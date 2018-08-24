Хайли лайкли, Британия убила Скрипалей

Сергея и Юлию Скрипалей, отравленных в Солсбери (Англия) якобы ОВ «Новичок», но выживших и выздоровевших, британские спецслужбы всё не показывают миру. Охраняют. Этому есть только одно возможное объяснение: они стали жертвой провокации британских или других западных спецслужб, оба прекрасно понимают это, поэтому их держат под охраной или уже убили.Видимо, отравление Скрипалей было согласовано с американскими спецслужбами, однако, не подконтрольными президенту Дональду Трампу: он потребовал тогда доказательств причастности России к отравлению Скрипалей. А вот экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон был проинформирован, и сразу поддержал обвинения британских властей в адрес России, и был по твиттеру отправлен Трампом в отставку.Доказательств российского следа в отравлении Скрипалей до сих пор не представлено, как и других каких-нибудь следов, и последнее обстоятельство является недоработкой российского Следственного комитета, ведь в Британии были отравлены, а затем пропали российские граждане Скрипали. Кто-то ведь их отравил? Кому-то было выгодно, что из дела об отравлении Скрипалей был раздут политический скандал на весь мир?Видимо, Скрипали должны были умереть в больнице Солсбери не приходя в сознание, об этом проговорилась британский премьер Тереза Мэй, когда сказала сразу после этого происшествия на какой-то пресс-конференции, что Скрипали находятся в таком тяжёлом состоянии, что вряд ли выживут, а если и выживут, их память и психика будут уничтожены. Тереза выдавала желаемое или запланированное за действительное.Но что-то у английских Джеймсов Бондов, с их правом на убийство, пошло не так, и мы даже можем предположить, что это было. Юлия Скрипаль неожиданно сделала звонок по телефону в Россию своей тётке, и сказала довольно бодрым голосом, что у неё всё хорошо, и с папой тоже, и она скоро выписывается из больницы.Это был провал МИ5 с МИ6 и Джеймсами Бондами в придачу. После этого звонка летальный исход Скрипалей в больнице становится невозможен. Можно предположить, что кто-то из медперсонала проявил сердобольность или предусмотрительность о своей собственной судьбе, как нежелательных свидетелей выздоровления Скрипалей. И дал Юлии возможность сделать спасительный для всех звонок в Россию. Или это был наш английский Штирлиц.После этого звонка Юлии было только одно невнятное спецвидео, на котором она высказывает благодарности английским врачам, просит её не беспокоить, просит не беспокоиться российское посольство, но не делает никаких антироссийских заявлений, нападок на Москву и лично на Владимира Путина, что несколько вопиет, учитывая уверенность британского правительства, Скотленд Ярда и МИ5 с МИ6 в причастности российских спецслужб к её отравлению.Больше мы Скрипалей не видели, это и всё, что мы знаем об их судьбе после отравления в Солсбери. Сергея Скрипаля вообще не видели, даже на видео спецслужб. Чего же следует ожидать дальше?Пауза со Скрипалями уже неприлично затянулась, вызывает всё больше вопросов: что происходит? Понятно, почему эти вопросы не прорываются в западной прессе, но почему они не прорываются и в нашей прессе? Хотя не нужно быть Штирлицем, чтобы предположить дальнейший ход событий.Скоро нам, хайли лайкли, официальные британские лица скажут, что, ввиду страшной угрозой со стороны Кремля, английские МИ5 с МИ6 вынуждены были взять Скрипалей в программу «защиты свидетелей», с их полного согласия, соответствующие заявления прилагаются. После этого им поменяли имя, внешность, память, возможно, пол и они живут где-то в Америке. Лучшего объяснения для «чисто английского» убийства не придумаешь.Может быть, лет через сто, или после вежливой «смены режима» в Британии, в какой-нибудь канцелярии или даже на Даунинг-стрит, 10, по адресу правительства Терезы Мэй, будут найдены документы, которые прольют свет на судьбу несчастных Скрипалей. Они вошли, сами того не желая, в политическую историю мира, но не смогли выйти из неё живыми. Даже если Скрипали дали полное согласие «петь» всё, что им скажут секретные службы МИ5 с МИ6, живые они всё равно представляют опасность для доброго имени Британии.