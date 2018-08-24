Доллар - вон! В ФСВТС рассказали о переходе на расчеты в нацвалюте
Первыми претендентами на расчеты в национальных валютах по оборонным сделкам являются Китай, Индия и Турция, передает Интерфакс-АВН сообщение главы Федеральной службы по ВТС Дмитрия Шугаева.
По его словам, у России большой товарооборот с указанными странами. А чем солиднее товарооборот, тем легче перейти на расчеты в нацвалютах.
Шугаев отметил, что сегодня из-за американских санкций проявился очевидный факт: работать с долларами в сфере ВТС практически невозможно – банковская система эти платежи не пропускает, замораживает, блокирует и тому подобное.
Такая ситуация продолжаться не может. Россия и ее торговые партнеры ищут новые пути и находят их в переходе на расчеты в нацвалютах, добавил он.
Глава Федеральной службы напомнил, что страны-члены ОДКБ внутри организации давно уже работают в рублях. «По внутренним договорам о ВТС расчеты могут производиться только в рублях», и они так и производятся с первого дня, сказал Шугаев.
Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что Москва ищет альтернативу для доллара. По его словам, рассматривается возможность использования для расчетов по военным контрактам китайских юаней, индийских рупий, дирхамов и рублей.
По его словам, у России большой товарооборот с указанными странами. А чем солиднее товарооборот, тем легче перейти на расчеты в нацвалютах.
Шугаев отметил, что сегодня из-за американских санкций проявился очевидный факт: работать с долларами в сфере ВТС практически невозможно – банковская система эти платежи не пропускает, замораживает, блокирует и тому подобное.
Такая ситуация продолжаться не может. Россия и ее торговые партнеры ищут новые пути и находят их в переходе на расчеты в нацвалютах, добавил он.
Глава Федеральной службы напомнил, что страны-члены ОДКБ внутри организации давно уже работают в рублях. «По внутренним договорам о ВТС расчеты могут производиться только в рублях», и они так и производятся с первого дня, сказал Шугаев.
Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что Москва ищет альтернативу для доллара. По его словам, рассматривается возможность использования для расчетов по военным контрактам китайских юаней, индийских рупий, дирхамов и рублей.
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