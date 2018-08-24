Аналитика

Почему вымирает Украина

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Около 70 % жителей Украины полагают, что наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. То есть «программирование» жителей Малороссии-Украины идёт вполне успешно.

Опрос, проведённый социологической группой «Рейтинг», показал, что подобной точки зрения придерживаются 68 % респондентов. Всего 9 % считают, что наследницей Киевской Руси является именно Россия. Еще 6 % полагают, что ни Украина, ни Россия не могут претендовать на наследие древнерусского государства, а 17% не смогли дать ответа. Большинство из тех, кто назвал наследницей Киевской Руси Украину, проживают на западе и в центре страны (по 79 %). На юге страны этой версии придерживаются 54 %, на востоке — 51 %.

Отмечается, что за десять лет число тех, кто считает Украину наследницей Киевской Руси, увеличилось — в 2008 году такой ответ дали 54 %. Также указывается, что вдвое снизился процент тех, кто считает наследницей Древнерусского государства Россию — десять лет назад таких было 18 %. Опрос проводился 3-10 августа 2018 года среди двух тысяч жителей Украины старше 18 лет.


Таким образом, националистическая политика Киева привела к полной политико-исторической и культурной дезориентации населения Малой России (Украины). По мере ухода поколений людей, которые получили нормальное образование в СССР, всё больше «украинцев» - русских с «промытыми мозгами», зомбированных украинством (украинской идеологией). Для них «москали-русские» — это враги, оккупанты и потомки монголов и финно-угров, а «украинцы» - «истинные славяне», наследники Древней Руси.

То есть мы видим повторение того, что было в Третьем рейхе. Методика одинаковая. Только в фейковой, фарсовом образе. Так как в Германии действительно строили мировую империю – Вечный рейх, с мощной промышленностью, ВПК, с приоритетом новейших технологии, создали передовые вооруженные силы, поддерживали рост численности немецкого народа, развивали инфраструктуру (заводы, энергетика, новые здания, дороги, мосты и т. д.). На Украине же всё наоборот – полный развал и уничтожение богатого советского наследства. Хозяева Запада, контролирующие колониальный режим в Киеве, делают всё чтобы уничтожить юго-западную часть русского суперэтноса. Сознательно уничтожают русский язык и культуру, историю, создают фейковую «украинскую историю», искажают язык и культуру, что ведёт к духовной и интеллектуальной деградации народа. Разрушают и разворовывают народное хозяйство – промышленность и село, промышленную, энергетическую, транспортную и социальную инфраструктуру. Вырубают леса, отравляют водоемы, реки. Стравливают русских с русскими, развязали братоубийственную войну на Донбассе. Превращают молодежь Украины в «зомби», «пушечное мясо», воспитанную в ненависти и страхе, нацеленную только на войну с Россией. Криминальная революция, развал системы здравоохранения. И далее будет только хуже. В частности, Украина на пороге полного инфраструктурного коллапса – капиталовложений после развала СССР в энергетику, систему ЖКХ, железнодорожную сеть, дороги, мосты, градостроительство, аэропорты и т. д., не было или они были минимальными. Республика на пороге полного коллапса. После развала СССР Киев так и не смог создать полноценного проекта развития, воспользоваться своим уникальным положением «моста» между Россией и Европой. Политика воров-олигархов и нацистов ускорила приближение катастрофы.

Неудивительно, что когда-то одна из самых процветающих республик Советского Союза (Великой России) стремительно вымирает. Так, после распада СССР население Украины сократилось с 52 до 42 млн. человек, при этом смертность в стране значительно превышает рождаемость, сообщается в сюжете украинского телеканала ТСН. «Мы первая нация в мире, которая может исчезнуть полностью. Вдумайтесь в цифру: за 25 лет — минус 10 млн. украинцев. Это целая Швеция, Греция или Португалия». Такой катастрофической потери населения не было ни во время голода 1930-х годов, ни даже во время Великой Отечественной войны. По словам ведущей, каждый день в среднем умирают около 1,5 тыс. украинцев. 1 тыс. — от инфарктов, более 200 — от онкологических заболеваний. 18 человек в день на Украине совершают самоубийства, 13 человек погибают в ДТП. Кроме того, в Донбассе ежедневно гибнут по три украинских силовика. На 100 родившихся на Украине, как отмечается в сюжете, приходится 140 умерших. Ежегодно умирает столько же граждан страны, сколько живет в Хмельницком, Сумах или Черновцах.

При этом реальные цифры могут значительно отличаться — так, по мнению ряда экспертов, население Украины составляет всего 35 млн. человек. Перепись населения проводилась последний раз 18 лет назад, и власти постоянно откладывают ее проведение. Есть отколовшиеся регионы – Крым и Донбасс. Несколько миллионов человек постоянно находятся на заработках в странах Европы и в России. Молодёжь, не видя никакой перспективы на Украине, стремится сбежать, пристроиться хоть дворником, хоть прислугой в более богатых странах. Быть фактически рабом в какой-нибудь западной стране получается выгоднее и сытнее, чем «свободным украинцем».

Почему вымирает Украина


Запад это вполне устраивает. Как не раз отмечали различные либеральные фашисты, в России и на Украине-Малороссии – «избыточное население». Для обслуживания колониальных потребностей, вроде «трубы», в России достаточно 40 млн. человек, а на Украине – 20 млн. Всё по планам Гитлера и других ненавистников России и русских. Русский суперэтнос, включая малороссов-украинцев, вымирает. Часть русских-малороссов «зомбирована» и используется для братоубийственной войны, в качестве «пушечного мяса» в тысячелетнем противостоянии Руси с Западом. Часть превращена в рабов, обслугу западных хозяев-рабовладельцев. Белые рабы с Украины должны «разбавить» поток арабо-африканский миграционный поток в Европу. Местные воры-олигархи, колониальная администрация, при полной поддержке Запада, разворовывает ещё оставшиеся богатства страны, в частности, земельные, лесные. Фактически в Малороссии установлен режим культурного, социально-экономического геноцида, создано общество истребления и самоистребления. Люди же, понимая собственную ненужность и холопский статус (хотя бы на уровне подсознания), бегут или вымирают – массовый алкоголизм, наркомания, самоубийства, убийства и т. д. Идёт освобождение «жизненного пространства» от русских.

Фейковая культура, язык и история, которые навязывают жителям Украины, помогает в деле создания европейских рабов (рабсилы). Это одна из мировых тенденций – создание «человека мира» («серой расы»), без культурных, языковых, национальных и исторических корней. Идеальный раб – потребитель, чьем мнение формируется с помощью ведущих мировых СМИ, информационных сетей.

В целом единственное спасение Малороссии-Украины в воссоединении с Россией и общем проекте развития. При этом не стоит думать, что всё потеряно или отказываться от западной части Украины, в частности от древнерусского города Львова. Так, немецкие нацисты «обработали» народ всего за несколько лет (это без массового ТВ и интернета!). Большинство населения искренне поверила в «избранность» немцев, арийскую, нордическую расу, «непобедимость» и т. д. Но также быстро в Германии и Австрии провели и денацификацию – комплекс мер, направленных на очищение общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацистской идеологии. Активных нацистов лишили части гражданских прав, уволили с руководящих постов, военные преступники подлежали уголовному наказанию. То есть эти процессы управляемы и обратимы. Таким же образом можно провести и денацификацию Украины, вернуть ей русскость, общую русскую веру, культуру, историю и язык.

Мы же должны помнить, что «история Украины» и «украинцы» — это ложная история и этническая химера. Их придумали ещё в Польше, Ватикане, поддержали в Австрии и Германии, а затем в Англии и США (на Западе), чтобы расчленить единую русскую цивилизацию (Русь) и русский суперэтнос. В Киевской Руси, затем в Малороссии и Украинской ССР жили русские люди (русы). Так было тысячу лет назад, во времена Богдана Хмельницкого и сто лет назад. «Украину» и «украинцев» создали директивным порядком в Советской России, что было огромной ошибкой (или вредительством). До этого «украинствующие» были маленькой маргинальной кучкой в среде интеллигенции Малороссии, не имеющей практически никакого влияния в среде западнорусского населения.

Понятие «Киевская Русь», как и «Московская Русь» – это искусственное понятие, созданное историками Российской империи и поддержанное историками СССР. Оно было создано, чтобы территориально и по времени отличать периоды общей истории Русского государства. Никогда русские не называли себя жителями «Киевской Руси» или «Украины», «Московии». С древнейших времен они жили на Руси, Русской земле, считали себя русами, русскими. Во всех исторических памятниках, летописях, документах говорится о «Русской земле», «русских князьях», «русском законе», «Русской правде», «русском роде», «русском народе». Применяются для отдельного человека слово «русин», во множественном числе – «русские», как существительное собирательное встречается слово «русь». В «Киевской Руси» жила русь, русские. Именно так самоопределяли себя жители Руси тысячу лет назад. Не называли они себя «украинцами», «украинцами-русами», «малороссами», «восточными славянами» или «россиянами».

Ничего не изменилось и в более поздние времена, когда западнорусские земли оказались в составе Великого княжества Литовского и Русского, и Польши. Национальный состав западной части Руси не изменился. Как жили там русы-русские, так и продолжали жить. Киев и Львов оставались русскими городами. Топонима «Украина» и этнонима «украинцы» в источниках Древней Руси нет! Позднее «украиной-окраиной» стали называть отдаленные от нового политического центра Руси-России – Москвы, земли. К примеру, псковская «украйна» или сибирская. Поляки ассимилировали западнорусскую знать (роды князей Слуцких, Заславских, Вишневецких, Чарторыйских, Пронских, Ружинских и т.д.). Русская знать полностью натурализовалась в «поляков»: женились на польках, по-польски говорили, приняли католицизм, детей отдавали в польские учебные заведения. Но знать была ничтожной частью народа, население же Западной Руси было русским. Народ сохранил свою русскость, православную веру, язык, традиции, память. Это и предопределило победу русской национально-освободительной войны во главе с Богданом Хмельницким. Кстати, Хмельницкий, говоря о войне с поляками, «хотящими искоренити Церьковь Божию, дабы и имя Русское не помянулось в земле нашей, предельно ясно и четко дал понимание высшего смысла борьбы, как войны русского народа за национальную независимость, сохранение русскости. Ничего, собственно, не изменилось в настоящее время – снова борьба Запада с Русью приобретает характер войны за сохранение русской цивилизации, русского народа, культуры, языка и истории – русскости.

Русскость Западной Руси (Малороссии-Укрианы) была сохранена вплоть начала XX столетия. «Украинцами» считали себя только немногочисленные представители украинствующей интеллигенции, порожденной происками польских, римско-католических и австрийских властей, которые вели борьбу за расчленение тела единого Русского государства и народа. В годы мировой войны австро-германские власти устроили геноцид активной части западнорусского населения, чтобы подчинить себе население западной части России. Но только Революция, Смута 1917 года позволила создать «самостийную» Украину – чередой прошли украинские бантустаны (Центральная Рада, Гетманщина, Директория). Они смогли возникнуть только из-за развала России и поддержки извне. Они были ограничены временем, не имели ресурса, чтобы организовать широкое наступление на русский язык, культуру и историю, общую для всех русских, где бы они не жили – в Киевщине, Рязанщине или Сибири. Дело в основном ограничилось принятием громких деклараций, да комедийной сменой вывесок на магазинах и учреждениях власти. К этому добавилось изгнание с работы служащих, которые не владели укрмовою (южнорусский говор, сознательно искаженный полонизмами и новыми словами).

Дело двинулось при большевиках, когда директивным путем создали «Украинскую Советскую Социалистическую Республику» (УССР) и «украинский народ». Дело украинизации было поставлено на государственную основу. Задействовали все структуры, от просветительских до законодательных и карательных. Тут уже не только переводилась на новояз документация, вывески и газеты, но даже разговаривать по-русски в учреждениях запрещали. Дикий разгул русофобии длился более десяти лет, с середины 1920-х годов до переломного 1937 года, когда наиболее оголтелые фанатики-украинизаторы сами оказались в рядах «врагов народа» (вполне заслуженно) и тысячами отправились в лагеря. При Сталине официально украинизацию не запретили, но она перестала быть приоритетной, заглохла.

Во время Великой войны, когда Украина была оккупирована гитлеровцами, активная украинизация была продолжена. В Берлине уделяли большое внимание расчленению и уничтожению России и русского народа, и в этом деле украинский вопрос был наиважнейшим. Он позволял отделить от русского суперэтноса десятки миллионов человек. Гитлер не задавался вопросом: почему подавляющее большинство «украинцев» не владеют укрмовою. Ему было важно одно: любой ценой уменьшить численность русского народа, чтобы максимально ослабить его сопротивление оккупационному режиму. Это вековая стратегия всех врагов Руси и русского народа. Украинизация — это отличная форма этнического геноцида, чем больше «украинцев», тем меньше русских.

Однако планы Гитлера и его украинских друзей не были реализованы. Красная Армия положила конец мечтаниям о создании самостийного украинского бантустана под протекторатом «Вечного рейха». Ещё одну попытку украинизации предприняли во время «перестроки-1» Хрущева, но при Брежневе дело пустили на самотек. Планов расширить применение украинского новояза уже не составляли, а без государственной поддержки украинство стало отмирать естественным путем. Только развал СССР и создание «независимой» Украины позволили начать новую масштабную кампанию по украинизацию Западной Руси-России.

Итоги печальны: колониальная политика во всей красе; деиндустриализация; духовная, культурная и интеллектуальная деградация; настоящая психокатастрофа; братоубийственная война; создание плацдарма НАТО для дальнейшего «натиска на Восток» с использованием украинской армии как «пушечного мяса; вымирание западной части русского суперэтноса.
Автор:
Самсонов Александр
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42 комментария
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  1. avia12005 Офлайн
    avia12005 Сегодня, 04:52
    +1
    Виноваты ты ли в том, что происходит сейчас на Украине, другие народы бывшего СССР? Однозначно. И, в первую очередь, русский народ как государствообразующий.
    1. Комментарий был удален.
      1. avia12005 Офлайн
        avia12005 Сегодня, 09:14
        +6
        Уважаемый, я с вами свиней не пас. И тыкать не буду. Для начала научитесь быть минимально вежливым. А теперь по сути.1. Русских Украины бросили. 2. Кто виноват? Если бы Москва в 1941 не стала бы организовывать партизанское движение на оккупированных территориях, приобрело бы оно такой размах? Учите историю, ЗнАток ГенАфонда.
        1. Комментарий был удален.
        2. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 09:59
          +3
          Юрий,я Вас понимаю прекрасно.Но не русский народ бросил на произвол русских на данной территории.А правители.Да,есть поддержка в гуманитарной,экономической и военной областях.И это относится лишь к малой части русского населения (ЛДНР).Весь остальной юго-восток фактически брошен.Трагедия в Одессе тому пример.Надо было решать этот вопрос весной четыре года назад.Игру вдолгую наша страна не потянет по экономическим соображениям.
          1. avia12005 Офлайн
            avia12005 Сегодня, 10:08
            +3
            По сути верно, и я согласен. Но... Этот брошенный Юго-Восток воспринимает происходящее не иначе как предательство со стороны таких же русских, но живущих в России. А Украина с каждым годом всё больше превращается в страну с идеологически мотивированным на борьбу с Россией населением. В этом смысле сокращение её населения только помогает сформировать там врага для России. И что будут делать будущие поколения с этой угрозой? Это просто полный тупик украинской политики Москвы.
    2. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 09:58
      0
      наследницей Киевской Руси является Украина
      Да нет, это просто дети лейтенанта Шмидта... и все ясно становится...
  2. Dart2027 Офлайн
    Dart2027 Сегодня, 05:33
    +5
    Дело двинулось при большевиках, когда директивным путем создали «Украинскую Советскую Социалистическую Республику» (УССР) и «украинский народ». Дело украинизации было поставлено на государственную основу. Задействовали все структуры, от просветительских до законодательных и карательных.
    Сейчас убежденные коммунисты будут возмущаться и кричать, что все не так.
  3. фа2998 Онлайн
    фа2998 Сегодня, 05:43
    +14
    Можно было бы постебаться над Украиной, если бы у нас в этой области был порядок! Но Россия то же вымирает! Сокращение рождаемости (несмотря на всякие материнские капиталы), люди уезжают.От резкого падения Россию спасает, что северо-кавказкие республики рожают хорошо (наверное денег туда вкладывается побольше чем в остальные регионы).Ну и наши цыгане рожают чуть ли не каждый год.Я не националист, но Россия лет через 50 заметно изменит национальный состав.
    А шпильки в адрес украинским олигархам, которые распродают богатства страны можно смело и нашим переадресовать! . hi
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 06:26
      -3
      чего вы тут крамолу разводите????...вы что не смотрите кисель-ТВ и соловей-шоу????
      сказано вам, что в России всё прекрасно...значит прекрасно...
      1. svp67 Офлайн
        svp67 Сегодня, 09:08
        +5
        Цитата: kepmor
        .вы что не смотрите кисель-ТВ и соловей-шоу????
        сказано вам, что в России всё прекрасно...значит прекрасно...

        Не, мы смотрим укркисель-ТВ, ганаполь-ТВ,гардон-ТВ...и согласно им на Украине ВСЕ ХОРОШО.
    2. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 07:17
      +6
      Цитата: фа2998
      т резкого падения Россию спасает, что северо-кавказкие республики рожают хорошо (наверное денег туда вкладывается побольше чем в остальные регионы).

      Рождаемость зависит от благосостояния народа напрямую, чем ниже (хуже) благосостояние, тем выше рождаемость, чем беднее население, тем больше детей и наоборот, чем выше благосостояние, тем меньше детей и не как иначе.
  4. Naval Офлайн
    Naval Сегодня, 05:50
    +4
    Во первых, галичане на столько отлимеются от остального населения страны 404, ментальностью, религией, жизненным укладом, что легче эфиопов приручить, чем этих бандерофилов. А во вторых, СССР распался из за гонки вооружения и предательства элит, Россия может повторить это, если попробует опять посадить себе на шею 45 миллионов населения, 75 % которого исповедуют зоологическую русофобию. Даже Европа не потащит такой чемодан без ручки, это не прибалты , которых 3 миллиона, их можно содержать как зоопарк домашний, для развлечения. Поэтому они и не горят принимать руину в ЕС.
    Нам бы Крым переварить, а затем уже можно будет откусывать ещё один кусок. Перефразируя пословицу, если 1000 раз сказать слово брат, не факт что не удалять ножом в спину . Поэтому самое разумное, разделить территорию.
    1. Ныробский Офлайн
      Ныробский Сегодня, 06:41
      0
      Цитата: Naval
      Во первых, галичане на столько отлимеются от остального населения страны 404, ментальностью, религией, жизненным укладом, что легче эфиопов приручить, чем этих бандерофилов.

      Самое удивительное состоит в том, что идея незалэжности смогла расползтись от Галиции по всей Уркаине и найти отклик не только в среде так называемых "уркаинцев", но и в среде этнических русских там проживающих, которые сегодня не менее яростно поддерживают выпады уркаинских нациков против России и воюют против ЛДНР. Казалось бы после второй мировой войны народ Уркаины должен был получить мощную прививку от вируса бандеровщины и незалежности, ан нет......как только появилась возможность пролить братскую кровь, они тут же воспользовались этой возможностью и воевали против России в Чечне. Это тогда, почти четверть века назад, после десятилетий мирного общежития в условиях СССР с идеологией братства и интернационализма! Что уж говорить о дне сегодняшнем, когда те же четверть века было потрачено на то, что бы взрастить поколение уркаинцев русофобов?
      Цитата: Naval
      Нам бы Крым переварить, а затем уже можно будет откусывать ещё один кусок. Перефразируя пословицу, если 1000 раз сказать слово брат, не факт что не удалять ножом в спину . Поэтому самое разумное, разделить территорию.

      Верно сие. Не надо нам доказывать и навязывать своё братство. Не в коня корм. Те кто хочет быть с Россией, будут. Кто не хочет - скатертью дорога, в незалэжность, что бы болтались между Европой и Россией как прокажённые, поскольку они ни где не будут нужны.
      1. raw174 Офлайн
        raw174 Сегодня, 07:21
        +3
        Цитата: Ныробский
        Это тогда, почти четверть века назад, после десятилетий мирного общежития в условиях СССР с идеологией братства и интернационализма!

        У меня друг служил на западной Украине в 70-х, офицер ВС СССР, говорит там русских люто ненавидели и тогда тоже, часто солдатики не возвращались из самоволок, потом их находили зарезанными в овражках и на болотцах.
      2. Кот_Кузя Офлайн
        Кот_Кузя Сегодня, 07:23
        +5
        В СССР всю историю поощряли украинский национализм. Когда создали УССР, то русских, живущих на землях Новороссии и Донбасса, отданной Украине, массово начали записывать в украинцы, так же начали проводить агрессивную политику украинизации. Этот процес подутих с середины 30-х, но опять активно начался с приходом во власть Хрущева, украинца по национальности. Процесс украинизации и пестования украинского национализма продолжился и при Брежневе, так же украинца по национальности. Ну а с приходом Горбача, вообще все покатилось в пропасть.
        1. пищак Офлайн
          пищак Сегодня, 10:36
          +1
          hi Уважаемый Кот Кузя, это при персеке Щербицком украинские власти старались глушить и не будировать народные воспоминания о душегубских "подвигах" бандервы и даже белорусов просили не вспоминать, кто зверски уничтожал жителей Хатыни и сотен других белорусских деревень!
          А "дарагой Леонид Ильич" был молдаванином, какой же ж он "украинец"?! Насколько мне известно, в анкетах разных лет этот "выдающийся деятель международного комдвижения" писался конъюнктурно, как и "товарищ Хрущёв( как там его настоящая фамилия была?)". smile
      3. Егоза Офлайн
        Егоза Сегодня, 09:28
        +4
        Вы правы! НО! Беда в том, что пропаганда В СССР была бездарной и долгое время ехали на том, что заложили во времена И.В. Сталина, а сами "лапки распустили". Далее, Кравчук отвечал за пропаганду долгое время в бытность УССР, а сам в детстве, оказывается, бандеровцам прислуживал! да и как не воспользоваться "Украина всех кормит в СССР", так как же мы заживем сами! И опять таки, западные песни, американские фильмы и прочее, прочее сделали свое дело. ЗЫ вспомните хотя бы их мультики "Том и Джерри" - да они и воспитывали в детях жестокость, желание сделать подлость, как "герой". А ведь с каким удовольствием смотрели их дети и родители.
    2. Комментарий был удален.
  5. Кот_Кузя Офлайн
    Кот_Кузя Сегодня, 06:30
    -1
    Опять тут написали такой бред, что чуть монитор не разбил. Украинцы это полонизированные и русифицированные потомки хазар. В 882 г русский князь Олег захватил западные земли Хазарского каганата, и перенес столицу Руси из Новгорода в Киев. Олег истребил хазарскую знать и обложил местное население тяжелой данью, вдобавок к этому, запретил исповедовать иудаизм. И хазары, конечно, русских восприняли как оккупантов и стали ненавидеть. Истоки животной ненависти украинцев к русским, надо искать в далекой, седой древности. Если не знать историю, то непонятна эта иррациональная, животная ненавитсть украинцев к русским. Украинцы ненавидят русских сильнее, чем поляков, так как поляки стали оккупантами гораздо позже, чем русские.
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 06:39
      0
      так во оно чё, михалыч...окраинцы с иудеями братья по крови понимашь...
      бред сивой кобылы, как новомодный тренд наших СМИ...весь мир какашки, одни мы в белых фраках...
      1. Boris55 Офлайн
        Boris55 Сегодня, 07:38
        +2
        Цитата: kepmor
        так во оно чё, михалыч...окраинцы с иудеями братья по крови понимашь...

        А вы разве не знали? belay Тогда смотрите laughing

        1. Николай С. Офлайн
          Николай С. Сегодня, 11:03
          +1
          Цитата: Кот_Кузя
          В 882 г русский князь Олег захватил западные земли Хазарского каганата, и перенес столицу Руси из Новгорода в Киев.
          Верно по сути, но не по существу. Киев у хазарского каганата отвоевали Аскольд и Дир - бояре русского князя Рюрика (столицей Руси тогда был Новгород, в Киев столицу Русь перенесла много позже). ПСРЛ,т.2,изд.2,СПб,1908г., стр.12:
          На Украине сейчас этого не знают, т.к. молодёжи начисто выскабливают мозг, а реально образованное население, будучи востребованным, попросту свалило из этого смердящего фашистского зверинца. Хозяевам нынешней Украины не нужны умные и образованные (эти опасны), им нужен управляемый упоротый рабочий скот.
      2. Кот_Кузя Офлайн
        Кот_Кузя Сегодня, 07:39
        +2
        Да, именно. Украинцы это иудеи, и среди украинцев очень много евреев. Вот взять например, современное правительство Украины - там сплошь все евреи, включая президента и премьера. Да и менталитет украинцев очень схож с менталитетом евреев, недаром есть такие поговорки как "хохол родился, еврей заплакал", или "где прошел хохол, еврею там делать нечего", или "не съем, так понадкусываю" и т.д.
        1. svp67 Офлайн
          svp67 Сегодня, 09:28
          -2
          Цитата: Кот_Кузя
          там сплошь все евреи, включая президента и премьера.

          Сори, но Вы плохо знаете некоторые вопросы крови. У евреев национальность определяется по матери, а раз мама Петра Алексеевича наполовину украинка, а наполовину молдаванка то вот сами и решайте, кто же он
          1. пищак Офлайн
            пищак Сегодня, 12:21
            0
            Цитата: svp67
            Цитата: Кот_Кузя
            там сплошь все евреи, включая президента и премьера.

            Сори, но Вы плохо знаете некоторые вопросы крови. У евреев национальность определяется по матери, а раз мама Петра Алексеевича наполовину украинка, а наполовину молдаванка то вот сами и решайте, кто же он

            hi Навеяло вашим комментарием, уважаемый Svp67....начну с "бывальщины"-баяли, что товарищ Сталин вызвал к себе авиаконструктора Яковлева и поставил ему задачу за год создать с ноля и запустить в серийное производство новый скоростной истребитель. На что товарищ Яковлев, будто-бы, ответил, что даже американцы на такой проект тратят минимум пять лет.
            А Сталин его, тихо так, с подоплекой, спрашивает:"Товарыщ Яковлев, а вы разве амэрыканец?!..." wink
            Так и мы с Вами, товарищ Svp67, разве евреи, чтобы мерить по-еврейски?! Не знаю как Вы, но я родился и вырос в МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ южно-украинском городе, в котором еврейское население, с той или иной долей крови, составляло примерно треть. В моей средней школе еврейских детей было примерно половина учащихся, а среди учителей-больше половины. Мы все, русские, украинцы, белорусы, галичане и поляки, евреи, греки, румыны-молдаване, сербы, немцы,... росли, играли и учились вместе, как братья и сёстры, без национальной розни. Может быть поэтому, мне достаточно на человека глянуть и примерно с 80% вероятностью вижу каких он кровей, откуда, какого роду-племени, он сам и родители( кем был и кем будет, на чём сердце его успокоится... smile ), и мне для этого не нужен его паспорт. Так и с "кондитером", превалирующие внешние черты, не только семитские, видны( и не мне одному) сразу, а что там у него было написано в советском паспорте в графе национальность, какая и чего "полукровка" мать его и отец, чего они писали о своих национальностях, то дело десятое! wink
            Многие мои одноклассники до 16 летнего возраста получения паспорта писались русскими, украинцами и белорусами( видимо в память о еврейских погромах и гитлеро-бандеровском геноциде?!), но получая советский паспорт при "развитом социализме" и гарантированном отсутствии геноцида по национальному признаку( развал Союза и грядущий бандеровский этногеноцид тогда, при "застойном" Брежневе, и в кошмарном сне нам не могли присниться! yes ) многие из них даже поменяли детские фамилии на взрослые еврейские и соответственно были записаны по национальности.
            Почти все они потом уехали из становящейся неблагополучной Украины, после явно обозначившейся "незалежницкой" разрухи, маргинализации "украинской жизни" и взращивания комренегатами-нуВоришами пещерной ксенофобии в "мармызи" западенского бандеризма!
            Нынешние "ж/бандеровцы( отнюдь не все они надевали на себя коричневую футболку с этой надписью на фоне миноры, но национальность и бандеровская суть их известна каждому украинскому жителю!)"-ксенофобы, под руководством американских спецслужб и поддержке "общечеловеческих" правительственных и дезинформационных структур, провернувшие на Украине проамериканский "евромайдан" и полностью оккупировавшие "кормило власти" в администрации "Юкрейн", своим антинародным курсом внешней и внутренней политики, как и явная поддержка их Израилем( единичные, беспоследственные, как-бы "осуждающие бандеризм", высказывания отдельных израильских высших функционеров, "отмечающихся" в Бабьем Яру, не в счёт!), преследующим свои собственные цели, конечно же, вызывают рост и антисемитских настроений у нищающего многонационального населения вашингтонской колонии, несмотря на проводимую "ж/бандеровцами" и "циничными бандерами" активную русофобскую "укропропаганду" по демонизации братской России и всего советского прошлого, в котором Украинская Советская Социалистическая Республика была одной из самых цветущих и развивающихся составляющих частей СССР, а с его предательским развалом( до начала "незалежного" дерибана) обладала экономикой первой десятки самых развитых стран Европы! yes
            В которую, "свидомыми" нуворишами разграбленная и навсегда выдерибаненная из "десятки экономик стран Европы", теперь униженно, по-нищенски, щемится "ассоциироваться"-хоть чучелком, хоть "ряднынкой биля двэри"?!
            1. svp67 Офлайн
              svp67 Сегодня, 13:44
              +1
              Цитата: пищак
              Так и мы с Вами, товарищ Svp67, разве евреи, чтобы мерить по-еврейски?!

              Могу ответить за себя -нет, я не еврей. Но справедливость требовала внести уточнение.
              Цитата: пищак
              Не знаю как Вы, но я родился и вырос в МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ южно-украинском городе

              Я тоже вырос в МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ, но тогда РУССКОМ городе УССР.
              Цитата: пищак
              Так и с "кондитером", превалирующие внешние черты, не только семитские, видны

              Простите, но этот вывод НЕ ВЕРЕН. Достаточно посмотреть на портрет великого РУССКОГО поэта Пушкина, у него внешние черты какой угодно нации,но не русской, но он РУССКИЙ. Так, что давайте не ставать на столь "скользкую дорожку" национализма.
              Цитата: пищак
              как и явная поддержка их Израилем

              Это вообще отдельная тема. Соглашусь, что Израиль далеко не столь мирное и нейтральное к нам государство в вопросе Украины, как кому то может показаться.
      3. revnagan Офлайн
        revnagan Сегодня, 09:32
        0
        Цитата: kepmor
        бред сивой кобылы, как новомодный тренд наших СМИ...

        Ну,бред не бред, а "пипл хавает" и люто "плюсует".Взять учебники истории,посмотреть хотя бы границы каганата-не-не-не....Включить мозги?Зачем?!Вон как всё придумано здоровски-аффтару "плюсище",хох.лы-иудеи,не-людь,ату их!Ураааа!!
    2. Антарес Офлайн
      Антарес Сегодня, 08:54
      +2
      Цитата: Кот_Кузя
      Украинцы ненавидят русских сильнее, чем поляков, так как поляки стали оккупантами гораздо позже, чем русские.

      ничего себе...а когда надо "ненавидеть русских сильнее, чем поляков" если я и поляков не ненавижу?
  6. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 06:58
    +11
    Высшая степень идиотии - насильно, за чуб тащить в рай. Вымирают? И х*й с ними! Помощь предлагали, и давно, она, помощь - была отвергнута. Ну так и скачите в сортир. Ради 30 миллионов ПРИДУРКОВ, 75% из которых просто одноклеточные водоросли - вы готовы поставить под удар 120 миллионов жителей России? Мол, на них насрать - тут 30 млн животных страдают? Это их выбор, и барабан им на шею.
    С днем независимости их от мозга, кстати.
    И перестаньте травить сказочки про белого бычка, а то как в СССР, якобы вся трудовая Германия против Гитлера. А на деле, с радостным визгом готова шить абажуры из человеческой кожи. Так и укропы - с теперяшним укропом общаться можно только через прицел. Потому что позади - Москва. И долбоглупости тут не уместны, нельзя рисковать 120 миллионами ради теорий и сказок
  7. ТермиНахТер Офлайн
    ТермиНахТер Сегодня, 07:29
    +5
    Автор пишет глупости. 95% населения Украины сейчас заняты выживанием и думать о том, кто есть наследник Киевской Руси им просто некогда.
    1. пищак Офлайн
      пищак Сегодня, 13:06
      0
      Цитата: ТермиНахТер
      Автор пишет глупости. 95% населения Украины сейчас заняты выживанием и думать о том, кто есть наследник Киевской Руси им просто некогда.

      hi 100500! У меня та же мысль возникла по прочтении первых же строк Статьи, товарищ Терминахтер! good
  8. Ром Офлайн
    Ром Сегодня, 08:02
    +5
    Я уже ранее писал,что Никогда украинцы не будут *братьями*...Менталитет у них -подлость и предательство...
    И я рад,что эта страна и эта народность скоро распадется!!! Но,россияне-отказывайтесь брать их в состав РФ...Даже в ЛНР и ДНР у большинства жителей менталитет украинца...
  9. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:05
    +3
    Не они первые, не они последние. Вспомните янычар турецких, которых воспитывали из славянских мальчишек, захваченных в плен турками при набегах. Но что простительно детям, не по их вине ставших врагами своего народа, непростительно взрослым, их в это дело втянувшим. Поэтому наказание за предательство должно быть только одно - виселица.
  10. nikvic46 Офлайн
    nikvic46 Сегодня, 08:18
    +6
    Я не люблю писать о нашем соседе.Но недавно утвержденный главой Украины жест правой рукой,заставляет
    насторожиться.Может на Западе не знают об этом взмахе правой рукой? Да нет. Ведь в недалеком прошлом
    были наказаны ряд футболистов,которые обращались таким жестом к трибунам.А глава Украины обращается
    к целой стране.
    1. пищак Офлайн
      пищак Сегодня, 13:19
      0
      Цитата: nikvic46
      Я не люблю писать о нашем соседе.Но недавно утвержденный главой Украины жест правой рукой,заставляет
      насторожиться.Может на Западе не знают об этом взмахе правой рукой? Да нет. Ведь в недалеком прошлом
      были наказаны ряд футболистов,которые обращались таким жестом к трибунам.А глава Украины обращается
      к целой стране.

      hi Западные реваншисты, как и их холуи из аборигенов, все эти "жесты" прекрасно знают и "наказывают за них" лишь "для проформы", лицемеря! Ведь гитлеровские "общеевропейцы" и бандерва были заодно, поэтому наш День Победы для них ненавистен и повод для сожалений, что "Дранг нах Остен" и их очередная попытка "запанувать" над нами тогда не удались.
  11. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 08:37
    +4
    Уважаемый Александр, у меня (6 ГУ МРП СССР) на Украине было в подчинении 19 предприятий. При этом были построены и выведены на проектную мощность предприятия в Киеве, Хмельницком, Львове, Одессе. В настоящее время они не работают. Слава Богу, что я не санкционировал передачу на них для производства и модернизации системы с грифом. Был знаком с президентом этой страны куй. Мой Министр назвал его когда то придурком (он бвл секретарем парткома) одного предприятия. Это он выпустил книгу "Украина не Россия". Вот и хлебают сейчас, что хотели. А возьмите все предприятия по бывшим 9 министерствам ОПК СССР. Где те спецы, что работали на них? Почему они молчат. Наконец то вчера Николаевский судостроительный завод стал банкротом.
  12. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 08:51
    +1
    Автора узнать по первому предложению.
    Хотелось бы возразить ему по поводу процессов в глобальном мире и указать на роль образования женщин и их место и "старение наций"...но это ж Самсонов...у него суперуссы и главное что в РФ все хорошо, а в Украине все плохо. НУ и ладно.
    Если бы Украины не было-ее следовало бы выдумать...
    удачная страна для РФ.
  13. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 09:05
    +2
    Почему вымирает Украина
    Она не вымирает, а обезлюживается
  14. фа2998 Онлайн
    фа2998 Сегодня, 09:08
    -1
    Цитата: raw174
    Цитата: фа2998
    т резкого падения Россию спасает, что северо-кавказкие республики рожают хорошо (наверное денег туда вкладывается побольше чем в остальные регионы).

    Рождаемость зависит от благосостояния народа напрямую, чем ниже (хуже) благосостояние, тем выше рождаемость, чем беднее население, тем больше детей и наоборот, чем выше благосостояние, тем меньше детей и не как иначе.

    ВПЕРЕД, В КАМЕННЫЙ ВЕК! Не буду ссылаться на статистику, но в моей семье рождение 3 ребенка -точно не потянем, хотя бы двоих на ноги поставить.Нищету разводить не будем!То есть нужда ограничивает рождаемость. hi
  15. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:09
    0
    Всё равно развалится на удельные .... короче, Гуляй Поле в энном количестве.
    Перемудрили предки .... потомки добавили своего и получилось .... ещё не понятно что!
  16. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:10
    +1
    Ну что за ерунда. Украина всех нас переживет. А на счет домика на фото - наберите в поисковике "развалины в России" и посмотрите картинки. Даже приводить не буду.
    1. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 10:01
      +3
      А я до войны ездил с страну *которая переживет вас всех* и что? Одно это картинка,другой -видеть глазами своими... Извините,вы старший прапорщик-лейтенант случайно не украинец живущий в России?
      1. BAI Онлайн
        BAI Сегодня, 12:56
        -1
        Тему маршрутов - где, что можно увидеть уже обсуждали ранее, у другого автора. Повторяться не вижу смысла.
        Каждый всегда найдет, то что ему нужно (нравится).
  17. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 11:02
    +1
    В статье рассматривается извечный вопрос "Кто виноват?"...Виноватые выявлены и выведены на чистую воду.. smile Вопрос "Что делать?" не ставится..Украина и другие "сестры" отказались от своего советского прошлого, хорошего и плохого...Сведя этот период в один термин "русско-советская оккупация", где-то в жесткой форме, где-то более в мягкой..И ни к чему хорошему это не привело..В РФ так же идет такой же процесс отказ от советского прошлого и замена на "как упоительны в России вечера"..Но на чужих ошибках учится не думаем...