На каких военных направлениях РФ выигрывает у США. National Interest знает
Американский журнал The National Interest вышел с очередным материалом, посвящённым российским и американским вооружениям, попыткам их сравнения. В материале за авторством небезызвестного многим нашим читателям Дэйва Маджумдера сообщается, что у России имеется три вида вооружений, превосходящих то, что есть в наличии у США. При этом у статьи весьма громкий заголовок: «Российское военное могущество имеет большое преимущество над НАТО в войне».
Материал основан на рассуждениях старшего научного сотрудника Программы международной безопасности Лизы Соуйер Сэмп. По её словам, у Москвы сегодня нет возможностей для того, чтобы по всем типам вооружений угнаться за США по всему миру, но это России и не нужно. Г-жа Сэмп отмечает, что у РФ есть передовые технологии и возможности для того, чтобы бросать вызов США и их союзникам на региональном уровне. В частности, приводятся примеры Восточной Европы и Центральной Азии.
В материале, в котором представлено мнение и других западных экспертов, говорится о том, что Россия имеет преимущество над США в сфере технологий противовоздушной обороны. Не в этой ли связи Госдеп США пытается всеми силами запретить третьим странам, включая Индию и Турцию, приобретать ЗРК у России?
Также высказано мнение о том, что армия России опережает противников в США в сфере дальнобойных ракетных систем, а также в кибервойнах. Отмечено ещё и определённое преимущество в «общевойсковом бою». На каком основании сделаны выводы, например, по общевойсковому бою, не сообщается.
Напомним, что журнал NI постоянно публикует материалы, посвящённые тому, в чём Россия превосходит США в плане вооружений и наоборот. Причём эти материалы зачастую противоречат друг другу.
Материал основан на рассуждениях старшего научного сотрудника Программы международной безопасности Лизы Соуйер Сэмп. По её словам, у Москвы сегодня нет возможностей для того, чтобы по всем типам вооружений угнаться за США по всему миру, но это России и не нужно. Г-жа Сэмп отмечает, что у РФ есть передовые технологии и возможности для того, чтобы бросать вызов США и их союзникам на региональном уровне. В частности, приводятся примеры Восточной Европы и Центральной Азии.
В материале, в котором представлено мнение и других западных экспертов, говорится о том, что Россия имеет преимущество над США в сфере технологий противовоздушной обороны. Не в этой ли связи Госдеп США пытается всеми силами запретить третьим странам, включая Индию и Турцию, приобретать ЗРК у России?
Также высказано мнение о том, что армия России опережает противников в США в сфере дальнобойных ракетных систем, а также в кибервойнах. Отмечено ещё и определённое преимущество в «общевойсковом бою». На каком основании сделаны выводы, например, по общевойсковому бою, не сообщается.
Напомним, что журнал NI постоянно публикует материалы, посвящённые тому, в чём Россия превосходит США в плане вооружений и наоборот. Причём эти материалы зачастую противоречат друг другу.
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