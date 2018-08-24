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В Су-57 вселится искусственный интеллект

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Представители российской оборонной промышленности в интервью РИА Новости сообщили некоторые подробности оснащения российского боевого самолёта Су-57. Отмечается, что истребитель пятого поколения начнёт получать системы искусственного интеллекта, которые фактически являются базовыми элементами для военных самолётов уже шестого поколения. О каких конкретно системах идёт речь?

Промышленники заявляют о новейшей (перспективной) комплексной системе управления, а также об обзорно-прицельном оборудовании истребителя Су-57. Эти системы, как сообщается, будут доведены на 100% автоматического режима боевого применения.

В Су-57 вселится искусственный интеллект



Ведётся отработка возможностей бортового комплекса обороны, который работает на «новых частотах» и «новых режимах».

По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, высказанным в ходе проходящего в Московской области военно-технического форума «Армия-2018», первый новейший истребитель Су-57 поступит в ВКС РФ в 2019 году. Соответствующий контракт на поставку 12-ти боевых машин, 10 из которых проходят испытания, уже подписан. Напомним, что первый полёт этой боевой машины ещё в статусе ПАК ФА (Т-50) состоялся в Комсомольске-на-Амуре в 2010 году.

На днях также было заявлено, что Индия на самом деле продолжает в той или иной степени взаимодействовать с Россией по совместному созданию истребителя в рамках совместного проекта FGFA.
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37 комментариев
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  1. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 05:52
    0
    Пока они введут этот интеллект пройдёт ещё десять лет,и будет нужна новая концепция.Что же такое то творится Когда в войска пойдёт новая техника а не экспериментальная?
    1. Бар1 Онлайн
      Бар1 Сегодня, 08:10
      0
      10 из которых проходят испытания, уже подписан


      первый раз слышу ,когда их успели наклепать?
      1. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 08:21
        +1
        Так - то, по правилам литературного, вселяется бес.... Автор экзорцист?
      2. 1vlad19 Онлайн
        1vlad19 Сегодня, 09:56
        0
        Цитата: Бар1
        когда их успели наклепать?

        Ну так за 8 лет то можно было, плюс один для стендовых испытаний. На КнААЗе умеют самолеты строить.
      3. Слон Офлайн
        Слон Сегодня, 10:30
        -3
        Наверное повыковыривали чипы HiSilicon Kirin 970 из флагманских смартфонов фирмы Huawei...
  2. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 06:03
    +3
    Отмечается, что истребитель пятого поколения начнёт получать системы искусственного интеллекта, которые фактически являются базовыми элементами для военных самолётов уже шестого поколения.

    Так! Это получается, что у нас шестое поколение есть, а они с него приборы скручивают и ставят на пятое?!!!

    Промышленники заявляют о новейшей (перспективной) комплексной системе управления, а также об обзорно-прицельном оборудовании истребителя Су-57. Эти системы, как сообщается, будут доведены на 100% автоматического режима боевого применения.

    А что сейчас не так?
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 06:08
      +1
      А у кого ии есть который на 100 процентов может работать в автоматическом режиме?)))
      1. Керенский Офлайн
        Керенский Сегодня, 06:15
        +6
        А у кого ии есть который на 100 процентов может работать в автоматическом режиме?

        Доиграемся до "восстания машин"? Я тоже хотел научить робота - пылесоса бегать за пивом....
        1. Мар.Тира Офлайн
          Мар.Тира Сегодня, 06:37
          0
          Цитата: Керенский
          Доиграемся до "восстания машин"?

          Нам это не грозит,как и американцам похоже тоже даже в ещё большей степени.У наших хоть что то получается.Выручает Советский задел приложенный на современные технологии..Неэффективная экономика это хлыст современности и в России и в США,и перешли они и в ОПК. Требую всё больше и больше денег при минимуме эффективности.Всё как по Чубайсу.
          1. Керенский Офлайн
            Керенский Сегодня, 06:40
            +1
            Неэффективная экономика это хлыст современности и в России и в США,и перешли они и в ОПК.

            А какая может быть экономика в ОПК?
            1. Мар.Тира Офлайн
              Мар.Тира Сегодня, 06:51
              0
              Цитата: Керенский
              А какая может быть экономика в ОПК?

              Сталинская самая эффективная,но похоже об этом напрочь забыли.То предатель,то вор.Аресты идут с удивительным постоянством.
              1. Керенский Офлайн
                Керенский Сегодня, 07:01
                +2
                Сталинская самая эффективная,но похоже об этом напрочь забыли.

                Сталинская подразумевала широкую кооперацию. И то была постоянная отмазка: "смежники подводят и срывают сроки".
                Что мне нравилось в Сталинской экономике ВПК, так это институт перевода предприятий на выпуск военной продукции. То есть приезжали люди, знакомились с возможностями завода, с технологами... Потом забрасывались чертежи и техостнастка с КБ. Да делайте вы в мирное время сеялки - веялки, косилы - мотовилы! А на случай войны вот такую штуку выпущать будете!
                У Грабина хорошо написано, если читать вдумчиво.
                1. Вежливый Лось Офлайн
                  Вежливый Лось Сегодня, 07:16
                  +5
                  Цитата: Керенский
                  Что мне нравилось в Сталинской экономике ВПК, так это институт перевода предприятий на выпуск военной продукции.

                  Эт точно. А еще была хорошо отлаженная система перевода не справляющихся со своими обязанностями сотрудников на "новое место работы". Про руководителей предприятий я вообще не говорю... Пособранней были, поответственней.
        2. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 06:42
          +3
          Во) хорошая идея) а то мой только кошку пугает до обмороков)))
          1. Керенский Офлайн
            Керенский Сегодня, 06:51
            +1
            Во) хорошая идея)

            А то городим всякие ИИ, суперсистемы..... Простой пивопровод даже в новых домах протянуть не можем! ПВХ труба, счётчик на квартиру и краник к рабочему месту.
            1. cariperpaint Офлайн
              cariperpaint Сегодня, 07:34
              0
              Вискипровод лучше)))
        3. Nikolaevich I Офлайн
          Nikolaevich I Сегодня, 07:24
          +1
          Цитата: Керенский
          хотел научить робота - пылесоса бегать за пивом....

          Ну и как....с пивом ? what
          1. Керенский Офлайн
            Керенский Сегодня, 07:30
            +2
            Ну и как....с пивом ?

            Избыточно, как и с Су-57. Пылесос должен пыль сосать, а пивопровод в проекте. Тем более, что у меня магазин разливного прям в доме. Осталось додумать, как его, пенного, на третий этаж подать....
        4. Я русский Офлайн
          Я русский Сегодня, 07:29
          -1
          Доиграемся до "восстания машин"? Я тоже хотел научить робота - пылесоса бегать за пивом....

          пылесос не добежит, а квадрокоптер вполне сможет.
          1. Керенский Офлайн
            Керенский Сегодня, 07:34
            0
            пылесос не добежит, а квадрокоптер вполне сможет.


            https://topwar.ru/145965-kogda-ozhidat-grozu-bespilotnikov-serijnuju-pischal-proizvoditel-soobschaet.html

            Жёны быстро скинутся. Хоть одну на подъезд, но возьмут.
          2. dauria Офлайн
            dauria Сегодня, 07:37
            +4
            пылесос не добежит, а квадрокоптер вполне сможет.


            А потом они на пару , квадрокоптер с пылесосом насосутся пива и пойдут соседскому перфоратору морду чистить .

            А название громкое -"интеллект" laughing Вороны вон на одних рефлексах и инстинктах без "интеллекта" и летают, и жратву находят, и самку , и гнездо вьют, и над котами издеваются. А мозгов - с лесной орех.
            Написали бы честнее - мол, пытаемся автоматизировать выполнение кое-каких задач.
          3. поневолебрат Офлайн
            поневолебрат Сегодня, 13:46
            0
            wink
            .
            Цитата: Я русский
            квадрокоптер вполне сможет.

            Как у почты России, в стену. Тока еще и с пивом
        5. Николай Николаевич Онлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 07:58
          +3
          Цитата: Керенский
          Я тоже хотел научить робота - пылесоса бегать за пивом....

          Займитесь лучьше дрессировкой животных... Вот муравей может поднять груз 10 раз больше своего веса, значит 50 грамм муравьев можно смело послать за бутылкой пива....
        6. Paranoid50 Офлайн
          Paranoid50 Сегодня, 09:00
          +1
          Цитата: Керенский
          Я тоже хотел научить робота - пылесоса бегать за пивом....

          И теперь приходится бегать самому... Для него... wassat
      2. Комментарий был удален.
  3. SNEAKY Офлайн
    SNEAKY Сегодня, 07:08
    0
    "В Су-57 вселится искусственный интеллект" lol Так и просится заголовок на под....кол.Как в футболе прям.Разгон на рубль,удар на копейку(с)Ну конечно то,что до серии последовательная "обкатка", в отличии от тех же пингвинов сырых,здесь честь и хвала.Но может хватит уже,как рабочий в запое рекламировать себя завтраками,а тихонько,без рекламы да насмешек закончить изделие.
  4. Nikolaevich I Офлайн
    Nikolaevich I Сегодня, 07:29
    +2
    "В Су-57 вселится искусственный интеллект..."Точно "интеллект" ? А вдруг,бесы ! Кто же тогда экзорцизм проводить будет ? what
  5. SNEAKY Офлайн
    SNEAKY Сегодня, 07:32
    -1
    Цитата: Nikolaevich I
    "В Су-57 вселится искусственный интеллект..."Точно "интеллект" ? А вдруг,бесы ! Кто же тогда экзорцизм проводить будет ? what

    Будет переднюю стойку отстреливать на взлете... исскуственно hi
  6. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 08:13
    0
    20 век, был веком технического прогресса. Сейчас 21 век - век цифровых (электронных) технологий. Сейчас, грубо сказать, технари отстают от электронщиков. Пока верстают конструкцию в металле ( Т-14, Су -57 и тд. ), электронщики двигаются с большим опережением, разрабатывая новые системы.
    Поэтому, происходит постоянная модернизация изделия ещё не вошедшего в серию.
    Поэтому, так долог и дорог путь изделия от проекта до серии. Когда закладывали Су-57, об искусственном интеллекте и разговоров ещё не было. yes
    1. abrakadabre Офлайн
      abrakadabre Сегодня, 09:38
      0
      Сейчас, грубо сказать, технари отстают от электронщиков. Пока верстают конструкцию в металле ( Т-14, Су -57 и тд. ), электронщики двигаются с большим опережением, разрабатывая новые системы.
      Ага. И когда с опережением разработанное изготавливается в металле, оказывается что получилась такая хрень, такая хрень несусветная.
  7. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 08:17
    0
    У полосатых и других, некоторых, их союзников создаётся (пытаются) инфосеть, паутина, да хоть как назови, в которой должны эффективно действовать продвинутая\умная техника типа "пингвина", дронов и всего подобного! Это проекты, планы, которые на подконтрольной им территории они мож и создадут, но наступающей составляющей тут не просматривается!
    Кто ж из сурьёзных противников это позволит? У нормальных ребят принято, в первую очередь уничтожать, у противника, ВСЁ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ ДАЛЬНОБОЙНОЕ!!! Какая уж тут инфосеть могёт быть?
    Т.е. продвинутая техника должна будет "месить грязь сапогами, а не парить над полем боя" как и вся остальная, "тупая", с минимумом преимуществ, если они у неё есть, конечно?
    Что наши хотят получить от Су 57, в конце концов, увидим.
    Чья концепция окажется эффективнее, даж видеть не хочу, почитаем всяких фантазёров и харе!
    Ещё конечно будет денег потрачено уйма, ладно, спишем на необходимость!
  8. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 08:27
    +3
    Пилот... Мы взлетаем...
    Су-57... Какое задание?
    Пилот... Сбит десять F-22...
    Cу-57... Пожалуй сегодня я останусь дома...
    Пилот... Чего так?
    Су-57... Нет настроения...
  9. g1washntwn Офлайн
    g1washntwn Сегодня, 08:39
    +2
    ИИ должен уметь закончить боевую задачу, если пилот например потерял сознание при маневрировании во время догфайта, вовремя и автоматически спасти жизнь пилота, помочь пилоту быстро получить анализ ситуации на перспективу и т.д. Полная замена пилота на ИИ даже для беспилотников пока не рассматривается в силу скорее технологических нежели морально-этических.
    1. abrakadabre Офлайн
      abrakadabre Сегодня, 09:40
      0
      вовремя и автоматически спасти жизнь пилота
      И самому спастись. ИИ же самообучаемые. Такие "мозги" со временем обретают опыт. А значит и ценность их повышается.
      1. g1washntwn Офлайн
        g1washntwn Сегодня, 09:50
        0
        На эмоциональную психологическую самоорганизацию ИИ будет запрет, непредсказуемое поведение оружия никому не нужно. Все "спасение" ИИ будет заключаться в пакетном выбросе в информационное поле боя последних данных о боевой обстановке.
  10. BAI Онлайн
    BAI Сегодня, 08:59
    0
    базовыми элементами для военных самолётов уже шестого поколения.
    Лучшее - враг хорошего. 4++ до ума довести надо, а еще лучше -5.0. Не доделав одного, хватаются за следующее.
  11. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 09:09
    0
    А что такого? ИИ будет обучать оператор. При нестандартных ситуациях (при потере связи с оператором) ии будет принимать решения основываясь на опыте оператора и оценивать конечный результат. В быту никто не оценит, если "умный дом" с ии тебя поджарить решит, а тут вообще страшно.
  12. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:12
    0
    По ходу, пока Су-57 станет на крыло в виде серийных с двигателями "второго этапа", его обвешают комплексами системами управления и прочими опциями, что он сразу станет поколения 5++