Болтон: США не исключают выхода из договора СНВ-3

Соединенные Штаты могут выйти из договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве.Болтон пояснил, что США не исключают выхода из договора СНВ-3 и рассмотреть другие возможности и методы контроля за вооружениями, но на данный момент окончательного решения по данному вопросу нет. Правительство США на сегодняшний день рассматривает три варианта дальнейших действий: заключить новое соглашение, внести изменения в прежнее или же вообще отказаться от договора и найти другие методы контроля за вооружениями. Он отметил, что США пока не установили какой-либо даты для дальнейших переговоров относительно соглашения СНВ.Договор СНВ-3 вступил в силу в 2011 году. Он остается в силе до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Договор также может быть продлен на срок не более пяти лет, если обе стороны выразят такое желание.Ранее сообщалось, что сегодня в Женеве прошли переговоры секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. В ходе встречи поднимался вопрос продления договора СНВ-3, но итогового решения по данному вопросу принято не было.