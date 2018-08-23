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«Ядерная сороконожка» в деле: Россия доказала, что Лукашенко был неправ

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Ровно три года назад президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал весьма дерзкое заявление в адрес России. Тогда, в ходе своего визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), глава союзного государства рассказал об отсутствии в нашей стране «мозгов и денег», чтобы строить мощные «сороконожки» для транспортировки многотонных стратегических ядерных ракетных комплексов.

Примерно в то же время появились сведения о разработке в России целой линейки военных тягачей. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проходили под шифром «Платформа-О». Их итогом должна была стать постройка трех специальных шасси и тягачей с колесными формулами 6х6, 12х12 и 16х16. Последнее шасси предназначалось для транспортировки межконтинентальных ракет и призвано было заменить минские МЗКТ-79221.

На проходящем сейчас в Подмосковье форуме «Армия-2018» широкой публике было впервые продемонстрировано восьмиосное шасси КАМАЗ-7850, которое может похвастаться нетрадиционными техническими решениями, такими как электромеханическая трансмиссия (ЭМТ) и всеколёсное рулевое управление.


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33 комментария
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  1. пожарный ВС Офлайн
    пожарный ВС Вчера, 21:42
    +3
    мне-бы на такой поработать"мечты"
    1. Комментарий был удален.
      1. Berkut24 Офлайн
        Berkut24 Вчера, 22:20
        +10
        На самом деле КАМАЗ взялся за не свойственную для него тематику и долго ломал дрова... Всё, что завод делал до сегодняшнего дня МО браковало наотмашь. Если, наконец, получилось, то снимаю шляпу.
        1. макс702 Офлайн
          макс702 Вчера, 22:27
          +4
          Ну дык с первого раза ни у кого не получается.. Даже у Маска wink
          1. DigitalError Офлайн
            DigitalError Вчера, 22:49
            +5
            Маск уже сбросил Mask в истории со спасением из пещеры таиландских детей. В связи с указанным, не стал бы использовать его самопосрамленное имя в качестве мерила чего-либо, кроме жажды наживы. Вот её как раз можно изменять в масках. Чубайс на 10 баллов по шкале Маска тянет.
            1. jjj Онлайн
              jjj Сегодня, 15:13
              0
              Ну так-то МАЗ появился переводом из Ярославля
        2. Кент0001 Офлайн
          Кент0001 Сегодня, 08:35
          0
          Если долго мучится....короче КамАЗ Форева! Вопрос стоимости этого изделия. Никто не знает, надеюсь не три номинала?
      2. ROSS 42 Офлайн
        ROSS 42 Сегодня, 03:02
        +5
        Цитата: макс702
        А совсем не давно тут была статейка где данную разработку поливали отборным дерьмом.. Типа все это попил , миллиарды выкинуты на ветер , никаких результатов, взялись не за свое дело ,и доколе это будет! Как то на фоне аналогичных статей про СУ-57, "Арматы", "Буревестника" и прочих возникает вопрос кто их заказывает? И с какой целью?

        Вы бы задались вопросом, для чего эту, не подтверждённую фактами ложь печатают? Или это такая свобода слова? Странный отбор по признакам пригодности. Иногда за высказанное мнение получают пожизненный бан, а здесь пасквиль на Россию находит поддержку... request
      3. алексеев Онлайн
        алексеев Сегодня, 07:26
        0
        Цитата: макс702
        возникает вопрос кто их заказывает? И с какой целью?

        Чтобы у журналюг работа была... А тако ж для противодействия действующеё власти. Люди интересуются активно про власть, особенно тем какие там они безобразия творят, распилы там развраты и пр. Тем паче, что проблемы в разработке техники и вооружения всегда были и есть, да ещё и прибрехнуть - интересно получается, так и про грант от госдепа на развитие демократии можно помечтать. wink
        Ведь хотя "всякая власть от Бога", но из истории доподлинно известно, что хорошей власти не было ещё в России, да и везде тоже проблемы с ней...
        Ну а людям потребляющим продукцию СМИ всегда нужно помнить, что в сфере военных разработок основная информация носит закрытый характер и откровениям журналистов, основанных, как правило, на разного рада "утечках" и домыслах разного рода эспертов сильно верить нельзя.
        Не имея доступа к полной информации можно сделать приблизительно верный вывод сравнивая информацию из различных источников (а это изрядный труд) и, обязательно, будучи специалистом в рассматриваемой теме.
        1. jjj Онлайн
          jjj Сегодня, 15:14
          0
          При этом надо уметь немного прогнозировать
  2. Опер Офлайн
    Опер Вчера, 21:43
    +15
    Это только подтверждает старую русскую поговорку-нет худа без добра! И санкции приносят пользу если говорить о импортозамещении! И такие вот союзники! С мозгами в России никогда не было проблем! Ну а уж об отсутствии денег в России говорить Лукашенко это как то уж совсем не прилично! Хотя может со стороны президента Белоруссии это была самокритика по поводу того, что много и часто просят?
    1. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 02:23
      +1
      Ящитаю, стоило бы думать о реинтеграции Белоруссии в Россию. Но пока там Бацька - разумеется, дохлый номер. А как он помрёт - Белоруссию оторвут по украинскому сценарию (змагары не дремлют). Скорее всего.
  3. Jerk Офлайн
    Jerk Вчера, 21:44
    +4
    Ну на РВСН-то точно раскошелятся
  4. Egorovich Офлайн
    Egorovich Вчера, 21:46
    +6
    Молодцы!!! Если долго мучится, что нибудь получится. Стоящая техника получилась! good
    1. Семен Семеныч Офлайн
      Семен Семеныч Вчера, 21:59
      +3
      Так как бы и не долго....
      1. Egorovich Офлайн
        Egorovich Вчера, 22:15
        +3
        НИР по программе колесных тягачей на КАМАЗе начались с 2008года.
  5. слава1974 Офлайн
    слава1974 Вчера, 22:05
    +6
    глава союзного государства рассказал об отсутствии в нашей стране «мозгов и денег», чтобы строить мощные «сороконожки»

    Забыл батька, кто на белорусской земле и завод , и "сороконожки" разрабатывал и делал.
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Вчера, 22:16
      +9
      Цитата: слава1974
      глава союзного государства рассказал об отсутствии в нашей стране «мозгов и денег», чтобы строить мощные «сороконожки»

      Забыл батька, кто на белорусской земле и завод , и "сороконожки" разрабатывал и делал.

      А когда ему доказывают, что он не прав, батянька "включает дурачка" изречением: а, Што request на кухне родным людям и поругаться уже нельзя???...
    2. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Вчера, 22:24
      +6
      Зазвездился или вернее "корольком" себя почуял. Я конечно не хочу лесть в дела наших соседей, но - хотелось бы спросить белорусов "а вам не осточертело на огрызке России жить, может уже пора до дому до хаты?" wink
      1. vit357 Онлайн
        vit357 Сегодня, 00:04
        +3
        Проблема в том,что когда был царь борька-алкаш,даже если кому и осточертело ничего не могли изменить,ведь так?Такая же и здесь беда:он пришёл к власти на идее объединения с Россией и как-то эта тема тихонько ушла)))нужен муйдан?
        1. Макс Отто Офлайн
          Макс Отто Сегодня, 08:51
          +1
          Муйдан тут не пройдет, численность МВД и пр. значительная. А народ сплошь помяркоуныя, белорус терпелив до бесконечности. Единственный сценарий - военный переворот, но там нет инициативных, такие из системы выдавливаются изначально.
          Ну а по КАМАЗу - этого и следовало ожидать, никто ни кого ждать и уговаривать не собирается.
  6. Anchonsha Офлайн
    Anchonsha Вчера, 22:30
    +4
    На пятачке, словно, на мотоцикле "Урал". Это нечто
  7. Urri Офлайн
    Urri Вчера, 22:33
    +1
    https://vk.com/video-6384628_4…b18b00e755

    Шасси на показе ломанулось конкретно. Тайминг 54.23, а на 54.18 отчётливо виден косяк колёс правого борта 3-й и 4-й осей. Программный косяк в СУ, походу. Взгорок на 54.42 изделием не взят. Застряла. Сырая очень машина. Манёвры эффектные. Но для такой машины главное - не маневренность, а надёжность. А её нет пока.

    А вообще, когда сие шасси будет представлено преодолевающим брод глубиной 1,6 м, тогда и покидаем в воздух чепчики. Ведь именно на этом "не фортануло" варианту с 6 осями, не?
    1. NordOst16 Офлайн
      NordOst16 Сегодня, 01:09
      +2
      Понятно что машина сырая, но, главное, что работа идёт и рождается машина с иной архитектурой. Которая имеет как свои достоинства, так и недостатки. Время только расставит всё по своим местам, да и такая, возможная, конкуренция сделает доброе дело ибо где конкуренция - там и попытки сделать что-то качественней и/или дешевле.
      И да, вроде же на белазах электрическая трансмиссия стоит или там другая специфика?
      1. _Сергей_ Офлайн
        _Сергей_ Сегодня, 03:15
        0
        Принцип электрической трансмиссии один и тот же. Считаю, что для тяжелых тягачей, она самая надежная.
    2. Мур Офлайн
      Мур Сегодня, 05:14
      +4
      Цитата: Urri
      А вообще, когда сие шасси будет представлено преодолевающим брод глубиной 1,6 м, тогда и покидаем в воздух чепчики.

      Чепчики и прочую галантерею будете кидать, когда изделия МЗКТ, что в ВС РФ поставляются, будут в состоянии такой брод преодолевать. А сейчас как было, так и есть - 1,1 м.
  8. lopvlad Офлайн
    lopvlad Вчера, 23:39
    +6
    Цитата: Urri
    Но для такой машины главное - не маневренность, а надёжность


    да что вы говорите.Для такой машины маневренность это основа как для выживания так и для проходимости.
    В свое время по большому радиусу поворота для тягачей ракет америкосы вычислили что СССР разместили ядерные ракеты на Кубе,что потом и подтвердилось данными аэро-фото съемки с американских самолетов.
  9. igorek1234 Офлайн
    igorek1234 Сегодня, 03:05
    0
    Главное, чтобы на бездорожье вся эта чудесная ходовая не развалилась. Более сложные механизмы, как правило, более хрупкие
    1. avt Офлайн
      avt Сегодня, 08:33
      +1
      Цитата: igorek1234
      Более сложные механизмы, как правило, более хрупкие

      Ну это -да . Однако многие следуют завету покойного Лебедя -,,Голова болеть не может , голова это кость."
      Цитата: igorek1234
      Главное, чтобы на бездорожье вся эта чудесная ходовая не развалилась
      А кость уразуметь не может , что по полям, болотам , оврагам и ухабам ЭТО , да ещё с изделием не ездит . Это вообще не внедорожник.
  10. leonid76 Офлайн
    leonid76 Сегодня, 04:10
    0
    Молодцы!!!
  11. Tankist_1980 Офлайн
    Tankist_1980 Сегодня, 12:15
    +2
    Не будем забывать, что у нас в России есть действующий завод БаЗ. У него "многоножки" для нефтяников, газовиков, а так же широкая линейка для военных. Так, что не надо вестись на шантаж А. Лукашенко...
  12. Pbs2 Офлайн
    Pbs2 Сегодня, 13:46
    -2
    По полигону их давно катают, вопрос в другом - есть подвижки за последние пару лет или нет. Белоруссов из Белоруссии просьба не отвечать. Судя по блогу Автокаталога (его явно шарящий в этой теме товарищ ведет) там пока хвалится нечем, но надо будет уточнить...

    PS: почитал камменты Автокааталога более внимательно, походу все плохо:

    "А вообще, вся эта затея мне представляется в таком свете. КАМАЗу нужно было срочно пропиарить свою работу высокому военному начальству. Поэтому по личным связям договорились быстро перемонтировать что-то с КЗКТ и с МЗКТ на "Платформу", сбацали по-быстрому видео, поставили агрегат на выставке - ну чтобы помозолить глаза. То, что испытаний толком не было - это заметно, так как агрегат чистенький, а шасси чуток с грязью (вроде ещё агрегат не мыли). И хорошо видно, что надстройка и агрегат покрашены в разные оттенки зелёного - к выставке явно перекрасить успеют (там всё оборудование для этого есть на месте). И да. Если заглянуть вниз - там открывается такой вид на... тут дальше матюги, которые у себя в блоге сам же себе запретил. Так что извиняйте - но цензурных слов тому, что я увидел и сфоткал, у меня не находится".
    1. Астория Офлайн
      Астория Сегодня, 15:07
      0
      Зашли попиарить дерьмоблог-пропалипенсииполимеры. Все остальное на уровне домыслов, плывите мимо Pbs2 laughing
  13. Гуру Онлайн
    Гуру Сегодня, 15:10
    0
    Плохо то, что Миассовцам этот заказ не отдали у них есть опыт создания нетрадиционной техники.