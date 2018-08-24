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Доллар - вон! В ФСВТС рассказали о переходе на расчеты в нацвалюте

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Первыми претендентами на расчеты в национальных валютах по оборонным сделкам являются Китай, Индия и Турция, передает Интерфакс-АВН сообщение главы Федеральной службы по ВТС Дмитрия Шугаева.



По его словам, у России большой товарооборот с указанными странами. А чем солиднее товарооборот, тем легче перейти на расчеты в нацвалютах.


Шугаев отметил, что сегодня из-за американских санкций проявился очевидный факт: работать с долларами в сфере ВТС практически невозможно – банковская система эти платежи не пропускает, замораживает, блокирует и тому подобное.

Такая ситуация продолжаться не может. Россия и ее торговые партнеры ищут новые пути и находят их в переходе на расчеты в нацвалютах, добавил он.

Глава Федеральной службы напомнил, что страны-члены ОДКБ внутри организации давно уже работают в рублях. «По внутренним договорам о ВТС расчеты могут производиться только в рублях», и они так и производятся с первого дня, сказал Шугаев.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что Москва ищет альтернативу для доллара. По его словам, рассматривается возможность использования для расчетов по военным контрактам китайских юаней, индийских рупий, дирхамов и рублей.
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48 комментариев
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  1. Starover_Z Офлайн
    Starover_Z Сегодня, 11:04
    +16
    Опять "мусор" на ВО ! Это модераторы пропускают !
    В Федеральной службе по ВТС рассказали о переходе на расчеты в нацвалюте

    И тут же в статье:
    рассматривается возможность использования для расчетов по военным контрактам китайских юаней, индийских рупий, дирхамов и рублей.

    Статья в духе тем раздела "Экономика" - Вот будет, вот сделают вот ...вот ..
    Прогнозы пенсионерок у подъезда !
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 11:23
      +4
      Было бы так просто прейти на расчеты в нац.валюте, давно бы уже перешли.. статья не о чем..
      1. SSR Офлайн
        SSR Сегодня, 13:30
        +3
        Цитата: Svarog
        Было бы так просто прейти на расчеты в нац.валюте, давно бы уже перешли.. статья не о чем..

        АлРоса уже провела первые сделки в нац валютах с Индией и Китаем.
        "Телега" движется.
        1. Татьяна Онлайн
          Татьяна Сегодня, 14:42
          +1
          сегодня из-за американских санкций проявился очевидный факт: работать с долларами в сфере ВТС практически невозможно – банковская система эти платежи не пропускает, замораживает, блокирует и тому подобное.
          По этому поводу есть интересная информация. А именно.

          По данным на 16.01.2016 г. Ротшильды признали за собою влияние на 174 банка, при том, что стран-членов ООН 193. Ротшильды, по слухам, имеют неограниченное влияние во всех этих 174 странах, за исключением пяти. Но поскольку в список, однако, попали и банки, которыми Ротшильды не владеют, то это значит, что Ротшильды имеют на них какие-то иные рычаги влияния. Кого в списке только нет!
          До недавнего времени - на 1916 год - в мире было всего 5 независимых Госбанков, а, следовательно, и стран-членов ООН: Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Куба и Сирия. Относительно Ирана и Северной Кореи — точных данных нет, а статус непризнанных территорий во внимание не принимается.
          И тем не менее, в списке обнаружились: 14. НБ Республики Беларусь: 170. ЦБ Венесуэлы; 171. ГБ Вьетнама; 41. ЦБ Кубы.

          Я искала в списке "банков Ротшильдов" ЦБ России и прочие российские банки, но пока - на 16.01.2016 год – я их в списке так на нашла.

          Вот список этих банков*:

          *Условные обозначения:
          ЦБ – Центральный банк
          РБ - Резервный банк
          НБ – Национальный банк
          ГБ – Государственный банк
          ЦРБ – Центральный резервный банк
          НРБ –Национальный резервный банк
          ВФУ – валютно-финансовое управление
          ФРС – Федеральная резервная система

          1. Банк Афганистана; 2. Банк Албании; 3. Банк Алжира; 4. ЦБ Аргентины; 5. ЦБ Армении; 6. ЦБ Арубы; 7. РБ Австралии; 8. НБ Австрии; 9. ЦБ Азербайджанской Республики; 10. ЦБ Багамских островов; 11. ЦБ Бахрейна; 12. Банк Бангладеш; 13. ЦБ Барбадоса; 14. НБ Республики Беларусь; 15. НБ Бельгии; 16. ЦБ Белиза; 17. Бенин: ЦБ Западноафриканских государств; 18. Бермудские Острова: Бермудское Валютное Управление; 19. Королевское ВФУ Бутана; 20. ЦБ Боливии; 21. ЦБ Боснии и Герцеговины; 22. Банк Ботсваны; 23. ЦБ Бразилии; 24. Болгария: Болгарский НБ; 25. Буркина-Фасо: ЦБ Западноафриканских государств; 26. Банк Республики Бурунди; 27. НБ Камбоджи; 28. Пришел Роон: Банк Центральноафриканских государств; 29. Банк Канады-Banque du Canada; 30. ВФУ Каймановых Островов; 31. Центральноафриканская Республика: Банк Центральноафриканских государств; 32. Чад: Банк Центральноафриканских государств; 33. ЦБ Чили; 34. Народный банк Китая; 35. Колумбия: Банк Республики; 36. ЦБ Коморских островов; 37. Конго: Банк Центральноафриканских государств; 38. ЦБ Коста-Рики; 39. Кот-д'Ивуар: ЦБ Западноафриканских государств; 40. Хорватский НБ; 41. ЦБ Кубы; 42. ЦБ Кипра; 43. Чешская Республика: Чешский НБ; 44. НБ Дании; 45. ЦБ Доминиканской Республики; 46. Восточнокарибский Регион: Восточнокарибский ЦБ; 47. ЦБ Эквадора; 48. ЦБ Египта;49. ЦРБ Сальвадора; 50. Экваториальная Гвинея: Банк Центральноафриканских государств; 51. Банк Эстонии; 52. НБ Эфиопии; 53. Европейский Союз: Европейский ЦБ; 54. РБ Фиджи; 55. Банк Финляндии; 56. Банк Франции; 57. Габон: Банк Центральноафриканских государств; 58. ЦБ Гамбии; 59. НБ Грузии; 60. Германия: Deutsche Bundesbank; 61. Банк Ганы; 62. Банк Греции; 63. Банк Гватемалы; 64. Гвинея-Бисау: Центральный банк Западноафриканских государств; 65. Банк Гайаны; 66. ЦБ Гаити; 67. ЦБ Гондураса; 68.ВФУ Гонконга; 69. Венгрия: Мадьярский Банк Немзети; 70. ЦБ Исландии; 71. РБ Индии; 72. Банк Индонезии; 73. ЦБ Исламской Республики Иран; 74. ЦБ Ирака; 75. ЦБ и управление по финансовым услугам Ирландии; 76. Банк Израиля; 77. Банк Италии;
          78. Банк Ямайки; 79. Банк Японии; 90. ЦБ Иордании; 91. НБ Казахстана; 92. ЦБ Кении; 93. Банк Кореи; 94. ЦБ Кувейта; 95. НБ Кыргызской Республики; 96. Банк Латвии; 97. ЦБ Ливана; 98. ЦБ Лесото; 99. ЦБ Ливии; 100. ЦБ Уругвая; 101. Банк Литвы; 102. ЦБ Люксембурга; 103. ВФУ Макао; 104. НБ Республики Македонии; 105. ЦБ Мадагаскара; 106. РБ Малави; 107. ЦБ Малайзии; 108. Мали: ЦБ Западноафриканских государств; 109. ЦБ Мальты; 110. Банк Маврикия; 111. Банк Мексики; 112. НБ Молдовы; 113. Банк Монголии; 114. ЦБ Черногории; 115. Банк Марокко; 116. Банк Мозамбика; 117. Банк Намибии; 118. ЦБ Непала; 119. Банк Нидерландов; 120. Банк Нидерландских Антильских островов; 121. РБ Новой Зеландии; 122. ЦБ Никарагуа; 123. Нигер: ЦБ Западноафриканских государств; 124. ЦБ Нигерии; 125. ЦБ Норвегии; 126. ЦБ Омана; 127. ГБ Пакистана; 128. Банк Папуа-Новой Гвинеи; 129. ЦБ Парагвая; 130. ЦРБ Перу; 131. Филипп Пайнс: Филиппин; 132. НБ Польши; 133. Банк Португалии; 134. ЦБ Катара; 135. НБ Румынии; 136. НБ Руанды; 137. ЦБ Республики Сан-Марино; 138. ЦБ Самоа; 139. Валютное Агентство Саудовской Аравии; 140. ЦБ Западноафриканских государств; 141. НБ Сербии; 142. ЦБ Сейшельских островов;
          143. Банк Сьерра-Леоне; 144. ВФУ Сингапура; 145. НБ Словакии; 146. Банк Словении; 147. ЦБ Соломоновых островов; 148. РБ Южной Африки; 149. Банк Испании; 150. ЦБ Шри-Ланки; 151. Банк Судана; 152. ЦБ Суринама; 153. ЦБ Свазиленда; 154. Швеция: Sveriges Riksbank; 155. Швейцарский НБ; 156. НБ Таджикистана; 157. Банк Танзании; 158. Банк Таиланда; 159. Того: ЦБ Западноафриканских государств; 160. НРБ Тонги; 161. ЦБ Тринидада и Тобаго; 162. ЦБ Туниса; 163. ЦБ Турецкой Республики; 164. Банк Уганды; 165. НБ Украины; 166. ЦБ Объединенных Арабских Эмиратов; 167. Великобритания: Bank of England; 168. ФРС США, Федеральный РБ Нью-Йорка;
          169. РБ Вануату; 170. ЦБ Венесуэлы; 171. ГБ Вьетнама; 172. ЦБ Йемена; 173. Банк Замбии; 174. РБ Зимбабве.
          См. подробно - https://narod-novosti.com/diskussionnyj-klub/?p=rotshild-vyistroil-finansovyie-vojska
    2. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 11:25
      +3
      Опять "мусор" на ВО ! Это модераторы пропускают !

      Все нормально сказали. Юань - национальная валюта Китая, рупия - Индии и т.д. вот и хотят перейти на расчеты в национальных валютах. Т.е. в валютах тех стран, которые являются сторонами контракта, а в каких именно будут договариваться.
      1. jjj Онлайн
        jjj Сегодня, 11:37
        +1
        Если посмотреть как развиваются события последних лет, то можно увидеть, что идет постепенное движение по выходу ряда стран из долларовой финансовой системы. Причем для этого используются инициативы самих США. Фактически, Россия стоит в шаге от того, чтобы рубль стал суверенным и не зависел от количества долларов, поступивших в страну
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 11:56
          +4
          hi
          Цитата: jjj
          идет постепенное движение по выходу ряда стран из долларовой финансовой системы. Причем для этого используются инициативы самих США

          Я не экономист , но давеча читал интересную статью по поводу того , что доллар стал рисковой валютой для расчётов , причём именно благодаря политике США .
          1. AwaZ Офлайн
            AwaZ Сегодня, 12:13
            -5
            это вы слышали заявление туповатых российских чиновников. Кроме того что бы болтать- они все равно ничего не понимают . Так что не стоит на это обращать внимание.
            ОДнако для России доллар всегда был рисковой валютой , даже во времена СССР. Кроме всего прочего , тот самый СССР и создал евродоллар, который вроде бы позволил СССР отвязаться от доллара США в расчетах с европой , но который в конце концов и позволил американцам завладеть всем финансовым рынком мира.
            Сейчас откатить обратно уже не возможно . То есть для этого надо слишком многое разрушить.Никто на это не пойдет. Если только когда окончательно США раззорятся , но это не скоро очевидно.
            Однако все равно , все проблемы властей России в том что они ничего не желают делать. Плывя по течениюю они и нас затягивают в это болото...
            1. Genry Онлайн
              Genry Сегодня, 12:30
              +5
              Цитата: AwaZ
              тот самый СССР и создал евродоллар, который вроде бы позволил СССР отвязаться от доллара США

              В каком году ?
              Кто их эмитировал ?
              Или такого не было ?
              1. AwaZ Офлайн
                AwaZ Сегодня, 13:00
                0
                а вы почитайте историю английской банковской системы после второй мировой . Это не была какая то новая валюта, это был механизм торговли долларами без участия ( или хотя бы без контроля США) Придумали тему так то англичане , но именно участие в этой схеме СССР и позволило распространить ее повсеместно. Причем она до сих пор работает . Так называемые офшоры - как раз тот самый механизм
              2. AwaZ Офлайн
                AwaZ Сегодня, 13:05
                0
                хотя поговаривают все началось еще с банка созданного русскими эмигрантами а потом перекупленного советами. И уже после втрой мировой , когда возникли проблемы у английских банкиров , они все вместе и начали торговать баксами без участия США.
            2. maxim947 Онлайн
              maxim947 Сегодня, 12:34
              +2
              Awaz
              Вы пишите о туповатых чиновниках которые заявили, что доллар стал рискованной валютой. И вместе с тем сами резюмирует именно это...
              ОДнако для России доллар всегда был рисковой валютой

              Таким образом, если об этом заявляет чиновник - он туп, а если вы сами, то это некое откровение?))) Как вас понимать?
              Да и ваши выводы мягко сказать сомнительны.
              Ну а выводы всегда одни и те же, и не важно, что в данных вопросах вы некомпетентны, главное правительство плохое...
              1. AwaZ Офлайн
                AwaZ Сегодня, 13:11
                0
                у меня нет под рукой сейчас каких то доказательств моей версии. Да и столкнулся я с этой историей случайно и не сильно углублялся . Однако , однозначно очевидно , что заявления подобного рода для госчиновников - большая глупость, потому как для обычных клиентов , использование доллара ничем не опасно. ПРоблемы возникают у тех кто не хочет скакать под дудку американцев. Однако власти РФ вроде бы давно уже как будто бы работают по своей схеме и должны были давно понять что за это они начнут скоро получать проблемы. Но ничего не делали , от слова вообще. И вдруг заскакали.. и заговорили, хотя так же без какой то конкретики. Чисто на публику ...
                1. sogdy Онлайн
                  sogdy Сегодня, 15:13
                  0
                  Цитата: AwaZ
                  у меня нет под рукой сейчас каких то доказательств моей версии. Да и столкнулся я с этой историей случайно и не сильно углублялся .

                  Извините, не знаю, как к Вам обращаться, поскольку "ВалерИ" - женское имя.
                  Все восходит к Лиге Наций, к 1942 году, кагда САСШ навязало стандарт международных расчетов - "золотой доллар". Вот только золотой доллар вышел из обращения в 1961 году, де факто подмененный облигациями госзайма США. Рейган продавил усиление зависимости банков от бумажного доллара и самозарождение электронного доллара. Собственно, это и есть та "зависимость", которая сейчас есть.
                  Блокирование долговременных торговых контрактов, вызванное санкциями (собственно, то, чему так радуется наше Правительство) прекратило необходимость поддерживать дальнейшие расчеты в долларах - уже почти 40 лет не существующих золотых долларах!

                  Да, кстати, "расчет в нацвалютах" исчисляется по группам товаров и услуг в договаривающихся странах. Это на госуровне происходит уже более 5 лет. Валюта как таковая в таких расчетах не участвует. Сейчас формируется банковский сервис (включая гарантии! ибо банки) для мелких (мельче государства) торговцев.
          2. Zubr Онлайн
            Zubr Сегодня, 12:36
            +2
            hi
            Я тоже не экономист, но достаточно перевернул литературы что бы понять грабительские Наклонности ФРС. Мало того, что мы оплачиваем за транзакции в международной банковской системе долларами, мы на международном рынке платим долларами, продаём за доллары, вынуждены покупать доллар для взаиморасчетов. Даже Европа в расчётах использует доллар. Тем самым мы его укрепляем и сами же позволяем себя грабить и обесценивать свои национальные валюты. Сейчас Европа включила антисанкции против Ирана. И тоже начали проработку вопросов расчётов в национальных валютах. Я не знаю, когда будут созданы условия для проведения транзакций в нац валютах, но уверен на 100%, что первым будет сбербанк. Первая очередь из двух центров обработки данных уже в работе. Но данная тенденция мне очень нравится.
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 12:40
              +2
              Моё почтение hi
              Цитата: Zubr
              данная тенденция мне очень нравится.

              Солидарен и уверен что такое многим нравится , кроме адептов зелёных фантиков , есессна .
  2. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 11:04
    +3
    Долго запрягают. Впрочем. раньше б начали, раньше санкции получили.
    Финансовый мир он такой, не безопасный ваще, а по сути очень дикий!
    Ещё и политк вмешалась, так шо закономерно всё!
  3. Krasnodar Офлайн
    Krasnodar Сегодня, 11:07
    +6
    Александр Михеев сообщал, что Москва ищет альтернативу для доллара. По его словам, рассматривается возможность использования для расчетов по военным контрактам китайских юаней, индийских рупий, дирхамов и рублей

    Самое интересное, что курс между этими валютами будет устанавливаться по доллару. laughing
    1. ltc35 Офлайн
      ltc35 Сегодня, 11:35
      0
      К сожалению, пока так. Но раз уж об этом заговорили, то и до реальных механизмов смогут дойти.
      1. sogdy Онлайн
        sogdy Сегодня, 15:24
        0
        Цитата: ltc35
        К сожалению, пока так. Но раз уж об этом заговорили, то и до реальных механизмов смогут дойти.

        К сожалению, уже давно нет. Механизм отработан с первых лет Советской власти. Это те самые межправительственные соглашения, устанавливающие объем обмена товара и услуг на товары и услуги.
    2. jjj Онлайн
      jjj Сегодня, 11:39
      +4
      Курс может устанавливаться как угодно. Но сам доллар в цепочке будет физически отсутствовать
    3. askort154 Офлайн
      askort154 Сегодня, 12:31
      +1
      Krasnodar...Самое интересное, что курс между этими валютами будет устанавливаться по доллару.

      А ещё интереснее - тенденция увеличения количества стран желающих избавиться от гегемонии доллара и фьючерсных бумажек. Первый шаг длинного пути сделан.(Россия, Китай, Индия, Иран, Турция, Пакистан, Филлипины и даже Япония)
    4. SOF Онлайн
      SOF Сегодня, 13:53
      +1
      Цитата: Krasnodar
      Самое интересное, что курс между этими валютами будет устанавливаться по доллару.

      ....да, да....конечно же по нему....по зеленому......все же, в мире, идиёты - один ВЫ "гений".......
      good
    5. sogdy Онлайн
      sogdy Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: Krasnodar
      то курс между этими валютами будет устанавливаться по доллару.

      Нет, по товарной корзине. Неустойки - по золоту. Россию (как и Китай и Индию) таки бумажки не волнуют. Товар на товар.
  4. Дормидонт Офлайн
    Дормидонт Сегодня, 11:21
    +1
    Он сказал: "Поехали!!!" laughing
  5. bratchanin3 Офлайн
    bratchanin3 Сегодня, 11:22
    +6
    Я всё удивляюсь, как это СССР 80 лет обходился без американских долларов?
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 11:24
      +6
      Не обходилось. По вашему за границей за рубли все покупалось?
      1. jjj Онлайн
        jjj Сегодня, 11:39
        0
        Еще были экю
    2. AwaZ Офлайн
      AwaZ Сегодня, 12:15
      -1
      У СССР в одно время возникли проблемы с платежами в американских долларах. США что то где то начали блокировать. ТОгда СССР создал так называаеме евродоллары, посредствам которых расплачивались с Европой и некоторыми другими странами запада. Но в конце концов это окончательно посадило весь мир на баксы.
      1. Genry Онлайн
        Genry Сегодня, 12:41
        +1
        Цитата: AwaZ
        ТОгда СССР создал так называаеме евродоллары, посредствам которых расплачивались с Европой и некоторыми другими странами запада.

        Вообще-то СССР рассчитывался клиринговым рублём !!!
        Он имел золотое обеспечение.
        1. AwaZ Офлайн
          AwaZ Сегодня, 13:01
          -1
          почитайте историю английской банковской системы после 2 мировой
          1. sogdy Онлайн
            sogdy Сегодня, 15:30
            0
            Цитата: AwaZ
            почитайте историю английской банковской системы после 2 мировой

            Ничего, что в банковской системе существует далеко не только английская?
            Кстати, Ротшильды и Морганы - выходцы из германских земель. Английский банк представляют Дюпоны, которых сейчас и переваривают.
  6. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 11:23
    +4
    Указанные валюты привязаны к доллару и как это будет выглядеть при расчетах..Допустим один из заводов ВПК, получил многомиллиардный заказ в рупиях..Получил он эти рупии и что с ними он будет делать..? На рубли или на юани менять, тогда по какому курсу..
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 11:28
      +5
      Дело то не самих валютах а в том что эти платежи не смогут заблокировать. Штаты сами себе дали право отслеживать все транзакции в долларах по всему миру. А все банки обязанны эти данные им передавать.
    2. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 12:01
      0
      Цитата: parusnik
      ...что с ними он будет делать..?

      Можно взять на вооружение опыт СССР:
      Непосредственное государственное руководство внешнеторговым обменом осуществляет союзное министерство внешней торговли. Согласно Положению об этом министерстве (ранее наркомате) от 12 ноября 1923 (СУ 1923, № 108, ст. 1035), оно было создано «для руководства всей внешней торговой деятельностью Союза ССР на основе государственной монополии». За границей ему подведомственны торговые представительства СССР.

      Доллар - не панацея, а самая простая бумага, навязанная силовыми действиями миру. Это - кабала, из которой выход в одиночку чреват (Ирак, Ливия...). Россия в этом плане имеет ряд преимуществ перед другими странами - Россию нельзя завоевать силовыми методами. Но склонить некоторых членов из руководства очень даже можно, так как "страшно далеки они от народа..." belay
    3. dauria Онлайн
      dauria Сегодня, 12:03
      +2
      .Получил он эти рупии и что с ними он будет делать..?


      Тоже, что Алиэкспресс с Вашими рублями. Либо обменяет, либо купит товар за рубли. А вот доллар -это не скала непоколебимая, курс есть и у него . И как на нём скажется такое вот игнорирование в дальней перспективе ? Не сейчас, не сразу, а дальше ? Кому сейчас нужен эталон метра в Париже ? Нашли ж замену , да ещё какую.
      1. parusnik Офлайн
        parusnik Сегодня, 12:27
        0
        Кому сейчас нужен эталон метра в Париже ?
        ...А что метрическая система уже отменена? Не знал..В чем меряем ? В саженях, аршинах?
        1. sogdy Онлайн
          sogdy Сегодня, 15:36
          0
          Тот металлический брусок - "эталонный метр", сейчас представляет историческую ценность. Эталон метра установлен в части длины волны - воспроизводим в любой лаборатории.
          У меня есть эталонный полуметр wink но я же не в Париже...
  7. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 11:32
    +1
    это называется делать хорошую мину при плохой игре, детский сад какой то...
    1. sogdy Онлайн
      sogdy Сегодня, 15:38
      0
      Вы собственно о чем? Об амерах или о работе, которая проводится Россией на протяжении последних 100 лет, а последние 15 лет - совместно с группой стран?
  8. Boris55 Офлайн
    Boris55 Сегодня, 11:53
    +1
    Первыми претендентами на расчеты в национальных валютах по оборонным сделкам являются Китай, Индия и Турция, передает Интерфакс-АВН сообщение главы Федеральной службы по ВТС Дмитрия Шугаева.

    Всё по плану. Как только БРИКС с его НБР будет способен заменить наглосаксов с их ФРС - это будет сделано. Перенос центра управления Миром идёт и он не обратим.

    "...Новый банк развития (НБР) — международная финансовая организация, банк развития, который создан cтранами-членами БРИКС (Бразилия, Россия , Индия, Китай и ЮАР). Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

    Как отметил президент России Владимир Путин, РФ исходит из того, что НБР будет развивать финансирование проектов в национальных валютах стран БРИКС. По словам президента НБР Кундапура Каматха, на начальном этапе своей работы банк будет предоставлять финансирование для проектов в валютах его стран-участниц, поскольку это дает возможность сократить риски, связанные с колебаниями курсов валют...".
  9. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 11:55
    0
    Юани предпочтительнее, они хоть конвертируются в золото и прочее-то есть, на них можно покупать на международных биржах как золото, так и другую валюту. Остальные валюты несвободно конвертируемые, то есть надо еще найти брокера, который сможет, а главное-захочет обменять, например, те же рупии, на что-то типа,- доллара, при этом потери на курсе конвертации будут-ой-ой-ой.
  10. 23424636 Офлайн
    23424636 Сегодня, 11:59
    +4
    если сальдо торгового оборота с одной из этих стран стабильно положительное ,то опыт СССР по клиринговым валютам надо задействовать жаль что нынешние руководители банковской сферы да и тот же Кудрин эту систему знать не знали,познать не желают. Их учили в комнатах с зелеными долларовыми обоями ..
    1. AwaZ Офлайн
      AwaZ Сегодня, 12:17
      +1
      они и не знают скорее всего об этом. Учились то экономике по американским лекалам. Даже если и знают, это не те люди , которые будут отвязывать страну от доллара.
  11. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 12:24
    0
    Давно пора пододвинуть этот доллар.
  12. ender Офлайн
    ender Сегодня, 12:35
    +1
    первым претендентом является Венесуэла..
  13. _Ugene_ Онлайн
    _Ugene_ Сегодня, 12:40
    +2
    Эти разговоры на моей памяти лет 10 как минимум ведутся, а воз и ныне там. До сих пор нет прямой конвертации рубля в китайский юань, только через доллар.
  14. Aslan Mus Офлайн
    Aslan Mus Сегодня, 13:31
    +2
    Задайтесь вопросом почему до сих пор взаиморасчеты не перешли на нацвалюту, хотя об этом говорильня длится с десяток лет? Тот кто подписывал долгосрочные контракты меня поймут. Стороны контракта заинтересованы, чтобы валюта контракта была более-менее стабильна хотя бы до исполнения контракта. Я думаю, что понятие "более-менее стабильна" к рублю в наших реалиях неприемлема,...как в прочем и турецкая лира. Поэтому международные договоры заключаются в долларах, евро, фунтах, франках и этого не изменить, пока рубль не будет относительно устойчив. Единственный конкурент мировой четверке валют - это юань. Вот с юанем договариваться можно, что Китай и продемонстрировал, начав продавать нефть за свою валюту.