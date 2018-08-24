В Киеве прошел военный парад в честь 27-ой годовщины независимости
На Украине сегодня отмечают День Независимости. По данному случаю в Киеве назначен военный парад, во время которого украинская власть покажет все "достижения" украинской армии, которых удалось добиться за четыре с половиной года послемайданного правления.
Военный парад открыл президент Украины Петр Порошенко, который процитировал отрывок из "Марша украинских националистов", текст которого был утвержден "Организацией украинских националистов"* (запрещена в России) в 1932 году в качестве гимна ОУН*.
Далее в своем выступлении украинский президент поздравил всех украинцев с 27-ой годовщиной независимости Украины, добавив, что страна "пережила испытание войной и экономическим кризисом, но выстояла и нарастила крепкие мышцы". Далее он призвал "положить конец зависимости от русской церкви и российской империи", а также пообещал внести в Раду законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины вступить в НАТО и ЕС.
Примечательно, что во время выступления Порошенко в обморок упал один из солдат почетного караула и это не первый случай. Ранее такой же случай произошёл прямо на церемонии инаугурации в мае 2014 года: тогда караульный потерял сознание именно в тот момент, когда мимо него проходил гарант конституции. А в марте текущего года на праздновании годовщины образования Нацгвардии страны знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире. Тут одно из двух: или с солдатами что-то не то, или с президентом Украины.
Во время парада сегодня впервые прозвучало новое украинское приветствие. Министр обороны Степан Полторак осуществил объезд войск со словами приветствия: "Слава Украине!", участники парада отвечали ему словами: "Героям слава!".
По информации украинских СМИ, в параде принимают участие около 4,5 тыс. военнослужащих ВСУ, а также расчеты из Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдавии, группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши, знаменосная группа многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг».
Планируется показать 250 единиц военной техники, в том числе "новые" образцы. Минобороны Украины впервые за последние годы пообещало пролет самолетов над Крещатиком.
Военный парад открыл президент Украины Петр Порошенко, который процитировал отрывок из "Марша украинских националистов", текст которого был утвержден "Организацией украинских националистов"* (запрещена в России) в 1932 году в качестве гимна ОУН*.
Далее в своем выступлении украинский президент поздравил всех украинцев с 27-ой годовщиной независимости Украины, добавив, что страна "пережила испытание войной и экономическим кризисом, но выстояла и нарастила крепкие мышцы". Далее он призвал "положить конец зависимости от русской церкви и российской империи", а также пообещал внести в Раду законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины вступить в НАТО и ЕС.
Примечательно, что во время выступления Порошенко в обморок упал один из солдат почетного караула и это не первый случай. Ранее такой же случай произошёл прямо на церемонии инаугурации в мае 2014 года: тогда караульный потерял сознание именно в тот момент, когда мимо него проходил гарант конституции. А в марте текущего года на праздновании годовщины образования Нацгвардии страны знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире. Тут одно из двух: или с солдатами что-то не то, или с президентом Украины.
Во время парада сегодня впервые прозвучало новое украинское приветствие. Министр обороны Степан Полторак осуществил объезд войск со словами приветствия: "Слава Украине!", участники парада отвечали ему словами: "Героям слава!".
По информации украинских СМИ, в параде принимают участие около 4,5 тыс. военнослужащих ВСУ, а также расчеты из Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдавии, группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши, знаменосная группа многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг».
Планируется показать 250 единиц военной техники, в том числе "новые" образцы. Минобороны Украины впервые за последние годы пообещало пролет самолетов над Крещатиком.
- Использованы фотографии:
- http://www.globallookpress.com/
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