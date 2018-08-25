Парад фальшивых перемог

Украинскому руководству сейчас очень нужны какие угодно успехи, причем липовые тоже отлично подойдут - не за горами выборы. И пан Петро Порошенко отлично понимает, что первое, что сделает кто угодно, выигравший выборы (если это не он сам) - это повесит в трофейном зале голову важного трофея, упитанного кабанчика "Поросенка Петра", то есть его самого. Потому что все беды начала его (или ее) правления будут списаны на предшественника. А рейтинг у шоколадного пана такой, что даже "работающий с документами с крепким рукопожатием" Борис Николаевич посмотрел бы на него с презрением. А значит, надо как-то выиграть выборы вопреки всему. Это понимает и остальная хунта, и все эти толпы лизоблюдов, вроде Бирюкова, и фигуры покрупнее, вроде Авакова или Гройсмана. И в плане пропаганды липовых успехов военная тема очень подходит.На фронте успехов у хунтовоинства нет и быть не может - локальные попытки улучшить ситуацию не дадут ничего, а крупные приведут к "трагическим последствиям для украинской государственности", как высказался Верховный Главнокомандующий ВС РФ. Как будут наступать эти последствия - и так понятно, да не является это темой данной статьи. А вот военный парад на День Незалежности, как демонстрация липовых перемог хунты, подойдет в самый раз. Пан Порошенко так увлекся этим парадом, что даже на репетиции парада толкал речь - такую же пустую и не относящуюся к реалиям нашего мира, как и остальные его речи. Ведь пропаганда сейчас лепит из вечно пьяного диабетика (при диабете вообще пить нельзя, но, видно, без алкоголя Петру Алексеичу просто страшно на Банковую приезжать) образ "спасшего и возродившего армию". Ну и в доказательство "возрождения" ВСУ в качестве техники на этот "парад перемог" было вытолкано все, что хоть как-то можно за эту перемогу выдать. Но, как обычно, перемога быстро сменилась зрадой...Начнем с главной ударной силы Сухопутных войск - с танков. Почему-то, на парад не было выставлено ни одного БМ "Оплот". Очевидно, дело в том, что ВСУ этих танков еще долго не увидит (и ничего не потеряет, между прочим), у завода, вероятно, рабочих и свободных образцов не оказалось, или не отдали, а все танки "Оплот-Т" для Таиланда, с опозданием всего-то на 4 года, отправились к заказчику. Новых контрактов на "Оплоты" пока не предвидится, тайцы, несмотря на писанину какого-то тамошнего блоггера, вряд ли уж настолько тронулись умом, чтобы заключить с Украиной новый контракт, а пакистанцы остались недовольны "Оплотом", в частности, потребовав заменить панорамный прицел ПНК-6. Который все подряд зовут "ведром", разумеется, из зависти к конструкторскому гению украинцев, а не из-за формы, кошмарных размеров и устарелости. Кстати, с этим же "ведром", причем окрашенным в цвета тайских "Оплотов", на параде представлена была и машина передвижного командно-наблюдательного пункта артиллерии на базе МТЛБУ. Вернее, это, скорее всего, и было "ведро" от "Оплота", точнее, кожух от него, то есть макет. Возможно, установленный только для парада. Конечно, если нет специализированных приборов для такой машины, то и танковая командирская панорама сойдет, даже такая, но хотя бы для парада свою бутафорию в одинаковый цвет бы покрасили.Была идея, говорят, организовать очень крутую перемогу и вытолкать на парад танк об.477А1 "Нота" - пусть и не полностью комплектный и недоведенный, как и его предки, об.477А "Молот", но от него бы требовалось только проехать по Крещатику, грозно отвечая своим внешним видом на российские "Арматы". Но, почему-то, еще относительно недавно, до "революции гидности", способный передвигаться танк расконсервировать и оживить не удалось, тем более, что на это нужны деньги, а их хунтовские деятели предпочитают брать себе, а не давать заводу. Так что ни "Молоты", ни "Ноту" не реанимировали. Зато вспомнили о Т-84-120 "Ятаган", создававшемся под турецкий танковый тендер (успешно проигранный) очень давно, и с тех пор находившегося на хранении. Раз 120-мм гладкоствольная пушка, то есть калибр НАТО, значит, танк будет символизировать "стандарты НАТО", что очень нужно первому самопровозглашенному члену альянса! Он и возглавил коробку из обычных Т-84. Тех самых, которые опозорились на танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018, как по вине экипажей, так и по вине завода, нормально не подготовившего машины. Точнее, и завод тут не совсем виноват - ему просто не оплачивали ничего, ни модернизации, ни нормального капремонта, гнившие на площадке машины попросту восстанавливались путем каннибализации остальных и формулы ремонта "дунул - плюнул - подкрасил - так сойдет".Вот он, заглохший "Ятаган"Только вот единственный существующий "Ятаган" умудрился сломаться на репетиции парада и его оттуда эвакуировали. Вот только радостных воплей тех самых укропатриотов, радовавшихся якобы "сломавшемуся" на генеральной репетиции Парада Победы 2015г. Т-14, не слышно. Который не сломался, вместо этого сломался мозг у молодого механика-водителя, заглушившего машину по глупости и случайно поставившего ее на горный тормоз - история давно известная и освещенная, но до сих пор как щирые укры, так и отечественные плакальщики ее вспоминают. Странно, что реально поломавшуюся тогда ТБМП Т-15 с заклинившим автоматом переключения передач - не вспоминают. Впрочем, сделанные по обходной технологии ранние машины вполне могут ломаться, тут нет ничего необычного.Следом за Т-84 и непонятно зачем вытолканным на парад "Ятаганом" (который все равно никто не будет производить), проехали, пожалуй, единственные толковые новинки - Т-64БВ с тепловизионными прицелами наводчика. Сам танк Т-64БВ откровенно хуже остальных танков "большой советской тройки" трехместных машин 2 поколения, что и доказал в боях на Донбассе. Но безусловно толковым решением является замена старого прицела на, пусть и снабженный тепловизионной камерой с весьма слабой неохлаждаемой матрицей (понятно, импортной, "Украина - не Россия" и сама такие вещи не производит, да и мало какие производит вообще). С ними "укропы" тоже пробовали выступать на SETC, но тоже не задалось. Но на фронте эти танки могут получить некое преимущество над Т-72Б/Б1 и Т-64БВ 1-го и 2-го армейских корпусов. Впрочем, это решаемая проблема - и сами танки сейчас мало используются в позиционных боях, и артиллерия вполне способна решить задачи по борьбе со скоплениями бронетехники. А в случае серьезной эскалации там могут случайно найтись иные танки, конечно же, с нормальными прицелами, снарядами и защитой. Во всяком случае - это одна из немногих новинок, которые реально хоть в каком-то количестве поступают в части ВСУ.Но если честно, парадную колонну техники явно какие-то скрытые сепаратисты и агенты Путина подбирали - куда ни глянь, так везде советская техника ехала, и никоим образом не модернизированная. Или модернизированная так, что лучше бы и не называли это модернизацией. БМП-2, САУ "Акация" 2С3, "Гвоздика" 2С1, 2С7 "Пион", буксируемые гаубицы и пушки МТ-12 "Рапира", 2А36 "Гиацинт-Б", ЗРК и ЗРПК "Тор-М" (которые восстановили из руин, они же были списаны, явно для парада), "Тунгуска" (которые активно поисчезали с фронта, видно, ресурс заканчивается), ПУ ЗРС С-300В и С-300ПТ1 и прочая, прочая - все это сделано той самой "Советской Империей", с которой постоянно, как и с Россией (где выпускаются для них агрегаты и находятся запасы запчастей), "окончательно прощается" пан Порошенко. Есть у пьяных такая привычка - прощаться и никак не уходить. В воздухе тоже были одни советские самолеты, с такой же лжемодернизацией, как и все остальное, заключавшейся обычно в установке новой аппаратуры записи полетных параметров, аппаратуры госопознавания и тому подобных "масштабных" изменений.В общем, за такое надо наказывать. На параде "самой сильной армии в Местной Группе Галактик" должна быть только техника национального производства и разработки, и никак иначе. Пусть даже это будут танки из соломы - зато свои, краснеть не придется. Как за тот "Бук-М1", который влетел в торговый центр - был бы это украинский ЗРК, такого бы не случилось. Кстати, интересно то, что на параде не было ни одной САУ 2С5 "Гиацинт-С" и ни одной 2С19 "Мста-С" - очевидно, их ресурс окончательно "убили" на фронтах противостояния "гибридной агрессии", как стволов, так и шасси, поэтому пришлось с ними попрощаться. Хотя, может, и восстановят некоторое количество, но тенденция массовой замены 2С19 на буксируемые аналоги налицо. Правда, в контрбатарейной борьбе нужны в первую очередь САУ, но что ж поделать. Зато американские РЛС засечки позиций стреляющих минометов и артиллерии выкатить на парад не забыли, как и кучу подержанных "Хамви" в разном оснащении. Надо же кому-то "стандарты НАТО" символизировать.Вот это чудесное изделие, во всей красе. 2С22 "Богдана", точнее, макет, который должен изображать САУНо были, были настоящие укроновинки, не отнять. Нашумевшая 155-мм колесная САУ с каким-то очень евроинтегрированным трансвеститским именем "Богдана", например. Ну, правда, это оказалась не САУ, а ходовой нестреляющий макет, перепиленный из ствола 2А65 "Мста-Б" (и вряд ли его кто растачивал под натовский калибр, тем более, расточить-то можно, а вот с каморой могут быть проблемы), с дульным тормозом, почему-то, от Д-20, похоже, без нормальных противооткатных устройств, чье отсутствие прикрыли кожухом. И без нормального прочного нарамника на шасси, обязательного для колесных САУ таких калибров, и без нормальных четырехсторонних опор. Никакого обещанного автомата заряжания на 6 выстрелов нет, вместо него какой-то досылатель, сделанный на живую нитку, которого и на несколько выстрелов не хватит - развалится. Если раньше не развалятся заряжающие, которым на такую высоту придется забрасывать боеприпасы. Но само шасси может развалиться еще раньше - учитывая высоту крепления цапф орудия, строение самой станины, отсутствие нормальных опор и нарамника, это изделие после выстрела будет нещадно болтать. Его вообще никто нормально не рассчитывал, или же инженеры там настолько деградировали, что породили подобное в результате расчетов?Но скорее всего, никто не собирается стрелять из этой поделки, и она просто тихо будет забыта, выполнив свою роль "парадной перемоги". Хотя, конечно, смешон тот факт, что в истерзанной войной Сирии смогли создать и поставить на поток колесную 130мм САУ, выполненную куда более продуманно, чем изделие когда-то второй промышленной республики СССР. В общем, дикари не смогли разобраться в артефактах высокоразвитого народа, и слепили аналог из соломы.А вот у макета пусковой установки ОТРК "Гром-2" судьба иная - ведь за эту бутафорию, также слепленную на живую нитку, платят саудовцы. И каким образом собираются отчитываться перед заказчиком украинские разработчики - это вопрос. Потому что на данном этапе нет ни пусковой, ни ракеты. Были два огневых испытания двигателя, одно закончилось взрывом - что уже само по себе позор для ракетостроителей во втором десятилетии 21-го столетия. Уж хоть как-то рассчитать параметры можно было. Но зато можно пиарить "Гром-2", рассказывая, какие у него на бумаге будут ТТХ, как он будет угрожать Москве и так далее. До выборов хватит. Как и с другой недавней "перемогой" - ПКР "Нептун". Которую разрабатывают на основе имевшейся документации на ПКР Х-35 "Уран" (старой версии, не "Урана-У" с увеличенной дальностью и улучшенными возможностями). Но ракета выходит более габаритной даже сейчас, на стадии бросковых испытаний. Причем она на двух разных бросковых пусков была разной по длине! Видимо, агрегаты украинской разработки, как и ГСН, несмотря на импортные комплектующие, не лезут в стандартный корпус и габариты растут. Но зато это не мешало кровавому пастору Турчинову рассказывать, как бросковое макетное изделие красного цвета пролетело 100 км и поразило цель. Хорошо, что на Луну не улетело.Столь же мощной вышла перемога и с "собственной" РСЗО "Ольха", сиречь "Смерч" с надетым на него кожухом для теплоизоляции нагретых пусковых труб (снижает заметность для БПЛА). Впрочем, у нас никто подобным кожухом на системах фронтового/армейского уровня и не думал морочиться - такие системы должны находиться в глубине своих позиций, и хорошо прикрыты от различных угроз. Это же не "Град" или "Торнадо-Г". Стреляет это истинно украинское изделие столь же украинской ракетой, перелицованной со старых версий ракет "Смерча".Зато Петр Алексеич "остаточно попрощевался" с еще одним элементом советского наследия, введя вместо него в ВСУ бандеровское приветствие. Но, думается, и тут нерешительный кондитер остановился на полдороги. Раз уж взяли себе девиз убийц женщин и детей из УПА, успешно воевавших только с безоружными, то надо бы ввести и девиз их хозяев. Тех самых, у которых "воевали с Гитлером" "деды" нынешних руководителей майданной хунты и им сочувствующих. Наверняка и в США, и в Евросоюзе будут рады услышать давно, казалось бы, забытый крик и приветствие, восходящее к римским легионам. Вы только не останавливайтесь, "укропчики", все надо доводить до конца. И "войну" свою с Россией - тоже. Объявите нам войну, наконец, сколько нам можно смотреть на ваш цирк уродов?Но, почему-то, не хотят. Плодят новые бригады, хотя старые недоукомплектованы ни техникой, ни людьми (некомплект даже на фронте может превышать 50%), при этом попутно сокращая штаты бригад, чтобы некомплект был поменьше. Это ясно говорит о том, что не о грядущей войне и о призыве резерва они думают - его просто не на что будет посадить и нечем вооружить, а о том, чтобы как можно больше денег освоить. Пока не началось...