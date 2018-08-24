Видео Мощь карабина Симонова: что пробивает СКС? Сегодня, 10:07 27

Изобретение огнестрельного оружия стало одной из ключевых вех в военной истории человечества, а развитие технологий обработки металла позволило превратить усовершенствование этого оружия в практически бесконечный процесс, где каждый последующий образец лучше предыдущего.



Однако, временами, инженерная мысль выдавала такие образцы оружия, которые остаются актуальными спустя десятки лет после их создания. К таким уникальным образцам можно отнести и самозарядный карабин Симонова (СКС) калибра 7,62 мм, который был принят Советской Армией на вооружение в далеком 1949 году и десятилетие нес службу наравне с автоматом Калашникова и пулеметом Дегтярева.



Высокая мощность, точность, простота в обслуживании, надежность и неприхотливость – благодаря этим характеристикам СКС получил заслуженное уважение в десятках стран мира, где он был принят на вооружение.





Для карабина Симонова было создано четыре вида пуль, которые делали его в определенном роде универсальным оружием, позволяя решать самые разные задачи на поле боя: обыкновенная со стальным сердечником, трассирующая, бронебойно-зажигательная и зажигательная.



На видео известный российский военкор Семен Пегов наглядно демонстрирует, что и какими пулями может пробивать СКС.



