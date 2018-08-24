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Новая концепция нацбезопасности Латвии: На НАТО надейся, а сам не плошай

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Накануне на сайте латышского правительства появился любопытный проект информационного доклада военного министерства «О внедрении комплексной национальной системы обороны в Латвии». Согласно этому документу, латышские граждане в случае начала военного конфликта или какого-либо другого кризиса должны организовать себя, «используя возможности и модели самоорганизации, предлагаемые государством».



Жители Латвии должны чувствовать ответственность за будущее своей страны и принимать активное участие в её защите.


Такую позицию относительно своего населения авторы проекта доклада объясняют якобы настолько возросшим уровнем угрозы со стороны внешних сил, имея в виду, конечно же, Россию, что национальная военная оборона просто-напросто не справляется с поставленными задачами.

Получается, что Латвия собирается обеспечить национальную оборону исключительно за счёт собственных ресурсов, не надеясь тем самым найти поддержку со стороны Организации Североатлантического договора (НАТО), членом которой она является с 2004 года. Становится очевидным, что НАТО не является таким уж гарантом безопасности Латвии, о котором она постоянно говорит. Никто в НАТО реально воевать за страны Балтии не пойдёт.

Тем не менее, Латвия продолжает слепо выполнять условия партнёров по НАТО, увеличивая до 2% от ВВП оборонные расходы, на фоне быстрых темпов сокращения населения страны.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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38 комментариев
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  1. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 10:34
    +3
    Ну вот что ты с ними поделаешь? Ну истинные воины. А вот пообщаешься с жителями простыми и кроме пальца у виска никаких оценок не слышно. Чем то их там в сеймах и правительствах покалывают.
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 10:49
      0
      Прибалтике нужно показать, что мы не собираемся их уничтожать, оккупировать, присоединять к России. Нужно вести диалог и уважать их.
      Думаю мне сейчас влепят минуса.
      Посмотрите, что твориться у нас в СМИ и в соцсетях. Все буквально смеются на прибалтами. Наперегонки кричат, что они недоразвитые и ниже плинтуса. Сам такой.
      И после такой реакции жители прибалтики обязаны думать, что Россия к ним относится как к равному?

      Соседи только тогда живут ладно, когда уважают друг друга и это уважение не показушное, а выраженное в делах.

      Как наладить эти процессы я не знаю. Но уверен, что иного пути нет.
      1. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 11:00
        +10
        Вы надеюсь шутите?) это не мы над ними смеемся это они нас веселят ежедневно. Кто им хоть раз угрожал,кто их трогает?
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 11:33
          0
          Не шучу.
          К примеру коментарий
          Цитата: Николай Николаевич
          Кук с ними диалог вести, если они наш язык учить перестали? Пусть выучат, тогда слышать может начнут, не нам же ихние языки учить

          Яркое подтверждение моих мыслей.
          Нужно разговаривать. Разговаривать в том числе и на их языках. Предлагать сотрудничество. демонстрировать делами, что мы соседи и у нас общие интересы.
          1. ltc35 Офлайн
            ltc35 Сегодня, 11:42
            +2
            Я зыки их учить можно. Но представьте себе, что в России вместо изучения английского и немецкого, например, введут изучение эстонского, республики с населением 1 млн. человек, из которых 20% русские. Это реально? А от кого они собираются обороняться армией в несколько тысяч человек? Надеюсь мои доводы будут услышаны оппонентами?
            1. Например Офлайн
              Например Сегодня, 12:06
              -1
              Дипломаты учат язык страны в которой они будут работать. Это вообще не проблема. Это факт.
              Ваши доводы могут быть услышаны оппонентами лишь в том случае, если вы будете с ними говорить на одном языке. А вам неохота учить чужой язык, но вы требуете быть понятым.
              Гордыня?
          2. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 11:44
            +3
            Цитата: Например
            Нужно разговаривать. Разговаривать в том числе и на их языках. Предлагать сотрудничество. демонстрировать делами, что мы соседи и у нас общие интересы.

            Этого сотрудничества хватает , но политики предпочитают молчать об этом . А ещё хочу напомнить про поговорку о метании бисера перед свиньями .
            1. Например Офлайн
              Например Сегодня, 12:11
              -2
              Цитата: bouncyhunter
              А ещё хочу напомнить про поговорку о метании бисера перед свиньями .

              Прибалты по Вашему свиньи? И как с вами вести диалог. Именно об этом я и пишу.

              или вот, человек ставит себя выше целых народов:
              Цитата: просто экспл
              а с какого перепуга мы должны к ним относится как к равному ?
              они не ровня нам . факт . и смиритесь с этим .

              А мы неонацистов в других странах ищем.

              Или вот такой оппонент за столом переговоров явно подвигнет прибалтов к диалогу
              Цитата: Jerk
              Если лабус ведет себя, как укушенный шпротным цепнем в мозг - отчего б не поржать над клоуном?

              1. Ратник с пулеметом Офлайн
                Ратник с пулеметом Сегодня, 12:24
                +1
                какой диалог,если тамошняя верхушка не пропускает ни одного шанса нагадить в нашу сторону,не зависимо от того выгодно это их стране или нет,диалог возможен когда имеешь дело с адекватным оппонентом,а не с контуженным параноиком.А диалог между рядовыми гражданами и так в большинстве своем в норме.
                1. bouncyhunter Онлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 12:29
                  +1
                  Женя , ты сам видишь что слова каждый трактует по своему . Как в старом анекдоте про мужика в автобусе , который девушку назвал "Рыбонькой" и попросил талончик пробить , а в результате она сделала вывод что он её собакой женского рода обозвал . wink
                  1. Например Офлайн
                    Например Сегодня, 12:46
                    -1
                    Цитата: Ратник с пулеметом
                    диалог возможен когда имеешь дело с адекватным оппонентом,а не с контуженным параноиком.

                    Цитата: bouncyhunter
                    Женя , ты сам видишь что слова каждый трактует по своему .


                    Вы лично ни когда не общались с представителями правительств этих стран. Но опускаете этих людей ниже своего достоинства.

                    Когда Обама говорил о превосходстве американского народа вас это устраивало?
                    1. bouncyhunter Онлайн
                      bouncyhunter Сегодня, 12:52
                      0
                      Цитата: Например
                      Вы лично ни когда не общались с представителями правительств этих стран.

                      Нет , конечно : я не политик и не вхож в этот пул . А Вы имеете такой опыт ?
                      Цитата: Например
                      опускаете этих людей ниже своего достоинства.

                      Не путайте толчёный кирпич с инертными газами : я же не о рядовых людях говорю , а именно о политиках тамошних . У меня и в самой Прибалтике есть хорошие знакомые , а уж среди тех кто в Беларуси давно живёт - так и вообще много .
                      Цитата: Например
                      Когда Обама говорил о превосходстве американского народа вас это устраивало?

                      Как нормального человека может устраивать нацистская риторика ?
                      1. Например Офлайн
                        Например Сегодня, 12:56
                        -1
                        Цитата: bouncyhunter
                        Как нормального человека может устраивать нацистская риторика ?

                        Вот ваши слова:
                        Цитата: bouncyhunter
                        А ещё хочу напомнить про поговорку о метании бисера перед свиньями .

                        Это вы говорите о диалоге с руководством прибалтийских республик. Ваша риторика просто монолог о животных?
      2. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 11:01
        +6
        Цитата: Например
        . Нужно вести диалог и уважать их.

        Дык так и есть, диалог всё время идет - они нам про оккупацию и компенсацию, а мы им с уважением объясняем что никаких оснований для этого нет, несмотря на то что они могилы наших солдат с землёй ровняют.
        Как им наладить эти процессы я не знаю, а у нас с прибалтами вообще никаких проблем нет - это у них проблемы.
        1. Николай Николаевич Онлайн
          Николай Николаевич Сегодня, 11:06
          +6
          Кук с ними диалог вести, если они наш язык учить перестали? Пусть выучат, тогда слышать может начнут, не нам же ихние языки учить request
      3. Jerk Офлайн
        Jerk Сегодня, 11:31
        +2
        Интересно, почему не смеются над финнами? Может потому, что они не веселят народ, что их вот уже совсем почти захватили русские? Если лабус ведет себя, как укушенный шпротным цепнем в мозг - отчего б не поржать над клоуном? Так же ржут и например над норвегами, как они в балтийской луже искали подлодку с водоизмещением больше всей этой лужи...
      4. просто экспл Офлайн
        просто экспл Сегодня, 11:32
        0
        а с какого перепуга мы должны к ним относится как к равному ?
        они не ровня нам . факт . и смиритесь с этим .
        а то каждый клоп хочет чтобы слон с ним как с другим слоном разговаривал .
        матрасам почему то приболты не говорят-общайтесь с нами как с равными .
        а Россия почему то должна .
        да идите вы нахрен со своей равностью . Россия и через тысячу лет будет Россией . а приболтов уже через 50 лет не будет . смоются все в западную ивропу .
        1. jjj Онлайн
          jjj Сегодня, 11:46
          +1
          Вспомните Прибалтику советского времени. Целенаправленные действия государства на поддержку национальных культур, языка, традиций, ремесел. Латыши были латышами, эстонцы - эстонцами, литовцы - литовцами. А сейчас они - европейцы. За годы "самостоятельности" они растеряли самобытность, которую так пестовали в СССР.
          Ну, а что касается организации самообороны в Латвии, то им предлагают опять в лесах землянки копать
          1. Jerk Офлайн
            Jerk Сегодня, 12:37
            +1
            Землянки копать - це дило. Биомусор туда сгрести, бульдозером разровнять - и ладушки.
      5. seregatara1969 Офлайн
        seregatara1969 Сегодня, 11:47
        +3
        смеются не над простыми гражданами прибалтики(их то как раз немного жаль) а над их обкуренном правительстве
      6. Ros 56 Онлайн
        Ros 56 Сегодня, 15:17
        0
        Ты нам это не говори, а обратись к чухонцам. Посмотрим как они тебя послушают.
    2. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 11:45
      +1
      Цитата: гильза
      А вот пообщаешься с жителями простыми и кроме пальца у виска никаких оценок не слышно. Чем то их там в сеймах и правительствах покалывают.

      НАТОй и покалывают - сегодня, 24 августа, в рамках крупнейших в истории Латвии манёвров Namejs 2018 прибалтийские военные вместе с союзниками по НАТО отрабатают действия по подавлению восстаний в городах Екабпилс и Валмиере.
  2. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 10:39
    +1
    Экономика Латвии растёт как на дрожжах! Можно и 2% заплатить.
    Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в 2017 году по сравнению с 2016 годом, по сезонно не выровненным данным, в сравнительных ценах вырос на 4,5% - больше всего за последние шесть лет, сообщили в Центральном статистическом управлении.
    Объем налогов на продукты (налог на добавленную стоимость, акцизный и таможенный налог) в 2017 году вырос на 3%.

    Общие расходы домохозяйств за год увеличились на 5% и стали самыми большими за последние 10 лет.

    Расходы правительства выросли на 4%.
    )))
  3. raw174 Офлайн
    raw174 Сегодня, 10:40
    0
    У автора странные выводы... Если правительство говорит что население должно уметь организоваться, это ещё не говорит что они больше не рассчитывают на НАТО. Это говорит о нагнетании обстановки, чтобы оправдать возрастание оборонных расходов (те самые 2%), эт не для нас написано, а для внутреннего потребления.
    1. bessmertniy Офлайн
      bessmertniy Сегодня, 10:58
      +1
      Если население запугивать, оно еще быстрее сокращаться будет. А им на место аборигенов ЕС подсунет тысяч 200 беженцев из Африки и Азии. Вот тогда у них и бюджет покатится и ВВП подкосится. fool
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 11:13
        0
        Цитата: bessmertniy
        ЕС подсунет тысяч 200 беженцев из Африки и Азии.

        Их на цепь там сажать придётся чтобы не разбежались.
  4. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 10:46
    +2
    Вперёд! К углю и пару!!
    А, ну да, угля тоже нет - ну ничо, купят американский.
    Ясность относительно начала 441-миллионного проекта электрификации Латвийской железной дороги появится осенью, после решения Еврокомиссии.

    С точки зрения представителей "Балтийской ассоциации - транзит и логистика", реализацию проекта нужно прекратить, а предусмотренные на него средства ЕС направить на другие проекты. Ассоциация считает проект экономически необоснованным с учетом того, что в будущем оборот грузов на железной дороге упадет, так как Россия будет направлять грузы в свои порты.
  5. Слон Офлайн
    Слон Сегодня, 10:50
    +2
    Надеяться на НАТО - значит подставлять себя под возможный ответный удар России! Только Штатам нужна такая коллективная ответственность, для остальных т.н. "союзников" это верх идиотизма!
  6. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 11:07
    +1
    Короче, флаг им куда то туда и ать-два, айн-цвайн, ван-ту ....
  7. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 11:20
    +4
    В случае войны прибалтам лучше притвориться мёртвыми
    1. Котище Офлайн
      Котище Сегодня, 12:29
      +1
      Ну, ну! Многие "неграждане" - этих государств сразу обернут оружие против НАТО. Местные власти это прекрасно понимают, в связи с чем банально боятся.
      Думаю вся эта истерия и ваханалия в прибалтийских государствах, как раз из-за этого и имеется! Ну и политика, как ни как выборы на носу.
      С другой стороны, какой может быть разговор с нерукопожатными правительствами, которые поддерживают нацизм, проводять политику "негражданства" в отношении наших соотечественников, нарушают базовые требования демократии.
      У меня как и многих форумчан, кроме того как впечатления, что Литва, Латвия и Эстония пилят сук, на котором сидят, чтоб на нем не повесили эти телодвижения не вызывают.
      Как минимум им необходимо научится уважать нас. И начать это надо с востановления памятников и нагробий наших солдат.
      С уважением, Котище!
  8. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 12:13
    0
    Организовать себя..Как то эпичненько.А власть что сразу сдристнет?
    1. Ратник с пулеметом Офлайн
      Ратник с пулеметом Сегодня, 12:29
      +1
      в тех краях власть обычно так и поступает,они же не дураки отвечать за свои блудни,им больше по душе "правительство в изгнании"(что типа Лондона)))
  9. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 12:20
    0
    латвийцам надо читать историю и помнить что Россия всегда держала Курляндию за горло а Рига от Петра -русский город .Еврейские большевики исказили историю пошли на всяческие проказы чтобы угодить немцам и расчленить прибалтийские земли Всероссии .А Горбочев сделал свое грязное дело исказил исторический подвиг Русского Воина и Великого Сталина отдав русское население этих земель на поругание западным спецслужбам . Но времена меняются и латыши это чувствуют ,,что скоро бальзамом будут встречать русских
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 12:43
      0
      Цитата: 23424636
      .Еврейские большевики исказили историю пошли на всяческие проказы чтобы угодить немцам и расчленить прибалтийские земли Всероссии

      Забористая бредятина.
  10. latgalec Офлайн
    latgalec Сегодня, 13:34
    +1
    Пошёл в магазин за лопатой и гречкой... laughing
    1. An60 Офлайн
      An60 Сегодня, 15:10
      0
      За гречкой? Это не патриотично !
  11. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 15:10
    0
    Интересно, а те кто призывает население обороняться, сами будут это делать или мухой смоются за бугор? Хотелось бы поглядеть на этих клоунов.