Трамп все? Дальше без иллюзий?
Ну вот, у американской «оппозиции» Трампу появился формальный повод для объявления ему импичмента. Точнее, называть это поводом не совсем корректно – речь идет о юридически корректном основании для отстранения действующего президента США от власти.
Всего два дня назад я писал о деле Манафорта и о том, какие последствия оно может иметь для действующей американской администрации. Однако, я и представить себе не мог, что события будут разворачиваться так стремительно. Не совсем ожидаемым оказался и результат слушаний – сам Пол Манафорт проявил завидную выдержку и свидетельствовать против Трампа не стал, хотя ему и грозил действительно большой срок заключения в случае признания его виновным. А вот «подельник» Манафорта, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал под присягой, что Трамп лично давал ему поручение заплатить американской порноактриссе Сторми Дэниелс и модели журнала «Playboy» Карен Макдугалл за молчание об их отношениях с Трампом.
О том, насколько все это серьезно, можно судить уже потому, что Трамп поспешил припугнуть американского обывателя экономическим крахом в случае его отставки. То есть, сам он такого развития событий уже не исключает.
Если кто-то сомневается в том, можно ли в США отправить в отставку президента из-за сексуального скандала, вспомните историю Билла Клинтона и Моники Левински. Да, формально Конгресс расследовал не «пятна на платье» Левински, а ложь Клинтона под присягой. И это едва не стоило Клинтону президентского кресла, хотя сам скандал не стоил и выеденного яйца – обычная интрижка начальника с практиканткой, вполне совершеннолетней даже по строгим пуританским меркам Вашингтона.
В случае с Трампом все несколько сложнее – он пока под присягой не лгал. Но это компенсируется той ненавистью, которую к нему испытывают демократы и широкие круги американской общественности, традиционно демократической, "правозащитной" ориентации. Проблема Трампа даже не в том, что у него мало сторонников – их, в общем, больше, чем у многих его предшественников на посту президента США. Но у него просто огромное количество противников, или, как сказали бы сейчас, хейтеров. Индекс недоверия у Трампа тоже почти рекордный, и почти половина населения США с радостью воспримет сообщение о его отставке. А это, как мы понимаем, отличная база для его противников.
Нужно понимать и то, что Майкл Коэн, дав против Трампа показания под присягой, отрезал себе путь к отступлению. Теперь он не может от них отказаться, не рискуя пересмотром своего дела. А это почти наверняка будет означать для него тюрьму. Важно и то, что имя женщин, с которыми у Трампа была, вероятно, связь, стало известно следователям. Теперь их в любой момент могут привлечь к расследованию, и можно не сомневаться, что они выложат о Трампе и их отношениях все – вплоть до пятен на платьях и прочих интимных подробностей.
Гарантирует ли это победу противникам Трампа? На данный момент – нет. Увы, большинства в Конгрессе у них нет, а надеяться на противников Трампа среди самих республиканцев слишком рискованно – партийная дисциплина может оказаться сильнее личных предпочтений.
Именно поэтому тон противников действующего президента США довольно спокоен – они, вроде как, не требуют немедленного растерзания Трампа. Но это наверняка лукавство в ожидании выборов в Конгресс и Сенат. Сейчас республиканцы имеют небольшой перевес в Конгрессе, и если им и дальше хочется иметь хоть сколько-нибудь дееспособную администрацию, они должны буквально любой ценой этот перевес удержать. Демократы же вполне резонно считают, что скандалы, подобные нынешнему, работают против республиканцев, и сохранить статус-кво по итогам выборов тем будет чрезвычайно сложно.
Поэтому мы с достаточно большой долей уверенности можем предполагать, что попытка отстранения Трампа от власти все-таки состоится. Но произойдет это, скорее всего, осенью, после ноябрьских выборов. И если исход этих выборов окажется для демократов благоприятным, Трамп наверняка станет бывшим президентом США.
Теперь несколько слов о том, чего же нам ждать от вероятного импичмента Трампа.
Прежде всего, вспомним некоторые особенности американский системы наследования власти. И прежде всего то, что невозможность исполнения избранным президентом США своих обязанностей вовсе не означает немедленного назначения внеочередных выборов. Обязанности президента автоматически переходят к вице-президенту. Если что-то случилось с ним, президентом автоматически становится спикер Конгресса (на данный момент – республиканец). Дальше – список из ещё пятнадцати должностных лиц, абсолютное большинство из которых являются республиканцами.
В Америке вообще маловероятно такое событие, как досрочные выборы. Конституция устроена так, что победа на выборах обеспечивает победившей партии почти гарантированные четыре года правления. Исключения возможны только в случае скоропостижной недееспособности сразу восемнадцати политических деятелей, что, согласитесь, является почти фантастическим допущением.
Поэтому в случае импичмента Трампа мы получим президента Майкла Пенса. Что он из себя представляет, вы можете легко почитать в Интернете, мы же остановимся только на том, что это политик, не замеченный ни в каких симпатиях к России. Это партноменклатура современных республиканцев, которую на фоне Трампа можно назвать чуть ли не ястребом.
Очевидно, что такая фигура на посту президента резко консолидирует республиканцев. Да и противников в спецслужбах у него нет. Во всяком случае, таких непримиримых, как у Трампа. Поэтому ему наверняка дадут спокойно досидеть на посту президента оставшееся время. Спокойны будут даже демократы, и их критика наверняка свернется до обычной для США внутренней повестки.
С другой стороны, урок, преподанный Трампу, Пенс наверняка запомнит. И ожидать от него какого-то потепления российско-американских отношений не приходится.
А вот для российской стороны такая рокировка может оказаться полезной. Прежде всего тем, что уйдут в прошлое зыбкие надежды, связанные с ожиданием того, что Трамп все-таки усилит свои позиции на посту президента и начнет укреплять наши двусторонние отношения посредством каких-то односторонних уступок.
Мы снова вернемся в прозрачный мир чистого, ничем не омраченного противостояния с США. Избавимся от иллюзий и поймем, что надеяться можно только на себя. Более того – возможно, мы поймем, что даже победа на очередных американских выборах действительно пророссийского кандидата ничего нам не гарантирует.
И это, наверное, максимум из того, что нам вообще светит в обозримом будущем в отношениях с англосаксами.
А Трамп… Трампа жаль.
Хорошая была попытка…
Всего два дня назад я писал о деле Манафорта и о том, какие последствия оно может иметь для действующей американской администрации. Однако, я и представить себе не мог, что события будут разворачиваться так стремительно. Не совсем ожидаемым оказался и результат слушаний – сам Пол Манафорт проявил завидную выдержку и свидетельствовать против Трампа не стал, хотя ему и грозил действительно большой срок заключения в случае признания его виновным. А вот «подельник» Манафорта, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал под присягой, что Трамп лично давал ему поручение заплатить американской порноактриссе Сторми Дэниелс и модели журнала «Playboy» Карен Макдугалл за молчание об их отношениях с Трампом.
О том, насколько все это серьезно, можно судить уже потому, что Трамп поспешил припугнуть американского обывателя экономическим крахом в случае его отставки. То есть, сам он такого развития событий уже не исключает.
Если кто-то сомневается в том, можно ли в США отправить в отставку президента из-за сексуального скандала, вспомните историю Билла Клинтона и Моники Левински. Да, формально Конгресс расследовал не «пятна на платье» Левински, а ложь Клинтона под присягой. И это едва не стоило Клинтону президентского кресла, хотя сам скандал не стоил и выеденного яйца – обычная интрижка начальника с практиканткой, вполне совершеннолетней даже по строгим пуританским меркам Вашингтона.
В случае с Трампом все несколько сложнее – он пока под присягой не лгал. Но это компенсируется той ненавистью, которую к нему испытывают демократы и широкие круги американской общественности, традиционно демократической, "правозащитной" ориентации. Проблема Трампа даже не в том, что у него мало сторонников – их, в общем, больше, чем у многих его предшественников на посту президента США. Но у него просто огромное количество противников, или, как сказали бы сейчас, хейтеров. Индекс недоверия у Трампа тоже почти рекордный, и почти половина населения США с радостью воспримет сообщение о его отставке. А это, как мы понимаем, отличная база для его противников.
Нужно понимать и то, что Майкл Коэн, дав против Трампа показания под присягой, отрезал себе путь к отступлению. Теперь он не может от них отказаться, не рискуя пересмотром своего дела. А это почти наверняка будет означать для него тюрьму. Важно и то, что имя женщин, с которыми у Трампа была, вероятно, связь, стало известно следователям. Теперь их в любой момент могут привлечь к расследованию, и можно не сомневаться, что они выложат о Трампе и их отношениях все – вплоть до пятен на платьях и прочих интимных подробностей.
Гарантирует ли это победу противникам Трампа? На данный момент – нет. Увы, большинства в Конгрессе у них нет, а надеяться на противников Трампа среди самих республиканцев слишком рискованно – партийная дисциплина может оказаться сильнее личных предпочтений.
Именно поэтому тон противников действующего президента США довольно спокоен – они, вроде как, не требуют немедленного растерзания Трампа. Но это наверняка лукавство в ожидании выборов в Конгресс и Сенат. Сейчас республиканцы имеют небольшой перевес в Конгрессе, и если им и дальше хочется иметь хоть сколько-нибудь дееспособную администрацию, они должны буквально любой ценой этот перевес удержать. Демократы же вполне резонно считают, что скандалы, подобные нынешнему, работают против республиканцев, и сохранить статус-кво по итогам выборов тем будет чрезвычайно сложно.
Поэтому мы с достаточно большой долей уверенности можем предполагать, что попытка отстранения Трампа от власти все-таки состоится. Но произойдет это, скорее всего, осенью, после ноябрьских выборов. И если исход этих выборов окажется для демократов благоприятным, Трамп наверняка станет бывшим президентом США.
Теперь несколько слов о том, чего же нам ждать от вероятного импичмента Трампа.
Прежде всего, вспомним некоторые особенности американский системы наследования власти. И прежде всего то, что невозможность исполнения избранным президентом США своих обязанностей вовсе не означает немедленного назначения внеочередных выборов. Обязанности президента автоматически переходят к вице-президенту. Если что-то случилось с ним, президентом автоматически становится спикер Конгресса (на данный момент – республиканец). Дальше – список из ещё пятнадцати должностных лиц, абсолютное большинство из которых являются республиканцами.
В Америке вообще маловероятно такое событие, как досрочные выборы. Конституция устроена так, что победа на выборах обеспечивает победившей партии почти гарантированные четыре года правления. Исключения возможны только в случае скоропостижной недееспособности сразу восемнадцати политических деятелей, что, согласитесь, является почти фантастическим допущением.
Поэтому в случае импичмента Трампа мы получим президента Майкла Пенса. Что он из себя представляет, вы можете легко почитать в Интернете, мы же остановимся только на том, что это политик, не замеченный ни в каких симпатиях к России. Это партноменклатура современных республиканцев, которую на фоне Трампа можно назвать чуть ли не ястребом.
Очевидно, что такая фигура на посту президента резко консолидирует республиканцев. Да и противников в спецслужбах у него нет. Во всяком случае, таких непримиримых, как у Трампа. Поэтому ему наверняка дадут спокойно досидеть на посту президента оставшееся время. Спокойны будут даже демократы, и их критика наверняка свернется до обычной для США внутренней повестки.
С другой стороны, урок, преподанный Трампу, Пенс наверняка запомнит. И ожидать от него какого-то потепления российско-американских отношений не приходится.
А вот для российской стороны такая рокировка может оказаться полезной. Прежде всего тем, что уйдут в прошлое зыбкие надежды, связанные с ожиданием того, что Трамп все-таки усилит свои позиции на посту президента и начнет укреплять наши двусторонние отношения посредством каких-то односторонних уступок.
Мы снова вернемся в прозрачный мир чистого, ничем не омраченного противостояния с США. Избавимся от иллюзий и поймем, что надеяться можно только на себя. Более того – возможно, мы поймем, что даже победа на очередных американских выборах действительно пророссийского кандидата ничего нам не гарантирует.
И это, наверное, максимум из того, что нам вообще светит в обозримом будущем в отношениях с англосаксами.
А Трамп… Трампа жаль.
Хорошая была попытка…
- Автор:
- Виктор Кузовков
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter