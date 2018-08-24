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Деньги есть, но мало! ВМС США начали восстанавливать палубную авиацию

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Американские Военно-морские силы запустили программу восстановления палубной авиации, большая часть которой находилась в состоянии условной боеготовности из-за недофинансирования, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com.

Деньги есть, но мало! ВМС США начали восстанавливать палубную авиацию


Недавно командование ВМС США отчиталось о существенном улучшении боеготовности палубной авиации. Из-за хронического недофинансирования американского флота, в прошлом году в состоянии боеготовности находилась только треть истребителей F/A-18 Super Hornet ВМС США. В этом году положение удалось исправить, по данным на август 2018 года, уже почти половина из 546 палубных боевых самолётов готова к выполнению боевых задач.


Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что при вступлении в должность "был неприятно поражен" низкой боеготовностью американского флота по причине отсутствия средств на закупку запчастей и техобслуживание корабельного состава и авиации. Он добавил, что в настоящее время финансирование "улучшилось", но "до выхода из кризиса еще далеко", так как основная масса техники уже устаревает, а денег на поддержание ее в исправном состоянии требуется много.

Ранее сообщалось, что только в этом году только на запчасти для истребителей F/A-18 Super Hornet ВМС США было выделено $427 млн. Также запущена программа по продлению срока службы Super Hornet, в рамках которой лётный ресурс самолётов будет увеличен с 6000 до 9000 часов. Планируется, что после модернизации обновленные самолеты прослужат еще 10-15 лет.
Использованы фотографии:
defensenews.com
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31 комментарий
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 12:04
    +2
    Ай как не вовремя !
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 12:19
      +2
      Трамп же на днях подписал новый закон о выделении средств на оборонку на следующий год.

      39.5 млрд. пойдут на приобретение 413 новых самолётов.

      Наибольшее выделение средств под один тип составит 7.6 млрд. долларов:
      48 Ф-35А для ВВС (4.2 млрд)
      20 Ф-35В для USMC (2.3 млрд)
      9 Ф-35С для ВМФ ( 1.1 млрд)

      В целом сумма на новые самолёты упала на 10.3% по сравнению с прошлым годом.

      ВМС всего получает 119 новых ЛА в том числе 24 Суперхорнета F/A-18, десять Р-8А Посейдон, восемь СН-53К Королевский Стэллион.

      ВВС получает 2.4 млрд на покупку 15 танкеров КС-46.

      В документах отмечено 144 миллиона долларов на программу замены А-10. Отмечается, что Трамп на эту программу просил в два раза меньше.
      1. Ратник с пулеметом Офлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 12:56
        +3
        любители дербана там не хуже наших судя по всему,при таких бюджетах жаловаться на нехватку(вы слишком много кушать,в смысле зажрались)
        1. jjj Онлайн
          jjj Сегодня, 15:29
          0
          Видимо у Штатов подошла пора переходить на производство кастрюлек
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:04
    +4
    Из-за хронического недофинансирования американского флота

    ... А куда же идёт тогда их бабло?!??, в смысле военный бюджет... bully ... воруют похлеще наших начальничков?...
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 12:08
      +4
      Серёга , приветствую ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      воруют похлеще наших начальничков?...

      Да нет , у них это зовётся "освоение бюджета согласно потребностям" . wink
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:13
        +2
        Моё тебе, Паша! hi ... таки да, апетит приходит во время еды, а если у мерикатосов - то и после еды не пропадает.. bully
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 12:19
          +3
          Цитата: a.s.zzz888
          у мерикатосов - то и после еды не пропадает.

          Это точно - булемия у них . yes
          1. Идущий Офлайн
            Идущий Сегодня, 12:26
            +2
            Они весь мир хотят сожрать , похоже подавятся.
            1. bouncyhunter Онлайн
              bouncyhunter Сегодня, 12:30
              +3
              Цитата: Идущий
              похоже подавятся.

              Давно пора ...
              1. Идущий Офлайн
                Идущий Сегодня, 12:32
                +2
                Пора им помогать , хотя они сами уже с тормозов сорвались ...
                1. bouncyhunter Онлайн
                  bouncyhunter Сегодня, 12:36
                  +2
                  Цитата: Идущий
                  Пора им помогать , хотя они сами уже с тормозов сорвались ...

                  Согласен , а то в данном случае поговорка "хочешь помочь - не мешай" точно не работает ... sad
                  1. Идущий Офлайн
                    Идущий Сегодня, 12:43
                    +1
                    Похоже , что из желающих уже очередь. lol
        2. Ратник с пулеметом Офлайн
          Ратник с пулеметом Сегодня, 12:57
          +1
          что с них взять кадавры))
    2. Гаргантюа Онлайн
      Гаргантюа Сегодня, 12:19
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      А куда же идёт тогда их бабло?!??, в смысле военный бюджет..

      Слышал, что половина их военного бюджета уходит на выплату зарплат военнослужащим. Почему так много? Потому, что у них полностью контрактная армия. Не знаю сколько они тратят на содержание своих зарубежных баз, но, видимо, тоже очень много, учитывая их огромное количество.
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 12:21
        +2

        Слышал, что половина их военного бюджета уходит на выплату зарплат военнослужащим. Почему так много? Потому, что у них полностью контрактная армия. Не знаю сколько они тратят на содержание своих зарубежных баз, но, видимо, тоже очень много, учитывая их огромное количество.

        ... т.е выражаясь бухгалтерским языком военный бюждет не сбалансирован?... тогда это их проблемы... good
        1. jjj Онлайн
          jjj Сегодня, 15:32
          0
          Неделю назад приводились данные, что на приобретение нового оружия США тратят не более 15 процентов бюджета. Остальное идет на содержание вооруженных сил и рентабельность соответствующих структур. Получается, что в реальном выражении Россия тратит непосредственно на оборону больше
  3. voyaka uh Офлайн
    voyaka uh Сегодня, 12:07
    +2
    До 2021 года Хорнеты будут единственными палубниками.
    F-35C получит начальную боевую готовность к конце этого года.
    И начнут формирование двух первых эскадрилий. Которые будут базироваться на
    Карл Винсон. Вначале на каждом авианосце планируется одна эскадрилия Ф-35 и три Ф-18.
    Потом соотношение станет - две и две.
    1. NN52 Офлайн
      NN52 Сегодня, 12:18
      +1
      Так ещё и летного состава не хватает у них...
      Они то его где так быстро возьмут....
  4. Machete Офлайн
    Machete Сегодня, 12:10
    +3
    Мда...
    700 ярдов в год кому-то под хвост.
    А пол-армии не готово к бою.
    И почти нет нового оружия, кроме Ф-35, авианосца и эсминцев, фактически нет ничего нового.
    Техника, которая будет воевать: танки, БТР, БМП, фронтовая авиация, стрелковка и РВСН - старьё.

    Вот это распыл средств. Ещё бы: 800 баз содержать бесполезных.
    1. Владыка Ситх Офлайн
      Владыка Ситх Сегодня, 12:31
      +2
      Приветствую, да потому что лишь 8% идет на модернизацию и закупку новой техники. Остальное на зарплаты, страховки, ГСМ, боеприпасы и расходные материалы, финансирование баз по всему миру.
    2. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 12:49
      -2
      Баз уже в несколько раз меньше. Ваши сведения устарели. Обама закрыл кучу военных баз.
      Почему нет ничего нового? Поколение КР они обновляют. Ракеты ПРО тоже новые. Подводные лодки идут новые. БПЛА - новое поколение.
      На танки поголовно ставят КАЗы. Новый БМП Страйкер. Хамви заменяют. Винтовки в пехоте заменяют на немецкие.
      РЗСО - все НУРЫ заменяют на УР. Все поколение грузовиков снабжение Ошкош - новое.
      Как-раз у американцев - самая инновационная армия, быстрые обновления или апгрейды техники.
  5. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 12:29
    +1
    Все не успокаиваются янки....все всегда им мало и мало, захлебнетесь когда нибудь....сидели бы тихо у себя за океаном занимались бизнесом и снимали свои Голливудские фильмы.........история такие державы наказывает.
  6. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 12:30
    +2
    Как я уже говорил, меня всегда радовали вопли либерастов, мол, "В России воруют!"... Ну, это правда. Но вывод-то у них вечно - "вон, посмотрите на США!" laughing Ну, посмотрели. Да, по сравнению с ними, у нас - воровать не умеют wassat
  7. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:34
    +1
    Привет такой большой унитазам за $7600 и прочим раздутым расходам.
  8. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 12:36
    0
    Денег мало...Радоваться или огорчаться за состояние американских ВМС США..? Они же наши партнеры, как заявляет наше правительство..
  9. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:36
    +1
    Цитата: Jerk
    Ну, посмотрели. Да, по сравнению с ними, у нас - воровать не умеют

    -----------------------------
    За Пентагоном числятся неподтвержденные документами расходы в размере, внимание, $ 8 трлн, почти треть госдолга США. laughing
    1. voyaka uh Офлайн
      voyaka uh Сегодня, 12:54
      -2
      Эти деньги не попадают в карманы американских генералов и адмиралов. В отличие от некоторых других стран. wink
      1. Толстый Офлайн
        Толстый Сегодня, 14:36
        +1
        Цитата: voyaka uh
        Эти деньги не попадают в карманы американских генералов и адмиралов. В отличие от некоторых других стран. wink

        А Ирангейт, скандал 1986? Не знали или в памяти стерся? Израиль там и свой гешефт поимел однако. Довольно много американских офицеров под суд попало за различные "злоупотребления", после службы в инспекциях по СНВ-2. Без особого шума в прессе (наверно политического заказа не было).
        Воруют многие, не все попадаются.
  10. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:05
    +2
    Цитата: voyaka uh
    Эти деньги не попадают в карманы американских генералов и адмиралов. В отличие от некоторых других стран.

    ---------------------
    Лёша, есть офигенный фильм "Конвоиры"(1994 год) с Эрикой Элиньяк, где показано, как простой морской каптёр тырит у государства на Порш и загородный дом влёгкую. Заметьте, это продукция Голливуда, а не Одесской киностудии.
  11. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 14:33
    0
    Цитата: Altona
    Лёша, есть офигенный фильм "Конвоиры"(1994 год) с Эрикой Элиньяк, где показано, как простой морской каптёр тырит у государства на Порш и загородный дом влёгкую. Заметьте, это продукция Голливуда, а не Одесской киностудии.

    Тссс не мешайте ему пропаганду отрабатывать. Им в последнее время совсем не сладко.