В серию еще не скоро. Стали известны сроки испытаний БПЛА "Катран"

Новейший беспилотник вертолетного типа "Катран", разрабатываемый в интересах российской армии, уже готовится к началу летных испытаний, сообщили в пресс-службе АО "Вертолеты России" в рамках форума "Армия-2018", проходящего в подмосковной Кубинке.Как пояснили специалисты холдинга, наземная часть испытаний новейшего беспилотника "Катран" завершается осенью этого года, после чего беспилотник приступает к программе летной части испытаний, которую планируется завершить в 2019 году. На идущем в настоящий момент этапе наземных испытаний проверку проходит пилотажно-навигационный комплекс, система управления двигателем, радиоканал и другие системы вертолета.В пресс-службе холдинга отметили, что на сегодняшний день также прорабатываются несколько вариантов комплектации беспилотника. Среди вариантов рассматривается установка разведывательного оборудования, а также оснащение БПЛА различными видами и типами вооружений.Беспилотный вертолет "Катран" выполнен по соосной схеме и способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки. Взлетная масса БПЛА - 490 кг, масса полезной нагрузки - 120 кг. Максимальная скорость - 130 км/час, время нахождения в воздухе 4 часа.Беспилотник был впервые показан 9 мая этого года во время Парада Победы в Москве.