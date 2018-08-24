Мнения

Хайли лайкли, Британия убила Скрипалей

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Сергея и Юлию Скрипалей, отравленных в Солсбери (Англия) якобы ОВ «Новичок», но выживших и выздоровевших, британские спецслужбы всё не показывают миру. Охраняют. Этому есть только одно возможное объяснение: они стали жертвой провокации британских или других западных спецслужб, оба прекрасно понимают это, поэтому их держат под охраной или уже убили.



Видимо, отравление Скрипалей было согласовано с американскими спецслужбами, однако, не подконтрольными президенту Дональду Трампу: он потребовал тогда доказательств причастности России к отравлению Скрипалей. А вот экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон был проинформирован, и сразу поддержал обвинения британских властей в адрес России, и был по твиттеру отправлен Трампом в отставку.


Доказательств российского следа в отравлении Скрипалей до сих пор не представлено, как и других каких-нибудь следов, и последнее обстоятельство является недоработкой российского Следственного комитета, ведь в Британии были отравлены, а затем пропали российские граждане Скрипали. Кто-то ведь их отравил? Кому-то было выгодно, что из дела об отравлении Скрипалей был раздут политический скандал на весь мир?

Видимо, Скрипали должны были умереть в больнице Солсбери не приходя в сознание, об этом проговорилась британский премьер Тереза Мэй, когда сказала сразу после этого происшествия на какой-то пресс-конференции, что Скрипали находятся в таком тяжёлом состоянии, что вряд ли выживут, а если и выживут, их память и психика будут уничтожены. Тереза выдавала желаемое или запланированное за действительное.

Но что-то у английских Джеймсов Бондов, с их правом на убийство, пошло не так, и мы даже можем предположить, что это было. Юлия Скрипаль неожиданно сделала звонок по телефону в Россию своей тётке, и сказала довольно бодрым голосом, что у неё всё хорошо, и с папой тоже, и она скоро выписывается из больницы.

Это был провал МИ5 с МИ6 и Джеймсами Бондами в придачу. После этого звонка летальный исход Скрипалей в больнице становится невозможен. Можно предположить, что кто-то из медперсонала проявил сердобольность или предусмотрительность о своей собственной судьбе, как нежелательных свидетелей выздоровления Скрипалей. И дал Юлии возможность сделать спасительный для всех звонок в Россию. Или это был наш английский Штирлиц.

После этого звонка Юлии было только одно невнятное спецвидео, на котором она высказывает благодарности английским врачам, просит её не беспокоить, просит не беспокоиться российское посольство, но не делает никаких антироссийских заявлений, нападок на Москву и лично на Владимира Путина, что несколько вопиет, учитывая уверенность британского правительства, Скотленд Ярда и МИ5 с МИ6 в причастности российских спецслужб к её отравлению.

Больше мы Скрипалей не видели, это и всё, что мы знаем об их судьбе после отравления в Солсбери. Сергея Скрипаля вообще не видели, даже на видео спецслужб. Чего же следует ожидать дальше?

Пауза со Скрипалями уже неприлично затянулась, вызывает всё больше вопросов: что происходит? Понятно, почему эти вопросы не прорываются в западной прессе, но почему они не прорываются и в нашей прессе? Хотя не нужно быть Штирлицем, чтобы предположить дальнейший ход событий.

Скоро нам, хайли лайкли, официальные британские лица скажут, что, ввиду страшной угрозой со стороны Кремля, английские МИ5 с МИ6 вынуждены были взять Скрипалей в программу «защиты свидетелей», с их полного согласия, соответствующие заявления прилагаются. После этого им поменяли имя, внешность, память, возможно, пол и они живут где-то в Америке. Лучшего объяснения для «чисто английского» убийства не придумаешь.

Может быть, лет через сто, или после вежливой «смены режима» в Британии, в какой-нибудь канцелярии или даже на Даунинг-стрит, 10, по адресу правительства Терезы Мэй, будут найдены документы, которые прольют свет на судьбу несчастных Скрипалей. Они вошли, сами того не желая, в политическую историю мира, но не смогли выйти из неё живыми. Даже если Скрипали дали полное согласие «петь» всё, что им скажут секретные службы МИ5 с МИ6, живые они всё равно представляют опасность для доброго имени Британии.
Автор:
Виктор Каменев
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13 комментариев
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  1. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 05:32
    +4
    Чёрт с ним с папашей,отработанный материал.А вот Юлечку жалко,могла бы детишек нарожать,но не судьба.
    Очередные сакральные жертвы.
    Опять же наркоманы местные оказались не там и не вовремя,на их месте должен быть (имя впишите сами).
  2. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 05:40
    +5
    У них там серийный маньяк отправитель... А они нас в это подтянули... Когда это выяснят.. будет пара строчек где нибудь в провинциальной газете...
  3. asiat_61 Офлайн
    asiat_61 Сегодня, 05:59
    +9
    Вывод : предателей надо расстреливать дома, без шума и пыли. И не ждать когда это сделают британцы с шумом и гамом.
  4. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 06:18
    +2
    Надо подождать...Потерпеть. Скрипали-неплохой козырь во внутренней политической возне в Британии. Пусть "дозревает" и хоронит Мэй с кодлой "по-тихому". Отсюда попрежнему давим со всей пролетарской настойчивостью. "Где Скрипали?!" -вот ежесуточный вопрос по всем британским ушам.Не доживёт их правительство до "химического суда". И здесь идеальная "плюха". Попытка провокации с целью отвлечь общество от брексита ,и спустить его на тормозах. Пусть они там мочат друг друга и вынимают на свет "истину". По-любому это будет звучать как "частная операция некоторых должностных лиц". Все будут в белом кроме "избранных". И мы в шоколаде. И матерящийся Трамп с потерявшим основание "Скрипалиным" пакетом санкций, и начало обратной карусели внутри САСШ под дивизом :" Вы что,граждане конгрессмены, придались психозу ?! Не место вам во власти!". Эххх...Неужели вот так вот? А людей жалко. Всех. Нехорошие люди (другими буквами) конечно "сэры-пэры". Конченные.
  5. Ныробский Офлайн
    Ныробский Сегодня, 06:19
    +2
    За всё надо платить. Тем, кто "подрабатывает" на иностранные спецслужбы и сливает секреты России, глядя на то как "товарищи" обошлись с семейством Скрипалей, впору написать явку с повинной, покаяться и отсидеть свой срок, что бы дожить свой век без ядовитого шприца в заднице.
    1. пищак Офлайн
      пищак Сегодня, 10:00
      0
      Цитата: Ныробский
      За всё надо платить. Тем, кто "подрабатывает" на иностранные спецслужбы и сливает секреты России, глядя на то как "товарищи" обошлись с семейством Скрипалей, впору написать явку с повинной, покаяться и отсидеть свой срок, что бы дожить свой век без ядовитого шприца в заднице.

      hi Золотые Ваши слова, товарищ Ныробский! good
      "Мистеры", нисколько не заморачиваясь этикой и моралью, за свои интересы "кладут шпалой на рельсы( на мост, вешают на шарфик, травят таллием,...)", прикормленных "сребренниками" и лицемерными "обещаниями", импортных Плохишей! Которые, почему-то, самонадеянно полагают, что за свои прошлые "заслуги" перед наглами гарантированно "в сказку попали", а не "в ощип", как купленные со всеми потрохами?! winked
  6. Alex66 Офлайн
    Alex66 Сегодня, 06:28
    +2
    А на чхать, что мне предатель живущий в Англии, да и дочь его туда сама поехала ее выбор, знала чем рискует, своих проблем мало, заниматься надо наездом на Россию и точка. Кстати о птичках предатель живет в Англии, так же как и семьи наших чиновников, воров, олигархов не странно? нет, а мне странно мне так кажется они все связаны делают одно общее дело, гадят России и не принимают законов запрещающих им руководить Россией.
  7. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 07:56
    +1
    Да не только одним делом Скрипалей мелкобритания испортила себе имидж. Вспомните Березовского, Литвиненко и т.д. У них это в крови - людей травить, но уровень работы английских спецслужб опустился ниже канализации, вот и результат, что им никто не верит, даже полосатые.
  8. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 08:03
    0
    Я думаю, наши спецслужбы ответят на такое действие наглосакцев, как убийство российских граждан. Только ответ будет не публичный и завуалированный и хотелось бы, в разы массштабнее. цели? Кто-то ведь организовал из "низовых" звеньев МИ-5 (6 или кто там у них за это ответственен) и выполнял преступный приказ. Так чем они лучше своих жертв? Вот и надо наказать, дабы впредь не было желания такой хе рнёй заниматься. Фашистов выполнявших такие же преступные приказы вешали и расстреливали. Ну а этих тоже "вкопать в землю" надо и не иначе как по приговору закрытого суда, как военных преступников, уничтожающих мирных граждан.
    За зуб надо всю челюсть, вместе с головой врагу сносить. yes angry
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 08:34
      0
      Цитата: К-50
      Только ответ будет не публичный и завуалированный

      Боюсь , что начали... Судя по фото у Терезы парадонтоз, (десны слазят с зубов), признак нарушения обмена веществ (об этом же говорит состояние кожи) и недостатка витаминов (сомневаюсь, что у нее пища не качественная и медобеспечение плохое) нарушение обмена, серьезный звоночек..., может нанюхалась бумаг с отчетами об отравлениях?
  9. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 09:04
    0
    Если они уходят по программе защиты свидетелей, то их "смерть" - обязательный элемент программы.
  10. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 10:06
    0
    Видимо, отравление Скрипалей было согласовано с американскими спецслужбами, однако, не подконтрольными президенту Дональду Трампу:
    ...Бедный, бедный Дональд...Обкладывают со всех сторон... smile Спецслужбы выходят из под контроля..
  11. фа2998 Офлайн
    фа2998 Сегодня, 10:31
    0
    У меня собачья цепь значительно меньше чем у Терезы lol hi