе проекта Х. Суннгорда лежало несколько основных идей. Во-первых, конструктор решил использовать наиболее выгодное сочетание большого и емкого магазина с компактным, но достаточно мощным патроном. Также он предложил разместить запасной магазин не в кобуре или подсумке, а прямо в оружии. Более того, второй магазин должен был находиться рядом с используемым, а его перевод в рабочее положение мог занимать минимальное время. В итоге стрелок мог иметь максимально возможный боекомплект, готовый к применению, а пауза между «сменой» магазина оказывалась минимальной.
Специально для своего пистолета Х. Суннгорд создал особый патрон. Изделие типа 6,5х19 мм имело общую длину 23 мм. Пуля весом 28,5 грана (1,85 г) могла разгоняться до 600 м/с. Позже, вероятно, по результатам испытаний первого пистолета, конструктор создал второй специальный патрон – 8х19 мм. Его пуля весила 29 гран (1,88 г) и развивала скорость на уровне предыдущего образца. За счет нового патрона планировалось получить некоторый прирост боевых качеств, но за них пришлось расплачиваться сокращением боекомплекта.
То же изделие, вид сверху
Пистолет, предназначенный для использования нового патрона, отличался простотой конструкции. Х. Суннгорд использовал отработанные решения в виде автоматики со свободным затвором и без запирания ствола. Одновременно с этим оружие должно было иметь характерный внешний вид, в том числе обусловленный наличием шахты сразу под два магазина. Был разработан тонкий и легкий кожух затвора, а рамка отличалась крупной и широкой рукоятью. Некоторые интересные идеи были реализованы в спусковом механизме.
Компоновка пистолета Sunngård была традиционной. Все основные детали помещались на сравнительно компактной рамке. Ее верхняя часть представляла собой направляющую для подвижного кожуха и занимала около половины общей длины пистолета. Под направляющей спереди помещалась защитная скоба спускового крючка, за ней – особая рукоятка. Последняя имела прямоугольную форму и размещалась почти вертикально. Нижний срез рукоятки выполнили в виде ломаной линии. Стенки рукоятки имели перфорацию, поверх них можно было устанавливать накладки небольшой толщины.
Кожух затвора конструкции Х. Суннгорда получил цилиндрическую переднюю часть с гайкой-крышкой, через которую проходила дульная часть ствола. Цилиндр занимал около половины его длины. За цилиндром на кожухе имелось утолщение с почти прямоугольным сечением, в полости которого должен был перемещаться патрон. В задней части утолщения помещался затвор без средств запирания. Детали ударно-спускового механизма помещались под задней частью кожуха, имевшей уменьшенное сечение.
Пистолет первой версии оснащался нарезным стволом калибра 6,5 мм и длиной 158 мм. Ствол жестко закреплялся на рамке и не должен был перемещаться при стрельбе. На ствол при сборке надевалась возвратная пружина, после чего поверх нее устанавливался кожух затвора. Одним торцом пружина контактировала с передней стенкой кожуха, другим – с упором на стволе и рамке.
Пистолет получил ударно-спусковой механизм куркового типа. В задней части кожуха помещался ударник с боевой пружиной, способный перемещаться назад и вперед. Ударник имел П-образную форму: один его элемент находился на оси затвора и имел боек, другой поместили у левого борта, он предназначался для взаимодействия с шепталом. Боевая пружина находилась в кожухе сзади. Во взведенном положении П-образный ударник затормаживался шепталом, помещенным за спусковой скобой. При нажатии на крючок оно поднималось и толкало соответствующую часть ударника.
Вид снизу
После модернизации изделие оснащалось затворной задержкой, позволявшей остановить кожух в заднем положении. Соответствующий рычажок находился слева, над спусковым крючком. За счет особой формы внутренней оси задержка также отвечала за блокировку ударника до момента полного наката затвора и предотвращала преждевременный выстрел. Также имелся неавтоматический предохранитель, управлявшийся рычажком на левой стороне рукоятки.
Наибольший интерес в проекте Х. Суннгорда представляла система боепитания, ради которой изобретатель, собственно, и создал весь комплекс. Патроны должны были помещаться в отъемные коробчатые магазины. Первым появился магазин под патрон 6,5х19 мм. Внутри него боеприпасы размещались в два вертикальных ряда по 12 штук в каждом. Еще один патрон находился в губках магазина и был готов к отправке в патронник. Магазин имел традиционный пружинный подаватель.
С одним пистолетом предлагалось использовать три штатных магазина. Два имели коробчатый корпус с гладкой задней стенкой, тогда как на третьем помещалась скоба с проволочным крючком. Магазины следовало использовать в определенном порядке, и изделие с крючком являлось вторым в очереди.
В крупную и широкую шахту рукоятки пистолета могли войти сразу два магазина. Сверху между магазинами имелся упор, придерживавший передний в рабочем положении. Снизу он фиксировался защелкой с рычажком. Непосредственно позади первого магазина находился второй. Он опирался на верхний упор и о заднюю стенку шахты. Снизу его поддерживал жесткий упор. Проволочный крючок зацеплялся за специальную ось наверху шахты. Нижняя грань рукоятки имела ломаную форму, из-за чего задний магазин находился чуть ниже переднего и не мешал работе автоматики. Третий магазин следовало держать в кобуре.
Конструктор оснастил свое оружие простейшими прицельными приспособлениями. В передней части кожуха находилась мушка с небольшой боковой защитой. Сзади на кожухе располагался целик, так же прикрытый сбоку.
Изделие Sunngård pistol имело общую длину 203 мм при высоте 135 мм. Собственная масса оружия составляла 760 г. Магазин с 25 патронами 6,5х19 мм весил порядка 100 г. Таким образом, пистолет с полным боекомплектом тянул без малого на килограмм. Была заявлена возможность получения сравнительно высокой технической скорострельности. Расчетная дальность эффективной стрельбы не превышала нескольких десятков метров.
К пистолету прилагалась кобура особой конструкции. Внутри нее предусматривался отдельный карман для переноски одного из магазинов («третьего»). Таким образом, общий боекомплект пистолета мог состоять из 75 патронов, из которых 50 находились в оружии.
Эксплуатация пистолета Х. Суннгорда была достаточно интересной и необычной. Снарядив два магазина, следовало поместить их в рукоять. Первым вставлялся «второй», оснащенный крючком. Он помещался в задней части шахты, его крючок цеплялся за верхнюю ось, а дно упиралось в нижний упор рукоятки. Только после этого следовало устанавливать магазин №1, который становился «активным» – ему предстояло подавать патроны в оружие. Он располагался чуть выше запасного и фиксировался пружинной защелкой.
Сделав 25 выстрелов и опустошив первый магазин, следовало выполнить несложную «перезарядку». Для этого стрелок должен был отжать защелку переднего магазина и извлечь его. Затем задний магазин вручную перемещался вперед, немного поднимался и фиксировался в рабочем положении. Проволочный крючок облегчал этот процесс, контролируя траекторию перемещения магазина. Далее можно было взвести оружие (либо снять затвор с задержки) и продолжать стрельбу.
После следующих 25 выстрелов следовало вернуть «второй» магазин в исходное положение. На его место можно было поместить третий магазин, пока остававшийся в кобуре.
Таким образом, пистолет Sunngård pistol первой версии мог сделать три серии по 25 выстрелов с минимальным перерывом между ними. В одном пистолете средних размеров удалось разместить рекордный боекомплект. Причем, в отличие от ряда более поздних пистолетов и магазинов, на этот раз речь шла о штатном оснащении оружия.
Первый вариант пистолета Х. Суннгорда появился в 1909 году и тогда же прошел необходимые проверки. По всей видимости, результат не в полной мере устроил изобретателя, и потому проект получил продолжение. Патрон 6,5х19 мм вряд ли мог показывать высокие характеристики и боевые качества, из-за чего ему требовалась замена. Вскоре конструктор предложил новый боеприпас.
Патрон нового типа был разработан с учетом особенностей имеющегося и перспективного оружия. Удлинение гильзы не представлялось возможным из-за соображений эргономики, и потому характеристики нарастили, увеличив калибр. При этом увеличился объем гильзы и допустимая навеска пороха. Впрочем, масса и скорость новой 8-мм пули мало отличались от параметров существующей.
Для использования нового патрона 8х19 мм пистолет Х. Суннгорда претерпел существенные изменения. Был использован новый ствол большего калибра длиной лишь 135 мм. Изменилась форма отдельных деталей и агрегатов, хотя общий экстерьер изделия, в целом сохранился. Наконец, уменьшился боекомплект. Каждый из магазинов вмещал только 18 патронов – в сумме 36. Габариты оружия почти не изменились, а собственная масса выросла всего на 40 г.
Ориентировочно в 1910 году были изготовлены новые опытные образцы пистолета Sunngård под патрон большего калибра. Они должны были пройти испытания, в ходе которых вряд ли сумели показать заметный прирост технических характеристик и боевых качеств. Впрочем, на этот раз оружейник не стал создавать новый патрон и переделывать оружие под него.
По разным данным, Харальд Суннгорд на рубеже десятилетий попытался предложить свое оружие нескольким европейским армиям, в первую очередь норвежской. Нетрудно заметить, что потенциальные заказчики не проявили интереса к этой разработке. Ни одного контракта на поставку так и не появилось.
В 1914 году армия Норвегии проводила конкурс на закупку современных пистолетов. В нем приняли участие несколько зарубежных компаний. Отечественную промышленность представляло изделие Sunngård pistol. Несколько образцов оружия прошли сравнительные испытания, и военные вынесли свое решение. Наиболее удачным посчитали американский пистолет M1911 конструкции Джона Мозеса Браунинга. Армия приняла его на вооружение под обозначением 11,25 mm Automatisk pistol M/1914. Вскоре одна из норвежских фабрик запустила лицензионное производство.
Приняв во внимание такие результаты конкурса, можно представить, чем именно пистолет Х. Суннгорда не устроил норвежскую армию. Американский M1911 самым серьезным образом превосходил норвежский Sunngård pistol по огневой мощи. Останавливающее и убойное действие патрона .45 ACP было гораздо выше, чем у малогабаритного 6,5х19 мм. Также зарубежный пистолет выгодно отличался большей дальностью эффективного огня. При этом M1911 имел «обычную» рукоятку и был гораздо удобнее в обращении.
Единственным преимуществом отечественной разработки был уникально большой боекомплект. Однако потенциальный заказчик мог засомневаться в целесообразности этого. Самозарядный пистолет рассматривался в качестве оружия самообороны офицера, и в этой роли ему не требовался боекомплект в виде нескольких десятков патронов, тем более маломощных. Кроме того, пара магазинов увеличила размеры рукоятки и сказалась на удобстве.
По результатам сравнения норвежские военные выбрали образец, не отличавшийся смелостью конструкции. Изделие, фактически построенное вокруг одной интересной, но не вполне однозначной идеи, их не заинтересовало. Известно, что в тот же период Х. Суннгорд попытался предложить свой пистолет зарубежным армиям, но и они не пожелали закупать такое оружие.
По некоторым данным, сохранилось лишь несколько пистолетов Sunngård pistol. Один из них имеет калибр 6,5 мм, второй – 8 мм. Согласно некоторым версиям, это были единственные изготовленные опытные образцы, и иные пистолеты изначально отсутствовали. 6,5-мм пистолет Суннгорда сейчас хранится в одном из музеев Норвегии. Второй образец теми или иными путями попал в музей Wehrtechnische Studiensammlung в немецком Кобленце.
Проект Харальда Суннгорда преследовал вполне конкретную цель – максимально возможное увеличение готового к применению боекомплекта. Для решения такой задачи оружейнику пришлось создать специальный патрон и использовать необычную конструкцию самого пистолета. Основная задача проекта была выполнена, но слишком дорогой ценой. Пистолет показывал недостаточные огневые характеристики, и потому не смог заинтересовать военных. Не самое удачное сочетание боекомплекта и огневой мощи не позволило пистолету поступить на вооружение, но зато обеспечило ему место в списке интересных, хотя и бесполезных разработок.
По материалам:
http://forgottenweapons.com/
http://norskevaapen.no/
http://modernfirearms.net/
https://strangernn.livejournal.com/
https://patents.google.com/patent/US972087
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Forgottenweapons.com, Patents.google.com
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