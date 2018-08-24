Санкции перенесли...
Американские санкции в отношении России, связанные с делом Скрипалей, вступят в силу 27 августа после публикации документа в федеральном регистре, передает РИА Новости сообщение Госдепа США.
По данным ведомства, уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие пакет санкций, уже подписано. Ожидается, что оно будет опубликовано 27 августа.
Ранее сообщалось, что первый пакет ограничений по делу Скрипалей вступит в силу 22 августа.
В начале текущего месяца Госдеп анонсировал новые антироссийские санкции из-за «применения Москвой» химического оружия в британском Солсбери. Первый пакет ограничений, о котором идет речь, предусматривает запрет поставок в РФ товаров двойного назначения. Второй должен быть более жестким: он затрагивает кредитование российских компаний, экспорт, импорт, а также может привести к понижению уровня дипломатических отношений.
В Москве назвали предлог для введения новых санкций надуманным и неприемлемым и пообещали принять зеркальные меры.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. В Лондоне в скором времени заявили, что к отравлению причастны российские спецслужбы. Москва это обвинение отвергает. Никаких конкретных доказательств, подтверждающих скоропалительные выводы британского правительства, до сих пор представлено не было.
Москва неоднократно требовала допустить российских специалистов к расследованию и пострадавшим, однако официальный Лондон все запросы проигнорировал.
По данным ведомства, уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие пакет санкций, уже подписано. Ожидается, что оно будет опубликовано 27 августа.
Ранее сообщалось, что первый пакет ограничений по делу Скрипалей вступит в силу 22 августа.
В начале текущего месяца Госдеп анонсировал новые антироссийские санкции из-за «применения Москвой» химического оружия в британском Солсбери. Первый пакет ограничений, о котором идет речь, предусматривает запрет поставок в РФ товаров двойного назначения. Второй должен быть более жестким: он затрагивает кредитование российских компаний, экспорт, импорт, а также может привести к понижению уровня дипломатических отношений.
В Москве назвали предлог для введения новых санкций надуманным и неприемлемым и пообещали принять зеркальные меры.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. В Лондоне в скором времени заявили, что к отравлению причастны российские спецслужбы. Москва это обвинение отвергает. Никаких конкретных доказательств, подтверждающих скоропалительные выводы британского правительства, до сих пор представлено не было.
Москва неоднократно требовала допустить российских специалистов к расследованию и пострадавшим, однако официальный Лондон все запросы проигнорировал.
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