В Киеве прошел военный парад в честь 27-ой годовщины независимости

На Украине сегодня отмечают День Независимости. По данному случаю в Киеве назначен военный парад, во время которого украинская власть покажет все "достижения" украинской армии, которых удалось добиться за четыре с половиной года послемайданного правления.Военный парад открыл президент Украины Петр Порошенко, который процитировал отрывок из "Марша украинских националистов", текст которого был утвержден "Организацией украинских националистов"* (запрещена в России) в 1932 году в качестве гимна ОУН*.Далее в своем выступлении украинский президент поздравил всех украинцев с 27-ой годовщиной независимости Украины, добавив, что страна "пережила испытание войной и экономическим кризисом, но выстояла и нарастила крепкие мышцы". Далее он призвал "положить конец зависимости от русской церкви и российской империи", а также пообещал внести в Раду законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины вступить в НАТО и ЕС.Примечательно, что во время выступления Порошенко в обморок упал один из солдат почетного караула и это не первый случай. Ранее такой же случай произошёл прямо на церемонии инаугурации в мае 2014 года: тогда караульный потерял сознание именно в тот момент, когда мимо него проходил гарант конституции. А в марте текущего года на праздновании годовщины образования Нацгвардии страны знаменосец Порошенко потерял сознание в прямом эфире. Тут одно из двух: или с солдатами что-то не то, или с президентом Украины.Во время парада сегодня впервые прозвучало новое украинское приветствие. Министр обороны Степан Полторак осуществил объезд войск со словами приветствия: "Слава Украине!", участники парада отвечали ему словами: "Героям слава!".По информации украинских СМИ, в параде принимают участие около 4,5 тыс. военнослужащих ВСУ, а также расчеты из Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдавии, группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши, знаменосная группа многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг».Планируется показать 250 единиц военной техники, в том числе "новые" образцы. Минобороны Украины впервые за последние годы пообещало пролет самолетов над Крещатиком.