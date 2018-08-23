Видео «Ядерная сороконожка» в деле: Россия доказала, что Лукашенко был неправ Вчера, 21:31 33

Ровно три года назад президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал весьма дерзкое заявление в адрес России. Тогда, в ходе своего визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), глава союзного государства рассказал об отсутствии в нашей стране «мозгов и денег», чтобы строить мощные «сороконожки» для транспортировки многотонных стратегических ядерных ракетных комплексов.



Примерно в то же время появились сведения о разработке в России целой линейки военных тягачей. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проходили под шифром «Платформа-О». Их итогом должна была стать постройка трех специальных шасси и тягачей с колесными формулами 6х6, 12х12 и 16х16. Последнее шасси предназначалось для транспортировки межконтинентальных ракет и призвано было заменить минские МЗКТ-79221.



На проходящем сейчас в Подмосковье форуме «Армия-2018» широкой публике было впервые продемонстрировано восьмиосное шасси КАМАЗ-7850, которое может похвастаться нетрадиционными техническими решениями, такими как электромеханическая трансмиссия (ЭМТ) и всеколёсное рулевое управление.





