Триумф и трагедия «черного барона»

27 августа (15 августа) 1878 года, сто сорок лет назад, родился Петр Николаевич Врангель – барон, генерал-лейтенант, герой Русско-японской и Первой мировой войн, все же куда больше известный нашим согражданам по событиям Гражданской войны. «Белая армия, черный барон» - это все о нем. Харизматичный человек в черной черкеске и папахе – таким барон Врангель запомнился всем, кто видел его портреты времен Гражданской войны. Врангель – одна из самых интересных фигур того смутного времени.В советский период его демонизировали, называли «черным бароном», монархисты и белые эмигранты превозносили как одного из последних подлинных защитников Белой идеи. Но Гражданская война была хоть и очень важным, но все же эпизодом в жизни русского генерала. Если бы не революция, вряд ли бы имя барона ассоциировалось с политикой – он делал блестящую военную карьеру и до 1917 года совсем не собирался лезть в политические дрязги.Петр Врангель был выходцем из очень знатной немецкой фамилии - дома Тольсбург-Эллистфер рода Врангель. Многие представители рода Врангель добились известности на русской службе. Так, генерал-лейтенант Александр Врангель, воевавший на Кавказе, непосредственно командовал пленением имама Шамиля. В честь мореплавателя адмирала Фердинанда Врангеля назван одноименный остров в Северном Ледовитом океане. Однако отец Петра Врангеля Николай Егорович Врангель, в отличие от большинства представителей рода, карьеру сделал не на военном, а на гражданском поприще. Он был чиновником, затем занялся бизнесом и был председателем правления Российского золотопромышленного общества. В 1877 году Врангель женился на Марии Дмитриевне Дементьевой-Майковой, которая родила ему троих сыновей – Петра, Николая и Всеволода. Николай Николаевич Врангель, родной брат «черного барона», впоследствии стал известным русским искусствоведом. Петр родился в 1878 году в Новоалександровске Ковенской губернии (сейчас это литовский город Зарасай).Детство Петра Врангеля прошло в Ростове-на-Дону. Здесь, где семья его отца Николая Егоровича жила до 1895 года, до сих пор остался их семейный особняк – знаменитый «дом Врангеля», который был построен в 1885 году. Сам Петр Врангель имел все шансы так и не начать военную карьеру, а пойти по стопам отца – преуспевающего предпринимателя. В 1896 году Петр окончил Ростовское реальное училище, а в 1901 году – Горный институт в Санкт-Петербурге, получив инженерное образование. Однако семейные традиции все же взяли свое и в 1901 году Петр Врангель поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный полк. В 1902 г. он сдал экзамен при Николаевском кавалерийском училище и получил звание корнета гвардии с зачислением в запас.Уволившись из гвардии, Петр Врангель отправился служить в Иркутскую губернию - чиновником особых поручений при иркутском генерал-губернаторе. Казалось, ждала Петра Николаевича гражданская карьера, но началась Русско-японская война. Барон вновь записался в армию – на этот раз уже навсегда определившись с жизненным выбором. Он был зачислен в 2-й Верхнеудинский полк Забайкальского казачьего войска, где в декабре 1904 г. был произведен в сотники. В 1906 г. Врангеля перевели в 55-й драгунский Финляндский полк в чине штаб-ротмистра, а в 1907 г. – в лейб-гвардии Конный полк в чине поручика. После окончания в 1910 г. Николаевской военной академии, Петр Врангель продолжал службу. К моменту начала Первой мировой войны он в чине ротмистра командовал эскадроном лейб-гвардии Конного полка. Уже 12 декабря 1914 г. доблестный офицер получил чин полковника.Зарекомендовал себя Врангель очень хорошо – как инициативный, смелый командир. 8 октября 1915 г. он был назначен командиром 1-го Нерчинского полка Забайкальского казачьего войска, сражался в Галиции против австро-венгерских войск. В январе 1917 г., незадолго до революции, полковник Петр Врангель был произведен в генерал-майоры и назначен командиром 2-й бригады Уссурийской конной дивизии, а в июле 1917 г., уже после революции – командиром 7-й кавалерийской дивизии, затем – командующим Сводным кавалерийским корпусом.Бурные политические события осени 1917 года заставили генерала перебраться на дачу в Ялту. Там его и арестовали местные большевики, поместившие барона под арест. Знали бы тогда они, какую роль уже в обозримом будущем сыграет Петр Врангель в Гражданской войне – ни за что не отпустили бы его живым. Но тогда Петр Врангель был лишь оставшимся не у дел генералом старой армии. Поэтому его отпустили и вскоре барон перебрался в Киев, где вышел на связь с представителями гетмана Павла Скоропадского.Но вскоре от идеи сотрудничества со Скоропадским Врангель отказался, убедившись в слабости киевского режима. Прибыв в Екатеринодар (Краснодар), Петр Врангель поступил в Добровольческую Армию и был назначен командиром 1-й конной дивизии, затем – командиром 1-го конного корпуса. Уже на службе в Добровольческой Армии генерал-майор Петр Врангель 28 ноября 1918 года был произведен в чин генерал-лейтенанта. Так Петр Врангель стал одним из лидеров Белого движения, отличаясь не только большой личной храбростью и требовательностью к подчиненным, но и ярой ненавистью к большевикам. Именно Врангель командовал взятием Царицына 30 июня 1919 года.В ноябре 1919 года барон возглавил Добровольческую армию, сражавшуюся на московском направлении, однако уже 20 декабря 1919 г. из-за разногласий с генералом Антоном Деникиным – главнокомандующим Вооруженными силами Юга России, был отстранен от занимаемой должности и 8 февраля 1920 года уволен в отставку. Врангель отбыл в Константинополь, но уже 2 апреля 1920 года генерал Деникин решил покинуть пост главнокомандующего ВСЮР. После этого решения военный совет под председательством генерала Драгомирова выбрал новым главнокомандующим Петра Врангеля. Уже 4 апреля барон вернулся в Россию – в Севастополь его привез британский линейный корабль «Император Индии». 28 апреля 1920 года Врангель переименовал армию в Русскую Армию, рассчитывая, тем самым, поднять боевой дух войск, находившихся к тому времени в очень сложном положении.В 1919-1920 гг. Петр Врангель ради совместных действий против большевиков был готов объединиться с кем угодно. Он отправил парламентеров даже к анархисту Нестору Махно, но повстанцы батьки их казнили. Впрочем, ряд менее значительных «зеленых» атаманов заключил союз с врангелевцами. Врангель был готов и на признание Украины самостоятельным государством, а украинского языка – вторым государственным языком помимо русского после создания федеративной России. Врангелем была признана независимость горской федерации Северного Кавказа, на поддержку которой он также рассчитывал.Вопреки советской пропаганде, барон Врангель не был сторонником возвращения крестьянских земель помещикам. Напротив, он признавал захват крестьянами помещичьих земель в 1917 году законным, предлагая лишь выплатить определенный взнос в казну государства. Равным образом, Врангель шел на уступки казакам и даже пытался привлечь на свою сторону рабочих, предпринимая шаги по защите их прав. Но все это не помогло барону. К этому времени Красная Армия намного превосходила подчиненные Врангелю вооруженные формирования. Барон серьезно дискредитировал себя и продолжающимся сотрудничеством с англичанами и французами, интервенция которых в Россию вызвала негативное отношение к ним даже со стороны многих бывших офицеров старой русской армии.К началу осени 1920 года положение Русской армии генерала Врангеля значительно ухудшилось. Врангелевцы не смогли воспрепятствовать занятию Красной Армией плацдармов в районе Каховки, а в ночь на 8 ноября 1920 года Южный фронт РККА под командованием Михаила Фрунзе начал наступление на Крым. В этой операции участвовали 1-я и 2-я Конные армии, 51-я дивизия Василия Блюхера и отряд армии батьки Нестора Махно под командованием Семена Каретника. Несмотря на большие потери, красным удалось взять штурмом Перекоп и прорваться на территорию Крымского полуострова. Угроза наступления советских войск, противостоять которым у врангелевцев уже не было сил, привела к массовой эвакуации остатков Русской армии из Крыма. Около 100 тыс. человек – солдат и офицеров армии Врангеля – в организованном порядке были эвакуированы в Константинополь. На родину «черный барон» больше не вернулся.Оказавшись на турецком берегу, Врангель поселился на яхте «Лукулл», которая стояла у набережной Константинополя. Но, несмотря на то, что «черный барон» покинул Россию, советское руководство продолжало считать его опасным противником советской власти, который может организовать новое антибольшевистское движение при поддержке западных держав. 15 октября 1921 года, спустя год после эвакуации врангелевцев из Крыма, в яхту «Лукулл» врезался итальянский пароход «Адрия», шедший из советского порта Батум. Яхта затонула, но Врангелю и членам его семьи по счастливой случайности удалось спастись – во время тарана они отсутствовали на яхте. Существует версия о том, что таран яхты был специально спланирован и организован советскими спецслужбами. В любом случае, советское руководство было право, опасаясь враждебной деятельности Врангеля и его сторонников.В 1922 году «черный барон» переехал из Константинополя в Сремски-Карловци, что в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Югославии), а в 1924 году основал Русский общевоинский союз (РОВС), в который вступили многие русские офицеры, оказавшиеся в эмиграции в странах Европы и в Турции. Стремясь придать РОВСу особую легитимность, Петр Врангель уступил верховное руководство организацией великому князю Николаю Николаевичу, бывшему во время Первой мировой войны верховным главнокомандующим русской императорской армией. РОВС продолжал заниматься антисоветской деятельностью, изучая ситуацию в Советском Союзе и консолидируя всю антибольшевистскую эмиграцию.Сам барон Врангель в сентябре 1927 года перебрался из Югославии в Бельгию, где поселился в Брюсселе, устроившись инженером в одну из местных организаций. Однако в апреле 1928 года Петр Врангель неожиданно заразился туберкулезом. Болезнь развивалась очень стремительно и 25 апреля 1928 года 49-летний генерал-лейтенант Петр Врангель скоропостижно скончался. Родные военачальника решили, что барона отравили советские спецслужбы, продолжавшие следить за бывшим вождем Белого движения. Петра Врангеля похоронили в Брюсселе, но уже в следующем году его прах перевезли в Югославию и 6 октября 1929 года торжественно перезахоронили в русской церкви Святой Троицы в Белграде. Многие соратники Врангеля еще долго продолжали оплакивать генерала, считая, что если бы он был жив, то непременно продолжал бы борьбу против советской власти. Некоторые даже были уверены, что в 1941 году Врангель неизбежно оказался бы на стороне гитлеровской Германии, по крайней мере – стремился бы воспользоваться моментом и присоединиться к германским войскам для участия в свержении большевиков.Фигура генерала барона Врангеля встречает противоречивые оценки. Традиционный для советской исторической науки подход изображает барона ярым противником советской власти, действовавшим в интересах восстановления старого режима. «Белые патриоты», в свою очередь, рассматривают Петра Врангеля как героического военачальника, который желал России только добра. Но, скорее всего, и сам Петр Врангель в 1920 году не смог бы ответить на вопрос, чего он желал России. В своей ненависти к большевикам он был готов к союзу «хоть с чертом». Гетман Скоропадский со своими «сечевыми стрельцами», немцы, англичане, французы, кавказские горцы и крымские татары, атаманы «зеленых» – с кем только не был готов сотрудничать «черный барон».Между тем, боевые действия в Крыму в 1920 году отчасти помешали Красной Армии нанести роковой удар по белополякам и взять Варшаву. Скорее всего, для Петра Врангеля к этому времени война уже приобрела характер некоего «действия ради действия». Он весьма смутно представлял себе будущее России в случае победы над большевиками – какая-то федерация с полунезависимыми образованиями украинцев, казаков, горцев.Зато Врангеля активно поддерживал Запад, понимая, что чем дольше Россию раздирает Гражданская война, тем более масштабный удар будет нанесен по российскому государству, тем сложнее стране будет возродить былую мощь.Разумеется, все сказанное не отменяет воинских качеств генерал-лейтенанта Петра Врангеля – героя Русско-японской и Первой мировой войн, получавшего награды не за штабную работу, а за кровь, пролитую им и его солдатами на полях сражений. Петр Врангель был интересной и трагичной фигурой бурного периода русской истории, которую есть за что уважать, но не стоит идеализировать.