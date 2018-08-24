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Небензя: западные спецслужбы вооружают ИГИЛ. Кто-то удивлён?

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Террористы ИГИЛ (*группировка запрещена в РФ) в Сирии продолжают получать оружие извне от полулегальных структур, часть из которых осуществляет свою деятельность под покровительством спецслужб отдельных стран, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.



По словам дипломата, такие факты не единичны и документируются российской стороной. Он выразил надежду, что указанную проблему удастся обсудить в начале сентября на международной конференции, посвященной противодействию незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом.


По мнению Небензи, частота террористических вылазок в Сирии будет возрастать, в первую очередь в Идлибе. Уже сейчас террористы «идут во все тяжкие, активно привлекая к совершению терактов несовершеннолетних, включая детей до 12 лет».

Постпред напомнил, что при поддержке российских военных в Сирии освобождено более 1,4 тыс. населенных пунктов, под контроль Дамаска перешли более 96% территорий.

Результатом этого стало возвращение в страну беженцев. К настоящему времени на родину вернулись более 1,5 млн. человек.

Дипломат также предупредил, что место ослабленной группировки ИГ может занять другая организация – «Аль-Каида» (запрещена в РФ), ежемесячное финансирование которой составляет от $20 млн. до $40 млн.

Небензя подчеркнул, что положить конец угрозе со стороны радикальных исламистов «можно лишь на подлинно коллективной основе».

Между тем накануне постпред США Никки Хейли и глава МИД Британии Джереми Хант заявили в Совбезе ООН о том, что их страны в составе западной коалиции добились «значительного прогресса», выбив террористов ИГ «с большой части территории в Сирии». Хейли также назвала возглавляемую Соединенными Штатами коалицию «партнерством государств-единомышленников, решивших бороться с глобальным злом», и призвала продолжить операции против ИГ.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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31 комментарий
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 08:20
    +10
    Ох уж эти дипломаты... "Отдельных стран" не что бы перечислить... Катар, Саудовская Аравия, США, Израиль, Франция, Британия...
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 08:31
      +1
      К сожалению , зло пока теснит добро...
      1. IGOR GORDEEV Офлайн
        IGOR GORDEEV Сегодня, 08:43
        0
        К сожалению , зло пока теснит добро...

        Наверное зло на то и зло, что имеет активную природу и от этого, т. н. добро должно постоянно находиться в тонусе, чтобы сработать на опережение(желательно)...
        1. Мистер Кредо Офлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 08:58
          -1
          Добро должно быть с кулаками и добротно нарезать злу, а не выражать озабоченность. Постоянное выражение озабоченности как то ещё по другому называется, а не добро. Выражая постоянную озабоченность это добро кому даёт добро?
        2. Чёрный Онлайн
          Чёрный Сегодня, 08:59
          +1
          Небензя: западные спецслужбы вооружают ИГИЛ. Кто-то удивлён?
          Да в общем то нет....ну кроме генсека ООН и ОБСЕ, которые как всегда ничего не видят, не слышат и не знают laughing
      2. гильза Офлайн
        гильза Сегодня, 09:45
        -2
        А кто сказал,что мы "добро"? Кому-то "зло" в самом низменном проявлении...Отринувшее "священное знамя".
    2. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 08:45
      -1
      Особенно Израиль laughing Спит и видит, какому ещё арабу дать оружие. Желательно самому, что ни на есть радикальному стороннику всемирного халифата, а то скучно. Ведь нет Хамаса, Исламского Джихада, Хизбаллы, прочих ...
      1. Мистер Кредо Офлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 09:01
        +4
        Если Израиль никому не даёт ни оружия, ни денег, почему вокруг него идёт война, а не мирное строительство? Может Израиль заинтересован в нищих соседях?
        1. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 09:06
          -1
          Цитата: Мистер Кредо
          Если Израиль никому не даёт ни оружия, ни денег, почему вокруг него идёт война, а не мирное строительство? Может Израиль заинтересован в нищих соседях?

          Наоборот. Концепция выживания Израиля - это мир с соседями, т.к. у арабов больше людских и материальных ресурсов. Ради этого евреи идут на территориальные уступки - Египту ради мира отдали Синай, Иордании кусок приграничной землицы. А война там идёт в результате политической нарезки, которую оставили после себя французские и английские колониалисты, а также из-за трайбализма в арабском обществе.
          1. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 09:42
            +2
            Евреи кому-то что-то отдали?! laughing Я искренне удивлен. Я щас пойду кому-нибудь расскажу. Пусть тоже поржут. Все равно, что от чужого апельсина кого-то парой долек угостить
            1. Krasnodar Офлайн
              Krasnodar Сегодня, 09:46
              0
              Да, Кэмп-Дэвидские соглашения 1979 года между Египтом и Израилем, мирный договор с Иорданией 1994, по моему, года и т.д.
              Мир Израилю выгоден - меньше бабла на оборону и т.п.
              1. igorbrsv Онлайн
                igorbrsv Сегодня, 09:49
                +2
                Я просто о том откуда у них эти земли взялись. Своего они не отдадут
                1. Krasnodar Офлайн
                  Krasnodar Сегодня, 10:15
                  -1
                  Цитата: igorbrsv
                  Я просто о том откуда у них эти земли взялись. Своего они не отдадут

                  Синай в результате Шестидневной Войны 1967 года, а то, что отдали Иордании было своим. Вопрос, что выгоднее - кусок территории (не критичный) или постоянная война.
      2. ultra Офлайн
        ultra Сегодня, 09:33
        +4
        Цитата: Krasnodar
        Спит и видит, какому ещё арабу дать оружие.

        Израиль сторона конфликта,это особенно показала эвакуация "бармалеев"через его территорию.Ну ,а то что Израиль снабжает бородатых,так это секрет только для граждан Израиля и то не для всех.
        1. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 09:40
          0
          Цитата: ultra
          Цитата: Krasnodar
          Спит и видит, какому ещё арабу дать оружие.

          Израиль сторона конфликта,это особенно показала эвакуация "бармалеев"через его территорию.Ну ,а то что Израиль снабжает бородатых,так это секрет только для граждан Израиля и то не для всех.

          Вы имеете в виду «Белые каски»? Это аферисты, а не бармалеи. Бородатых Израиль не снабжает - хотя если Вы имеете в виду милиции самообороны в приграничных Израилю сирийских населенных пунктах, тогда Вы правы.
          1. ultra Офлайн
            ultra Сегодня, 09:44
            +4
            Ну кого там под видом "белых касок"вывозили нам не сообщат.А постоянные удары израильской авиации и артиллерии в приграничных районах по сирийской армии это не помощь бородатым?Слава богу у России хватило решимости,несмотря на произраильское лобби в верхах,зачистить гадюшник.
            1. borberd Офлайн
              borberd Сегодня, 10:01
              0
              Нет , не помощь . А защита красных линий в отношениях с агрессивным соседом , который уже не раз начинал против нас войны , и который до сих пор не подписал мирный договор . Кроме всего прочего , этот агрессивный сосед поставляет продвинутое вооружение Хизбалле , и размещает на своих базах иранцев , которые тоже друзьями Израилю не являются .
            2. Krasnodar Офлайн
              Krasnodar Сегодня, 10:19
              +1
              Цитата: ultra
              Ну кого там под видом "белых касок"вывозили нам не сообщат.А постоянные удары израильской авиации и артиллерии в приграничных районах по сирийской армии это не помощь бородатым?Слава богу у России хватило решимости,несмотря на произраильское лобби в верхах,зачистить гадюшник.

              Сирия начинала против Израиля три войны, причем официально страны находятся в состоянии войны по сегодняшний день. Вопрос: как бы Вы реагировали, если бы с территории такой страны на Вас летели мины и снаряды (причем на Голанских высотах был убит один подросток в результате падения боеприпаса). Кроме того, че у израильских границ делают иранцы, Хизбалла и прочая гадость?
              1. ultra Офлайн
                ultra Сегодня, 10:41
                +1
                "Странная" закономерность,Израиль наносил удары только по позициям СА.Или не странная?
        2. Ратник2015 Офлайн
          Ратник2015 Сегодня, 10:19
          +1
          Цитата: ultra
          Израиль сторона конфликта,это особенно показала эвакуация "бармалеев"через его территорию

          Вообще то Израиль имее т конфликт с Сирией с 1970х гг, у них вообще то вялотекущая война там.
    3. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 09:55
      +1
      Цитата: Vard
      Ох уж эти дипломаты... "Отдельных стран" не что бы перечислить... Катар, Саудовская Аравия, США, Израиль, Франция, Британия...

      Вот потому вы на ВО, а дипломаты на своем поле боя. wink
  2. Николай Николаевич Онлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 08:22
    +2
    и призвала продолжить операции против ИГ.
    Жаль не сказала в какой конкретно стране теперь бороться собираются...
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 09:05
      +4
      Хорошо ещё сказала " бороться против ИГИЛ" , а не " бороться с ИГИЛ". Иначе это выглядело бы как братство по оружию. Как то тяжело бороться против когда другие борються с ... .
      1. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 10:56
        0
        Цитата: Мистер Кредо
        а не " бороться с ИГИЛ"

        Существенное замечание, думаю просто не экспромтом говорила, готовили... yes
  3. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 08:27
    +2
    Небензя: западные спецслужбы вооружают ИГИЛ. Кто-то удивлён?
    Очевидно, с удовольствием удивляются только сами боевики-бандиты.
    1. cniza Офлайн
      cniza Сегодня, 08:38
      +2
      Они не удивляются , они уже требуют.
  4. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 08:31
    +1
    тов небензя забыл выразить озабоченность!нельзя такому опытному дипломату совершать такие серьезные ошибки
    1. Black_PR Офлайн
      Black_PR Сегодня, 09:27
      +1
      А Вы ему лично посоветуйте это. Расскажите кто Вы и что Вы, дайте "ценные указания". Не забудьте выложить на ВО его ответ, т.е. куда он Вас пошлёт.
      1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:32
        -1
        попросит посоветую обещаю)а может он вас пошлет куда нибудь?ему может не нравятся верные защитники волонтеры наполставки
        1. Black_PR Офлайн
          Black_PR Сегодня, 09:37
          +1
          ..."а может он вас пошлет куда нибудь?.." Уже огрызаться начинают..) И уж поверьте мне на слово, Вы лично ему советом помочь не сможете по причине... Умный поймёт. И да. Троллить не пытайтесь. У вас явно не получается.
          1. _Kotegpushisteg_ Онлайн
            _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:42
            -1
            только вы сможете! только он об этом пока не знает!что вы все понимаете!но может он о вас еще узнает!явно не получается ну хоть неявно и то хлеб)
  5. Комментарий был удален.