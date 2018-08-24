Дмитрий Медведев травмирован. Нужна замена?

Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия.

В Сети вдруг обеспокоились тем, что длительное время на экранах не мелькает председатель правительства России Дмитрий Медведев. В частности, появились сообщения об отмене ряда ранее назначенных встреч и заседаний правительства.По этому поводу высказалась правительственная пресс-служба, сделав комментарий. В пресс-секретариате премьера отметили, что председатель российского правительства травмировался во время занятий спортом.Цитата:О каком конкретно виде спорта идёт речь, как и характере травмы Дмитрия Медведева, не сообщается.После комментария пресс-службы правительства в Сети высказались следующим образом:Однако все политологические прогнозы говорят о том, что ни о какой смене верхушки правительства в стране речи не идёт.На этом фоне политологи заявляют, что временный уход Дмитрия Медведева с экранов – подготовка почвы для высказываний президента Владимира Путина по пенсионной реформе. Напомним, что на днях было объявлено, что президент страны готовится объявить о якобы смягчении варианта пенсионной реформы в ходе одной из своих поездок в регионы.Напомним, что в последнее время правительство выступило в роли инициатора непопулярных мер, включая поднятие НДС и грядущую пенсионную реформу с заявленным повышением пенсионного возраста до 63 и 65 лет у женщин и мужчин соответственно. А эта роль, отведённая нынешнему составу кабмина, является вполне удобной для продвижения реформ, против которых выступает подавляющее большинство населения РФ.