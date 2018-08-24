Аналитика

Трамп все? Дальше без иллюзий?

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Ну вот, у американской «оппозиции» Трампу появился формальный повод для объявления ему импичмента. Точнее, называть это поводом не совсем корректно – речь идет о юридически корректном основании для отстранения действующего президента США от власти.

Всего два дня назад я писал о деле Манафорта и о том, какие последствия оно может иметь для действующей американской администрации. Однако, я и представить себе не мог, что события будут разворачиваться так стремительно. Не совсем ожидаемым оказался и результат слушаний – сам Пол Манафорт проявил завидную выдержку и свидетельствовать против Трампа не стал, хотя ему и грозил действительно большой срок заключения в случае признания его виновным. А вот «подельник» Манафорта, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал под присягой, что Трамп лично давал ему поручение заплатить американской порноактриссе Сторми Дэниелс и модели журнала «Playboy» Карен Макдугалл за молчание об их отношениях с Трампом.




О том, насколько все это серьезно, можно судить уже потому, что Трамп поспешил припугнуть американского обывателя экономическим крахом в случае его отставки. То есть, сам он такого развития событий уже не исключает.

Если кто-то сомневается в том, можно ли в США отправить в отставку президента из-за сексуального скандала, вспомните историю Билла Клинтона и Моники Левински. Да, формально Конгресс расследовал не «пятна на платье» Левински, а ложь Клинтона под присягой. И это едва не стоило Клинтону президентского кресла, хотя сам скандал не стоил и выеденного яйца – обычная интрижка начальника с практиканткой, вполне совершеннолетней даже по строгим пуританским меркам Вашингтона.

В случае с Трампом все несколько сложнее – он пока под присягой не лгал. Но это компенсируется той ненавистью, которую к нему испытывают демократы и широкие круги американской общественности, традиционно демократической, "правозащитной" ориентации. Проблема Трампа даже не в том, что у него мало сторонников – их, в общем, больше, чем у многих его предшественников на посту президента США. Но у него просто огромное количество противников, или, как сказали бы сейчас, хейтеров. Индекс недоверия у Трампа тоже почти рекордный, и почти половина населения США с радостью воспримет сообщение о его отставке. А это, как мы понимаем, отличная база для его противников.

Нужно понимать и то, что Майкл Коэн, дав против Трампа показания под присягой, отрезал себе путь к отступлению. Теперь он не может от них отказаться, не рискуя пересмотром своего дела. А это почти наверняка будет означать для него тюрьму. Важно и то, что имя женщин, с которыми у Трампа была, вероятно, связь, стало известно следователям. Теперь их в любой момент могут привлечь к расследованию, и можно не сомневаться, что они выложат о Трампе и их отношениях все – вплоть до пятен на платьях и прочих интимных подробностей.

Гарантирует ли это победу противникам Трампа? На данный момент – нет. Увы, большинства в Конгрессе у них нет, а надеяться на противников Трампа среди самих республиканцев слишком рискованно – партийная дисциплина может оказаться сильнее личных предпочтений.

Именно поэтому тон противников действующего президента США довольно спокоен – они, вроде как, не требуют немедленного растерзания Трампа. Но это наверняка лукавство в ожидании выборов в Конгресс и Сенат. Сейчас республиканцы имеют небольшой перевес в Конгрессе, и если им и дальше хочется иметь хоть сколько-нибудь дееспособную администрацию, они должны буквально любой ценой этот перевес удержать. Демократы же вполне резонно считают, что скандалы, подобные нынешнему, работают против республиканцев, и сохранить статус-кво по итогам выборов тем будет чрезвычайно сложно.

Поэтому мы с достаточно большой долей уверенности можем предполагать, что попытка отстранения Трампа от власти все-таки состоится. Но произойдет это, скорее всего, осенью, после ноябрьских выборов. И если исход этих выборов окажется для демократов благоприятным, Трамп наверняка станет бывшим президентом США.

Теперь несколько слов о том, чего же нам ждать от вероятного импичмента Трампа.

Прежде всего, вспомним некоторые особенности американский системы наследования власти. И прежде всего то, что невозможность исполнения избранным президентом США своих обязанностей вовсе не означает немедленного назначения внеочередных выборов. Обязанности президента автоматически переходят к вице-президенту. Если что-то случилось с ним, президентом автоматически становится спикер Конгресса (на данный момент – республиканец). Дальше – список из ещё пятнадцати должностных лиц, абсолютное большинство из которых являются республиканцами.

В Америке вообще маловероятно такое событие, как досрочные выборы. Конституция устроена так, что победа на выборах обеспечивает победившей партии почти гарантированные четыре года правления. Исключения возможны только в случае скоропостижной недееспособности сразу восемнадцати политических деятелей, что, согласитесь, является почти фантастическим допущением.

Поэтому в случае импичмента Трампа мы получим президента Майкла Пенса. Что он из себя представляет, вы можете легко почитать в Интернете, мы же остановимся только на том, что это политик, не замеченный ни в каких симпатиях к России. Это партноменклатура современных республиканцев, которую на фоне Трампа можно назвать чуть ли не ястребом.

Очевидно, что такая фигура на посту президента резко консолидирует республиканцев. Да и противников в спецслужбах у него нет. Во всяком случае, таких непримиримых, как у Трампа. Поэтому ему наверняка дадут спокойно досидеть на посту президента оставшееся время. Спокойны будут даже демократы, и их критика наверняка свернется до обычной для США внутренней повестки.

С другой стороны, урок, преподанный Трампу, Пенс наверняка запомнит. И ожидать от него какого-то потепления российско-американских отношений не приходится.

А вот для российской стороны такая рокировка может оказаться полезной. Прежде всего тем, что уйдут в прошлое зыбкие надежды, связанные с ожиданием того, что Трамп все-таки усилит свои позиции на посту президента и начнет укреплять наши двусторонние отношения посредством каких-то односторонних уступок.

Мы снова вернемся в прозрачный мир чистого, ничем не омраченного противостояния с США. Избавимся от иллюзий и поймем, что надеяться можно только на себя. Более того – возможно, мы поймем, что даже победа на очередных американских выборах действительно пророссийского кандидата ничего нам не гарантирует.

И это, наверное, максимум из того, что нам вообще светит в обозримом будущем в отношениях с англосаксами.

А Трамп… Трампа жаль.

Хорошая была попытка…
Автор:
Виктор Кузовков
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26 комментариев
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  1. LSA57 Онлайн
    LSA57 Сегодня, 12:18
    +2
    Избавимся от иллюзий

    а разве они у кого ещё оставались?
    и поймем, что надеяться можно только на себя.

    да мы всю свою историю только на себя и надеемся.
    Более того – возможно, мы поймем, что даже победа на очередных американских выборах действительно пророссийского кандидата ничего нам не гарантирует.

    а будет упираться, закончит как Кеннеди
    1. Копчёный Онлайн
      Копчёный Сегодня, 12:19
      0
      Лаконично и по делу. Плюсую.
      1. Например Офлайн
        Например Сегодня, 13:05
        0
        Поэтому в случае импичмента Трампа мы получим президента Майкла Пенса.

        Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь.
  2. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 12:21
    +3
    Трампа нисколько не жаль:хамелеон,болтун и циник...и ...бабник,короче-настоящий янки...
    1. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 13:02
      +1
      А в чем плохого что он бабник? Он *трахпапах* делал с женщинами не с помоек, а мисс там мира разных..... laughing
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 13:03
        +1
        Цитата: Ром
        а мисс там мира разных.....

        ну "мисок" можно lol
  3. demo Офлайн
    demo Сегодня, 12:28
    -1
    А что можно сказать?
    Не удалось ВВП съездить в логово зверя и выступить перед Конгрессом США.
    Может быть и хорошо.
    А то в Мюнхене выступил, тут все и понеслось.
    Говорил мне отец. Не надо перед носом противника кулаком размахивать. Бей тогда когда он затылок подставил.
    Видно у Путина хороших советчиков в жизни не было.
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 13:07
      +2
      Цитата: demo
      Видно у Путина хороших советчиков в жизни не было.

      По этому он Президент России. laughing Ух не повезло парню. wassat Подставили laughing
    2. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 13:20
      +3
      Цитата: demo
      А что можно сказать?
      Не удалось ВВП съездить в логово зверя и выступить перед Конгрессом США.
      Может быть и хорошо.
      А то в Мюнхене выступил, тут все и понеслось.
      Говорил мне отец. Не надо перед носом противника кулаком размахивать. Бей тогда когда он затылок подставил.
      Видно у Путина хороших советчиков в жизни не было.

      Если бы не было хороших советчиков, вы бы сейчас продолжили жить в ельцинской России. и наслаждаться развалом страны.
    3. Комментарий был удален.
    4. Комментарий был удален.
  4. д^Амир Офлайн
    д^Амир Сегодня, 12:38
    +4
    ну и как результат всей истории подтверждение на весь мир того факта, что государство именуемое США НЕ ДОГОВОРОСПОСОБНО!!! совсем!!!!! любые слова любого официального лица есть только СОТРЯСЕНИЕ ВОЗДУХА!!! любые обещания, любые договора ФИКЦИЯ
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 12:46
      +2
      Цитата: д^Амир
      любые обещания, любые договора ФИКЦИЯ

      договор для них, это бумажка с буквами.
      они признают только одну бумажку, на которой нарисованы цифры и стоит значок $
    2. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 12:53
      +1
      Да, ситуация пошла в разнос и к недоговороспособности разборки внутри страны могут привести к гражданской войне. Вот тогда мир окажется на самом краю
      1. ggl1 Офлайн
        ggl1 Сегодня, 13:36
        0
        России необходимо свернуть все отношения с США и не
        вступать с ними в дискуссии
        как было до 2-й мировой войны и оставить посольство
        на минимальном уровне
        Когда приперло сами пришли в Москву на переговоры
  5. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 12:47
    +2
    Они уничтожат себя изнутри ,не надо им мешать ,они все сами сделают.
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 12:55
      +2
      Цитата: polpot
      Они уничтожат себя изнутри ,не надо им мешать ,они все сами сделают

      да побыстрее бы уже
      1. Boris55 Офлайн
        Boris55 Сегодня, 14:59
        +1
        Цитата: LSA57
        да побыстрее бы уже

        БРИКС со своим Банком Развития, пока не готов заменить англосаксов с их ФРС. Пока идёт настройка. Как бы ни хотелось побыстрей, но переход будет плавным, без обрушения Мировой экономики.

        А с Трампом ни чего не случится. Он ещё и второй президентский срок отработает, а после этого уже ни кого в Мире не будет интересовать, кто там в США президент. laughing
  6. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 13:04
    +1
    Это их внутренний "компот", но потрясти может большую часть мира. Вот такой он дядюшка заморский слон!
  7. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 13:12
    0
    уйдут в прошлое зыбкие надежды

    Боюсь, Вы недооцениваете наших либералов - они и под американскими бомбами станут призывать к диалогу с Америкой.
    Вон, Патрушев на днях что-то лепетал про необходимость продолжения общения, а для Силуанова с Набиуллиной Штаты вообще святая святых!
    Скорее, они сразу решат идти сдаваться - если уж Трамп не устоял...
  8. Sergej1972 Онлайн
    Sergej1972 Сегодня, 13:15
    0
    Конгресс это Палата Представителей и Сенат. То, что автор в статье называет Конгрессом, является Палатой Представителей.
  9. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 13:16
    +2
    А Трамп… Трампа жаль.

    А мне вообще никого там не жаль. Пусть давят друг друга ни в чём себя не ограничивая.
  10. синоби Офлайн
    синоби Сегодня, 13:20
    +2
    Уже и так всем понятно что с матрасами просто нельзя о чём либо договариваться.И вообще запад наш враг,и только исходя из этой аксиомы можно о чём-то с ними разговаривать.Особенно с янкесами.
  11. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 13:24
    +1
    Что за страна где есть троевластие:
    Трамп
    непримеримые консерваторы
    демократы
    еще немного и страну "великой демократии" раздерут на части
    и будет гражданская война как в 19 веке тем более что граждане негры,латиноамериканцы
    ненавидят белых англосаксов
    и тогда наступит тишина и рай в мире!
  12. лесовозник Офлайн
    лесовозник Сегодня, 13:25
    +2
    Читал, читал — не дочитал — общаюсь с простыми американцами коллегами(водилами) — большая часть трудовой америки за трампа , так что автор пургу гонит — ничего измышленного автором не будет — люди там реально при трампе стали больше зарабатывать и вот увидите переизберётся на второй срок
    1. Стирбьорн Онлайн
      Стирбьорн Сегодня, 13:50
      +1
      Не исключено. Автор статьи прежде чем хоронить Трампа, подождал бы результатов выборов в Конгресс. Сам же признает, что пока республиканцев там большинство, никто Трампа не снимет, даже теоретически. А так да, относительно своих избирателей (американская глубинка) Трамп предвыборные обещания выполняет, так что скорее реднеки взбунтуются, если ему угроза импичмента будет реальной, а пока автор бежит впереди паровоза
  13. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 13:56
    0
    От слушаний по делу "Левински против Клинтона" запомнился вопрос прокурора к Клинтону:"Использовали ли Вы сигару ,как сексуальное орудие?" Ужас,да и только!
    Подозреваю ,что у Трампона опыт по этой части побогаче.Запасаемся попкорном?
  14. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:35
    0
    Чего человек городит, сам не знает. Это по какому закону штатов нельзя баб трахать за деньги, тем более он миллиардер. Не надо политику мешать с сексом. Никто ничего ему не предъявит, утомятся причины искать, а языком чесать, ума много не надо.