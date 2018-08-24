Спецслужбы Палестины предотвратили теракт против израильских солдат
Израильские СМИ выходят с сообщениями о предотвращении террористического акта в отношении военнослужащих ЦАХАЛ. Обращает на себя внимание такая информация по той причине, что в ней утверждается о предотвращении теракта службами безопасности Палестины.
Израильское издание Ynet пишет о том, что взрывное устройство было заложено в районе населённого пункта Бейт-Анан к югу от шоссе 443, соединяющее Модиин с Иерусалимом и Тель-Авивом, а также выступающее в качестве альтернативы основной трассе между двумя крупнейшими городами Израиля.
В сообщении говорится, что боевики, вероятно, пытались сорвать переговоры между Израилем и представителями ХАМАС, которые осуществляются при египетском посредничестве. Это камень в огород лидера Палестины Махмуда Аббаса, который несколько дней назад заявил, что выступает против переговоров по египетскому сценарию, так как нужны переговоры Израиля не только с ХАМАС, но и со всей Палестиной.
Что представляло собой взрывное устройство, и какова в предотвращении теракта роль палестинских спецслужб? В материале представлена информация о том, что самодельное взрывное устройство представляло собой два газовых баллона с поражающими элементами и детонаторами.
Его установили на традиционном пути израильского военного патруля. Это взрывное устройство было обнаружено представителями спецслужб Палестины и обезврежено.
После нейтрализации орудия террористов было направлено сообщение в Израиль о предотвращении теракта. При этом на данный момент никто не взял на себя ответственности за установку смертельной «закладки».
Израильское издание Ynet пишет о том, что взрывное устройство было заложено в районе населённого пункта Бейт-Анан к югу от шоссе 443, соединяющее Модиин с Иерусалимом и Тель-Авивом, а также выступающее в качестве альтернативы основной трассе между двумя крупнейшими городами Израиля.
В сообщении говорится, что боевики, вероятно, пытались сорвать переговоры между Израилем и представителями ХАМАС, которые осуществляются при египетском посредничестве. Это камень в огород лидера Палестины Махмуда Аббаса, который несколько дней назад заявил, что выступает против переговоров по египетскому сценарию, так как нужны переговоры Израиля не только с ХАМАС, но и со всей Палестиной.
Что представляло собой взрывное устройство, и какова в предотвращении теракта роль палестинских спецслужб? В материале представлена информация о том, что самодельное взрывное устройство представляло собой два газовых баллона с поражающими элементами и детонаторами.
Его установили на традиционном пути израильского военного патруля. Это взрывное устройство было обнаружено представителями спецслужб Палестины и обезврежено.
После нейтрализации орудия террористов было направлено сообщение в Израиль о предотвращении теракта. При этом на данный момент никто не взял на себя ответственности за установку смертельной «закладки».
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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