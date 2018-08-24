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Гроза для боевиков: на «Армии-2018» показали новый штурмовой автомат ШАК-12

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На динамическом показе «Армии-2018» тульские оружейники продемонстрировали возможности нового крупнокалиберного штурмового автомата ШАК-12, который способен нейтрализовать противника одним точным выстрелом. Он станет самой настоящей грозой для террористов.

Автомат предназначен для ведения ближнего боя в условиях плотной городской застройки. Для ШАК-12 использовали нетипичную для отечественного оружия схему перезарядки – она осуществляется отдачей ствола при коротком ходе. Это обусловлено применением уникального боеприпаса 12,7 мм, который создан по аналогии со снайперской винтовкой «Выхлоп». Для сравнения, пули АК-74 составляют 5,45 мм, и наглядно патрон «Калашникова» покажется просто булавкой.




Разумеется, пуля ШАК-12 – это своего рода редкость, которая необходима для того, чтобы гарантированно валить противника с ног в ближнем бою. Такое «необычное» требование к боеприпасу известно как «останавливающее действие пули». То есть, любое попадание нейтрализует противника, даже если он одет в бронежилет. Удар придется с такой силой, что внутренние органы попросту не выдержат. Такое сочетание особенно актуально при форсировании террористических группировок, чтобы на раз вышибать из них дух.

В мощности пуль ШАК-12 нет никаких сомнений, так как они, являясь относительно тяжелыми (до 33 грамм), способны не только пробивать бронежилет, но и уничтожать блок двигателя автомобиля. Это большой плюс, если нужно ликвидировать кучку боевиков прямо «на ходу». Более того, для автомата существуют легкие пули, снабженные алюминиевым сердечником. Они теряют поражающую способность на 100 метрах, минимизируя риски случайного ранения гражданских. Чрезвычайно важно при выполнении важных боевых задач, что патроны не рикошетят.

ШАК-12 сделан по схеме булл-апп, что делает его более маневренным, по сравнению с другими автоматами. Для оружия также предусмотрен глушитель и оптические прицелы, в том числе, ночного видения. Крупнокалиберный штурмовой автомат – это серьезное оружие против террористов, которые перед ним просто бессильны.
Автор:
Олег Орлов
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22 комментария
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  1. Borets Офлайн
    Borets Сегодня, 10:03
    +20
    Блин, автор, перечитай статью ещё раз и исправь ошибки! АК-47 и 5,45мм? Булл-апп)
    1. Комментарий был удален.
  2. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 10:05
    +9
    Где фото этого чудо автомата????
    1. avt Офлайн
      avt Сегодня, 10:08
      0
      Цитата: РУСС
      0
      Где фото этого чудо автомата????

      Наберите в поисковике АШ-12 и любуйтесь на здоровье .
      1. Чича сквад Онлайн
        Чича сквад Сегодня, 10:44
        +8
        А зачем тогда тут эта новость? Мы можем так же вбить в поисковике АШ-12 и почитать про него.
        1. avt Офлайн
          avt Сегодня, 12:29
          +1
          Цитата: Чича сквад
          +4
          А зачем тогда тут эта новость?

          А модераторам пишите .
    2. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 10:09
      +9

      Фото вот...
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 10:10
        +6
        А вот и видео
      2. raw174 Офлайн
        raw174 Сегодня, 11:00
        +1
        Интересно, а какова емкость магазина? Не придется ли слишком часто перезаряжать?
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:37
          +1
          Равиль hi
          Цитата: raw174
          какова емкость магазина?

          Читал и слышал о магазинах на 10 и 20 патронов . Мелькала инфа и об экспериментальном 3-х зарядном подстволе для такого автомата .
          1. Николай Николаевич Онлайн
            Николай Николаевич Сегодня, 14:30
            +1
            Цитата: bouncyhunter
            Читал и слышал о магазинах на 10 и 20 патронов

            В видео об этом говорится... hi
        2. Собеседник Офлайн
          Собеседник Сегодня, 15:06
          0
          20 патрон в магазине
  3. старый крыс Офлайн
    старый крыс Сегодня, 10:13
    +3
    Замечательно конечно...
    Но не думаю, что гладкоствол 12 калибра с автоматикой (Сайга, Молот) справится с такими задачами хуже.
    Ну разве что двигатель не развалит.
    Но в разы дешевле.
    1. Berkut24 Офлайн
      Berkut24 Сегодня, 10:33
      +3
      Гладкоствол слишком габаритен для городских боёв, не предназначен для установки глушителя/пламегасителя и не имеет перспектив использования специальных боеприпасов с повышенной пробиваемостью.
      1. PSih2097 Офлайн
        PSih2097 Сегодня, 12:37
        +2
        Цитата: Berkut24
        не предназначен для установки глушителя/пламегасителя

        да ладно, а это что?

        Πлaмeгacитeль c ДTK (дyльный тopмoз-ĸoмпeнcaтop) «Hoчь 2M» для Caйгa-12/Beпpь-12 (Taĸтиĸa-Tyлa) – дyльнaя нacaдĸa для ĸoнвepcиoнныx oxoтничьиx ĸapaбинoв 12 ĸaлибpa COK-12 (Caйгa-12), BOΠ-205 (Beпpь-12) и aнaлoгичныx. Πpимeняeтcя для yмeньшeния вcпышĸи пpи выxoдe пopoxoвыx гaзoв в мoмeнт выcтpeлa зa cчeт ĸaмepы-дoжигaтeля. Πpи ycтaнoвлeннoм ĸoжyxe вcпышĸa гacитcя пpaĸтичecĸи пoлнocтью, пoэтoмy c тaĸoй нacaдĸoй мoжнo бeз oпacĸи пpимeнять пpицeлы нoчнoгo видeния (ΠHB).
  4. Маки Авелльевич Офлайн
    Маки Авелльевич Сегодня, 10:29
    +4
    В мощности пуль ШАК-12 нет никаких сомнений, так как они, являясь относительно тяжелыми (до 33 грамм)


    "никаких сомнений" это хороший аргумент но энергию пули и дульную скорость привести можно
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 11:14
      +3
      Ну и за отдачу и управляемость при стрельбе можно было упомянуть...
  5. Tank Hard Офлайн
    Tank Hard Сегодня, 11:21
    +4
    Булл-апп! И тигры у ног моих сели...(и быки, и т.д.) smile
  6. CentDo Офлайн
    CentDo Сегодня, 11:24
    +5
    Такое сочетание особенно актуально при форсировании террористических группировок

    Форсировании? Это как? Насколько я помню, этот термин применим только для естественных препятствий, но уж никак не для террористических группировок.
    3-й абзац вообще какой-то странный. С чего вдруг пуля стала "редкостью", а останавливающее действие пули "необычным" требованием?
  7. Kotofeich Офлайн
    Kotofeich Сегодня, 12:30
    +1
    Цитата: Плотник 2329
    Ну и за отдачу и управляемость при стрельбе можно было упомянуть...

    Да, интересно, пуля 33 грамма, а какая отдача? no
  8. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 13:09
    +1
    Серьёзная игрушка.Правда что бы работать с ней нужно иметь хорошую физуху и быть снайпером.У любого калибра выше 10 мм отдача будь здоров,законы физики никто не отменял,как не изощеряйся с дульными тормозами и перераспределением обратного импульса.
  9. Rocj Офлайн
    Rocj Сегодня, 13:09
    0
    Цитата: Николай Николаевич
    А вот и видео

    что-то вроде отдача сильная???
    1. Плотник 2329 Онлайн
      Плотник 2329 Сегодня, 15:41
      0
      А что можно было ждать от 12,7 весом в 33 гр.?