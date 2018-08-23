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Болтон: США не исключают выхода из договора СНВ-3

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Соединенные Штаты могут выйти из договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве.

Болтон: США не исключают выхода из договора СНВ-3


Болтон пояснил, что США не исключают выхода из договора СНВ-3 и рассмотреть другие возможности и методы контроля за вооружениями, но на данный момент окончательного решения по данному вопросу нет. Правительство США на сегодняшний день рассматривает три варианта дальнейших действий: заключить новое соглашение, внести изменения в прежнее или же вообще отказаться от договора и найти другие методы контроля за вооружениями. Он отметил, что США пока не установили какой-либо даты для дальнейших переговоров относительно соглашения СНВ.


Договор СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Он остается в силе до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Договор также может быть продлен на срок не более пяти лет, если обе стороны выразят такое желание.

Ранее сообщалось, что сегодня в Женеве прошли переговоры секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. В ходе встречи поднимался вопрос продления договора СНВ-3, но итогового решения по данному вопросу принято не было.

Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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35 комментариев
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  1. LSA57 Онлайн
    LSA57 Вчера, 19:57
    +6
    Соединенные Штаты могут выйти из договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях

    читай вышли. как и с Ираном. договоры для трампушки просто бумага с буквами
    1. Например Офлайн
      Например Вчера, 20:01
      +6
      Цитата: LSA57
      читай вышли.

      Читай, что написано. Не выдумывай. hi
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Вчера, 20:15
        0
        Цитата: Например
        Читай, что написано. Не выдумывай.

        а зачем выдумывать? они ещё раньше говорили, что выйдут. а раз сказали, сделают
    2. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Вчера, 20:01
      +1
      Душе конечно заключить новый договор, но с таким оппонентом как Трамп - это не возможно
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Вчера, 20:17
        +5
        Болтон: США не исключают выхода из договора СНВ-3
        Ой, ой попугай, попугай... сами то со страху не умрут...? smile Это мы еще посмотрим продлять, не продлять...
        1. Ren Офлайн
          Ren Сегодня, 05:27
          +1
          Цитата: Николай Николаевич
          Ой, ой попугай, попугай...

          Да не попугай он, а болтун! wassat
    3. Неандерталец Онлайн
      Неандерталец Вчера, 20:02
      +5
      Пугают , просто..Слабо им с Россией напрямую воевать и на гонку вооружений нас уже в этот раз не раскрутят..
      Пусть попробуют русских на зубок . ! soldier
    4. майор Юрик Офлайн
      майор Юрик Вчера, 20:11
      +10
      Из года в год янкесы показывают всему миру,что договариваться с ними о чём-либо -фуфло последнее! negative Однако очередь из лохов считающих,что они-то уж самые умные не иссякает, а пора уже посылать их в......
      1. Leeds Офлайн
        Leeds Вчера, 20:16
        +1
        Тем не менее полмира послушно смотрит в рот, не в силах/желании соскочить. А мы как джедаи против Империи, есть и правда и сверхспособности, но те уж очень богаты и многочисленны))) (звучит тревожная музыка из ЗВ)
        Кстати, жаль что большие комментарии нельзя просматривать в новостях ВО, как в начале ЗВ - жёлтыми буквами, уходящим в космос, а то как настрочат, особливо про Ленина с Царем, да Сталина со Сталиным.
    5. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Вчера, 20:43
      +5
      А матрасам что выходи из СНВ-3 что не выходи - все равно их СЯС значительно уступают российской триаде. Просто тянут время и выпендриваются, пока 40-летние гремящие "Огайо" и 45-летние в половине случаев не летающие "Минитмены" стареют. А замена будет ой как не скоро. Плюс плутония нового нет, оттого и выкрутасы с тактическими зарядами по 5lolкт.
      Нашей дипломатии надо с этими старыми калечами в очках напорядок жёстче быть, вот что скажу. А то возомнили себя, доходяги, ракеты пусть от "аномалий" вылечатlaughing.
    6. пожарный ВС Офлайн
      пожарный ВС Вчера, 21:45
      0
      не для трампушки ,а для америки
    7. Starover_Z Офлайн
      Starover_Z Вчера, 22:32
      +3
      Соединенные Штаты могут выйти из договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

      Давно всем известно, что Штаты поддерживают только те договорённости, что им выгодны.
      (Как они "запели", узнав о намерениях не продавать им ракетные двигатели и о титане, не "возить" их астронавтов !)
      Раз заговорили о выходе из СНВ, значит без крупных, "горбачёвских", уступок выйдут запросто ! Как вышли из Договора по ПРО.
    8. Tusv Офлайн
      Tusv Сегодня, 06:45
      0
      Цитата: LSA57
      читай вышли

      Совместного заявления не было, читай Болтать можно, что захочется
  2. Zubr Онлайн
    Zubr Вчера, 20:04
    0
    Надеются на то, что мы сами себе подпишем приговор, новыми условиями ? Что то рановато, тем более в договоре закреплено, что обе стороны, могут выйти из договора в одностороннем порядке. А им нужна кабала.
    1. dauria Онлайн
      dauria Сегодня, 02:01
      +2
      0
      Надеются на то, что мы сами себе подпишем приговор, новыми условиями ?


      да тут всем пора призадуматься. И нам , и США. Китай тихой сапой ни в каких двухсторонних договорах не учитывается. А в дипломатии не важны намерения, важен потенциал. Так что хоть КНР и не враг, а боеголовочки против него припасать придётся и США, и России. Узелок крепкий.
  3. razved Офлайн
    razved Вчера, 20:41
    +4
    Штаты становятся самой недоговороспособной страной... даже если что-то подписывают, со временем выходят из договора... Что это - верх хамства и наглости или стремление любыми способами удержаться на вершине?...
    1. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 01:09
      +2
      [/quote][quote=razved] Что это - верх хамства и наглости или стремление любыми способами удержаться на вершине?...

      По мне так это - верх полной деградации их дипломатии ...
  4. vit357 Онлайн
    vit357 Вчера, 21:22
    0
    А хотите я спрогнозирую как поступят США?Легко!Как им будет ВЫГОДНО,а точнее их ВПК.)))
    1. vit357 Онлайн
      vit357 Сегодня, 00:09
      -2
      и хотелось бы понять кто меня отминусовало?)))Ты мил человек свой позорный минус поставил себе,потому что нужно своё мнение обосновать)))учи букварь чучело)))
  5. iouris Офлайн
    iouris Вчера, 21:29
    -1
    США ведут "священную" войну против. Это уже не "информационная война". "Дело Скрипалей" будет использовано как повод применить против РФ оружие массового поражения. Скорее всего, это будет биологическое оружие. "Вмешательство в выборы"- это будущие диверсии в на коммуникациях ("киберпространстве"). И последствия будут тяжёлые. Так будет тестироваться стойкость "элит".
  6. Толстый Офлайн
    Толстый Вчера, 21:30
    +2
    Не сенсация однако. СНВ-3 двухсторонний договор. Была критика договора и со стороны США и со стороны России, любая из сторон может выйти из него при определенных обстоятельствах в одностороннем порядке. "Ядерных" стран на настоящий момент 9, если добавить Иран будет 10. Если Тегеран испытает свое ядерное оружие (ядерная программа Ирана не была свернута полностью) Россия разве не выйдет из двустороннего СНВ-3? Очень внушают опасения и британцы.
    в 2015 году Дэвид Кэмерон поддал огоньку, признав, что Англия при необходимости готова сбросить пару-тройку бомб. Но на кого именно – не сообщил.
    Источник: https://basetop.ru/yadernyie-derzhavyi-mira/
  7. Nychego Офлайн
    Nychego Вчера, 21:47
    +2
    "Открытое небо" уже фактически в минус, Договор по РСМД в подвешенном состоянии, а тут ещё и СНВ-3 будет- не будет - здравствуй, мир дохельсинкского розлива?
    Причём, если прикидывать расклады второй холодной войны, то "партнёры" стартуют с однозначно лучших исходных позиций, нежели в первую (кроме восточно-азиатского направления).
  8. Jerk Офлайн
    Jerk Вчера, 21:47
    +4
    Не удивил: СНВ был нужен только чтоб ликвидировать потенциал СССР, оставив в неприкосновенности ударный потенциал США. А теперь и у РФ есть крылатые ракеты.
    Нам от этого - не холодно, ни жарко, вдобавок США его нарушают уже давно по многим пунктам. И многое ударное вооружение туда не вписано вовсе, как например ударные(наступательные по определению) беспилотники. НАМ этот договор не нужен и не был нужен
  9. nikoliski Офлайн
    nikoliski Вчера, 22:07
    +5
    Вангую сразу установку на все Ту-22М3 штанг топливозаправки( перевод самолета в стратегический статус) и установку на них ракет большой дальности, после чего американцы вдруг опять захотят какие-нибудь новые договора заключать сразу.
  10. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Вчера, 22:24
    +2
    Пора привыкать, что никакие договоры больше не действуют. Никто не собирается нести ответственность за свои действия и слова. Правда и фейки смешались под лозунгом "потому что так надо". США сняли маску, а там вместо лица лысый череп.
  11. Старый26 Онлайн
    Старый26 Вчера, 22:59
    -2
    Цитата: LSA57
    Соединенные Штаты могут выйти из договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях

    читай вышли. как и с Ираном. договоры для трампушки просто бумага с буквами

    Не стоит путать Иран с Россией. там (с Ираном или с той же КНДР) американцы могут себе это позволить, ибо потенциалы несопоставимы. Здесь совсем другое дело. Разговоры о выходе или возможных вариантах всего лишь зондаж почвы. Американцы пытаются понять, что же им выгодно. Выйти совсем из договора, заключить новый или модернизировать существующий. Модернизировать договор за 3 года до его конца никто не будет, тем более, что на согласование деталей уйдут месяцы. Американцы прекрасно отдают себе отчет о положении стратегических сил каждой из сторон.

    Цитата: Сармат Саныч
    А матрасам что выходи из СНВ-3 что не выходи - все равно их СЯС значительно уступают российской триаде. Просто тянут время и выпендриваются, пока 40-летние гремящие "Огайо" и 45-летние в половине случаев не летающие "Минитмены" стареют. А замена будет ой как не скоро. Плюс плутония нового нет, оттого и выкрутасы с тактическими зарядами по 5lolкт.
    Нашей дипломатии надо с этими старыми калечами в очках напорядок жёстче быть, вот что скажу. А то возомнили себя, доходяги, ракеты пусть от "аномалий" вылечатlaughing

    Не стоит выдумывать, Сергей! Ничего они не уступают нам. И если на то пошло, в настоящее время они имеют на 125 носителей стратегического оружия больше, чем мы, при примерном равенстве боеголовок.
    Не стоит ерничать насчет не нашего вооружения. Их, как вы говорите, 40-летние "Огайо" остаются одними из самых малошумных лодок. . Не летает их "Минитмен" примерно в такой же пропорции, что и наши. Аварии могут быть у всех, а нынешние "Минитмены" только по названию остаются "Минитменами-3". По сути это вновь собранные ракеты, с замененными системами управления и прицеливания, с новыми двигателями. А мы все ерничаем насчет 45-летних "Минитменов". Да если бы хотя бы одна из наших твердотопливных ракет достигла бы такого возраста - мы бы говорили о ней, как о шедевре. А вражеские, ну тут же обязательно надо смешать с грязью. Иначе плюсиков от ура-патриотов не заработаете.
    Нового плутония у американцев в действительности нет. Как и у нас. Вот только запас примерно в 70 тонн оружейного плутония у них никуда не делся.

    Цитата: razved
    Штаты становятся самой недоговороспособной страной... даже если что-то подписывают, со временем выходят из договора... Что это - верх хамства и наглости или стремление любыми способами удержаться на вершине?...

    Точно недоговороспособная? Со всеми? Или мы исключение? Мне плевать на то, что и как они там проделывают с договорами с другими странами. К счастью уже 45 лет договора о стратегических ядерных силах с нами они выполняют.

    Цитата: Jerk
    СНВ был нужен только чтоб ликвидировать потенциал СССР, оставив в неприкосновенности ударный потенциал США.

    Может с цифрами на руках покажите, как договор по СНВ обнулил (ликвидировал) потенциал СССР, оставив в неприкосновенности потенциал США? Свой, пардон, БРЕД цифрами аргументировать сможите? Боюсь нет. Только бла-бла, чтобы плюсики заработать

    Цитата: Jerk
    А теперь и у РФ есть крылатые ракеты.

    И что? Сравните количество носителей крылатых ракет в России и США и будет вам счастье

    Цитата: Jerk
    Нам от этого - не холодно, ни жарко

    Ага. особенно если учесть, что мы имеем на 125 носителей стратегического ядерного оружия меньше, чем американцы. Конечно ни жарко, ни холодно

    Цитата: Jerk
    вдобавок США его нарушают уже давно по многим пунктам. И многое ударное вооружение туда не вписано вовсе, как например ударные (наступательные по определению) беспилотники.

    И в какой договор их нужно вписать? Это называется перекладывать с больной головы на здоровую. Если мы за послетние 30-40 лет не озаботились созданием и постановкой на вооружение ударных беспилотников, то виноваты в этом исключительно американцы. Потому что "не включили" беспилотники в категорию стратегического оружия

    Цитата: Jerk
    НАМ этот договор не нужен и не был нужен

    Конечно не нужен, стратег вы наш. И никогда не был нужен. Даже когда массово списывали устаревшие и отработавшие все гарантийные сроки ракеты (а американцы не списывали их, а модернизировали). Не нужен конечно. Не будь этих договоров у американцев сейчас было бы не 400 МБР, а около 1000. Ракет на лодках и соответственно боеголовок было бы больше. А мы... мы бы закидывали бы их шапками. Ибо списывать пришлось бы, но в одностороннем порядке.

    Цитата: nikoliski
    Вангую сразу установку на все Ту-22М3 штанг топливозаправки( перевод самолета в стратегический статус) и установку на них ракет большой дальности, после чего американцы вдруг опять захотят какие-нибудь новые договора заключать сразу.

    И что это даст? Что сможете разместить на них из стратегических крылатых ракет? Как вы туда их засунете, если роторная установка, с которой запускаются наши КР большой дальности в бомболюк ТУ-22М3 НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ????. Или поместите пару-тройку Х-101/Х-102 на пилонах????
    1. nikoliski Офлайн
      nikoliski Сегодня, 02:03
      +1
      даже пусть на внешних пилонах 6 штук длинных сигар с дальностью в 5000км можно нести вполне- у нас 100 ту-22=600 крылатых ракет и все это учитывая что Пэтриот не сбивает цели ниже 60 метров, вполне способно напугать американцев опасающихся даже минимального ущерба( тому пример- несколько боеголовок у КНДР)
    2. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 10:01
      0
      Старый, может прекратите чушь молоть? Кто вам сказал что у амеров 70 тонн плутония? На какой год у вас данные? На начало 2000-х там было порядка 50 т, и то уже частично выгоревшего, а сейчас скорее всего близко к к у к и ш у. У нас с этим делом без проблем, отдельного завод нет, но потихоньку сопутствующими производим причем больше чем весь остальной земной шар, другой вопрос что Россия ЛЕГКО может наладить промпроизводство Pu, в отличие от полосатоухих которые смогут этого сделать НИКОГДА(2035-й год в рассчет не беру). Гайки - "одни из самых малошумных"?))) По сравнению с чем, с нашими 667БДР или может с китаянскими 2-го поколения? Такие "малошумные" с их даже 11356 со своим ГАКом ловит. "Огайо" уже 20 лет не делала залпового пуска с интервалом меньше получаса, а последний так сказать "парный" пуск прошёл с промежутком в 5(!) часов, походу потонуть боялись. Нам скажите вашим росказням верить или фактам и заявлениям российского Минобороны, новоявленный светочь наш? В какой пропорции не летают отечественные МБР в сравнении с ивалидным Минитменом? Да у нас полвека нет уже таких доходяжных ракет. Или вы решили приплести к сравнению БРПЛ Р-30? Так последний частично неудачный был давно(и она отлично себя показала четырехкратным пуском) плюс вы решили увильнуть от предмета сравнения. А то что большинство российских МБР жидкостные а у матрасов твердотопливная, так мы качество потенциалов сравниваем или как в анекдоте про шашечки или ехать? Да, за лужей никогда не смогут при всем желании создать такие шедевры Р36М2 или нынешний РС-28, но мы ж не это сравниваем а результат. А вы продолжаете борьбу с "плюсиками".
  12. Silver Fox Офлайн
    Silver Fox Вчера, 23:02
    +1
    США вообще не договороспособная страна. Я думаю в мире сейчас это понимают !
  13. vit357 Онлайн
    vit357 Сегодня, 00:19
    +1
    Я вот что скажу))):
    заключать договоры с США тож самое,что заключать с Гитлером договор о ненападении.
  14. Комментарий был удален.
  15. Vadmir Офлайн
    Vadmir Сегодня, 01:00
    +2
    Это блеф, желание угрозами заставить Россию пойти на дальнейшие сокращения ядерного оружия, отказаться от ракеты Сармат, от Авангарда и прочих новинок.
    Если СНВ-3 отменят, то можно ставить крест на американской ПРО, ее просто продавят числом ракет и боеголовок. А значит миллиарды вложенные в эти системы - выброшены на ветер.
    В настоящее время количество имеющихся боеголовок не гарантирует полного взаимного уничтожения, что порождает нездоровые мысли о возможности победить в ядерной войне.
    Дальнейшее сокращение ядерных арсеналов - приведет к росту вероятности войны.
    А вот отмена договора СНВ-3 развяжет руки в наращивании оружия до уровня, когда война перестанет рассматриваться как возможное продолжение политики. Только не надо повторять старых ошибок, не нужно втягиваться в гонку вооружений и мерятся с американцами в количестве раз уничтожения человечества. Достаточно иметь арсенал достаточный для однократного полного уничтожения США и их союзников.
    1. nikoliski Офлайн
      nikoliski Сегодня, 02:10
      0
      Все верно-пусть варганят ПРО, выходят из СНВ, мы наклепаем недорогих крылатых ракет и навесим их на все что можно- ту-22м3, су-34, корабли, дизельные подлодки, учитывая то что система Пэтриот не достает цели с высотой полета ниже 60 метров, а зрк малой дальности США думая воевать "на чужой территории малой кровью" вообще не удосужились выпускать( есть только зсу вулкан, но тот вообще неспособен сбить ракету летящую хотя-бы 3000 км ч( как-Х-22 к примеру)
      1. Vadmir Офлайн
        Vadmir Сегодня, 03:30
        +1
        ракету летящую хотя-бы 3000 км ч( как-Х-22 к примеру)
        Ну не на высоте же ниже 60м, там скорости заметно ниже, плотность воздуха на малых высотах слишком высока.
        навесим их на все что можно- ту-22м3, су-34, корабли, дизельные подлодки,
        Для использования Су-34 и Ту-22М3 на стратегической дальности нужен большой парк заправщиков, а у нас их крайне мало. А кораблям и дизельным подлодкам нужно еще приблизится к побережью противника, что при доминировании флота США представляется утопией.

        Вообще для ответно-встречного удара подходят только шахтные МБР и находящиеся на боевом дежурстве (под водой) атомные подлодки с МБР, поскольку скорость реагирования авиации и мобильных комплексов слишком низка, а подлодки стоящие у причала слишком близко к морю из которого крылатые ракеты с вражеских подлодок могут прилететь за считанные минуты.

        Напомню, время подлета МБР из США составляет около 30 минут, за это время нужно уточнить факт нанесения удара, а Президенту принять решение и отдать приказ об ударе. За это время авиация не успеет взлететь, а Ярсы не успеют выехать из ангаров, не говоря уж о надводных кораблях.
  16. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 06:26
    0
    У них абсолютное превосходство по "болтающим" боевым блокам. Так что это "Россия заставила САСШ выйти из договора многочисленными нарушениями и неуважением к букве соглашения". А по...гравию. Не "свободные американцы" нам власть выбирают. Так что нам на их мнение ...гравием посыпать. А по сему пущай пишуть, а мы по чуть-чуть им будем реальные новости "стратегического противостояния" присылать, да может и гранты какие проплатим в целях исследования поражения ядерным оружием населения,инфраструктуры ну в принци пе географии "града сияющего на...гравийном холме". Какая нужная штука этот гравий!
  17. g1washntwn Офлайн
    g1washntwn Сегодня, 08:09
    +1
    Иран ранее сказал, что США недоговороспособная сторона. Я с ними согласен.
    Смысл словосочетания "слово джентльмена" выродился в полную бессмыслицу и оксюморон.