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Как "Серпом" по беспилотникам... Новейшая отечественная радиоэлектронная "пушка"

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На международном военно-техническом форуме, проходящем в Московской области, представлен очередной вариант современного противодронного вооружения. Холдинг «Росэлектроника» представил в ходе форума «Армия-2018» систему «Серп», основной функцией которой является радиоэлектронное подавление беспилотных летательных аппаратов.

Систему «Серп» производители именуют пушкой. И она способна направленным электромагнитным воздействием прекратить обмен сигналами между БПЛА и оператором.

Как "Серпом" по беспилотникам... Новейшая отечественная радиоэлектронная "пушка"



«Серп» «режет» сигналы различных частот и форматов. Это не только GPS и ГЛОНАСС, но также сигналы Wi-Fi и GSM.

Как отмечает производитель «Серпа», пушка способна выводить из строя навигационное оборудование, дезориентируя противника.

Радиус действия «Серпа» внушителен – до 20 км. При этом подчёркивается, что он ("Серп") способен подавлять сигнал беспилотника даже в условиях плотной застройки. Также система будет эффективна, например, на стадионах или при защите электростанций от различных видов вмешательства дронов. В частности, «Серп» может пресечь слежку за тем или иным объектом, попросту лишив возможности беспилотник получать сигналы управления от оператора или же - возможности передачи данных по тому или иному каналу связи от БПЛА.

Пресс-служба "Росэлектроники":
«СЕРП» способен подавить канал управления беспилотником, разорвать связь с оператором, вывести из строя навигационное оборудование, дезориентировать дрон в пространстве и сорвать выполнение полётного задания. Система подавляет сигналы GPS и ГЛОНАСС (в диапазонах L1, L2, L5), GSM900 и WiFi. При этом перечень диапазонов и систем связи работы может быть расширен.


Непосредственно радиоэлектронная пушка и локатор разрабатывались в НИИ "Вектор", структурно входящем в "Росэлектронику".
Использованы фотографии:
http://www.ruselectronics.ru
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9 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:00
    +3
    Радиус действия «Серпа» внушителен – до 20 км. При этом подчёркивается, что он ("Серп") способен подавлять сигнал беспилотника даже в условиях плотной застройки.
    А в условиях плотной застройки.Этот самый "Серп" до фаберже у местного населения случаем не того?Ну не доберётся? feel bully
    1. Комментарий был удален.
  2. Гуру Онлайн
    Гуру Сегодня, 09:09
    0
    Серп конечно хорошо, но вот на Хмеймим беспилотники летают спокойно, сообщения о сбитии приходят часто.
    1. Горный стрелок Онлайн
      Горный стрелок Сегодня, 09:30
      +9
      Низколетящий дрон самолетного типа может быть "подавлен"РЭБ по каналам управления. А если он идет "на координаты цели" без обратной связи? По инерциальной системе, например. Вот и сбивают из пушек. Дроны, они разные бывают! wassat
      1. mashinist Офлайн
        mashinist Сегодня, 11:22
        0
        да точно хорошо читать умных людей
    2. Nikolaevich I Офлайн
      Nikolaevich I Сегодня, 09:33
      +6
      Цитата: Гуру
      Серп конечно хорошо, но вот на Хмеймим беспилотники летают спокойно, сообщения о сбитии приходят часто.

      Как же это "спокойно",когда их сбивают ? request
      Это ...типа: Никто не запрещал ему ходить по этой улице...только морду били !
  3. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 09:34
    0
    Чтобы радиус был 20км. это ж на какой высоте должен стоять "Серп"?
  4. дилетант2 Офлайн
    дилетант2 Сегодня, 09:37
    +1
    4 "ЯГИ"? А наводить на цель на 20 км. будут при помощи кольцевого прицела 30 годов?
    Фотка какая-то стремная.
  5. Слон Офлайн
    Слон Сегодня, 10:15
    +1
    Надо это чудо-устройство на Хмеймин в Сирии обкатать, ато на относительно дешевые дроны расходуются ракеты за 1 млн. рубликов!
  6. Русфанер Офлайн
    Русфанер Сегодня, 10:18
    0
    На фото, судя по-всему, макет. Такое АФУ не переживёт даже одну транспортировку и сборку на местности. Особенно в руках бойца.