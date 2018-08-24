США: Кто купит С-400 у России - пожалеет!

Мы выступаем против того, чтобы наши союзники и партнёры по всему миру приобретали эти комплексы С-400.

Мы ясно дали понять, что готовы распространить санкционные меры. Не нужно провоцировать санкции по всему миру. Турция - член НАТО. И использование ею российских С-400 противоречит нашей политике.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт объявила о том, что США готовы обложить санкциями все страны, которые собираются приобрести у России системы противовоздушной обороны. По словам Науэрт, речь в первую очередь идёт о зенитных ракетных комплексах С-400.Кто относится к числу потенциальных покупателей этих ЗРК (включая тех, кто уже заключил контракт, по которому ожидает поставок). Это Индия, Турция, Саудовская Аравия. Ранее ЗРК С-400 получил Китай в рамках контракта с Российской Федерацией.Науэрт:А союзники и партнёры США, как показывает практика отношений с Индией и Турцией, выступают против того, чтобы США выступали против...В частности, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался по поводу американских угроз, заявив, что Турции самой решать вопрос о том, какие вооружения для обеспечения безопасности страны ей лучше всего подходят.И санкции в отношении Турции уже введены, хотя формальным поводом послужило другое событие (задержание пастора Эндрю Брансона).Науэрт:То есть, по логике Госдепа, «они (партнёры) санкции сами провоцируют». Видимо, нужно покупать исключительно американское оружие. Но партнёры США прекрасно понимают, что речь идёт о ярком примере попыток устранения конкуренции на мировом рынке вооружений. И это устранение США пытаются осуществить с применением механизмов, которые противоречат общепринятым принципам международной торговли.