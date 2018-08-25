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Парад фальшивых перемог

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Украинскому руководству сейчас очень нужны какие угодно успехи, причем липовые тоже отлично подойдут - не за горами выборы. И пан Петро Порошенко отлично понимает, что первое, что сделает кто угодно, выигравший выборы (если это не он сам) - это повесит в трофейном зале голову важного трофея, упитанного кабанчика "Поросенка Петра", то есть его самого. Потому что все беды начала его (или ее) правления будут списаны на предшественника. А рейтинг у шоколадного пана такой, что даже "работающий с документами с крепким рукопожатием" Борис Николаевич посмотрел бы на него с презрением. А значит, надо как-то выиграть выборы вопреки всему. Это понимает и остальная хунта, и все эти толпы лизоблюдов, вроде Бирюкова, и фигуры покрупнее, вроде Авакова или Гройсмана. И в плане пропаганды липовых успехов военная тема очень подходит.

На фронте успехов у хунтовоинства нет и быть не может - локальные попытки улучшить ситуацию не дадут ничего, а крупные приведут к "трагическим последствиям для украинской государственности", как высказался Верховный Главнокомандующий ВС РФ. Как будут наступать эти последствия - и так понятно, да не является это темой данной статьи. А вот военный парад на День Незалежности, как демонстрация липовых перемог хунты, подойдет в самый раз. Пан Порошенко так увлекся этим парадом, что даже на репетиции парада толкал речь - такую же пустую и не относящуюся к реалиям нашего мира, как и остальные его речи. Ведь пропаганда сейчас лепит из вечно пьяного диабетика (при диабете вообще пить нельзя, но, видно, без алкоголя Петру Алексеичу просто страшно на Банковую приезжать) образ "спасшего и возродившего армию". Ну и в доказательство "возрождения" ВСУ в качестве техники на этот "парад перемог" было вытолкано все, что хоть как-то можно за эту перемогу выдать. Но, как обычно, перемога быстро сменилась зрадой...

Начнем с главной ударной силы Сухопутных войск - с танков. Почему-то, на парад не было выставлено ни одного БМ "Оплот". Очевидно, дело в том, что ВСУ этих танков еще долго не увидит (и ничего не потеряет, между прочим), у завода, вероятно, рабочих и свободных образцов не оказалось, или не отдали, а все танки "Оплот-Т" для Таиланда, с опозданием всего-то на 4 года, отправились к заказчику. Новых контрактов на "Оплоты" пока не предвидится, тайцы, несмотря на писанину какого-то тамошнего блоггера, вряд ли уж настолько тронулись умом, чтобы заключить с Украиной новый контракт, а пакистанцы остались недовольны "Оплотом", в частности, потребовав заменить панорамный прицел ПНК-6. Который все подряд зовут "ведром", разумеется, из зависти к конструкторскому гению украинцев, а не из-за формы, кошмарных размеров и устарелости. Кстати, с этим же "ведром", причем окрашенным в цвета тайских "Оплотов", на параде представлена была и машина передвижного командно-наблюдательного пункта артиллерии на базе МТЛБУ. Вернее, это, скорее всего, и было "ведро" от "Оплота", точнее, кожух от него, то есть макет. Возможно, установленный только для парада. Конечно, если нет специализированных приборов для такой машины, то и танковая командирская панорама сойдет, даже такая, но хотя бы для парада свою бутафорию в одинаковый цвет бы покрасили.


Была идея, говорят, организовать очень крутую перемогу и вытолкать на парад танк об.477А1 "Нота" - пусть и не полностью комплектный и недоведенный, как и его предки, об.477А "Молот", но от него бы требовалось только проехать по Крещатику, грозно отвечая своим внешним видом на российские "Арматы". Но, почему-то, еще относительно недавно, до "революции гидности", способный передвигаться танк расконсервировать и оживить не удалось, тем более, что на это нужны деньги, а их хунтовские деятели предпочитают брать себе, а не давать заводу. Так что ни "Молоты", ни "Ноту" не реанимировали. Зато вспомнили о Т-84-120 "Ятаган", создававшемся под турецкий танковый тендер (успешно проигранный) очень давно, и с тех пор находившегося на хранении. Раз 120-мм гладкоствольная пушка, то есть калибр НАТО, значит, танк будет символизировать "стандарты НАТО", что очень нужно первому самопровозглашенному члену альянса! Он и возглавил коробку из обычных Т-84. Тех самых, которые опозорились на танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018, как по вине экипажей, так и по вине завода, нормально не подготовившего машины. Точнее, и завод тут не совсем виноват - ему просто не оплачивали ничего, ни модернизации, ни нормального капремонта, гнившие на площадке машины попросту восстанавливались путем каннибализации остальных и формулы ремонта "дунул - плюнул - подкрасил - так сойдет".


Вот он, заглохший "Ятаган"

Только вот единственный существующий "Ятаган" умудрился сломаться на репетиции парада и его оттуда эвакуировали. Вот только радостных воплей тех самых укропатриотов, радовавшихся якобы "сломавшемуся" на генеральной репетиции Парада Победы 2015г. Т-14, не слышно. Который не сломался, вместо этого сломался мозг у молодого механика-водителя, заглушившего машину по глупости и случайно поставившего ее на горный тормоз - история давно известная и освещенная, но до сих пор как щирые укры, так и отечественные плакальщики ее вспоминают. Странно, что реально поломавшуюся тогда ТБМП Т-15 с заклинившим автоматом переключения передач - не вспоминают. Впрочем, сделанные по обходной технологии ранние машины вполне могут ломаться, тут нет ничего необычного.

Следом за Т-84 и непонятно зачем вытолканным на парад "Ятаганом" (который все равно никто не будет производить), проехали, пожалуй, единственные толковые новинки - Т-64БВ с тепловизионными прицелами наводчика. Сам танк Т-64БВ откровенно хуже остальных танков "большой советской тройки" трехместных машин 2 поколения, что и доказал в боях на Донбассе. Но безусловно толковым решением является замена старого прицела на, пусть и снабженный тепловизионной камерой с весьма слабой неохлаждаемой матрицей (понятно, импортной, "Украина - не Россия" и сама такие вещи не производит, да и мало какие производит вообще). С ними "укропы" тоже пробовали выступать на SETC, но тоже не задалось. Но на фронте эти танки могут получить некое преимущество над Т-72Б/Б1 и Т-64БВ 1-го и 2-го армейских корпусов. Впрочем, это решаемая проблема - и сами танки сейчас мало используются в позиционных боях, и артиллерия вполне способна решить задачи по борьбе со скоплениями бронетехники. А в случае серьезной эскалации там могут случайно найтись иные танки, конечно же, с нормальными прицелами, снарядами и защитой. Во всяком случае - это одна из немногих новинок, которые реально хоть в каком-то количестве поступают в части ВСУ.

Но если честно, парадную колонну техники явно какие-то скрытые сепаратисты и агенты Путина подбирали - куда ни глянь, так везде советская техника ехала, и никоим образом не модернизированная. Или модернизированная так, что лучше бы и не называли это модернизацией. БМП-2, САУ "Акация" 2С3, "Гвоздика" 2С1, 2С7 "Пион", буксируемые гаубицы и пушки МТ-12 "Рапира", 2А36 "Гиацинт-Б", ЗРК и ЗРПК "Тор-М" (которые восстановили из руин, они же были списаны, явно для парада), "Тунгуска" (которые активно поисчезали с фронта, видно, ресурс заканчивается), ПУ ЗРС С-300В и С-300ПТ1 и прочая, прочая - все это сделано той самой "Советской Империей", с которой постоянно, как и с Россией (где выпускаются для них агрегаты и находятся запасы запчастей), "окончательно прощается" пан Порошенко. Есть у пьяных такая привычка - прощаться и никак не уходить. В воздухе тоже были одни советские самолеты, с такой же лжемодернизацией, как и все остальное, заключавшейся обычно в установке новой аппаратуры записи полетных параметров, аппаратуры госопознавания и тому подобных "масштабных" изменений.

В общем, за такое надо наказывать. На параде "самой сильной армии в Местной Группе Галактик" должна быть только техника национального производства и разработки, и никак иначе. Пусть даже это будут танки из соломы - зато свои, краснеть не придется. Как за тот "Бук-М1", который влетел в торговый центр - был бы это украинский ЗРК, такого бы не случилось. Кстати, интересно то, что на параде не было ни одной САУ 2С5 "Гиацинт-С" и ни одной 2С19 "Мста-С" - очевидно, их ресурс окончательно "убили" на фронтах противостояния "гибридной агрессии", как стволов, так и шасси, поэтому пришлось с ними попрощаться. Хотя, может, и восстановят некоторое количество, но тенденция массовой замены 2С19 на буксируемые аналоги налицо. Правда, в контрбатарейной борьбе нужны в первую очередь САУ, но что ж поделать. Зато американские РЛС засечки позиций стреляющих минометов и артиллерии выкатить на парад не забыли, как и кучу подержанных "Хамви" в разном оснащении. Надо же кому-то "стандарты НАТО" символизировать.


Вот это чудесное изделие, во всей красе. 2С22 "Богдана", точнее, макет, который должен изображать САУ

Но были, были настоящие укроновинки, не отнять. Нашумевшая 155-мм колесная САУ с каким-то очень евроинтегрированным трансвеститским именем "Богдана", например. Ну, правда, это оказалась не САУ, а ходовой нестреляющий макет, перепиленный из ствола 2А65 "Мста-Б" (и вряд ли его кто растачивал под натовский калибр, тем более, расточить-то можно, а вот с каморой могут быть проблемы), с дульным тормозом, почему-то, от Д-20, похоже, без нормальных противооткатных устройств, чье отсутствие прикрыли кожухом. И без нормального прочного нарамника на шасси, обязательного для колесных САУ таких калибров, и без нормальных четырехсторонних опор. Никакого обещанного автомата заряжания на 6 выстрелов нет, вместо него какой-то досылатель, сделанный на живую нитку, которого и на несколько выстрелов не хватит - развалится. Если раньше не развалятся заряжающие, которым на такую высоту придется забрасывать боеприпасы. Но само шасси может развалиться еще раньше - учитывая высоту крепления цапф орудия, строение самой станины, отсутствие нормальных опор и нарамника, это изделие после выстрела будет нещадно болтать. Его вообще никто нормально не рассчитывал, или же инженеры там настолько деградировали, что породили подобное в результате расчетов?

Но скорее всего, никто не собирается стрелять из этой поделки, и она просто тихо будет забыта, выполнив свою роль "парадной перемоги". Хотя, конечно, смешон тот факт, что в истерзанной войной Сирии смогли создать и поставить на поток колесную 130мм САУ, выполненную куда более продуманно, чем изделие когда-то второй промышленной республики СССР. В общем, дикари не смогли разобраться в артефактах высокоразвитого народа, и слепили аналог из соломы.

А вот у макета пусковой установки ОТРК "Гром-2" судьба иная - ведь за эту бутафорию, также слепленную на живую нитку, платят саудовцы. И каким образом собираются отчитываться перед заказчиком украинские разработчики - это вопрос. Потому что на данном этапе нет ни пусковой, ни ракеты. Были два огневых испытания двигателя, одно закончилось взрывом - что уже само по себе позор для ракетостроителей во втором десятилетии 21-го столетия. Уж хоть как-то рассчитать параметры можно было. Но зато можно пиарить "Гром-2", рассказывая, какие у него на бумаге будут ТТХ, как он будет угрожать Москве и так далее. До выборов хватит. Как и с другой недавней "перемогой" - ПКР "Нептун". Которую разрабатывают на основе имевшейся документации на ПКР Х-35 "Уран" (старой версии, не "Урана-У" с увеличенной дальностью и улучшенными возможностями). Но ракета выходит более габаритной даже сейчас, на стадии бросковых испытаний. Причем она на двух разных бросковых пусков была разной по длине! Видимо, агрегаты украинской разработки, как и ГСН, несмотря на импортные комплектующие, не лезут в стандартный корпус и габариты растут. Но зато это не мешало кровавому пастору Турчинову рассказывать, как бросковое макетное изделие красного цвета пролетело 100 км и поразило цель. Хорошо, что на Луну не улетело.

Столь же мощной вышла перемога и с "собственной" РСЗО "Ольха", сиречь "Смерч" с надетым на него кожухом для теплоизоляции нагретых пусковых труб (снижает заметность для БПЛА). Впрочем, у нас никто подобным кожухом на системах фронтового/армейского уровня и не думал морочиться - такие системы должны находиться в глубине своих позиций, и хорошо прикрыты от различных угроз. Это же не "Град" или "Торнадо-Г". Стреляет это истинно украинское изделие столь же украинской ракетой, перелицованной со старых версий ракет "Смерча".

Зато Петр Алексеич "остаточно попрощевался" с еще одним элементом советского наследия, введя вместо него в ВСУ бандеровское приветствие. Но, думается, и тут нерешительный кондитер остановился на полдороги. Раз уж взяли себе девиз убийц женщин и детей из УПА, успешно воевавших только с безоружными, то надо бы ввести и девиз их хозяев. Тех самых, у которых "воевали с Гитлером" "деды" нынешних руководителей майданной хунты и им сочувствующих. Наверняка и в США, и в Евросоюзе будут рады услышать давно, казалось бы, забытый крик и приветствие, восходящее к римским легионам. Вы только не останавливайтесь, "укропчики", все надо доводить до конца. И "войну" свою с Россией - тоже. Объявите нам войну, наконец, сколько нам можно смотреть на ваш цирк уродов?

Но, почему-то, не хотят. Плодят новые бригады, хотя старые недоукомплектованы ни техникой, ни людьми (некомплект даже на фронте может превышать 50%), при этом попутно сокращая штаты бригад, чтобы некомплект был поменьше. Это ясно говорит о том, что не о грядущей войне и о призыве резерва они думают - его просто не на что будет посадить и нечем вооружить, а о том, чтобы как можно больше денег освоить. Пока не началось...
Автор:
Я. Вяткин, специально для "Военного Обозрения"
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17 комментариев
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 07:00
    +3
    О це всё лживая брехня ! Петья не пьёт ! Он отмечаеттт ..........
    1. Котище Онлайн
      Котище Сегодня, 07:46
      +5
      Да ладно Петю клепать, а то с горя белочку словит и бросит всю эту армаду на Москву! wassat
      Теперь без шуток. Хлам или не хлам показали на параде, я думаю не главное. Проблема в другом, соседи гремя железом и бандеровскими лозунгами катятся к радикальному нацизму, причем шовенизм уже налицо.
      Причем если честно мне до лампочки кто выкопал Черное море, но врагом N1 выбрана моя отчизна. Более того, глядя на это шоу, я начинаю осознавать, что ради власти и денег, они готовы на многое! Так может и нам стоит вспомнить добрый правовой обычай "око за око? Если честно, то несмотря на то, что наша взвешенная позиция в отношении захвата наших судов вызывает уважение, но желание "дать в зубы" меньше не становится.
      К слову все это железо и мясо показанное на параде, поедет или пойдет убивать людей говорящих на родном мне языке....... Оно кому-то из нас это надо?
      1. Silvestr Онлайн
        Silvestr Сегодня, 08:30
        +1
        Цитата: Котище
        Теперь без шуток. Хлам или не хлам показали на параде, я думаю не главное. Проблема в другом, соседи гремя железом и бандеровскими лозунгами катятся к радикальному нацизму, причем шовенизм уже налицо.

        и еще одна проблема в том, что этот хлам или не хлам будет убивать людей
      2. Егоза Офлайн
        Егоза Сегодня, 09:33
        +4
        Цитата: Котище
        несмотря на то, что наша взвешенная позиция в отношении захвата наших судов вызывает уважение, но желание "дать в зубы" меньше не становится.

        Тем более, что бесноватые действительно готовы начать войну. Знаете, вот еще никто ничего не говорит, но в воздухе ощущается "нечто"....сгущается, Настроение военных, стариков....тут вот на выбор предлагают отслужившим - либо сейчас на сборы, либо в декабре. Но если рискнут....... это будет таки последний бой Украины
  2. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 07:11
    +3
    Замечательный обзор ,большое спасибо , Парад Але в цирке уродов Вы правы.
    1. Fedor Egoist Офлайн
      Fedor Egoist Сегодня, 13:17
      +1
      Ждем на следующем украинском "параде", в 2019 году:
      1) Давно назревший перевод бронетехники на экологичную гужевую тягу;
      2) Замена армейской формы на вышиванку и шаровары (в пиксельном камуфляже НАТО)
      3) Стелс-аэростаты пятого поколения на дровяной тяге;
      4) Надувные ДЗОТы и ДОТы, для устрашения противника.
      laughing
      1. LSA57 Онлайн
        LSA57 Сегодня, 13:42
        0
        Цитата: Fedor Egoist
        3) Стелс-аэростаты пятого поколения на дровяной тяге;

        такие?
  3. cariperpaint Онлайн
    cariperpaint Сегодня, 07:24
    +5
    На выставке достижений выкатили 155 снаряды. Первые фото минут 15 с их появления была такая дикая перемога у блогеров,пока один чел не заметил слово макет на них)))) не муляж,не учебная) макет)))
  4. LSA57 Онлайн
    LSA57 Сегодня, 07:51
    +2
    В воздухе тоже были одни советские самолеты,

    а из своего у них только это

    Почему-то, на парад не было выставлено ни одного БМ "Оплот".

    его модернизируют
  5. Егоза Офлайн
    Егоза Сегодня, 07:58
    +6
    Зато утро оригинально началось....1+1 украинский канал Они начали "вступление" ПЕРЕД парадом - начали с Мариуполя! Беженцы из Донбасса, есть сведения о погибших, приносим соболезнования родственникам....а теперь Львов! Все отлично, как в Европе чистят дымоходы и ремонтируют здания, а теперь Полтава - экологический центр Украины. Я так понимаю, что потом парад и пояснения, что Россия нас воюет и потому нужно тратить деньги на армию! Сдавайте денежки. На 1 сентября приносите взнос или трусы-носки. Все для армии! ЗЫ. Посмотрела накануне фрагменты, показали "дуру" - ну точно, я когда была в 10м классе в 196 ......(не помню каком году) точно на параде показывали. ну и сам парад.....столько техники нагнали, что весь Крещатик в дыму был, ничего не разглядеть. жители прилегающих улиц решили, что танки загорелись. Вот бы и в правду так было.
  6. starpur Офлайн
    starpur Сегодня, 09:27
    +3
    Посмотрел парад в Ютубе. Речь не слушал, больше интересовала пешая часть. Моё мнение(только моё) - на троечку. По меркам Советской Армии - рано им, гонять и гонять и спать не давать, причём начинать с командующего парадом, чтоб слова команды учил и не запинался. Молитва перед прохождением -супер, попЫ в качестве линейных.... Отдельные коробки шли просто отлично(танкисты), но гораздо больше - сено-солома, равнение в шеренгах есть, а в колоннах - мама не горюй. Парад есть парад, для него парадная форма, здесь же полно народу в камуфляже, с РЮКЗАКАМИ! Ну и гости.... Впечатлили все, но американцы - феерично!!!! Группа бомжей, без ремней, без головных уборов, походкой пьяных страусов... Это главная надежа ВСУ? они на вас положили с прибором!
    1. Dashout Офлайн
      Dashout Сегодня, 09:56
      +1
      перед парадом...
    2. Николай Николаевич Офлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 11:43
      +1
      Цитата: starpur
      Речь не слушал,

      А зряяя... Это был шедевр. (послушайте, не пожалеете), только одно , что жевто-блакитное знамя закрыло Европу от ворогов, которые боятся его как черт ладана... Ну там мощная речь.
      Цитата: starpur
      причём начинать с командующего парадом,

      Там тоже внимательно послушать стоит, мне больше всего поразил уход от стандартов СССР хотя бы тем, что у них дистанция не одного линейного как у нас, а двух!
      Цитата: starpur
      Впечатлили все, но американцы - феерично!!!!

      Тут действительно шедевр..., по моему мнению так "плюнуть" надо суметь, со столь явным пренебрежением даже гопники бы не смогли пройти, тут чувствуется все... hi
  7. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 09:47
    0
    Про "Цирк уродов"точно сказано...Петья в запое, страна-в кювете,а они всё пляшут..
  8. Curious Офлайн
    Curious Сегодня, 10:06
    0
    Ну раз САМ Вяткин, да еще и СПЕЦИАЛЬНО, значит парад, без сомнения, удался. Такие авторы по мелочам не пишут.
  9. kutuz Офлайн
    kutuz Сегодня, 11:39
    +1
    Судя по количеству яда в статье и коментах становится понятно что, в Украине всё в порядке.
    1. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 12:33
      0
      гыыыыыыыыы laughing парад и петина речь это показали laughing