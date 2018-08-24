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США: Кто купит С-400 у России - пожалеет!

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт объявила о том, что США готовы обложить санкциями все страны, которые собираются приобрести у России системы противовоздушной обороны. По словам Науэрт, речь в первую очередь идёт о зенитных ракетных комплексах С-400.

Кто относится к числу потенциальных покупателей этих ЗРК (включая тех, кто уже заключил контракт, по которому ожидает поставок). Это Индия, Турция, Саудовская Аравия. Ранее ЗРК С-400 получил Китай в рамках контракта с Российской Федерацией.

Науэрт:
Мы выступаем против того, чтобы наши союзники и партнёры по всему миру приобретали эти комплексы С-400.



США: Кто купит С-400 у России - пожалеет!


А союзники и партнёры США, как показывает практика отношений с Индией и Турцией, выступают против того, чтобы США выступали против...

В частности, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался по поводу американских угроз, заявив, что Турции самой решать вопрос о том, какие вооружения для обеспечения безопасности страны ей лучше всего подходят.

И санкции в отношении Турции уже введены, хотя формальным поводом послужило другое событие (задержание пастора Эндрю Брансона).

Науэрт:
Мы ясно дали понять, что готовы распространить санкционные меры. Не нужно провоцировать санкции по всему миру. Турция - член НАТО. И использование ею российских С-400 противоречит нашей политике.


То есть, по логике Госдепа, «они (партнёры) санкции сами провоцируют». Видимо, нужно покупать исключительно американское оружие. Но партнёры США прекрасно понимают, что речь идёт о ярком примере попыток устранения конкуренции на мировом рынке вооружений. И это устранение США пытаются осуществить с применением механизмов, которые противоречат общепринятым принципам международной торговли.
Использованы фотографии:
http://mil.ru
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33 комментария
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  1. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 06:59
    +5
    америка явно тупеет либо это своя игра ... так весь мир бросит доллар и зачем пошлёт матрасников. кроме конечно самых отбитых рабов
    1. Чёрный Онлайн
      Чёрный Сегодня, 07:08
      +3
      Не политика, а диарея. Подарил бы кто-нибудь этим США "хрустальную" затычку laughing
      1. Мирный басмач Офлайн
        Мирный басмач Сегодня, 07:16
        +6
        Разобьют при использовании!
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 07:25
          +3
          "речь идёт о ярком примере попыток устранения конкуренции"
          Это и есть конкуренция. Конкурентным преимуществом США является политическое влияние.
          Остальное для бедных.
          К примеру без согласия властей вы ни хрена не построите сеть продовольственных магазинов в регионе. Заручившись поддержкой губера вы можете развивать бизнес. Конкурент который в опале у губера будет сосать лапу. wink
          Так, что не надо лохматить бабушку. hi

          Правит тот, кто имеет силу.
          1. Rusj Офлайн
            Rusj Сегодня, 09:44
            0
            Сила США в военном отношении реально вымышленная и всего лишь папуасов бомбить. Для России в военном отношении ни США ни Европа не противники а папуасы . А вот в экономическом отношении пока папуасы мы но с такой политикой ко всем а в частности к союзникам США и в экономическом отношени также превратится в папуасов.
            1. PSih2097 Офлайн
              PSih2097 Сегодня, 12:45
              0
              Цитата: Rusj
              Сила США в военном отношении реально вымышленная и всего лишь папуасов бомбить.

              если честно, то я так не считаю, их военная машина реально одна из сильнейших в мире (сразу после украинской армии laughing). А то что папуасов бомбят -- так это их личная хотелка.
          2. Юра Офлайн
            Юра Сегодня, 11:08
            +1
            Цитата: Например
            Это и есть конкуренция. Конкурентным преимуществом США является политическое влияние.

            Не только это, я бы сказал в данном случае это вторично, основное - возможность угрожая, управлять странами покупающим новейшие вооружения, исходит на нет. Как следствие диктовать условия им: с кем торговать, с кем дружить, как жить и пр. так же исходит на нет. Добавил бы ещё - доллар обеспечен не нефтью, не продуктом, доллар обеспечен пока ещё превосходством своих вооружённых сил, которое они боятся потерять.
      2. Tusv Офлайн
        Tusv Сегодня, 07:25
        +1
        Цитата: Черный
        хрустальную" затычку

        Которая в 12 часов в тыкву превращается? Так не берут демоны
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 07:43
          +4
          Раз, два ....пять. вышли янки "погулять"!
          Сила, то понятно хотя и относительно, главное, в чём она заключена? В яйце, в игле или в печатном станке?
          Ишак с мешком золота ещё не сдох, а вот блеск того, что в мешке, уже на анализ приходиться сдавать!
          Не всё то золото, что блестит.
          1. Теренин Офлайн
            Теренин Сегодня, 08:09
            +4
            Цитата: rocket757
            ...
            Ишак с мешком золота ещё не сдох, а вот блеск того, что в мешке, уже на анализ приходиться сдавать!
            Не всё то золото, что блестит.

            «Всё мое»,— сказало злато;
            «Всё мое»,— сказал булат.
            «Всё куплю»,— сказало злато;
            «Всё возьму»,— сказал булат.
            А. С. Пушкин
    2. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 07:36
      +4
      Оборзевшей политики США уже нет предела , впрочем если америкосы считают что у России это плохое и грозятся санкциями за покупку значит нужно брать . Плохо другое что никто не хочет поставить на место этих зарвавшихся упырей , а молча давятся их санкциями в том числе Россия .
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 07:43
        +9
        Надо на них подать жалобу в антимонопольный комитет Украины...
      2. Vita VKO Онлайн
        Vita VKO Сегодня, 07:45
        +8
        Цитата: Spartanez300
        впрочем если америкосы считают что у России это плохое значит нужно брать .

        Вот это я понимаю - настоящая РЕКЛАМА! Причем бесплатная. Не зря ВВП вмешался в выборы и назначил Трампа временно исполняющим обязанности Президента США lol . Всего 2 года, а рост экспорта вооружения у России вырос в до рекордного уровня.
    3. mkop Офлайн
      mkop Сегодня, 08:31
      0
      Этих отбитых рабов слишком много к сожалению.
    4. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 08:44
      +1
      Она не тупеет, просто она сейчас начинает в открытую использовать свою силу, как военную, так и политическую с экономической для того, чтобы добиться принятия нужных США решений. И нужно сказать, что пока никто, ничего с США сделать не могут. Те на кого наложили санкции их терпят, поскольку сделать ничего не могут, те на кого их не наложили, при принятии решений учитывают риски попасть под эти санкции и как правило принимают нужное для США решение, чтобы под санкции не попасть. Яркий тому пример Сбербанк не работающий в Крыму.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:01
        0
        Отуплять врага, это к вопросу компетенции и ума того, кто это делает!
        Полосатые реально выигрывали у ВСЕХ на своей лужайке, потому как там действуют ИХ правила!
        Менять их правила, весьма трудно! Заманивать в своё поле, лес, болото, пустыню и бить по своим умениям, по своим правилам ... эт если в силах своё что то создать!
      2. PSih2097 Офлайн
        PSih2097 Сегодня, 12:46
        +1
        Цитата: случайный прохожий
        Яркий тому пример Сбербанк не работающий в Крыму.

        а также все наши сотовые операторы...
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 13:10
          0
          Фирмы с зарубежным участием, финансами и руководством, это "засланный казачок" по определению!
          Сотовые,. технически, могут работать в полном отрубе от за бугра ... финансы, эт другая сторона медали.
          Надо печатать СВОИ деньги и СВОИ медали! Когда это будет???
  2. Керенский Офлайн
    Керенский Сегодня, 07:12
    +13
    Не! Ну наши-то куда смотрят! Эксперты - политологи, блин! Ну назовите какой-нибудь новый боеприпас или комплекс "Санкция"! А то всё Гвоздики, с Гиацинтами.... Какой козырь в руки дипломатов: "Мы можем ответить своими "санкциями". Всё. Иди - думай, чем русские ответят....
    1. Челдон Офлайн
      Челдон Сегодня, 07:54
      0
      Цитата: Керенский
      Не! Ну наши-то куда смотрят! Эксперты - политологи, блин! Ну назовите какой-нибудь новый боеприпас или комплекс "Санкция"! А то всё Гвоздики, с Гиацинтами.... Какой козырь в руки дипломатов: "Мы можем ответить своими "санкциями". Всё. Иди - думай, чем русские ответят....

      -А что вы имеете в виду?
      - Что имею,то и введу!
  3. asv363 Офлайн
    asv363 Сегодня, 07:16
    +10
    Скажем спасибо Хизер Науэрт за откровенную рекламу наших систем ПВО.
  4. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 07:18
    +3
    Надо уже предлагать С-400 бартером. belay Запускать договорщиков и пусть подписывают контракты "баш-на-баш"... laughing
  5. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 07:25
    +5
    Я просто поражаюсь с людей) открытым текстом уже говорят,что НАТО это не альянс а рынок для их продукции. Что существует он сейчас только для этого. И все равно молчат..
  6. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 07:42
    +1
    Керенский......Ну назовите какой-нибудь новый боеприпас или комплекс "Санкция"!

    Срочно, для МО РФ ! По просьбе завсегдатаев сайта ВО, переименовать "Статус" в " Санкция " . yes
  7. инженерный Офлайн
    инженерный Сегодня, 07:45
    +2
    Самая лучшая реклама для нашего ЗРК С - 400 и ПВО в целом от матрасников.
  8. Глушь Онлайн
    Глушь Сегодня, 07:51
    +2
    Заголовок статьи можно дополнить: "...А кто не купит - пожалеет вдвойне..")))
  9. Ольга Доновина Офлайн
    Ольга Доновина Сегодня, 08:02
    +1
    Пiндoмep3ocть, проигрывая, прибегает к разбою. Она никогда не конкурировала, а вся тратилась на воспроизводство условий, при которых могла потреблять чужое без меры.
  10. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 08:21
    0
    Все уже было у классиков:
    — Паничи, паничи! сюды, сюды! говорили онѣ со всѣхъ сторонъ: — ось бублики, маковники, вертички, буханци хороши! ей богу, хороши! на меду! сама пекла!
    Другая, поднявъ что-то длинное, скрученное изъ тѣста, кричала: — Ось сосулька! паничи, купите сосульку!
    — Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная и носъ нехорошій, и руки нечистыя...
  11. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 08:52
    +2
    Так это и называется демократия, у меня не купишь, в порошок сотру? Ну-ну, умные давно поняли, судя по последним событиям, держись поближе к России, целее будешь. Асаду оставалось править две недели, а сейчас 96 % территории освобождены от бармалеев. Надо нам делать качественное оружие и помогать по всему миру, этакая страна-охранитель. Хорошая охрана стоит дорого. Глядишь и угомонятся полосатые гопники со своими вассалами. Никогда не думал, что Турция полосатым средний палец покажет.
  12. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 10:15
    +1
    До чего доходит их боязнь этих "ни разу не примененных комплексов"
    Реклама просто шикарная. Да только это может быть и игрой. "Не бросай меня в терновый куст"
    Хотя приятно :)
  13. ЗВО Офлайн
    ЗВО Сегодня, 10:40
    0
    Ну что...
    Шапкозакидатели записные все отметились...
    Все обвинили США в недобросовестной конкуренции, в превращении своих союзников в рабов и т.д.
    Одни сплошные штампы и типовые фразы.
    Все как из методички.

    И что интересно - как по команде.
    В других статьях нет ни одного. а в этой отметились все - такое ощущение, что реально по команде - ради галочки в ведомости на 30 сребренников...


    По факту же темы противостояния США против С-400.
    1. С-400 невозможно полностью интегрировать в систему стандартов ПВО стран НАТО. Различные протоколы связи/передачи данных и т.д. Соответственно он попросту выпадает из НАТОвской сетецентричной системы.
    И не может быть настолько же эффективной частью системы, как тот же Пэтриот РАС-3.
    2. С-400 имеет задатки сетецентричности (но Российской версии), и имеет возможности по сбору и передаче информации. Соответственно вся система ПВО НАТО становится доступной для Российской стороны. Все сигнатуры самолетов НАТО, все режимы работы других РЛС стран НАТО, которые будут в зоне досягаемости С-400 - становятся потенциально 100% известными Российской стороне.
    Т.е. купить С-400 - означает для них - 99,99% - отдать свою защиту полностью на блюдечке - потенциальному врагу.
    Эдакий троянский конь.
    Привести в дом шпиона (зная. что он - шпион), поставить на самые важный пост, дать ему доступ ко всей секретной документации и еще и связью его обеспечить...
    Для вас. шапкозакидатели, это нормально?

    Вы действительно считаете, что можно в доме держать ядовитую змею? не в террариуме, а именно в доме, как кошку? И считать, что если она "домашняя". то никого не укусит?
  14. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 10:55
    0
    Кто купит С-400 у России - пожалеет!

    Времена сейчас такие, что тот, кто не купит - пожалеет дважды.
  15. хмурый лис Онлайн
    хмурый лис Сегодня, 15:38
    0
    Наглость сга явно стала запредельной .Вроде не весна а крыша едет жутко .получается ПОЧЕМУ ТО все в мире должны покупать оружие Только у сга ? Покупатель даже в магазине выбирает хлеб по лучше и по свежей а тут Очень серьезное и Дорогое Оружие .так что своими санкциями вы не заставите покупать Только Ваше Оружие.