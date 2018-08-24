Как "Серпом" по беспилотникам... Новейшая отечественная радиоэлектронная "пушка"

«СЕРП» способен подавить канал управления беспилотником, разорвать связь с оператором, вывести из строя навигационное оборудование, дезориентировать дрон в пространстве и сорвать выполнение полётного задания. Система подавляет сигналы GPS и ГЛОНАСС (в диапазонах L1, L2, L5), GSM900 и WiFi. При этом перечень диапазонов и систем связи работы может быть расширен.

На международном военно-техническом форуме, проходящем в Московской области, представлен очередной вариант современного противодронного вооружения. Холдинг «Росэлектроника» представил в ходе форума «Армия-2018» систему «Серп», основной функцией которой является радиоэлектронное подавление беспилотных летательных аппаратов.Систему «Серп» производители именуют пушкой. И она способна направленным электромагнитным воздействием прекратить обмен сигналами между БПЛА и оператором.«Серп» «режет» сигналы различных частот и форматов. Это не только GPS и ГЛОНАСС, но также сигналы Wi-Fi и GSM.Как отмечает производитель «Серпа», пушка способна выводить из строя навигационное оборудование, дезориентируя противника.Радиус действия «Серпа» внушителен – до 20 км. При этом подчёркивается, что он ("Серп") способен подавлять сигнал беспилотника даже в условиях плотной застройки. Также система будет эффективна, например, на стадионах или при защите электростанций от различных видов вмешательства дронов. В частности, «Серп» может пресечь слежку за тем или иным объектом, попросту лишив возможности беспилотник получать сигналы управления от оператора или же - возможности передачи данных по тому или иному каналу связи от БПЛА.Пресс-служба "Росэлектроники" Непосредственно радиоэлектронная пушка и локатор разрабатывались в НИИ "Вектор", структурно входящем в "Росэлектронику".