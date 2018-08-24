В Су-57 вселится искусственный интеллект
Представители российской оборонной промышленности в интервью РИА Новости сообщили некоторые подробности оснащения российского боевого самолёта Су-57. Отмечается, что истребитель пятого поколения начнёт получать системы искусственного интеллекта, которые фактически являются базовыми элементами для военных самолётов уже шестого поколения. О каких конкретно системах идёт речь?
Промышленники заявляют о новейшей (перспективной) комплексной системе управления, а также об обзорно-прицельном оборудовании истребителя Су-57. Эти системы, как сообщается, будут доведены на 100% автоматического режима боевого применения.
Ведётся отработка возможностей бортового комплекса обороны, который работает на «новых частотах» и «новых режимах».
По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, высказанным в ходе проходящего в Московской области военно-технического форума «Армия-2018», первый новейший истребитель Су-57 поступит в ВКС РФ в 2019 году. Соответствующий контракт на поставку 12-ти боевых машин, 10 из которых проходят испытания, уже подписан. Напомним, что первый полёт этой боевой машины ещё в статусе ПАК ФА (Т-50) состоялся в Комсомольске-на-Амуре в 2010 году.
На днях также было заявлено, что Индия на самом деле продолжает в той или иной степени взаимодействовать с Россией по совместному созданию истребителя в рамках совместного проекта FGFA.
Промышленники заявляют о новейшей (перспективной) комплексной системе управления, а также об обзорно-прицельном оборудовании истребителя Су-57. Эти системы, как сообщается, будут доведены на 100% автоматического режима боевого применения.
Ведётся отработка возможностей бортового комплекса обороны, который работает на «новых частотах» и «новых режимах».
По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, высказанным в ходе проходящего в Московской области военно-технического форума «Армия-2018», первый новейший истребитель Су-57 поступит в ВКС РФ в 2019 году. Соответствующий контракт на поставку 12-ти боевых машин, 10 из которых проходят испытания, уже подписан. Напомним, что первый полёт этой боевой машины ещё в статусе ПАК ФА (Т-50) состоялся в Комсомольске-на-Амуре в 2010 году.
На днях также было заявлено, что Индия на самом деле продолжает в той или иной степени взаимодействовать с Россией по совместному созданию истребителя в рамках совместного проекта FGFA.
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