Новости

Вашингтон сокращает свой вклад в финансирование ООН

23
Соединенные Штаты в текущем году сократят свой вклад в финансирование ООН, передает ТАСС заявление помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.



Болтон пояснил, что данный шаг связан с решением США выйти из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ), который якобы предвзято относится к деятельности американских властей.


Белый дом собирается прекратить финансирование СПЧ,
сказал помощник президента, добавив, что аналогичные меры могут последовать и в отношении других структур ООН.

Он отметил, что американский вклад составляет около 22% бюджета всемирной организации. Часть этих средств идет на содержание СПЧ и аппарата верховного комиссара ООН по правам человека.

И взносы США в бюджет ООН в текущем году будут меньше с учетом этих расходов,
пояснил Болтон.

По его словам, американская сторона открыто и конкретно объяснит свои действия и проследит, чтобы воздействию подвергся именно Совет по правам человека.

Напомним, в июне постпред США Никки Хейли заявила о выходе ее страны из СПЧ в связи с тем, что Совет необъективно оценивает «послужной список» Соединенных Штатов и Израиля в сфере прав человека.

Десятого августа Генассамблея ООН одобрила назначение на пост верховного комиссара по правам человека экс-президента Чили Мишель Бачелет. Она вступит в должность с 1 сентября и будет находиться на ней следующие 4 года с возможностью переизбрания.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
Мы в Яндекс Дзен
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ
О текущем моменте, судьбе нации и «прозрении власти»
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

23 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Терский Офлайн
    Терский Сегодня, 09:17
    +3
    постпред США Никки Хейли заявила о выходе ее страны из СПЧ в связи с тем, что Совет необъективно оценивает «послужной список» Соединенных Штатов и Израиля в сфере прав человека.
    В ООН просто бумаги не хватило на "послужной список" государств в внутренние дела которых совали нос с навязыванием "демократии и свобод" "послы" от дяди Сэма.Отсюда и не объективность...Справочно: после создания ООН было развязано 65 войн и все в интересах одной страны с "послужным списком"
    1. Николай Николаевич Онлайн
      Николай Николаевич Сегодня, 09:23
      +3
      Вместо СПЧ штаты желали бы создать СПА (совет по правам Америки... Остальное их (то как человек) мало интересует. Не все же человеки американцы, какие у них могут быть права?
      1. Терский Офлайн
        Терский Сегодня, 09:31
        +2
        Цитата: Николай Николаевич
        Не все же человеки американцы,

        Ну так у Трамп об этом в открытую заявлял yes
        1. Татьяна Онлайн
          Татьяна Сегодня, 10:04
          +3
          Вашингтон сокращает свой вклад в финансирование ООН

          Ой, ну этим США всех так напугали, что просто всех насмешили!

          На подобные заявления США в лице Никки Хейли в СБ ООН уже в апреле 2018 года в Facebook с полным разгромом ответила Мария Захарова - что США уже давно в должниках ходят. Что США не платят нигде и никуда и что, исходя из американской логики по внесению взносов в общественные организации, за США не то что голосовать, а разговаривать с США в ООН никто не должен.
          А именно:
          1. что «объём неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет 2 млрд 278 млн 520 тыс. 306 долларов и 88 центов»;
          2) что задолженность США перед ЮНЕСКО, из которого они вышли в 2017 году, составляет более $540 млн.
          3) что «государственный долг Соединённых Штатов Америки составляет $21 трлн, а именно 106% ВВП США.
          См. подробно - https://russian.rt.com/world/news/507481-zaharova-heili-gosdolg-ssha
      2. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 09:35
        +1
        Цитата: Николай Николаевич
        . Не все же человеки американцы, какие у них могут быть права?

        В их вселенной вообще только американцы человеки и то, не всякие - раньше это были чисто белые особи, а сейчас таковыми делают цветных и всякие меньшинства, причем с белыми происходит обратный процесс)))
    2. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 11:00
      +1
      Виктор , моё почтение ! hi
      Цитата: Терский
      после создания ООН было развязано 65 войн и все в интересах одной страны с "послужным списком"

      Так ведь "голуби мира" , ити их бабушку ... Америка юбер аллес . am
      1. Ратник с пулеметом Офлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 11:34
        +1
        доброго дня,я же говорил что эта контора изжила себя и вреда от нее больше чем пользы,а полосатые собаки в своем репертуаре,правила жмут меняем правила и плевать на остальной шарик))
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:39
          +1
          Женя , привет ! hi
          Цитата: Ратник с пулеметом
          плевать на остальной шарик

          Это и есть их лозунг по жизни . Пора бы их всем шариком заплевать , но это нереально . Сам знаешь почему ... sad
          1. Ратник с пулеметом Офлайн
            Ратник с пулеметом Сегодня, 11:46
            +1
            значит пользоваться тем фактом,что сами они подыхать страшно не любят,поэтому перспективу сдохнуть надо постараться им обеспечит гарантированно,другого эти "исключительные" животные не понимают
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 11:51
              +1
              Цитата: Ратник с пулеметом
              другого эти "исключительные" животные не понимают

              good Они всем навязывают "позицию силы" , а вот как самим тем же концом под хвост ? wink
  2. Мар.Тира Онлайн
    Мар.Тира Сегодня, 09:18
    +4
    Красота!Когда использовали ООН по полной для своих интересов он значит нужен был?А как стал исполнять свои обязанности по предназначению,значит стал не нужен?Вот в этом и есть двуличная сущность Америки
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 09:47
      +2
      Цитата: Мар.Тира
      Красота!Когда использовали ООН по полной для своих интересов он значит нужен был?А как стал исполнять свои обязанности по предназначению,значит стал не нужен?Вот в этом и есть двуличная сущность Америки

      Для них существовало всегда две точки зрения - американская и неправильная.
  3. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 09:19
    +2
    Свято место пусто не бывает, если США не захотят "подкармливать" СПЧ, то найдется кто то иной, тот же Китай и тогда у СПЧ возникнет МНОГО ВОПРОСОВ, по соблюдению прав человека в США
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 09:45
      +3
      Цитата: svp67

      Свято место пусто не бывает, если США не захотят "подкармливать" СПЧ, то найдется кто то иной, тот же Китай и тогда у СПЧ возникнет МНОГО ВОПРОСОВ, по соблюдению прав человека в США

      США не признают ничьей юрисдикции, я думаю им всё равно будет у кого там что возникнет.
      ООН им вообще сейчас больше мешает, они уже убедились что им не нужны какие-то формальные оправдания для своих действий. Достаточно информационных компаний в СМИ.
  4. _Kotegpushisteg_ Онлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:21
    +3
    вот молодцы!хватит кормить эту фейковую контору
  5. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 09:37
    0
    А может нам ООН в Сочи перевезти, места много ,иностранные президенты часто бывают и климат хороший
    1. Krasnodar Офлайн
      Krasnodar Сегодня, 11:18
      +1
      Только чтобы жили не за российский счет
  6. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 09:46
    +1
    Он отметил, что американский вклад составляет около 22% бюджета всемирной организации.


    Кто денег больше платит, тот барышню и танцует))
  7. 3vs Онлайн
    3vs Сегодня, 10:01
    0
    Может ООН в Белоруссию перевезти?
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 11:23
      0
      Лучше в Сирию или на Донбасс
  8. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:18
    -1
    Роль Штатов в мире падает. Соответственно и взносы в ООН должны уменьшаться. Тем более, что утверждается, что американцы живут все хуже, и на всем надо экономить. В том числе на ООН. С другой стороны это и демонстрация ООН, что если она не будет послушна США, то и дальше финансирование будет сокращаться. feel
  9. тагил Офлайн
    тагил Сегодня, 12:16
    +1
    Не пора ли перенести ООН в другую страну, нечего им делать в самой "демократической" стране мира. Москва хоть и не резиновая но в подмосковье найти место можно. И под присмотром будут и защитим от демократических нападок всяких шестерок. Ну а насчет прав человека
  10. Kotofeich Офлайн
    Kotofeich Сегодня, 12:24
    0
    Ну вот, санкции и до ООН добрались laughing