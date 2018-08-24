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Спецслужбы Палестины предотвратили теракт против израильских солдат

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Израильские СМИ выходят с сообщениями о предотвращении террористического акта в отношении военнослужащих ЦАХАЛ. Обращает на себя внимание такая информация по той причине, что в ней утверждается о предотвращении теракта службами безопасности Палестины.

Израильское издание Ynet пишет о том, что взрывное устройство было заложено в районе населённого пункта Бейт-Анан к югу от шоссе 443, соединяющее Модиин с Иерусалимом и Тель-Авивом, а также выступающее в качестве альтернативы основной трассе между двумя крупнейшими городами Израиля.




В сообщении говорится, что боевики, вероятно, пытались сорвать переговоры между Израилем и представителями ХАМАС, которые осуществляются при египетском посредничестве. Это камень в огород лидера Палестины Махмуда Аббаса, который несколько дней назад заявил, что выступает против переговоров по египетскому сценарию, так как нужны переговоры Израиля не только с ХАМАС, но и со всей Палестиной.

Что представляло собой взрывное устройство, и какова в предотвращении теракта роль палестинских спецслужб? В материале представлена информация о том, что самодельное взрывное устройство представляло собой два газовых баллона с поражающими элементами и детонаторами.
Его установили на традиционном пути израильского военного патруля. Это взрывное устройство было обнаружено представителями спецслужб Палестины и обезврежено.

После нейтрализации орудия террористов было направлено сообщение в Израиль о предотвращении теракта. При этом на данный момент никто не взял на себя ответственности за установку смертельной «закладки».
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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13 комментариев
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  1. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 10:12
    -3
    Абас на всякий случай хочет показать евреям, какой он хороший.
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 10:25
      +3
      Цитата: Krasnodar
      Абас на всякий случай хочет показать евреям, какой он хороший.

      Это могло быть и инициативой израильской стороны, для внутреннего использования так сказать, что впрочем монопенисуально.
    2. Титаник Офлайн
      Титаник Сегодня, 11:17
      0
      Кто вы такие,чтобы кто то вам что то хотел показать))). А что хотел бы для вас Аббас,ты знаешь не хуже него самого))).
  2. AUL Офлайн
    AUL Сегодня, 10:15
    0
    Переход от противостояния к переговорам и даже сотрудничеству - внушает оптимизм. Но надолго ли? Народ там уж больно горяч!
    1. Титаник Офлайн
      Титаник Сегодня, 11:20
      +2
      Сионистам мир не нужен,так что не поддавайтесь "оптимизьму". Будет мир-как территории отжимать?
  3. Skay Офлайн
    Skay Сегодня, 10:18
    +6
    Спецслужбы Палестины предотвратили теракт против израильских солдат

    Ответным огнем ЦАХАЛа все причастные палестинцы были уничтожены. wassat
    1. sergeyezhov Офлайн
      sergeyezhov Сегодня, 10:23
      -3
      Сами установили, сами сняли. Полиция ООП это на всякий случай бывшие боевики прошедшие всю необходимую подготовку терористов. Что я вам рассказываю, у вас в Чечне местные кадыровцы в прошлом кто?
      1. Skay Офлайн
        Skay Сегодня, 10:31
        +12
        Не в укор вам: Мы с чеченцами проблему уже решили и живем мирно, а вы с палестинцами уже лет пятьдесят, если не ошибаюсь, проблему решаете.
        1. Krasnodar Офлайн
          Krasnodar Сегодня, 10:58
          -2
          70 лет, во первых, палестинские арабы это не чеченцы, во вторых.
          1. Маз Онлайн
            Маз Сегодня, 11:59
            +1
            Ага,
            Цитата: Krasnodar
            70 лет, во первых, палестинские арабы это не чеченцы, во вторых.

            Плохому танцору, как известно , что только не мешает...Сирия тому подтверждение. Кто хочет, тот борется с террористами и доводит ситуацию до мирного исхода, а кто не хочет - то Аббас не такой, то собственнорожденный Хамас не такой, то Асад , то Иран, то Ливан, а воз и ныне там.
  4. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:11
    +1
    Следующим актом должно стать предотвращение ЦАХАЛом теракта против палестинцев. Долг платежом красен. what
    1. Дормидонт Онлайн
      Дормидонт Сегодня, 11:25
      0
      Ненаучная фантастика
  5. Дормидонт Онлайн
    Дормидонт Сегодня, 11:23
    0
    Как сказал классик