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Мощь карабина Симонова: что пробивает СКС?

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Изобретение огнестрельного оружия стало одной из ключевых вех в военной истории человечества, а развитие технологий обработки металла позволило превратить усовершенствование этого оружия в практически бесконечный процесс, где каждый последующий образец лучше предыдущего.

Однако, временами, инженерная мысль выдавала такие образцы оружия, которые остаются актуальными спустя десятки лет после их создания. К таким уникальным образцам можно отнести и самозарядный карабин Симонова (СКС) калибра 7,62 мм, который был принят Советской Армией на вооружение в далеком 1949 году и десятилетие нес службу наравне с автоматом Калашникова и пулеметом Дегтярева.

Высокая мощность, точность, простота в обслуживании, надежность и неприхотливость – благодаря этим характеристикам СКС получил заслуженное уважение в десятках стран мира, где он был принят на вооружение.


Для карабина Симонова было создано четыре вида пуль, которые делали его в определенном роде универсальным оружием, позволяя решать самые разные задачи на поле боя: обыкновенная со стальным сердечником, трассирующая, бронебойно-зажигательная и зажигательная.

На видео известный российский военкор Семен Пегов наглядно демонстрирует, что и какими пулями может пробивать СКС.

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27 комментариев
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  1. AUL Офлайн
    AUL Сегодня, 10:23
    +3
    Хорошая машина! У меня такой был в армии, 49 года выпуска, с игольчатым штыком.
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 10:42
      0
      Что за игольчатый штык? Круглый?
      1. Мар.Тира Онлайн
        Мар.Тира Сегодня, 11:35
        +4
        Цитата: sabakina
        Круглый?

        Обоюдоострый.Это действительно удачное оружие.И по длине ствола и по калибру,и по весу.У меня такой в сейфе стоит. Огражданенным СКСом запрещено применять боевые патроны под уголовную ответственность,вдобавок они оштифтованы,что бы снизить дальность поражения..Правда у меня штифта нет,так как брал прямо со склада..В молодости стрелял по рельсе узкокалейки.И действительно три пробоя.В то время как из Сайги напарник не смог пробить.Странно что автор не знал где предохранитель?А за видео ему плюс однозначно.
        1. sabakina Онлайн
          sabakina Сегодня, 12:07
          +2
          Спасибо Олег. А всё таки "натуральный" СКС смотрится брутальнее, чем на Вашем фото. Наверно я ретроград...
          1. Мещеряк Онлайн
            Мещеряк Сегодня, 12:22
            +1
            Вячеслав, на родное деревянное цевьё оптику не поставить.
            Цитата: sabakina
            Спасибо Олег. А всё таки "натуральный" СКС смотрится брутальнее, чем на Вашем фото. Наверно я ретроград...

            А здесь четырёхкратник очень не лишний. Хорошая машинка!)
            Олег, а проходит он по нормам со складным прикладом?
            1. Мар.Тира Онлайн
              Мар.Тира Сегодня, 13:02
              +1
              Цитата: Мещеряк
              Олег, а проходит он по нормам со складным прикладом?

              Всё что не касается изменения конструкции карабина от завода изготовителя проходит.И даже сьёмный рожок.Исключение на коллективную охоту, он должен быть на 5 патронов.Но у меня и заводской лежит из дерева.А это американское ложе.Янки очень удачно делают красивым наше оружие.Удобнее ложится в руку,и балансировка лучше,можно подстроить под рост любого человека.Ведь мне в бой с ним не идти,что бы прикладом бить.Родина скажет верну обратно.
              1. Мещеряк Онлайн
                Мещеряк Сегодня, 13:11
                +1
                Обвес отличный, одобряю, Олег.
                А если пластиковый магазин на 20 или 30 есть, то вообще отлично. У меня товарищ не может на СКС такое цевьё найти, говорит, что из-за санкций не возят уже... Сам под этот патрон АКМ огражденный прикупил, т.к. на дальняк тигр имеется, с обвесом на калаш проще дело обстоит.
                1. Мар.Тира Онлайн
                  Мар.Тира Сегодня, 15:09
                  +1
                  Цитата: Мещеряк
                  т.к. на дальняк тигр имеется, с обвесом на калаш проще дело обстоит.

                  Спасибо!Да тактику я брал несколько лет назад.В принципе ни чего сложного,наши мастера с лёгкостью сами бы это смогли лепить,но только ни кто почему то не чешется?И у меня имеется под 51 патрон "Вепрь",но он тяжелее,и под ежедневное ношение как универсальный СКС не подходит.
                  1. Мещеряк Онлайн
                    Мещеряк Сегодня, 15:17
                    0
                    Цитата: Мар.Тира
                    наши мастера с лёгкостью сами бы это смогли лепить,но только ни кто почему то не чешется?

                    Да, именно! СКСов у охотников много и многие хотели бы оптику поставить и т.д.
            2. фигвам Офлайн
              фигвам Сегодня, 14:54
              +1
              Цитата: Мещеряк
              а проходит он по нормам со складным прикладом?

              Если общая длинна оружия со сложенным прикладом 800мм и более то можно, если меньше 800 мм то должна быть блокировка стрельбы.
          2. Мар.Тира Онлайн
            Мар.Тира Сегодня, 13:08
            +1
            Цитата: sabakina
            Наверно я ретроград...

            Вячеслав hi Все мы немного ретрограды к старости.Я долго сомневался ставить или нет тактику американскую?Всё таки практичность восторжествовала..С ней удобнее охотиться.Одно неудобство,не куда деть пенал.Здесь отсутствует ниша для него!А так очень удобно.
            1. К-50 Офлайн
              К-50 Сегодня, 13:49
              +2
              Цитата: Мар.Тира
              Одно неудобство,не куда деть пенал.Здесь отсутствует ниша для него

              Может в пистолетной рукоятке место для пенала предусмотреть, вроде бы габариты позволяют. what
              1. Мар.Тира Онлайн
                Мар.Тира Сегодня, 15:11
                +1
                Цитата: К-50
                Может в пистолетной рукоятке место для пенала предусмотреть, вроде бы габариты позволяют.

                ХМ!!!!Посмотрю!!!!!!!!!
        2. hohol95 Офлайн
          hohol95 Сегодня, 14:04
          +1
          Первые партии СКС-45 комплектовались четырёх гранными штыками. А китайцы стали применять трёхгранные штыки с 60-х годов 20 века!
          Статья на ВО
          Штыки самозарядного карабина СКС
          27 января 2016.
          1. Мар.Тира Онлайн
            Мар.Тира Сегодня, 15:22
            0
            Цитата: hohol95
            Первые партии СКС-45 комплектовались четырёх гранными штыками.

            Первые может быть .Но в дальнейшем штык-нож на Советском, Российском оружии устанавливался и стоит сейчас обоюдоострый на пример морского кортика.Ножны не полагаются.У моих дневальных на КП были ножи не от АК а от СКС почему-то,поэтому так подробно их изучил? Хотя штатного оружия СКС у нас не было,только автоматы и пулемёты
            1. hohol95 Офлайн
              hohol95 Сегодня, 15:24
              0
              У моих дневальных на КП были ножи не от АК а от СКС почему-то?

              Какие ножи от СКС?
              Клинковые штыки, как и игольчатые были несъёмными!
              Да и для АК было много вариантов штык-ножей!
              Просмотрите статью Штыки автомата АК ВО 04.02.2016!
              Возможно у ваших дневальных были ПЕРВЫЕ модели штык-ножей для АК-47!
        3. фигвам Офлайн
          фигвам Сегодня, 14:29
          +1
          Цитата: Мар.Тира
          вдобавок они оштифтованы,что бы снизить дальность поражения

          ) Штифт оставляет на пуле след, называемый кримметкой и никак не влияет на дальность стрельбы. И да, родное дерево смотрится лучше.
          1. Мар.Тира Онлайн
            Мар.Тира Сегодня, 15:15
            +1
            Цитата: фигвам
            Штифт оставляет на пуле след, называемый кримметкой и никак не влияет на дальность стрельбы.

            По штифту наверно так и есть,для облегчения идентификации,хотя не всё оружие штифтовано,а тем не менее все пули нарезного оружия отдают в гильзотеку..А на убойность влияет ослабленный заряд охотничьего патрона,и сама пуля.
            1. Мещеряк Онлайн
              Мещеряк Сегодня, 15:29
              0
              Цитата: Мар.Тира
              хотя не всё оружие штифтовано,а тем не менее все пули нарезного оружия отдают в гильзотеку..

              Олег, те стволы, что не штифтованы имеют кернение и кримметка остаётся, у меня АКМ тоже с кернением, со временем оно стирается очень, если много стреляешь.
              Цитата: Мар.Тира
              А на убойность влияет ослабленный заряд охотничьего патрона,и сама пуля.

              Совершенно верно. И навеска немного меньше и не ровно сыпят, есть такая проблема у наших. Что касается пуль, то на охотничьи идут мало того, что со свинцовым сердечником, так и геометрия пули другая - рубашка цилиндрическая, а у боевых сужается, что положительно на аэродинамике сказывается. Из наших охотничьих БП встречал только Климовского завода патроны с зауженной рубашкой, но порох там не очень мне понравился, и редкие они.
      2. hohol95 Офлайн
        hohol95 Сегодня, 13:55
        0
        Статья на ВО
        Штыки самозарядного карабина СКС
        27 января 2016
        Советский был четырёхгранным, китайские имели три грани!
  2. Комментарий был удален.
  3. Плотник 2329 Онлайн
    Плотник 2329 Сегодня, 10:57
    +2
    В Штатах одно время вызвал чуть ли не фурор. Когда китайскую стрелковку там разрешили продавать.
  4. К-50 Офлайн
    К-50 Сегодня, 11:41
    +4
    С техникой безопасного обращения с оружием, данный блогер походу не знаком совершенно, потому его репортажи несут опасность для всей съёмочной группы.
    Не только в этом ролике, но и во многих других, автор постоянно направляет оружие в сторону оператора, не ставит оружие на предохранитель, не разрежает его. Вообщем, когда-то это "выстрелит" и дай Боги, чтобы без жертв обошлось.
    1. vladcub Офлайн
      vladcub Сегодня, 12:02
      +1
      По любому я рад, что смотрю ВИДЕО:1) наглядность всегда лучше воспринимается 2) такой стрелок может действительно в место мишени выстрелить в человека
    2. Мещеряк Онлайн
      Мещеряк Сегодня, 12:30
      0
      Цитата: К-50
      С техникой безопасного обращения с оружием, данный блогер походу не знаком

      Алексей, это тот блогер, что по квадрокоптеру стрелял) тот ещё стрелок! laughing
      И Дефендер без пластин нацепил)))
    3. Мар.Тира Онлайн
      Мар.Тира Сегодня, 13:11
      +1
      Цитата: К-50
      +3
      С техникой безопасного обращения с оружием, данный блогер походу не знаком

      Да похоже его надо направлять в центр обучения .Странно что его не знакомили с этим образцом оружия специалисты?
  5. Slon1978 Офлайн
    Slon1978 Сегодня, 13:04
    +1
    Удивлен конечно, что 7,62x39 БЗ пробил 20 мм обычной стали. Не совсем понял тезис автора про "ружейную сталь", из которой вырезали мишени. Автор конечно при стрельбе слегка увлекается, стреляет по уже легшим мишеням, где попадание пули далеко от нормали и для целей эксперимента бессмысленно. А тест с песком вообще провален - я так и не понял проходит пуля 30 см песка или нет, т.к. выстрелов было сделано множество, в том числе по отдельным бутылкам. Но в целом, несмотря на критику, классное видео.
  6. Леонид Хар Офлайн
    Леонид Хар Сегодня, 13:12
    +1
    Что за выстрел был вверх? Случайный?