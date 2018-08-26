Дульный тормоз-компенсатор и его назначение

Различные виды ДТК для автомата Калашникова

СВТ-40

ДТК автомата АК-74М

Источники информации:

http://bratishka.ru/archiv/2007/8/2007_8_9.php

http://weaponland.ru/publ/vspomogatelnye_mekhanizmy_i_prisposoblenija_strelkovogo_oruzhija_chast_i/17-1-0-247

https://zbroya.info/ru/blog/10445_dtk-ili-dulnyi-tormoz-kompensator-preimushchestva-i-nedostatki/

Материалы из открытых источников

Дульный тормоз-компенсатор (ДТК) – это специальное устройство, предназначенное для уменьшения отдачи огнестрельного оружия, использующее кинетическую энергию пороховых газов, которые выходят из ствола вслед за выпущенной пулей или снарядом. Помимо уменьшения уровня отдачи при выстреле (на уровне от 25 до 75 процентов в зависимости от конструкции) дульный тормоз-компенсатор уменьшает подброс ствола оружия, оставляя его на линии прицеливания, что сокращает время необходимое для производства следующего выстрела. Сегодня подобные устройства широко применяются в артиллерии и стрелковом оружии, главным образом, в автоматическом.Дульный тормоз был известен еще до начала Второй мировой войны, но именно в годы войны и после ее завершения, данное устройство получило наибольшее распространение. Первоначально ДТК применялись в артиллерии, но с развитием и широким распространением автоматического стрелкового оружия они стали использоваться и на оружии малых калибров. Сегодня практические все современные пулеметы и автоматы оснащаются дульным тормозом-компенсатором по умолчанию. ДТК перенаправляет пороховые газы и действительно снижает отдачу и подброс ствола оружия при стрельбе. Они востребованы не только в моделях оружия военного назначения, но и в гражданских моделях, используемых стрелками-спортсменами. В то же время, изменяя направление движения пороховых газов, ДТК может усиливать звук выстрела, который слышит стрелок или артиллерийский расчет. При этом, чем эффективнее устройство, тем громче звук выстрела. Для спортсменов это не представляет особой проблемы, они обычно используют наушники, а вот в армейских подразделениях индивидуальные средства защиты органов слуха – скорее роскошь. Поэтому очень часто конструкторы армейского стрелкового оружия намеренно ограничивают эффективность ДТК.Существующие сегодня дульные тормоза используют энергию некоторой части пороховых газов, которые выходят из канала ствола вслед за выпущенной пулей. Дульные газовые устройства более выгодны в энергетическом отношении, они не ухудшают баллистику оружия, помимо этого они отличаются высокой надежностью и простотой устройства. Эффективность использования подобных устройств значительным образом зависит от скорости, количества и направления движения отведенных назад пороховых газов. В то же время повышение эффективности их работы обычно сопровождается сильным действием пороховых газов на стрелка или установку, затрудняя процесс прицеливания, а также на грунт, что провоцирует демаскировку за счет образования пыли, которая поднимается пороховыми газами. За счет использования различных дульных газовых устройств конструкторы могут значительно уменьшить энергию отдачи стрелкового оружия или подвижных частей его автоматики, уменьшить пламенность выстрела, повысить кучность ведения огня из автоматического оружия и т.д.Все дульные тормоза по их характеру воздействия на оружие можно разделить на три основных группы:- дульные тормоза осевого действия, они обеспечивают снижение энергии отдачи оружия или ствола лишь в продольном направлении;- дульные тормоза поперечного действия, они обеспечивают воздействие поперечной силы, направленной перпендикулярно оси канала ствола. Такие дульные тормоза часто также называют компенсаторами, обычно они применяются в образцах ручного огнестрельного оружия, в которых может возникнуть опрокидывающий момент, отклоняющий ось канала ствола в боковом направлении;- дульные тормоза комбинированного действия, они обеспечивают как снижение силы отдачи в продольном направлении, так и создание поперечной силы, которая компенсирует опрокидывающий момент огнестрельного оружия. Такие дульные тормоза называют тормозами-компенсаторами. Именно они используются преимущественно в современных образцах стрелкового оружия.По своему принципу действия дульные тормоза делятся на модели активного действия, реактивного действия и активно-реактивного действия.Дульные тормоза активного действия используют в работе удар газовой струи, выходящей из канала ствола по поверхности, которая закреплена на стволе оружия. Такой удар формирует импульс силы, направленный против действия отдачи оружия, благодаря чему обеспечивается снижение энергии отдачи всей системы.В автоматических моделях стрелкового оружия наиболее распространены дульные тормоза реактивного типа, действие которых основано на использовании реакции истечения пороховых газов. Основное их предназначение – это снижение энергии отдачи ствола или всей оружейной системы за счет обеспечения симметричного отвода части пороховых газов в направлении отдачи. В момент вылета пули из канала ствола часть пороховых газов по специальным каналам в дульном тормозе отводится назад. Одновременно с этим под действием реакции истечения пороховых газов все оружие получает толчок вперед, энергия отдачи уменьшается. Чем больший объем газов будет отведен назад и чем выше будет их скорость движения, тем эффективнее отработает дульный тормоз.В моделях дульных тормозов активно-реактивного типа объединяются между собой оба перечисленных выше принципа. В таких устройствах происходит удар газовой струи в направлении вперед (активное действие) и отбрасывание струи назад (реактивное действие). Подобное устройство было применено, к примеру, на самозарядной винтовке Токарева СВТ-40 образца 1940 года.Также дульные тормоза можно классифицировать по конструктивным признакам, которые значительным образом могут влиять на эффективность данных устройств. К основным таким конструктивным признакам относят: наличие или наоборот отсутствие диафрагмы (передней стенки); число рядов боковых отверстий; число камер; форму боковых отверстий. Дульный тормоз, у которого отсутствует диафрагма и передняя стенка, принято называть бескамерным. В то же время дульный тормоз, оснащенный диафрагмой, обеспечивает большую эффективность по сравнению с бескамерными устройствами за счет создания дополнительного тянущего усилия в направлении противоположном откату, это обеспечивается за счет удара истекающего порохового газа о диафрагму. В современном оружии наибольшее распространение получили одно и двухкамерные модели дульных тормозов, так как дальнейшее наращивание числа камер лишь несущественно повышает эффективность подобных устройств (не более 10 процентов), в то время как масса и габариты увеличиваются. Форма боковых отверстий может быть разной: прямоугольные или квадратные окна, продольные или поперечные щели, круглые отверстия. В этих случаях дульные тормоза называются соответственно – едиными, щелевыми или сетчатыми. В пределах каждой из камер такие отверстия могут располагаться в один или сразу в несколько рядов как по периметру, так и по длине дульного устройства.Наряду с дульными тормозами в современных моделях автоматического стрелкового оружия очень широко используются компенсаторы – устройства, предназначенные для несимметричного отвода пороховых газов в стороны от оси канала ствола, что необходимо для стабилизации оружия во время ведения огня. Дульные тормоза-компенсаторы работают за счет воздействия пороховых газов, которые истекают из канала ствола в направлении обратном действию опрокидывающего момента. Типичные модели современных ДТК могут стабилизировать оружие при стрельбе в одной или двух плоскостях.Сегодня дульные тормоза очень активно и массово применяются в стрелковом оружии. Одна из причин их широкого применения конструкторами – простота устройства, которая сочетается в них с высокой эффективностью действия. В автоматическом оружии наших дней дульными тормозами оснащаются крупнокалиберные пулеметы и малокалиберные пушки с целью уменьшения действия отдачи на станок, а также самозарядные и штурмовые винтовки, автоматы, пистолеты-пулеметы, высокоточные крупнокалиберные винтовки под мощные патроны.На сегодняшний день к одному из самых известных и распространенных примеров применения дульного тормоза-компенсатора можно отнести знаменитый автомат Калашникова – АК-74. Данная модель автоматического оружия среди прочих изменений выделялась наличием принципиально нового по конструкции ДТК по сравнению с использовавшимся ранее устройством на автомате АКМ.Автомат АК-74 обладал заметно более улучшенным дульным тормозом-компенсатором, ставшим длинным и двухкамерным устройством. Первая камера ДТК данного автомата представляла собой цилиндр, предназначавшийся для выхода пули, также он имел три выходных отверстия для пороховых газов и две щели, размещенные возле диафрагмы. Вторая камера компенсатора обладала несколько отличающимся устройством – два широких окна, а спереди – та же диафрагма для выхода пули. Подобные изменения конструкции позволили добиться повышения тактико-технических характеристик автомата. В частности, положительным образом сказались на точности стрельбы и балансировке, одновременно с этим улучшилась и маскировка стрелка, так как вспышки пламени в момент выстрела стало очень трудно заметить. В том или ином виде подобная конструкция, равно как и ее модификации (ДТК 1-4), используются в автоматах Калашникова и в наши дни.