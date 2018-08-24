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Снова "умная и красивая". В США испытана система по дезориентации ПВО

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Американское военное ведомство сообщает об испытаниях ракеты, которая способна сделать беспомощной системы противовоздушной обороны противника. Это ракета MALD-X, которую часто называют беспилотным имитатором. Разработка этого проекта осуществляется компанией Raytheon.

По последним данным, контракт на разработку был заключён в 2016 году и, по американским меркам, весьма скромен в финансовом плане – «всего» около 35 млн долларов.

Лётные испытания MALD-X проведены на текущей неделе. Местом для них был выбран полигон в штате Калифорния. Они проходили в два этапа – в понедельник и в среду.


Снова "умная и красивая". В США испытана система по дезориентации ПВО


Что собой представляет ракета MALD-X, и в чём заключается упомянутая имитация? По сути, основной функцией этой очередной «умной и красивой» американской системы является введение в заблуждение системы ПВО – выступить в роли военного самолёта. Ракета имитирует основные радиолокационные характеристики самолётов ВВС и ВМС США (и не только), заставляя системы противовоздушной обороны реагировать на себя именно как на боевой самолёт.

MALD-X часто представляется как беспилотник с особыми техническими характеристиками, включая особенности по РЭБ. Является техническим развитием другой системы – MALD.

По словам вице-президента компании Raytheon Майка Джарретта, MALD-X продемонстрировал современные возможности в области радиоэлектронных войн. Отмечено, что система способна (на основе обновления программного обеспечения) имитировать различные типы летательных аппаратов, включая «собственные летательные аппараты противника».

Из презентационного ролика к MALD (2013 год):
Использованы фотографии:
Raytheon
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48 комментариев
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 06:14
    +1
    С маячком как всегда ?
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 07:31
      +4
      Какая разница кого имитирует ракета? request Один хрен сбивать, что ракету, что самолет.
      Закосить под наш самолет ракета не сможет - самолеты производства СССР-России могут быть и у противника. И вопрос распознавания решен еще в прошлом веке.
      Лейб страна-производитель не является показателем принадлежности самолета к стороне конфликта.
      А в остальном без разницы какую хрень летящую в нашу сторону сбивать.
      1. donavi49 Онлайн
        donavi49 Сегодня, 08:07
        +5
        Но если какой Ф-16 запустит 4 ракеты - то сбивать надо будет 4 ракеты. Если 8 Ф16 - запустят по 4 = уже 32. 32 ракеты - С-300/400/Бук = это 8 машин отстреляются в ноль (при условии 1 ракета = 1 цель, то есть идеальных, выше штатных). Ну а дальше по ним прилетят уже самолеты с целевой загрузкой.
        1. san4es Офлайн
          san4es Сегодня, 09:26
          +1
          Цитата: donavi49
          Но если какой Ф-16 запустит 4 ракеты - то сбивать надо будет 4 ракеты..

          ...Под В--52 ещё могут подвесить, штук 10+ fellow
          1. Например Офлайн
            Например Сегодня, 09:42
            +3
            Цитата: donavi49
            Но если какой Ф-16 запустит 4 ракеты - то сбивать надо будет 4 ракеты.

            Да. И, что самое интересное, до появления ЭТОЙ ракеты было тоже самое.
            Сколько запустят столько и сбивать.
            Важно распознать цели как можно дальше от наших границ и сбивать до того как самолеты что-то смогут запустить.
            Цитата: san4es
            ...Под В--52 ещё могут подвесить, штук 10+ fellow

            Вы думаете, что матрасы загрузят по полной все свои самолеты бесполезными ракетами и отправят весь свой воздушный флот умирать? Ведь данные ракеты ничего разрушать не могут они просто имитаторы.
            Полезная нагрузка всегда вносит коррективы в хотелки.
            1. san4es Офлайн
              san4es Сегодня, 10:55
              +1
              Цитата: Например
              ...Вы думаете, что матрасы загрузят по полной все свои самолеты бесполезными ракетами...

              ...Нет, не все...только подходящие.
              ...и отправят весь свой воздушный флот умирать?

              ...Уверен, что они -бы этого не хотели
              ...Ведь данные ракеты ничего разрушать не могут они просто имитаторы.

              ...-- т.е ложные цели...читал я.
            2. Lycan Офлайн
              Lycan Сегодня, 12:50
              0
              Цитата: Например
              Вы думаете, что матрасы загрузят по полной все свои самолеты бесполезными ракетами и отправят весь свой воздушный флот умирать

              А как вам такая комбинация - летят, вроде, самолёты, и вроде неприкрытые - их просто ведут радаром (экономя боеприпас), а близко к поверхности начинают заметно ускоряться, маневрировать и менять курс, отвлекая своим поведением целый дивизион. Эдак 10-20 раз подурачатся, и начнут "подмешивать в такие ракеты" страт. бомберы для локальных задач.
              P.S.: Стратагема №1. Обманув государя, переправиться через море. ("Тридцать шесть стратагем. Китайские секреты успеха". В.В. Малявин. 2000.)
              P.P.S.: А может и не станут часто пользоваться. Только в критических случаях, когда важно иметь ненаученного пустышками противника и обдурить местное командование ПВО округа. А потом - долго не пользовать, выжидая следующего удобного момента.
        2. ultra Офлайн
          ultra Сегодня, 09:36
          +1
          Цитата: donavi49
          Но если какой Ф-16 запустит 4 ракеты - то сбивать надо будет 4 ракеты. Если 8 Ф16 - запустят по 4 = уже 32. 32 ракеты - С-300/400/Бук = это 8 машин отстреляются в ноль

          С 400 завалит флакона до того как он произведёт пуск ракеты.
          1. Мимопроходил Офлайн
            Мимопроходил Сегодня, 10:04
            +1
            Не получится. У этой ракеты дальность 900 км,
          2. Genry Онлайн
            Genry Сегодня, 10:10
            +2
            Цитата: ultra
            С 400 завалит флакона до того как он произведёт пуск ракеты.

            Ракеты предполагается запускать вне зоны действия ПВО и радаров обнаружения. Если трассы целей будут размножаться, то сразу можно будет предположить о пуске ракет.
        3. Genry Онлайн
          Genry Сегодня, 10:26
          0
          Цитата: donavi49
          Если 8 Ф16 - запустят по 4 = уже 32. 32 ракеты - С-300/400/Бук = это 8 машин отстреляются в ноль

          В основном будут Буки, и некоторые по 8 ракет на установку (Бук-М3). Проредят основательно...
          Цитата: donavi49
          Ну а дальше по ним прилетят уже самолеты с целевой загрузкой.

          Ударные функции будут подрезаны, тем что будет ближняя ПВО (Панцирь, Сосна-Р, Деривация-ПВО,..), которая будет сбивать сброшенные бомбы и ракеты. И в придачу нарвутся на истребители перехватчики.
          1. ЗВО Офлайн
            ЗВО Сегодня, 11:12
            -1
            Цитата: Genry
            Цитата: donavi49
            Если 8 Ф16 - запустят по 4 = уже 32. 32 ракеты - С-300/400/Бук = это 8 машин отстреляются в ноль

            В основном будут Буки, и некоторые по 8 ракет на установку (Бук-М3). Проредят основательно...
            Цитата: donavi49
            Ну а дальше по ним прилетят уже самолеты с целевой загрузкой.

            Ударные функции будут подрезаны, тем что будет ближняя ПВО (Панцирь, Сосна-Р, Деривация-ПВО,..), которая будет сбивать сброшенные бомбы и ракеты. И в придачу нарвутся на истребители перехватчики.


            Не забывайте. что первые же вскрытые РЛС обнаруженные MALDами (которые передают информацию об этом) - будут тут же атакованы противорадиолокационными ракетами... С очень высокой скоростью полета.
            1. Genry Онлайн
              Genry Сегодня, 11:31
              0
              Цитата: ЗВО
              будут тут же атакованы противорадиолокационными ракетами... С очень высокой скоростью полета.

              Скорость ??? Это встречная ракета и догонять её не надо. Точку встречи рассчитать легко.
              1. ЗВО Офлайн
                ЗВО Сегодня, 12:21
                0
                Цитата: Genry
                Цитата: ЗВО
                будут тут же атакованы противорадиолокационными ракетами... С очень высокой скоростью полета.

                Скорость ??? Это встречная ракета и догонять её не надо. Точку встречи рассчитать легко.

                В вашей альтернативной вселенной сбиваются Противорадиолокационные ракеты с диаметром корпуса 25см, в пассивном режиме, с конформными антеннами и идущие со скоростями в 2-4М ???

                Прелестно, прелестно...
        4. Собеседник Офлайн
          Собеседник Сегодня, 15:13
          0
          Значит алгоритм поражения целей поменяем wink , Первая, третья, шестая, одиннадцатая, пятнадцатая, остальное сами насчитайте. И помните про винтик. (с левой резьбой).
  2. татарин 174 Офлайн
    татарин 174 Сегодня, 06:17
    +4
    На каждую хитрую американскую гайку в России найдётся такой-же хитрый болт. Так что пусть особо не радуются и не гордятся собой wink
    1. ЗВО Офлайн
      ЗВО Сегодня, 09:58
      -1
      Цитата: татарин 174
      На каждую хитрую американскую гайку в России найдётся такой-же хитрый болт. Так что пусть особо не радуются и не гордятся собой wink


      ну расскажите нам про вероятный болт, против такого имитатора целей...
      Как вы видите его работу?
      1. Dimka off Офлайн
        Dimka off Сегодня, 10:25
        0
        Цитата: ЗВО
        ну расскажите нам про вероятный болт, против такого имитатора целей...
        Как вы видите его работу?

        кто то мне говорил, что трехдиапазонный комплекс Небо-М видит все эти обманки. Но не знаю, правда ли. Ну и конечно же использовать рлс Контейнер, что бы видеть момент пуска ракет, и тогда все будет ясно, где ложные цели а где настоящие
        1. ЗВО Офлайн
          ЗВО Сегодня, 11:15
          0
          Цитата: Dimka off
          рлс Контейнер

          Сколько у нас Контейнеров и Небо-М ?
          Где они стоят?

          Фикция это все...
          Для защиты плацдарма - не приспособлены ни разу.
      2. Genry Онлайн
        Genry Сегодня, 10:46
        0
        Цитата: ЗВО
        ну расскажите нам про вероятный болт, против такого имитатора целей...

        Этот имитатор всего лишь лишняя цель. Увеличит нагрузку на ПВО раза в два. Но границу или линию фронта они не смогут пройти из-за ПВО малой дальности(Бук, Панцирь), которая будет прикрыта ближней ПВО(Сосна, Деривация, Тор,...).
        1. ЗВО Офлайн
          ЗВО Сегодня, 11:17
          0
          Цитата: Genry
          Цитата: ЗВО
          ну расскажите нам про вероятный болт, против такого имитатора целей...

          Этот имитатор всего лишь лишняя цель. Увеличит нагрузку на ПВО раза в два. Но границу или линию фронта они не смогут пройти из-за ПВО малой дальности(Бук, Панцирь), которая будет прикрыта ближней ПВО(Сосна, Деривация, Тор,...).


          Это десятки лишних целей перегружающие ПВО и вскрывающие всю ПВО. На ладонь.
          Сколько каналов у Бука?
          А у панциря?

          Сосна. Деривация - сколько их в войсках?

          А малдов уже под 1000шт..
  3. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 06:23
    0
    Вот люблю авторов:
    Они проходили в два этапа – в понедельник и в среду.

    А так, что сказать? Ролик так себе, но и бюджет скромный.
    1. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 07:16
      +3
      Наши ролики были еще скромнее.
  4. Iline Офлайн
    Iline Сегодня, 06:33
    +4
    Что-то я не пойму американскую логику. Если ПВО среагирует на эту ракету как на боевой самолёт, то боевые самолёты по их замыслу останутся невидимыми? Достаточно наивно. Да и сам "мультик" от Диснея достаточно глуп. Даже если эти ракеты и будут восприниматься ПВО как боевые самолёты, то они будут сбиваться, а не лететь без потерь, и прикрыться ими будет весьма сложно.
    1. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 06:46
      +1
      Цитата: Iline
      Что-то я не пойму американскую логику.

      Логика проста.Дайте денег,мы ещё и не такое изобретём.Ложные цели это не новость.Смотря как их преподнести.Судя по словам наших разработчиков С-500 и его радара всё перспективные разработки противника будут бесполезны против него,значит и такие?.Хотелось бы верить?
    2. Громобой Офлайн
      Громобой Сегодня, 07:21
      +6
      Цитата: Iline
      Что-то я не пойму американскую логику. Если ПВО среагирует на эту ракету как на боевой самолёт, то боевые самолёты по их замыслу останутся невидимыми?

      Возможно,что тогда ПВО вскроет свои средства разведки и часть огневых,+ истратит часть драгоценных в скоротечном бою ракет. Второй эшелон наступления уже не в "тёмную комнату" будет вламываться,а иметь более-менее точную картину вражеской системы .
      Боевые самолёты на мультике действуют из второго эшелона на мультике,на рассчитанной безопасной дистанции и ведут охоту на живца.А первый эшелон,это как "заигрывающие орудия".
    3. donavi49 Онлайн
      donavi49 Сегодня, 08:02
      +2
      Нет перегрузить ПВО.

      Скажем налет 32 самолетов - из них 8 несут по 4 таких ракеты = 32 ракеты идут первыми. По ним отрабатывает ПВО - вскрываясь и теряя БК, и тут налетают остальные 24 самолета уже с целевой нагрузкой.

      Смысл я думаю понятен?
    4. Vita VKO Офлайн
      Vita VKO Сегодня, 08:02
      +5
      Все достаточно примитивно и технология эта давно отработана. Уже более 20 лет американские ударные группы самолетов прорыва ПВО оснащаются буксируемыми антеннами постановщиков помех. Помехи, как правило, ответно-импульсные. А так как современный радар осуществляет перестройку частоты от импульса к импульсу, то соответственно любая ответно-импульсная помеха будет по определению находится дальше реального самолета. Вот поэтому американцы и решили сделать такую ракету-камикадзе, группа которых будет лететь впереди ударной группы и прикрывать ее помехами.
      1. Genry Онлайн
        Genry Сегодня, 10:58
        +1
        Цитата: Vita VKO
        ударные группы самолетов прорыва ПВО оснащаются буксируемыми антеннами постановщиков помех..... ответно-импульсная помеха будет по определению находится дальше реального самолета

        Увы, но самолёт-буксир тоже будет видим.
    5. ЗВО Офлайн
      ЗВО Сегодня, 09:49
      0
      Цитата: Iline
      Что-то я не пойму американскую логику. Если ПВО среагирует на эту ракету как на боевой самолёт, то боевые самолёты по их замыслу останутся невидимыми? Достаточно наивно. Да и сам "мультик" от Диснея достаточно глуп. Даже если эти ракеты и будут восприниматься ПВО как боевые самолёты, то они будут сбиваться, а не лететь без потерь, и прикрыться ими будет весьма сложно.


      Вижу ваши попытки "логически" размышлять, но получается у вас все очень плохо.
      Дешевые и легкие имитаторы - это что?
      Это десятки и сотни целей, неотличимых от реальных самолетов.
      Дешевых и "реальных".
      На которые будут потрачены такие же десятки ракет ЗУР, которые во первых очень дороги, во вторых требуют очень большого времени на перезарядку систем, которых в случае БД - мало.
      В итоге, все наши ЗРК - отстреляются по ложным целям, "вскрывшись" при этом.
      И потом пойдет основная волна истребителей - которые отстреляются по нашим вскрытым средствам ПВО и которые уничтожать уже будет нечем...

      Вот это вы понимаете?
      1. Genry Онлайн
        Genry Сегодня, 11:10
        +1
        Цитата: ЗВО
        Это десятки и сотни целей, неотличимых от реальных самолетов.
        Дешевых и "реальных". На которые будут потрачены такие же десятки ракет ЗУР, которые во первых очень дороги, во вторых требуют очень большого времени на перезарядку систем, которых в случае БД - мало.

        Имитаторы не из дешевых! У них полноценная РЭБ хоть и одноразовая.
        Такую массированную атаку будет отбивать ПВО малой дальности, ракеты которой не содержат сложных головок самонаведения (Бук, Панцирь).
        Время на перезарядку дадут истребители-перехватчики (более 8-ми ракет на самолёт), которые легко подтянуть к месту.
      2. Vita VKO Офлайн
        Vita VKO Сегодня, 14:46
        +1
        Цитата: ЗВО
        Это десятки и сотни целей, неотличимых от реальных самолетов.

        Крылатая ракета, она и в Африке ракета и сбивать ее надо.
        Но если вы о помехах, то откройте учебник "основы радиолокации", можно даже старый 70-х годов, и вы увидите, что бороться с ОИП(ответно-импульсная помеха) как и с НИП(несинхронно-импульсная помеха), а так же их модификации уводящие ОИП по скорость, параметру, курсу, со всей этой "радиоэлектронной кашей" люди научились бороться очень давно. С разной эффективностью для разных комплексов, но все таки.
        Цитата: ЗВО
        В итоге, все наши ЗРК - отстреляются по ложным целям, "вскрывшись" при этом.

        Не отстреляются. Во первых, в ЗРК подразделениях есть КП на которые замыкается информация от различных типов РЛС, в том числе и средств пассивной радиотехнической разведки. Поэтому все ложные цели примерно через 10 максимум 30 секунд будут отселектированы и сброшены с сопровождения.
        Цитата: ЗВО
        Вот это вы понимаете?

        Откуда такие панические эпитеты? Большинство специалистов все прекрасно понимают, более того, о подобных разработках знали давно, в том числе и промышленность. Но если вы хотите донести до американцев, что в ВКС России паника из-за их "умных и красивых", то наверное нужно делать это на другом сайте на английском или украинском языке, тогда вам может даже заплатят.
  5. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:42
    +1
    Так что, во всей нашей ПВО только одна ракета, которая "поведётся" на эту и эскадры "невидимок" прорвутся ? Имитаторы ложных целей - штука известная, и давно освоенная нашими РЭБ...
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 07:12
      0
      Задача этой ракеты опустошить боезапас про, либо изменить приоритет целей. Допустим изобразит кучу стратегов, а с ними один единственный фи-35, который и уничтожит про( я не спец, это предположение). Правда похожая история уже была в Сирии в восьмидесятых с черным дроздом. Тогда недолго музыка играла. Наши тоже подсуетились laughing
    2. Керенский Офлайн
      Керенский Сегодня, 07:19
      0
      Имитаторы ложных целей - штука известная

      Они ложными целями прикидываются? Не, не придираюсь...
  6. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 07:04
    +7
    Россия им свой мультик, US России - свой мультик. Битва гигантов Союзмультфильм против Диснея. Очень бы хотелось, чтобы 3МВ свелась к битве мультиками! wassat
    1. ЗВО Офлайн
      ЗВО Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: дилетант2
      Россия им свой мультик, US России - свой мультик. Битва гигантов Союзмультфильм против Диснея. Очень бы хотелось, чтобы 3МВ свелась к битве мультиками! wassat


      У них ракет MALD/TALD несколько сотен - а это не мультики.
      1. Собеседник Офлайн
        Собеседник Сегодня, 15:16
        0
        Ракета видимо свой след также оставляет, а значит след ракеты, очень скоро, попадет в базу данных и вся ее эффективность будет потеряна.
  7. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 07:29
    +2
    Отмечено, что система способна (на основе обновления программного обеспечения) имитировать различные типы летательных аппаратов, включая «собственные летательные аппарата противника».

    Что, не ведают, что у противника есть система - "свой-чужой".
    Похоже, это просто мультик за 35 лимонов.
    1. ЗВО Офлайн
      ЗВО Сегодня, 10:14
      0
      Цитата: askort154

      Что, не ведают, что у противника есть система - "свой-чужой".
      Похоже, это просто мультик за 35 лимонов.

      Это не мультик - их несколько сотне в строю...

      И система "свой-чужой" у данному аппарату не имеет никакого отношения.
  8. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 08:00
    0
    Имитатор. Отвести от себя ракету, одну, и слинять, нормально!
    Что в ней самого, самого? В принципе, вещь полезная, пущай делают.
    1. ЗВО Офлайн
      ЗВО Сегодня, 10:12
      0
      Цитата: rocket757
      Имитатор. Отвести от себя ракету, одну, и слинять, нормально!
      Что в ней самого, самого? В принципе, вещь полезная, пущай делают.


      Имитатор - он знаете ли не только защитную функцию несет.
      1. Он имитирует все типы самолетов США.
      2. Он принимает сигналы РЛС и передает их координаты на КП.
      3. Имитаторы гораздо дешевле не только самолетов, не только ракет ЗУР, они приближаются к стоимости самолето-вылета (30 тысяч долларов всего за 1шт).
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:40
        0
        Имитатор, из за ограничений - объёма, геометрии, энергии, не заменит например самолёт АВАКС. В комплексе работать может, эт как сделают ..... даж просто отвести ракету от самолёта, нужная функция.
        Я писал, что вещь полезная, не углубляясь в тему.
        Будет такая "бяка", будут с ней бороться .... ничего нового по сути, просто совмещения и расширение функций одного конкретного изделия.
        1. ЗВО Офлайн
          ЗВО Сегодня, 11:22
          0
          Цитата: rocket757
          даж просто отвести ракету от самолёта, нужная функция.


          Еще раз - этот имитатор не служит для отведения выпущенной ракеты.
          Для этого есть индивидуальные буксируемые "ложные цели", которых от 2 до 6 шт на борту каждого самолета.

          Этот имитатор - для имитации самолета во время массированной атаки.
          от ф-16 до огромного боинга. вплоть до Б-52.

          Бороться с ней будут. Но методом забивания платиновых гвоздей микроскопом...
          Других вариантов нет.
          А в силу чрезмерной дешевизны имитаторов - их могут настругать тысячи штук.
          Тем самым полностью опустошив ПВО на определенном участке.
          Который может быть как малым, так и большим.
          1. rocket757 Онлайн
            rocket757 Сегодня, 12:30
            0
            Самый дешёвый, ленты фольги.
            Не надо "грузить" заранее, глядя в рекламный буклет .... видели, знаем.
            Короче, про опустошение, выведение, обман чего угодно, за ОЧЕНЬ СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ .... такие сказки, эт к другим ...
            Вещь полезная, но не вундервафля - всех победю!
  9. Romario_Argo Офлайн
    Romario_Argo Сегодня, 08:49
    +1
    видео-презентация - хрень какая то примитивно схематичная (!)
    на видео нужно у КРАСНЫХ добавить купола РЛС по дальности, по диапазону. Купола Зоны ответственности Истребителей ПВО. Купола действия РЭП/РЭБ.
  10. Александр Донской Офлайн
    Александр Донской Сегодня, 11:31
    0
    Добрый день!

    Тактика хорошая,
    можно еще на те ракеты-"манки" прикрепить по три малых ракет с ЭМИ боеголовками, для поражения электроники систем ПВО.
    1. Romario_Argo Офлайн
      Romario_Argo Сегодня, 13:01
      -1
      ЭМИ боеголовками, для поражения электроники систем ПВО

      у нашей КР Алабуга радиус поражения ЭМ-импульсом 3 км. А РЭП Красуха-4 (цифра) сожгёт МОЗГИ этим обманкам за 300 км. Тем более что наша АСУ Фундамент или А-50У, распознает и классифицирует эти цели как - "обманки" и не выдадут ЦУ на ЗРК-БД
      Тактика хорошая,

      больше напоминает, 8-ми битную игру для Денди, чем тактику сетецентрической войны