Новая концепция нацбезопасности Латвии: На НАТО надейся, а сам не плошай
Накануне на сайте латышского правительства появился любопытный проект информационного доклада военного министерства «О внедрении комплексной национальной системы обороны в Латвии». Согласно этому документу, латышские граждане в случае начала военного конфликта или какого-либо другого кризиса должны организовать себя, «используя возможности и модели самоорганизации, предлагаемые государством».
Жители Латвии должны чувствовать ответственность за будущее своей страны и принимать активное участие в её защите.
Такую позицию относительно своего населения авторы проекта доклада объясняют якобы настолько возросшим уровнем угрозы со стороны внешних сил, имея в виду, конечно же, Россию, что национальная военная оборона просто-напросто не справляется с поставленными задачами.
Получается, что Латвия собирается обеспечить национальную оборону исключительно за счёт собственных ресурсов, не надеясь тем самым найти поддержку со стороны Организации Североатлантического договора (НАТО), членом которой она является с 2004 года. Становится очевидным, что НАТО не является таким уж гарантом безопасности Латвии, о котором она постоянно говорит. Никто в НАТО реально воевать за страны Балтии не пойдёт.
Тем не менее, Латвия продолжает слепо выполнять условия партнёров по НАТО, увеличивая до 2% от ВВП оборонные расходы, на фоне быстрых темпов сокращения населения страны.
Жители Латвии должны чувствовать ответственность за будущее своей страны и принимать активное участие в её защите.
Такую позицию относительно своего населения авторы проекта доклада объясняют якобы настолько возросшим уровнем угрозы со стороны внешних сил, имея в виду, конечно же, Россию, что национальная военная оборона просто-напросто не справляется с поставленными задачами.
Получается, что Латвия собирается обеспечить национальную оборону исключительно за счёт собственных ресурсов, не надеясь тем самым найти поддержку со стороны Организации Североатлантического договора (НАТО), членом которой она является с 2004 года. Становится очевидным, что НАТО не является таким уж гарантом безопасности Латвии, о котором она постоянно говорит. Никто в НАТО реально воевать за страны Балтии не пойдёт.
Тем не менее, Латвия продолжает слепо выполнять условия партнёров по НАТО, увеличивая до 2% от ВВП оборонные расходы, на фоне быстрых темпов сокращения населения страны.
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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