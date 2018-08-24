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На каких военных направлениях РФ выигрывает у США. National Interest знает

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Американский журнал The National Interest вышел с очередным материалом, посвящённым российским и американским вооружениям, попыткам их сравнения. В материале за авторством небезызвестного многим нашим читателям Дэйва Маджумдера сообщается, что у России имеется три вида вооружений, превосходящих то, что есть в наличии у США. При этом у статьи весьма громкий заголовок: «Российское военное могущество имеет большое преимущество над НАТО в войне».

Материал основан на рассуждениях старшего научного сотрудника Программы международной безопасности Лизы Соуйер Сэмп. По её словам, у Москвы сегодня нет возможностей для того, чтобы по всем типам вооружений угнаться за США по всему миру, но это России и не нужно. Г-жа Сэмп отмечает, что у РФ есть передовые технологии и возможности для того, чтобы бросать вызов США и их союзникам на региональном уровне. В частности, приводятся примеры Восточной Европы и Центральной Азии.

В материале, в котором представлено мнение и других западных экспертов, говорится о том, что Россия имеет преимущество над США в сфере технологий противовоздушной обороны. Не в этой ли связи Госдеп США пытается всеми силами запретить третьим странам, включая Индию и Турцию, приобретать ЗРК у России?


Также высказано мнение о том, что армия России опережает противников в США в сфере дальнобойных ракетных систем, а также в кибервойнах. Отмечено ещё и определённое преимущество в «общевойсковом бою». На каком основании сделаны выводы, например, по общевойсковому бою, не сообщается.

На каких военных направлениях РФ выигрывает у США. National Interest знает


Напомним, что журнал NI постоянно публикует материалы, посвящённые тому, в чём Россия превосходит США в плане вооружений и наоборот. Причём эти материалы зачастую противоречат друг другу.
Использованы фотографии:
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30 комментариев
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  1. Николай Николаевич Онлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 07:38
    +1
    Они сравнивают вооружения по моему через призму рынка вооружений, а то эксперты чего то ни чего конкретного не говорят, а там где у нас покупают визжат...
    1. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 07:56
      +3
      Основное направление по которому Россия выигрывает у США это дух и храбрость российских солдат .
      1. Krasnodar Офлайн
        Krasnodar Сегодня, 08:52
        +2
        Цитата: Spartanez300
        Основное направление по которому Россия выигрывает у США это дух и храбрость российских солдат .

        Ура, ура и ещё раз ура, товарищи!
        американцы в натуре трусы! Помню, их военные боялись, что Обама их из Ирака выведет. Ведь там за боевые зарплата х 2, полная халява во всем остальном и прочие ништяки и плюшки.
        И таки вывел их Барак Хусейн. Страхи материализуются...
      2. майор Юрик Офлайн
        майор Юрик Сегодня, 09:19
        +2
        Цитата: Spartanez300
        Основное направление по которому Россия выигрывает у США это дух и храбрость российских солдат .

        Проблемка у янкесов, и не только, с исходным материалом для преобразования его в солдата. Попринимали законы о гоморавенстве, вот и жуйте на здоровье! tongue
        1. maykl8 Офлайн
          maykl8 Сегодня, 09:38
          +4
          Мда. Таким в плен живым лучше не попадаться.
          1. Ратник2015 Офлайн
            Ратник2015 Сегодня, 10:22
            0
            Цитата: maykl8
            Таким в плен живым лучше не попадаться.

            Зря ёрничаете, в плен лучше не попадаться представителям "бармалеев" различных вариаций, - у них там одно из основных тем в отношении пленных - "показать, что ты не мужчина, а женщина".
      3. Sunjar Офлайн
        Sunjar Сегодня, 10:28
        0
        Цитата: Spartanez300
        Основное направление по которому Россия выигрывает у США это дух и храбрость российских солдат .


        От того, что выигрывает по духу не значит, что выигрывает вообще. Одним бравым духом сыт не будешь. Вспомним русско-японскую войну. Всё тот же дух, но тогда потерпели поражения. hi
      4. Hoc vince Офлайн
        Hoc vince Сегодня, 13:21
        0
        Россия обошла США ещё и в тех областях, о которых эксперты в США даже не догадываются.
    2. Бар1 Онлайн
      Бар1 Сегодня, 08:15
      -2
      в России солдаты с чистыми мордами.
      1. raw174 Офлайн
        raw174 Сегодня, 08:52
        +1
        Цитата: Бар1
        в России солдаты с чистыми мордами.

        Не всегда laughing бывало и замазывались soldier
        1. Опер Офлайн
          Опер Сегодня, 09:41
          +2
          Про армию не скажу, а вот по поводу сотрудников различных служб США в системе безопасности вижу их недостаток в страшной законодательной зарегламентированности оперативно - розыскной деятельности! "Туда идти можно, а туда нельзя! Там должно находиться не менее 5 сотрудников, а если 3 то это нарушение. Перед проведением оперативных мероприятий личным сыском нужно пройти целый ряд согласовательных ритуалов, инструктажей и иметь с собой целую кучу вещей и спецсредств многое из чего совершенно в данной ситуации нужным быть не может. Однако если чего то нет - проблемы! При проведении оперативно - агентурных мероприятий проблем еще больше!" У нас подход куда более творческий...
          1. raw174 Офлайн
            raw174 Сегодня, 09:47
            0
            Цитата: Опер
            У нас подход куда более творческий...

            Мы идём к тому же, наши органы уже так же забюрокрачены и отрепетированы...
            1. sabakina Онлайн
              sabakina Сегодня, 10:07
              0
              Хотите по старинке? Ночью приезжает чёрная машина и увозит Вас в неизвестном направлении? wink
              1. raw174 Офлайн
                raw174 Сегодня, 10:17
                0
                Цитата: sabakina
                Хотите по старинке? Ночью приезжает чёрная машина и увозит Вас в неизвестном направлении?

                Нет, я не говорю что это плохо, закон должны соблюдать все, а с тех кто призван его защищать, спрос вдвойне, поэтому пусть будет порядок и следования правилам и инструкциям good
              2. kakvastam Офлайн
                kakvastam Сегодня, 10:49
                0
                А если всё то же самое будет строго по инструкции, это совсем другое дело!
                Инструкция по ломанию пальцев, инструкция по применению швабры и бутылки от шампанского...
                Главное, чтобы всё по пунктам, никакой самодеятельности!
            2. Опер Офлайн
              Опер Сегодня, 11:53
              0
              Есть моменты в оперативных структурах с ведением специальной документации занимающей много времени. Но в принципе так было всегда. Дела оперучета должны помогать в работе, а не быть обязаловкой. На обязанность уведомлять всевозможные штабы перед задержаниями все смотрят сквозь пальцы. Это и гарантия неутечки информации. Однако если уж прокол с последствиями так попал конкретно - спросят за все и не доведение информации до руководящих структур будет "ужасающим косяком!" У американцев подобного творчества в принципе не может быть! Даже если времени нет совсем поедут согласовывать!
    3. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 09:57
      0
      Цитата: Николай Николаевич
      Они сравнивают вооружения по моему через призму рынка вооружений, а то эксперты чего то ни чего конкретного не говорят, а там где у нас покупают визжат...

      И через увеличение военного бюджета. Не напугаешь, не получишь бабла.
    4. Sunjar Офлайн
      Sunjar Сегодня, 10:25
      0
      Цитата: Николай Николаевич
      Они сравнивают вооружения по моему через призму рынка вооружений, а то эксперты чего то ни чего конкретного не говорят, а там где у нас покупают визжат...


      В данном случае, да и не только в данном статьи о превосходящей военной мощи России - спланированная акция. Заметьте, что в Западных СМИ именно в последнее время начали писать о невозможности победить Россию. Раньше же писали, что у нас и армии практически нет, все развалено и украдено. Даже комиксы нарисовали, как наши войска уделывают войска НАТО. И это даже без учёта ядерного вооружения.
      На Западе есть люди, которые понимают, что в каменный век всю планету лучше всё таки не погружать, но есть и те, которые на голову отбитые и готовые развязать хоть ядерную войну. От этого и диаметрально противоположные статьи выходят.
  2. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 07:51
    +1
    Сказали б просто - В четном бою им Россию и никого другого, кто духом силён, НЕ ПОБЕДИТЬ! - потому как духа того у них нет, одна вонь ... и газы конечно.
    Кстати и про оружие их уже не скажешь что самое, самое. Сделано в полосатии, ентот брэнд уже с душком ...
    Переход из категории - "герои дикого запада" в категорию торгашей, юристов и толерантс - тов даром не проходят.
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 08:56
      0
      Цитата: rocket757
      Сказали б просто - В четном бою им Россию и никого другого, кто духом силён, НЕ ПОБЕДИТЬ! - потому как духа того у них нет, одна вонь ... и газы конечно.
      Кстати и про оружие их уже не скажешь что самое, самое. Сделано в полосатии, ентот брэнд уже с душком ...
      Переход из категории - "герои дикого запада" в категорию торгашей, юристов и толерантс - тов даром не проходят.

      Э, как бы Вам сказать...скажу прямо - мой iPhone без душка. И Макбук. И iPad. И шмотки от Ральф Лорана. И в компе интелевский процессор тоже без всякого душка...так почему их оружие должно смердеть зловонием, милчеловек? laughing
      1. sabakina Онлайн
        sabakina Сегодня, 10:09
        +2
        Продался Krasnodar за шмотки! laughing
      2. игорка357 Офлайн
        игорка357 Сегодня, 10:10
        +1
        Да он вообще-то образно выразился.. laughing Вы прям как то все буквально поняли.. yes
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 10:45
          0
          А буквально здесь военно-политический аспект рассматривается, а не гаджеты .... хотя конечно, если ноутом, да по голове!!!
          Поколение онлайн, что с него взять, только .....
  3. Мистер Кредо Офлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 07:54
    +2
    Сумбурная какая то статья. Ни о чем. США не будет воевать против противника и оружия заведомо сильнее ихнего. Сколько и какого оружия не будет в стране, все может накрыться от предательства руководства. СССР как пример наличия армии, авиации, флота и ЯО. Все руководство и армия не смогли устоять против колонн золотых ишаков. А вот по части золотых ишаков США лидирует. Вот так, имея в руках банковскую систему и международные организации находящиеся в подчинении США можно управлять миром! Армия США скорее международная полиция чем армия.
  4. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 07:55
    +2
    Тут Украина протест выразила, am эти они статью заказывали, авторы страну перепутали.
  5. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 08:11
    0
    Сегодня РИА-новости написали, что Госдеп в лице очередной куклы на трибуне заявил, что будут вводить санкции против ВСЕХ, кто будет покупать С-400.
    Ну а что? Кого они тогда бомбить будут? Их же убивать станут. Печалька...

    А если серьёзно, то они вообще как собираются со существовать далее в этом мире с другими странами?
    Такого маразма ещё никогда не было.
    Мания величия, конечно, манией величия, но берега тоже надо видеть.
    Против всех в мире санкции не введёшь. А если введёшь, то где ты после этого будешь?
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 08:52
      0
      Но пока им же удаётся манипулировать миром! И санкции они вводят не оптом, а в порядке очереди. КНДР, Иран, Россия. И сильно против этого протестует мир? Или вводят санкции против США? И чего им существовать с другими странами если они всех опускают в каменный век! Вот как они подняли технологически страны куда принесли свою демократию? Или поля мака это поддержка сельхоз производителя?
  6. Комментарий был удален.
  7. ultra Офлайн
    ultra Сегодня, 09:28
    0
    В журнале The National Interest "уровень" и "глубина"аналитики просто зашкаливает! laughing
  8. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 09:49
    0
    Мы превосходим их в основной позиции "цена-качество" и обладаем супероружием на разработку которого у них просто не хватит денег...боевым духом.
  9. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 10:22
    0
    Отмечено ещё и определённое преимущество в «общевойсковом бою». На каком основании сделаны выводы, например, по общевойсковому бою, не сообщается.
    -------------------------
    На основании совместных учений в Беларуси скорее всего.