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В серию еще не скоро. Стали известны сроки испытаний БПЛА "Катран"

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Новейший беспилотник вертолетного типа "Катран", разрабатываемый в интересах российской армии, уже готовится к началу летных испытаний, сообщили в пресс-службе АО "Вертолеты России" в рамках форума "Армия-2018", проходящего в подмосковной Кубинке.

В серию еще не скоро. Стали известны сроки испытаний БПЛА "Катран"


Как пояснили специалисты холдинга, наземная часть испытаний новейшего беспилотника "Катран" завершается осенью этого года, после чего беспилотник приступает к программе летной части испытаний, которую планируется завершить в 2019 году. На идущем в настоящий момент этапе наземных испытаний проверку проходит пилотажно-навигационный комплекс, система управления двигателем, радиоканал и другие системы вертолета.


В пресс-службе холдинга отметили, что на сегодняшний день также прорабатываются несколько вариантов комплектации беспилотника. Среди вариантов рассматривается установка разведывательного оборудования, а также оснащение БПЛА различными видами и типами вооружений.

Беспилотный вертолет "Катран" выполнен по соосной схеме и способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки. Взлетная масса БПЛА - 490 кг, масса полезной нагрузки - 120 кг. Максимальная скорость - 130 км/час, время нахождения в воздухе 4 часа.

Беспилотник был впервые показан 9 мая этого года во время Парада Победы в Москве.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:39
    +2
    Беспилотник был впервые показан 9 мая этого года во время Парада Победы в Москве.

    ... было дело, провозили "Катрана"...времена меняются и всё больше роботизированно
  2. Комментарий был удален.
  3. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:57
    0
    Беспилотник был впервые показан 9 мая этого года во время Парада Победы в Москве.


    ... было дело, провозили "Катрана" по Красной Площади...времена меняются и всё больше роботизированной техники требуется в войска, полагаю и этот аппарат займёт свою нишу... ( добавляю к написанному т.к. инет вылетает)
  4. Morglenn Офлайн
    Morglenn Сегодня, 12:09
    +1
    Я вот не понимаю, а зачем его надо было показывать на параде,если он ещё даже не летает? Ну выпендривались бы уже когда он в серию запущен был бы уже и в войска поступать начал.Как обычно-бегут впереди паровоза,а потом в лужу садятся.Не удивлюсь,если случится так же как и с другими перспективными разработками:из каждого утюга будут кричать про "неимеющийаналоговвмире" ,а потом будут мямлить что он не нужен и в войсках и без него "всё хорошо"
    1. Чича сквад Онлайн
      Чича сквад Сегодня, 12:26
      +4
      Про информационное оружие слышали когда-нибудь? Это тот самый случай.
    2. barclay Офлайн
      barclay Сегодня, 12:45
      +1
      Цитата: Morglenn
      ,а потом будут мямлить что он не нужен и в войсках и без него "всё хорошо"

      От такого беспилотника вряд ли откажутся. Без БПЛА сейчас никуда. Тем более, что на этом есть возможность сделать ударный вариант, в которых у нас недостаток.
  5. ЗВС Офлайн
    ЗВС Сегодня, 13:13
    +1
    Одного понять не могу, какого рожна таскать по парадам аппарат, кидая дешевые понты, который даже не испытывался? На хрена этот дешевый спектакль?
    1. d1m1drol Офлайн
      d1m1drol Сегодня, 13:27
      0
      С языка снял, дешевый понт как в детстве говорили)
    2. _Ugene_ Онлайн
      _Ugene_ Сегодня, 13:38
      0
      в советское время разрабатывалось большое кол-во действительно современного вооружения, поэтому новинки были засекречены даже когда в войска уже шли, сейчас приходится делать вид что у нас много новейшего вооружения, от того и дешевые понты