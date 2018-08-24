Почему вымирает Украина
Около 70 % жителей Украины полагают, что наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. То есть «программирование» жителей Малороссии-Украины идёт вполне успешно.
Опрос, проведённый социологической группой «Рейтинг», показал, что подобной точки зрения придерживаются 68 % респондентов. Всего 9 % считают, что наследницей Киевской Руси является именно Россия. Еще 6 % полагают, что ни Украина, ни Россия не могут претендовать на наследие древнерусского государства, а 17% не смогли дать ответа. Большинство из тех, кто назвал наследницей Киевской Руси Украину, проживают на западе и в центре страны (по 79 %). На юге страны этой версии придерживаются 54 %, на востоке — 51 %.
Отмечается, что за десять лет число тех, кто считает Украину наследницей Киевской Руси, увеличилось — в 2008 году такой ответ дали 54 %. Также указывается, что вдвое снизился процент тех, кто считает наследницей Древнерусского государства Россию — десять лет назад таких было 18 %. Опрос проводился 3-10 августа 2018 года среди двух тысяч жителей Украины старше 18 лет.
Таким образом, националистическая политика Киева привела к полной политико-исторической и культурной дезориентации населения Малой России (Украины). По мере ухода поколений людей, которые получили нормальное образование в СССР, всё больше «украинцев» - русских с «промытыми мозгами», зомбированных украинством (украинской идеологией). Для них «москали-русские» — это враги, оккупанты и потомки монголов и финно-угров, а «украинцы» - «истинные славяне», наследники Древней Руси.
То есть мы видим повторение того, что было в Третьем рейхе. Методика одинаковая. Только в фейковой, фарсовом образе. Так как в Германии действительно строили мировую империю – Вечный рейх, с мощной промышленностью, ВПК, с приоритетом новейших технологии, создали передовые вооруженные силы, поддерживали рост численности немецкого народа, развивали инфраструктуру (заводы, энергетика, новые здания, дороги, мосты и т. д.). На Украине же всё наоборот – полный развал и уничтожение богатого советского наследства. Хозяева Запада, контролирующие колониальный режим в Киеве, делают всё чтобы уничтожить юго-западную часть русского суперэтноса. Сознательно уничтожают русский язык и культуру, историю, создают фейковую «украинскую историю», искажают язык и культуру, что ведёт к духовной и интеллектуальной деградации народа. Разрушают и разворовывают народное хозяйство – промышленность и село, промышленную, энергетическую, транспортную и социальную инфраструктуру. Вырубают леса, отравляют водоемы, реки. Стравливают русских с русскими, развязали братоубийственную войну на Донбассе. Превращают молодежь Украины в «зомби», «пушечное мясо», воспитанную в ненависти и страхе, нацеленную только на войну с Россией. Криминальная революция, развал системы здравоохранения. И далее будет только хуже. В частности, Украина на пороге полного инфраструктурного коллапса – капиталовложений после развала СССР в энергетику, систему ЖКХ, железнодорожную сеть, дороги, мосты, градостроительство, аэропорты и т. д., не было или они были минимальными. Республика на пороге полного коллапса. После развала СССР Киев так и не смог создать полноценного проекта развития, воспользоваться своим уникальным положением «моста» между Россией и Европой. Политика воров-олигархов и нацистов ускорила приближение катастрофы.
Неудивительно, что когда-то одна из самых процветающих республик Советского Союза (Великой России) стремительно вымирает. Так, после распада СССР население Украины сократилось с 52 до 42 млн. человек, при этом смертность в стране значительно превышает рождаемость, сообщается в сюжете украинского телеканала ТСН. «Мы первая нация в мире, которая может исчезнуть полностью. Вдумайтесь в цифру: за 25 лет — минус 10 млн. украинцев. Это целая Швеция, Греция или Португалия». Такой катастрофической потери населения не было ни во время голода 1930-х годов, ни даже во время Великой Отечественной войны. По словам ведущей, каждый день в среднем умирают около 1,5 тыс. украинцев. 1 тыс. — от инфарктов, более 200 — от онкологических заболеваний. 18 человек в день на Украине совершают самоубийства, 13 человек погибают в ДТП. Кроме того, в Донбассе ежедневно гибнут по три украинских силовика. На 100 родившихся на Украине, как отмечается в сюжете, приходится 140 умерших. Ежегодно умирает столько же граждан страны, сколько живет в Хмельницком, Сумах или Черновцах.
При этом реальные цифры могут значительно отличаться — так, по мнению ряда экспертов, население Украины составляет всего 35 млн. человек. Перепись населения проводилась последний раз 18 лет назад, и власти постоянно откладывают ее проведение. Есть отколовшиеся регионы – Крым и Донбасс. Несколько миллионов человек постоянно находятся на заработках в странах Европы и в России. Молодёжь, не видя никакой перспективы на Украине, стремится сбежать, пристроиться хоть дворником, хоть прислугой в более богатых странах. Быть фактически рабом в какой-нибудь западной стране получается выгоднее и сытнее, чем «свободным украинцем».
Запад это вполне устраивает. Как не раз отмечали различные либеральные фашисты, в России и на Украине-Малороссии – «избыточное население». Для обслуживания колониальных потребностей, вроде «трубы», в России достаточно 40 млн. человек, а на Украине – 20 млн. Всё по планам Гитлера и других ненавистников России и русских. Русский суперэтнос, включая малороссов-украинцев, вымирает. Часть русских-малороссов «зомбирована» и используется для братоубийственной войны, в качестве «пушечного мяса» в тысячелетнем противостоянии Руси с Западом. Часть превращена в рабов, обслугу западных хозяев-рабовладельцев. Белые рабы с Украины должны «разбавить» поток арабо-африканский миграционный поток в Европу. Местные воры-олигархи, колониальная администрация, при полной поддержке Запада, разворовывает ещё оставшиеся богатства страны, в частности, земельные, лесные. Фактически в Малороссии установлен режим культурного, социально-экономического геноцида, создано общество истребления и самоистребления. Люди же, понимая собственную ненужность и холопский статус (хотя бы на уровне подсознания), бегут или вымирают – массовый алкоголизм, наркомания, самоубийства, убийства и т. д. Идёт освобождение «жизненного пространства» от русских.
Фейковая культура, язык и история, которые навязывают жителям Украины, помогает в деле создания европейских рабов (рабсилы). Это одна из мировых тенденций – создание «человека мира» («серой расы»), без культурных, языковых, национальных и исторических корней. Идеальный раб – потребитель, чьем мнение формируется с помощью ведущих мировых СМИ, информационных сетей.
В целом единственное спасение Малороссии-Украины в воссоединении с Россией и общем проекте развития. При этом не стоит думать, что всё потеряно или отказываться от западной части Украины, в частности от древнерусского города Львова. Так, немецкие нацисты «обработали» народ всего за несколько лет (это без массового ТВ и интернета!). Большинство населения искренне поверила в «избранность» немцев, арийскую, нордическую расу, «непобедимость» и т. д. Но также быстро в Германии и Австрии провели и денацификацию – комплекс мер, направленных на очищение общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацистской идеологии. Активных нацистов лишили части гражданских прав, уволили с руководящих постов, военные преступники подлежали уголовному наказанию. То есть эти процессы управляемы и обратимы. Таким же образом можно провести и денацификацию Украины, вернуть ей русскость, общую русскую веру, культуру, историю и язык.
Мы же должны помнить, что «история Украины» и «украинцы» — это ложная история и этническая химера. Их придумали ещё в Польше, Ватикане, поддержали в Австрии и Германии, а затем в Англии и США (на Западе), чтобы расчленить единую русскую цивилизацию (Русь) и русский суперэтнос. В Киевской Руси, затем в Малороссии и Украинской ССР жили русские люди (русы). Так было тысячу лет назад, во времена Богдана Хмельницкого и сто лет назад. «Украину» и «украинцев» создали директивным порядком в Советской России, что было огромной ошибкой (или вредительством). До этого «украинствующие» были маленькой маргинальной кучкой в среде интеллигенции Малороссии, не имеющей практически никакого влияния в среде западнорусского населения.
Понятие «Киевская Русь», как и «Московская Русь» – это искусственное понятие, созданное историками Российской империи и поддержанное историками СССР. Оно было создано, чтобы территориально и по времени отличать периоды общей истории Русского государства. Никогда русские не называли себя жителями «Киевской Руси» или «Украины», «Московии». С древнейших времен они жили на Руси, Русской земле, считали себя русами, русскими. Во всех исторических памятниках, летописях, документах говорится о «Русской земле», «русских князьях», «русском законе», «Русской правде», «русском роде», «русском народе». Применяются для отдельного человека слово «русин», во множественном числе – «русские», как существительное собирательное встречается слово «русь». В «Киевской Руси» жила русь, русские. Именно так самоопределяли себя жители Руси тысячу лет назад. Не называли они себя «украинцами», «украинцами-русами», «малороссами», «восточными славянами» или «россиянами».
Ничего не изменилось и в более поздние времена, когда западнорусские земли оказались в составе Великого княжества Литовского и Русского, и Польши. Национальный состав западной части Руси не изменился. Как жили там русы-русские, так и продолжали жить. Киев и Львов оставались русскими городами. Топонима «Украина» и этнонима «украинцы» в источниках Древней Руси нет! Позднее «украиной-окраиной» стали называть отдаленные от нового политического центра Руси-России – Москвы, земли. К примеру, псковская «украйна» или сибирская. Поляки ассимилировали западнорусскую знать (роды князей Слуцких, Заславских, Вишневецких, Чарторыйских, Пронских, Ружинских и т.д.). Русская знать полностью натурализовалась в «поляков»: женились на польках, по-польски говорили, приняли католицизм, детей отдавали в польские учебные заведения. Но знать была ничтожной частью народа, население же Западной Руси было русским. Народ сохранил свою русскость, православную веру, язык, традиции, память. Это и предопределило победу русской национально-освободительной войны во главе с Богданом Хмельницким. Кстати, Хмельницкий, говоря о войне с поляками, «хотящими искоренити Церьковь Божию, дабы и имя Русское не помянулось в земле нашей, предельно ясно и четко дал понимание высшего смысла борьбы, как войны русского народа за национальную независимость, сохранение русскости. Ничего, собственно, не изменилось в настоящее время – снова борьба Запада с Русью приобретает характер войны за сохранение русской цивилизации, русского народа, культуры, языка и истории – русскости.
Русскость Западной Руси (Малороссии-Укрианы) была сохранена вплоть начала XX столетия. «Украинцами» считали себя только немногочисленные представители украинствующей интеллигенции, порожденной происками польских, римско-католических и австрийских властей, которые вели борьбу за расчленение тела единого Русского государства и народа. В годы мировой войны австро-германские власти устроили геноцид активной части западнорусского населения, чтобы подчинить себе население западной части России. Но только Революция, Смута 1917 года позволила создать «самостийную» Украину – чередой прошли украинские бантустаны (Центральная Рада, Гетманщина, Директория). Они смогли возникнуть только из-за развала России и поддержки извне. Они были ограничены временем, не имели ресурса, чтобы организовать широкое наступление на русский язык, культуру и историю, общую для всех русских, где бы они не жили – в Киевщине, Рязанщине или Сибири. Дело в основном ограничилось принятием громких деклараций, да комедийной сменой вывесок на магазинах и учреждениях власти. К этому добавилось изгнание с работы служащих, которые не владели укрмовою (южнорусский говор, сознательно искаженный полонизмами и новыми словами).
Дело двинулось при большевиках, когда директивным путем создали «Украинскую Советскую Социалистическую Республику» (УССР) и «украинский народ». Дело украинизации было поставлено на государственную основу. Задействовали все структуры, от просветительских до законодательных и карательных. Тут уже не только переводилась на новояз документация, вывески и газеты, но даже разговаривать по-русски в учреждениях запрещали. Дикий разгул русофобии длился более десяти лет, с середины 1920-х годов до переломного 1937 года, когда наиболее оголтелые фанатики-украинизаторы сами оказались в рядах «врагов народа» (вполне заслуженно) и тысячами отправились в лагеря. При Сталине официально украинизацию не запретили, но она перестала быть приоритетной, заглохла.
Во время Великой войны, когда Украина была оккупирована гитлеровцами, активная украинизация была продолжена. В Берлине уделяли большое внимание расчленению и уничтожению России и русского народа, и в этом деле украинский вопрос был наиважнейшим. Он позволял отделить от русского суперэтноса десятки миллионов человек. Гитлер не задавался вопросом: почему подавляющее большинство «украинцев» не владеют укрмовою. Ему было важно одно: любой ценой уменьшить численность русского народа, чтобы максимально ослабить его сопротивление оккупационному режиму. Это вековая стратегия всех врагов Руси и русского народа. Украинизация — это отличная форма этнического геноцида, чем больше «украинцев», тем меньше русских.
Однако планы Гитлера и его украинских друзей не были реализованы. Красная Армия положила конец мечтаниям о создании самостийного украинского бантустана под протекторатом «Вечного рейха». Ещё одну попытку украинизации предприняли во время «перестроки-1» Хрущева, но при Брежневе дело пустили на самотек. Планов расширить применение украинского новояза уже не составляли, а без государственной поддержки украинство стало отмирать естественным путем. Только развал СССР и создание «независимой» Украины позволили начать новую масштабную кампанию по украинизацию Западной Руси-России.
Итоги печальны: колониальная политика во всей красе; деиндустриализация; духовная, культурная и интеллектуальная деградация; настоящая психокатастрофа; братоубийственная война; создание плацдарма НАТО для дальнейшего «натиска на Восток» с использованием украинской армии как «пушечного мяса; вымирание западной части русского суперэтноса.
Опрос, проведённый социологической группой «Рейтинг», показал, что подобной точки зрения придерживаются 68 % респондентов. Всего 9 % считают, что наследницей Киевской Руси является именно Россия. Еще 6 % полагают, что ни Украина, ни Россия не могут претендовать на наследие древнерусского государства, а 17% не смогли дать ответа. Большинство из тех, кто назвал наследницей Киевской Руси Украину, проживают на западе и в центре страны (по 79 %). На юге страны этой версии придерживаются 54 %, на востоке — 51 %.
Отмечается, что за десять лет число тех, кто считает Украину наследницей Киевской Руси, увеличилось — в 2008 году такой ответ дали 54 %. Также указывается, что вдвое снизился процент тех, кто считает наследницей Древнерусского государства Россию — десять лет назад таких было 18 %. Опрос проводился 3-10 августа 2018 года среди двух тысяч жителей Украины старше 18 лет.
Таким образом, националистическая политика Киева привела к полной политико-исторической и культурной дезориентации населения Малой России (Украины). По мере ухода поколений людей, которые получили нормальное образование в СССР, всё больше «украинцев» - русских с «промытыми мозгами», зомбированных украинством (украинской идеологией). Для них «москали-русские» — это враги, оккупанты и потомки монголов и финно-угров, а «украинцы» - «истинные славяне», наследники Древней Руси.
То есть мы видим повторение того, что было в Третьем рейхе. Методика одинаковая. Только в фейковой, фарсовом образе. Так как в Германии действительно строили мировую империю – Вечный рейх, с мощной промышленностью, ВПК, с приоритетом новейших технологии, создали передовые вооруженные силы, поддерживали рост численности немецкого народа, развивали инфраструктуру (заводы, энергетика, новые здания, дороги, мосты и т. д.). На Украине же всё наоборот – полный развал и уничтожение богатого советского наследства. Хозяева Запада, контролирующие колониальный режим в Киеве, делают всё чтобы уничтожить юго-западную часть русского суперэтноса. Сознательно уничтожают русский язык и культуру, историю, создают фейковую «украинскую историю», искажают язык и культуру, что ведёт к духовной и интеллектуальной деградации народа. Разрушают и разворовывают народное хозяйство – промышленность и село, промышленную, энергетическую, транспортную и социальную инфраструктуру. Вырубают леса, отравляют водоемы, реки. Стравливают русских с русскими, развязали братоубийственную войну на Донбассе. Превращают молодежь Украины в «зомби», «пушечное мясо», воспитанную в ненависти и страхе, нацеленную только на войну с Россией. Криминальная революция, развал системы здравоохранения. И далее будет только хуже. В частности, Украина на пороге полного инфраструктурного коллапса – капиталовложений после развала СССР в энергетику, систему ЖКХ, железнодорожную сеть, дороги, мосты, градостроительство, аэропорты и т. д., не было или они были минимальными. Республика на пороге полного коллапса. После развала СССР Киев так и не смог создать полноценного проекта развития, воспользоваться своим уникальным положением «моста» между Россией и Европой. Политика воров-олигархов и нацистов ускорила приближение катастрофы.
Неудивительно, что когда-то одна из самых процветающих республик Советского Союза (Великой России) стремительно вымирает. Так, после распада СССР население Украины сократилось с 52 до 42 млн. человек, при этом смертность в стране значительно превышает рождаемость, сообщается в сюжете украинского телеканала ТСН. «Мы первая нация в мире, которая может исчезнуть полностью. Вдумайтесь в цифру: за 25 лет — минус 10 млн. украинцев. Это целая Швеция, Греция или Португалия». Такой катастрофической потери населения не было ни во время голода 1930-х годов, ни даже во время Великой Отечественной войны. По словам ведущей, каждый день в среднем умирают около 1,5 тыс. украинцев. 1 тыс. — от инфарктов, более 200 — от онкологических заболеваний. 18 человек в день на Украине совершают самоубийства, 13 человек погибают в ДТП. Кроме того, в Донбассе ежедневно гибнут по три украинских силовика. На 100 родившихся на Украине, как отмечается в сюжете, приходится 140 умерших. Ежегодно умирает столько же граждан страны, сколько живет в Хмельницком, Сумах или Черновцах.
При этом реальные цифры могут значительно отличаться — так, по мнению ряда экспертов, население Украины составляет всего 35 млн. человек. Перепись населения проводилась последний раз 18 лет назад, и власти постоянно откладывают ее проведение. Есть отколовшиеся регионы – Крым и Донбасс. Несколько миллионов человек постоянно находятся на заработках в странах Европы и в России. Молодёжь, не видя никакой перспективы на Украине, стремится сбежать, пристроиться хоть дворником, хоть прислугой в более богатых странах. Быть фактически рабом в какой-нибудь западной стране получается выгоднее и сытнее, чем «свободным украинцем».
Запад это вполне устраивает. Как не раз отмечали различные либеральные фашисты, в России и на Украине-Малороссии – «избыточное население». Для обслуживания колониальных потребностей, вроде «трубы», в России достаточно 40 млн. человек, а на Украине – 20 млн. Всё по планам Гитлера и других ненавистников России и русских. Русский суперэтнос, включая малороссов-украинцев, вымирает. Часть русских-малороссов «зомбирована» и используется для братоубийственной войны, в качестве «пушечного мяса» в тысячелетнем противостоянии Руси с Западом. Часть превращена в рабов, обслугу западных хозяев-рабовладельцев. Белые рабы с Украины должны «разбавить» поток арабо-африканский миграционный поток в Европу. Местные воры-олигархи, колониальная администрация, при полной поддержке Запада, разворовывает ещё оставшиеся богатства страны, в частности, земельные, лесные. Фактически в Малороссии установлен режим культурного, социально-экономического геноцида, создано общество истребления и самоистребления. Люди же, понимая собственную ненужность и холопский статус (хотя бы на уровне подсознания), бегут или вымирают – массовый алкоголизм, наркомания, самоубийства, убийства и т. д. Идёт освобождение «жизненного пространства» от русских.
Фейковая культура, язык и история, которые навязывают жителям Украины, помогает в деле создания европейских рабов (рабсилы). Это одна из мировых тенденций – создание «человека мира» («серой расы»), без культурных, языковых, национальных и исторических корней. Идеальный раб – потребитель, чьем мнение формируется с помощью ведущих мировых СМИ, информационных сетей.
В целом единственное спасение Малороссии-Украины в воссоединении с Россией и общем проекте развития. При этом не стоит думать, что всё потеряно или отказываться от западной части Украины, в частности от древнерусского города Львова. Так, немецкие нацисты «обработали» народ всего за несколько лет (это без массового ТВ и интернета!). Большинство населения искренне поверила в «избранность» немцев, арийскую, нордическую расу, «непобедимость» и т. д. Но также быстро в Германии и Австрии провели и денацификацию – комплекс мер, направленных на очищение общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацистской идеологии. Активных нацистов лишили части гражданских прав, уволили с руководящих постов, военные преступники подлежали уголовному наказанию. То есть эти процессы управляемы и обратимы. Таким же образом можно провести и денацификацию Украины, вернуть ей русскость, общую русскую веру, культуру, историю и язык.
Мы же должны помнить, что «история Украины» и «украинцы» — это ложная история и этническая химера. Их придумали ещё в Польше, Ватикане, поддержали в Австрии и Германии, а затем в Англии и США (на Западе), чтобы расчленить единую русскую цивилизацию (Русь) и русский суперэтнос. В Киевской Руси, затем в Малороссии и Украинской ССР жили русские люди (русы). Так было тысячу лет назад, во времена Богдана Хмельницкого и сто лет назад. «Украину» и «украинцев» создали директивным порядком в Советской России, что было огромной ошибкой (или вредительством). До этого «украинствующие» были маленькой маргинальной кучкой в среде интеллигенции Малороссии, не имеющей практически никакого влияния в среде западнорусского населения.
Понятие «Киевская Русь», как и «Московская Русь» – это искусственное понятие, созданное историками Российской империи и поддержанное историками СССР. Оно было создано, чтобы территориально и по времени отличать периоды общей истории Русского государства. Никогда русские не называли себя жителями «Киевской Руси» или «Украины», «Московии». С древнейших времен они жили на Руси, Русской земле, считали себя русами, русскими. Во всех исторических памятниках, летописях, документах говорится о «Русской земле», «русских князьях», «русском законе», «Русской правде», «русском роде», «русском народе». Применяются для отдельного человека слово «русин», во множественном числе – «русские», как существительное собирательное встречается слово «русь». В «Киевской Руси» жила русь, русские. Именно так самоопределяли себя жители Руси тысячу лет назад. Не называли они себя «украинцами», «украинцами-русами», «малороссами», «восточными славянами» или «россиянами».
Ничего не изменилось и в более поздние времена, когда западнорусские земли оказались в составе Великого княжества Литовского и Русского, и Польши. Национальный состав западной части Руси не изменился. Как жили там русы-русские, так и продолжали жить. Киев и Львов оставались русскими городами. Топонима «Украина» и этнонима «украинцы» в источниках Древней Руси нет! Позднее «украиной-окраиной» стали называть отдаленные от нового политического центра Руси-России – Москвы, земли. К примеру, псковская «украйна» или сибирская. Поляки ассимилировали западнорусскую знать (роды князей Слуцких, Заславских, Вишневецких, Чарторыйских, Пронских, Ружинских и т.д.). Русская знать полностью натурализовалась в «поляков»: женились на польках, по-польски говорили, приняли католицизм, детей отдавали в польские учебные заведения. Но знать была ничтожной частью народа, население же Западной Руси было русским. Народ сохранил свою русскость, православную веру, язык, традиции, память. Это и предопределило победу русской национально-освободительной войны во главе с Богданом Хмельницким. Кстати, Хмельницкий, говоря о войне с поляками, «хотящими искоренити Церьковь Божию, дабы и имя Русское не помянулось в земле нашей, предельно ясно и четко дал понимание высшего смысла борьбы, как войны русского народа за национальную независимость, сохранение русскости. Ничего, собственно, не изменилось в настоящее время – снова борьба Запада с Русью приобретает характер войны за сохранение русской цивилизации, русского народа, культуры, языка и истории – русскости.
Русскость Западной Руси (Малороссии-Укрианы) была сохранена вплоть начала XX столетия. «Украинцами» считали себя только немногочисленные представители украинствующей интеллигенции, порожденной происками польских, римско-католических и австрийских властей, которые вели борьбу за расчленение тела единого Русского государства и народа. В годы мировой войны австро-германские власти устроили геноцид активной части западнорусского населения, чтобы подчинить себе население западной части России. Но только Революция, Смута 1917 года позволила создать «самостийную» Украину – чередой прошли украинские бантустаны (Центральная Рада, Гетманщина, Директория). Они смогли возникнуть только из-за развала России и поддержки извне. Они были ограничены временем, не имели ресурса, чтобы организовать широкое наступление на русский язык, культуру и историю, общую для всех русских, где бы они не жили – в Киевщине, Рязанщине или Сибири. Дело в основном ограничилось принятием громких деклараций, да комедийной сменой вывесок на магазинах и учреждениях власти. К этому добавилось изгнание с работы служащих, которые не владели укрмовою (южнорусский говор, сознательно искаженный полонизмами и новыми словами).
Дело двинулось при большевиках, когда директивным путем создали «Украинскую Советскую Социалистическую Республику» (УССР) и «украинский народ». Дело украинизации было поставлено на государственную основу. Задействовали все структуры, от просветительских до законодательных и карательных. Тут уже не только переводилась на новояз документация, вывески и газеты, но даже разговаривать по-русски в учреждениях запрещали. Дикий разгул русофобии длился более десяти лет, с середины 1920-х годов до переломного 1937 года, когда наиболее оголтелые фанатики-украинизаторы сами оказались в рядах «врагов народа» (вполне заслуженно) и тысячами отправились в лагеря. При Сталине официально украинизацию не запретили, но она перестала быть приоритетной, заглохла.
Во время Великой войны, когда Украина была оккупирована гитлеровцами, активная украинизация была продолжена. В Берлине уделяли большое внимание расчленению и уничтожению России и русского народа, и в этом деле украинский вопрос был наиважнейшим. Он позволял отделить от русского суперэтноса десятки миллионов человек. Гитлер не задавался вопросом: почему подавляющее большинство «украинцев» не владеют укрмовою. Ему было важно одно: любой ценой уменьшить численность русского народа, чтобы максимально ослабить его сопротивление оккупационному режиму. Это вековая стратегия всех врагов Руси и русского народа. Украинизация — это отличная форма этнического геноцида, чем больше «украинцев», тем меньше русских.
Однако планы Гитлера и его украинских друзей не были реализованы. Красная Армия положила конец мечтаниям о создании самостийного украинского бантустана под протекторатом «Вечного рейха». Ещё одну попытку украинизации предприняли во время «перестроки-1» Хрущева, но при Брежневе дело пустили на самотек. Планов расширить применение украинского новояза уже не составляли, а без государственной поддержки украинство стало отмирать естественным путем. Только развал СССР и создание «независимой» Украины позволили начать новую масштабную кампанию по украинизацию Западной Руси-России.
Итоги печальны: колониальная политика во всей красе; деиндустриализация; духовная, культурная и интеллектуальная деградация; настоящая психокатастрофа; братоубийственная война; создание плацдарма НАТО для дальнейшего «натиска на Восток» с использованием украинской армии как «пушечного мяса; вымирание западной части русского суперэтноса.
- Автор:
- Самсонов Александр
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