Ситуация в Сирии. Мирные граждане покидают территорию Идлиба
Около тысячи мирных граждан покинули контролируемые исламистами территории провинции Идлиб. Курды спровоцировали новые протесты населения Ракки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
На юго-западе провинции Алеппо формирования террористической коалиции под руководством «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) укрепляют свои позиции. Из-за непрекращающихся провокаций со стороны боевиков к южным границам региона стягиваются подразделения сирийской армии.
В провинции Дейр-эз-Зор террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) уничтожили ряд наблюдательных пунктов Демократических сил Сирии (SDF). В регионе начали распространяться листовки ИГ, содержащие угрозы мирным жителям, которые будут помогать курдам. Напомним, несколько дней назад курдское командование объявило о начале операции против исламистов, скрывающихся в районе населенного пункта Хаджин.
Радикалы предприняли попытку атаковать правительственные войска САР на юге провинции Идлиб с помощью беспилотников. По данным военного источника, все БЛА были уничтожены, жертв среди военнослужащих нет. Между тем террористы продолжают проводить в регионе массовые аресты лиц, поддерживающих предложение Дамаска о мирном урегулировании конфликта. В конце дня стало известно, что присягнувшие на верность «ан-Нусре» формирования объединились с остатками банд ИГ для нападения на позиции правительственных войск.
Сирийское командование продолжает переброску войск к южной границе провинции Идлиб. Над территорией региона зафиксировано сразу несколько разведывательных дронов. Мирные граждане стараются покинуть территории, контролируемые исламистами. Для этого в районе авиабазы Абу Духур сирийскими и российскими военнослужащими был организован гуманитарный коридор. Им воспользовались уже около тысячи беженцев, большая часть которых – женщины и дети.
На стенах зданий в городе Ракка появились надписи в поддержку сирийской армии и Башара Асада. По данным источников, в связи с протестной деятельностью населения в город прибыли новые отряды SDF. Ранее от пыток погиб арестованный курдами мужчина, который отказался вступить в ряды «демократических сил». Этот случай вызвал новую волну протестов. В административном центре провинции начали распространяться листовки с призывами выступить против курдского засилья и присутствия американских военных в регионе.
На юго-западе провинции Алеппо формирования террористической коалиции под руководством «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) укрепляют свои позиции. Из-за непрекращающихся провокаций со стороны боевиков к южным границам региона стягиваются подразделения сирийской армии.
В провинции Дейр-эз-Зор террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) уничтожили ряд наблюдательных пунктов Демократических сил Сирии (SDF). В регионе начали распространяться листовки ИГ, содержащие угрозы мирным жителям, которые будут помогать курдам. Напомним, несколько дней назад курдское командование объявило о начале операции против исламистов, скрывающихся в районе населенного пункта Хаджин.
Радикалы предприняли попытку атаковать правительственные войска САР на юге провинции Идлиб с помощью беспилотников. По данным военного источника, все БЛА были уничтожены, жертв среди военнослужащих нет. Между тем террористы продолжают проводить в регионе массовые аресты лиц, поддерживающих предложение Дамаска о мирном урегулировании конфликта. В конце дня стало известно, что присягнувшие на верность «ан-Нусре» формирования объединились с остатками банд ИГ для нападения на позиции правительственных войск.
Сирийское командование продолжает переброску войск к южной границе провинции Идлиб. Над территорией региона зафиксировано сразу несколько разведывательных дронов. Мирные граждане стараются покинуть территории, контролируемые исламистами. Для этого в районе авиабазы Абу Духур сирийскими и российскими военнослужащими был организован гуманитарный коридор. Им воспользовались уже около тысячи беженцев, большая часть которых – женщины и дети.
На стенах зданий в городе Ракка появились надписи в поддержку сирийской армии и Башара Асада. По данным источников, в связи с протестной деятельностью населения в город прибыли новые отряды SDF. Ранее от пыток погиб арестованный курдами мужчина, который отказался вступить в ряды «демократических сил». Этот случай вызвал новую волну протестов. В административном центре провинции начали распространяться листовки с призывами выступить против курдского засилья и присутствия американских военных в регионе.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com
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