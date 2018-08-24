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Ситуация в Сирии. Мирные граждане покидают территорию Идлиба

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Около тысячи мирных граждан покинули контролируемые исламистами территории провинции Идлиб. Курды спровоцировали новые протесты населения Ракки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



На юго-западе провинции Алеппо формирования террористической коалиции под руководством «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) укрепляют свои позиции. Из-за непрекращающихся провокаций со стороны боевиков к южным границам региона стягиваются подразделения сирийской армии.


В провинции Дейр-эз-Зор террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) уничтожили ряд наблюдательных пунктов Демократических сил Сирии (SDF). В регионе начали распространяться листовки ИГ, содержащие угрозы мирным жителям, которые будут помогать курдам. Напомним, несколько дней назад курдское командование объявило о начале операции против исламистов, скрывающихся в районе населенного пункта Хаджин.

Радикалы предприняли попытку атаковать правительственные войска САР на юге провинции Идлиб с помощью беспилотников. По данным военного источника, все БЛА были уничтожены, жертв среди военнослужащих нет. Между тем террористы продолжают проводить в регионе массовые аресты лиц, поддерживающих предложение Дамаска о мирном урегулировании конфликта. В конце дня стало известно, что присягнувшие на верность «ан-Нусре» формирования объединились с остатками банд ИГ для нападения на позиции правительственных войск.

Сирийское командование продолжает переброску войск к южной границе провинции Идлиб. Над территорией региона зафиксировано сразу несколько разведывательных дронов. Мирные граждане стараются покинуть территории, контролируемые исламистами. Для этого в районе авиабазы Абу Духур сирийскими и российскими военнослужащими был организован гуманитарный коридор. Им воспользовались уже около тысячи беженцев, большая часть которых – женщины и дети.

На стенах зданий в городе Ракка появились надписи в поддержку сирийской армии и Башара Асада. По данным источников, в связи с протестной деятельностью населения в город прибыли новые отряды SDF. Ранее от пыток погиб арестованный курдами мужчина, который отказался вступить в ряды «демократических сил». Этот случай вызвал новую волну протестов. В административном центре провинции начали распространяться листовки с призывами выступить против курдского засилья и присутствия американских военных в регионе.
Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com
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Ситуация в Сирии
Полная сводка по Сирии за 24.03.2017 года
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8 комментариев
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  1. Николай Николаевич Онлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 10:27
    +1
    Опять чего то матрасники замутили..., это будет пока они от туда не уберутся, чего ни делать и не собираются... request
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:04
      +1
      Курдам лучше по-хорошему уйти с территорий, на которых преимущественно живут арабы. Иначе им придется постоянно биться на два-три фронта - с арабами, турками, иранцами. lol
  2. Мар.Тира Офлайн
    Мар.Тира Сегодня, 10:44
    +3
    Американцам всё таки удалось из части курдов сделать карателей и марионеток исполняющих их волю.Жаль,но их надо уничтожать.Работа о беспилотникам явно наша -российске спецы постарались.У ЦРУ видать настолько большие проблемы в Сирии что они впервые за десятки лет использовали U-2! U-2 flying in the desert of eastern Syria captured on satellite image on 6 Aug 2018 U-2 летит в пустыне восточной Сирии зафиксирован на спутниковом изображении на 6 Авг 2018
    1. dauria Офлайн
      dauria Сегодня, 12:26
      +1
      У ЦРУ видать настолько большие проблемы в Сирии что они впервые за десятки лет использовали U-2

      А почему сразу "большие проблемы" ? Самолёт сильно модифицирован и стоит на вооружении. Их немного, и что ?На свалку выкинуть ? Под наименование ТR-1 с РЛС бокового обзора
      представлял занозу на Европейском ТВД в начале 80-х. Обкатывают технику и персонал, как и мы...
      1. Мар.Тира Офлайн
        Мар.Тира Сегодня, 12:52
        0
        Цитата: dauria
        Их немного, и что ?На свалку выкинуть ?

        А вот тут полностью согласен.Это только мы пилим,взрываем,ломаем старую технику.А вот в США её ставят на хранение сотнями тысяч единиц.Вот глядишь и пригодился самолёт времён Пауэрса.С ним не встречался а вот с SR-71 встретиться пришлось.
  3. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 10:45
    +1
    Да уж, ситуация ! Курды легли под американцев, Турки против курдов, но не против: американцев, SDF, Игил, ан-Нусры,(всех кто против Ассада), и в тоже время заигрывают с РФ. Американцы поддерживают всех кто против России, Сирийской армии и Ирана. Но несмотря на это, более 90 % сирийской территории уже под контролем сирийской армии. Всё это благодаря России и Ирана.
  4. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 10:57
    -1
    По заявлению минобороны под контролем сирийской армии находится уже 96,5% территории страны. Как то странно. У боевиков Идлиб, часть провинций Алеппо, Дейр-эз-Зор, анклавы в других регионах. Кусок территории держат турки, другую часть курды с американцами. И все это менее 3,5%? То ли глазам не верить, то ли ушам...
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:07
      +3
      Поверь своему сердцу. Оно тебе правду-матку подскажет. yes