Вашингтон сокращает свой вклад в финансирование ООН
Соединенные Штаты в текущем году сократят свой вклад в финансирование ООН, передает ТАСС заявление помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона.
Болтон пояснил, что данный шаг связан с решением США выйти из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ), который якобы предвзято относится к деятельности американских властей.
Он отметил, что американский вклад составляет около 22% бюджета всемирной организации. Часть этих средств идет на содержание СПЧ и аппарата верховного комиссара ООН по правам человека.
По его словам, американская сторона открыто и конкретно объяснит свои действия и проследит, чтобы воздействию подвергся именно Совет по правам человека.
Напомним, в июне постпред США Никки Хейли заявила о выходе ее страны из СПЧ в связи с тем, что Совет необъективно оценивает «послужной список» Соединенных Штатов и Израиля в сфере прав человека.
Десятого августа Генассамблея ООН одобрила назначение на пост верховного комиссара по правам человека экс-президента Чили Мишель Бачелет. Она вступит в должность с 1 сентября и будет находиться на ней следующие 4 года с возможностью переизбрания.
Болтон пояснил, что данный шаг связан с решением США выйти из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ), который якобы предвзято относится к деятельности американских властей.
Белый дом собирается прекратить финансирование СПЧ,сказал помощник президента, добавив, что аналогичные меры могут последовать и в отношении других структур ООН.
Он отметил, что американский вклад составляет около 22% бюджета всемирной организации. Часть этих средств идет на содержание СПЧ и аппарата верховного комиссара ООН по правам человека.
И взносы США в бюджет ООН в текущем году будут меньше с учетом этих расходов,пояснил Болтон.
По его словам, американская сторона открыто и конкретно объяснит свои действия и проследит, чтобы воздействию подвергся именно Совет по правам человека.
Напомним, в июне постпред США Никки Хейли заявила о выходе ее страны из СПЧ в связи с тем, что Совет необъективно оценивает «послужной список» Соединенных Штатов и Израиля в сфере прав человека.
Десятого августа Генассамблея ООН одобрила назначение на пост верховного комиссара по правам человека экс-президента Чили Мишель Бачелет. Она вступит в должность с 1 сентября и будет находиться на ней следующие 4 года с возможностью переизбрания.
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