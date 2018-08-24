Небензя: западные спецслужбы вооружают ИГИЛ. Кто-то удивлён?
Террористы ИГИЛ (*группировка запрещена в РФ) в Сирии продолжают получать оружие извне от полулегальных структур, часть из которых осуществляет свою деятельность под покровительством спецслужб отдельных стран, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.
По словам дипломата, такие факты не единичны и документируются российской стороной. Он выразил надежду, что указанную проблему удастся обсудить в начале сентября на международной конференции, посвященной противодействию незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом.
По мнению Небензи, частота террористических вылазок в Сирии будет возрастать, в первую очередь в Идлибе. Уже сейчас террористы «идут во все тяжкие, активно привлекая к совершению терактов несовершеннолетних, включая детей до 12 лет».
Постпред напомнил, что при поддержке российских военных в Сирии освобождено более 1,4 тыс. населенных пунктов, под контроль Дамаска перешли более 96% территорий.
Результатом этого стало возвращение в страну беженцев. К настоящему времени на родину вернулись более 1,5 млн. человек.
Дипломат также предупредил, что место ослабленной группировки ИГ может занять другая организация – «Аль-Каида» (запрещена в РФ), ежемесячное финансирование которой составляет от $20 млн. до $40 млн.
Небензя подчеркнул, что положить конец угрозе со стороны радикальных исламистов «можно лишь на подлинно коллективной основе».
Между тем накануне постпред США Никки Хейли и глава МИД Британии Джереми Хант заявили в Совбезе ООН о том, что их страны в составе западной коалиции добились «значительного прогресса», выбив террористов ИГ «с большой части территории в Сирии». Хейли также назвала возглавляемую Соединенными Штатами коалицию «партнерством государств-единомышленников, решивших бороться с глобальным злом», и призвала продолжить операции против ИГ.
По словам дипломата, такие факты не единичны и документируются российской стороной. Он выразил надежду, что указанную проблему удастся обсудить в начале сентября на международной конференции, посвященной противодействию незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом.
По мнению Небензи, частота террористических вылазок в Сирии будет возрастать, в первую очередь в Идлибе. Уже сейчас террористы «идут во все тяжкие, активно привлекая к совершению терактов несовершеннолетних, включая детей до 12 лет».
Постпред напомнил, что при поддержке российских военных в Сирии освобождено более 1,4 тыс. населенных пунктов, под контроль Дамаска перешли более 96% территорий.
Результатом этого стало возвращение в страну беженцев. К настоящему времени на родину вернулись более 1,5 млн. человек.
Дипломат также предупредил, что место ослабленной группировки ИГ может занять другая организация – «Аль-Каида» (запрещена в РФ), ежемесячное финансирование которой составляет от $20 млн. до $40 млн.
Небензя подчеркнул, что положить конец угрозе со стороны радикальных исламистов «можно лишь на подлинно коллективной основе».
Между тем накануне постпред США Никки Хейли и глава МИД Британии Джереми Хант заявили в Совбезе ООН о том, что их страны в составе западной коалиции добились «значительного прогресса», выбив террористов ИГ «с большой части территории в Сирии». Хейли также назвала возглавляемую Соединенными Штатами коалицию «партнерством государств-единомышленников, решивших бороться с глобальным злом», и призвала продолжить операции против ИГ.
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- http://www.globallookpress.com
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