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Российским БЛА «Орион» заинтересовались ближневосточные страны

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Представитель российской компании «Кронштадт» сообщил о возможной поставке комплексов воздушной разведки «Орион-Э» в страны Ближнего Востока, пишет еженедельник Defense News.



Скорее всего, «Орион» приобретут две страны – Сирия и Египет, говорится в комментарии эксперта по российской военной робототехнике Сэмюэля Бендетта.


По его словам, Россия и Сирия уже имеют довольно близкие отношения, поэтому никаких вопросов по этой сделке не возникает. Что же касается Египта, то он, вероятно, хочет дистанцироваться от «ненадежных китайских технологий» и «не оказаться в плену» американского военного импорта.

Кроме того, недавно Москва объявила о более тесном сотрудничестве с Ливаном. Ирак также стал импортировать гораздо больше российских вооружений. Среди потенциальных покупателей эксперт также видит и Объединенные Арабские Эмираты.

Россия стремится завоевать новые рынки БЛА, но при этом понимает, что ей придется конкурировать с именитыми производителями из США и Израиля.

По данным Бендетта, экспортная версия «Ориона» может находиться в воздухе до 24 часов и подниматься на высоту 8 тыс. метров. Скорость горизонтального полета – до 200 км/час. Максимальная взлетная масса беспилотника – 1000 кг. Вес полезной нагрузки – 200 кг, что дает возможность доработать беспилотник до боевой версии.
Использованы фотографии:
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15 комментариев
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  1. _Ugene_ Онлайн
    _Ugene_ Сегодня, 12:41
    -1
    он, вероятно, хочет дистанцироваться от «ненадежных китайских технологий»
    посмеялся на славу, у китайцев технологии ненадежные а у нас надежные, особенно в области БЛА и электроники которую эти БЛА несут
    1. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 12:51
      +1
      А у России *ненадежная* военная электроника? Смешно
      1. rudolff Офлайн
        rudolff Сегодня, 13:19
        +4
        Поищите в инете видео с демонстрацией электронной платы "черного ящика" сбитого турками в Сирии нашего Су-24. Смешно не будет.
  2. Сармат Саныч Онлайн
    Сармат Саныч Сегодня, 12:45
    +2
    Хорошая фирма "Кронштадт". Когда-то с "Транзасом" до 2011-го работал, потом от них "Кронштадт" отпочковался.
    1. askort154 Офлайн
      askort154 Сегодня, 13:17
      +2
      Сармат Саныч....Хорошая фирма "Кронштадт".

      Есть инфа. Сейчас они разрабатывают "Орион-2".
      Взлётная масса - 5 т.
      Полезная нагрузка - 1т.
      Т полёта до 24 час.
      Размах крыльев - 36 м.
      Потолок -12 км.
      1. dauria Онлайн
        dauria Сегодня, 13:50
        0
        Размах крыльев - 36 м.


        Может, крыла ( в единственном числе) ?Это когда жареную курицу делят, там 2 крыла. wink
      2. san4es Онлайн
        san4es Сегодня, 15:36
        0
        Цитата: askort154
        ....Есть инфа. Сейчас они разрабатывают "Орион-2".
        Взлётная масса - 5 т.
        [center]
  3. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 12:48
    0
    Это хорошо, что страны Ближнего Востока, не могут самостоятельно разрабатывать БЛА...
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 13:21
      0
      Не хотят разрабаты, им проще купить.
  4. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 13:00
    0
    Цена, эффективность как?
    Ладно, берут хорошо, а потроха у "птички" чьи?
    1. Genry Онлайн
      Genry Сегодня, 13:03
      +1
      Цитата: rocket757
      берут хорошо, а потроха у "птички" чьи?

      На экспорт, хоть от папуасов.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 13:18
        0
        Самоё центровое должно быть своё, как раньше .... периферия, да хоть откуда, если цена-качество подходящее.
      2. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 13:18
        +1
        На данный момент у Ориона все кмплектующие российские. hi
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 14:25
          0
          То шо делается в Китае по заказу наших фирм , а потом лепится значок сделано у нас ..... меня не вдохновляет!
          Кстати, даж если какое то тех задание выдают наши заказчики, а разрабатывается и изготавливается где то там, эт тож на НАШЕ не тянет!
          Я работал на производствах и знаю, что когда братцы болгары, например, собирали изделие с нуля, но по НАШЕЙ технологии, по НАШЕЙ тех документации, это было НАШЕ изделие, разработка.
          Ладно, пока так, но с эти стоит заканчивать.
          Мы высоко-технологическая держава или погулять вышли?
  5. san4es Онлайн
    san4es Сегодня, 15:40
    0
    Скорее всего, «Орион» приобретут две страны – Сирия и Египет, говорится в комментарии эксперта...