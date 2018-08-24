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В Киеве прошел военный парад в честь 27-ой годовщины независимости

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На Украине сегодня отмечают День Независимости. По данному случаю в Киеве назначен военный парад, во время которого украинская власть покажет все "достижения" украинской армии, которых удалось добиться за четыре с половиной года послемайданного правления.

В Киеве прошел военный парад в честь 27-ой годовщины независимости


Военный парад открыл президент Украины Петр Порошенко, который процитировал отрывок из "Марша украинских националистов", текст которого был утвержден "Организацией украинских националистов"* (запрещена в России) в 1932 году в качестве гимна ОУН*.


Далее в своем выступлении украинский президент поздравил всех украинцев с 27-ой годовщиной независимости Украины, добавив, что страна "пережила испытание войной и экономическим кризисом, но выстояла и нарастила крепкие мышцы". Далее он призвал "положить конец зависимости от русской церкви и российской империи", а также пообещал внести в Раду законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины вступить в НАТО и ЕС.

Примечательно, что во время выступления Порошенко в обморок упал один из солдат почетного караула и это не первый случай. Ранее такой же случай произошёл прямо на церемонии инаугурации в мае 2014 года: тогда караульный потерял сознание именно в тот момент, когда мимо него проходил гарант конституции. А в марте текущего года на праздновании годовщины образования Нацгвардии страны знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире. Тут одно из двух: или с солдатами что-то не то, или с президентом Украины.

Во время парада сегодня впервые прозвучало новое украинское приветствие. Министр обороны Степан Полторак осуществил объезд войск со словами приветствия: "Слава Украине!", участники парада отвечали ему словами: "Героям слава!".

По информации украинских СМИ, в параде принимают участие около 4,5 тыс. военнослужащих ВСУ, а также расчеты из Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдавии, группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши, знаменосная группа многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг».

Планируется показать 250 единиц военной техники, в том числе "новые" образцы. Минобороны Украины впервые за последние годы пообещало пролет самолетов над Крещатиком.

Использованы фотографии:
http://www.globallookpress.com/
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120 комментариев
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  1. Идущий Офлайн
    Идущий Сегодня, 12:47
    +12
    Знатные телепузики на фото.
    1. polpot Офлайн
      polpot Сегодня, 12:53
      +13
      Вы правы типичные славяне ,еврей ,арменин и кто то в фуражке.
      1. Ратник с пулеметом Офлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 13:09
        +3
        и в фуражке))
        1. Например Офлайн
          Например Сегодня, 13:14
          +6
          Тот что в правом углу фото судя по пузу не последний человек на украине. laughing
          1. Идущий Офлайн
            Идущий Сегодня, 13:28
            +1
            Главный буржуин , не зависит даже от Пети.
            1. Например Офлайн
              Например Сегодня, 13:34
              +1
              Третий на фото подкачал.
              Три толстяка... События происходят в некой безымянной европейской стране laughing
              1. Идущий Офлайн
                Идущий Сегодня, 13:38
                +1
                Цитата: Например
                Третий на фото подкачал.
                laughing



                Ничего , у него есть все возможности.
              2. Yujanin Офлайн
                Yujanin Сегодня, 14:00
                +1
                Третий на фото подкачал.

                Заметно, что человек трудится не покладая рук во имя Украины.
    2. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 12:55
      +8
      Парады всё пышнее, а верхние всё толще .... нормально, а с экономикой как, жизнь народа как? И много чего как?
      1. Идущий Офлайн
        Идущий Сегодня, 12:57
        +6
        Все по законам физики , от одних убывает , другим прибывает.
        1. bouncyhunter Онлайн
          bouncyhunter Сегодня, 13:06
          +7
          На Украине сегодня отмечают День Независимости.

          От кого ??? what
          1. 30 вис Офлайн
            30 вис Сегодня, 13:19
            +5
            Цитата: bouncyhunter
            На Украине сегодня отмечают День Независимости.

            От кого ??? what
            Вот это является главной загадкой . ..... Никто не может понять ..
            1. Идущий Офлайн
              Идущий Сегодня, 13:29
              +2
              От жителей Украины.
          2. LSA57 Онлайн
            LSA57 Сегодня, 13:21
            +5
            Цитата: bouncyhunter
            От кого ???

            от ума и совести
            Привет Павел hi
            1. Николай Николаевич Онлайн
              Николай Николаевич Сегодня, 14:04
              +3
              Как они все декомунизировали... У них даже дистанция не одного а двух линейных, не обратил внимание ни кто? belay
        2. Hoc vince Офлайн
          Hoc vince Сегодня, 13:09
          +12
          На торжественном военном параде в честь Дня независимости Украины над Крещатиком взвился флаг США.
          Интернет-пользователи, увидев звездно-полосатый флаг, поинтересовались, не перепутал ли Порошенко, чей День независимости отмечает.
          1. avt Офлайн
            avt Сегодня, 13:44
            +1
            Цитата: Hoc vince
            +6
            На торжественном военном параде в честь Дня независимости Украины над Крещатиком взвился флаг США.

            И ОПЯТЬ завалился солдат почётного караула , но до асфальта не долетел , как на кенгуризации Порося - быки из охраны ВТРОЁМ подхватили bully Потом нашытыря - нашего , финноугорского допинга bully поднесли.
    3. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 13:08
      +13
      Уже почти совсем полная незалежностьlaughing

      P.S.Кстати, во время шутовского "парада" очередной боевик гахнулся в обморок от пеценого перегара)))
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 13:24
        +8
        Скажи мне кто твой союзник и всем станет понятно, кто ты!
        "Союзник" у укропных полосатый, значит укроп просто подстилка, максимум приправа, потому как полосатый явно не вегетарианец!
        1. Идущий Офлайн
          Идущий Сегодня, 13:31
          +1
          Они укроп не любят. laughing
        2. Per se. Офлайн
          Per se. Сегодня, 13:41
          +2
          Цитата: rocket757
          Скажи мне кто твой союзник и всем станет понятно, кто ты!
          Здесь ещё, кто твои герои, а "херои" у них такие отморозки, как Шухевич и Бандера, плюс прочее, типа Петлюры и Мазепы... Да, "укроп" пророс и заколосился, "шоколадный заяц", похоже, собирается воевать с Россией, накачивает "Укровермахт" (как дядя Сэм прописал), победить не победит, но хоть поднадкусает, для этого из Хохляндии наши заокеанские "партнёры" и создают пушечное мясо, чтобы русские убивали русских... Многое можно бы было как-то понять, и, даже, как-то простить, но за Украину, этим англосаксонским козлам, придёт время, спросится, во всяком случае, это нельзя забыть, тем более, простить.
          1. rocket757 Онлайн
            rocket757 Сегодня, 14:12
            0
            С героями у них не ах!
            Подлинные герои за землю родную, за народ стояли и бились не жалея живота своего, а херои сала ....там всё понятно, хотя им как раз не понятно, мозги набекрень.
            Да ещё и деруссизация и все такое прочее.
            Кого то всё ж на себя перетянуть попробуют ... спартанцев там, богатырей, так будем мы и прочие за СВОИХ героев, чубы, макушки "укропу" усекать. Выводить надо это поганое семя до полного, окончательного, категорического конца.
            Да не обидятся на меня любители ухи, раков, окрошки ... прочих блюд, в которых без сего пахучего растения, никуда!
      2. фигвам Офлайн
        фигвам Сегодня, 13:54
        +2
        Цитата: Сармат Саныч
        Уже почти совсем полная незалежность

        Оккупанты топчут Киевскую Русь.
        1. Сармат Саныч Онлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 14:15
          +3
          Они понимают что это ненадолго. Русские за тысячу лет истории всегда приходили и забирали своё.
    4. den3080 Офлайн
      den3080 Сегодня, 15:03
      0
      Авакян и Вальцман стоят, как Брюс Уиллис и его босс в фильме «Знакомство вслепую» или Blind Date 1987 года. laughing
    5. zapfen Офлайн
      zapfen Сегодня, 15:06
      0
      "Вiра боронiть нашу душу". Но забыли сказать, что делает майна. А вообще молодцы хохлы, почти как в Москве. И язык похож. Но у них все смешно! Хаммер напрасно. На запоре и веселее было бы, и патриотичнее. Короче: сала героям!
  2. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:49
    +5
    Тут одно из двух: или с солдатами что-то не то, или с президентом Украины.

    ... у них со всей ненужной "не то" и причём уже давно... laughing
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 12:58
      +4
      Шо наскакали, то их и имеет!
      1. 210окв Офлайн
        210окв Сегодня, 13:05
        +5
        День "попадания в "черную дыру"..
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 13:26
          +2
          Всё равно хочется шоб они от туда выбрались, хотя бы те, кто понимает, куда они врюхались.
          Жалко, да и родных там много .....
  3. polpot Офлайн
    polpot Сегодня, 12:49
    +4
    Клоуны на марше ,Вальцман в очередной раз с Российской Империей прощаеться ,в принципе верно до прощания в следующем году может и не дожить.
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 12:57
      +3
      Логично, в Империи не дают, будем отползать к тем, демократическим.
    2. Сармат Саныч Онлайн
      Сармат Саныч Сегодня, 13:10
      +9
      Он на самом деле не прощается, а умоляет придтиlaughing
      1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:40
        +3
        Вот так правильнее для порошенко)))

        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 13:45
          +3
          Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
          Вот так правильнее для порошенко)))

          и так правильно
    3. LSA57 Онлайн
      LSA57 Сегодня, 13:10
      +10
      Цитата: polpot
      Клоуны на марше

      и это парадный шаг?
      1. hohkn Офлайн
        hohkn Сегодня, 13:23
        +4
        Цитата: LSA57
        Цитата: polpot
        Клоуны на марше

        и это парадный шаг?

        Это просто расконвоированные. hi
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 13:24
          +3
          Цитата: hohkn
          Это просто расконвоированные.

          а мне кажется хозяева осматривают свои владения hi
          1. sabakina Онлайн
            sabakina Сегодня, 13:51
            +3
            Сергей, прЮвет! По крайней мере мы теперь знаем, как будут выглядеть пленные американцы! wink А то ведь можем и не дожить...Тьфу три раза... laughing
      2. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 13:32
        +2
        А перед кем парадить, перед теми кто как подстилка ими воспринимается или как там сами себя поставили, не суть ... берцы вытрут и дальше пой - й - й - й, а вот дальше не пройдут, ходу им там нет!
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 13:34
          +2
          Цитата: rocket757
          перед теми кто как подстилка ими воспринимается или как там сами себя поставили,

          вот и я про это. хозяева осматривают своих холопов с ружьями
      3. Lek3338 Онлайн
        Lek3338 Сегодня, 13:44
        +1
        Цитата: LSA57
        и это парадный шаг?

        Я уже писал американские военные передвигаются как военнопленные .Лучше бы проехались на своих Страйкерах ,строевая это не их конёк .
        1. LSA57 Онлайн
          LSA57 Сегодня, 13:47
          +2
          Цитата: Lek3338
          строевая это не их конёк

          может поэтому трампушка и отменил парад? стыдно показывать походку туриста
          1. Lek3338 Онлайн
            Lek3338 Сегодня, 13:56
            +3
            Цитата: LSA57
            может поэтому трампушка и отменил парад? стыдно показывать походку туриста

            Ну так это факт ,скорее всего поэтому .Я всегда обращал внимание на их прогулки во время парадов в Латвии,Грузии,Украине .Одинаково опустив головы,смотря по сторонам ,какой то прогулочной походкой ,прижавшись к друг другу плечами .Один раз видел нормальную строевую 9 мая 2010 года в Москве американцы прошли не плохо .Могут когда хотят ,видимо что то вроде нац гвардии было .А так строевая ноль .
      4. purple Офлайн
        purple Сегодня, 14:36
        +1
        Это генетическая память... не важно под кем сейчас Киев.... память такая штука....
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 15:17
          +1
          В СССР был братский союз, без дураков. Выпадали в отстой только те, кто себя соответственно вёл.
          Эт несколько потом затеяли делиться, рядится, и брехать кто на что горазд, так к чему это привело. Вместе всегда ровнее получится, единой семьёй, единым фронтом.
          Вместе товарищи в ногу ..... и не стадо это было, а мощная такая шеренга.
  4. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 12:51
    +7
    Этож надо, оказывается уже всё позади - и экономический кризис и война. Во даёт.
    1. Идущий Офлайн
      Идущий Сегодня, 12:55
      +4
      У него похоже и жизнь уже позади.
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 13:14
        +3
        Цитата: Идущий
        +1
        У него похоже и жизнь уже позади.

        Впереди обеспеченная старость в солнечной Флориде.
        1. Идущий Офлайн
          Идущий Сегодня, 13:32
          +1
          Если там же и не посадят.
          1. Серый брат Офлайн
            Серый брат Сегодня, 13:36
            +2
            Цитата: Идущий
            Если там же и не посадят.

            Галстукоеда же не посадили, жил себе спокойно на Манхеттэне.
            1. Идущий Офлайн
              Идущий Сегодня, 13:40
              +1
              А Лазаренко посадили , у Пети не та фамилия. lol
              1. Серый брат Офлайн
                Серый брат Сегодня, 13:49
                0
                Цитата: Идущий
                А Лазаренко посадили

                Это происки конкурентов - воровал как все, а посадили только его))) Уже освободился небось и деньги не вернул)))
                1. Идущий Офлайн
                  Идущий Сегодня, 13:52
                  +1
                  Петя слишком много знает , а птица - говорун им не нужна и даже опасна.
                  1. Серый брат Офлайн
                    Серый брат Сегодня, 14:10
                    +1
                    Цитата: Идущий
                    Петя слишком много знает , а птица - говорун им не нужна и даже опасна.

                    Яценюк тоже много знает и с Украины сбежал, со всем честно уворованным, чтобы под раздачу не попасть и никто его не трогает, хотя могли бы и обратно выслать.
                    1. Идущий Офлайн
                      Идущий Сегодня, 14:12
                      +1
                      Должен же быть крайний … Петя опоздал.
                      1. Серый брат Офлайн
                        Серый брат Сегодня, 14:20
                        0
                        Цитата: Идущий
                        Должен же быть крайний …

                        Крайним станет Путин, как всегда, ну или кто там вместо него будет.
  5. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 12:53
    +6
    Они от его перегара в обмороки падают?)))))
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 13:15
      +2
      Цитата: cariperpaint
      Они от его перегара в обмороки падают?)))))

      Это могучий дух гидности.
  6. Арон Заави Офлайн
    Арон Заави Сегодня, 12:53
    -9
    Цитата: polpot
    Клоуны на марше ,Вальцман в очередной раз с Российской Импер ей прощаеться ,в принципе верно до прощания в следующем году может и не дожить.

    Называть Порошенко "Вальцманом", стал Тягнибок в 2004 году пытаясь поднять в украинском обществе антисемитскую волну? Ты член партии "Свобода"?
    1. Меченосец Онлайн
      Меченосец Сегодня, 12:58
      +15
      Цитата: Арон Заави
      Называть Порошенко "Вальцманом"

      Фамилия Порошенко это фамилия мамы, а по отцу если бы он выбрал свою фамилию то был бы Вальцманом. Он кстати кум Ющенко, Ющенко крестил двух его дочерей. В 2009 г. он покупает звание Героя Украины отцу. Алексей Вальцман родился 11.06.1936 г. в населенном пункте Сафьяны Одесской области, семья мелких торговцев. В 1956 г. он женится на Евгении Порошенко и меняет свою фамилию, как разрешает закон. В 1974 г. он директор Бендерского завода, подпольный цеховик СССР. Бизнес того времени-продажа суррогата алкоголя. В 1985 г. арест и полгода в следственном изоляторе и оглашение приговора, 5 лет колонии и изъятие имущества, запрет на руководящие места.
      Стеснительный кондитер...фамилию папаши постеснялся взять...
      Что.происхождение подкачало.что за своего не признаете?ну так коломойский .точно ваш...
      1. Арон Заави Офлайн
        Арон Заави Сегодня, 13:03
        -10
        Цитата: Меченосец
        Цитата: Арон Заави
        Называть Порошенко "Вальцманом"

        Фамилия Порошенко это фамилия мамы, а по отцу если бы он выбрал свою фамилию то был бы Вальцманом.

        Это ложь. Его отец никогда не был Вальцманом.
        1. Сармат Саныч Онлайн
          Сармат Саныч Сегодня, 13:14
          +9
          Арон, это правда, уже не единожды проверяли. Да и логично, судя по элите укрополитикума, свои своих подтягивают: Коломойский, Гройсман, Пинчук, Рабинович, Капительман(Тимошенко), т.д.
        2. ultra Офлайн
          ultra Сегодня, 13:25
          +2
          Цитата: Арон Заави
          . Его отец никогда не был Вальцманом.

          А кем он был? laughing
          1. Арон Заави Офлайн
            Арон Заави Сегодня, 13:30
            -3
            Цитата: ultra
            Цитата: Арон Заави
            . Его отец никогда не был Вальцманом.

            А кем он был? laughing

            Порошенко. Поскольку к евреям не имеет никакого отношения.
            1. ultra Офлайн
              ultra Сегодня, 13:38
              0
              Цитата: Арон Заави
              Порошенко. Поскольку к евреям не имеет никакого отношения.

              На этот счёт разное пишут и кому верить не знаю.
        3. Серый брат Офлайн
          Серый брат Сегодня, 13:26
          +2
          Цитата: Арон Заави
          Это ложь. Его отец никогда не был Вальцманом.

          Не нужно стесняться своих.
          1. sabakina Онлайн
            sabakina Сегодня, 13:55
            +2
            Я так понял, что эта гвинтiвка только для парадов создана... laughing
            1. Серый брат Офлайн
              Серый брат Сегодня, 14:06
              0
              Цитата: sabakina
              0
              Я так понял, что эта гвинтiвка только для парадов создана...

              Нет, всё в ходу.
    2. askort154 Офлайн
      askort154 Сегодня, 13:02
      +4
      Арон Заави
      Называть Порошенко "Вальцманом", стал Тягнибок.....

      Арон, интересно, а как относятся к Порошенко в Израиле ? Каков общий фон его характеристик ? hi
      1. ultra Офлайн
        ultra Сегодня, 13:26
        0
        Цитата: askort154
        а как относятся к Порошенко в Израиле ? Каков общий фон его характеристик ?

        А вы по израильским русскоязычным форумам погуляйте.Много интересного узнаете и про Вальцмана и про Россию.
      2. Ратник с пулеметом Офлайн
        Ратник с пулеметом Сегодня, 13:29
        +2
        а в ответ тишина))
      3. Арон Заави Офлайн
        Арон Заави Сегодня, 13:33
        -1
        Цитата: askort154

        Арон, интересно, а как относятся к Порошенко в Израиле ? Каков общий фон его характеристик ? hi

        Израильтяне? Никак. Например моему сыну родившемуся и выросшему в Израиле, конфликт между Украиной и РФ интересен не более чем конфликт между Эфиопией и Суданом.
        1. purple Офлайн
          purple Сегодня, 14:45
          +1
          а по русски он тоже соответственно не говорит?
        2. colonel Офлайн
          colonel Сегодня, 15:06
          0
          [quoteсыну родившемуся и выросшему в Израиле][/quote]
          И это правильно, что бы и духу не было.
  7. cariperpaint Офлайн
    cariperpaint Сегодня, 12:54
    +3
    ЛитПолУкрбриг))))) вот назвали так назвали)))))))))"
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 13:17
      +1
      Цитата: cariperpaint
      ЛитПолУкрбриг))))) вот назвали так назвали)))))))))"

      Это польско - прибалтийско - украинский клуб врагов России.
  8. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 12:57
    +5
    Открою страшную тайну! Кроме красивых девчат мелькающих среди зрителей ничего на видео нет, чему было удивиться.Примитив.Ну гимн грустно завывающий laughing Всё как и предполагалось ещё в начале 90х.Садочок,хатынка кизяками облепленая.Подсолнухи.Матуся ждёт сынка або доню з зрабитков wassat laughing
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 13:19
      +2
      Вообще то было. Я чуть со стула не сполз, наблюдая, как операторы "Джавелинов" приникли к визирам! wassat
  9. Million Офлайн
    Million Сегодня, 13:02
    +4
    Какая же у них независимость,когда лежат под штатами по самые гланды?!Смешно даже
  10. Fitter65 Офлайн
    Fitter65 Сегодня, 13:03
    +2
    Вот мне интересно почему не Гринпис, ни зелёные, ни одно общество защиты животных не реагируют на смерть щенка в Украине? Им(этим организациям) уже скоро 27 лет как поют про то что "...ЩЕНЯ вмерло в Украине!!!!" И ни одна, ни одна организация по защите животных на эти жалобы не реагируют...Вон даже Аваков из сострадания к щенку умершему в Украине( представьте только какой ужас -щенок умер внутри этого кошмара) даже глаза под лоб закатил... laughing laughing
  11. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 13:06
    +1
    Цитата: Million
    Какая же у них независимость,когда лежат под штатами по самые гланды?!Смешно даже

    Цитата: rocket757
    а с экономикой как, жизнь народа как?

    Можно послушать какая независимость и как жизнь с экономикой с с 36:50.
  12. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 13:09
    +4
    страна "пережила испытание войной и экономическим кризисом, но выстояла и нарастила крепкие мышцы".
    ....Всё? Война с Россией закончилась?..Можно на войнушку не приходить?.. smile Ау! На Западе! Слышали? Война закончилась!..Границы установлены послевоенные, снимайте санкции.. smile
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 14:01
      +2
      Понять бы ещё, кто победил?
  13. Berkut24 Офлайн
    Berkut24 Сегодня, 13:09
    +2
    От этого шапито должна была содрогнуться Москва? Сижу в офисе на берегу Москвы-реки. Мимо плывёт теплоход с туристами, может быть даже украинскими - пялятся на стадион Лужники.
  14. Skay Офлайн
    Skay Сегодня, 13:10
    +6
    Подскажите, а Кремль уже трясло? А то, вроде, обещали... smile
    1. Анатоль Клим Онлайн
      Анатоль Клим Сегодня, 13:30
      +2
      Цитата: Skay
      Подскажите, а Кремль уже трясло? А то, вроде, обещали..

      Трясло не только Кремль, но и всю Россию только от хохота laughing
  15. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 13:12
    +3
    Расстроили польские "военные"-идут четверо,а Шарик где!?? wassat
    1. polpot Офлайн
      polpot Сегодня, 13:28
      +3
      Он москаль его не позвали
    2. Alexey-74 Офлайн
      Alexey-74 Сегодня, 13:51
      0
      в танке остался....
  16. Sachu Офлайн
    Sachu Сегодня, 13:19
    +2
    Независимость только раз в году?!
  17. Alexey RA Офлайн
    Alexey RA Сегодня, 13:25
    +2
    М-да... и эти люди совсем недавно кричали о парадобесии.
    Впрочем, над призывом в армию они тоже издевались - вот такой плакат был на вставке в Киеве в декабре 2014 г.

    А потом на Украине грянул весенний призыв 2015 г. laughing
  18. Lester7777 Офлайн
    Lester7777 Сегодня, 13:26
    0
    Виселицы вдоль дороги удобные.
  19. АлеБорС Офлайн
    АлеБорС Сегодня, 13:31
    +1
    Забавное видео.. Парад интересный.. Колонны калек жидкие какие-то.. И ковыляют неуверенно..Музон вообще порадовал.. Этакое попурри на "тыж мене пiдманула"... Литаки вообще сила.. Это всё что взлетело? А Педро как-то растеряно выглядел... То ли не похмелился, то ли наоборот пошло трезв...
    А в целом-небратья ещё раз подчеркнули свою позицию по отношению ко всем..
  20. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:31
    +3
    В Киеве прошел военный парад в честь 27-ой годовщины независимости

    ... от здравого смысла)))

    знаменосная группа многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг»

    "ПолЛитРаУкр" laughing

    во время выступления Порошенко в обморок упал один из солдат почетного караула


    Даже организмам укрвояк глубоко противно участвовать в этом шабаше, и выключаются))
    1. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 14:08
      +2
      Странно, что не назвали ПолЛитрУбзиг
  21. kutuz Офлайн
    kutuz Сегодня, 13:33
    -8
    Почитал статью и коменты - сплошной яд, это значит что украина идёт в правильном направлении.
    1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:46
      +1
      В правильном направлении - на три весёлых буквы и к краю пропасти)))
    2. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 14:28
      +1
      Цитата: kutuz
      это значит что украина идёт в правильном направлении.

      Куда ведут - туда и идёт.
    3. Ст.пропорщик Офлайн
      Ст.пропорщик Сегодня, 14:48
      +1
      Цитата: kutuz
      Почитал статью и коменты - сплошной яд

      Вы спутали - это не яд, а всего лишь стёб. Лет через десять Вы посмотрите куда забрели скакуны.
  22. komandir8 Офлайн
    komandir8 Сегодня, 13:33
    +3
    Военнослужащие Украины прошли хорошо, равнение в шеренгах, по диагонали...хотя и на увеличенных дистанциях между шеренгами, техника вся ещё советская, старая и ничего интересного. Порадовали гринго, прошли, как военнопленные....☺☺
  23. Арон Заави Офлайн
    Арон Заави Сегодня, 13:34
    -3
    Цитата: Серый брат

    Не нужно стесняться своих.

    А при ком была закуплена лицензия? Что при Януковиче? Ай как же так. laughing
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 13:56
      +1
      Цитата: Арон Заави
      А при ком была закуплена лицензия? Что при Януковиче? Ай как же так.

      А ну ладно тогда, продолжайте комплектующие продавать тем кто вас в Бабьем Яру в землю закапывал.
    2. sabakina Онлайн
      sabakina Сегодня, 14:10
      +1
      Какая разница при ком? Воюют то недекоммунизированными калашами!
  24. нафанаил Офлайн
    нафанаил Сегодня, 13:38
    +1
    Какой то провинциальный парадишко...Державности нет..Хотя девчонки понравились.Сисястые задастые..С такими воевать -одно удовольствие
  25. ALEX_SHTURMAN Онлайн
    ALEX_SHTURMAN Сегодня, 13:49
    +2
    "Примечательно, что во время выступления Порошенко в обморок упал один из солдат почетного караула и это не первый случай". Вот можно сколько угодно смеяться над тем, кто там как выглядит и почему упал, но факт остается фактом: Пока Россия не станет принимать действительно решительных мер в отношении Укрофашисткого государства они так и будут нам гадить! И тут вопросов к нашим больше чем к укропам, а именно почему признали выборы и тов. Порошенко, почему остановили ДНР и ЛНР, когда они их долбили? Почему Сбербанк и др Российские банки присутствуют на Украине и отсутствуют в Крыму? Почему украинские олигархи продолжают нам гадить и при этом у них в России спокойно себе бизнес процветает? Все это выглядит очень странно и местами даже противно! А люди на Донбасе продолжают гибнуть и они совсем не дураки они все это видят!
  26. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:51
    0
    Парад чем то по сценарию времен СССР напоминает, но только петушинные раскраски парадных "расчетов" из Грузии (особенно пацаны в красном!), и других "независимых" государств откровенно повеселил.... laughing а американцы вообще как стройбригада прошлепали. Техника вся родом из Союза, подкрашенная, обвешанная, а так ничего нового, Хамви не беру в расчет..
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 14:33
      0
      Цитата: Alexey-74
      а американцы вообще как стройбригада прошлепали.

      Возможно это те самые которые "военно-морскую базу" в Очакове строили.
  27. svp67 Офлайн
    svp67 Сегодня, 13:53
    +1
    Как видишь "высокоодухотворенные лица" зрителей, так все вопросы пропадают, почему же это случилось. И бегающие глазки у Порошенко, знать совесть не чиста. Да и чего то "фантастичного" я не увидел. Если чем и есть "пышатися" (гордится), то своим СОВЕТСКИМ прошлым. Подавляющее большинство техники - советской. И не зря они в черных очках, не так совестно людям в глаза смотреть.
    Да и почему прапорщики у них в строю? Почему не хорунжие?﻿ Не доработка, ну есть куда стремиться.
    Ну ничего сами придумать не могут...даже с почетными наименованиями ...
    Хотя конечно строевую подготовку они подтянули...но до московских "коробок" им еще далеко....
    И конечно ЛитПолУкр бриг порадовала....не когда так не смеялся, ну могли бы по пару отделений выделить для прохождения....
  28. Lek3338 Онлайн
    Lek3338 Сегодня, 14:29
    +2
    Посмотрел парад красивый в целом .Строевая подготовка украинских войск на уровне ,видно что готовились к параду .Строевая пятёрка заслужили думаю .Но про гостей парада хочу отдельно )))
    Эстонцы (не хочу оскорблять ваши чувства) ,но это клоунада что именно ?.Воинское приветствие не на виске а над головой ,в 10 сантиметрах в стороне )) .Расчёт Дании одни в черных беретах ,одни в серых ,один в краповом ,один с кокошником желтого цвета ,двое красного ,циркачи (перед ними не извиняюсь скорее не прочитают) .Чехи молодцы достойно смотрелась их чётверка на фоне других .
    Британцы нормально похоже на строевую ,но коробка не по росту портит впечатление .
    Литовцы молодцы ,хорошо прошли .Молдоване настоящая строевая .Поляки что за приветствие двумя пальцами ,польское ноу хау ?))Румыны хорошо молодцы .Американцы словно военнопленные прошлись худшая строевая которая может быть .Испортили весь парад наверно поэтому в конце проходили .
    1. svp67 Офлайн
      svp67 Сегодня, 15:11
      +1
      Цитата: Lek3338
      Воинское приветствие не на виске а над головой ,в 10 сантиметрах в стороне ))

      Все как положено, они не честь отдают, а глаза от света правителя прикрывают, в старых британских традициях
      Цитата: Lek3338
      .Поляки что за приветствие двумя пальцами ,польское ноу хау ?))

      Вы, что ранее этого у них не видели? Сколько ж Вы на свете живете?
      Цитата: Lek3338
      Американцы словно военнопленные прошлись худшая строевая которая может быть

      Она у них не в почете. Для парадов у них специальные подразделения есть, все остальные занимаются боевой подготовкой и обслуживанием техники...
    2. Alexey RA Офлайн
      Alexey RA Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: Lek3338
      Поляки что за приветствие двумя пальцами ,польское ноу хау ?

      Вы удивитесь, но это традиционная форма воинского приветствия в Русской Императорской армии (ЕМНИП, до 1856 г.). С фотографиями в то время был напряг, но на картинах регулярно встречаются именно "два пальца к виску".

      Художник Гебенс А. И. Вынос знамени Гренадерского Короля Фридриха Вильгельма III (Санкт-Петербуржского гренадерского) полка

      Художник Гебенс А. И. Вынос штандарта Л.-гв. Уланского полка.

      Так что поляки, получается, хранят традицию. smile
  29. Yuri11076 Офлайн
    Yuri11076 Сегодня, 14:33
    +1
    На фото трио клоунов...
    1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
      Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:48
      +1
      Телепузики, любители дорогой еды и элитного алкоголя)))
  30. андрон-30 Онлайн
    андрон-30 Сегодня, 14:52
    0
    а не за горами зима , чем грется будите хлопцы 7 БРИГАДАМИ ИЗ ГРУЗИИ , флаг вам в руки , жалко что у нас руководство о вас печется больше чем о своих гражданах ( назад в СССР) вхудьчем варианте ,покойтесь с миром ,мы когда ни будь вспомним о вас
  31. РУСС Офлайн
    РУСС Сегодня, 14:53
    0
    Возникает такое чувство,что все самые значимые и интересные события происходят только на Украине.
  32. Клон Офлайн
    Клон Сегодня, 14:55
    0
    Посмотрел затянутый до невозможности парад... кроме свежей краски на технике ничего нового не увидел. Ах, да... новые "беретки" а-ля НАТО и прогулочный шаг "друзей" из этой же НАТЫ.
    Смешные потуги на демонстрацию какой-то там силы... Тьфу, да и только.
  33. MAZANDARAN Онлайн
    MAZANDARAN Сегодня, 15:15
    0
    Самое смешное,это авакян стоит с открытым ртом!?Чего он хочет поймать?...Наверно Вафлю....!
    существо до сих пор не выучил свинячую мову,но под ВШИНЭВМЭРЛО стоит как ...!!!
  34. Дед Махно Офлайн
    Дед Махно Сегодня, 15:18
    0
    Пять негров и девушка украина...
  35. aleks.29ru Онлайн
    aleks.29ru Сегодня, 15:40
    0
    27 годовщина смены зависимости.