Снова "умная и красивая". В США испытана система по дезориентации ПВО

Американское военное ведомство сообщает об испытаниях ракеты, которая способна сделать беспомощной системы противовоздушной обороны противника. Это ракета MALD-X, которую часто называют беспилотным имитатором. Разработка этого проекта осуществляется компанией Raytheon.По последним данным, контракт на разработку был заключён в 2016 году и, по американским меркам, весьма скромен в финансовом плане – «всего» около 35 млн долларов.Лётные испытания MALD-X проведены на текущей неделе. Местом для них был выбран полигон в штате Калифорния. Они проходили в два этапа – в понедельник и в среду.Что собой представляет ракета MALD-X, и в чём заключается упомянутая имитация? По сути, основной функцией этой очередной «умной и красивой» американской системы является введение в заблуждение системы ПВО – выступить в роли военного самолёта. Ракета имитирует основные радиолокационные характеристики самолётов ВВС и ВМС США (и не только), заставляя системы противовоздушной обороны реагировать на себя именно как на боевой самолёт.MALD-X часто представляется как беспилотник с особыми техническими характеристиками, включая особенности по РЭБ. Является техническим развитием другой системы – MALD.По словам вице-президента компании Raytheon Майка Джарретта, MALD-X продемонстрировал современные возможности в области радиоэлектронных войн. Отмечено, что система способна (на основе обновления программного обеспечения) имитировать различные типы летательных аппаратов, включая «собственные летательные аппараты противника».Из презентационного ролика к MALD (2013 год):