Российским БЛА «Орион» заинтересовались ближневосточные страны
Представитель российской компании «Кронштадт» сообщил о возможной поставке комплексов воздушной разведки «Орион-Э» в страны Ближнего Востока, пишет еженедельник Defense News.
Скорее всего, «Орион» приобретут две страны – Сирия и Египет, говорится в комментарии эксперта по российской военной робототехнике Сэмюэля Бендетта.
По его словам, Россия и Сирия уже имеют довольно близкие отношения, поэтому никаких вопросов по этой сделке не возникает. Что же касается Египта, то он, вероятно, хочет дистанцироваться от «ненадежных китайских технологий» и «не оказаться в плену» американского военного импорта.
Кроме того, недавно Москва объявила о более тесном сотрудничестве с Ливаном. Ирак также стал импортировать гораздо больше российских вооружений. Среди потенциальных покупателей эксперт также видит и Объединенные Арабские Эмираты.
Россия стремится завоевать новые рынки БЛА, но при этом понимает, что ей придется конкурировать с именитыми производителями из США и Израиля.
По данным Бендетта, экспортная версия «Ориона» может находиться в воздухе до 24 часов и подниматься на высоту 8 тыс. метров. Скорость горизонтального полета – до 200 км/час. Максимальная взлетная масса беспилотника – 1000 кг. Вес полезной нагрузки – 200 кг, что дает возможность доработать беспилотник до боевой версии.
Скорее всего, «Орион» приобретут две страны – Сирия и Египет, говорится в комментарии эксперта по российской военной робототехнике Сэмюэля Бендетта.
По его словам, Россия и Сирия уже имеют довольно близкие отношения, поэтому никаких вопросов по этой сделке не возникает. Что же касается Египта, то он, вероятно, хочет дистанцироваться от «ненадежных китайских технологий» и «не оказаться в плену» американского военного импорта.
Кроме того, недавно Москва объявила о более тесном сотрудничестве с Ливаном. Ирак также стал импортировать гораздо больше российских вооружений. Среди потенциальных покупателей эксперт также видит и Объединенные Арабские Эмираты.
Россия стремится завоевать новые рынки БЛА, но при этом понимает, что ей придется конкурировать с именитыми производителями из США и Израиля.
По данным Бендетта, экспортная версия «Ориона» может находиться в воздухе до 24 часов и подниматься на высоту 8 тыс. метров. Скорость горизонтального полета – до 200 км/час. Максимальная взлетная масса беспилотника – 1000 кг. Вес полезной нагрузки – 200 кг, что дает возможность доработать беспилотник до боевой версии.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter