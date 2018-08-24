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Дмитрий Медведев травмирован. Нужна замена?

92
В Сети вдруг обеспокоились тем, что длительное время на экранах не мелькает председатель правительства России Дмитрий Медведев. В частности, появились сообщения об отмене ряда ранее назначенных встреч и заседаний правительства.

По этому поводу высказалась правительственная пресс-служба, сделав комментарий. В пресс-секретариате премьера отметили, что председатель российского правительства травмировался во время занятий спортом.

Дмитрий Медведев травмирован. Нужна замена?



Цитата:
Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия.


О каком конкретно виде спорта идёт речь, как и характере травмы Дмитрия Медведева, не сообщается.

После комментария пресс-службы правительства в Сети высказались следующим образом:
Если Дмитрий Медведев травмировался, значит, ему нужна замена...

Однако все политологические прогнозы говорят о том, что ни о какой смене верхушки правительства в стране речи не идёт.

На этом фоне политологи заявляют, что временный уход Дмитрия Медведева с экранов – подготовка почвы для высказываний президента Владимира Путина по пенсионной реформе. Напомним, что на днях было объявлено, что президент страны готовится объявить о якобы смягчении варианта пенсионной реформы в ходе одной из своих поездок в регионы.

Напомним, что в последнее время правительство выступило в роли инициатора непопулярных мер, включая поднятие НДС и грядущую пенсионную реформу с заявленным повышением пенсионного возраста до 63 и 65 лет у женщин и мужчин соответственно. А эта роль, отведённая нынешнему составу кабмина, является вполне удобной для продвижения реформ, против которых выступает подавляющее большинство населения РФ.
Использованы фотографии:
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92 комментария
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  1. Бар1 Онлайн
    Бар1 Сегодня, 08:12
    +12
    наконец то травмировали ,давно пора.
    1. СРЦ П-15 Офлайн
      СРЦ П-15 Сегодня, 08:16
      +11
      Дмитрий Медведев травмирован. Нужна замена

      Неужели головы?
      1. красноярск Офлайн
        красноярск Сегодня, 08:30
        +12
        Цитата: СРЦ П-15
        Дмитрий Медведев травмирован. Нужна замена

        Неужели головы?

        Так там травмировать нечего.
        1. Fotoceva62 Офлайн
          Fotoceva62 Сегодня, 08:43
          +1
          «Так там травмировать нечего.»
          Всё верно,там не травма,а полное отсутствие мозгов, СОВЕСТИ, и храбрости уйти... Ему к волшебнику изумрудного города надо! Хотя пеендель живвотворящий тоже возможен.
          1. Например Онлайн
            Например Сегодня, 08:50
            +10
            Любимый айфон у димана сломался - лучший друг, практически брат. wassat
            Во время игры в бадминтон айфон выскочил из трусов спортивных и рухнул на площадку. Перелом экрана. Диман в депрессии по этому поводу.
            Чинят, вернее лечат. Как вылечат диман снова будет играть в бадминтон и появится на экранах страны.

            з.ы. злопыхатели спешат связать это с пенсионной реформой. Это враньё. Повышение пенсионного возраста ни как не повлияет на благосостояние димана и его айфон.
            1. maxim947 Онлайн
              maxim947 Сегодня, 09:05
              -13
              Читаешь и диву даешься, то ли дети пишут, то ли тролли злорадствуют, или просто ид.иоты.. Вы хоть грань приличия чувствуйте.
              Ах да, давайте сюда свои минусы)

              Ущемление яичка wassat айпадом придовил!!!! good
              - очень смешно
              1. Shurik70 Офлайн
                Shurik70 Сегодня, 09:13
                -19
                Проблема в том, что за Медведева на следующих выборах голосовать не хочу, но и отмены Путинских реформ тоже не хочу ...
                Если Путин не найдёт ему замену, придётся голосовать за Медведева :(
                1. maxim947 Онлайн
                  maxim947 Сегодня, 09:28
                  -10
                  Такого же мнения, вместе пойдем)
                  1. Например Онлайн
                    Например Сегодня, 09:49
                    +8
                    Цитата: maxim947
                    Такого же мнения, вместе пойдем)

                    Идите....Дорогу я думаю вам подсказывать не нужно? wassat
                  2. zapfen Офлайн
                    zapfen Сегодня, 14:35
                    0
                    Вот так потихоньку страну и развалят
                2. 210окв Офлайн
                  210окв Сегодня, 09:47
                  +9
                  Вы это смеетесь или как?Какие Путинские реформы?Понятно что люди на форуме начали перегибать палку в отношении Медведева,но какие Путинские реформы Вы можете назвать...Майские указы?Это не реформы,да и указы эти фактически провалены.
                  1. Например Онлайн
                    Например Сегодня, 09:52
                    +2
                    Когда правительство реально ни чего не может сделать оно запускает процесс реформ. Процесс болтовни, говорильни и демагогии, который в результате ускоряет разруху. Как помнится разруха в головах. А реформировать свою никчемность ни кому не удалось.

                    Смените людей принимающих решения, авось поможет. Ни куды мы без главного реформатора на Руси, без АВОСЬ. laughing
                    1. maxim947 Онлайн
                      maxim947 Сегодня, 10:00
                      -9
                      Смените людей принимающих решения

                      Вас что ли поставить? )) Реформы должны проводиться практически непрерывно, это естественные процесс. У нас каждый таксист и балабол знает как исправить ситуацию в стране, но таксисту некогда - он таксует, а балобол глуп и наивен. Так вот вы далеко не таксист.
                    2. Например Онлайн
                      Например Сегодня, 10:10
                      +8
                      Кадры решают всё.
                      Руководитель должен работать со своими кадрами. Если кто-то не справляется нужно менять. В этом нет ничего предосудительного. Это основная работа руководителя определить компетентность подчиненного и способности его решить поставленные задачи.
                      Цитата: maxim947
                      Читаешь и диву даешься, то ли дети пишут,

                      Вы не на заседании Правительства и не в Думе, даже не у себя на кухне. Спокойнее.
                      Тут не решают задачи, здесь комментируют новости и комментируют комментарии. wink
                      Зачастую ирония и смех побеждают тупость и демагогию. hi
                      1. maxim947 Онлайн
                        maxim947 Сегодня, 10:31
                        -6
                        У каждой иронии и смеха должны быть свои "рамки", посему не надо мне дорогу указывать.
                      2. astepanov Офлайн
                        astepanov Сегодня, 10:46
                        +2
                        Цитата: Например
                        Руководитель должен работать со своими кадрами. Если кто-то не справляется нужно менять.

                        Нет. Менять не нужно. Нужно в законе прописать настоящую меру ответственности высших чиновников за ненадлежащее исполнение обязанностей - не выговор, который является сейчас высшей мерой, а настоящее наказание - рублем, свободой... Прав и зарплат у высших чиновников много, а пропорциональной ответственности нет - отсюда и результаты. Кто-нибудь наказал Мутко, Рогозина, Скворцову, Медведева за провальные результаты их "работы"? Нет, и не накажут, потому что таковы законы. Вот и кочует вся эта братия из кресла в кресло, рассказывая сказки про свою якобы ответственность и оставляя за собой распад и пустоши.
                      3. astepanov Офлайн
                        astepanov Сегодня, 10:52
                        +6
                        Дополню: работягу-токаря на заводе за запоротую заготовку могут наказать рублем, вычтя стоимость ее из зарплаты. Когда в правительстве за урон государству чиновник ответит так же, наступит порядок. Вывезли миллиарды долларов в офшоры - пусть Медведев ответит. Не единолично, а с экономическим блоком. И с депутатами, которые не приняли нужных законов.
                  2. Ратник с пулеметом Офлайн
                    Ратник с пулеметом Сегодня, 11:53
                    0
                    тем более что такое уже было,не появлялся почти месяц,все засуетились "уря-уря его снимают",а потом все равно эта субстанция непотопляемого характера вылезла и дальше все вокруг себя загрязняет,сами такие индивиды без пинка никогда не уходят к сожалению.
            2. BecmepH Офлайн
              BecmepH Сегодня, 10:11
              -1
              Цитата: maxim947
              Читаешь и диву даешься, то ли дети пишут, то ли тролли злорадствуют, или просто ид.иоты.. Вы хоть грань приличия чувствуйте.
              Ах да, давайте сюда свои минусы)

              Ущемление яичка wassat айпадом придовил!!!! good
              - очень смешно

              Плюс Вам. С языка сняли. Самое прикольное, что подобные комментарии с оскорблениями одобряются читателями ВО.
              1. Например Онлайн
                Например Сегодня, 10:34
                +1
                Цитата: BecmepH
                Самое прикольное, что подобные комментарии...

                Вот пишите, что Вам "прикольно". Определитесь уже - это плохо или прикольно. laughing
                Цитата: maxim947
                У каждой иронии и смеха должны быть свои "рамки", посему не надо мне дорогу указывать.

                Я и не указывал вам дорогу. Я понятия не имею где Вы голосуете. hi
                Вы подскажите кто устанавливает рамки иронии? Хочу заметить, я говорю не о пошлости, а именно об иронии.
                1. maxim947 Онлайн
                  maxim947 Сегодня, 11:17
                  -1
                  Я и не указывал вам дорогу.
                  За свои слова отвечать не можем, но с советами впереди всех. Браво. А рамки устанавливает уровень личного воспитания, так что это только на вашей совести.
      2. Татьяна Онлайн
        Татьяна Сегодня, 08:43
        +12
        Да просто ДАМ за себя карьеристски переживает по поводу падения среди населения его собственного политического рейтинга и рейтинга возглавляемой им правящей партии "ЕдРо" - на фоне непринятия народом их ГРОБОВОЙ неолиберальной пенсионной реформы, являющейся продолжением "гайдаровщины" 1990-х со стороны команды Кудрина-Медведева-Силуанова-Грефа-Матвиенко и всех прочих, с ними связанных.

        Пиарщики, наверняка, посоветовали Медведеву пока (до обращения к народу Путина)реже появляться на публике, а то - не дай Бог - в него ещё кто-нибудь гнилым помидором из народа кинет или открытым текстом "некорректный" вопрос задаст. А может ДАМ и сам это чует.
        Реальный рейтинг у Медведева и так чуть выше плинтуса.

        Что касается Путина, то народ ждёт от Путина не смягчения неолиберальной пенсионной реформы команды Медведева-Кудрина в духе продолжения в стране "гайдаровщины" 1990-х, а полный отказ от неё!
        1. gla172 Офлайн
          gla172 Сегодня, 08:52
          +4
          """........по поводу падения среди населения его собственного политического рейтинга........"""

          ...а он у него был,этот рейтинг!??.....
          1. Татьяна Онлайн
            Татьяна Сегодня, 09:21
            +5
            А медицинская травма у Медведева тоже может быть и есть, но скорее всего, не совсем спортивная.
            Ведь ДАМ уже высказывал своё намерение воспользоваться своим правом на израильское гражданство! Правда, заявил он это в 2011 году, но думаю, что его намерения подспудно остаются в силе.
            В Израиле на это намерение Медведева сказали, что если его еврейство документально не слишком подтвердится, то ему, как и всем еврейским гражданам Израиля, придётся пройти гиюр.

            Боже мой! До чего мы дожили?! О чём нам вспоминать приходится.

            Медведев признался, что он еврей. Опубликовано: 14 мая 2011 г.


        2. AUL Офлайн
          AUL Сегодня, 09:56
          +3
          Цитата: Татьяна
          Да просто ДАМ за себя карьеристски переживает по поводу падения среди населения его собственного политического рейтинга и рейтинга возглавляемой им правящей партии "ЕдРо"
          Татьяна, да ничего он не переживает! Он из тех, кому писай в глаза - скажет, божья роса.
      3. KLV2018 Офлайн
        KLV2018 Сегодня, 12:05
        -1
        Цитата: красноярск
        Цитата: СРЦ П-15
        Дмитрий Медведев травмирован. Нужна замена

        Неужели головы?

        Так там травмировать нечего.

        ау модеры ?
        319 статью УК РФ отменили ?
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:47
      +4
      Ущемление яичка wassat айпадом придовил!!!! good
      1. KLV2018 Офлайн
        KLV2018 Сегодня, 12:13
        -3
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Ущемление яичка wassat айпадом придовил!!!! good

        модеры. как вы допускаете нарушение стать 319 УК РФ ?
    3. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 09:45
      +7
      С головой у него все нормально.Дураков там не держат,пусть даже и приближенных.Он четко выполняет либеральную программу,расчитанную на "подвешенное" состояние экономики страны.
    4. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 10:24
      +3
      Цитата: СРЦ П-15
      Неужели головы?

      Дмитрий Медведев травмирован. Нужна замена?

      Нужна crying belay yes
      1. bessmertniy Офлайн
        bessmertniy Сегодня, 11:25
        +3
        Надо на инвалидность, и досрочно - на пенсию. Пусть поживет по-человечески! wink
        1. электроОлег Офлайн
          электроОлег Сегодня, 12:18
          0
          Цитата: bessmertniy
          досрочно - на пенсию


          Хрен ему! Пенсию пусть получает после 70 лет!
    5. aurano Офлайн
      aurano Сегодня, 12:28
      0
      может лица?
  2. Николай Николаевич Онлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 08:17
    +8
    О каком конкретно виде спорта идёт речь
    В мандобол играл, язык прикусил... sad ,
    1. gla172 Офлайн
      gla172 Сегодня, 08:53
      +3
      ....Литрбол.....стопкой поранился....
  3. ALEX_SHTURMAN Онлайн
    ALEX_SHTURMAN Сегодня, 08:38
    +8
    Почему не добили?
    1. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 10:26
      +2
      Цитата: ALEX_SHTURMAN
      Почему не добили?

      Лежачих не бьют, не по пацански это было бы yes
  4. Комментарий был удален.
  5. ДЕДПИХТО Онлайн
    ДЕДПИХТО Сегодня, 08:54
    0
    Да тут вообще все просто.. lol Очередной запой, осеннее обострение у синих. Где-то было видео или фото ,как его под руки ведут, на ВО выкладывали.-искать некогда.
  6. Терский Офлайн
    Терский Сегодня, 09:04
    +1
    Цитата: Бар1
    +6
    наконец то травмировали

    Айфон уронили, причем явно не на ногу... yes
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:27
      0
      Как же она была неосторожна! laughing
  7. Меченосец Онлайн
    Меченосец Сегодня, 09:05
    +7
    Цитата: Бар1
    наконец то травмировали

    Народ..ну чего вы такие злые laughing ))))Почитал комментарии..упал под стул,вот это народная любовь,вот это выражение восхищения талантом,это прям феерия выражения благодарности за про...то есть не сделанную или кое как сделанную работу. good
    1. BecmepH Офлайн
      BecmepH Сегодня, 10:14
      -5
      Цитата: Меченосец
      Цитата: Бар1
      наконец то травмировали

      Народ..ну чего вы такие злые laughing ))))Почитал комментарии..упал под стул,вот это народная любовь,вот это выражение восхищения талантом,это прям феерия выражения благодарности за про...то есть не сделанную или кое как сделанную работу. good

      А мне стыдно за подобные комментарии. Почитали бы дети ваши пасквили
      1. Балу Офлайн
        Балу Сегодня, 10:29
        +7
        Цитата: BecmepH
        А мне стыдно за подобные комментарии. Почитали бы дети ваши пасквили

        Денег нет . Вы держитесь там. Главное здоровье. И хорошего вам настроения. yes И вообще, отдайте пензию государству. winked У китайцев пензий нет, а какая великая стена, т.е. страна. Живут же, вон как америку запугали. А в наши магазины зайдите: бетономешалки и электроинструмент весь почти китайский. Десткое питание в основном китайское. Одежда в основном китайская и турецкая. Триммары и те китайские, а дрели-тоже китайские. Больницы? Эндопротезы - китайские. Расходники в основном китайские. За это не стыдно никому? Мне стыдно. yes
      2. Меченосец Онлайн
        Меченосец Сегодня, 10:33
        +1
        Цитата: BecmepH
        ваши пасквили

        А мне не интересны,ваши пасквили.да собственно и вы,не интересны,чего так возбудились?
    2. papas-57 Офлайн
      papas-57 Сегодня, 14:29
      0
      "Народ..ну чего вы такие злые". Человек достоин сочувствия если его уважают. На тех кого не любят даже время не стоит тратить..
  8. Балу Офлайн
    Балу Сегодня, 10:18
    +2
    Цитата: Бар1
    наконец то травмировали ,давно пора.

    пензионеры или обманутые дольщики? belay
  9. Комментарий был удален.
  10. papas-57 Офлайн
    papas-57 Сегодня, 14:23
    +1
    Дремал во время просмотра футбола по телевизору, упал с кресла. Спортивная травма!
  • Zadayvoprosy Офлайн
    Zadayvoprosy Сегодня, 08:15
    +22
    В Сети вдруг обеспокоились тем, что длительное время на экранах не мелькает

    Правда? Прямо обеспокоились? Видимо, очень плохо за Сетью я слежу, мне показалось, что всем как-то больше насрать на него...
    1. красноярск Офлайн
      красноярск Сегодня, 08:36
      +15
      Цитата: Zadayvoprosy
      В Сети вдруг обеспокоились тем, что длительное время на экранах не мелькает

      Правда? Прямо обеспокоились? Видимо, очень плохо за Сетью я слежу, мне показалось, что всем как-то больше насрать на него...

      Ошибаетесь. Все только и думали - неужели выжил после травмы? Вот жалость-то какая, мы так надеялись на благополучный исход. Господи, прости наши души грешные.
      1. astepanov Офлайн
        astepanov Сегодня, 10:58
        +1
        Цитата: красноярск
        Ошибаетесь. Все только и думали - неужели выжил после травмы? Вот жалость-то какая, мы так надеялись на благополучный исход.

        Вот ответ истинного христианина - со смирением, сочувствием и заботой о ближнем. Позвольте присоединиться к вам.
    2. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:31
      0
      Это кому-как. Другой и по-маленькому непротив. wink
  • ibnvladimir Офлайн
    ibnvladimir Сегодня, 08:16
    +27
    Травма пустой головы не может быть опасной, значит повредил задницу. И теперь не может просиживать кресло на совещаниях.
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 08:34
      +7
      не сможет просиживать... это к проктологу...
      кстати, а может лучше бы наших министров с депутатами поголовно всех на проктологов заменить...
      все равно бы ничего не изменилось... все бы делали по-старинке...через энто самое место...но все-таки более профессионально и значительно дешевле....
  • Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 08:17
    +8
    Он уже давно травмирован.Причём с самого детства.
    1. Комментарий был удален.
    2. Мар.Тира Офлайн
      Мар.Тира Сегодня, 08:45
      +1
      Цитата: Мар.Тира
      Он уже давно травмирован

      Я понимаю что нужно модерировать,но если админ считает что фото Медведева в юности не прилично выставлять тогда бы уж и комментарий удалили?Не знал что можете так делать от моего имени?
  • Глушь Онлайн
    Глушь Сегодня, 08:17
    0
    В конце августа может быть только одна травма: объелся немытым виноградом...бывает wassat
  • saturn.mmm Офлайн
    saturn.mmm Сегодня, 08:18
    +3
    О каком конкретно виде спорта идёт речь, как и характере травмы Дмитрия Медведева, не сообщается.

    Может быть волан в глаз попал?
    1. avt Офлайн
      avt Сегодня, 08:35
      +5
      Цитата: saturn.mmm
      Может быть волан в глаз попал?

      no Хуже!Айфон уронил , а он возьми и разбейся.
    2. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 08:44
      +2
      Цитата: saturn.mmm
      Может быть волан в глаз попал?

      Это типа, как Буш-младший, бубликом подавился?
      1. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
    4. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:36
      0
      Или Вован. wassat Тогда понятно какой спорт.
  • фрезер Офлайн
    фрезер Сегодня, 08:18
    +8
    Да в запое небось он.
    1. Гаргантюа Офлайн
      Гаргантюа Сегодня, 08:31
      +3
      Скорее всего, автор прав про подготовку заявления президента про пенсионный геноцид. А из запоя, если он там, врачи его выведут за три часа: поставят капельницы, сделают очищение крови и т.д.
    2. saturn.mmm Офлайн
      saturn.mmm Сегодня, 09:05
      0
      Цитата: фрезер
      +4
      Да в запое небось он.


      Цитата: avt
      Айфон уронил , а он возьми и разбейся.
  • дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 08:22
    +10
    Наверное "работает с документами", а то у него последнее время мешки под глазами и одутловатость лица заметная.
  • leonid76 Офлайн
    leonid76 Сегодня, 08:23
    +1
    Его давно нужно было показать психологу...
  • Stas157 Офлайн
    Stas157 Сегодня, 08:28
    +6
    Да ничего страшного, друзья! Не надо волноваться, у Димы есть очень надёжный друг, который, если надо, весь мир перевернет ради своих питерских друзей. Так что все хорошо будет с Димкой! Давайте ка лучше о своем насущном, что там сегодня с рублем? Какие новости ПФР? Нам то рассчитывать нужно только на себя, а не на какое то там правительство.
  • Неплохой Офлайн
    Неплохой Сегодня, 08:32
    +4
    В шахматы играл, болезнь "ухи, ухи мои!".
  • askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 08:32
    +8
    Оторвал зад от кресла, слетал на Камчатку. Сейчас впал в ступор. belay Он даже не предполагал, что Россия такая большая. Он считал, что она в пределах МКАДа. fool
  • PValery53 Онлайн
    PValery53 Сегодня, 08:35
    0
    И как это его угораздило, "бедного"(богатого)?.
  • Лесс Офлайн
    Лесс Сегодня, 08:38
    +1
    О каком конкретно виде спорта идёт речь, как и характере травмы Дмитрия Медведева, не сообщается.
    Литрбол?
  • _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:38
    +2
    инстаграмить в твитере и твитерить в инстаграме это опасный спорт для серьезных парней
  • Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 08:42
    +1
    председатель российского правительства травмировался во время занятий спортом.
    Нет, ну а что тут такого?! Зачудить такую сложную реформу.Причём благодарность можно за неё выхватить от благодарного народа аж бегом.Причём выхватят эту благодарность все кто эту дрянь принимает. Тут уж конечно мысли только о народе.Внимательность нарушена.А тут лето ,отдыхать нужно.Подойти отдохнувшим к осенне-зимнему следующему отдыху так сказать.Так что могло произойти всё что угодно.И даже больше..Такая вот не лёгкая доля у руководства страны.Тяжело работают ,опасно спортом занимаются. feel
  • МИМО ПРОХОДИЛ Офлайн
    МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 08:44
    +3
    Судя по комплекции - пережал кнопки на айфоне - вывих пальца
  • ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:46
    +6
    "Сегодня праздник у страны
    У премьера травма"!!! good drinks good
  • asiat_61 Офлайн
    asiat_61 Сегодня, 08:50
    +1
    Ударили шахматной доской?
  • Вован 73 Офлайн
    Вован 73 Сегодня, 08:59
    +2
    Жаль шею не свернул...с..ка
  • Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 09:15
    +2
    Дмитрий Анатольевич Медведев. Обладатель Оскара по номинации «Самый плохой боярин»
  • Романенко Офлайн
    Романенко Сегодня, 09:32
    +2
    Гарант наверное не выдержал, в табло настучал.
    А вообще опоздали с диагнозом, его мама в детстве башкой об пол бахнула, тогда еще надо было беспокоиться. А сейчас поздняк метаться, теперь он всю страну травмирует как хочет
  • 3vs Онлайн
    3vs Сегодня, 09:46
    +6
    На яплакале кто-то пошутил на новость, что Натолича нет в эфире уже 9 дней - "давайте подождём 40 дней". smile
    Вроде и грешно над этим смеяться, но, товарищ лайков себе собрал по полной программе!
  • udincev Офлайн
    udincev Сегодня, 10:10
    0
    Напомним, что в последнее время правительство выступило в роли инициатора непопулярных мер, включая поднятие НДС и грядущую пенсионную реформу с заявленным повышением пенсионного возраста до 63 и 65 лет у женщин и мужчин соответственно. А эта роль, отведённая нынешнему составу кабмина, является вполне удобной для продвижения реформ, против которых выступает подавляющее большинство населения РФ.
    После десятилетий совершенствования той же пенсионной системы её реформа несомненно необходима. Надежда на то, что она будет. И начнётся с отставки (без выходного пособия) и с реальной посадки (без парашютов) авторов и особо отличившихся исполнителей "совершенствовании" ПС. Правительство, если оно не может иначе, как через повышение ПВ (за счёт народа) решать возникающие проблемы - должно уйти. Туда же и на тех же условиях (поскольку Россия по Конституции социальное государство - следовательно, крушащее социальную сферу, правительство антиконституционно, со всеми вытекающими статьями по подрыву основ государственного строя).
    Поскольку государство у нас демократическое и прогрессивное - очевидно, надо пойти навстречу и предусмотреть для депутатов ГД, заксобраний 61 региона и других желающих бодрячков вариант Б (или ЕР, не суть важно название). Где чаяниям этих, планирующих вести активный здоровый образ жизни и долгожительствовать, граждан предусмотреть пожелания повышения им возраста выхода на пенсию. Вот теперь - "занавес"
    PS По-моему всё справедливо, всех удовлетворительно без дорогостоящих референдумов, было бы желание президента...
  • HIW Офлайн
    HIW Сегодня, 10:12
    0
    да он с рождения с травмированной совестью и душой , он честно говоря инвалид и не имеет права такой пост занимать, как может занимать ответственный пост человек у которого отсутствует доброта, порядочность, честность ...???
  • Стальнов И.П. Офлайн
    Стальнов И.П. Сегодня, 10:20
    +1
    Да, да именно травмы головы не было, какой то другой орган травмирован, ГОЛОВА травмирована уже давно, исходя, что творится в правительстве и как оно работает, эта травма уже произошла ДАВНО. Даже лечение не помогает. Наверно скоро на пенсию пойдёт, сколько интересно получит 12 - 13 тысяч рублей или меньше. Может ещё и инвалидность дадут, наверно вторую группу, пока ещё шевелится, вот будет обездвижен могут первую дать. В какую хоть поликлинику ходит, в районную наверное, там и обслуживание получше, чем в ЦКБ и аппаратуры побольше ещё 90-х годов. А так думается мне - эти людишки лечению уже не подлежат, т.к., они ХРОНИКИ, как хронически провалена вся внутренняя политика.
  • Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 10:25
    +2
    Травма головы? Там нечему травмироваться
  • Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 10:56
    +1
    Надеюсь, что травма от граблей в пенсионной реформе.
  • Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 11:31
    0
    Про характер травмы не сказано, но вангую: будет сломана рука. Есть такое ритуальное наказание у масонов, не выполнивших указание Великого Магистра. Ждёмс более детальной информации.
  • mitchhunter Офлайн
    mitchhunter Сегодня, 11:48
    0
    Мордой об асфальтобетон поцеловался. Синяки скрыть не могут
  • notingem Офлайн
    notingem Сегодня, 12:02
    0
    Спорт спорт. С дуба он упал причем давно
  • voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 12:13
    -1
    Бадминтон? Поражение воланом? belay
  • Комментарий был удален.
  • 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 12:50
    0
    пошел в народ с опросом и агитацией -умереть без пенсии .И получил от русской женщины подарок -говорящего карпа. ,который объявил ему -мене ,мене , текел.(пировая черная метка) .
  • Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 13:00
    +1
    Пальцы об айпад сломал? wassat
    1. ioan-e Онлайн
      ioan-e Сегодня, 13:42
      0
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Пальцы об айпад сломал? wassat

      И Нос!
  • Million Офлайн
    Million Сегодня, 14:35
    0
    Напишите короткий номер куда деньги перечислить на лечение Медведева.Травму не на работе получил,а лечение нынче дорогое.Опять же: не может ведь премьер -министр жировать в тот момент,когда пенсионерам пенсии почти отменили....
    Лежит небось в больнице ,без денег..Света за лекарствами в аптеку бегает