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Санкции перенесли...

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Американские санкции в отношении России, связанные с делом Скрипалей, вступят в силу 27 августа после публикации документа в федеральном регистре, передает РИА Новости сообщение Госдепа США.



По данным ведомства, уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие пакет санкций, уже подписано. Ожидается, что оно будет опубликовано 27 августа.


Ранее сообщалось, что первый пакет ограничений по делу Скрипалей вступит в силу 22 августа.

В начале текущего месяца Госдеп анонсировал новые антироссийские санкции из-за «применения Москвой» химического оружия в британском Солсбери. Первый пакет ограничений, о котором идет речь, предусматривает запрет поставок в РФ товаров двойного назначения. Второй должен быть более жестким: он затрагивает кредитование российских компаний, экспорт, импорт, а также может привести к понижению уровня дипломатических отношений.

В Москве назвали предлог для введения новых санкций надуманным и неприемлемым и пообещали принять зеркальные меры.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. В Лондоне в скором времени заявили, что к отравлению причастны российские спецслужбы. Москва это обвинение отвергает. Никаких конкретных доказательств, подтверждающих скоропалительные выводы британского правительства, до сих пор представлено не было.

Москва неоднократно требовала допустить российских специалистов к расследованию и пострадавшим, однако официальный Лондон все запросы проигнорировал.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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55 комментариев
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  1. Копчёный Онлайн
    Копчёный Сегодня, 11:44
    0
    А потом +3 месяца и новый пакет предложенный на выбор, который наконец то поставит точку в вопросе самостоятельности или нет, нашей страны. Историческое событие между прочим.
    1. Starover_Z Офлайн
      Starover_Z Сегодня, 12:00
      +1
      И ничего их не перенесли :
      Американские санкции в отношении России, связанные с делом Скрипалей, вступят в силу 27 августа после публикации документа в федеральном регистре, передает РИА Новости сообщение Госдепа США.

      Раз вписывают в официальный документ, то это надолго и уже никаких шуточек. Тут уж пора заканчивать ДАМу заниматься болтологией, а думать о зеркальных и ассиметричных мерах для США !
      1. Копчёный Онлайн
        Копчёный Сегодня, 12:06
        +5
        Как жить без доллара воспитанники ВШЭ НЕ ЗНАЮТ! Там такому тупо не учат. Соответственно, все разговоры об ответных действиях, БОЛТОЛОГИЯ.
        1. Идущий Офлайн
          Идущий Сегодня, 12:18
          +1
          Цитата: Копчёный
          А потом +3 месяца и новый пакет предложенный на выбор, который наконец то поставит точку в вопросе самостоятельности или нет, нашей страны. Историческое событие между прочим.


          Вот и посмотрим чего ,сколько и кто стоит.
          1. bulvas Онлайн
            bulvas Сегодня, 15:05
            -1
            Цитата: Идущий
            Цитата: Копчёный
            А потом +3 месяца и новый пакет предложенный на выбор, который наконец то поставит точку в вопросе самостоятельности или нет, нашей страны. Историческое событие между прочим.


            Вот и посмотрим чего ,сколько и кто стоит.



            Какие точки?

            Что вы еще хотите увидеть?

            Делается то, что можно делать, чтобы не сломать все, что было сделано.

            Вам мало того, что сейчас происходит в НАТО, между Турцией и США, Индией?

            То, что Германия с США ссорится

            То, что британцы со своими кузенами уже на откровенную ложь идут, перед всем миром показывают, что у них ничего нет, кроме лжи и провокаций,
            и все равно, ни чего не получается с нами сделать
            - считаете, это еще не самостоятельность?

            Думаете, только "пролив имени Сталина" или "Кузькина мать" покажет нашу силу?

            Предлагаете, по-голливудским сценариям действовать?


            Так у нас никто никогда не торопился дров наломать, вспомните Сталина - очень осторожно действовал и своего добивался


            Поставил минусы, за откровенную глупость
            hi


      2. spiriolla-45 Офлайн
        spiriolla-45 Сегодня, 14:49
        +2
        Нам нечем зеркально отвечать, кроме как разогнать либералов и менять экономическую и политическую идеологию управления государством. Но гарант наш на это не способен.
        1. bulvas Онлайн
          bulvas Сегодня, 15:18
          +1
          Цитата: spiriolla-45
          Нам нечем зеркально отвечать, кроме как разогнать либералов и менять экономическую и политическую идеологию управления государством. Но гарант наш на это не способен.


          Что означает ваше высказывание?

          Практически все стратегические предприятия и отрасли в руках государства.
          Контроль над недрами практически полный
          Деньги из США забрали

          Предлагаете, передать в управление государством парикмахерские, продуктовые магазины и ателье?
          Такси, сапожные мастерские... что еще?

          Что, по-вашему требуется сделать в стране?

      3. Комментарий был удален.
    2. maxim947 Онлайн
      maxim947 Сегодня, 12:48
      +1
      который наконец то поставит точку в вопросе самостоятельности или нет

      Что за точка, котая определяет нашу самостоятельность?
    3. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 12:54
      +3
      А где вы видели не самостоятельность России? Только не надо трогать 90 года.
    4. Пятница Офлайн
      Пятница Сегодня, 13:36
      -1
      Цитата: Копчёный
      А потом +3 месяца и новый пакет предложенный на выбор, который наконец то поставит точку в вопросе самостоятельности или нет, нашей страны. Историческое событие между прочим.

      Тест на самостоятельность уже провалили, когда Путина заставили ликвидировать отрасль с химическим оружием.
      1. Толстый Офлайн
        Толстый Сегодня, 15:11
        +2
        Цитата: Пятница
        когда Путина заставили ликвидировать отрасль с химическим оружием.

        Нельзя было не поставить "-". Запасы ликвидировали и слава богу. Меньше проблем стало с хранением отравы. Химическая промышленность, фармакологическое производство, войска РХВБЗ остались
  2. Николай Николаевич Онлайн
    Николай Николаевич Сегодня, 11:51
    +3
    Ну ни чего подождем , до 27 го, а то я спички, муку, соль чуть обратно в магазин не отнес... sad
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 12:03
      +7
      Николай , привет ! hi
      Цитата: Николай Николаевич
      а то я спички, муку, соль чуть обратно в магазин не отнес...

      А патроны ? wink
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 12:19
        +2
        Патроны даже не обсуждаются это в первую очередь. Добрый день! hi
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 12:24
          +2
          Доброго дня , Виктор ! hi
          Если помнишь такой фильм "Гремлины" , так там гремлин-профессор советовал вкладывать средства в консервы и патроны к дробовику . wassat
          1. Идущий Офлайн
            Идущий Сегодня, 12:31
            +1
            Вот вот скоро будем как в фильме ужасов ... laughing
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 12:38
              +2
              Цитата: Идущий
              скоро будем как в фильме ужасов

              Смотря какой пробы фильм . wink
              1. Идущий Офлайн
                Идущий Сегодня, 12:45
                +1
                Так нам не привыкать , мы везде выживем , а вот им ...
                1. bouncyhunter Онлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 12:57
                  +1
                  Цитата: Идущий
                  а вот им ...

                  Вот и штампуют они убежища от зомбяков и прочей нечисти . Одно слово : продукт факультативных курсов по этике . bully
                  1. Идущий Офлайн
                    Идущий Сегодня, 12:59
                    +1
                    Так они и войны выигрывают через Голливуд. lol
                    1. bouncyhunter Онлайн
                      bouncyhunter Сегодня, 13:12
                      +1
                      Цитата: Идущий
                      они и войны выигрывают через Голливуд.

                      Угу , и летают вне атмосферы неплохо . wink
                      1. Идущий Офлайн
                        Идущий Сегодня, 13:24
                        +1
                        А уж под водой сколько могут.
          2. 72jora72 Офлайн
            72jora72 Сегодня, 13:15
            +2
            Доброго дня , Виктор ! hi
            Если помнишь такой фильм "Гремлины" , так там гремлин-профессор советовал вкладывать средства в консервы и патроны к дробовику . wassat
            Две самые главные ценности постапокалептизма - еда и патроны..............
            1. Идущий Офлайн
              Идущий Сегодня, 13:26
              +1
              К сожалению , ничего не поменялось , так было во все времена.
            2. сайгон Онлайн
              сайгон Сегодня, 15:28
              0
              Ну и накой патроны ? Что государственные структуры исчезнут все и сразу ? А что станут делать уцелевшие войска и полиция ?
              Восстановят связь и начнут наводить порядок, причем в армейском его понимании пальбой по мародером ( владельцам патронов ) . Да и еду отберут и будут распределять централизованно .
      2. Николай Николаевич Онлайн
        Николай Николаевич Сегодня, 12:41
        +2
        Цитата: bouncyhunter
        А патроны ?

        hi Паша! Ты о чем? Я веру менять не собирался... lol Святое не отдам!!! angry
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 12:45
          +1
          Так я и не сомневался , просто хотел увидеть письменное подтверждение . good soldier
          1. Николай Николаевич Онлайн
            Николай Николаевич Сегодня, 14:33
            +1
            Цитата: bouncyhunter
            Так я и не сомневался , просто хотел увидеть письменное подтверждение . good soldier

            soldier drinks
  3. ultra Офлайн
    ultra Сегодня, 11:52
    0
    Больше санкций всяких и разных.Нам они только на пользу.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 11:56
      +3
      Цитата: ultra
      Больше санкций всяких и разных.Нам они только на пользу.

      И какая вам польза от них?
      1. ultra Офлайн
        ultra Сегодня, 11:58
        0
        А вы слепой?
    2. Копчёный Онлайн
      Копчёный Сегодня, 11:58
      +1
      Санкции затрагивают бизнес влиятельных людей, это чревато проблемами для страны. Они не все мужи державные.
      1. ultra Офлайн
        ultra Сегодня, 12:00
        +2
        Цитата: Копчёный
        Они не все мужи державные

        Вот и замечательно!Кто не "державные" за бугор свалят и это только на пользу государству.
      2. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 12:07
        +2
        Санкции, ограничения затормозят и так еле ползущее развитие\восстановление очень важных отраслей, проектов и т.д.
        Пострадают и богатеи (не долго), а отвечать\ компенсировать будут за счёт нас с вами! Вот радости то!!!
        Если б все вместе мобилизовались, пошли на издержки, кому что по силам!!! Можно было б и не ворчать, так как ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО, а так нам все "шишки", а другим просто "пряников" поменьше .... вот уж равноценное получается!
        Тфу, буржуины\баре проклятые, вечно на "холопьем горбу" выехать стараются.
        1. ultra Офлайн
          ultra Сегодня, 12:18
          +1
          Цитата: rocket757
          Санкции, ограничения затормозят и так еле ползущее развитие\восстановление очень важных отраслей, проектов и т.д.

          Давайте не будем заниматься словоблудием.Что,как и насколько "затормозили"санкции?
    3. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 12:02
      +4
      Приведите пример "пользы"?В магазинах цены упали?Рабочих мест стало больше чем претендентов на эти места?Полно отечественной техники как на дорогах,так и на производстве?
      1. ultra Офлайн
        ultra Сегодня, 12:21
        -1
        Цитата: 210окв
        Приведите пример "пользы"?В магазинах цены упали?Рабочих мест стало больше чем претендентов на эти места?

        Ещё раз повторяю -словоблудие минус!Как,что и насколько затормозили санкции?
        1. 210окв Офлайн
          210окв Сегодня, 12:29
          +3
          Затормозили проекты кредитуемые банками,завязанными на внешнем кредитовании.Вы что,считаете что санкции добавили денег в стране?Например предприятие на котором я работаю попало в довольно жесткую ситуацию-оборудование сплошь немецкое и АСУ ТП "Сименс" как продукт двойного назначения нам отрезали.Было бы замечательно если стояло бы отечественное,но его нет такого качества.Это маленький пример.И таких производств тысячи.Да,и Вы не ответили на мой вопрос-какая польза нам от санкций?Импортозамещение?Я его пока не вижу.Недавно был пример одной нашей очень крупной компании которой пришлось упрашивать снять санкции.
          1. ultra Офлайн
            ultra Сегодня, 12:37
            +1
            По первому пункту пострадали банки которые брали деньги на западе по 7%,а кредитовали промышленность по 20%,по второму пункту,денег в стране и так девать некуда весь вопрос в эффективном их использовании.А это уже вопрос к экономическому блоку правительства и минфину.А по вашим страданиям с Сименсом,когда санкций не было отечественное производство сильно развивалось и в каком месте если не секрет?
            1. 210окв Офлайн
              210окв Сегодня, 12:43
              +4
              Отечественное производство как находилось в стагнации,к сожалению,так и находится.Только теперь появилась очень большая вероятность "дворцового переворота"..Денис"Копченый" справедливо заметил что " не все мужи ,которым за державу обидно".Я бы двумя руками был за "больше санкций разных" если бы не наше правительство.Да,и до санкций у нас не было на производстве такого головняка с немцами.Я совершенно согласен с тем что промоборудование у нас должно быть в основном отечественное..Только не мы решаем,а хозяева.
              1. ultra Офлайн
                ultra Сегодня, 13:16
                0
                Цитата: 210окв
                Отечественное производство как находилось в стагнации,к сожалению,так и находится.

                А я вам о чём?У правительство молится на банкиров,постоянные вливания в банковскую систему и латание бюджетных дыр за счёт населения.
          2. igorbrsv Онлайн
            igorbrsv Сегодня, 15:35
            0
            У нас тут сименс ниче так работает и не жужжит
        2. _Ugene_ Онлайн
          _Ugene_ Сегодня, 12:34
          +4
          Девальвация рубля в 2 раза, повышение пенсионного возраста, увеличение ндс. Вы считаете Путин пошёл на все эти очень непопулярные у народа меры просто так? Это именно последствия санкций, не тех которые только что ввели, а тех которые уже несколько лет действуют. Нам в СМИ усиленно втюхивают идею что санкции это почти благо для нас, народ хавает эту туфту с удовольствием.
          1. ultra Офлайн
            ultra Сегодня, 13:20
            0
            Цитата: _Ugene_
            Девальвация рубля в 2 раза, повышение пенсионного возраста, увеличение ндс. Вы считаете Путин пошёл на все эти очень непопулярные у народа меры просто так? Это именно последствия санкций, не тех которые только что ввели, а тех которые уже несколько лет действуют.

            20 лет в стране нет внятной промышленной политики от этого и все беды и санкции тут если и играют роль то совсем мизерную.
  4. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 12:01
    +2
    Умеют Штаты делать себе врагов. Пилят сразу по несколько ножек на своей табуретке.
  5. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:01
    +3
    ... как сказал один политический обозреватель по ТВ - мерикатосы так заняты борьбой с Россией, что им нет до нас ни какого дела.. request . подразумевает их внутрипартийные разборки, а тут ещё и трамп снова влетел по девочкам, по старым делам, опять зрада... bully
  6. Monster_Fat Офлайн
    Monster_Fat Сегодня, 12:01
    +2
    пообещали принять зеркальные меры.

    Интересно какие? winked
    1. Грибок Онлайн
      Грибок Сегодня, 12:07
      +1
      Жахнут по вам как-нибудь да и всё
    2. parusnik Офлайн
      parusnik Сегодня, 12:20
      +1
      Интересно какие?
      ...Взяли в заложники пенсионеров и пообещали уничтожать по одному пока санкции не отменят...
  7. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:06
    +1
    Санкции перенесли...Сегодня, 11:42

    ... так и чего теперь нам делать? request bully ... чего то непорядок царит в мерикатосовских кабинетах... laughing
  8. mikh-korsakov Офлайн
    mikh-korsakov Сегодня, 12:09
    +1
    Цитирую: В Москве назвали предлог для введения новых санкций надуманным и неприемлемым и пообещали принять зеркальные меры. Во-первых, что значит надуманный предлог? Есть только два вида предлогов - правдивый и лживый. Во-вторых, зеркальные меры ответа - это как? Запретят американским банкам заключать сделки в рублях? Ну уж тогда точно кырдык Америке наступит (ирония)
    1. Monster_Fat Офлайн
      Monster_Fat Сегодня, 12:38
      0
      Запретят американским банкам заключать сделки в рублях?

      А вы знаете, в этом "что-то есть". Дело в том, что ЦБ РФ деньги не только продает банкам для последующего обращения но и торгует рублями на биржах-продает рубли международным валютным спекулянтам-брокерам, которые в свою очередь продают их желающим-ну там купить что-то, налог заплатить и пр. Эти брокеры-валютные спекулянты вносят довольно значительный вклад в волатильность (нестабильность) рубля. Так вот уход от продаж рубля через биржу позволит ЦБ с одной стороны укрепить курс рубля, с другой повысить его стабильность и лишит американцев и прочих заинтересованных лиц через валютных спекулянтов давить на рубль, а в целом на экономику и политику России.
  9. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 12:23
    +1
    Санкции перенесли...видимо дали время тем, против кого они направлены,уладить свои дела, что бы не больно ударили...
    1. igorbrsv Онлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:38
      0
      Того же мнения. Примерно как "Держите меня семеро"
  10. 72jora72 Офлайн
    72jora72 Сегодня, 13:21
    0
    Цитата: rocket757
    Санкции, ограничения затормозят и так еле ползущее развитие\восстановление очень важных отраслей, проектов и т.д.
    Нельзя затормозить то чего нет......